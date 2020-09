22 nejlepších erotických thrillerů. Poradíme, kde je najdete online

V žáru vášně, Osudová přitažlivost, Základní instinkt, Ďábelská svůdkyně, Nebezpečné hry, Dvojitý milenec. Exkurze do historie subžánru erotických thrillerů, v němž se napětí mísí se vzrušením.

Základní instinkt Krví, stříkající z těla vražděného partnera, končí milování jedné dvojice. Detektiva Nicka Currana (Michael Douglas) a jeho partnera Guse čeká výslech úspěšné spisovatelky Catherine Tramell (Sharon Stone), která je podezřelá z vraždy svého milence. Nick je vystudovanou psycholožkou Catherine stále více přitahován a stává se jejím milencem. Ona vyšťourá v jeho minulosti věci, o nichž doufal, že zůstanou navěky pohřbeny v policejních spisech. Navíc mu oznámí, že její nový román bude o detektivovi, který se zamiluje do své budoucí vražedkyně. Z tehdy třiatřicetileté představitelky Catherine Sharon Stone udělal film sexuální symbol devadesátých let. Scéna při výslechu, kdy si jen tak mimochodem přehodí nohu přes nohu a pozorní diváci si všimnou, že nenosí spodní prádlo, vstoupila mezi ty ikonické. Scénář vytvořil Joe Eszterhas, hudbu složil Jerry Goldsmith a za kamerou stál Jan de Bont. Film byl nominovaný na dva Oscary (střih, hudba) a ve své době bořil konvence. Ať už jde o zobrazení nahoty v mainstreamovém filmu nebo o celkové pojetí postavy Catherine. Dočkal se množství epigonů a parodií a dodnes je považován za asi nejlepší erotický thriller nejen devadesátých let. Originální název: Basic Instinct

Basic Instinct Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 83 % • Rotten Tomatoes 53 %

IMDb 7,0 • ČSFD 83 % • Rotten Tomatoes 53 % Kde si film můžete pustit: momentálně není k dispozici

Oblečen na zabíjení Sexuálně frustrovaná žena v domácnosti Kate, která trpí v manželství s bezohledným Mikem, dá na radu svého psychiatra Dr. Elliotta a začne flirtovat s neznámým mužem. Jejich flirt skončí pohlavním stykem, po němž opouští jeho byt. Ve dveřích výtahu se zjeví vysoká blonďatá žena ve slunečních brýlích a s břitvou v ruce, která ji brutálně zavraždí. Jediným svědkem zločinu je mladá prostitutka Liz, jejíž verzi příběhu ale policejní detektiv Marino nevěnuje příliš pozornosti. Bezcitný zabiják o ní ale ví a tak jí nezbývá než se spojit s dospívajícím synem zavražděné Peterem, který touží pomstít matčinu smrt. Režisér Brian De Palma v newyorských kulisách rozehrává nervy drásající thriller o tajemném zabijákovi pohledných žen. V hitchcockovském stylu, jak nás o tom zpraví hned úvodní scéna ve sprše. Kate při sprchování prožívá ve své fantazii pravé znásilnění, zatímco její muž se kousek od ní holí. Úvodní scéna, spolu se scénou vraždy, kdy zakrytá postava vraha provádí sekané pohyby, odkazují na Hitchův slavný snímek Psycho. Stejně jako závěrečné rozuzlení, spolu s epilogem, který celé vyprávění posílá do říše snu. Originální název: Dressed to Kill

