25 nejlepších českých porevolučních komedií. Víme, kde je najdete online

Žebříčky nejnavštěvovanějších snímků jasně ukazují, že diváci u nás milují české komedie. Tady najdete ty nejlepší z porevoluční éry.

Obecná škola Scénář s výraznými autobiografickými prvky psal původně Zdeněk Svěrák pro Víta Olmera. Nakonec ho ale jako svůj debut realizoval Svěrákův syn Jan, který se s ním dostal mezi pětici nominovaných na Oscarech v kategorii nejlepší zahraniční film. Příběh se odehrává v prvním „svobodném“ poválečném školním roce 1945–46 na pražské periferii. Protagonistou vyprávění je desetiletý Eda Souček, který se svým kamarádem Tondou zažívá nejrůznější klukovská dobrodružství. Ta ovšem nic neznamenají ve srovnání s hrdinskými činy, kterými se holedbá nový učitel, přísný, ale spravedlivý vlastenec Igor Hnízdo. Šaramantní muž rozjívenou klučičí třídu fascinuje, stejně jako ženy a dívky ve svém okolí, a to včetně Edovy maminky. Hnízdova pověst je do značné míry vymyšlená, což však nijak neumenšuje vychovatelské schopnosti samorostlého pedagoga. Skutečnějším hrdinou Edova života se tak nakonec ukáže být jeho nenápadný, puntičkářský otec, jenž pracuje v elektrárně. Režisér: Jan Svěrák, 1991

Pro informace o dostupnosti filmů ve vybraných v online službách jsme využili skvělý český web Filmtoro.

Pelíšky Šest let trvalo tvůrcům úspěšného muzikálu Šakalí léta, než se jim podařilo realizovat další snímek. Je to retro komedie z konce šedesátých let, pro niž se scenárista Petr Jarchovský inspiroval vlastními rodinnými vzpomínkami a motivy z knihy Petra Šabacha Hovno hoří. Ve dvoupatrové vilce žije čtyřčlenná rodina majora Šebka a o patro výše bydlí tříčlenná rodina bývalého odbojáře Krause. Dospívající Šebek miluje spolužačku Krausovou, jenže ta má ráda frajerského Eliena, jehož rodiče jsou služebně v Americe. Michal i Jindřiška mají potíže se svými neústupnými, autoritativními otci. Tvůrci se v dlouhých epizodách soustřeďují na rodinné rituály (Vánoce, návštěvy, svatba), z nichž vytěžili množství gagů. Jiří Kodet tu získal svou životní filmovou roli. Oproti hašteřivým otcům jsou obě maminky chápavé a vlídné. Do typických generačních sporů nenápadně, ale důsledně zasahuje politika, nejfatálněji v podobě okupace Československa v srpnu 1968. Kromě pečlivě vybraných reálů (zejména pražské Košíře) a dobových detailů dokreslují atmosféru hojně využívané písničky, od Neckáčových či Gottových hitů, až po písně Vladimíra Mišíka a Blue Effectu. Režisér: Jan Hřebejk, 1999

ČSFD 91 % Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Filmy česky a zadarmo, iTunes, Voyo

Kolja Smutná i laskavá komedie o muži, který se domníval, že už nemůže být hůře, a netušil, že právě prožívá nejkrásnější chvíle svého života. Líčí všední trampoty osobitého starého mládence, který se nečekaně stane „otcem" pětiletého ruského chlapce. Příběh se odehrává v posledním roce vlády komunistů a vrcholí legendárním zvoněním klíčů na Václavském náměstí v listopadu 1989. Sbližování stárnoucího muže a malého kluka tvoří hlavní osu vyprávění, které nese všechny rysy „svěrákovské" poetiky. Film má dobře napsaný a prokomponovaný příběh, přesné charaktery, smysl pro detail i celek, timing, pečlivě vystiženou atmosféru jednotlivých prostředí, inteligentní (chvílemi i trochu černý) humor a jímavou lidskost. Další přednosti je přesvědčivé herecké obsazení v čele se Zdeňkem Svěrákem, který si psal roli na tělo, a malým Andrejem Chalimonem. Místy se film záměrně pohybuje na samé hraně přijatelné melodramatičnosti, ale to je ten kalkul a přiznaná hra na city, která filmu vynesla Zlatý glóbus i Oscara pro nejlepší zahraniční film. Filmoví kritici ho letos na Cenách české filmové kritiky zvolili za nejlepší český snímek uplynulého třicetiletí. Režisér: Jan Svěrák, 1996

