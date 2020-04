25 nejlepších klasických českých komedií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

Zaměřili jsme se na české nebo československé komedie, které vznikly od 30. let minulého století do současnosti. Vybrali jsme ty nejlepší, nejnavštěvovanější, nebo pro danou dobu něčím typické.

Hoří, má panenko V komedii o provinčním požárnickém plese, utrápené volbě královny krásy, rozkradené tombole a výmluvném mlčení starců je formanovská poetika „krutého tyátru", s níž karikuje a pranýřuje českou národní povahu, dovedená po nejzazší mez. Komedie se brzy mění v tragickou frašku s citem pro detail, gesto a dialog. V zobrazení požárnického plesu se spojují groteskní gagy s nekompromisním odhalením lidské přízemnosti a tuposti. Hovorová řeč představuje katalog komunikačních defektů, zvlášť když se postavy snaží být oficiální. Pamflet o společnosti, ve které přestávají fungovat kamufláže, ale není si schopná přiznat pravý stav věcí, se tehdy stal synonymem společensky podvratného filmového cynismu. Proti filmu například zcela oficiálně protestovali čeští hasiči. Italský koproducent snímku Carlo Ponti se dokonce díla zřekl a žádal zpět vložený kapitál. Finanční trn z režisérovy paty nakonec vytrhl francouzský producent Claude Berri, který uhradil chybějící částku. Ponti ale udělal chybu, neboť film byl nakonec nominován na Oscara v kategorii cizojazyčný film. Režisér: Miloš Forman, 1967

Miloš Forman, 1967 Hodnocení: ČSFD 85 %

ČSFD 85 % Kde si film můžete pustit: Voyo, iTunes, Obbod, Netflix, My Prime, O2TV

Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář Kvůli svému snu stát se zpěvačkou se krásná Elén (Hana Vítová) z lesní samoty vydává do města na konkurz a už ve vlaku okouzlí milionáře a milovníka umění Reného Skalského (Oldřich Nový). Jejich milostnou romanci však Elén přeruší, když spatří Reného, jak se důvěrně chová ke známé herečce, o níž netuší, že je jeho sestrou. Elén ze žalu přijme nabídku k sňatku od houslisty Pavla Sedloně, který se jí kdysi ujal, když bloudila nepřátelským městem. Odmítnutý René zatím chřadne, zchudne a onemocní. Elén ihned spěchá do nemocnice a svým zpěvem přivede umírajícího Reného zpět k životu. Protože se ukáže, že její sňatek s Pavlem je neplatný, nebrání již Renému a Elén nic v jejich společném štěstí. Film je parodií na líbivé operetky a příběhy červené knihovny. Jak Oldřich Nový, tak Hana Vítová tu s nadhledem zesměšňují figury a typy, jež vytvářeli ve veselohrách z třicátých let. Snímku uškodil jen dobově poplatný barevný závěr, který parodický ráz díla verbálně zdůrazňuje. Režisér: Martin Frič, 1949

Martin Frič, 1949 Hodnocení: ČSFD 82 %

ČSFD 82 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný online

Kouř Druhý celovečerní film Tomáše Vorla se do československých kin dostal rok a půl po úspěchu Pražské 5, režisérova experimentálního debutu, který fungoval jako výkladní skříň netradičních autorských divadel, sdružených okolo divadla Sklep. Divadelní inspiraci a osobitý přístup k filmovému médiu vykazuje i rytmikál Kouř. Příběh mladého inženýra, jehož mladické nadšení naráží na byrokratické mechanismy chodu závodu, je groteskní satirou na poměry na sklonku komunismu. Mirek (Jan Slovák) nastupuje do prvního zaměstnání s úmyslem co nejlépe vykonávat své povinnosti, což se v bizarních poměrech posledních let totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem. Tento „muzikál totalitního věku“ tematicky i formálně vychází z režisérova absolventského snímku Ing. (1985). Důraz je v něm kladen na rytmus stylizovaného slova a akce, sborovou recitaci, tanec a zpívaná hudební čísla. Navzdory své originalitě Vorlův snímek v době premiérového uvedení zapadl. Přičítá se to na vrub hektické porevoluční době, kdy už takto „revoluční" filmy nikoho nezajímaly. Postupem času se však Kouř stal kultovní záležitostí, která u mladých generací nevychází z obliby. Režisér: Tomáš Vorel, 1990