Dressed to Kill Hodnocení: IMDb 7,1 • ČSFD 68 % • Rotten Tomatoes 80 %

IMDb 7,1 • ČSFD 68 % • Rotten Tomatoes 80 % Kde si film můžete pustit: iTunes

Helena v krabici Chirurg Nick (Julian Sands) po matčině smrti zdědí dům, kde touží žít se ženou, s níž prožil jedinou noc. Helena (Sherilyn Fenn) však všechny jeho další návrhy vytrvale odmítá. A Nick nepřestává objekt svých citů pronásledovat. Příležitost, jak změnit situaci, se objeví ve chvíli, kdy má dívka těžkou nehodu. Když ji poblíž jeho domu srazí auto a přejede jí nohy, Nick ji vezme k sobě a nohy jí amputuje. Ani sedativa však nedokáží potlačit její vzdor, tak jí amputuje také ruce. Umístí ji pak na zvláštní oltář, kde jí vtělí do kopie sochy Venuše Milóské. V bezpečí svého domu ji ukryje před světem a věří, že se její nenávist a pohrdání změní v oddanost a lásku. Dceři Davida Lynche Jennifer slouží motiv zmrzačené ženy jako sarkastická metafora mužské snahy vlastnit objekt své touhy za každou cenu, tedy třeba i za cenu jeho destrukce. Nick je přitahován samostatnou, nepoddajnou a živočišnou stránkou Heleniny osobnosti. Do vztahu k ní se promítá i traumatický vztah k jeho zemřelé matce. Film, v němž se realita prolíná se snem, který se nakonec ukáže být klíčem k interpretaci příběhu, je z dnešního pohledu zajímavý hlavně kvůli příbuznosti s tvorbou režisérčina otce. Originální název: Boxing Helena

Boxing Helena Hodnocení: IMDb 4,8 • ČSFD 57 % • Rotten Tomatoes 17 %

IMDb 4,8 • ČSFD 57 % • Rotten Tomatoes 17 % Kde si film můžete pustit: momentálně není k dispozici

Někdo se dívá Carly (Sharon Stone) je sebevědomá redaktorka newyorského nakladatelství, která si najme apartmá v supermoderním věžáku poblíž Central Parku. Netuší, že majitel budovy nechal do každého bytu nainstalovat kamery a na desítkách monitorů doma sleduje všechny nájemníky. A Carly se mu zjevně líbí. V domě dochází k podivným úmrtím a osamělá Carly se ocitá mezi dvěma muži, podezřelými z těchto vražd. Jedním je její nový milenec Zeke (William Baldwin), druhým spisovatel policejních románů Jack (Tom Berenger), který se nedokáže vyrovnat se svou impotencí. Film navazuje na úspěšný model Základního instinktu. Nejen prostřednictvím stejných tvůrců, nýbrž především budováním erotické atmosféry a rafinovanou hrou s divákem, který musí být do poslední chvíle na pochybách o vrahovi. Sharon Stone tu do jisté míry opakuje svoji chladně smyslnou postavu ze Základního instinktu, ovšem s tím rozdílem, že se z nelítostné predátorky stává pronásledovanou obětí. Režisér Phillip Noyce zde v adaptaci románu Iry Levina využil příležitosti pro ozvláštnění kriminálního příběhu motivem tajného sledování nic netušících lidí. Hitchcockovské téma voyeurismu spojil s erotickými scénami a s napětím. Originální název: Sliver

Sliver Hodnocení: IMDb 5,1 • ČSFD 58 % • Rotten Tomatoes 11 %

IMDb 5,1 • ČSFD 58 % • Rotten Tomatoes 11 % Kde si film můžete pustit: Amazon Prime

V moci posedlosti Mladý manželský pár Andy (Bill Pullman) a Tracy (Nicole Kidman) si zakoupí viktoriánský dům. Ke štěstí jim schází jen děti a peníze na opravu jejich domu. Obstarají si proto podnájemníka, brilantního chirurga Jeda Hilla (Alec Baldwin). Andy působí jako proděkan na univerzitě, kde dochází k vraždám studentek. I on se ocitá mezi podezřelými. Tracy je po zhroucení hospitalizována v nemocnici, kde se podrobí operaci. Tu provede dr. Hill a vinou neuváženého zákroku způsobí její neplodnost. Tracy nemocnici zažaluje o 20 milionu dolarů a opustí svého manžela, který zákrok schválil. Její manžel náhodou zjistí, že měla milence, a zděšené objevuje, že se stal obětí rafinovaného podvodu. Šťastné manželství s oddanou krásnou ženou byl komplot, jejž zosnovala všeho schopná podvodnice, toužící po penězích za jakoukoli cenu. Snímek, inspirovaný tísnivou atmosférou klasického filmu noir, spoléhá na zábavnou napínavost překvapivých dramatických zvratů. Ty jsou však vesměs samoúčelné a postrádají logiku. Např. v úvodu klíčový motiv vraha studentek je upozaděn ve prospěch příběhu milostného trojúhelníku, v němž jeden evidentně tahá za slabší část provazu. Originální název: Malice

