Našli jsme nejlepší fantasy filmy. Od Pána prstenů a Nekonečného příběhu až k Harrymu Potterovi a Alence v říši divů

Pohádkové, nadpřirozené, magické a snové bytosti se v příbězích a pověstech objevovaly po staletí. Zde se lidská fantazie nemusí nijak omezovat. Někdy jde o podobenství, jindy o oddechový pohádkový příběh. V našem výběru najdete filmy, které tento bohatý žánr nejlépe zastupují.

Nekonečný příběh Když se malý chlapec ukrývá před šikanou na půdě školy, objeví prostřednictvím kouzelné knihy Nekonečný příběh neobyčejnou říši Fantazie. Kniha vypráví příběh Atreye, mladého bojovníka, který musí s pomocí draka zachránit Fantazii před zkázou. Příběh apeluje na potřebu porozumění, lidských citů a imaginace, bez nichž není možná existence říše Fantazie, jež je součástí každého z nás. Pohádkovou fantazii pro malé i velké diváky natočil režisér Wolfgang Petersen v roce 1984, tehdy se značnými finančními náklady kolem 27 milionů dolarů. Film vznikal v mnichovských ateliérech a podílelo se na něm spoustu trikových specialistů. Úspěšný film se dočkal dalších dvou pokračování, jejichž hrdinou je opět dorůstající Bastien. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The NeverEnding Story

Režie: Hannes Nikel

Hrají: Barret Oliver, Gerald McRaney, Chris Eastman, Drum Garrett, Darryl Cooksey, Nicholas Gilbert, Thomas Hill

Původ a premiéra: Německo, 1984

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Jumanji Sourozenci Judy a Peter objeví stolní hru, která otevírá dveře do kouzelného světa. Nevědomky s ní pozvou do svého obývacího pokoje Alana – dospělého, který je ve hře uvězněn už 26 let. Jedinou Alanovou nadějí na svobodu je hru dokončit, což se ukáže jako riskantní, protože se všichni tři ocitnou na útěku před obřími nosorožci, zlými opicemi a dalšími děsivými tvory. Ve své době revoluční film už kvůli zastaralým trikům a digitálním zvířatům působí možná nemoderně, ale stále má svůj půvab. V posledních letech se dočkal dvou úspěšných pokračování. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Dobrodružné filmy

Režie: Joe Johnston

Hrají: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt, Patricia Clarkson, Gillian Barber, Laura Bell Bundy, Adam Hann-Byrd

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Kuki (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Starmax (bez dabingu a titulků)

Faunův labyrint Píše se rok 1944. Desetiletá Ofélie, která žije se svým tyranským otčímem a těhotnou matkou v novém domově kdesi v horách na severu Španělska. Cítí se osamělá, dokud neprozkoumá rozpadající se labyrint, který střeží tajemný faun, jenž tvrdí, že zná její osud. Pokud se chce Ofélie vrátit ke svému skutečnému otci, musí splnit tři děsivé úkoly. Otčím, frankistický důstojník, zároveň potlačuje zbytky republikánského povstání. Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve světě dětské fantazie se za život, čest a odvahu platí stejná cena jako ve světě dospělých. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Pan's Labyrinth

Režie: Guillermo del Toro

Hrají: Ivana Baquero, Maribel Verdú, Sergi López, Doug Jones, Ariadna Gil, Alex Angulo, Roger Casamajor

Původ a premiéra: Španělsko, 2006

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Edison (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Harry Potter a Kámen mudrců (a celá série) Harry Potter žil pod schody v domě své tety a strýce. V den svých jedenáctých narozenin se však dozví, že je mocný čaroděj – a že na něj čeká místo v Bradavické škole čar a kouzel. Zatímco se s pomocí laskavého ředitele školy učí ovládat své nově nabyté schopnosti, Harry odhaluje pravdu o smrti svých rodičů. A o padouchovi, který za ni může. Filmová série byla natočena dle bestselleru J. K. Rowlingové, knižní série Harry Potter. Kvalita dílů je trochu kolísavá a vzhledem k rozsahu knih ve filmech hodně věcí chybí, nicméně jde o výborné fantasy pro malé i velké. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Harry Potter and the Philosopher's Stone

Původ a premiéra: Velká Británie, 2001

Délka: 152 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), Rakuten (dabing)