Tomáš Vorel, 1990 Hodnocení: ČSFD 79 %

ČSFD 79 % Kde si film můžete pustit: Momentálně není online

Ducháček to zařídí Karel Lamač byl režisér, který se ve 30. letech vydatně podílel na budování filmové kariéry Vlasty Buriana. Předposledním filmem, který spolu populární komik a úspěšný filmař natočili, byla volná adaptace divadelní hry Rudolfa Österreichera Konto X. V příběhu o rozmařilé rodině Rispaldiců, které z lásky k jejich dceři tajně pomáhá z věčných dluhů advokát Faukner, ztvárnil Burian oddaného, důvtipného úředníka Ducháčka. Dokáže svému šéfovi pomoci z nouze a zajistit mu i svatbu s milovanou Julií. Rolí zamilovaného páru se v nestárnoucí prvorepublikové komedii ujali Ladislav Hemmer a Adina Mandlová. Ta se objevila i v následujícím (a posledním společném) Burianově a Lamačově snímku, komedii U pokladny stál… Ducháček to zařídí je objektivně jeden z nejlepších filmů Vlasty Buriana. Už jenom z prostého důvodu, že na rozdíl od několika předchozích filmů, založených na Burianových převlecích a dvoj- až trojrolích (C. a k. polní maršálek, Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, Tři vejce do skla) zde Burian hraje pouze jednu roli a přehledný děj tak dává vyniknout všem jeho gagům. Režisér: Karel Lamač, 1938

Karel Lamač, 1938 Hodnocení: ČSFD 86 %

ČSFD 86 % Kde si film můžete pustit: O2TV

Postřižiny Novela Bohumila Hrabala dala vzniknout lyrické komedii, která nabízí nostalgickou vzpomínku na prvorepublikovou idylku, nesenou na křídlech autobiografického rozjímání. Příběh vypráví o krásné paní Maryšce a jejím manželovi Francinovi, mladém pivovarském správci, jehož osudy inspirovala osobnost Hrabalova nevlastního otce. Křehká Maryška miluje pivo, maso i svého akurátního muže, jemuž dělá těžkou hlavu svými rozmarnými nápady. Svědomitý Francin se neustále trápí svými správcovskými povinnostmi. Šťastný konec vyprávění korunuje početí budoucího spisovatele. Jak dokázal Menzel v dalších filmech, inspirovaných spisovatelovým dílem (Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále), jeho doménou je tragikomická drobnokresba, harmonizující pomocí hravé, poetické nadsázky všechny drsné prvky předlohy. Důležitý podíl na divácké příjemnosti Postřižin má i kameraman Jaromír Šofr, který patří k režisérovým oblíbeným spolupracovníkům. Světlé, pastelové obrazy tvoří základ podmanivé retro atmosféry, prodchnuté jemným humorem a nostalgií po starých, nenávratně zašlých časech. Režisér: Jiří Menzel, 1980

Jiří Menzel, 1980 Hodnocení: ČSFD 85 %

ČSFD 85 % Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes, O2TV

Kristián Úředník cestovní kanceláře Alois Novák žije průměrný, nevzrušivý život. Jednou za měsíc si ale hraje na světáka. Jako záhadný a bohatý pan Kristian svádí v Orient baru krásné ženy. Ty podléhají kouzlu jeho sametového hlasu a na jeho přání poslušně zavírají oči. Kristian potom kvapně a sám opouští bar, aby za měsíc opakoval svou hru s jinou ženou. Tento dvojí život vede do té doby, než se v baru seznámí s inteligentní Zuzanou. Ta jeho jednání prohlédne a vrátí Kristiana životní realitě po boku jeho věrné manželky Mařenky, která se pod vedením své tetičky v závěru změní v elegantní moderní ženu. Předlohou této společenské komedie byla divadelní hra francouzského autora Yvana Noého z roku 1936, v jejíž české inscenaci si roli krásky z lepší společnosti zahrála Nataša Gollová. Ve Fričově filmu ovšem Gollová dostala úlohu zakřiknuté manželky titulního protagonisty Mařenky, zatímco mondénní Zuzanu si zahrála Adina Mandlová. Režisér: Martin Frič, 1939