Malice Hodnocení: IMDb 6,4 • ČSFD 58 % • Rotten Tomatoes 57 %

IMDb 6,4 • ČSFD 58 % • Rotten Tomatoes 57 % Kde si film můžete pustit: iTunes

Ďábelská svůdkyně Když Clay (Bill Pullman) utrží za riskantní obchod s kokainem tři čtvrtě milionů dolarů, rozhodne se jeho krásná žena Bridget (Linda Fiorentino), že nastal ten správný okamžik, kdy i s uvedenou hotovostí navždy zmizet z jeho života. Na radu svého cynického právního poradce se pokusí pod novým jménem schovat v nudném provinčním městečku Beston, kde sbalí snaživého naivu Mikea. Opojený milováním se žádoucí Bridget se Mike rychle stane bezmocným nástrojem v jejím ďábelsky důmyslném a chladnokrevném plánu, i když se tomu snaží vzpírat. Kriminální thriller čerpá z klasického noirového filmu. Hlavní hrdinka, krásná, sobecká, ziskuchtivá a veskrze zkažená Bridget je typickou osudovou ženou, fascinující každého muže, s nímž se setká, a chladnokrevně manipulující okolím podle svých potřeb. Ani zdánlivě efektní erotické scény zde nemohou ale zastřít nevěrohodné motivace postav, podřízené potřebám „překvapivých“ dějových zvratů. „Černá moralita“ o přetvářce, zradě a zoufalství se hollywoodským komerčním stereotypům vymyká alespoň v tom, že se vzpírá obligátnímu happy endu. Originální název: The Last Seduction

The Last Seduction Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 63 % • Rotten Tomatoes 94 %

IMDb 7,0 • ČSFD 63 % • Rotten Tomatoes 94 % Kde si film můžete pustit: Bohužel není nikde online

Barva noci Psychoterapeut Bill (Bruce Willis) se po sebevraždě pacientky nervově zhroutí, zavře svou praxi a odjede za přítelem ze studií, psychiatrem Bobem Moorem. Hned po příjezdu ho Bob vezme s sebou na pondělní skupinu, v níž je pět pacientů. Zakrátko nato je doktor Moore ubodán. Pacienti naléhají na Billa, aby převzal Bobovu praxi, a ten to nakonec udělá. Dílem i proto, že Bob byl přesvědčen, že autorem výhrůžek je právě někdo z pondělní skupiny. Na své vlastní deprese pak zapomíná v náručí tajemné, náruživé, unikavé, ale hlavně křehce labilní Rose (Jane March). Erotický thriller těží z obligátního motivu psychiatra, který se osudově zaplete do osidel svého povolání. Tvůrci filmu pracují se zavedenými prvky, z nichž pro diváka skládají záměrně matoucí vyprávění, plné falešných stop a nečekaných zvratů. Všechny „hitchcockovské“ motivy (postava rozervaného psychiatra, v závěru odhalená několikanásobná identita schizofrenické postavy a la Psycho) působí až nechtěně směšně. Věrohodnosti filmu nepřidávají ani kreace Bruce Willise a spíše dekorativní Jane March. Ta v hojných erotických scénách, z nichž je zapamatovatelná hlavně ta pod vodou, předvádí především své sexuální vyzařování. Originální název: Color of Night

Color of Night Hodnocení: IMDb 5,2 • ČSFD 50 % • Rotten Tomatoes 22 %

IMDb 5,2 • ČSFD 50 % • Rotten Tomatoes 22 % Kde si film můžete pustit: Bohužel není nikde online

Jade Sanfranciský kriminalista David (David Caruso) se při vyšetřování sadistické vraždy dostává do vysokých politických kruhů, s nimiž byl v kontaktu už předtím prostřednictvím svého přítele ze studií Matta Gavina (Chazz Palminteri). Mattova krásná manželka Trina (Linda Fiorentino), jež byla kdysi Davidovou milenkou a k níž detektiva stále ještě poutá silný cit, se ocitne v nejužším okruhu podezřelých. Opulentní prostředí sanfranciské smetánky, zkorumpovaní městští úředníci, všehoschopní advokáti, k nimž patří i Trinin manžel Matt. Ti všichni tvoří pozadí tohoto případu. Klíčem k jeho vyřešení se stává identifikace záhadné ženy, jež pod přezdívkou Jade jako luxusní prostitutka poskytovala vybrané rozkoše jak zavražděnému, tak jeho přátelům, včetně současného guvernéra. Psychologicky zajímavě rozehraný snímek je obohacen akčními scénami, z nichž ta nejlepší v prudce se svažujících sanfranciských ulicích upomene na slavný Bullittův případ. Scenárista Joe Eszterhas v duchu svých předešlých děl nezapomíná ani na silný erotický podtext celé zápletky. Jeho nositelkou se stává nešťastná Trina, která se oddává sadomasochistickým hrátkám. Originální název: Jade

