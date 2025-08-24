30 nejlepších filmů a seriálů o sériových vrazích. Psychopati, kteří děsí i baví

Dexter
V Miami není nic tak klidné, jak se zdá – a Dexter Morgan to ví nejlépe. Za maskou forenzního experta na krevní stopy se skrývá muž s temnou vášní: vybírá si oběti podle vlastního morálního kodexu a loví ty, kteří unikli spravedlnosti. A vtáhne vás do svého dvojího života.
Seriál mistrně kombinuje napínavé krimi s hlubokou psychologií postav, balancuje na hranici napětí, temného humoru a nečekaných zvratů, a divák se ocitá přímo uprostřed této nebezpečné hry. Každý detail, od Dexterových vnitřních monologů po střety s kolegy, dává seriálu unikátní rytmus.
Hodnocení Kinobox.cz: 88 %
- Žánr: Krimi seriály
- Hrají: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, Desmond Harrington, David Zayas, James Remar, C.S. Lee, Luna Lauren Velez, Aimee Garcia, Geoff Pierson, Yvonne Strahovski
- Původ a premiéra: USA, 2006
- Délka: 50 minut
Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), SkyShowtime (dabing a titulky)
Pokračování 2 / 31
Hannibal
Hannibal Lecter, brilantní psychiatr a konzultant FBI, pomáhá vyšetřovat brutální vraždy. Je charismatický, kultivovaný a mistrně manipuluje lidmi. Přitom skrývá svou temnou stránku: je sériovým vrahem a kanibalem.
Seriál sleduje napínavé vyšetřování z pohledu agenta Williama Grahama, jehož schopnost vcítit se do mysli vrahů ho přivádí stále blíže k Hannibalově nebezpečnému světu. Psychologická hra mezi těmito dvěma postavami tvoří páteř děje plného napětí, elegantní vizuální estetiky a temné atmosféry. Výjimečný herecký výkon Mads Mikkelsena a originální přístup k vyprávění posouvají klasický motiv sériového vraha do zcela nové, umělecké roviny.
Hodnocení Kinobox.cz: 80 %
- Žánr: Krimi seriály
- Hrají: Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Laurence Fishburne, Caroline Dhavernas, Gillian Anderson, Fortunato Cerlino
- Původ a premiéra: USA, 2013
- Délka: 44 minut
Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online
Pokračování 3 / 31
Sedm
Detektivové William Somerset a David Mills vyšetřují sérii brutálních vražd, které jsou inspirované sedmi smrtelnými hříchy. Každá oběť je zvolena tak, aby její smrt symbolizovala konkrétní hřích. Vyšetřování je tak nejen honbou za vrahem, ale i cestou do temných koutů lidské psychiky. Napětí graduje s každým novým objevem, a Somerset s Millsem postupně odhalují nejen záhadu, ale i hlubší otázky o morálce, vině a spravedlnosti.
Sedm nabídne napínavou atmosféru, brilantní herecké výkony a promyšlenou vizuální stránku. David Fincher mistrně buduje pocit neustálého neklidu a hrozby, který diváka vtahuje do děje od první minuty.
Hodnocení Kinobox.cz: 92 %
- Žánr: Krimi filmy
- Původní název: Se7en
- Režie: David Fincher
- Hrají: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, John C. McGinley, Kevin Spacey, Andrew Kevin Walker, R. Lee Ermey, Richard Roundtree, Daniel Zacapa, Richard Schiff
- Původ a premiéra: USA, 1995
- Délka: 127 minut
Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Apple TV (titulky), Google TV (dabing a titulky), Rakuten (dabing)
Pokračování 4 / 31
Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera
Jeffrey Dahmer – inteligentní, osamělý a postupně proměněný v jednoho z nejznámějších sériových vrahů. Seriál sleduje jeho temný vývoj od raných let po odhalení hrůz jeho činů a ukazuje, jak jeho posedlost a manipulace zasáhly životy obětí i vyšetřovatelů. Napětí, psychologická hloubka a temná fascinace dějem vás nenechají vydechnout.
Na Monstru je fascinující kombinace psychologického portrétu a autentických historických detailů. Herecké výkony dokážou sugestivně vystihnout Dahmerovu komplikovanou osobnost a režie vtahuje diváka do světa mezi genialitou a brutalitou.
Hodnocení Kinobox.cz: 84 %
- Žánr: Životopisné seriály
- Původní název: Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Hrají: Evan Peters, Richard Jenkins, Molly Ringwald, Karen Malina White, Michael Learned, David Barrera, Niecy Nash-Betts
- Původ a premiéra: USA, 2022
- Délka: 55 minut
Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)
Pokračování 5 / 31
Pád
V dramatickém seriálu ze Severního Irska se Gillian Anderson představí v hlavní roli policejní komisařky Stelly Gibson. Byla převelena z londýnské policie do Belfastu, aby pomohla dopadnout ďábelsky chytrého sériového vraha. Zatímco komisařka absolvuje cestu z Londýna, ukáže se nám samotný vrah Paul Spector. Seriál sleduje jejich psychologickou hru, kde každý krok může být rozhodující.
