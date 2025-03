Bruce Willis dnes slaví 70 let. Zde jsou jeho nezapomenutelné filmy. Smrtonosné pasti, Pátý element, Pulp Fiction a mnoho dalších

1 / 21



Měsíční svit Na počátku filmové kariéry Bruce Willise byl před třiceti lety romantický krimi seriál. Měsíční svit měl jednoduchou zápletku. Agent topmodelky Madelyn uteče s jejími penězi. Zůstane jí pouze dům a naprosto prodělečná detektivní agentura, kterou vede laxní bohém David. Maddie se vrhne na práci soukromého detektiva a že to mezi ní a Davidem bude značně jiskřit, je jasné. Bruce Willis byl před seriálem naprosto neznámý, ale Měsíční svit zabodoval u diváků i u kritiky a dotáhl na pět sezón a 66 dílů. Bruce Willis v seriálu mohl plně projevit svůj komediální a herecký talent, nechyběla taneční a pěvecká čísla. Ostatně v roce 1987 získal Willis prestižní Zlatý glóbus za hlavní roli v kategorii komedie/muzikál. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: 60 minut

Původní název: Moonlighting

Hrají: Cybill Shepherd, Allyce Beasley, Bruce Willis

Původ a premiéra: USA, 1985

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 2 / 21 Slzy slunce Když padne demokratický režim v Nigérii a moci se chopí bezohledný vojenský diktátor, dostane ostřílený veterán námořní pěchoty A. K. Waters zdánlivě rutinní úkol – zachránit ze země doktorku Lenu Kendricksovou, která se stará o oběti zuřící občanské války v odlehlé vesnici. Lékařka je ochotna opustit vesnici pouze pod podmínkou, že se Watersovi muži postarají o převoz vesničanů na blízkou hranici. Pokud by byli zanecháni napospas osudu, brzy by padli za oběť početné armádě rebelů. Vojáci jsou ochotni vystavit se nejvyššímu riziku a doprovodit vesničany skrze hustou džungli. Avšak stojí před nelehkým rozhodnutím, zda je život jednoho muže cennější než životy jich samotných a ostatních uprchlíků, jejichž záchranu považují za svou morální povinnost. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Tears of the Sun

Režie: Antoine Fuqua

Hrají: Bruce Willis, Monica Bellucci, Cole Hauser, Eamonn Walker, Johnny Messner, Nick Chinlund, Charles Ingram, Paul Francis, Chad Smith, Tom Skerritt

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 3 / 21 Šakal Agent FBI se musí spojit s uvězněným teroristou z IRA, aby společně včas vypátrali obávaného zabijáka, než spáchá atentát na významného politika. Jde o americký remake špionážního filmu na motivy knihy Fredericka Forsytha. A přiznejme si, že britský originál při tomto srovnání vyhrává o několik tříd. Ale Bruce v roli Šakala neuráží. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Jackal

Režie: Michael Caton-Jones

Hrají: Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier, Diane Venora, J.K. Simmons, Jack Black, Sophie Okonedo, Ravil Isyanov, Maggie Castle, Karen Kirschenbauer

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Pokračování 4 / 21 Smrt jí sluší Komedie vypráví o odkvétající herečce Madeline, jejím slabošském manželovi Ernestovi a intelektuálce Helen – bývalé nejlepší kamarádce Madeline a někdejší snoubence Ernesta. Všichni tři překročili padesátku a místo aby jejich životy a kariéry nabíraly na obrátkách, klesají strmě ke dnu. Dříve špičkový plastický chirurg Ernest se dal na pití a skončil jako maskér mrtvol. Z Helen se po rozchodu s ním stala neperspektivní troska, se kterou ztrácejí nervy i její psychiatři. A také Madeline si uvědomuje, že mládí je dávno pryč. Ale všechno se dá změnit. Zvlášť pokud do hry vstoupí záhadná čarodějka Lisa Van Ruhmann a její elixír věčného mládí. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Komedie

Původní název: Death Becomes Her

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, Isabella Rossellini, Ian Ogilvy, Adam Storke, Nancy Fish, Alaina Reed Hall, Michelle Johnson, Sydney Pollack