Jade Hodnocení: IMDb 5,3 • ČSFD 53 % • Rotten Tomatoes 14 %

IMDb 5,3 • ČSFD 53 % • Rotten Tomatoes 14 % Kde si film můžete pustit: Bohužel není nikde online

Nebezpečné hry Přitažlivá studentka Kelly (Denise Richards) okatě nadbíhá světáckému středoškolskému učiteli Samu Lombardovi (Matt Dillon). Nakonec se vetře do jeho domu a její ovdovělá, bohatá matka další den ohlásí na policii, že Lombardo její dceru znásilnil. Zpráva o znásilnění se rychle rozkřikne. Sam přijde o práci a tak si najme pokoutního právníka, aby ho hájil. Detektivové navštíví rebelskou studentku Suzie (Neve Campbell), která jim poví, že ji Sam také před rokem znásilnil, a na základě její výpovědi je Sam zatčen. Soudní jednání pro něj zpočátku nevypadá dobře, ale nakonec je jeho výsledkem mimosoudní vyrovnání od Kellyiny matky. Detektivové však celý případ považují za rafinované spiknutí těch tří (učitele a jeho dvou „odmítnutých“ a „zhrzených“ milenek) a proti vůli nadřízených se pouští do vyšetřování, které záhy přináší řadu dramatických a zcela nečekaných překvapení. Dějové zvraty a s nimi spjaté podrazy jednotlivých postav se do poslední chvíle střídají jak na běžícím pásu. Film začíná jako psychologické drama, rychle přechází do soudní síně, přešaltuje na kriminálku a vzápětí se konečně zvrhne do avizovaného erotického thrilleru. Originální název: Wild Things

Wild Things Hodnocení: IMDb 6,5 • ČSFD 65 % • Rotten Tomatoes 63 %

IMDb 6,5 • ČSFD 65 % • Rotten Tomatoes 63 % Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes

Spalující touha Poslední snímek, který stačil režisér Stanley Kubrick dokončit před svou smrtí, je eroticky laděné psychologické drama, natočené volně na motivy předlohy Arthura Schnitzlera. Kubrick přesadil freudovský příběh z Vídně počátku dvacátého století do současného New Yorku. Newyorský lékař William (Tom Cruise) začne na svou přitažlivou ženu Alici (Nicole Kidman) žárlit poté, co se mu svěří, že by kvůli erotickému zážitku s cizím mužem byla snad schopná opustit celý svůj dosavadní život. Muž využije příhodné situace a bez vědomí manželky prožije malou sexuální odysseu, když pronikne prostřednictvím svého přítele na tajnou luxusní orgii, jejíž účastníci v karnevalových maskách benátského stylu provozují záhadný sexuální rituál. Nezvaný návštěvník je však odhalen a před nejasným trestem ho zachrání jedna z dívek, která nabídne, že se místo něj obětuje. Kubrick, známý posedlou důsledností a precizností v přípravě a realizaci svých děl, komponuje vyprávění s epickou rozmáchlostí, v pomalém rytmu a se suverénní filmařskou virtuozitou. Dramatický půdorys erotického thrilleru mu slouží k ponoru do duší postav, jež od strachu a pochybností docházejí k objevení sebe sama. Originální název: Eyes Wide Shut

Eyes Wide Shut Hodnocení: IMDb 7,4 • ČSFD 79 % • Rotten Tomatoes 75 %

IMDb 7,4 • ČSFD 79 % • Rotten Tomatoes 75 % Kde si film můžete pustit: iTunes, Vodafone TV