Cesta do fantazie Desetiletá dívka se zatoulá po cestě, jež vede do světa, kde vládnou podivná a neobvyklá zvířata podobná příšerám. Její rodiče byli spolu s dalšími proměněni v prasata uvnitř lázní plných těchto tvorů. Uvidí někdy svět takový, jaký býval? Dokáže zlomit kletbu, která proměnila její rodiče? Hayao Miyazaki má jako scénárista nebo režisér na svědomí několik vynikajících fantasy, které rozhodně patří do našeho seznamu. Cesta do fantazie je pouze jeden z nich. Doporučujeme také filmy Princezna Mononoke, Zámek v oblacích, či Můj soused Totoro. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Spirited Away

Režie: Hayao Miyazaki

Hrají: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki, Takashi Naito, Yasuko Sawaguchi, Tatsuya Gashuin, Yumi Tamai

Původ a premiéra: Japonsko, 2001

Koralína a svět za tajnými dveřmi Koralína je zvědavé děvče s rašící pubertou. O to bolestněji na ni doléhá, že se z města odstěhovala do barabizny kdesi v pustoprázdnu, kde na ni rodiče nemají čas. Jediným vrstevníkem je kluk jménem Wybie, z něhož se vyklubal velmi otravný protiva. Koralína by se asi brzy ukousala nudou, kdyby v jedné z místností neobjevila tajné dveře. Za nimi čeká překvapení. Alternativní svět, který je na první pohled velmi podobný tomu reálnému, ale už na druhý úplně jiný – lepší. Jde o filmový přepis půvabné knihy Neila Gaimana o dospívání a lákadlu snadných cest. Ty ale málokdy končí dobře… Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Coraline

Režie: Henry Selick

Hrají: Dakota Fanning, Teri Hatcher, Jennifer Saunders, Dawn French, Keith David, John Hodgman, Robert Bailey Jr.

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing a titulky)

Velká ryba Edward Bloom byl vždycky velkým vypravěčem příběhů ze svého podivuhodného života. Ed věrohodně spřádal dobrodružné historky plné obrů, čarodějnic, siamských dvojčat a svými příběhy okouzlil téměř každého kromě odcizeného syna Willa. Půvabný fantasy film režiséra Tima Burtona kombinuje vynikající kameru, příběh i poetiku. Přidejte k tomu excelentní herecké obsazení a máte dílo, které se řadí do těch nejlepších filmů celkově. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Big Fish

Režie: Tim Burton

Hrají: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Helena Bonham Carter, Alison Lohman, Marion Cotillard

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 125 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Labyrint Sarah, dívka s nevšední fantazií, už nesnese další víkend strávený hlídáním svého malého nevlastního bratra. Proto na pomoc povolá postavy ze své nejoblíbenější knihy Labyrint a nechá svého bratra unést. Ale poté, co malý Toby zmizí, se za ním musí Sarah do pohádkového světa vydat, aby ho zachránila z područí zlého krále Goblinů. Lží a přetvářkou skrz naskrz prolezlý Labyrint je obydlen těmi nejpodivnějšími postavami a hrozí dosud neznámým nebezpečím. Neobvyklými hrdiny filmu Labyrint z produkce režiséra Hvězdných válek George Lucase jsou roztodivné příšerky z dílny The Jim Henson Creature Shop. Hlavní roli tohoto rodinného filmu plného hudby, dobrodružství, legrace i prvků fantasy ztvárnil rockový zpěvák David Bowie, který pro film napsal i pět původních písní. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Labyrinth

Režie: Jim Henson

Hrají: David Bowie, Jennifer Connelly, Toby Froud, Christopher Malcolm, Shelley Thompson, Warwick Davis, Natalie Finland

Původ a premiéra: Velká Británie, 1986

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Excalibur Temný věk. Země je rozdělena a zmítána válkami. Má však naději na mír, neboť Uther Pendragon, jemuž kouzelník Merlin slíbil za jeho sjednání magický meč Excalibur, uzavře se svým sokem vévodou z Cornwallu příměří. Vášeň je však silnější než vůle. A vášni, která Uthera posedne při spatření krásné Cornwallovy manželky, je tento muž ochoten obětovat vše. I těžce vydobytý mír. Jen ten, kdo je předurčen, dokáže vládnout magickým mečem. Jen ten se může stát králem. Britský film na motivy dávné legendy o králi Artuši a rytířích kulatého stolu od režiséra Johna Boormana se jednoznačně řadí do zlatého fondu světové kinematografie. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Fantasy filmy

Režie: John Boorman

Hrají: Nigel Terry, Helen Mirren, Nicholas Clay, Paul Geoffrey, Nicol Williamson, Robert Addie, Gabriel Byrne

