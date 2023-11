Vybrali jsme 25 jedinečných filmů napříč žánry a historií. Nabídnou to nejzajímavější ze světové i české filmové tvorby. Je to základní výběr, který byste podle nás měli vidět, pokud chcete mít přehled o kinematografii.

Čínská čtvrť Proč vidět: Nejlepší detektivní film Kultovní drama a zároveň temná detektivka byla nominována rovnou na jedenáct Oscarů. I když nakonec získala pouze jednoho, patří na samý vrchol svého žánru. Děj se odehrává v předválečném období v jižní Kalifornii. Jack Nicholson ve filmu hraje soukromého detektiva Gittese, kterého si najme krásná a noblesní dáma (Faye Dunaway) pro vypátrání nevěry svého manžela. Během vyšetřování se však hlavní hrdina zaplete do víru zapomenutých podvodů a křivd, které odhalují spletitou síť osobních a politických skandálů. Ty vyvrcholí jedné nezapomenutelné noci v Čínské čtvrti. Temná a dusná atmosféra provází celý film až do neočekávaného závěru. Velký podíl na kvalitách filmu má precizní režie Romana Polanského, hvězdné herecké obsazení a také perfektní dobové kostýmy a výprava. Atmosféru filmu dokonale dokresluje hudba, kterou napsal legendární Jerry Goldsmith. Pokud máte rádi detektivky, Čínskou čtvrť musíte vidět. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Chinatown

Režie: Roman Polanski

Hrají: Jack Nicholson, Perry Lopez, John Hillerman, Darrell Zwerling, Roman Polanski, Richard Bakalyan, Bruce Glover

Původ a premiéra: USA, 1974

Délka: 130 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Střihoruký Edward Proč vidět: Nejlepší romantické fantasy Království za ruce by dal hrdina amerického filmu, který sice není tak úplně člověk, přestože se chová lidštěji než většina lidí v jeho okolí. Edward je výtvorem starého vynálezce, který však zemřel dříve než jej stačil dokončit a nahradit důmyslnou sestavu ostrých břitů lidskýma rukama. Edwarda náhodou objeví podnikavá Peggy a vezme ho s sebou do města. Mladík přes svůj zvláštní vzhled si brzy získá uznání a obdiv za své střihačské umění. Jenže jak už to chodí, jsou i lidé závistiví a zlí… V době, kdy Tim Burton film připravoval, měl za sebou slavného Batmana a jen díky němu mu filmové studio dovolilo Edwarda natočit. Mladičká Winona Ryder ztvárnila před tím půvabnou roli v dnes už kultovním filmu Beetlejuice, ale pro Johnnyho Deppa šlo o první velkou filmovou roli. Původně měl Edvarda hrát Tom Cruise, ten ale chtěl změnit závěr filmu. Režisér Tim Burton i autor hudby Danny Elfman shodně říkají, že Střihoruký Eward je jejich nejoblíbenější dílo, které vytvořili. Johnny Depp k filmu řekl: „Když jsem dočetl scénář, brečel jsem. A věděl jsem, že Edward jsem já.“ Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Edward Scissorhands

Režie: Tim Burton

Hrají: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Alan Arkin, Anthony Michael Hall, Vincent Price, Kathy Baker

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Temný rytíř Proč vidět: Nejlepší film podle komiksu Komiksy se v očích mnoha diváků postavily na úroveň pohádek, přitom to nejsou filmy jen pro děti či geeky. Temný rytíř je druhý díl z trilogie o Batmanovi, ale dokonale funguje i sám o sobě a můžete ho zhlédnout, i když předlohu neznáte a nejste fanoušky komiksů. Hlavní hrdina je v podstatně obyčejný chlap, který má jen hodně peněz a velký smysl pro spravedlnost. Postava Batmana zde ustupuje do pozadí před hlavním záporákem filmu Jokerem. Toho si zahrál talentovaný Heather Ledger; dokonalé a poctivé ztvárnění rozpolcené, duševně narušené postavy ho však nakonec možná stálo život, krátce po natočení filmu zemřel na předávkování prášky na spaní. Ve filmu můžeme sledovat souboj dobra se zlem. Temný rytíř ale klade otázku, zda zlo bude vždy tahat za delší konec, když dobro bude dodržovat pravidla. A jestli se ten, který prosazuje dobro, po překročení hranice sám nestane padouchem. Na kvalitě Temného rytíře se vzácně shodla odborná kritika i diváci v kinech. Přes svůj komiksový námět je Temný rytíř spíše drsná, realistická a dramatická akční jízda, která vás vůbec nenechá vydechnout. Hodnocení Kinobox.cz: 91 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: The Dark Knight

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 152 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

V hlavě Proč vidět: Nejlepší animák o dospívání Dospívání může být trnitá cesta a výjimkou není ani pro jedenáctiletou Riley, která se musí přestěhovat, když její otec nastoupí do nové práce v San Francisku. Stejně jako všechny ostatní i Riley řídí emoce – Radost, Vztek, Strach, Nechuť a Smutek. I když se Riley a její emoce snaží přizpůsobit novému životu v San Franciscu, tak přichází problémy. Ačkoli se Joy, Rileyina hlavní a nejdůležitější emoce, snaží udržet věci pozitivní, emoce se dostávají do konfliktu v otázce, jak se nejlépe orientovat v novém městě, domě a škole. Překvapivě komplexní animák ocení nejen děti a dospívající, ale také dospělí. S humorem film ukazuje, že dospívání není tak jednoduché a že vše je zkrátka proces, kterým si každý z nás musí projít. V hlavně získalo Oscara, Zlatý glóbus, cenu BAFTA a několik dalších ocenění. Vždy v kategorii Nejlepší animovaný film. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Inside Out