Femme Fatale Příběh začíná na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v roce 2001, kde Laura (Rebecca Romijn-Stamos) odvážně a rafinovaně uloupí drahocenný šperk a vypálí tím rybník svým komplicům. Při odletu do Ameriky se seznámí s úspěšným podnikatelem, s nímž si pod změněnou identitou užívá anonymní život v cizině. Po sedmi letech je podnikatel pověřen prací ambasadora ve Francii, a jeho žena Lili (dříve Laura) se do Francie vrací s ním. Bývalý paparazzi Nicolas Lauru neustále pronásleduje a pokouší se odhalit ji takovou, jaká je. Vyfotí ji pro jeden z velkých bulvárních časopisů, a její mezitím z vězení propuštění bývalí komplici ji poznají a rozhodnou se jí pomstít. Laura je ohrožena na životě, ale jako ztělesněný ďábel se umí bránit všemi prostředky. Ve snímku najdeme v hojné míře všechno to, co Briana De Palmu ve filmu vždy zajímalo. Násilí i zradu, důmyslnou loupež, pečlivě odstupňované napětí i neuvěřitelnou náhodu, rafinovanou zápletku, změnu identity, inspiraci filmem noir, krásné ženy, pochopitelně sex a past na diváka. To vše podáno v působivém vizuálním podání s častým rozdělením obrazu na dvě části, kde probíhají paralelně dva děje. Originální název: Femme Fatale

Femme Fatale Hodnocení: IMDb 6,2 • ČSFD 65 % • Rotten Tomatoes 49 %

IMDb 6,2 • ČSFD 65 % • Rotten Tomatoes 49 % Kde si film můžete pustit: Bohužel není nikde online

Piková trojka Frannie (Meg Ryan) je učitelka tvůrčího psaní, která je velmi ostražitá vůči navazování nových známostí. Jednoho dne se však setká s detektivem Giovannim (Mark Ruffalo), který vyšetřuje brutální vraždu ženy v jejím sousedství. Frannie jí zahlédla v nedalekém baru ve velmi intimní situaci s mužem, který měl na ruce vytetovanou pikovou trojku. Neviděla mu však do tváře. Záhy s kriminalistou naváže vztah, který je zcela otevřeně sexuální. Když se ale třetí obětí psychopatického vraha stane Franniina nevlastní sestra Pauline, začne zoufalá žena detektiva podezírat. Neboť i on má na těle stejné tetování jako onen neznámý z baru. Novozélandská filmařka Jane Campion se ve snímku Piková trojka poněkud překvapivě věnuje klasickému žánru kriminálního thrilleru, jemuž ovšem dává podobu moderního filmu noir s jistými existenciálními přesahy a s notnou dávkou erotiky. Podstatnější než samotný kriminální příběh, v němž se v průběhu děje objevuje několik mužů jako potencionálních zločinců, je vylíčení vztahu mezi oběma protagonisty a zejména postižení situace osamělé, sexuálně frustrované ženy. Originální název: In the Cut

In the Cut Hodnocení: IMDb 5,3 • ČSFD 54 % • Rotten Tomatoes 32 %

IMDb 5,3 • ČSFD 54 % • Rotten Tomatoes 32 % Kde si film můžete pustit: Bohužel není nikde online

Pošťák vždy zvoní dvakrát Retro noirová adaptace románu Jamese M. Caina, v níž tvůrci počítají s jeho znalostí a místo společenské kritiky či složitého popisu pečlivě připravených pokusů o vraždu se soustřeďují na vývoj vášnivého mileneckého vztahu, jenž prochází těžkou zkouškou společně nesené viny. Projevy spalující vášně a sklony k sadomasochismu v živočišném vztahu mezi Corou a Frankem možná ale trochu odpoutávají pozornost od fatalismu původního příběhu. Pro román tolik určující osudovost je oslabena absencí retrospektivního vyprávění a s ním spjatého odlišného vyústění. Milenci Frank (Jack Nicholson) a Cora (Jessica Lange) se ocitnou pod nátlakem zástupců vlivné pojišťovny a podplacené justice, poté co spolu zavraždili Cořina manžela. Majitele bistra u silnice Nicka, který si Franka najal jako pomocníka. Díky protřelému právníkovi vše dopadne nad očekávání dobře, ale z milenců se vinou jejich slabosti stanou nepřátelé. Poté, co k sobě opět naleznou cestu a co si uvědomí, že erotické poblouznění dozrálo v opravdovou lásku, zasáhne zničující nešťastná náhoda. Originální název: The Postman Always Rings Twice

The Postman Always Rings Twice Hodnocení: IMDb 6,6 • ČSFD 67 % • Rotten Tomatoes 79 %

IMDb 6,6 • ČSFD 67 % • Rotten Tomatoes 79 % Kde si film můžete pustit: iTunes, Vodafone TV