ČSFD 86 % Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Filmy česky a zadarmo, iTunes, My Prime, Obbod

Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka Scenárista a režisér Jan Prušinovský se v celovečerním filmu časově posouvá před děj populárního seriálu a rozšiřuje tak jeho mytologii. Do středobodu vyprávění staví mýtickou a v seriálu nikdy nespatřenou postavu vesnického trenéra Pepika Hnátka (Miroslav Krobot). Autor opět vytváří jakýsi alternativní vesmír vesnického bezčasí, v němž se pohybují muži, kteří povýšili svůj koníček na jediný smysl života. Bez schopnosti nadhledu, sebereflexe a soudnosti nás vtahují do svých malicherných tahanic, siláckých gest a unáhlených rozhodnutí. Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka: recenze Vesnický tým Slavoje Houslice hladce postupuje z komediální seriálové extraligy do té filmové. Podaří se i trenérovi s licencí Pepikovi Hnátkovi dostat své „dřeváky“ do kraje? Ironické pozastavení se nad přízemní malostí a trapností takto jednajících postav nikdy ale nepřerůstá v krutý výsměch jim samotným. Na to je má Prušinovský příliš rád a chápe jejich zaťatost. Nevysmívá se omezenému rozhledu a zabejčenosti trenéra Hnátka, ale snaží se na něj pohlížet jako na člověka, který umanutě věří ve své poslání a je schopen udělat cokoliv pro jeho naplnění. Režisér: Jan Prušinovský, 2012

ČSFD 74 % Kde si film můžete pustit: Kuki, Obbod, Starmax

Samotáři Režisér David Ondříček natočil svůj druhý celovečerní film podle předlohy Petra Zelenky. A charakteristické znaky jejich tvorby se v něm prolínají. Na jedné straně Zelenkův smysl pro nadsázku, paradox a rozmluvy, směšné svou banalitou, na té druhé pak Ondříčkova snaha vnést stylizující, až jakýsi halucinační rozměr do inscenační složky. Tématem filmu jsou citové vztahy a zmatky mezi dnešními mladými lidmi. Sedm protagonistů prožije několik dnů, během nichž se odehrají události, jež patrně ovlivní jejich budoucnost. Jde o samotáře uprostřed davu, kteří se mohou sami rozhodovat o svém životě, ale nedokážou to. Pohybují se v jakýchsi kruzích a jen občas se jim je podaří prolomit. Rozhlasový moderátor Petr se rozejde se svou dívkou Hankou. Oba však mají o rozchodu pochybnosti. Situaci chce využít zdánlivě vyrovnaný lékař Ondřej, který Hanku patologicky miluje a který je kvůli ní ochoten opustit i rodinu. Příběhem dále procházejí cynický komentátor i hybatel dění Robert, věčně „zhulený“ kamarád Jakub, který má kvůli marihuaně výpadky paměti, a makedonská barmanka Vesna, pátrající v Čechách zdánlivě po ufonech, ve skutečnosti však po svém nepoznaném otci. Režisér: David Ondříček, 2000

ČSFD 84 % Kde si film můžete pustit: Netflix, HBO, Filmy česky a zadarmo, iTunes, Voyo

Saturnin Nenápadný mladý muž dobrého společenského postavení a vychování získá sluhu Saturnina. Ten se de facto stane pánem svého zaměstnavatele a způsobí v jeho dosud poklidném životě řadu překvapivých zvratů a situací. Ty by se bez Saturnina daly těžko zvládnout. Už kvůli tomu, že by bez něj pravděpodobně nikdy nenastaly. Stejnojmennou knihu Zdeňka Jirotky z roku 1942 čtenáři milují pro její suchý humor, ne nepodobný tomu anglickému, pro množství parodií a nadsázky a zejména pro absurdní situace, do kterých uvádí svérázný sluha Saturnin celé své okolí. Ve filmové a ještě více čtyřdílné televizní adaptaci se autoři rozhodli vytvořit věrný přepis knižní předlohy. Odchylky od originálu jsou minimální a v zásadě se týkají jen zjednodušení složitého literárního materiálu pro potřeby filmového příběhu. V knize vypravěč nemá jméno, ve filmu se jmenuje Jiří Oulický. Podobné konkretizaci podléhá celá předloha, jejíž slovní gagy a vypravěčské zkratky dostaly ve filmu vesměs podobu situačních vtipů a poměrně rozměrného komentáře. Režisér: Jiří Věrčák, 1994