Jamie Dornan brilantně ztvárnil Spectorovu temnou a zároveň charismatickou postavu. Gillian Anderson přinesla do role Stelly Gibson chladnou profesionalitu a vnitřní sílu. Seriál Pád je nezapomenutelným zážitkem.
Hodnocení Kinobox.cz: 83 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: The Fall
- Hrají: Gillian Anderson, Jamie Dornan, Niamh McGrady, John Lynch, Colin Morgan, Stuart Graham, Valene Kane, Bronagh Waugh, Aisling Franciosi
- Původ a premiéra: Irsko, 2013
- Délka: 57 minut
Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků)
Pokračování 6 / 31
Sběratel kostí
V New Yorku se objevuje sériový vrah, který za sebou zanechává dokonale promyšlené stopy. Zkušený detektiv Lincoln Rhyme po nehodě ochrnul, ale stále se snaží rozluštit motivy zločinců. Policistka Amelia Donaghy se stává jeho očima a ušima, zatímco každý nový objev přináší více napětí a nejasností, čímž se divák ocitá v psychologickém labyrintu plném morálních dilemat a neustálé nejistoty.
Film doporučujeme pro napínavý scénář, temnou atmosféru a výjimečné herecké výkony. Denzel Washington jako ochromený, ale geniální Rhyme a Angelina Jolie jako energická a odvážná Donaghy dávají postavám hloubku a uvěřitelnost.
Hodnocení Kinobox.cz: 72 %
- Žánr: Thrillery
- Původní název: The Bone Collector
- Režie: Phillip Noyce
- Hrají: Denzel Washington, Angelina Jolie, Michael McGlone, Bobby Cannavale, Ed O'Neill, Olivia Birkelund, James Bulleit, Queen Latifah, Michael Rooker, Luis Guzmán
- Původ a premiéra: USA, 1999
- Délka: 118 minut
Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Apple TV (dabing a titulky)
Pokračování 7 / 31
Temný případ
Americký kriminální seriál debutoval v roce 2014 na HBO. Každá série je samostatným příběhem s novými postavami a prostředím, přičemž první sezóna se odehrává v Louisianě a sleduje dva detektivy, kteří vyšetřují brutální vraždu s náboženskými a okultními prvky. Děj je vyprávěn ve dvou časových liniích – v roce 1995, kdy případ začal, a v roce 2012, kdy je znovu otevřen.
První sérii táhly silné herecké výkony Matthew McConaugheyho a Woodyho Harrelsona, kteří ztvárnili hlavní role detektivů. Seriál získal široké uznání kritiků a diváků a stal se jedním z nejlepších televizních dramat roku 2014. Následovaly další tři sezóny.
Hodnocení Kinobox.cz: 88 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: True Detective
- Hrají: Colin Farrell, Jodie Foster, Vince Vaughn, Taylor Kitsch, Kali Reis, Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star LaBlanc, Christopher Eccleston, Rachel McAdams
- Původ a premiéra: USA, 2014
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Pokračování 8 / 31
Labyrint
Nález těla krajského politika Karase, kterého vrah zabil v duchu středověkých mučících praktik a tělo pečlivě naaranžoval v podivné scéně, rozpoutá policejní honbu za sadistickým pachatelem. Ten staví vyšetřovacímu týmu do cesty složitou sérii vražd, které svojí krutou obřadností otřásají místním regionem i samotnými kriminalisty.
Seriál doporučujeme pro jeho napínavý děj, silné herecké výkony a atmosférické zpracování. Režie Jiřího Stracha a scénář Petra Hudského přinášejí kvalitní český kriminální thriller, který si získal širokou diváckou přízeň.
Hodnocení Kinobox.cz: 75 %
- Žánr: Krimi seriály
- Režie: Jiří Strach
- Hrají: Lenka Vlasáková, Tatiana Dyková, Jiří Langmajer, Miroslav Donutil, Pavel Řezníček, Zuzana Kajnarová, Petr Stach, Michal Dalecký, Jan Hájek, Pavel Batěk
- Původ a premiéra: Česko, 2015
- Délka: 58 minut
Kde si film můžete pustit: Oneplay, iVysílání, Canal Plus, Prima Plus
Pokračování 9 / 31
Mlčení jehňátek
Mladá agentka FBI Clarice Starling se pouští do pátrání po brutálním sériovém vrahovi, známém jako Buffalo Bill, který unáší a vraždí ženy. Aby ho dopadla, musí navázat nebezpečný kontakt s geniálním, ale děsivým psychiatrem Hannibalem Lecterem, jehož mysl je stejně brilantní jako smrtící. Napětí gradující s každým rozhovorem a odhalením postupně odhaluje temné kouty lidské psychiky a hranice morálky.