Základní instinkt 2 Vážený londýnský psychiatr Dr. Glass (David Morrissey) je právě na vrcholu svojí kariéry. V momentě, kdy ho superintendant Scotland Yardu požádá o hodnocení krásné ženy, která je spojena se záhadnou smrtí proslulé sportovní hvězdy, se jeho život převrací naruby. Zmíněná žena je totiž Catherine Tramell (Sharon Stone). Autorka nejprodávanějších krimi bestsellerů, jejichž hrůzu nahánějící smyšlené zločiny se až záhadně shodují s těmi skutečnými. Přitažlivost mezi nimi je téměř okamžitá a Dr. Glass je vlákán do svůdné pasti. V jeho okolí se začínají dít podivné věci a několik lidí je záhadně zavražděno. Vyspekulovaná zápletka nevynalézavě recykluje již dříve viděné. Ve srovnání s rafinovaným předobrazem je druhý díl také v „odvážnosti“ zobrazení sexuálních výjevů i násilí nesrovnatelně umírněnější. Erotické dusno nahrazuje víceméně jen obscénní slovník, a to i přesto, že se tvůrci pokoušejí variovat nejslavnější scény (včetně záběru, v němž sedící spisovatelka bezostyšně roztáhne nohy). V závěru filmu pak jeden krkolomný zvrat střídá druhý v pošetilé snaze napodobit dvojsmyslně dráždivou pointu originálu. Originální název: Basic Instinct 2

Basic Instinct 2 Hodnocení: IMDb 4,3 • ČSFD 42 % • Rotten Tomatoes 6 %

IMDb 4,3 • ČSFD 42 % • Rotten Tomatoes 6 % Kde si film můžete pustit: Amazon Prime

Komorná Japonská šlechtična Hideko žije život v odloučení na honosném venkovském panství se svým despotickým strýcem a poručníkem, který čeká, až dospěje, aby si ji mohl vzít a zmocnit se jejího bohatství. Obdobný plán má i o mnoho let mladší korejský sňatkový podvodník, který do jejího domu nasadí svou spojenkyni z podsvětí Sook-hee jako návnadu. Zpočátku plán vychází podle předpokladu, pak ale Sook-hee a Hideko propadnou spalující milostné vášni. Nebo se to alespoň tak zdá. Film je rozdělen do tří kapitol, přičemž každá z nich odkrývá nové souvislosti a zvraty rafinovaného komplotu, který je předmětem vyprávění. S tímto odhalováním jsou spojené i erotické scény. Mají explicitní podobu, režisér dívčí těla proplétá ve vynalézavých pozicích a objetích, ale o skutečných citech postav nám dlouho pravdu neřeknou. Erotické scény jsou velmi estetizované, mají voyeurský, sadomasochistický i fetišistický charakter a stávají se součástí této manipulativní hry na pravdu. Režisér Park Chan-wook celý film rozehrává jako dobové kostýmní drama a pak postupně vrství jeho jednotlivé žánrové vrstvy. Erotický thriller, lesbická romance, feministické emancipační drama, brutální variace na Podraz. Originální název: The Handmaiden

The Handmaiden Hodnocení: IMDb 8,1 • ČSFD 77 % • Rotten Tomatoes 95 %

IMDb 8,1 • ČSFD 77 % • Rotten Tomatoes 95 % Kde si film můžete pustit: Aerovod, MALL TV, My Prime, Vodafone TV

Dvojitý milenec Bývalá modelka Chloé (Marine Vacth) začne navštěvovat psychiatra Paula, jemuž se svěří se svými sklony k depresím. Křehká, labilní, ale velmi krásná a živočišná mladá žena se do svého psychiatra rychle zamiluje a on do ní. Brzy spolu začnou bydlet, ale idylka dlouho nevydrží. Chloé totiž náhodou zahlédne na ulici Paulova dvojníka, ze kterého se vyklube jeho jednovaječné dvojče Louis. Paul ale jeho existenci před ní tají a Chloé se rozhodne přijít na to proč. Zatajování klíčových informací o obtížně proniknutelných postavách režisérovi slouží k budování hutné atmosféry ohrožení, jež se nad milostným trojúhelníkem postupně vznáší. S tím spjaté hledání psychoanalytických kořenů sexuálních fantazií nevyrovnané mladé hrdinky pak ústí v závěru do množství zvratů a překvapivé pointy s dvojčaty. Romance se zde potkává s thrillerem s hororovými prvky, erotické touhy a představy s pokřivenou realitou rodinných vztahů. Díky vytříbené, chtělo by se říci sexy vizuální složce, výtvarné stránce filmu, sítí odkazů na jiné filmy a přesným hereckým výkonům vznikl snímek, v němž se mísí artová okázalost s rozpustilou žánrovou poctou erotickým thrillerům sedmdesátých až devadesátých let. Originální název: The Double Lover

