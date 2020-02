25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

Filmové parodie jsou divácky velmi vděčné a mezi filmaři oblíbené. Tvůrci v nich mohou totiž zcela beztrestně vykrádat cizí díla a v jejich nápodobě popustit uzdu své fantazii. Vybrali jsme nejlepší zahraniční i české parodie.

Připoutejte se, prosím! Proč vidět: Nejlepší parodie na katastrofické filmy Trojice ZAZ, tedy Jerry Zucker, Jim Abrahams a David Zucker, se svezla na vlně snímků o letištních problémech, jež během 70. let zaplavily americká kina. Vlastně je tím zahubila, protože po jejich taškařici s názvem Připoutejte se, prosím, už nebral nikdo tyto katastrofické spektákly vážně. Úspěchu svého snímku tvůrci velmi napomohli i tím, že do hlavních rolí neobsadili komiky, ale naopak herce, které měli diváci zafixované ve velmi seriózních rolích (Peter Graves). V jednom z nich, tehdy čtyřiapadesátiletém kanadském rodákovi Leslie Nielsenovi objevili jeho do té doby netušený komediální talent. Tvůrci si pohrávají s důvěrně známými klišé výstavby katastrofických filmů jako jsou motivy napjatých partnerských vztahů nebo neustále se sebeobviňujících jedinců, kteří musí překonat své trauma. Vedle katastrofických thrillerů ze sedmdesátých let typu filmů Letiště, Letiště 1975, Skleněné peklo nebo Zemětřesení zparodovali v úvodu svého snímku i Čelisti Stevena Spielberga, včetně hudby Johna Williamse. Film při rozpočtu 3, 5 milionů dolarů vydělal celosvětově 93 milionů dolarů. Objevuje se na předních příčkách seznamu nejzábavnějších amerických komedií všech dob. Originální název: Airplane! (1980)

Airplane! (1980) Hodnocení: IMDb 7,7 • ČSFD 79 % • Rotten Tomatoes 97 %

IMDb 7,7 • ČSFD 79 % • Rotten Tomatoes 97 % Kde si film můžete pustit: Amazon Prime, Google Play, iTunes Pro informace o dostupnosti filmů ve vybraných v online službách jsme využili skvělý český web Filmtoro.

Tropická bouře Proč vidět: Perfektní parodie na filmový průmysl Ben Stiller natočil satiru, která si utahuje z všemožných klišé válečných dramat. Příběh je založený na konstrukci filmu o filmu ve filmu, kde znalci odhalí desítky narážek a odkazů na filmy, televizní show, seriály a mediální realitu vůbec. Stiller ale nepřichází jen s žánrovou parodií, ale především zcela nekorektně míří do vlastních řad. Obouvá se do manýrů hollywoodských hvězd a jejich ke všemu odhodlaných snaživých agentů, jednání filmových společností a bezskrupulózních producentů. Tropická bouře s nadsázkou kritizuje pozlátko filmového byznysu a vše, co se kolem něj točí v celé jeho mnohovrstevnaté komplexnosti. Falešná a přesně vypočítaná honba za oscarovým oceněním, adopce asijských dětí, dobročinnost a angažmá na poli politiky i mírových misí, ochrana zvířat a tendenční ekologická angažovanost. Největší pozornost ale na sebe strhává Robert Downey, Jr. jako průzračně modrooký australský bloňďák Kirk Lazarus. V rámci absolutního splynutí s postavou podstoupí složitou plastickou operaci, díky níž se změnou pigmentace kůže promění v černocha. Originální název: Tropic Thunder (2008)

Tropic Thunder (2008) Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 66 % • Rotten Tomatoes 81 %

IMDb 7,0 • ČSFD 66 % • Rotten Tomatoes 81 % Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes, Google Play

Ohnivá sedla Proč vidět: Nejslavnější parodie romantického života kovbojů Slavný režisér Mel Brooks přišel s filmem Ohnivá sedla v roce 1974 a zaznamenal ohromný divácký úspěch. Byl nominován na tři Oscary a jen v USA vydělal při rozpočtu 2, 6 milionů dolarů 120 milionů. Brooksova parodie na westerny baví převracením westernových schémat. Náčelník Siouxů mluví jidiš, rasisticky naladěnému městečku šerifuje černoch, který musí sebe sama proto vzít za rukojmího. Nechybí ani Brooksova oblíbená hudební čísla, při nichž do jedné ze scén vběhne baletní soubor homosexuálních tanečníků. Jeho kmenová herečka Madeline Kahn tu pak paroduje slavné kabaretní výstupy Marlene Dietrich. Dozvíme se, jakou větrnou symfonii umí rozpoutat nejtradičnější strava kovbojů v podobě fazolí. Český divák jistě ocení aluzi na jméno Hedy Lamarr ve jméně hlavního záporáka. Jde o herečku ze slavného filmu Gustava Machatého Extáze z roku 1933. Její nahá scéna v něm způsobila mezinárodní poprask a otevřel jí dveře do Hollywoodu. Originální název: Blazing Saddles (1974)