Tento film někdo řadí mezi horory, jiní mezi drsné kriminálky, v každém případě jde ale jde o famózní filmové dílo s velmi silnou atmosférou. Adaptace slavného románu Thomase Harrise získala hned pět Oscarů, ocenění si odnesla hlavní herecká dvojice Jodie Foster a Anthony Hopkins, k tomu přidejte ocenění pro nejlepší film, režii a scénář.
Hodnocení Kinobox.cz: 89 %
- Žánr: Horory
- Původní název: The Silence of the Lambs
- Režie: Jonathan Demme
- Hrají: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Brooke Smith, Diane Baker, Kasi Lemmons, Frankie Faison, Tracey Walter, Charles Napier
- Původ a premiéra: USA, 1991
- Délka: 119 minut
Kde si film můžete pustit: Apple TV (titulky), Google TV (bez dabingu a titulků)
Pokračování 10 / 31
Zmizení
V malém americkém městě zmizí během svátku Díkuvzdání dvě malé holčičky. Jedinou stopou je starý karavan, který před zmizením parkoval v jejich ulici. Policie zatkne mladého muže, ale nemůže ho obvinit, a tak otec jedné z dívek se rozhodne jednat na vlastní pěst. Sledujeme jeho zoufalou snahu najít dceru a odhalit pravdu, zatímco detektiv se snaží udržet vyšetřování na správné cestě. Napětí roste s každou hodinou a hranice mezi zoufalstvím a nadějí se stírá.
Film doporučujeme nejen pro dramatický příběh, ale i pro fascinující interakci postav. Hugh Jackman jako zoufalý otec dokonale vystihuje odhodlání a zoufalství člověka, který se odmítá vzdát, a Jake Gyllenhaal v roli detektiva přináší chladnou profesionalitu s lidským rozměrem.
Hodnocení Kinobox.cz: 86 %
- Žánr: Thrillery
- Původní název: Prisoners
- Režie: Denis Villeneuve
- Hrají: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Maria Bello, Melissa Leo, Viola Davis, Terrence Howard, Dylan Minnette, Wayne Duvall, David Dastmalchian
- Původ a premiéra: USA, 2013
- Délka: 153 minut
Kde si film můžete pustit: Oneplay (dabing), Canal Plus (dabing), KVIFF TV (titulky), Sweet.TV (dabing)
Pokračování 11 / 31
Viděl jsem ďábla
Nebezpečný psychopat zabíjí pro potěšení a páchá sériové vraždy ďábelským způsobem, který si člověk ani nedokáže představit. Jeho oběti jsou různé, od mladých žen až po děti. Policie ho dlouho pronásleduje, ale nedaří se jí ho dopadnout. Jednoho dne se jeho kořistí stane Joo-yeon, dcera vysloužilého policejního šéfa, která je nalezena mrtvá v hrůzném stavu. Její snoubenec Soo-hyun, špičkový tajný agent, si slíbí, že udělá vše, co je v jeho silách, aby se vrahovi krvavě pomstil. I kdyby to mělo znamenat, že se sám musí stát podobnou bestií.
Výborný krimi-horor natočil úspěšný korejský režisér Kim Ji-woon volně dle událostí, které provázely vraždy sériového vraha a kanibala Yoo Young-Chula. Ten vraždil v letech 2003 až 2004.
Hodnocení Kinobox.cz: 81 %
- Žánr: Akční filmy
- Původní název: I Saw the Devil
- Hrají: Lee Byung-hun, Choi Min-sik, Jeon Kuk-hwan, Cheon Ho-jin, Oh San-ha, Kim Yoon-seo, Nam Bo-ra, Lee Jun-hyuk
- Původ a premiéra: Jižní Korea, 2010
- Délka: 141 minut
Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online
Pokračování 12 / 31
Sběratel polibků
Osm unesených žen. Všechny jsou krásné, mají talent a hrozí jim smrtelné nebezpečí. Tři už byly brutálně zavražděny, ostatní může ještě zachránit detektiv Alex Cross, s pomocí lékařky Kate McTiernan. Jí jediné se totiž podařilo maskovanému psychopatovi, který si říká Casanova, uniknout. Mezi unesenými dívkami je také Alexova neteř Naomi a čas utíká. V sázce je úplně vše, protože sběratel je mimořádně nebezpečný protivník.
Herecké obsazení je skvělé. Morgan Freeman dodává roli detektiva klidnou autoritu a zkušenost, zatímco Ashley Judd přináší odvahu, inteligenci a opravdový boj o přežití.
Hodnocení Kinobox.cz: 71 %
- Žánr: Krimi filmy
- Původní název: Kiss the Girls
- Režie: Gary Fleder
- Hrají: Morgan Freeman, Alex McArthur, Tony Goldwyn, Richard T. Jones, Roma Maffia, Jeremy Piven, William Converse-Roberts, Tatyana Ali, Ashley Judd, Cary Elwes
- Původ a premiéra: USA, 1997
- Délka: 115 minut
Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)
Pokračování 13 / 31
Mindhunter: Lovci myšlenek
Vraždy začínají být v USA na konci 70. let minulého století čím dál tím brutálnější, vrazi čím dál tím šílenější. Několik detektivů z FBI se rozhodne pro kontroverzní postup. Začnou vyslýchat a posléze i spolupracovat s uvězněnými zločinci, aby na základě jejich chování a postřehů odhalili zatím nevypátrané vrahy.
Seriál nabízí divákům nejen napětí, ale i komplexní pohled na psychologii zločinu a morální hranice, které musí překračovat ti, kdo jej vyšetřují. Jonathan Groff a Holt McCallany vytvářejí realistické a uvěřitelné agenty, zatímco Anna Torv přidává do týmu analytickou hloubku.
Hodnocení Kinobox.cz: 90 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: Mindhunter
- Hrají: Jonathan Groff, Holt McCallany, Hannah Gross, Sonny Valicenti, Anna Torv, Cotter Smith, Stacey Roca, Peter Murnik, Happy Anderson, Cameron Britton
- Původ a premiéra: USA, 2017
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)
Pokračování 14 / 31
Muži, kteří nenávidí ženy
Harriet Vanger před čtyřiceti lety zmizela ze setkání konaného na ostrově, který vlastnil a obýval mocný rodinný klan. Přestože tělo nebylo nikdy nalezeno, její strýc je přesvědčen, že šlo o vraždu, jejímž pachatelem byl někdo z rodiny. K vyšetření případu si najme investigativního novináře Mikaela Blomkvista, kterému pomáhá drsná potetovaná počítačová hackerka Lisbeth Salander. Jakmile zasadí Harrietino zmizení do rámce četných podivných vražd, které se staly téměř před čtyřiceti lety, začíná se rozplétat temná a děsivá rodinná historie.
Slavný román a první díl trilogie Milenium se dočkal dvou filmových verzí, ta druhá v režii Davida Finchera byla nominována na pět Oscarů, získala jednoho.
Hodnocení Kinobox.cz: 78 %
- Žánr: Thrillery
- Původní název: The Girl with the Dragon Tattoo
- Režie: David Fincher
- Hrají: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgård, Robin Wright, Steven Berkoff, Joely Richardson, Geraldine James, Julian Sands, Gustaf Hammarsten, David Dencik
- Původ a premiéra: USA, 2011
- Délka: 158 minut
Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků), Canal Plus (dabing), DaFilms (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (dabing a titulky)
Pokračování 15 / 31
Psychiatr
Příběh seriálu se odehrává v New Yorku koncem 19. století. Dva hlavní protagonisté, kriminální psycholog (tzv. alienista) Laszlo Kreizler a novinář John Moore, se snaží objasnit sérii brutálních vražd. Oběťmi jsou chlapci, kteří pracují jako prostituti. Vraždy jsou velmi brutální a dosud nevídané, takže je policie odmítá vyšetřovat. Dvojice tak musí pracovat v utajení, pomáhá jim první žena v newyorské policii Sara Howard.
Pro milovníky historických detektivek je The Alienist opravdová lahůdka. Seriál skvěle zobrazuje New York na přelomu 19. a 20. století, což dodává příběhu temnou a tísnivou atmosféru. Tvůrci si dali záležet na tom, aby kulisy byly co nejvěrohodnější.
Hodnocení Kinobox.cz: 80 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: The Alienist
- Hrají: Daniel Brühl, Luke Evans, Dakota Fanning, Brian Geraghty, Matthew Shear, Douglas Smith, David Wilmot, Robert Wisdom, Michael Ironside, Q'orianka Kilcher
- Původ a premiéra: USA, 2018
- Délka: 50 minut
Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky)
Pokračování 16 / 31
Parfém: Příběh vraha
Mladý Jean-Baptiste Grenouille se narodil do těch nejhorších podmínek v Paříži 18. století. Má jednu zvláštní schopnost: dokonalý čich. Svou posedlostí se vůněmi dostane do učení k významnému mistrovi parfémů a začne snít o vytvoření dokonalé vůně. Je však ochoten udělat pro to cokoliv. Jeho cesta za dokonalým parfémem je lemována vraždami, protože zjišťuje, že nejlepší ingrediencí pro jeho parfém je vůně mladých žen, které zabíjí, aby si vůni uchoval.
Film je fascinující podívanou, která vás vtáhne do světa Paříže 18. století a nechá vás nahlédnout do mysli šíleného génia. Natáčel se na autentických místech v Paříži a dalších evropských městech. Mrazivá atmosféra, napínavý děj a skvělí herci dělají z tohoto filmu nezapomenutelný zážitek.
Hodnocení Kinobox.cz: 78 %
- Žánr: Drama
- Původní název: Perfume: The Story of a Murderer
- Režie: Tom Tykwer
- Hrají: Ben Whishaw, Simon Chandler, David Calder, Richard Felix, Sian Thomas, Michael Smiley, Franck Lefeuvre, Karoline Herfurth, Dustin Hoffman, Rachel Hurd-Wood
- Původ a premiéra: Německo, 2006
- Délka: 147 minut
Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online
Pokračování 17 / 31
Had
Seriál vypráví skutečný příběh Charlese Sobhraje, známého jako „Had“. Sobhraj se v 70. letech 20. století v jihovýchodní Asii vydával za klenotníka a s pomocí své přítelkyně Marie-Andrée Leclercové pod záminkou obchodu drogami a šperky okrádal a vraždil turisty cestující po tzv. „Hippie stezce“. Jeho oběťmi byli zejména mladí lidé, kteří cestovali s batohy na zádech a hledali dobrodružství. Sobhraj si užíval svobody v Asii, kde neplatila tak přísná pravidla a bylo snadné se vyhnout spravedlnosti.
Hodnocení Kinobox.cz: 81 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: The Serpent
- Režie: Tom Shankland
- Hrají: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Ellie Bamber, Billy Howle, Amesh Edireweera, Armand Rosbak, Mathilde Warnier, Grégoire Isvarine, Fabien Frankel, İlker Kaleli
- Původ a premiéra: Velká Británie, 2021
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)
Pokračování 18 / 31
Láska a smrt
Skutečný příběh křesťanky Candy Montgomery, ženy z malého texaského městečka, která se v 70. letech 20. století snažila vymanit z nudného stereotypního života. Poté, co navázala milostný vztah se sousedem, začalo vše mířit ke krvavé tragédii.
Tento seriál je víc než jenom kriminální příběh. Zkoumá složitou psychologii postav, zároveň detailně rekonstruuje atmosféru maloměsta 70. let. Nechybí skvělé herecké výkony, hlavně Elizabeth Olsen v hlavní roli.
Hodnocení Kinobox.cz: 77 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: Love & Death
- Hrají: Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey, Krysten Ritter
- Původ a premiéra: USA, 2023
Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)
Pokračování 19 / 31
Složka 64
Dánský thriller se točí okolo dvou detektivů, Carla Mørcka a Asada. Dvojice řeší případ starý několik desítek let, kdy se v jednom kodaňském bytě najdou mumifikované ostatky tří žen a jedné pohřešované osoby, která by v bytě měla žít. Vyšetřování detektivy zavede do minulosti, do temného ústavu pro duševně nemocné ženy, kde se prováděly nelegální a nelidské experimenty. Postupně odkrývají celostátní skandál, který otřásá dánskou společností.
Jde o čtvrtý a nejlepší díl ze série filmů natočených podle úspěšných severských detektivních románů Jussiho Adler-Olsena. Diváci, kteří jsou obeznámeni se severskou kinematografií, si přijdou na své. Silnou stránkou filmu je mrazivá atmosféra, která je pro severské thrillery typická, a silný příběh, který se nezalekne kritiky dobových problémů.
Hodnocení Kinobox.cz: 82 %
- Žánr: Krimi filmy
- Původní název: Journal 64
- Režie: Christoffer Boe
- Hrají: Fares Fares, Nikolaj Lie Kaas, Søren Pilmark, Johanne Louise Schmidt, Michael Brostrup, Nicolas Bro, Elliott Crosset Hove, Anders Hove, Fanny Leander Bornedal, Clara Rosager
- Původ a premiéra: Dánsko, 2018
- Délka: 100 minut
Kde si film můžete pustit: iVysílání (titulky), Canal Plus (titulky), KVIFF TV (titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Stream (bez dabingu a titulků), Vodafone TV (dabing a titulky)
Pokračování 20 / 31
Kaštánek
Na podzimní Kodaň padá stín brutálních vražd. Policie objeví těla žen, u kterých se vždy najde malý panáček z kaštanů a zápalek. Vyšetřování vede detektivka Naia Thulin a její nový partner Mark Hess, kteří brzy zjistí, že případy možná souvisejí se zmizením dcery významné političky.
Minisérie podle románu Sørena Sveistrupa, autora slavného Zločinu (Forbrydelsen), sází na mistrně budované napětí a vizuálně silnou stylizaci. I když jde o fiktivní příběh, vrahův podpis s figurkami z kaštanů vychází ze skandinávské tradice podzimních dětských hraček.
Hodnocení Kinobox.cz: 78 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: The Chestnut Man
- Hrají: Danica Ćurčić, Mikkel Boe Følsgaard, David Dencik, Iben Dorner, Lars Ranthe, Signe Egholm Olsen, Camilla Lau, Thomas Hwan, Line Falcon, Arian Kashef
- Původ a premiéra: Dánsko, 2021
- Délka: 55 minut
Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)
Pokračování 21 / 31
Zrůda
Příběh Aileen Wuornos, jedné z nejznámějších sériových vražedkyň v americké historii. Jako prostitutka se snaží přežít na okraji společnosti. Když zastřelí sadistického zákazníka, který ji znásilní, zaplete se do násilné spirály vražd. Ty ji nakonec dovedou před soud.
Charlize Theron kvůli roli prošla fyzickou i psychickou proměnou – přibrala na váze, změnila vzhled a kompletně se ponořila do postavy. Její herecký výkon jí vynesl Oscara za nejlepší ženský herecký výkon. Tento film, který nutí přemýšlet o lidské křehkosti, násilí i o tom, jak okolnosti formují naše rozhodnutí. Pro fanoušky kriminálních dramat jde o zásadní titul.
Hodnocení Kinobox.cz: 76 %
- Žánr: Drama
- Původní název: Monster
- Režie: Patty Jenkins
- Hrají: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, Lee Tergesen, Annie Corley, Marc Macaulay, Stephan Jones, T. Robert Pigott, Catherine Mangan
- Původ a premiéra: USA, 2003
- Délka: 110 minut
Kde si film můžete pustit: Prima Plus (bez dabingu a titulků)
Pokračování 22 / 31
Zodiac
Novinář se dostane k případu záhadného sériového vraha, který zabíjí náhodně vybrané oběti. Zločinec, přezdívaný Zodiac, rozeslal do novin dopisy a šifrované zprávy o svých budoucích i minulých vraždách a touha po jeho odhalení se pro žurnalistu stává posedlostí.
Režisér David Fincher vycházel z detailní dokumentace skutečných událostí a podařilo se mu vytvořit jeden z nejvěrnějších a zároveň nejmrazivějších kriminálních thrillerů. U Zodiaka není důležitá akce, ale hlavně pomalé dusivé napětí, posedlost a frustrace z nevyřešeného případu. Pro ty, kteří ocení atmosférickou detektivku s důrazem na detail, jde o povinnost.
Hodnocení Kinobox.cz: 82 %
- Žánr: Krimi filmy
- Režie: David Fincher
- Hrají: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Elias Koteas, Chloë Sevigny, John Carroll Lynch, Ed Setrakian, John Getz, John Terry
- Původ a premiéra: USA, 2007
- Délka: 157 minut
Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Google TV (dabing a titulky), HBO Max (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)
Pokračování 23 / 31
Z pekla
Londýn na konci 19. století sužuje série brutálních vražd prostitutek, za nimiž stojí legendární Jack Rozparovač. Do pátrání se pouští inspektor Frederick Abberline, muž s temnou minulostí a závislostí na opiu, který se snaží proniknout do mysli pachatele. Postupně odkrývá síť intrik a konspirací, které sahají vysoko do britské společnosti.
Tohle je kvalitní, mysteriózní detektivní thriller s nádechem gotického hororu. Kombinuje historické pozadí s temně stylizovanou vizí viktoriánského města, v němž se realita mísí s nočními můrami. Režie bratrů Hughesových dává prostor vizuálně působivým obrazům i atmosféře neustálého strachu. Johnny Depp je v roli Abberlina charismatický a zároveň zranitelný, což kontrastuje s brutalitou samotného případu.
Hodnocení Kinobox.cz: 73 %
- Žánr: Krimi filmy
- Původní název: From Hell
- Režie: Albert Hughes, Allen Hughes
- Hrají: Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm, Robbie Coltrane, Ian Richardson, Jason Flemyng, Katrin Cartlidge, Terence Harvey, Susan Lynch, Paul Rhys
- Původ a premiéra: USA, 2001
- Délka: 122 minut
Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Apple TV (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (titulky)
Pokračování 24 / 31
Gannibal
Na první pohled klidná horská vesnice v Japonsku skrývá temná tajemství. Do odlehlé komunity přijíždí nový policista Daigo Agawa se svou rodinou, aby začal nový život. Brzy si ale všímá podivného chování místních obyvatel a stopy naznačují, že zdejší lidé mají blízko k děsivým praktikám. Atmosféra je dusivá, vesnice působí jako místo odříznuté od světa, kde se pravidla píšou podle prastarých a krutých zákonů.
Seriál vznikl podle stejnojmenné mangy Masaaki Nina a nabízí směs hororu, thrilleru a psychologického dramatu. Ačkoliv se téma kanibalismu zdá šokující, děj více než na gore sází na napětí a psychologickou klaustrofobii. Gannibal je pro ty, kteří chtějí zažít temnější stránku moderní japonské seriálové tvorby.