ČSFD 82 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný online

Konec starých časů Adaptace románu Vladislava Vančury se odehrává těsně po první světové válce na statku se zámečkem Kratochvíle, kam mezi novodobou agrární smetánku přichází atraktivní host, ruský emigrant Megalrogov. Elegantní muž se brzy demaskuje jako moderní baron Prášil, navzdory zjevné nedůvěryhodnosti ovšem působí na novodobé zbohatlíky (a zvláště na jejich děti, dcery a ženy) až dráždivě přitažlivě. Základní téma Vančurova příběhu, svár starého a nového světa, díky péči Jiřího Menzela a scenáristy Jiřího Blažka ústrojně splývá s pocity nostalgie, spojenými s představou starých zlatých časů. Ty, jak známo, nikdy neexistovaly, jejich představitel, vznešený tulák Megalrogov v podání Josefa Abrháma, je však připomíná s důstojností a sebejistotou. Svým jemným humorem a melancholickým laděním film navazuje na jiné režisérovy „nostalgické“ adaptace, vančurovské Rozmarné léto či hrabalovské Postřižiny. Výrazná čeština předlohy podlehla v rukou adaptátorů proměně, formální kvality snímku pak podtrhuje poetická „malířská“ kamera Jaromíra Šofra. Režisér: Jiří Menzel, 1989

ČSFD 78 % Kde si film můžete pustit: Voyo

Díky za každé nové ráno Druhá filmová spolupráce scenáristky Haliny Pawlovské s režisérem Milanem Šteindlerem, v níž formou hořké komedie vzpomíná na svého otce a na své příbuzné, pocházející ze Zakarpatské Ukrajiny. Ve stylizovaném vyprávění líčí nejrůznější humorné i tragické epizody od srpnové okupace z roku 1968 až do osmdesátých let. Hlavními postavami jsou dospívající (později dospělá) Olga a její svérázný otec, který ve dvaceti odešel studovat do Prahy a už se do rodného kraje nikdy nevrátil. Četní příbuzní ho však na pozvání často navštěvují. Olga dospívá ve velmi osobitém prostředí a postupně zjišťuje, jak moc zdědila z otcova svérázného charakteru. Peripetie hrdinů jsou nahlíženy s ironií a humorným nadhledem. Dobrým tahem se ukázalo být jak obsazení polského herce Franciszka Pieczky do role otce, tak Ivany Chýlkové do role jeho dcery. Vděčné jsou rázovité postavy ukrajinských příbuzných, mezi nimiž se objeví i autorka scénáře jako korpulentní Vasilina. Režisér: Milan Šteindler, 1994

ČSFD 74 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný online

Dědictví aneb Kurvahošigutntág Dnes již zlidovělá komedie Věry Chytilové, ilustrující velmi vtipně divoká devadesátá léta v české kotlině. Bolek Polívka zde září v roli vesnického povaleče Bohuše, jehož poklidný života běh naruší nečekaná zpráva o dědictví obrovského majetku. Peníze lidi mění a vesnický buran Bohuš se manicky pokouší změnit se v souladu s touto pravdou. Ve skutečnosti ale zůstává stále stejným dobrosrdečným hlupákem, pouze díky penězům nabytému sebevědomí ničí vztahy s lidmi kolem sebe. A Bohušův nový majetek také postupně kazí charaktery všem jeho blízkým. Dědictví je dnes již kultovní film, který divákům přinesl nejen množství nezapomenutelných hlášek, ale také hořkou reflexi zběsilého porevolučního honu za majetkem. V komedii, zachycující velmi výstižně dobu překotných zázraků, se Věře Chytilové na modelu malé moravské vesničky podařilo s nadhledem ukázat nelichotivou tvář oné doby. Učinila tak s ironií, spojenou s pochopením lidských slabostí, která dodává této moralitě hlubší lidský rozměr než by se mohlo na první pohled zdát. Režisér: Martin Frič, 1949