Martin Frič, 1939 Hodnocení: ČSFD 85 %

ČSFD 85 % Kde si film můžete pustit: O2TV

Dědictví aneb Kurvahošigutntág Dnes již zlidovělá komedie Věry Chytilové vtipně ilustruje divoká devadesátá léta v české kotlině. Bolek Polívka zde září v roli vesnického povaleče Bohuše, jehož poklidný života běh naruší nečekaná zpráva o dědictví obrovského majetku. Peníze lidi mění a vesnický buran Bohuš se manicky pokouší změnit se v souladu s touto pravdou. Ve skutečnosti ale zůstává stále stejným dobrosrdečným hlupákem, pouze díky penězům nabytému sebevědomí ničí vztahy s lidmi kolem sebe. A Bohušův nový majetek také postupně kazí charaktery všem jeho blízkým. Dědictví je dnes kultovní film, který divákům přinesl nejen množství nezapomenutelných hlášek, ale také hořkou reflexi zběsilého porevolučního honu za majetkem. V komedii, zachycující velmi výstižně dobu překotných zázraků, se Věře Chytilové na modelu malé moravské vesničky podařilo s nadhledem ukázat nelichotivou tvář oné doby. Učinila tak s ironií, spojenou s pochopením lidských slabostí, která dodává této moralitě hlubší lidský rozměr než by se mohlo na první pohled zdát. Režisér: Věra Chytilová, 1992

Věra Chytilová, 1992 Hodnocení: ČSFD 80 %

ČSFD 80 % Kde si film můžete pustit: My Prime, Netflix, iTunes, Voyo

Lásky jedné plavovlásky K československé nové vlně zásadně přispěl režisér Miloš Forman třemi celovečerními tituly: Černým Petrem, Láskami jedné plavovlásky a tragikomedií Hoří, má panenko. Lásky jedné plavovlásky jsou hořkým příběhem o jedné životní deziluzi, již zažívá obuvnická učnice, toužící po velké lásce a po tom, aby ji někdo odvedl z ošklivého provinčního města. Přesto si film udržuje statut komedie, díky cizelované poetice trapnosti. Důležitou roli ve filmu hrají dialogy, plné odposlechnutých klišé, kterými ubíjí konverzaci starší generace, zosobněná Mildovými rodiči. Titulní roli přesvědčivě ztvárnila mladší sestra populární herečky Jany Brejchové Hana. Hlavní mužské role se ujal Vladimír Pucholt a v partu vojáka-záložáka, který se o Andulu uchází, se objevuje zkušený Vladimír Menšík. Coby Mildovi rodiče debutují neherci Josef Šebánek a Milada Ježková. Forman neherce i herce přirozeně situuje do bravurně inscenovaných a zároveň dokonale autenticky působících situací, které jsou plné absurdity a černého humoru, ale také soucitu a něhy. Režisérův civilní pohled na československou realitu je nesentimentální, ale současně empatický, když na základě reálné situace v podobě nedostatku mužů v městečku, zabydleném dvěma tisíci mladých dělnic, buduje jímavý individuální příběh. Režisér: Miloš Forman, 1965

Miloš Forman, 1965 Hodnocení: ČSFD 83 %

ČSFD 83 % Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, iTunes, DaFilms

Tankový prapor Hořká komedie Tankový prapor vstoupila do dějin československé kinematografie jako první soukromě natočený celovečerní hraný film od znárodňovacího dekretu z roku 1945, a také jako první český film s publicitou západního střihu. Produkovala jej firma Bonton ve spojení s několika sponzory. Dílko scenáristy Radka Johna a režiséra Víta Olmera je adaptací slavné knihy Josefa Škvoreckého. Hlavním hrdinou vesměs humorně laděných epizod z vojenského života v roce 1953 je rotný Danny Smiřický (nesoucí biografické rysy svého autora). Mladý muž a jeho "spolubojovníci" s přehledem vzdorují tuposti permanentně buzerujících komunistických lampasáků, přičemž myslí jen na civil, ženské a pití. Tvůrci se poměrně věrně drží předlohy, jednoznačně však akcentují situace v Čepičkově armádě (zkoušky na Fučíkův odkaz), o nichž nepochybují, že budou diváky vřele přijati. Zůstávají tak na povrchu, i když tu a tam v ději probleskne dusivá atmosféra padesátých let. Situační komika má často vulgární charakter a je značně prvoplánová. Do výsledné podoby se zřejmě promítl spěch, s nímž byl film realizován. Režisér: Vít Olmer, 1991