Hodnocení Kinobox.cz: 74 %
- Žánr: Krimi seriály
- Režie: Shinzo Katayama
- Hrají: Yuya Yagira, Show Kasamatsu, Riho Yoshioka, Mitsuko Baisho, Rokkaku Seiji, Rairu Sugita, Mitsuo Yoshihara, Yutaro Nakamura, Yoshi Sakou, Kokone Shimizu
- Původ a premiéra: Japonsko, 2022
- Délka: 45 minut
Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)
Pokračování 25 / 31
Psycho
Půvabná úřednice z malé realitní kanceláře Marion ukradne svému šéfovi čtyřicet tisíc dolarů. S balíkem peněz a nadějí na nový život skončí v motelu Bates, kde se manažer Norman Bates stará o svou matku upoutanou na lůžko. Místo se zdá být podivné, ale v pořádku... dokud se Marion nerozhodne osprchovat.
Psycho vzniklo podle knihy Roberta Blocha, avšak jeho příběh je inspirován skutečnými událostmi. Inspiruje se schizofrenickým vrahem Edem Geinem, jenž páchal své činy ve Wisconsinu v padesátých letech minulého století. Horor se dočkal tří filmových a jednoho televizního pokračování, a v roce 1998 také téměř doslovného remaku.
Hodnocení Kinobox.cz: 87 %
- Žánr: Horory
- Režie: Alfred Hitchcock
- Hrají: Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Janet Leigh, Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland, Frank Albertson, Vaughn Taylor, Lurene Tuttle
- Původ a premiéra: USA, 1960
- Délka: 109 minut
Kde si film můžete pustit: Apple TV (titulky), Google TV (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)
Pokračování 26 / 31
Ostré předměty
Novinářka, která se v minulosti potýkala s duševními problémy, se vrací do rodného městečka Wind Gap ve státě Missouri. Chce informovat o případu zjevných vražd dvou malých dívek. Zatímco se Camille snaží poskládat střípky traumatické události ze své minulosti, dostane se do konfliktu s panovačnou matkou Adorou. Uchýlí se k řadě nebezpečných zlozvyků a s oběťmi vraždy se až příliš ztotožní.
Výborná minisérie kombinuje velmi kvalitní herecké obsazení, skvělou režii a parádní scénář dle knižního bestselleru od Gillian Flynn.
Hodnocení Kinobox.cz: 78 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: Sharp Objects
- Režie: Jean-Marc Vallée
- Hrají: Amy Adams, Patricia Clarkson, Eliza Scanlen, Chris Messina, Matt Craven, Henry Czerny, Taylor John Smith, Madison Davenport, Miguel Sandoval, Sophia Lillis
- Původ a premiéra: USA, 2018
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: HBO Max (bez dabingu a titulků)
Pokračování 27 / 31
Ty
Manažer knihkupectví se seznámí s nadějnou spisovatelkou a postupně ji začíná sledovat na internetu a sociálních sítích. Tyto nástroje používá ke shromažďování nejintimnějších detailů. Z okouzlující a rozpačité zamilovanosti se rychle stává posedlost, když nenápadně a strategicky odstraňuje každou překážku – a i člověka, který mu stojí v cestě.
Předlohou je kniha spisovatelky Caroline Kepnes, jejíž motem je: „Opravdová láska bolí. Já už jsem to pochopil. A ty to brzy pochopíš taky.“ Úspěšný seriál letos dostal už pátou sezónu.
Hodnocení Kinobox.cz: 80 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: You
- Hrají: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Saffron Burrows, Shay Mitchell, Zach Cherry, Tati Gabrielle, Dylan Arnold, Luca Padovan, Charlotte Ritchie
- Původ a premiéra: USA, 2018
- Délka: 54 minut
Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)
Pokračování 28 / 31
Prodigal Son
Malcolm Bright je brilantní kriminalistický profilovač, který pomáhá newyorské policii chytat sériové vrahy. Má k tomu ale děsivě osobní důvod – jeho otec, uznávaný lékař Martin Whitly, je totiž sám jedním z nejhorších sériových vrahů v zemi. Malcolm se snaží využít své schopnosti i temné dědictví, aby rozluštil motivy pachatelů, přičemž se neustále pere s vlastní psychikou a traumatem z dětství.
Seriál využívá neobvyklou dynamiku mezi otcem a synem. Tvůrci dokázali propojit epizodní kriminální případy s dlouhodobou linkou o rodinných vztazích a psychologické závislosti. Prodigal Son je nejen chytrá detektivka, ale i studie o tom, jak se dá žít s démony, kteří mají stejné příjmení jako vy.