ČSFD 80 % Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes, My Prime, Voyo

Vlastníci Jiří Havelka ve své celovečerní prvotině autentickým a přitom mimořádně zábavným způsobem popisuje schůzi společenství vlastníků jednoho bytového domu. Film vychází z představení Společenstvo vlastníků divadla Vosto5, jehož je Havelka kmenovým autorem i hercem. Film ukazuje, jakou moc dává vlastníkům bytových jednotek jejich právo rozhodovat o společných prostorách s vědomím toho, že díky tomuto vlastnictví mohou bojkotovat jakoukoliv snahu o nalezení společného řešení. Vlastníci: česká komedie roku jako obraz rozhádané společnosti [recenze filmu] Společenství vlastníků bytových jednotek jako v karikaturní hyperbole vyvedený obraz celé české společnosti a stavu demokratického rozhodování v ní. Havelka ve Vlastnících představuje galerii lidských typů, odpozorovaných z reality. Jde o jakýsi sociologický vzorek společnosti, zastupující různé věkové, genderové, sociální i názorové či hodnotové skupiny. Nachází se mezi nimi idealisté, jednající ve prospěch celku, vypočítaví prospěcháři, lidé, ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti i rafinovaní manipulátoři. Režisér zde poměrně přesně diagnostikuje a pojmenovává průvodní znaky agresivní, netolerantní a rozklížené společnosti, která se není schopna shodnout na žádném pozitivním společném jmenovateli. Je to obraz nás samých, naši hlouposti, malichernosti a ztráty soudnosti. Režisér: Jiří Havelka, Česko, 2019

ČSFD 75 % Kde si film můžete pustit: Vaše kino

Nic proti ničemu Filmař a hudebník Petr Marek se ve svém autorském filmu zabývá vztahy ve skupině lidí, izolovaných v cizím prostředí. Tentokrát se jedná o deset třicátníků, mužů i žen, kteří se sejdou na víkend v kempu. Jejich seznámení proběhlo díky chatování na webu, určeném pro adoptované. Iniciátoři akce, manželé Marian a Marta, zamýšlejí založit občanské sdružení, jež má propagovat adopce. Postupně vychází najevo, že někteří z účastníků vlastně ani nejsou adoptovaní. Manželé Johana a Radek jsou tu na zapřenou, protože chtějí adoptovat dítě a rádi by zjistili, jaký člověk z něj může vyrůst, Petr se na chat připojil kvůli své osamělosti a Kamila je novinářka, zamýšlející o akci napsat článek. Situace, jež se vymyká jakýmkoli modelům, nutí každého improvizovat a vstupovat do rolí, pro které se vlastně vůbec nehodí. Ať už je to samozvaný vůdce, osudová žena, rebel, naivka nebo sebezpytující pedofil. Jeden po druhém odhalují své motivace a tajemství, které vytvářejí další a další bizarně komické situace. Petr Marek je rozvíjí s důrazem na dialogy, na trapnost a ironičnost situací a na jejich humornou nebo naopak i dramatickou polohu. Režisér: Petr Marek, 2011

ČSFD 64 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný online

Ztraceni v Mnichově Režisér Petr Zelenka ve svém autorském filmu konstruuje příběh na podkladě historické události, známé jako Mnichovská dohoda či zrada. Vypovídá o tomto mýtu, české národní povaze, vztahu k cizincům, mediální realitě, současné české kinematografii i procesu natáčení filmu. Mystifikačním a velice zábavným způsobem přitom roztáčí spirálu toho, co vše se může při přípravě filmu pokazit. Ambiciózní tvůrci jsou nuceni k čím dál větším kompromisům a jejich dílo se jim v důsledku toho rozpadá pod rukama. Docházejí peníze a atmosféra na place díky tomu houstne. Vše vyústí v česko-francouzskou válku ve filmovém štábu. Ztraceni v Mnichově: recenze filmu Může Daladierův papoušek vyvolat diplomatický skandál? Režisér Knoflíkářů Petr Zelenka zábavně i polemicky chrastí kostlivci ve skříni naší národní povahy. Za pomocí teze o Mnichovském komplexu, tak jak ji formuloval ve své knize historik Jan Tesař, přitom nastavuje zrcadlo způsobu myšlení a charakterovým vlastnostem českého národa. Zaobírá se stereotypy a mýty o národní povaze, jež si sami přisuzujeme, nebo jsou přiřazovány z vnější. Všechny tyto metaforické paralely k Mnichovské zradě i sebepřijímání českého národa Zelenka provádí tak, že si ani neuvědomujeme, že nás skrze vtipné situační scénky zavádí někam mnohem hlouběji do říše našich národních traumat. Režisér: Petr Zelenka, 2015