Blazing Saddles (1974) Hodnocení: IMDb 7,7 • ČSFD 62 % • Rotten Tomatoes 91 %

IMDb 7,7 • ČSFD 62 % • Rotten Tomatoes 91 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Závrať naruby Proč vidět: Nejlepší parodie na legendární Hitchcockovy thrillery Brooksovu parodickému zaměření neunikly ani motivy a postavy z Hitchcockových slavných thrillerů. Svérázné pocty a parodie v jednom se dočkalo především Vertigo z 1958. Ale nejen ono. Podobně jako jeho hlavní hrdina v podání Jamese Stewarta, tak i Dr. Richard H. Throndyke (Mel Brooks) trpí od malička strachem z výšek. Po záhadné smrti svého předchůdce se Richard stává novým vedoucím „Psycho-neurotického institutu pro velmi, ale velmi nervózní pacienty“. V něm má k ruce úlisného správce dr. Charlese Montaguea (Harvey Korman) a až fanaticky disciplinovanou německou ošetřovatelku Charlottu Diesel (Cloris Leachman). Režisér po pečlivém studiu velmi přesně napodobuje styl mistra hrůzy, včetně jeho způsobu záběrování. Vedle extempore v koupelně dojde i na útok kálejících ptáků. Hitchcocka prý jeho parodie velmi pobavila a v tisku se o Melu Brooksovi vyjádřil, že je to jediný plagiátor, kterého uznává. Originální název: High Anxiety (1977)

High Anxiety (1977) Hodnocení: IMDb 6,7 • ČSFD 66 % • Rotten Tomatoes 72 %

IMDb 6,7 • ČSFD 66 % • Rotten Tomatoes 72 % Kde si film můžete pustit: iTunes

Kdo chce zabít Jessii? Proč vidět: Nejlepší česká komiksová parodie Na jednom z nejhravějších českých filmů má velký podíl komiksový kreslíř a výtvarník Kája Saudek. Právě jeho kreslené postavy začnou ožívat a komplikovat lidem okolo život. Půvabnou Jessii si zde zahrála česká sexbomba Olga Schoberová, Supermana jeden z průkopníků kulturistiky v ČSSR, Juraj Višnický. Opět se ale dočkáte tehdejších českých hereckých hvězd, ve filmu hrají Dana Medřická, Jiří Sovák, Ilja Racek a další. Za filmem stojí tvůrčí dvojce Václav Vorlíček a Miloš Macourek. Komiksové postavičky nemluví, a když chtějí něco říct, objeví se bublina s textem. A právě kvůli bublinám a ilustracím je film černobílý, protože tehdy naši filmaři ještě neuměli kombinovat barevný hraný film a kreslené snímky. Barevně měl být až americký remake, na který si američtí tvůrci koupili práva, bohužel z něj ale sešlo. A tak se můžete potěšit tímto unikátním československým filmovým skvostem. Originální název: Kdo chce zabít Jessii? (1966)

Kdo chce zabít Jessii? (1966) Hodnocení: IMDb 7,3 • ČSFD 80 % • Rotten Tomatoes 73 %

IMDb 7,3 • ČSFD 80 % • Rotten Tomatoes 73 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Bláznivá střela Proč vidět: Skvělý Leslie Nielsen​ v legendární roli detektiva Drebina Leslie Nielsen se poprvé objevil v roli přitroublého, popleteného a nepříliš schopného detektiva Franka Drebina v seriálu pro stanici ABC Police Squad! (1982). Jde o jakéhosi mladšího nebo rodného bratra Sellersova inspektora Clouseaua. Příběh Bláznivé střely začíná na tajném protiamerickém setkání v Bejrútu, kde je Frank na dovolené. Rúholláh Chomejní, Michail Gorbačov, Jásir Arafat, Muammar Kaddáfí a „řezník z Kampaly“ Idi Amin se tu sešli proto, aby naplánovali velký teroristický čin proti USA. Bláznivá střela si z původního seriálu vyzobala ty nejvtipnější hlášky a stala se základem třídílné série. U pokračování, jež už přejímaly vlivy jiných žánrů, neplatila naštěstí až tolik přímá úměra sestupná zábavnost a vzestupná nevkusnost. Roli Jane měla původně hrát sexbomba osmdesátých let Bo Derek, již známe například z erotičtější verze Tarzana (1981), ale nakonec se jí zhostila s velkým šarmem i humorem manželka Elvise Presleyho Priscilla. Film byl velmi úspěšný, vydělal celosvětově 78 milionů dolarů a patří k tomu nejlepšímu z dílny Leslieho Nielsena. Originální název: The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)

The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988) Hodnocení: IMDb 7,6 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes 87 %