Původ a premiéra: Velká Británie, 1981

Délka: 140 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Barbar Conan Příběh začíná ve chvíli, kdy horda běsnících válečníků zmasakruje rodiče malého Conana a zotročí ho na dlouhá léta na Kolu bolesti. Conan, který jako jediný přežil masakr v dětství, je propuštěn z otroctví a učí se prastarému umění boje. Conan se promění ve stroj na zabíjení a vydává se do divočiny, aby se pomstil muži zodpovědnému za vyvraždění jeho rodiny. Filmové verze fantasy příběhu Roberta E. Howarda o hrdinovi meče a kouzel je mnohými považována za zásadní dílo, které definovalo filmový žánr fantasy a v podstatě odstartovalo jeho popularitu. Za zmínku stojí i vynikající hudba, kterou složil Basil Poledouris. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Conan the Barbarian

Režie: John Milius

Hrají: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max von Sydow, Sandahl Bergman, Cassandra Gava, Ben Davidson, Gerry Lopez

Původ a premiéra: USA, 1982

Mary Poppins Mary Poppins je superchůva. Na přání dětí Banksových přilétá se svým deštníkem a s pomocí svých neobyčejných kouzelných schopností dává do pořádku vztahy a rodinné problémy; než zase odletí. Film mimo jiné získal i Oscara za nejlepší ženský herecký výkon pro Julii Andrewsovou. Kombinuje poutavý příběh, písničky, barvy a sekvence živé akce s pohyby animovaných postaviček. Rodinný muzikál ukazuje, že fantazie, představivost a lehkost při řešení problémů je často to, co dospělým chybí. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Hudební filmy

Režie: Robert Stevenson

Hrají: Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, Reta Shaw, Karen Dotrice, Matthew Garber

Původ a premiéra: USA, 1964

Délka: 139 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Princezna Nevěsta Žila, byla překrásná dívka jménem Pomněnka, která vyrůstala na statku. Tam také pracoval mladý čeledín Westley. A jak už to tak bývá, postupně oba zjistili, že je k sobě něco pojí. Přísahali si věčnou lásku, ale aby mohli být svoji, odešel Westley do světa vydělat si peníze. Jenže loď, na které se plavil, přepadl Strašný pirát Roberts, jenž jak známo nebere zajatce. Truchlící Pomněnka padla do oka rozmarnému princi a ten si ji chce vzít za ženu. Ale než dojde ke svatbě, odehraje se spousta věcí, počínaje únosem princezny a konče znovuzrozením Westleyho. Hrdinové bez bázně a hany, chrabří piráti, všemocní kouzelníci, démoničtí zlouni a princezna čekající na záchranu – prostě pohádka, jak má být, jen tentokrát trochu lépe a s nadhledem. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Princess Bride

Režie: Rob Reiner

Hrají: Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin, André the Giant, Chris Sarandon, Christopher Guest, Wallace Shawn

Původ a premiéra: USA, 1987

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Amazon Prime Video (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Na Hromnice o den více Sebestředného televizního moderátora počasí zastihne cestou do pensylvánského městečka Punxsutawney, kam jede natočit reportáž o každoročních oslavách Hromnic, ohromná sněhová kalamita. Od té chvíle se ocitne lapen v časové smyčce, která ho nutí neustále se probouzet do stejného dne. Každý den naráží na stejné lidi, kteří si však neuvědomují, že se Hromnice opakují. Co se z počátku zdá jako skvělá zábava, tak se postupně mění v trest, ze kterého asi není úniku. Romantická a zábavná klasika definovala kategorii „žiju jeden den stále dokola“. Za výborný původní scénář ostatně film získal dvě ocenění. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Komedie

Původní název: Groundhog Day

Režie: Harold Ramis

Hrají: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott, Stephen Tobolowsky, Brian Doyle-Murray, Angela Paton, Rick Ducommun

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky)

Sedmá pečeť Rytíř Antonius Block se po letech ve Svaté Zemi, kde se zúčastnil křížové výpravy, vrací do severského Švédska. Návrat je to však velmi neradostný, neboť Švédsko pustoší Černá smrt. Block ztrácí víru v Boha a nakonec jej sama Smrt navštěvuje, aby s ní sehrál poslední partii. Vydává se na cestu, na níž se setkává s potulnými hráči Jofem a jeho ženou Miou. Je odhodlán uniknout Smrti na tak dlouho, aby mohl spáchat jeden spásný čin, dokud ještě žije. Kultovní film Ingmara Bergmana představuje věčnou inspirací pro filmaře i diváky. Byl žánrovým přelomem pro světovou kinematografii. Příběh není jednoduchý, ale rozhodně není nudný. Pokud máte rádi metafory, tady si užijete. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Historické filmy