Vít Olmer, 1991 Hodnocení: ČSFD 69 %

ČSFD 69 % Kde si film můžete pustit: Starmax

Cesta do hlubin študákovy duše Po studentské komedii Škola základ života (1938) realizoval režisér Martin Frič další snímek, vycházející ze „študáckých“ textů spisovatele Jaroslava Žáka. Rámec vyprávění tvoří zápisky gymnaziálního fyzikáře Rabišky, který dlouhodobě a s exaktním zaujetím studuje své žáky. A v septimě se sešly opravdu zajímavé typy: talentovaný fotbalista, ale špatný student Kulík, snaživý Mazánek, premiantka Chalupová a mnozí další. Student Vaněk je nadaný muzikant, ale učení mu nejde. Po špatném pololetním vysvědčení jeho otec prodá klavír, který syna odvádí od studia. Vnímavý mladý profesor Voříšek se však přesvědčí o chlapcově talentu a otci domluví. Přelaskavého profesora přírodopisu Matulku jednou rozzlobí studentská klukovina natolik, že se zhroutí. Studenty tato událost zasáhne. Když navíc zjistí, že kvůli trémě Matulka nesložil ještě státnice a je proto bídně placen, vymyslí plán, jak profesorovi pomoci. Režisér: Martin Frič, 1939

Martin Frič, 1939 Hodnocení: ČSFD 89 %

ČSFD 89 % Kde si film můžete pustit: O2TV

„Pane, vy jste vdova!“ Tato sci-fi komedie se stala jedním z nestárnoucích titulů z dílny autorského dua Vorlíček-Macourek. Odehrává se v ryze fiktivním prostředí, ve středoevropském královstvíčku, jemuž vládne osvícený král Rosebud IV. Komplikovaná zápletka se opírá o tamní obdivuhodné výsledky v oblasti transplantací. Schopnost přemístit mozek do libovolného skutečného či umělého těla způsobí, že se naplní neuvěřitelná předpověď astrologa Stuarta Hamplea. Ten je nejdřív zabit, pak zachráněn svým přítelem Bobem, potom se stane vdovou a ožení se s půvabnou herečkou Molly. Bláznivá komedie, plná absurdního černého humoru, přišla s řadou témat a motivů, které tvůrci využívali v nejrůznějších podobách i ve svých následujících dílech. Zásluhu na tom má především autor scénáře Miloš Macourek, který do příběhu dokázal dostat neuvěřitelnou spoustu zápletek, záměn, omylů, intrik a kouzelně morbidního humoru. Režisér: Václav Vorlíček, 1970

Václav Vorlíček, 1970 Hodnocení: ČSFD 82 %

ČSFD 82 % Kde si film můžete pustit: Obbod, Starmax, Voyo

Eva tropí hlouposti Teta Pa (Zdeňka Baldová) má narozeniny, na které přijedou její synovec Michal (Oldřich Nový) a neteř Eva (Nataša Gollová). Chtějí pro ni sehnat návod na pěstování slavné růže souseda Záhorského, který nechce tajemství prozradit. Eva se proto k Záhorským vloudí jako falešná sekretářka. Ve všeobecném zmatku se stačí zamilovat a zkomplikovat život svému bratru Michalovi, který zahořel láskou k sousedově dceři Elišce. Po úspěchu Kristiana, v němž se zaskvěl komediální talent Nataši Gollové a Oldřicha Nového, hledal Martin Frič nový námět, v němž by tato dvojice našla uplatnění a prostor pro svou svébytnou inteligentní komiku. Inspirován žánrem amerických crazy komedií natočil v roce 1939 první českou komedii tohoto typu, v níž se seriózně vyhlížející mladý muž dostává do kolotoče prekérních situací. Scénář Vladimíra Peroutky podle humoristického románku začínající Fan Vavřincové byl psán oběma protagonistům na tělo. O hudbu ve stylu tehdy nastupujícího swingu se postarali Jiří Traxler a Kamil Běhounek. Režisér: Martin Frič, 1939

Martin Frič, 1939 Hodnocení: ČSFD 85 %

ČSFD 85 % Kde si film můžete pustit: O2TV

Vrchní, prchni! Mezi vrcholy společné práce autorské dvojice Svěrák a Smoljak patří komedie ve stylu Kristiána. Nenápadný knihkupec Dalibor Vrána s chronickou zálibou v ženách si po večerech vychutnává elegantní, fantomatickou existenci. Coby falešný vrchní se stane postrachem pražských i mimopražských restauračních zařízení. Nadčasový snímek představuje hrdinu, živořícího na prahu středního věku, jenž úpí pod tíhou nudné reality. „Přesčasy“ ovšem umožní Vránovi kreativní seberealizaci, doprovázenou kýženým finančním vzestupem. Jde ovšem o bezvýhradně sympatického hrdinu, jehož podvůdky působí jako neškodné výstřelky v nepojmenovaném, ale cítěném rámci socialistické reality. Vážnou kostru příběhu Zdeněk Svěrák obalil množstvím bravurně rozehraných situací, brilantních postřehů a „hlášek“, které zlidověly. Smoljakova režie zůstává civilně nenápadná, což ovšem autorům nebrání, aby ve finále nerozjeli na karlovarské kolonádě famózní honičku ve stylu němých grotesek. Režisér: Ladislav Smoljak, 1980