IMDb 7,6 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes 87 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Galaxy Quest Proč vidět: Nejlepší parodie na sci-fi seriály a fenomén Star Trek Sci-fi seriál Galaxy Quest se vysílal čtyři léta. Během osmnácti let od jeho ukončení mu nesčetné reprízy zajistily oddaný zástup nových a nových fanoušků, kteří si říkají Questeriáni. Televizní signál se seriálem však dorazil i na vzdálenou planetu Thermii, kde jej mylně považují za dokumentární snímek. Posádka kosmické lodi Protector s tolika zdokumentovanými úspěchy je pro ně jedinou možnou nadějí na obranu před agresivním generálem Sarrisem a jeho armádou. Převážně seriálový tvůrce Dean Parisot staví svou parodii na nápodobě znaků a vyprávěcích schémat, jež jsou typické pro Star Trek a jemu podobné sci-fi výtvory. Mezi členy šestičlenné posádky proto nechybí žena, černoch nebo epizodní postava šestého člena posádky, který se bojí, že přijde o život jako první. Satiricky je zde nahlíženo jak na samotné herce, kteří nejsou schopni rozloučit se s rolemi, které jim zajistily přetrvávající popularitu, tak na jejich fanoušky, tzv. „trekkies“. Tyto komunity hercům ochotně poskytují iluzi jejich nehynoucí slávy, která při střetu s realitou nemá šanci obstát. Smysl pro realitu ale kvůli chorobné závislosti na těchto seriálech pozbývají i členové fanouškovských sdružení. Pokud k nim také patříte, jistě si tuto parodii užijete o to víc. Originální název: Galaxy Quest (1999)

Galaxy Quest (1999) Hodnocení: IMDb 7,3 • ČSFD 77 % • Rotten Tomatoes 90 %

IMDb 7,3 • ČSFD 77 % • Rotten Tomatoes 90 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Team America: Světovej policajt Proč vidět: Dokonalá parodie na Ameriku a vlastenecké akční trháky Autorská dvojice Trey Parker a Matt Stone se tématem boje proti terorismu a americkou reakcí na něj zabývala už v seriálu Městečko South Park. Ve filmu se ale rozhodla vulgární a neuměle animované postavičky z tohoto seriálu nahradit loutkami velikosti zahradních trpaslíků. Tyto loutky, rozpohybované za pomocí viditelných vodících lanek, používají k rozehrání parodie na hollywoodské akční filmy bayovsko-bruckheimerovského střihu. Tedy na všechny ty okázale patetické, vlastenecké a výbušné spektákly, kde se to jen hemží postavami, které vypadají jako oživlí Kenové s Barbínami. Poselství má film zcela jasné. Krajní polohou je jak americké protektorství, které k otázce terorismu přistupuje až příliš kovbojským způsobem, tak pacifický antiamerikanismus. Představitelé obou směrů se ohánějí vzletnými frázemi, které ale ve výsledku vedou jen k destrukci. V Teamu America najdete všechno to, co jste měli rádi už v South Parku. Postavy mluví obscénním slovníkem, satirický humor si podává ruka s tím parodickým, pěvecké výstupy mají sžíravý charakter a známé postavy jsou zde karikovány prostřednictvím jejich postojů. Poznají se v něm všichni, tedy ti kteří jsou parodováni i ti, jež jim tak snadno skáčou na špek. Originální název: Team America: World Police (2004)

Team America: World Police (2004) Hodnocení: IMDb 7,2 • ČSFD 87 % • Rotten Tomatoes 77 %

IMDb 7,2 • ČSFD 87 % • Rotten Tomatoes 77 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Paul Proč vidět: Skvělá parodie a zároveň pocta sci-fi žánru Britská dvojice Simon Pegg a Nick Frost ráda parazituje na žánrových filmech. Jejich komediální přístup k nim bychom mohli označit za směsici parodie a pocty. Velkou předností jejich stylu je, že se nesnaží do jednoho filmu nacpat množství multižánrových odkazů, ale vždy operují v rámci jednoho vybraného. Základní zápletka není nijak objevná a vlastně jen variuje postupy dobrodružných naháněček, komediálních roadmovie a především spielbergovských sci-fi z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, které návštěvníky z vesmíru rozhodně neukazovaly jako nebezpečí pro naši planetu. Žánrové odkazy, citáty a parafráze si užijete pochopitelně tím lépe, čím víc filmů máte nakoukáno. Kromě Spielbergových snímků Blízká setkání třetího druhu a E.T. - Mimozemšťan tvůrci neopomenou provětrat Muže v černém, Akta X, Vetřelce či motivické jednotlivosti typu star trekovského Spockova pozdravu či predátorova krycího zneviditelňování. Pegg s Frostem přišli s počinem, který se za svůj nedospělý a nostalgicky odkazující humor nestydí a naopak ho nabízí jako součást jasně formulované životní filozofie, již bychom mohli zhutnit do sloganu „Žijme realitou, ale neopouštějme přitom své pubescentní sny, které nás formovaly!“ Originální název: Paul (2011)

Paul (2011) Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 72 % • Rotten Tomatoes 71 %

IMDb 7,0 • ČSFD 72 % • Rotten Tomatoes 71 % Kde si film můžete pustit: Amazon Prime, iTunes, Rakuten, Google Play