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Pokračování 5 / 21 Poslední zůstává Bruce Willis představuje záhadného cizince, který zabloudí do malého texaského města, ochromeného bojem dvou chicagských gangsterských bossů a zkorumpovanou policií. Tajemný pistolník John Smith vidí příležitost, jak proti sobě poštvat znepřátelené gangy a vydělat si jako nájemný vrah pěkný balík peněz. Navzdory svým přísně proklamovaným žoldáckým záměrům se ale ocitá v situaci, kdy pro svůj smysl pro čest riskuje život. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Last Man Standing

Režie: Walter Hill

Hrají: Bruce Willis, Bruce Dern, William Sanderson, Christopher Walken, David Patrick Kelly, Karina Lombard, Ned Eisenberg, Alexandra Powers, Michael Imperioli, Ken Jenkins

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 6 / 21 Můj soused zabiják Mladý zubař Oz žije v kanadském Montrealu se svou ne právě milující a milovanou manželkou Sophií. V době, kdy se ji snaží přesvědčit o rozvodu, se do vedlejšího domu nastěhuje nový nájemník Jimmy - bývalý zabiják chicagského gangu. Svého šéfa dostal za mříže a tak se nyní skrývá v Montrealu. Sophie se to dozví a slíbí Ozovi, že se s ním rozvede, když pojede Jimmyho udat do Chicaga. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Komedie

Původní název: The Whole Nine Yards

Režie: Jonathan Lynn

Hrají: Bruce Willis, Matthew Perry, Rosanna Arquette, Michael Clarke Duncan, Kevin Pollak, Harland Williams, Amanda Peet, Natasha Henstridge

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 7 / 21 Armageddon Asteroid o velikosti Texasu míří přímo k Zemi. Ředitel NASA má jedinou možnost – vyslat do vesmíru posádku, která asteroid zničí. Požádá o pomoc Harryho S. Stampera, předního světového vrtaře ropy. Stamperův drsný tým vrtařů se chystá přistát na asteroidu, zavrtat se do jeho povrchu a umístit pod něj jaderné nálože. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Michael Bay

Hrají: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi, William Fichtner, Michael Clarke Duncan, Peter Stormare, Owen Wilson

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 151 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 8 / 21 Expendables – Postradatelní Barney Ross vede „Postradatelné“ – skupinu vysoce kvalifikovaných žoldáků, kterou tajemný pan Church pověří úkolem zavraždit nemilosrdného diktátora malého jihoamerického ostrova. Jakmile tam dorazí, setkají se s místní rebelkou Sandrou a zjistí pravou podstatu konfliktu. Když z ostrova uprchnou a Sandra zůstane, Ross si musí vybrat. Buď odejde a zachrání si život – nebo se pokusí o sebevražednou záchrannou misi, která by mu mohla zachránit duši. Bruce Willis je ve filmu pouze v malé roli tajemného Churche, stejně jako v pokračování Expendables: Postradatelní 2. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Expendables

Režie: Sylvester Stallone

Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Steve Austin, David Zayas, Giselle Itié, Terry Crews, Mickey Rourke

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Oneplay (Voyo) (dabing)

Pokračování 9 / 21 Red Bývalý člen speciálních jednotek Frank je v důchodu, nudí se a žije osaměle ze státní penze v předměstském domku. Jedinou radostí v jeho životě jsou telefonáty do vládního centra pro vyřizování důchodů, kdy si může promluvit s úřednicí Sarah. Když Franka něco z jeho minulosti donutí vrátit se ke své staré práci a postaví nevědomou Sarah do středu intrik, začíná pro něj cesta do minulosti a k lidem, s nimiž dříve pracoval. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Red

Režie: Robert Schwentke

Hrají: Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Richard Dreyfuss, Julian McMahon, James Remar, Ernest Borgnine, Michelle Nolden

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Pokračování 10 / 21 Nájemný zabiják Lidstvo sice už umí cestovat časem, ale tato aktivita není legální – je dostupná pouze na černém trhu. Když se zločinecká organizace potřebuje někoho zbavit, pošle jej do minulosti, kde už na svůj cíl čeká najatý zabiják Joe. Ten bohatne a jeho život je skvělý... až se jednoho dne organizace rozhodne uzavřít smyčku a pošle na popravu Joeovo budoucí já. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Looper