Ladislav Smoljak, 1980 Hodnocení: ČSFD 86 %

ČSFD 86 % Kde si film můžete pustit: Kuki, O2TV, Starmax, Voyo

Skřivánci na niti Satirický snímek byl natočený na motivy povídek Bohumila Hrabala. Odehrává se v 50. letech na šrotišti kladenských oceláren, jež se stalo pracovním táborem pro ty, které komunistická společnost vyvrhla až na samý svůj okraj. Vedle sebe se tak sešli prokurátor, adventista, filozof, saxofonista, živnostník a řada dalších. O kus dál pracují „kopečkářky“ – dívky a ženy, jež jediné východisko viděly v nevydařeném útěku za hranice. Z oficiálních struktur společnosti sem vstupují její „zdraví" reprezentanti jako do zamořené zóny. Pokrytecký funkcionář ÚRO, demagogická učitelka s pionýry, štáb filmařů, natáčejících falešný „dokument" a laskavý senilní hodnostář z nejvyšších kruhů. Každá postava je poznamenaná tragickým lidským osudem, ale pohled Bohumila Hrabala je hřejivě lidský, plný porozumění a hledající v každé beznadějné situaci jiskřičku naděje. Jeho hrdinové, oblečeni do starých hadrů, se sice hrabou ve starém železe, ale zdají se být šťastnější než ti, kteří je sem poslali. Režisér: Jiří Menzel, 1969

Jiří Menzel, 1969 Hodnocení: ČSFD 85 %

ČSFD 85 % Kde si film můžete pustit: Obbod, Voyo

Císařův pekař - pekařův císař Historická kostýmní veselohra s Janem Werichem v hlavní dvojroli císaře Rudolfa II a jeho dvojníka, pekaře Matěje, nás zavádí na dvůr vladaře, podporujícího alchymii a umění. Císaři se podaří najít obra Golema ale neumí jej oživit a stát se tak pánem světa. Pekař Matěj je pro svůj zdravý selský rozum, spravedlnost a dobrotu nejprve uvržen do vězení, pak ale uprchne a díky podobnosti s císařem si s ním vymění roli a nakonec využije Golema k pečení rohlíků pro chudé. Film vychází ze hry Golem (1931) Osvobozeného divadla. Režie byla původně nabídnuta Jiřímu Krejčíkovi, ale ten pro spory s Janem Werichem z tohoto projektu krátce po začátku natáčení odstoupil. Namísto něj byl povolán Martin Frič, s nímž se proměnilo i obsazení. Třeba o Natašu Gollovou, kterou tím Werich a Frič vyvedli z poválečné filmařské klatby. Do přeobsazení výrazně mluvil právě Werich, který do rolí navrhoval své bývalé kolegy z Osvobozeného divadla. Po natočení filmu byly sestříhány dvě jeho verze. Známější dvoudílná a dále zkrácená jednodílná, která byla určena na vývoz a z níž byly vystřiženy ideologické explicitní scény (například píseň Ten dělá to a ten zas tohle). V roličce jedné z dvorních dam se ve filmu mihla příští úspěšná režisérka, tehdy dvaadvacetiletá Věra Chytilová. Režisér: Martin Frič, 1951