Velký blondýn s černou botou Proč vidět: Nejlepší francouzká parodie s legendárním Pierre Richard​em Uvnitř francouzských tajných služeb vypukl mocenský boj. Plukovník Bernard Milan (Bernard Blier) chce kompromitovat svého nadřízeného, šéfa výzvědné služby Toulouse (Jean Rochefort). Odposlouchává jeho telefony, připravuje podrazy. Toulouse o jeho snaze ví a rozhodne se ho vlákat do pasti. Návnadou má být náhodně vybraný muž, roztržitý a nic netušící houslista François Perrin (Pierre Richard), který je vydáván za významného agenta ze Spojených států. Má posloužit jako vějička, na kterou se plukovník Milan chytí a zničí tím sebe i svou kliku. Velký blondýn s černou botou je jednou z nejúspěšnějších francouzských komedií vůbec. O dva roky později se dočkala neméně zdařilého pokračování Návrat velkého blondýna a v roce 1985 amerického remaku Muž s červenou botou s Tomem Hanksem v hlavní roli. Hitchcockovská postava civilního občana, který je omylem považován za agenta a dostane se do tak sítě špionážních intrik, díky Pierru Richardovi oplývá něžným zmatkařstvím a nešikovností, která jej chrání před újmou. Tím, že má dost problémů především sám se sebou, si dlouho nevšímá, do jaké hry to byl vlastně zatažen, z čehož těží humor snímku. Originální název: The Tall Blond Man with One Black Shoe (1972)

The Tall Blond Man with One Black Shoe (1972) Hodnocení: IMDb 7,3 • ČSFD 77 % • Rotten Tomatoes 79 %

IMDb 7,3 • ČSFD 77 % • Rotten Tomatoes 79 % Film momentálně není dostupný online

Pravdivé lži Proč vidět: Skvělá parodie na akční a špionážní filmy s akční legendou Arnold Schwarzenegger už po natočení prvního Terminátora hledal cestu, jak rozšířit svůj herecký rejstřík směrem k laskavější, komediálnější poloze. Tato jeho snaha byla lemována tituly jako Dvojčata, Policajt ze školky nebo Poslední akční hrdina, ale nejlépe se mu to podařilo právě v Pravdivých lžích. Arnold Scharzenegger se zde snaží s nadsázkou zachytit komediální rozpor mezi tajným agentem ocelových pěstí, který kosí zavilé protivníky, a svědomitým, byť lehce roztržitým otcem od rodiny. V Pravdivých lžích se herec spojil s režisérem předchozích dvou Terminátorů Jamesem Cameronem a vytvořili společně dílo, oscilující na hraně mezi parodií a vážným podáním akčního špionážního žánru. Na Jamesi Cameronovi jako režisérovi je znát, že ve filmu ještě neumí nalézt úplně vyváženou polohu mezi regulérní „bondovskou“ akcí a její parodií a že mu tato poloha není úplně vlastní. Přesto film patří mezi nejlepší parodie akčních filmů, které byly natočeny. Originální název: True Lies (1994)

True Lies (1994) Hodnocení: IMDb 7,2 • ČSFD 79 % • Rotten Tomatoes 70 %

IMDb 7,2 • ČSFD 79 % • Rotten Tomatoes 70 % Film momentálně není dostupný online

Pytlákova schovanka aneb šlechetný milionář Proč vidět: nejlepší parodie na prvorepublikové romantické filmy Psal se rok 1949 a komunisté ještě nestačili zlikvidovat všechny hvězdy české kinematografie, které se sešly ve společné parodii na melodramatické filmové kýče. Film natočil slavný režisér Martin Frič, jednu z posledních velkých rolí zde měl Oldřich Nový, či prvorepublikové hvězdy Hana Vítová či Ella Nollová. Po vstupu do kin ale spousta diváků brala film vážně (ženy u něj plakaly), konec filmu tedy musel být přetočen a bylo přidáno sdělení, že šlo o parodii. Elen, mladá dívka s velkým pěveckým talentem, žije s matkou, aby v den svých 21. narozenin utekla z domova. Hned ve vlaku se do ní zamiluje milionář René. Osud jejich cesty rozdělí, aby je ke konci filmu zase spojil. O rok později z pokynu UV KSČ již nastoupil tvrdý reálný socialismus a jeho povinná filmová propagace a podobným filmům bylo odzvoněno. Například do té doby populární Oldřich Nový byl odstaven, k žánru a výraznější roli se mohl vrátit až o 17 let později, v roce 1966, v jiné skvělé parodii – Fantom Morrisvillu. Originální název: Pytlákova schovanka aneb šlechetný milionář (1949)

Pytlákova schovanka aneb šlechetný milionář (1949) Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 82 % • Rotten Tomatoes neuvádí

IMDb 7,0 • ČSFD 82 % • Rotten Tomatoes neuvádí Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Austin Powers: Špionátor Proč vidět: Nejlepší parodie na superagentské příběhy o Jamesovi Bondovi​ Austin Powers (Mike Myers) je londýnský playboy, milovník života a žen, v noci však pracuje jako špičkový tajný agent, připravený okamžitě poskytnout své služby. Austin ještě nikdy neodmítl žádnou misi, a co je hlavní, také nikdy nepromeškal následující večírek. Kanadský herec a komik stvořil mezi Wayneovým světem a Shrekem zábavně ujetou variaci na superagentské příběhy o Jamesovi Bondovi. Tedy zábavnou pochopitelně jen pro ty, kteří přišli na chuť humoru Mikea Myerse. V jeho podání je Austin Powers tím největším bourákem dámských ložnic v celé Velké Británii. V mládí sice trochu zanedbal ústní hygienu a jeho hrudník zdobí hustší porost, než měl Burt Reynolds a jiné hvězdy kinematografie sedmdesátých let, ale ani to mu nebrání v tom, aby přicházel s víceméně permanentními nabídkami kvalitního sexu. Jeho zjev je stejně extravagantní jako jeho pestrobarevné oblečky a machistické výrazivo. Po vzoru Eddieho Murphyho zvládá dvoj až troj role v jednom filmu. Svou parodii na bondovky ze šedesátých let s jeho megalomanskými padouchy stihl jako agent Austin zopakovat ještě několikrát. Originální název: Austin Powers: International Man of Mystery (1997)