Režie: Rian Johnson

Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Paul Dano, Piper Perabo, Tracie Thoms, Garret Dillahunt, Nick Gomez, Erwin Biswanger, Ian Patrick, Bruce Willis, Emily Blunt

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), Canal Plus (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 11 / 21 Smrtonosná past 4.0 Amerika je při oslavách Dne nezávislosti napadena velmi rafinovaným útočníkem. Využívá nejmodernější technologie, aby napáchal co největší škody na americké infrastruktuře a uvrhl zemi do chaosu. Jeho promyšlený plán však má jednu trhlinu. Nepočítá s tím, že existuje John McClane, který je opět v proklatě dobré formě. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Live Free or Die Hard

Režie: Len Wiseman

Hrají: Bruce Willis, Mary Elizabeth Winstead, Justin Long, Timothy Olyphant, Maggie Q, Kevin Smith, Yorgo Constantine, Cliff Curtis, Cyril Raffaelli, Jonathan Sadowski

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 128 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (dabing), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 12 / 21 Vyvolený David Dunn přežije vlakovou nehodu jako jediný ze 131 cestujících. Překvapivé je, že nejenže žije, ale na těle nemá ani škrábnutí. Přemýšlí, co se mu stalo a proč dokázal vyváznout, a setká se s tajemným cizincem Elijahem Princem. Ten Davidovi vysvětlí, že existuje určitý počet lidí, kteří jsou „nezlomní“ – mají pozoruhodnou vytrvalost a odvahu, sklony k nebezpečnému chování, cítí se nepřemožitelní, ale zároveň mají podivné předtuchy strašlivých událostí. Jenže zatímco David se zdá být vyvoleným, Elijah Price je prokletý. Nečekaně vstupuje do Davidova života a tvrdošíjně mu před oči staví mrazivou pravdu o jeho bytí, osudu a poslání. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Unbreakable

Režie: M. Night Shyamalan

Hrají: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, Spencer Treat Clark, John Patrick Amedori, Chance Kelly, Elizabeth Lawrence

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Pokračování 13 / 21 Poslední skaut Joe Hallenbeck býval elitním tajným agentem, který kdysi dokonce zachránil život americkému prezidentovi. Nyní se živí jako soukromý detektiv, jehož nejvěrnější družkou se stala láhev levné whisky. Když mu přítel Mike dohodí jako kšeft ochranu barové tanečnice Cory, netuší, že se ocitá ve smrtelném nebezpečí. Cora je i přes veškerou přímo na ulici zavražděna chladnokrevnými zabijáky. Společně s jejím přítelem se ji rozhodnou pomstít. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Last Boy Scout

Režie: Tony Scott

Hrají: Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham, Halle Berry, Danielle Harris, Bruce McGill, Kim Coates, Taylor Negron, Badja Djola

Původ a premiéra: USA, 1991

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 14 / 21 Smrtonosná past 2 John McClane přesně rok po dramatické misi v Los Angeles plánuje klidné vánoční svátky. Na Štědrý den jede na newyorské letiště vyzvednout manželku Holly. Jenže letiště padne do rukou po zuby ozbrojených a perfektně vycvičených teroristů. Mají v plánu zachránit drogového bosse před spravedlností. Když jde o život jeho rodině i stovkám ostatních pasažérů, kteří se stali rukojmími, musí John znovu sáhnout po zbrani. Musí být ale rychlý, protože letadlům, které kvůli neosvětlené přistávací dráze musely zůstat ve vzduchu, dochází palivo. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Die Hard 2

Režie: Renny Harlin

Hrají: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Sadler, Franco Nero, Dennis Franz, John Amos, Reginald VelJohnson, William Atherton, Art Evans, Fred Thompson

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 15 / 21 Smrtonosná past 3 John McClane se kvůli pití se ocitl ve výslužbě a kolegům je spíš pro smích. To se ale záhy změní, protože terorista, který vyhazuje do vzduchu newyorské budovy, chce Johnovu hlavu. McClane má plnit úkoly, které mu zadá, jinak odpálí další bombu. S pomocí harlemského elektrikáře se John McClane musí prohánět po celém New Yorku a snažit se vyřešit frustrující hádanky, které mu mazaný terorista zadává. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Die Hard: With a Vengeance

Režie: John McTiernan

Hrají: Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, Graham Greene, Jay Miracle, Larry Bryggman, Michael Cristofer, Anthony Peck, Nicholas Wyman, Sam Phillips

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 128 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (dabing a titulky)

Pokračování 16 / 21 Pátý element New York, dvacáté třetí století. Země má být co nevidět zničena obří ohnivou koulí, která se na ni řítí. Starý mnich Cornelius však ví, čím tento hořící kolos zastavit: Pátým elementem, který propojuje čtyři základní živly vzduch, vodu, oheň a Zemi. Cornelius získává jako spojence v tomto boji Korbena Dallase, taxikáře a bývalého agenta tajné služby a Leeloo, krásnou mimozemšťanku. Tuto trojici čeká na jejich cestě za záchranou lidstva dobrodružství a hlavně boj se Zorgem a jeho děsivými spojenci Mangalory. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Fifth Element

Režie: Luc Besson

Hrají: Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman, Ian Holm, Chris Tucker, Luke Perry, Brion James, Tommy Lister Jr., Lee Evans, Charlie Creed-Miles

Původ a premiéra: Francie, 1997

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 17 / 21 Sin City – město hříchu Neo-noirový kriminální thriller byl natočený podle stejnojmenné série grafických románů Franka Millera. John Hartigan, jeden z mála nezkorumpovaných policistů v Sin City, se poslední noc své služby snaží zachránit jedenáctiletou Nancy Callahanovou z rukou Juniora – pedofilního sadisty a sériového vraha. Hartigan uspěje, Nancy zachrání a zbaví Juniora jeho zbraní. Sám ale málem nevyvázne. Jeho parťák Bob do něj vyprázdní zásobník… Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Sin City

Režie: Robert Rodriguez

Hrají: Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke, Clive Owen, Jaime King, Benicio del Toro, Rosario Dawson, Josh Hartnett, Rutger Hauer, Elijah Wood

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 18 / 21 12 opic Odsouzenec James Cole se v roce 2035 neochotně přihlásí k cestě do minulosti. Jeho úkolem je odhalit původ smrtícího viru, který vyhubil téměř veškerou populaci Země a přeživší donutil k životu v podzemních komunitách. Jenže Cole se místo roku 1996 omylem dostane do roku 1990, je zatčen a umístěn do psychiatrické léčebny. Tam se setkává s Jeffreym Goinesem, synem slavného virologa, který možná drží klíč k tajemství Armády dvanácti opic, jež je zřejmě zodpovědná za rozšíření vražedné nemoci. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Twelve Monkeys

Režie: Terry Gilliam

Hrají: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, David Morse, Jon Seda, Frank Gorshin, Joseph Melito, Aaron Michael Lacey, Christopher Meloni

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 129 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (titulky)

Pokračování 19 / 21 Šestý smysl Renomovaný dětský psycholog Malcolm Crowe má za sebou traumatizující zážitek. Bývalý pacient, jehož považoval za schizofrenika, se vloupal do jeho domu. Dříve než sám spáchal sebevraždu, se ho pokusil zastřelit. Novou naději do života mu vnese až setkání s jeho dalším malým pacientem. Osmiletý chlapec tvrdí, že vidí duchy dávno mrtvých lidí. Mezi racionálním mužem a podivínským chlapcem se časem vytvoří pevné pouto. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Horory

Původní název: The Sixth Sense

Režie: M. Night Shyamalan

Hrají: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, Mischa Barton, Donnie Wahlberg, Trevor Morgan, Greg Wood, Jeffrey Zubernis, Glenn Fitzgerald

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Pokračování 21 / 21 Pulp Fiction: Historky z podsvětí Jules Winnfield a Vincent Vega jsou dva nájemní zabijáci, kteří chtějí získat kufr ukradený jejich zaměstnavateli, mafiánskému bossovi Marsellusovi Wallaceovi. Wallace také požádal Vincenta, aby o několik dní později, kdy bude mimo město, odvezl jeho ženu Miu. Butch Coolidge (Bruce Willis) je stárnoucí boxer, kterému Wallace platí za to, že prohraje svůj zápas. Životy těchto zdánlivě nesouvisejících lidí se proplétají dohromady a skládají se z řady vtipných, bizarních a nevyžádaných příhod. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Pulp Fiction

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Harvey Keitel, Eric Stoltz, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 154 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se



1 / 21