Původní název: The Seventh Seal

Režie: Ingmar Bergman

Hrají: Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bibi Andersson, Maud Hansson, Gunnel Lindblom, Ake Fridell

Původ a premiéra: Švédsko, 1957

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Edison (bez dabingu a titulků)

Čaroděj ze země Oz V dobrodružném filmu z roku 1939 se Dorotka spolu se svým psem vydává do fantaskního světa Oz, který musí zachránit před čarodějnicí ze Západu. Naštěstí má boku řadu nových kamarádů, které trápí stejná otázka – co nám v životě nejvíce chybí. Čaroděj ze země Oz je jeden z nejznámějších hudebních filmů a první hollywoodský film, ve kterém byla použita barva. Film vám buď sedne a zamilujete si ho, nebo ho budete nenávidět. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Wizard of Oz

Režie: George Cukor

Hrají: Judy Garland, Ray Bolger, Billie Burke, Charley Grapewin, Clara Blandick, Charles Becker, Meinhardt Raabe

Původ a premiéra: USA, 1939

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Orfeus Jean Cocteau, jeden z největších francouzských umělců minulého století, natočil ve spolupráci se svým životním partnerem Jeanem Maraisem sugestivní a velmi výstižnou adaptaci antické báje o Orfeovi. Situoval ji do své současnosti. V jeho surrealistické verzi plné nejrůznějších symbolů pátrá Orfeus v Maraisově podání po své milé Eurydice ve fantaskních světech za zrcadlem. Orfeus je považován za největší Cocteauovo dílo. Režisér svůj příběh dokončil o deset let později snímkem Orfeova závěť, v němž se sám zaměřil na konec cesty. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Orpheus

Režie: Jean Cocteau

Hrají: Jean Marais, María Casares, François Périer, Marie Déa, Juliette Gréco, Henri Crémieux, Edouard Dermithe

Původ a premiéra: Francie, 1950

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: DaFilms (bez dabingu a titulků)

Ukradené Vánoce Hlavní postavou filmu je Jack „Dýňová hlava“ Skellington. Je nejen symbolem Halloweenu, ale také vládcem stejnojmenného městečka, jehož obyvatelé se každoročně starají o správný průběh tohoto svátku. Jack je však po jeho skončení smutný, ale dostane nápad: postará se také o Vánoce! Postupně ovšem zjišťuje, že nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Animovaný film Ukradené Vánoce vznikl ještě před před plně digitální animací, má tedy loutkovou poezii. Nechybí spousty písní, které nejsou samoúčelné a posouvají děj. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Nightmare Before Christmas

Režie: Henry Selick

Hrají: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara, William Hickey, Glenn Shadix, Paul Reubens, Ken Page

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 76 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Město ztracených dětí Vše se točí kolem šíleného Kranka žijícím v ponurém středověkém městě. Ten trpí neschopností snít, a proto využívá malých dětí, aby z nich nasával jejich fantazii. Jeho uměle vytvořený „rodinný“ kruh dále tvoří trpasličí žena, migrénou trpící mozek v akváriu a šest naklonovaných stvořitelů-narkoleptiků. Bizarnost nechybí ani dalším postavám, např. Chobotnici (siamské dvojče) nebo sektě kyklopů s extrémně citlivým sluchem. Francouzské dobrodružné fantasy s působivým audiovizuálním stylem jde napříč žánry – je to sci-fi, drama, komedie nebo dokonce horor. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The City of Lost Children

Režie: Jean-Pierre Jeunet

Hrají: Ron Perlman, Dominique Pinon, Judith Vittet, Daniel Emilfork, Jean-Claude Dreyfus, Genevieve Brunet, Odile Mallet

Původ a premiéra: Francie, 1995

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Strážce snu Starý indián Pete Chasing Horse, žijící v rezervaci Pine Ridge, neustále hovoří o tom, že by se ještě jednou rád zúčastnil setkání vypravěčů v Novém Mexiku. Jeho poněkud problematickému sedmnáctiletému vnukovi Shanemu se to náramně hodí, protože ho pronásleduje skupina mladíků, kterým dluží peníze. Slíbí proto své matce Janine, že dědu na setkání odveze. Tisíc kilometrů dlouhá cesta napříč Spojenými státy je ideálním místem pro oživení starých indiánských legend, jak je starému muži vyprávěli jeho dědové a předkové jeho dědů. Nechybí mezi nimi příběhy o odvaze, lásce, pokoře, trpělivosti i přátelství. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Dreamkeeper