ČSFD 68 % Kde si film můžete pustit: Netflix, HBO, Google Play, iTunes, Obbod, Prima Videopůjčovna, Voyo

Tankový prapor Hořká komedie Tankový prapor vstoupila do dějin československé kinematografie jako první soukromě natočený celovečerní hraný film od znárodňovacího dekretu z roku 1945. Produkovala jej firma Bonton ve spojení s několika sponzory. Dílko scenáristy Radka Johna a režiséra Víta Olmera je adaptací slavné knihy Josefa Škvoreckého. Hlavním hrdinou vesměs humorně laděných epizod z vojenského života v roce 1953 je rotný Danny Smiřický, nesoucí biografické rysy svého autora. Mladý muž a jeho „spolubojovníci“ s přehledem vzdorují tuposti permanentně buzerujících komunistických lampasáků, přičemž myslí jen na civil, ženské a pití. Tvůrci se poměrně věrně drží předlohy, jednoznačně však akcentují situace v Čepičkově armádě, o nichž nepochybují, že budou diváky vřele přijati. Zůstávají tak na povrchu, i když tu a tam v ději probleskne dusivá atmosféra padesátých let. Situační komika má často vulgární charakter a je značně prvoplánová. Do výsledné podoby se zřejmě promítl spěch, s nímž byl film realizován. Režisér: Vít Olmer, 1991

ČSFD 69 % Kde si film můžete pustit: Starmax

Šakalí léta Námětem pro celovečerní debut režiséra Jana Hřebejka se stala stejnojmenná povídka Petra Šabacha z knihy Jak potopit Austrálii. Originální muzikálová komedie je situována do Dejvic konce 50. let, žijících poklidně svým maloměstským způsobem ve stínu rudé hvězdy na špici hotelu Internacional. Do světa rodičů a jejich ratolestí vtrhne jednoho dne mladík Bejby. Nevinný chuligán svým výstředním oblečením a vášní pro nezvyklé rokenrolové rytmy způsobí pozdvižení. Mládež je nadšena a rodiče si zoufají. I když je svérázný prorok nakonec zničen, pro generaci kluků znamená jeho zjevení klíčový obrat v jejich životě. Postava „muže odnikud“, jenž svou pouhou existencí otřese starými pořádky a který odhalí pod hladkým povrchem jejich lživost, ztělesňuje sen o svobodě a nezávislosti, tolik potřebný pro vymezení se každá generace. Hřebejk, inspirován Vlasy Miloše Formana i domácí Starci na chmelu, svou výpověď o 50. letech spojuje s výraznou videoklipovou stylizací. Základní dějová linie se zcela přirozeně rozvíjí i v písních a suverénně realizovaných tanečních číslech. Režisér: Jan Hřebejk, 1993

ČSFD 71 % Kde si film můžete pustit: Netflix, Filmy česky a zadarmo, My Prime, Voyo