Austin Powers: International Man of Mystery (1997) Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 61 % • Rotten Tomatoes 70 %

IMDb 7,0 • ČSFD 61 % • Rotten Tomatoes 70 % Kde si film můžete pustit: VOYO

Muž z Acapulca Proč vidět: Nejlepší francouzská parodie s Jean-Paul Belmondem Bob Saint-Clar je nejschopnějším agentem na světě. Železné nervy, svaly z ocele, urostlá postava, obávaný protivník a neodolatelný svůdník, který střelbu a karate ovládá stejně dokonale jako hru na klavír a poezii. Není divu, že je tím jediným, kdo dokáže pomoci plukovníku Collinsovi (Hans Meyer), jehož agenty likviduje v Acapulcu neznámý hrozivý protivník. Postava je však pouze výplodem spisovatele Françoise Merlina (Jean-Paul Belmondo), který je autorem už jedenačtyřiceti románů o příhodách nepřemožitelného agenta a právě dokončuje další. Na rozdíl od svého hrdiny se však nemotorný François neustále potýká nejen s všedními starostmi, ale také s nedostatkem peněz, a to navzdory skutečnosti, že jeho romány hltají po světě miliony čtenářů. Francouzský režisér Philippe de Broca vytvořil dokonalou parodii jak na bondovky, tak obecně na brakové příběhy o všemožných nepřemožitelných agentech. Jean-Paul Belmondo ve filmu našel přesnou polohu, jak parodicky odstínit rozdíl mezi smolařským spisovatelem a frajerským agentem. Krásnou Jacqueline Bisset by si přál mít za sousedku asi každý muž a je jedno jestli v její poloze studentky či bond girl v bílých plavkách. Jeden z nejlepších filmů s Belmondem, který opakováním neztrácí nic ze svého vtipu a šarmu. Originální název: Le Magnifique (1973)

Le Magnifique (1973) Hodnocení: IMDb 7,3 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes 85 %

IMDb 7,3 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes 85 % Film momentálně není dostupný online

Adéla ještě nevečeřela Proč vidět: Nejlepší česká parodie na klasické detektivky Detektivní romány jsou u nás i ve světě velmi populární, a tak se parodie dočkal i tento žánr. Za filmem stojí režisér Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka. Kostýmy mimochodem navrhl pozdější držitel Oscara za film Amadeus, výtvarník Theodor Pištěk. Geniální americký soukromý detektiv Nick Carter přijíždí do Prahy, aby vyřešil záhadu zmizelého psa ze zamčeného pokoje. Ač umí dokonale česky (naučil se cestou ve vlaku), potřebuje českého průvodce, policistu v podání dokonalého Rudolfa Hrušínského. Ten ho uvede nejen do případu, ale provede i pražskými hospodami. Divák se dočká inteligentního a slušného humoru, spousty populárních hlášek, výborný hereckých výkonů českých legend. Ve filmu uvidíte mladičkou Naďu Konvalinkovou, ale i Olgu Schoberovou. Padoucha hraje osvědčený Miloš Kopecký. Tuto nestárnoucí českou komedii lze vidět mnohokrát a stejně se nebudete nudit. Originální název: Adéla ještě nevečeřela (1977)

Adéla ještě nevečeřela (1977) Hodnocení: IMDb 7,7 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes neuvádí

IMDb 7,7 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes neuvádí Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Mladý Frankenstein Proč vidět: Nejlepší parodie na klasické horory, kde upíři sají krev Černobílá parodie vzdává poctu klasickým hororům z třicátých let minulého století, které produkovalo studio Universal. Znalcům jistě není třeba připomínat tituly jako Frankenstein (1931, r. James Whale), Frankesteinova nevěsta (1935, r. J. Whale) nebo Frankesteinův syn (1939, r. Rowland V. Lee), kde monstrum ztělesňoval Boris Karloff. Jde o velmi sofistikovanou poctu/parodii, která působí, jakoby pomyslně na tyto filmy navazovala. A to za pomocí stylově dokonalého výtvarného pojetí, kde černobílá kamera, hudba i svícení evokuje jejich zašlou atmosféru. Rovněž o humoru nelze říct, že by byl prvoplánový. Gagy nejsou založené jen na pouhém převracení významu původních předloh, jak tomu většinou bývá, ale jsou velice originální. Ukrývají množství slovních hříček, vtipů a dvojsmyslů. Ty erotické jsou možná až přílišnou úlitbou divákovi, ale svůj komický efekt splňují. Na scénáři Mel Brooks spolupracoval s Genem Wilderem a tato jejich pocta románům Mary Shelley a hororům studia Universal patří k nejlepším parodiím vůbec. Originální název: Young Frankenstein (1974)