Martin Frič, 1951 Hodnocení: ČSFD 86 %

ČSFD 86 % Kde si film můžete pustit: O2TV

Limonádový Joe aneb Koňská opera Píše se rok 1885 a v Arizoně je pořádné dusno. Obyvatelé Stetson City se napájejí whisky a morální hodnoty citelně upadají. Posledními spravedlivými v tomto korupcí prolezlém městě je lékárník se svou dcerou Winnifred. Jednoho dne přijede na bílém koni obchodní zástupce firmy Kolaloka, jistý Joe, který se alkoholikům rozhodne nabídnout napravení v podobě nealkoholické limonády. Hudební westernová komedie Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského s vtipnou nadsázkou (až karikaturou) představuje všechny archetypální westernové postavy a příběhová klišé s nimi spojená. Chlípný padouch v černém má svůj protiklad v bíle oděném hrdinovi, přicházejícím nastolit pořádek do zlotřilého města. Tam nechybí naivní blonďatá panna, po níž oba muži touží a která patří k předmětům jejich sváru. Její ženský protějšek vypadá jako šarmantní barová zpěvačka-kurtizána s pochybnou minulostí, která by se ráda „polepšila“. Film byl revoluční i z technického hlediska. Byl natáčen v širokoúhlém formátu Cinemascope, hojně využívaném pro rozmáchlé hollywoodské spektákly 50. let. Výjimečná je i vizuální stránka vyprávění, zahrnující důmyslné triky či náladové zabarvení obrazu, evokující techniku virážování. Kromě důvtipné vizuální stylizace má každá z ústředních postav i svůj hudební motiv a píseň. Legendární písně a zlidovělé repliky a gagy, prodchnuté ironií a nadsázkou, dodnes neztrácejí na humoru a údernosti. Režisér: Oldřich Lipský, 1964

Oldřich Lipský, 1964 Hodnocení: ČSFD 86 %

ČSFD 86 % Kde si film můžete pustit: O2TV

Kdo chce zabít Jessii? Manželé Beránkovi pracují na svých vědeckých objevech. Emancipovaná paní Beránková se zabývá somniologií a hledá prostředek, který by byl schopný sledovat a ovlivňovat lidské sny. Docent Beránek se zase snaží vynalézt přístroj obrovské fyzické síly. Od chvíle, kdy se mu do rukou dostanou komiksové sešity, se všechno změní. Kvůli neprověřenému preparátu jeho manželky oživnou tři komiksové postavy z Beránkova snu – krásná Jessie, superman a pistolník. Bláznivá komedie s prvky politizující satiry paroduje dobrodružné komiksy, které v době uvedení nemohli domácí diváci znát. Stává se prvním ze série úspěšných snímků, které v průběhu 60. a 70. let vytvořila scénáristicko-režijní dvojice Miloš Macourek a Václav Vorlíček. Ačkoliv nejde o adaptaci komiksové předlohy, pracuje snímek s typickými komiksovými zápletkami a postavami (proti konvencím zde však Superman vystupuje jako antihrdina). Komiksové figury se originálně dorozumívají prostřednictvím trikově vytvořených komiksových bublin, které jsou příčinou nespočtu komických situací. Na výtvarné stránce se podílel tehdy začínající komiksový kreslíř Kája Saudek, jehož dílo se díky filmu dostalo do širšího povědomí veřejnosti. Film byl natočen na cinemaskopický formát, kvůli náročným požadavkům na realizaci triků však musel být černobílý. Režisér: Václav Vorlíček, 1966

Václav Vorlíček, 1966 Hodnocení: ČSFD 80 %

ČSFD 80 % Kde si film můžete pustit: Voyo, Česká filmová klasika

Jáchyme, hoď ho do stroje! Výsledkem první spolupráce scenáristické dvojice Svěrák a Smoljak s režisérem Oldřichem Lipským se stala tato „existenciální“ komedie o tom, zda je člověk opravdu pánem svého osudu. Vypráví o nesmělém mladém traktoristovi Františkovi, který přichází z venkova do Prahy. Věří přitom tomu, že bude mít zaručený úspěch v životě, když se bude řídit kondiciogramem, tedy výpočetním strojem sestaveným přehledem svých šťastných i kritických dní. František podřídí svůj život tomuto komputerovému plánu. Ve „špatných dnech“ se dobrácký naiva stává trpnou obětí své obvyklé neschopnosti a smůly. V „dobrých dnech“ dokáže oslnit dívku svého srdce, prodavačku Blanku (Marta Vančurová), porazit nadutého výčepního, vyhrát zápas v judu i automobilový závod. Nápady až přetížený snímek právem patří k domácím komediálním klenotům, a to nejen díky řadě okouzlujících scén a nestárnoucích dialogů, ale i díky přesnému hereckému obsazení. Ve své první velké filmové roli mu dominuje tehdy devětadvacetiletý divadelník Luděk Sobota. Režisér: Oldřich Lipský, 1974