Akumulátor 1 Zeměměřič Olda trpí záhadnou ztrátou energie, s níž si lékaři nevědí rady. Teprve léčitel Fišárek zjistí, co skleslému mladíkovi schází. Začne ho učit, jak získávat a usměrňovat duševní energii. Brzy zjistí, že Oldovi i ostatním pacientům vysává energii televizní obrazovka, za níž je paralelní svět, obývaný stínovými dvojníky citlivých jedinců. Olda se rozhodne pro protiútok. Má svůj tajný plán, jak zničit nebezpečné médium a jeho paralelní svět. Režisér Jan Svěrák se na půdorysu klasického příběhu o učiteli a jeho žákovi pokusil v této fantastické komedii vystavět výpravnou, inteligentní a přitom poťouchle hravou a ironizující podívanou, jejíž název odkazuje k vícedílným akčním sériím typu Terminátora. Formálně působivý tvar, v němž neváhá kombinovat poeticky nadsazené makrozáběry vnitřku lidského těla, všelijakou drobnou zvířecí havěť v akci i nejdražší digitální triky, mu slouží k překvapivému pohledu na vnější i vnitřní lidský vesmír. Vznikl tak myšlenkově a formálně vyvážený film s úvahou o dobré vůli, která překonává všechna úskalí. Režisér: Jan Svěrák, 1994

ČSFD 74 % Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes, My Prime, Obbod

Vrať se do hrobu! Sociolog Víťa Jakoubek má rodinu i práci, ale ani jedno ho neuspokojuje. Když konečně dostane samostatný výzkumný úkol, prověřit hodnotový systém maturantů, s nadšením využije náhody, spolehne se na svůj mladistvý vzhled a vydává se za nového studenta. O Víťově inkognitu ví jen ředitelka školy, zatímco učitelé a spolužáci nic netuší. Výzkum se však poněkud zvrhne. Třicátníkovi se návrat do mladých let zalíbí a začne žít dvojím životem. Víťova středoškolská existence ovšem víc a víc zasahuje do jeho původního, rodinného života. Protože však jde o moralitu, hrdinův skutečný statut vyjde najevo a jeho noví přátelé ho pošlou tam, kam podle nich patří všichni lidé jeho věku. Šteindlerův debut je svěží komedií i trpkou generační výpovědí, v níž se spoluscenáristkou Halinou Pawlovskou akcentoval téma degradace člověka na pouhou spotřební bytost, kterou existenční starosti ubíjejí natolik, že ve třiceti letech se vlastně nijak podstatně neliší od důchodce. V protikladu k tomu zdůraznili až zběsilou touhu mladých užít si, dokud onen čas spotřebitelských starostí nepřijde. Režisér: Milan Šteindler, 1989

ČSFD 74 % Kde si film můžete pustit: Obbod, Voyo

Báječná léta pod psa Hořká nostalgická komedie Petra Nikolaeva vznikla podle stejnojmenné předlohy Michala Viewegha z roku 1992. Scenáristicky ji adaptoval v Chicagu žijící scenárista a spisovatel Jan Novák. Autor v ní zachytil s humornou nadsázkou osudy svých rodičů i příběh vlastního dospívání. Příběh, odehrávající se od šedesátých let do počátku těch devadesátých, se soustřeďuje především na trampoty Kvidova otce, excentrického dříče s vysokoškolským diplomem, kterého jeho úsilí zabezpečit rodinu bez ztráty důstojnosti, dovede až na hranici paranoie. Ve stejné době prožívá mimořádně nadaný Kvido své problémy s literární tvorbou, dospíváním i láskou k dívce Jarušce. Právě optikou Kvida nahlížíme na politické a společenské události této země za éry normalizace a jak dopadají na jeho rodinu. Otec po sovětské invazi ztrácí své postavení a rodina se stěhuje do malé obce, aby tam, jak se domnívá, spokojeně žila. Jenže všude žijí lidé a ti se s daným stavem buď spokojují, profitují na něm nebo jsou jím postiženi. Režisér: Petr Nikolaev, 1997

ČSFD 79 % Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, iTunes, My Prime, Voyo

Kouř Druhý celovečerní film Tomáše Vorla se do československých kin dostal rok a půl po úspěchu režisérova experimentálního debutu Pražská 5. Ten fungoval jako výkladní skříň netradičních autorských divadel, sdružených okolo divadla Sklep. Divadelní inspiraci a osobitý přístup k filmovému médiu vykazuje i rytmikál Kouř. Příběh mladého inženýra, jehož mladické nadšení naráží na byrokratické mechanismy chodu závodu, je groteskní satirou na poměry na sklonku komunismu. Mirek (Jan Slovák) nastupuje do prvního zaměstnání s úmyslem co nejlépe vykonávat své povinnosti, což se v bizarních poměrech posledních let totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem. Tento „muzikál totalitního věku“ tematicky i formálně vychází z režisérova absolventského snímku Ing. (1985). Důraz je v něm kladen na rytmus stylizovaného slova a akce, sborovou recitaci, tanec a zpívaná hudební čísla. Navzdory své originalitě Vorlův snímek v době premiérového uvedení zapadl. Přičítá se to na vrub hektické porevoluční době, kdy už takto „revoluční" filmy nikoho nezajímaly. Postupem času se však Kouř stal kultovní záležitostí, která u mladých generací nevychází z obliby. Režisér: Tomáš Vorel, 1990

ČSFD 79 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný online

Knoflíkáři Komedie Petra Zelenky vznikla z původně samostatných povídek, jež tvůrce postupně propojil v několika časoprostorových rovinách společnými motivy. Šest krátkých příběhů se odehrává „současně“ a zároveň ve zvláštní časové smyčce, v níž se relativizuje vztah mezi příčinou a následkem. Společným jmenovatelem tragikomických epizod ze současné Prahy, z japonského města a z paluby neblaze proslulého bombardéru Enola Gay jsou tajemné souvislosti, jimiž je běh událostí ovlivňován. Postavy i motivy přecházejí z jednoho příběhu do dalších epizod, a až tam se někdy jejich osud završuje. Petr Zelenka v jednotlivých povídkách odkazuje na motivy z filmů Jima Jarmusche, Jana Švankmajera, Luise Buňuela či Miloše Formana a v jejich duchu je i stylizuje. Výsledkem je ovšem kompaktní, nedělitelný celek. Zdrojem humoru je jak tradiční syntéza „vysokého a nízkého", tak metoda nenápadného mystifikátorství, spojená s dokonalým využitím archivních snímků, kterou režisér v plné míře uplatnil již ve svém předchozím snímku Mňága - Happy End. Režisér: Petr Zelenka, 1997

ČSFD 80 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný online

Návrat idiota V komorním příběhu ze současnosti, odehrávajícím se na malém městě mezi Vánocemi a Novým rokem, se mladík František po letech strávených v psychiatrické léčebně vrací ke svým vzdáleným příbuzným. Postupně je zde vtažen do klubka sourozeneckých a rodičovským konfliktů a milostných vztahů, které mezi nimi probíhají. Olga miluje Emila, Emil miluje Annu, Anna miluje Roberta a František miluje všechny. S každým soucítí, vše se ho dotýká, i když na ostatní působí svou bezelstností jako idiot. Ale právě proto, že dosud nic nepoznal a nezažil, je schopen vnímat lidské vztahy ve své čistotě a opravdovosti správně. Saša Gedeon ve filmu rozvíjí svou osobitou poetiku, postavenou na tradici civilního pojetí české nové vlny. V jeho smutné komedii jakoby se nic nedělo. Postavy, zasazené do všedních prostředí (vlak, restaurace, domácnost), vedou banální dialogy. A přece je v každém okamžiku přítomno napětí. Sofistikovaně vystavěný příběh na motivy Dostojevského románu je provázen jemným humorem a odstíněnou hrou dobře vybraných představitelů. Režisér: Saša Gedeon, 1999

ČSFD 77 % Kde si film můžete pustit: Aerovod

Nuda v Brně Ve filmovém debutu divadelního režiséra Vladimíra Morávka se v průběhu jednoho dne a jedné noci prolínají osudy několika obyvatel velkého maloměsta Brna. Mladý, mírně retardovaný hrdina Standa Pichlík se po roční „dopisové“ známosti chystá na návštěvu u své milé, podobně postižené Olinky Šimákové, s níž se chystají na společně strávenou noc. Na cestě do Brna jej doprovází zkušenější bratr Jarda. Zatímco mladé bezelstné dvojici se jejich milostný záměr i přes různé komplikace zdaří, daleko zkušenější dvojice oné noci v sexu selhávají. Morávek se spoluscenáristou, autorem hudby k filmu a představitelem Standy Janem Budařem v této smutné komedii formou stylizovaného paradokumentu (včetně použití černobílého materiálu) odkazují k poetice nové vlny šedesátých let. Ve spolupráci se spřízněnými herci z Klicperova divadla, Hadivadla a dalších tu vytvářejí variaci na téma hledání lásky a citu skrze sexuální zasvěcení. Režisér: Vladimír Morávek, 2003

ČSFD 67 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný online

Černí baroni Knihu Miloslava Švandrlíka převedl do filmové podoby režisér Zdeněk Sirový, který se v ní pokusil spojit volný sled epizod v souvislejší příběh a prohloubit psychologickou motivaci jednání postav. Komediální formou zde nahlíží příslušníky tzv. Pomocných technických praporů (PTP), jež v padesátých letech tvořily speciální složku armády. Zajímavé bylo sociálně politické složení těchto jednotek. K „pétépákům“ byli přidělováni odvedenci na jedné straně pro tělesnou vadu, jako např. politicky uvědomělý, ale „na prsa slabý' redaktor závodního časopisu Rudá vatra Dušan Jasánek, nebo asistent režie Roman Kefalín. Na druhé straně ale také pro kriminální minulost, pro rasový nebo třídní původ. Většinou však prostě proto, že se v civilním životě projevili jako lidé „málo uvědomělí a režimu nepřátelští“. Stejně jako samotní pétépáci stáli na okraji či dokonce pod okrajem vojenské hierarchie i jejich velitelé, obecně se vyznačující mimořádně zvýšenou dávkou stupidity. Režisér: Zdenek Sirový, 1992

ČSFD 82 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný online

Pějme píseň dohola Nad scénářem hořké tragikomedie z pionýrského tábora se sešli Jan Hřebejk a Petr Jarchovský a režijně jí debutoval kmenový člen divadla Sklep Ondřej Trojan. Prázdninové vyprávění, líčící trapnost a bizarnost organizovaného tábornického života, se stalo jedním z filmů, v nichž nastupující tvůrčí generace demonstrovala svůj styl humoru i své tvůrčí postoje. V mozaice bláznivých příhod vystupují vedle dětí z nejstarších oddílů i typizované postavy dospělých – krásná, ale prudérní zdravotnice Vendy, téměř zletilý stydlivý praktikant Ondra, který se chce stát co nejdříve dospělým i v sexuální oblasti, další praktikant, zvaný Saďour, primitivní svalovec Bob, alkoholický vedoucí Bušek, nezodpovědný správce Čada, vedoucí tábora Bizon. Ve své první roli rebelské pionýrky Trávy se tu objevuje Aňa Geislerová, ke kultovnímu statusu snímku pak přispívá „sklepácká“ poetika absurdity, adaptovaná na prostředí pionýrských táborů se všemi jejich stereotypy a rituály. Režisér: Ondřej Trojan, 1990

ČSFD 71 % Kde si film můžete pustit: Kuki, Voyo

Největší z Čechů Ve ve svém třetím celovečerním počinu se režisér Robert Sedláček vydává mezi rekordmany. Jejich výjimečné dovednosti je nám umožněno nahlédnout optikou mladých filmařů, kteří jejich portrétování přijali jako zakázku od agentury Dobrý den. Výchozí situace příběhu nese rysy přiznané autobiografičnosti. V jejím středu stojí ambiciózní režisér, který po zamítnutí grantu na svůj další projekt přijímá zakázku na dokument o bizarních českých blouznivcích, tolik připomínajících svou umanutostí troubící myslivce ze Sedláčkova předchozího počinu Muži v říji. Žánrové kolísání mezi filmem ve filmu, paradokumentem, fraškou a road movie ústí do netradiční komedie s nepodbízivým a trefným humorem. Za všemi těmi situačními i verbálními vtípky je v něm cítit především civilizační osamocenost a touha se k někomu, alespoň na chvíli, přimknout. Největší z Čechů: recenze filmu Robert Sedláček přichází ve svém třetím celovečerním počinu s hořce ironickou fraškou o donkichotské touze bojovat s větrnými mlýny. Největší z Čechů tak není komedie, v níž byste se smáli protagonistům jednotlivých rekordních disciplín a světu, jež ztělesňují. Jejich nadšenecká urputnost nám spíš, podobně jako filmařům, zrcadlí marnost našeho někdy až příliš do sebe zahleděného usilování. Režisér: Robert Sedláček, 2010

ČSFD 62 % Kde si film můžete pustit: DaFilms, Voyo