Young Frankenstein (1974) Hodnocení: IMDb 8,0 • ČSFD 87 % • Rotten Tomatoes 93 %

IMDb 8,0 • ČSFD 87 % • Rotten Tomatoes 93 % Film momentálně není dostupný online

Zoolander Proč vidět: Nejlepší parodie na svět módního showbyznysu Americký herec Ben Stiller (Něco na té Mary je, série Fotr je lotr) poprvé představil postavu světového manekýna Dereka Zoolandera v krátkém filmu z roku 1996. Už tehdy se Zoolander vyznačoval dokonalým vzhledem, dlouze nacvičovanými pohledy a omezenou mozkovou kapacitou, tedy vlastnostmi, jež mu dovolují uspět právě jen v módní branži. Ta však vůbec není tak nevinná, jak se zdá. Ve skutečnosti stojí za všemi politickými vraždami minulosti, včetně atentátů na americké prezidenty Lincolna a Kennedyho. Ben Stiller jako spoluscenárista, spoluproducent a režisér vytvořil satiru na svět nejen módního showbyznysu. Oslovil přímo lidi z branže (Claudia Schiffer, Heidi Klum), ale i hudebníky (David Bowie, Lenny Kravitz, Gwen Stefani), herce (Natalie Portman, David Duchovny) a další tváře společenských rubrik (Donald Trump, Paris Hilton), které zde představují samy sebe. Vedle toho film obsahuje množství parodických filmových narážek a citací (Vesmírná odyssea, Kmotr II, JFK, Matrix, Star Trek, bondovky), které se vztahují z velké části k osobě Jacobiho Mugata (Will Ferrell), což je padouch blofeldovského střihu. Jen místo bílé kočky má malého bílého pudlíka. Originální název: Zoolander (2001)

Zoolander (2001) Hodnocení: IMDb 6,6 • ČSFD 63 % • Rotten Tomatoes 64 %

IMDb 6,6 • ČSFD 63 % • Rotten Tomatoes 64 % Kde si film můžete pustit: iTunes, Google Play, HBO

Princ a pruďas Proč vidět: Nejlepší parodie na pohádková klišé Bylo nebylo jedno království. A v něm dva bratři: princ Slavomír (James Franco) a Honimír (Danny R. McBride). Zatímco Slavomír je chrabrým hrdinou, zoceleným množstvím bitev, který po svém otci jednou převezme vladařské žezlo, jeho zbabělý bratr Honimír se nejradši ve svém pokoji věnuje zahálce, konzumaci marihuany a masturbaci. Dva rozdílní bratři, z nichž jeden je udatný a pohledný válečník a druhý zakomplexovaný budižkničemu. Zlý únosce a kráska v nesnázích. Návštěva věštce, zrada družiny a pátrání po magickém meči. Akční finále v černokněžníkově sídle. Ze snůšky všech možných i nemožných klišé pohádkového a hrdinského fantasy žánru ale přesto nemáme dojem, že bychom sledovali jen sled uměle poslepovaných skečů bez jednotné vyprávěcí linky. Přes velmi slušnou výpravu, velkorysé dekorace, kvalitní triky, kostýmy a dějové motivy, z nichž vám stydne krev v žilách (arénový souboj s vícehlavou saní), ale tvůrci nezapomínají, že jejich prvotním záměrem je diváka bavit. A servírují humor nekorektní, pubertální, obhroublý. Originální název: Your Highness (2011)

Your Highness (2011) Hodnocení: IMDb 5,5 • ČSFD 61 % • Rotten Tomatoes 27 %

IMDb 5,5 • ČSFD 61 % • Rotten Tomatoes 27 % Kde si film můžete pustit: iTunes

Hairspray Proč vidět: Nejlepší muzikálová parodie Po stejnojmenném filmu z roku 1988 nonkonformního tvůrce Johna Waterse, který původní námět Hairspray přivedl na svět, a broadwayském muzikálu z roku 2002, vstupuje potřetí do stejné řeky retro muzikálu z počátku šedesátých let režisér Adam Shankman (Svatby podle Mary, Rock of Ages). Píše se rok 1962 a jsme teprve na počátku liberalizujících se poměrů v americké společnosti. Kolem stále přetrvávají předsudky vůči černochům a vysněným mužským ideálem je útlá blondýnka z dobré středostavovské rodiny. V této atmosféře, svázané nechutí k jakékoliv odlišnosti, chce obtloustlá teenagerka Tracy (Nicole Blonsky) realizovat svůj sen účinkovat v televizní Cornyho taneční show, sponzorovaném lakem na vlasy. V tom se jí snaží zabránit bývalá královna krásy a producentka pořadu Velma (Michelle Pfeiffer). Herci si své role zjevně užívají, ať už jde o naivně upřímnou a veselou Nikky Blonsky, která je s natupírovaným účesem opravdu dojemně odzbrojující nebo těžkotonážního Johna Travoltu v ženské masce chápající Tracyiny mámy Edny. Originální název: Hairspray (2007)

Hairspray (2007) Hodnocení: IMDb 6,6 • ČSFD 59 % • Rotten Tomatoes 98 %

IMDb 6,6 • ČSFD 59 % • Rotten Tomatoes 98 % Kde si film můžete pustit: Momentálně není dostupný

Johnny English Proč vidět: Skvělá parodie na bodnovky s Mr. Beanem v úloze superagenta Impulsem ke vzniku parodické špionážní komedie Petera Howitta (Srdcová sedma, Zákon přitažlivosti) byla série reklamních spotů na kreditní karty Barclaycards z 90. let. Populární komik Rowan Atkinson v nich s vynalézavostí sobě vlastní vytvořil postavu více než svérázného agenta. Film rozvíjí situaci, co se stane, když všichni vynikající agenti britské výzvědné služby umřou. Včetně Jamese Bonda. Na jejich místo nastoupí Johnny English, který se slavnému kolegovi 007 (zde 001) chce podobat, ale svým potrhlým jednáním mnohem víc připomíná inspektora Clouseaua ze série o Růžovém panterovi. Scénář napsali Neal Purvis a Robert Wade, tedy scenáristé posledních pěti bondovek Jeden svět nestačí, Dnes neumírej, Casino Royale, Quantum of Solace a Skyfall. Spolu s nimi se na něm podílel i William Davies, který má na svém kontě komedie jako Stůj, nebo maminka vystřelí! nebo animák Spláchnutej. Mr. Bean jako špión a výrobce katastrof a bezděčných trapasů v jednom zabírá. Tento něžný zmatkař a smolař nejzábavněji působí, když se snaží předstírat vlastnosti, typické pro Jamese Bonda. Tedy světáckou eleganci, blahosklonnou noblesu, sex-appeal a vtip. Právě tehdy je nejbeanovitější, tedy takový, jak ho máme rádi. Originální název: Johnny English (2003)

Johnny English (2003) Hodnocení: IMDb 6,2 • ČSFD 66 % • Rotten Tomatoes 33 %

IMDb 6,2 • ČSFD 66 % • Rotten Tomatoes 33 % Kde si film můžete pustit: Prima, O2 TV, Banaxi

Apokalypsa v Hollywoodu Proč vidět: Modernější parodie se záplavou hollywoodských hvězd Na prestižní hollywoodské adrese se koná kolaudační párty, kde se sešla pestrá směsice přátel herce Jamese Franca. Seth Rogen, Jonah Hill, Jay Baruchel, Danny R. McBride, Craig Robinson, Jason Segel, Paul Rudd, Michael Cera ad. Totálně sjetej Michael Cera se snaží osahávat zadek Rihanně a potkáte tu i „Hermionu“ Emmu Watson. Zábava probíhá v domě i na zahradě před ním, když tu dojde k události, jež zprvu vypadá jako zemětřesení. Ukáže se ale, že to co postihlo Hollywood a posléze celý svět, není ani zemětřesení, ani invaze UFO nebo útok zombie. Ale apokalypsa a to biblických rozměrů. Seth Rogen příběh napsal a zrežíroval se svým přítelem z dětství, scenáristou Evanem Goldbergem (Superbad, Sousedská hlídka). Dialogy jsou vtipně napsané. Do satirické polohy se snímek dostává v závěru, kdy herci přemýšlí, jak se jejich zhýralá a sobecká ega dostanou v paprscích světla do nebe a zachrání se tak před postupující apokalypsou. Hodně to vypovídá o ryze účelovém přístupu ke křesťanství nebo náboženství vůbec v myslích mnoha lidí. Velice zdařilé cameo Emmy Watson není osamělé a Channing Tatum na vodítku kanibalismu propadlého Dannyho McBridea má také něco do sebe. Stejně jako reference k vymítačským filmům v podobě vyhánění ďábla z Jonaha Hilla. Originální název: This Is the End (2013)

This Is the End (2013) Hodnocení: IMDb 6,6 • ČSFD 91 % • Rotten Tomatoes 83 %

IMDb 6,6 • ČSFD 91 % • Rotten Tomatoes 83 % Kde si film můžete pustit: Amazon Prime, Banaxi, Google Play, Netflix, iTunes, O2 TV, Kuki, Rakuten

Čtyři vraždy stačí drahoušku Proč vidět: Nejlepší parodie na americké gangsterky Děj se odehrává v Americe, kde o šek v hodnotě milionu dolarů soupeří dvě bandy gangsterů. Snědým hochům ze San Boniga velí José Manuel Antonio a bandu z Michaga vede otrlá Kate Draxlová. A uprostřed, v městečku Springtown žije nesmělý a naivní učitel George Camel, který se mimo jiné snaží v redakci místního časopisu uplatnit své verše. Když se děj přesune do jeho bytu, tak se nikoliv jeho přičiněním začnou se kupit mrtvoly. Což redaktorka Sabrina bere jako vyznání lásky. A odtud název filmu... Kouzlo filmu tvoří nejen skvělý scénář se spoustou výborných hlášek, ale také excelentní herecké obsazení v čele v Lubomírem Lipským, Jiřinou Bohdalovou, Ivou Janžurovou či Františkem Filipovským. Pozorný divák ale ocení i velké množství vedlejších postav, které jsou obsazeny dalšími skvělými českými herci či herečkami. Legendární věty „Dámy a pánové, masový vrah pan Camel, právě zavraždil tři pány z orchestru. Nelíbilo se mu, jak hrají.“ či „My všichni jsme Gogo“ jsou právě z tohoto filmu. Pokud jste Čtyři vraždy stačí drahoušku neviděli, napravte to. Originální název: Čtyři vraždy stačí drahoušku (1971)

Čtyři vraždy stačí drahoušku (1971) Hodnocení: IMDb 7,6 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes neuvádí

IMDb 7,6 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes neuvádí Kde si film můžete pustit: Banaxi, My Prime. O2TV, Voyo

U Konce světa Proč vidět: Vyvrcholení parodické trilogie Edgara Wrighta​ Jak již katastrofický název filmu napovídá, pocty/parodie se ve vyvrcholení volné „cornetto“ trilogie (Soumrak mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení) britského scenáristy a režiséra Edgara Wrighta dočkal žánr sci-fi. Pětice přátel, Gary King (Simon Pegg), Andy Knightley (Nick Frost), Oliver Chamberlain (Martin Freeman), Steven Prince (Paddy Considine) a Peter Page (Eddie Marsan) se vrací do rodného zapadákova Newton Haven. Jejich cíl je jediný. Obejít za jednu noc dvanáct hospod a nalámat v nich do sebe každý tucet piv. Newton Haven ale nevítá rodáky zrovna s otevřenou náručí a místní obyvatelé se chovají dost podivně. Stačí prvních pár piv a několik velmi bizarních příhod, aby si přátelé uvědomili, že v tomhle městě se něco hodně změnilo a jeho obyvatelé mají až podezřele strojený projev. Obligátní mix popkulturních a geekovských referencí, bizarních gagů, nekorektních hlášek a cameo výstupů známých herců (Pierce Brosnan, Bill Nighy) ale už ve vizuální složce nepůsobí tak freneticky jako dřív. Režisér se zklidnil a nesnaží se za každou cenu ohromovat divokými kamerovými přejezdy ani kulometným střihem. Zato přesně ví, jak pracovat s tempem vyprávění. Originální název: The World's End (2013)

The World's End (2013) Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 64 % • Rotten Tomatoes 89 %

IMDb 7,0 • ČSFD 64 % • Rotten Tomatoes 89 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes, Rakuten

Spaceballs Proč vidět: Nejlepší parodie na Hvězdné války Mezi neznámější parodie Hvězdných válek patří Vesmírná tělesa (Spaceballs) režiséra Mela Brookse. Spaceballs neparodují jen Star Wars, ale sci-fi žánr obecně, takže citují Planetu opic, Mouchu, nechybí ani scéna či herec z Vetřelce. Nicméně z Hvězdných válek si vypůjčili tolik, že občas tento film najdete pod názvem „Hvězdné války naruby“. Částečným problémem tohoto filmu je, že pokud Hvězdné války neznáte, tak vám film může přijít trochu zmatený a některé vtipy zbytečně laciné. Někteří fanoušci Star Wars film nenávidí, protože tato parodie v podstatě pouze umocňuje do maxima zcela vážné scény z legendární ságy. A to stačí, aby často vyzněla pohádková prázdnost Hvězdných válek. Na druhou stranu ti, kdo Star Wars znají, ale neobdivují, si zde užijí spousty trefných narážek. Nechybí například ani bájný mistr Jogurt, který prodává filmové hračky a suvenýry. Zkrátka kdo si umí užít skutečné legrace a ne křečovité parodie, ten bude velmi spokojen. Je to jeden z filmů, které se vyplatí shlédnout v kvalitním dabingu (vzniklo bohužel několik verzí s různou úrovní), abyste si vychutnali všechny narážky, které obsahuje. Originální název: Spaceballs (1987)

Spaceballs (1987) Hodnocení: IMDb 7,1 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 59 %

IMDb 7,1 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 59 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Limonádový Joe aneb Koňská opera Proč vidět: Nejlepší parodie na rodokapsy Většina diváků tuto geniální českou parodii zná, méně lidí ale ví, že vznikla na základě knižní předlohy Limonádový Joe od Jiřího Brdečky. Hlášky z filmu už naprosto zlidověly a mladší generace je občas používá, aniž by už věděla, odkud pocházejí. Film je dokonalou ukázkou, jak se dá dělat skvělá parodie a komedie bez fekálního humoru, sprostých slov, lechtivých vtípků a doslovných citací z jiných filmů. Ostatně za vše mluví pověstné „Prohrál jste, saláte“ či slavné „Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina“. Film viděl i americký herec Henry Fonda a smál se také spoustě gagů, které pro českého diváka nejsou hned viditelné. Například nápisu v angličtině „Tvrdá práce přináší úspěch“ nad postelí Arizonské pěnice Tornádo Lou. Film kombinuje skvělé herecké obsazení plné největších českých hereckých hvězd, výbornou režii a pověstnou práci českých kaskadérů – ve skutečnosti českých sportovců, kteří neznaje napodobování a hraní při natáčení hospodské rvačky filmový bar naprosto zničili. Toto je jeden z filmů, které patří do kategorie musíte vidět. Originální název: Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964)

Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964) Hodnocení: IMDb 7,5 • ČSFD 86 % • Rotten Tomatoes 91 %

IMDb 7,5 • ČSFD 86 % • Rotten Tomatoes 91 % Kde si film můžete pustit: O2TV