Režie: Steve Barron

Hrají: Victoria Aberdeen, George Aguilar, Nathaniel Arcand, Gerald Auger, Sekwan Auger, Zachary Nolan Auger, Joanne Badger

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 174 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Malá princezna Sára žije se svým tatínkem kouzelným životem v exotické Indii. Pouze však do okamžiku, kdy je tatínek povolán do vojenské služby. Sáru pak pošlou do internátní školy v New Yorku. Dívenka si samozřejmě na přísné předpisy a kázeň nemůže zvyknout. Čerpá však sílu alespoň z vědomí, že pro svého tatínka bude vždycky malou princeznou. Svou odvahou, představivostí a laskavostí překonává potíže, které se jí staví do cesty a mění její život, stejně jako osudy lidí okolo ní. Pohádkový film natočil oscarový režisér Alfonso Cuarón a jede o moderní dílo s okouzlující atmosférou, které dokáže oslovit malé i velké. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: A Little Princess

Režie: Alfonso Cuarón

Hrají: Liesel Matthews, Eleanor Bron, Liam Cunningham, Rusty Schwimmer, Vanessa Lee Chester

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků)

Zelená míle Nadpřirozený příběh se odehrává v cele smrti v jižanském vězení, kde má jemný obr John Coffey tajemnou moc léčit lidské nemoci. Když hlavní strážce celového bloku, Paul Edgecomb, rozpozná Coffeyho zázračný dar, zoufale se snaží odvrátit popravu odsouzeného. Mysteriózní drama natočil režisér Frank Darabont podle románu Stephena Kinga. Stejný režisér natočil i vynikající Vykoupení z věznice Shawshank. Zelená míle se velmi často řadí do deseti nejlepších filmů všech dob. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Drama

Původní název: The Green Mile

Režie: Frank Darabont

Hrají: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, Bonnie Hunt, James Cromwell, Patricia Clarkson, Michael Jeter

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 189 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Hvězdný prach Ve venkovském městečku na pomezí kouzelné země slíbí mladý muž své milé, že získá zpět spadlou hvězdu a vydá se do kouzelné říše. Jeho cesta ho zavede do světa, o němž se mu ani nesnilo, a odhalí jeho pravou identitu. Do jeho osudu zasáhne prohnaná čarodějnice, královský hon i pirátská loď. Režisér Matthew Vaughn půvabně zpracoval fantasy román Neila Gaimana. Výsledkem je poutavá a originální pohádka pro malé i velké. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Stardust

Režie: Matthew Vaughn

Hrají: Charlie Cox, Michelle Pfeiffer, Sienna Miller, Peter O'Toole, Henry Cavill, Olivia Grant, Adam Buxton

Původ a premiéra: Velká Británie, 2007

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Kráska a zvíře Starý obchodník žije na vsi se synem a třemi dcerami. Jeho dvě starší dcery terorizují nejmladší Belle. Ale když jednoho dne otec zmizí, respektive je unesen mocnou zvířecí bytostí, odmítají jej zachránit. Mladičká Belle se ale na zámek tohoto Zvířete vypraví a výměnou za otcovou svobodu tam zůstane. Díky tomu mezi ní a tajemným zvířecím šlechticem vzplane láska. Na rozdíl od nových dětských pohádkových hudebních verzí je toto spíše fantasy a podobenství o lidské duši, věrnosti a sebeobětování. Řadí se také do žebříčku nejlepších filmů všech dob. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Pohádky

Původní název: Beauty and the Beast

Režie: Jean Cocteau

Hrají: Jean Marais, Josette Day, Marcel André, Mila Parély, Nane Germon, Michel Auclair, Raoul Marco