Oldřich Lipský, 1974 Hodnocení: ČSFD 85 %

ČSFD 85 % Kde si film můžete pustit: My Prime, Starmax, Voyo

Svatba jako řemen Děj této hořké crazy komedie, která se vyjadřuje k otázkám lidské povahy, se točí kolem choulostivého motivu. Mladá žena ohlásí na VB, že byla v noci znásilněna třemi opilými muži. Policisté zahájí pátrání a skutečně brzy objeví dva podezřelé. Ti však kryjí třetího, který se ten den žení. Příslušníci podlehnou jeho prosbám a umožní mu odjet na svatbu, ovšem v jejich doprovodu. Přes veškeré pokusy utajit celou záležitost před svatebčany se všechno prozradí. Komedie s moralistním podtónem představuje divákům lidské typy, které se snaží v panujících pořádcích najít skulinu, za pomoci níž by se dostali k naplnění vlastních tužeb. Počestná Hanička se tak snaží získat partnera skoro za každou cenu, nejistí policisté hledají pravdu s horlivostí, jež má podpořit jejich sebevědomí, a rodiče hodlají realizovat svatbu navzdory ženichově možné morální nespolehlivosti. Anekdoticky příběh chvílemi připomíná klasické grotesky, ale nechybí v něm ani sarkasmus, břitká ironie a černý humor. Satirické ztvárnění typických českých figurek a jejich pokrytectví vyvolalo na počátku normalizace nesouhlas oficiálních míst s dalším uváděním tohoto snímku. Do distribuce se spolu s dalšími tzv. trezorovými filmy opět dostal až počátkem 90. let. Režisér: Jiří Krejčík, 1967

Jiří Krejčík, 1967 Hodnocení: ČSFD 82 %

ČSFD 82 % Kde si film můžete pustit: Voyo

Pelíšky Šest let trvalo tvůrcům úspěšného muzikálu Šakalí léta, než se jim podařilo realizovat další snímek. Je to retro komedie z konce šedesátých let, pro niž se scenárista Petr Jarchovský inspiroval vlastními rodinnými vzpomínkami a motivy z knihy Petra Šabacha Hovno hoří. Ve dvoupatrové vilce žije čtyřčlenná rodina majora Šebka a o patro výše bydlí tříčlenná rodina bývalého odbojáře Krause. Dospívající Šebek miluje spolužačku Krausovou, jenže ta má ráda frajerského Eliena, jehož rodiče jsou služebně v Americe. Michal i Jindřiška mají potíže se svými neústupnými otci. Tvůrci se v dlouhých epizodách soustřeďují na rodinné rituály (Vánoce, návštěvy, svatba), z nichž vytěžili množství gagů. Jiří Kodet tu získal svou životní filmovou roli. Oproti hašteřivým otcům jsou obě maminky chápavé a vlídné. Do typických generačních sporů nenápadně, ale důsledně zasahuje politika, nejfatálněji v podobě okupace Československa v srpnu 1968. Kromě pečlivě vybraných reálů (zejména pražské Košíře) a dobových detailů dokreslují atmosféru hojně využívané písničky, od Neckáčových či Gottových hitů, až po písně Vladimíra Mišíka a Blue Effectu (Sluneční hrob). Režisér: Jan Hřebejk, 1999

Jan Hřebejk, 1999 Hodnocení: ČSFD 91 %

ČSFD 91 % Kde si film můžete pustit: Neflix, iTunes, Voyo

Světáci Film popisuje příběh trojice ženatých venkovských fasádníků, kteří se rozhodnou proniknout do tajů nočního života metropole. Pořídí si večerní obleky a dokonce absolvují lekce společenské výchovy a tance. Zedníci převlečení za gentlemany konečně okouzlí tři elegantní krásky, ale netuší, že ty si na lidi velkého světa také jen hrají. Námět bláznivé satirické komedie, jejímž autorem je Vratislav Blažek, umožnil díky promyšlené práci s dialogovým i situačním humorem rozvinout širokou škálu komediálního umění předním hereckým osobnostem, jež nejednou obohatily původní dialogy o vlastní improvizace. Pygmalionský motiv, rozvedený do satirického komentáře k úpadku mravů v socialistické společnosti, je ještě zvýrazněn obsazením provorepublikové hvězdy Oldřicha Nového do role bývalého učitele společenského chování. Snímek představuje pomyslný vrchol komediální tvorby režiséra Zdeňka Podskalského. Svižné tempo mu dodává také několik vtipných hudebních čísel. Režisér: Zdeněk Podskalský st., 1969

Zdeněk Podskalský st., 1969 Hodnocení: ČSFD 87 %

ČSFD 87 % Kde si film můžete pustit: Kuki, Obbod, Voyo

Vesničko má středisková U zrodu jednoho z divácky nejpopulárnějších titulů osmdesátých let stála náhoda: barrandovská účtárna scenáristovi omylem proplatila dvakrát námět k venkovské komedii Na samotě u lesa (1976). Svěrák vyhověl návrhu napsat do druhého dne několikastránkový námět na další film. Zaujal Jiřího Menzela, ale trvalo řadu let, než došlo k napsání scénáře a jeho realizaci. V polovině osmdesátých let se navíc Svěrák s Menzelem mohli vyjadřovat k socialistické realitě mnohem otevřeněji. Vyprávění se odehrává ve střediskové vesnici Křečovice. Jeho protagonisty jsou především řidič družstevního náklaďáku Pávek a jeho chráněnec, mentálně zaostalý mladík Otík. Kolem motivu sympatického „vesnického idiota“ autoři vystavěli epizodické vyprávění, plné chytlavě rázovitých figurek. Patří mezi ně především svérázný doktor Skružný, který se rád kochá poezií české krajiny, nebo pruďas Turek, jenž právem žárlí na svou půvabnou ženu Janu. Film je naplněný typickým svěrákovským inteligentním humorem a Menzelovým smyslem pro poezii všedního dne. Na 10. mezinárodním filmovém festivalu v Montréalu získal Zvláštní cenu poroty a dostal se do užšího výběru na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film. Režisér: Jiří Menzel, 1985

Jiří Menzel, 1985 Hodnocení: ČSFD 88 %

ČSFD 88 % Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, iTunes, Starmax, Voyo

„Marečku, podejte mi pero!“ Scenáristické dvojice Svěrák a Smoljak navázala na tradici středoškolských veseloher Martina Friče komediálním příběhem o dospělých v dělnických profesích, kteří po letech znovu usedají do školních lavic, aby si zvýšili kvalifikaci. Stárnoucí mistr v továrně Jiří Kroupa neochotně po večerech usedá do stejné lavice na průmyslovce, ve které přes den sedí jeho dospívající syn. Nechuť k učení, které stárnoucímu muži navíc dělá problémy, se podepisuje na Kroupově katastrofálním prospěchu. Aby šéfovské místo v modernizovaném provozu nezískal puntičkářský patolízal Hujer, musí Kroupa starší napnout všechny síly. Podstatu komediální zápletky, nabité slovními i situačními gagy, ovšem netvoří Kroupovy studijní problémy, ale samotná situace dospělých a trochu „zabedněných“ lidí, kteří se musejí potýkat s úskalími všednodenního školního provozu, což vytváří množství humorných situací. Nesourodá skupinka spolužáků se rychle mění v typickou školní třídu, v níž vedle šprta Hujera vynikají infantilní koketa Týfová, naivní snaživec Plha či nerozluční provokatéři Tuček-Šlajs. Přestože mají za sebou bohaté životní zkušenosti, chovají se v přítomnosti učitele stejně jako za mlada. Opisují, napovídají si, tropí kanadské žertíky. Režisér: Oldřich Lipský, 1976

Oldřich Lipský, 1976 Hodnocení: ČSFD 89 %

ČSFD 89 % Kde si film můžete pustit: Kuki, O2TV, Starmax, Voyo

Kolja Smutná i laskavá komedie o muži, který se domníval, že už nemůže být hůře, a netušil, že právě prožívá nejkrásnější chvíle svého života. Líčí všední trampoty osobitého starého mládence, který se nečekaně stane „otcem" pětiletého ruského chlapce. Příběh se odehrává v posledním roce vlády komunistů a vrcholí legendárním zvoněním klíčů na Václavském náměstí v listopadu 1989. Sbližování stárnoucího muže a malého kluka tvoří hlavní osu vyprávění, které nese všechny rysy „svěrákovské" poetiky. Film má dobře napsaný a prokomponovaný příběh, přesné charaktery, smysl pro detail i celek, timing, pečlivě vystiženou atmosféru jednotlivých prostředí, inteligentní (chvílemi i trochu černý) humor a jímavou lidskost. Další přednosti je přesvědčivé herecké obsazení v čele se Zdeňkem Svěrákem, který si psal roli na tělo, a malým Andrejem Chalimonem. Místy se film záměrně pohybuje na samé hraně přijatelné melodramatičnosti, ale to je ten kalkul a přiznaná hra na city, která filmu vynesla Zlatý glóbus i Oscara pro nejlepší zahraniční film. Filmoví kritici ho letos na Cenách české filmové kritiky zvolili za nejlepší český snímek uplynulého třicetiletí. Režisér: Jan Svěrák, 1996

Jan Svěrák, 1996 Hodnocení: ČSFD 86 %

ČSFD 86 % Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes, My PRyme, Obbod, Kuki, O2TV