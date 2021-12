Nejlepší filmy a seriály na HBO. Na co se Češi v roce 2021 nejvíc dívali

Kde si film můžete pustit: HBO GO (dabing a titulky)

Kde si film můžete pustit: HBO GO (dabing a titulky), Netflix (titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

A byla svatba a pak spolu Shrek s Fionou žili šťastně až do smrti… Tedy žili by, kdyby se nevydali za princezninými rodiči. Návštěva království Za sedmero horami se totiž zvrtne v další komické dobrodružství. S věrným Oslíkem za zády čelí Shrek nástrahám Kmotřičky víly, domýšlivému princi Krasoňovi a proslulému lovci zlobrů Kocourovi v botách, kterému však pod fasádou zuřivého bojovníka tepe srdce ze zlata.

Kde si film můžete pustit: HBO GO (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Soukromý detektiv s Tourettovým syndromem vyšetřuje vraždu svého mentora a nejlepšího přítele. Vyzbrojen pouze několika stopami a svou posedlou myslií Lionel odhaluje přísně střežená tajemství, která drží na uzdě osud celého města. Jestli se vám stýská po řemeslně jistých, poctivých filmech ze staré školy, tahle kriminálka by vám měla sedět jako ulitá.

26. Počátek

Dom Cobb je zkušený zloděj, absolutní špička v umění extrakce: krádeže tajemství z hloubi podvědomí během snění. Cobbova nevšední dovednost z něj dělá nejen velmi vyhledávaného experta, ale také ohroženého uprchlíka. Musel obětovat vše, co kdy miloval. Nyní se mu však nabízí šance na vykoupení. Poslední zakázka je nejen velmi riskantní, ale zdá se, že i nemožná. Tentokrát nemá za úkol myšlenku ukrást, ale naopak ji zasadit do něčí mysli. Pokud uspěje, bude to dokonalý zločin.

Hodnocení IMDb: 88 %

Žánr: Thrillery

Původní název: Inception

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Dileep Rao

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 148 minut

Kde si film můžete pustit: HBO GO (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing), iTunes (dabing), Rakuten (dabing a titulky)