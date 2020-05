Vybrali jsme 15 nejlepších bezdrátových reproduktorů. Od levných až po špičku

Malý a velmi odolný reproduktor JBL Clip 3 má plochý, kulatý, praktický design s karabinou pro bezpečné připnutí na batoh či tašku. "Akční" konstrukci potvrzuje voděodolná úpravu podle IPX7 (zvládne ponoření do vody na půl hodiny do hloubky 1 metru). Měnič má průměr 40 mm, udávaný výkon je 3,3 W, vydrží hrát 10 hodin, nechybí ani mikrofon po telefonní hovory. Pokud chcete, můžete dva reproduktory spárovat a získáte rovnou stereo.

Zvuk patří tomu nejlepšímu, co v této cenové relaci můžete mít. Sirius se nesnaží o hluboké silné basy za každou cenu, ale samozřejmě mu nechybí. Je naladěn spíše neutrálně a snaží se, aby zahrál všechno. A to překvapivě včetně jazzu, akustických nahrávek, či klasiky.

Přes decentní „domácí“ vzhled to není žádné ořezávátko. Reproduktor má voděodolnou konstrukci, plní IPX7 a snese klidně pád do vody. Naopak v domácích podmínkách se vám bude líbit designové, náladové osvětlení spodní části. Zvolit si můžete rovnou z pěti režimů, přičemž nechybí například decentní noční do ložnice.

Bose Soundlink Revolve: přenosný reproduktor s 360° zvukem

Cena: není v prodeji

Reproduktor Bose Soundlink Revolve je jasnou volbou, jestli chcete mít doma něco výjimečného a požadujete všesměrový zvuk. Nemá mnoho konkurence.

Zvuk míří do všech směrů a ve všech pásmech, za což je odpovědná konstrukce s dvěma pasivními zářiči a reproduktorem, který míří dolů. Tam se zvuk odráží do všech stran. Basy jsou překvapivě hutné, pevné a čisté. Středy a výška jsou zastoupeny taktéž vyrovnaně a v celkovém projevu byste těžko hledali hluché místo, stejně jako závoje nebo plochý přednes. Zvuk je vyrovnaný a čistý, a to i do plné hlasitosti, která rozhodně není nízká.

Ovládání je na horní straně, hlas při tom informuje o všem potřebném. K dispozici je také obslužná aplikace Bose Connect App (iOS i Android) s jejíž pomocí lze kontrolovat aktuální stav baterie, přepínat mezi připojenými zařízeními, nastavit prodlevu před automatickým vypnutím nebo vypnout/zapnout hlasové příkazy. Součástí aplikace je také přehrávač.

Bose Soundlink Revolve: opravdu skvělý 360° zvuk [test BT reproduktoru] Bezdrátových reproduktorů je aktuálně na trhu větší než velké množství a každý z výrobců se proto snaží zaujmout něčím nestandardním. Firma Bose tentokrát vyrukovala s všesměrovým zvukem, který se opravdu podařil!

Ještě vyšší výkon nabídne větší bratříček Bose Soundlink Revolve+ (6 500 Kč).