The Double Lover Hodnocení: IMDb 6,2 • ČSFD 63 % • Rotten Tomatoes 70 %

IMDb 6,2 • ČSFD 63 % • Rotten Tomatoes 70 % Kde si film můžete pustit: Aerovod, Vodafone TV

Žár těla Ned (William Hurt) pracuje jako právník v malém městečku na Floridě. Je to nenapravitelný sukničkář, jehož jeho největší zálibou je seznamovat se s pohlednými ženami. Jednoho dne potká Matty (Kathleen Turner), s níž prožije vášnivý románek. V cestě za naplněním jejich štěstí jim ale stojí bohatý a žárlivý manžel Matty Edmund. Rozhodnou se ho proto zavraždit. Svůj plán pečlivě naplánují, ale Edmund je osudnou noc přesto překvapí. Pro Kathleen Turner tento film znamenal něco podobného jako pro Sharon Stone Základní instinkt. Učinil z ní erotický symbol osmdesátých let a jednu z nejvyhledávanějších hereček té doby. Cílevědomá, trpělivá a nelítostná žena boháče, která promyšleně využije svého milence-advokáta jako nástroj chladně vykalkulovaného zločinu, je ukázkovým vampem, „sirénou v bílém“. Režisér ale nesází jen na ní. Erotické dusno sálá nejen z milostného propletení zpocených těl, ale i třeba z toho, jak vítr po horkých dnech večer rozeznívá zvonečky na terase. K tomu si připočtěte hudbu Johna Barryho se svádivým saxofonovým motivem, noční záběry kamery, černý humor a neobvyklý závěr, který celou tu dusnou atmosféru snímku ještě víc zhutňuje. Originální název: Body Heat

Body Heat Hodnocení: IMDb 7,4 • ČSFD 73 % • Rotten Tomatoes 98 %

IMDb 7,4 • ČSFD 73 % • Rotten Tomatoes 98 % Kde si film můžete pustit: iTunes

Dvojník Filmový dublér Jake hlídá dům boháče v Hollywood Hills, v němž v jednom z oken protějšího domu dalekohledem pozoruje krásnou ženu, která v noci předvádí vysoce vzrušující sexuální představení. Jeho zájem o ni přeroste ve voyeurskou fascinaci, která vede k tomu, že ji zatouží poznat blíž. Zároveň si všimne, že ji sleduje i jiný muž indiánského vzhledu, který ji zavraždí. Ve vyprávění se variují motivy z klasického Hitchcockova filmu Vertigo. Zatímco tam měl hrdina v podání Jamese Stewarta hrůzu z výšek, Jake trpí klaustrofobií. Jake chce očistit své jméno a na vlastní pěst se pouští do pátrání po totožnosti vraha. Při něm se ukáže, že osamělá tmavovláska za oknem je ve skutečnosti blondýna. Jde o najatou pornoherečku Holly (Melanie Griffith), jejímž prostřednictvím vrah naláká Jakea do pasti, která mu má poskytnout důkazy o jeho nevině. Režisér Brian De Palma s divákem rozehrává zábavnou a vzrušující hru, plnou hitchcockovských odkazů (mimo Vertiga i Okno do dvora) a zvratů, černého humoru a erotického napětí. Jeho vizualizace fetišistických, voyeurských a jiných erotických tužeb se blíží až k hranici pornografické produkce 80. let, což ve filmu i ironicky tematizuje. Originální název: Body Double