Hodnocení Kinobox.cz: 78 %
- Žánr: Krimi seriál
- Hrají: Tom Payne, Michael Sheen, Bellamy Young, Lou Diamond Phillips, Halston Sage, Aurora Perrineau, Frank Harts, Keiko Agena
- Původ a premiéra: USA, 2019
- Délka: 60 minut
Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online
Pokračování 29 / 31
Na mušce
Znuděná, ale bystrá a pohotová pracovnice bezpečnostní služby hledá nájemného vraha, který vraždí vysoce postavené lidi po celé Evropě. Z vraha se vyklube elegantní a talentovaná vražedkyně. Začíná epická hra na kočku a myš.
Skvěle obsazený seriál táhne dvojice hereček Sandra Oh a Jodie Comer, základem je ale inteligentní a velmi kvalitní scénář. Vznikly tři vysoko hodnocené řady, čtvrtá byla už slabší a poslední.
Hodnocení Kinobox.cz: 78 %
- Žánr: Krimi seriály
- Původní název: Killing Eve
- Hrají: Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw, Kirby, Nina Sosanya, Owen McDonnell, Kim Bodnia, Darren Boyd, Sean Delaney, Edward Bluemel
- Původ a premiéra: USA, 2018
- Délka: 43 minut
Kde si film můžete pustit: Canal Plus (dabing a titulky)
Pokračování 30 / 31
Batesův Motel
Krev je hustší než voda aneb Jak to bylo před Hitchcockem. Moderní prequel předchází událostem známého filmu Psycho. Zavede nás k dospívajícímu Normanu Batesovi a jeho matce Normě. Společně se stěhují do malého města, kde si koupí motel, aby začali nový život. Pod povrchem idylického prostředí se však brzy ukazuje, že jejich vztah je nezdravě závislý a Normanovy psychické problémy se začínají projevovat děsivými způsoby.
Seriál sleduje postupný rozpad hranice mezi realitou a halucinacemi i zrození budoucího filmového monstra. Dovedně aktualizovaný známý příběh ocení fanoušci hororové klasiky, ale i diváci hledající psychologické drama o rodině, kde láska a hrůza splývají v jedno.
Hodnocení Kinobox.cz: 79 %
- Žánr: Drama seriály
- Původní název: Bates Motel
- Hrají: Vera Farmiga, Freddie Highmore, Max Thieriot, Olivia Cooke, Kenny Johnson, Nestor Carbonell
- Původ a premiéra: USA, 2013
- Délka: 43 minut
Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)
Pokračování 31 / 31
Kde si filmy můžete pustit
Výběr nejlepších filmů a seriálů jsme ještě roztřídili podle streamovacích služeb, na kterých jsou v době poslední aktualizace článku dostupné:
Apple TV: Mlčení jehňátek, Muži, kteří nenávidí ženy, Psycho, Sběratel kostí, Sedm, Z pekla, Zodiac
Canal Plus: Labyrint, Muži, kteří nenávidí ženy, Na mušce, Složka 64, Zmizení
DaFilms: Muži, kteří nenávidí ženy
Disney Plus: Gannibal, Z pekla
Google TV: Mlčení jehňátek, Psycho, Sedm, Zodiac
HBO Max: Láska a smrt, Ostré předměty, Temný případ, Zodiac
iVysílání: Labyrint, Složka 64
KVIFF TV: Složka 64, Zmizení
Netflix: Dexter, Had, Kaštánek, Mindhunter: Lovci myšlenek, Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera, Pád, Sběratel kostí, Sběratel polibků, Sedm, Ty
Oneplay: Labyrint, Zmizení
Prima Plus: Labyrint, Pád, Složka 64, Zrůda
Rakuten: Muži, kteří nenávidí ženy, Psycho, Sedm, Z pekla, Zodiac
SkyShowtime: Batesův Motel, Dexter, Psychiatr
Stream: Složka 64
Sweet.TV: Muži, kteří nenávidí ženy, Z pekla, Zmizení
Vodafone TV: Složka 64
Filmy a seriály podle hodnocení Kinobox.cz
- Sedm (92 %)
- Mindhunter: Lovci myšlenek (90 %)
- Mlčení jehňátek (89 %)
- Dexter (88 %)
- Temný případ (88 %)
- Psycho (87 %)
- Zmizení (86 %)
- Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera (84 %)
- Pád (83 %)
- Složka 64 (82 %)
- Zodiac (82 %)
- Viděl jsem ďábla (81 %)
- Had (81 %)
- Hannibal (80 %)
- Psychiatr (80 %)
- Ty (80 %)
- Batesův Motel (79 %)
- Muži, kteří nenávidí ženy (78 %)
- Parfém: Příběh vraha (78 %)
- Kaštánek (78 %)
- Ostré předměty (78 %)
- Prodigal Son (78 %)
- Na mušce (78 %)
- Láska a smrt (77 %)
- Zrůda (76 %)
- Labyrint (75 %)
- Gannibal (74 %)
- Z pekla (73 %)
- Sběratel kostí (72 %)
- Sběratel polibků (71 %)
