Malá a úplně bez drátů. Tady je 11 nejlepších sluchátek True Wireless

Xiaomi Mi AirDots Basic: levná, překvapivě dobrá

Cena: 549 Kč až 740 Kč

Jestli hledáte sluchátka, která nesvazují žádné kabely, v nejnižší cenové relaci jsou překvapivě dobré True Wireless (TW) špunty Xiaomi Mi AirDots Basic. Na jedno nabití vydrží 4 hodiny a pouzdro pak dodá energii na další dvě nabití, takže se celkem dostanete na 12 hodin. Nabíjení přes microUSB trvá 2 hodiny.

Překvapivě zde najdete i dotekové ovládání, dokonce nechybí ani podpora hlasového asistenta. Bluetooth je ve verzi 5.0, signál drží celkem stabilně. Sluchátka přes nízkou cenu dobře sedí v uchu, dají se využít i pro sportování (plní IPX4), ale nejde o vyloženě sportovní model.

Po zvukové stránce dostanete běžný líbivý standard s dobrými středy a výškami. Basy jsou vcelku kontrolované. Pokud chcete je údernější, pomůže ekvalizér.

Tato levná bezdrátová sluchátka potěší, pokud jste nenároční, nebo hledáte levný dárek. Jestli nevíte, co od zcela bezdrátových sluchátek čekat, s Mi AirDots Basic si to vyzkoušíte a nebudete mít pocit vyhozených peněz. Koupit se dá i verze Basic S (2020), která má nový procesor a měla by mít lepší stabilitu připojení.