Body Double Hodnocení: IMDb 6,8 • ČSFD 68 % • Rotten Tomatoes 76 %

IMDb 6,8 • ČSFD 68 % • Rotten Tomatoes 76 % Kde si film můžete pustit: iTunes

Zubaté ostří V San Franciscu je v sídle manželů Forresterových nalezena brutálně zavražděná Page a její služebná, které vrah zabil loveckým nožem se zubatým ostřím. Hlavním podezřelým se stává její manžel Jack (Jeff Bridges), který byl údajně pachatelem omráčen. Detektivům se ale jeho výpověď příliš nezdá. Navíc má velmi dobrý motiv, protože po manželce zdědí nejen majetek v hodnotě mnoha milionů, ale také vydavatelství, které dosud pouze řídil. Okresní prokurátor Jacka obviní z dvojnásobné vraždy, jeho obhajoby se ujímá Teddy (Glenn Close), která se z advokátky postupně stane i jeho milenkou. Bestiální vražda, rozporuplný soudní proces a milostné vzplanutí vůči klientovi, který jeho advokátku uvrhne nejen do konfliktu s profesní etikou, ale i do ohrožení života. Scenárista Joe Eszterhas si tu připravuje půdu pro zvraty v dalších erotických thrillerech (Základní instinkt, Jade), jež pocházejí z jeho dílny. V Zubatém ostří žánrově kombinuje drama soudní, kriminální a romantické. Soudní přelíčení přináší několik zvratů, které nás až do konce udržují v nejistotě, zda je Jack vrah. Originální název: Jagged Edge

Jagged Edge Hodnocení: IMDb 6,5 • ČSFD 72 % • Rotten Tomatoes 81 %

IMDb 6,5 • ČSFD 72 % • Rotten Tomatoes 81 % Kde si film můžete pustit: Bohužel není nikde online

Osudová přitažlivost Úspěšný newyorský advokát Dan (Michael Douglas) žije v poklidném manželství s půvabnou Beth a jejich šestiletou dcerou Ellen. Během jednoho víkendu, který tráví v New Yorku bez rodiny, se seznámí s atraktivní redaktorkou Alex (Glenn Close). Nezávazné pozvání na večeři skončí divokým milováním. Náhodná milostná avantýra se postupně proměňuje v noční můru, ohrožující na životě Dana i jeho rodinu. Danovi otevřený zájem Alex zprvu lichotí, postupně ale jeho sebeuspokojení ustupuje strachu z toho, co vše je schopna vyvést. On přitvrzuje ve svém odmítnutí, ona ve své snaze si vynutit jeho lásku. Dan se přizná Beth, ale ani to psychotickou Alex nezastaví. Nakonec se objeví v bytě Gallagherových, odhodlaná zabíjet. Vše dramaticky vrcholí v krvavém, téměř hororovém finále. Tento závěr vzbudil hodně diskusí. Britský režisér Adrian Lyne (9 a 1/2 týdne, Lolita) se původně držel scénáře Jamese Deardena, v němž milenka spáchá sebevraždu nožem, na němž jsou otisky právníkových prstů. Testovací projekce ale přesvědčily producenty o nutnosti změny. Ta komerčně filmu pomohla, umělecky ho však částečně devalvovala a učinila ho méně věrohodným. Originální název: Fatal Attraction

Fatal Attraction Hodnocení: IMDb 7,7 • ČSFD 66 % • Rotten Tomatoes 76 %

IMDb 7,7 • ČSFD 66 % • Rotten Tomatoes 76 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Moře lásky Všechny oběti byly mužského pohlaví a kulka je zastihla nahé v posteli za zvuků písně Moře lásky. Měly společnou ještě jednu věc. Všichni si podali veršovaný inzerát v seznamovací rubrice časopisu pro svobodné. Newyorští detektivové Frank (Al Pacino) a Teri (John Goodman) udělají to samé, protože věří, že by je to mohlo přivést na stopu potenciálního vraha nebo vražedkyně. Když tuto past vymýšleli, netušili, že se Frank zamiluje do hlavní podezřelé. Tou je blonďatá prodavačka obuvi, vášnivá milenka a svobodná matka malé holčičky Helen (Ellen Barkin). Dva základní instinkty, láska a pud sebezáchovy, se začnou ve Frankovi přetahovat a on se zmítá na rozbouřeném moři citů. Režisér Harold Becker přišel s kombinací atmosférické neo-noirové detektivky, v níž hrají důležitou roli kulisy nočního New Yorku, a romance dvou lidí, kteří si nejsou jisti, zda si mohou navzájem věřit. Elektrizující hudba Trevora Jonese, hra světla a stínu a příběh, který diváka nechává do poslední chvíle v nejistotě ohledně toho, kdo by mohl být pachatelem vražd. Stejně tak dobře ale funguje jako psychologický portrét dvou zklamaných lidí, kteří hledají možná poslední šanci na lásku. Originální název: Sea of Love

Sea of Love Hodnocení: IMDb 6,8 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 76 %

IMDb 6,8 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 76 % Kde si film můžete pustit: iTunes