Původ a premiéra: Francie, 1946

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Jáson a Argonauti Miláček bohyně Héry Jáson je ve snaze znovu získat své právoplatné místo krále Iolku vyslán svým rivalem Peliem do daleké Kolchidy nalézt slavné Zlaté rouno. Jáson okamžitě shromáždí posádku pro svou loď Argó, jíž nazve Argonauty, a spolu s těmito největšími hrdiny vyráží na cestu. Na ní však číhá obrovské nebezpečí, neboť antičtí bohové jsou nevypočitatelní a krutí. A i když Jáson do Kolchidy dorazí, Héliův syn Aiétes mu Rouno určitě nevydá zadarmo. Akční fantasy vzniklo v době, kdy neexistovaly digitální triky a vše bylo třeba dělat ručně. Přesto po trikové stránce patří film stále k velmi dobrým a celkově funguje daleko lépe než moderní verze. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Jason and the Argonauts

Režie: Don Chaffey

Hrají: Todd Armstrong, Gary Raymond, Laurence Naismith, Niall MacGinnis, Michael Gwynn, Douglas Wilmer, Jack Gwillim

Původ a premiéra: USA, 1963

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Highlander Svou první bitvu svedl na Skotské vysočině v roce 1536. Největší ale vybojuje v ulicích New Yorku v roce 1986. Jmenuje se Connor MacLeod. Patří mezi nesmrtelné, mezi skupinu vyvolených, kteří procházejí staletími a bojují proti sobě navzájem a všichni společně proti démonickému Kurganovi, ztělesňujícímu veškeré zlo. Každý z nich v sobě má část energie potřebné ke zlomení kletby nesmrtelnosti. O parádní hudbu v této kkční fantasy se postarala skupina Queen. Původně měli dělat pouze jednu skladbu, ale po shlédnutí ukázek začali psát další. Slavnou filmovou baladu Who Wants to Live Forever složil kytarista Brian May cestou z projekce domů na zadním sedadle auta. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Fantasy filmy

Režie: Russell Mulcahy

Hrají: Christopher Lambert, Roxanne Hart, Sean Connery, Kevin Turen, Alan North, Jon Polito, Sheila Gish

Původ a premiéra: Velká Británie, 1986

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Zelený rytíř Příběh začíná v dobách kdy čest byla nadevše a odvaha dělala krále. Temnějším způsobem převypráví epickou středověkou fantasy legendu o Artušovi. Chrabrý ale svéhlavý rytíř kulatého stolu Sir Gawain, synovec krále Artuše, se vydává na troufalou cestu. Na jejímž konci ho čeká osudový vyzyvatel – obrovský a tajemný Zelený Rytíř. Sir Gawain na této pouti, během níž blíž poznává i sám sebe, musí čelit duchům, obrům i zlodějům, aby dokázal, že je hoden cti v očích jeho rodiny a celého království. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Green Knight

Režie: David Lowery

Hrají: Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan

Původ a premiéra: USA, 2021

Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň Během druhé světové války jsou čtyři londýnské děti odeslány mimo město na vesnici, aby byly v bezpečí. Při zkoumání domu objeví nejmladší Lucinka tajemnou almaru, vedoucí do úplně jiného světa, plného roztodivných tvorů. Tento svět je také ve válce – Narnie. Ukáže se ale jako okouzlující a mírumilovná země obydlená mluvícími zvířaty, skřítky, fauny, kentaury a obry. Je však kvůli prokletí zlé Bílé čarodějnice Jadisy odsouzena k věčné zimě. Děti se pod vedením vznešeného a tajemného panovníka lva Aslana odhodlají mocné čarodějnici postavit. Filmový přepis knižní fantasy série od C. S. Lewise dostal i dvě pokračování. Ty podobně jako první film směřují spíše na děti. Místo propracovaného příběhu staví hlavně na bohaté výpravě a skvělé hudbě, to ale neznamená, že v rámci žánru na náš seznam nepatří. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

Režie: Andrew Adamson

Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell, Tilda Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 143 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky)

Alenka v říši divů Alice, nenáročná a osobitá devatenáctiletá dívka, je zasnoubena s anglickým šlechticem. Na zásnubním večírku uteče z davu, aby zvážila, zda do sňatku jít, a poté, co spatří neobvyklého králíka, spadne do díry v zahradě. Po příchodu na podivné a surrealistické místo se ocitne ve světě, který připomíná noční můry, jež se jí zdály v dětství. Je plný mluvících zvířat, zlotřilých královen a rytířů. Alenka si uvědomí, že je tam z nějakého důvodu. Slavná knižní fantasy předloha Lewise Carrolla byl zfilmována již vícekrát. Tato hraná verze od režiséra Tima Burtona s Johnny Deppem je nejlepší. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Alice in Wonderland

Režie: Tim Burton

Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Crispin Glover, Marton Csokas, Lindsay Duncan

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky)