Nejlepší filmy Josefa Abrháma. Vrchní prchni, Kulový blesk a další legendární kousky si můžete pustit online

„Já vím, je to Králík. Z vás bude mít vaše paní taky radost.“

Poprvé se potkali v příšeří biografu a hned si omylem stačili vyměnit tašky a odejít s nimi domů. Podruhé se našli u okénka Ztrát a nálezů, kam slečna Petra přišla Tomášovi Krchňákovi připomenout, že podle jeho ztraceného diáře by právě v tomto okamžiku měl sedět v zubařském křesle. V témže duchu známost pětatřicetiletého roztržitého vědeckého aspiranta Krchňáka a romanticky založené slečny Petry pokračovala až do dne, kdy se Tomáš odjel podívat za rodiči na venkov.

Scenáristická dvojice Svěrák a Smoljak navázala na tradici středoškolských veseloher Martina Friče komediálním příběhem o dospělých v dělnických profesích, kteří po letech znovu usedají do školních lavic, aby si zvýšili kvalifikaci.

Jára Cimrman ležící, spící (1983)

Největším světovým velikánem za posledních sto let byl Čech Jára Cimrman. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. V této populární životopisné komedii režiséra a scenáristy Ladislava Smoljaka si zahráli jak Josef Abrhám, tak jeho manželka Libuše Šafránková.

Hodnocení ČSFD: 87 %

Žánr: Komedie

Režie: Ladislav Smoljak

Hrají: Zdeněk Svěrák, Valérie Kaplanová, Petr Čepek, Josef Abrhám, Libuše Šafránková

Kde si film můžete pustit: O2TV, Prima Videopůjčovna, Vodafone TV, Voyo