Režie: Pete Docter

Hrají: Amy Poehler, Phyllis Smith, Richard Kind, Bill Hader, Lewis Black, Mindy Kaling, Kaitlyn Dias

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 94 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Občan Kane Proč vidět: Vítěz titulu nejlepší film všech dob v různých anketách Poté, co se fiktivní magnát Kane odebere na věčnost, sledujeme jeho životní příběh. Ve filmu je sestavuje novinář a využívá k tomu filmové týdeníky a rozmluvy s pamětníky. Postupně se mění perspektiva, ze které hlavní postavu vnímáme. Upřesňovaný obraz titulního hrdiny ztrácí svou původní gloriolu. Ukazuje se, že peníze a moc ještě nezaručují štěstí. Občan Kane vzbudil v době svého vzniku skandál, protože tiskový magnát a miliardář William Randolph Hearst vztáhl vyprávěný příběh na sebe. Z devíti nominací na Oscara v roce 1941 získal film jen jednu cenu za scénář, na němž spolupracoval režisér Orson Welles s Hermanem J. Mankiewiczem. Od té doby suverénně vítězí v mnoha prestižních anketách nejrespektovanějších světových kritiků. Film i přes své stáří nadčasově ukazuje, že mediální diktátor má moc, proti které je demokracie bezbranná. Pro milovníky filmu je Občan Kane mistrovské dílo, které si nesmí nechat uniknout. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama

Původní název: Citizen Kane

Režie: Orson Welles

Hrají: Orson Welles, William Alland, Joseph Cotten, Agnes Moorehead, Ruth Warrick, Everett Sloane, George Coulouris

Původ a premiéra: USA, 1941

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Pán prstenů: Společenstvo Prstenu Proč vidět: Nejlepší fantasy V dávných dobách byl vykován kouzelný prsten, který vlastnil pán Mordoru Sauron. Jeho moc začal využívat k šíření zla, ale o prsten nakonec v boji přišel, a ten na dlouhá léta zmizel. Nakonec ho našel malý hobit, kterému mocný prsten dlouho prodlužoval život. Nyní ale zlo znovu získává na síle a jeho mocný pán ho hledá. Díky jeho moci by dokázal ovládanout celý svět. Lidé, elfové, trpaslíci a hobiti se tak musí spojit, aby společně mocný prsten zničili. Slavná fantasy Johna Ronalda Reuela Tolkiena byla dlouhé roky považována za nezfilmovatelnou, až se jí ujal režisér Peter Jackson. Ten rozsáhlou předlohu citlivě převedl do filmové podoby a vytvořil tak jedno z nejlepších děl svého žánru. Doporučujeme samozřejmě celou trilogii Pána prstenů. Hned první film trilogie byl nominován na čtrnáct Oscarů, získal tři. Pokud můžete, podívejte se na nesestříhanou režisérskou verzi, poznáte ji dle délky – má 228 minut. Hodnocení Kinobox.cz: 91 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Režie: Peter Jackson

Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Bean

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 178 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Než si pro nás přijde Proč vidět: Film, který vás přiměje přemýšlet Tento film nesbírá nejvyšší hodnocení filmových kritiků, přesto si vysloužil pozici v našem výběru. Neoslní ani technickým zpracováním či originalitou scénáře, ale má v sobě něco, co mnohé filmy nedokážou. V jádru je to kvalitně natočený film s jednoduchým a celkem předvídatelným dějem, ale herecké výkony Jacka Nicholsona a Morgana Freemana působí natolik opravdově, že snadno vtáhnou do příběhu. Budou vás skvěle bavit, protože ačkoli oba čelí smrti, nechybí jim smysl pro humor. A nakonec donutí přemýšlet, co byste dělali vy, kdyby vám zbýval poslední rok života. Film kombinuje drama, komedii a dobrodružství, přičemž se opírá o charisma dvou hlavních představitelů. Ti vytvářejí jiskřivou dvojici, se kterou se budete smát a možná i brečet, ale především vás donutí zamyslet se nad vlastním životem. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Drama

Původní název: The Bucket List

Režie: Rob Reiner

Hrají: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Alfonso Freeman, Annton Berry Jr., Destiny Brownridge

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing)

Vesničko má středisková Proč vidět: Nejslavnější komedie Jiřího Menzela​ Jedinečná česká komedie se opírá o scénář Zdeňka Svěráka, režii Jiřího Menzela a řadu hereckých osobností v čele s Rudolfem Hrušínským. Svou oblibu a vysoké hodnocení si získala za nenásilné dávkování humoru, leckdy lehce nahořklého, ale o to více odrážejícího realitu života na českém venkově osmdesátých let. „Děláš velkou chybu, Jaromíre. To se ti vymstí.“ „Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš...“ „Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“ Některé repliky z filmu zlidověly a v podstatě každý v Česku chápe jejich kontext. Neuškodí si je ale osvěžit, film totiž ani po opakovaném zhlédnutí jen tak neomrzí. Příběh mentálně zaostalého závozníka Otíka ale není tím, co z filmu dělá neobyčejně zábavnou podívanou. Jsou to vtipné situace zakomponované do jednotlivých scén, které sjednocuje atmosféra doby a Jiří Menzel ji dokázal velmi dobře vystihnout. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Komedie

Režie: Jiří Menzel

Hrají: János Bán, Marián Labuda, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Petr Čepek, Rudolf Hrušínský, Milena Dvorská

Původ a premiéra: Česko, 1985

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, O2TV, DaFilms, KVIFF TV, Vodafone TV

Dobrý Will Hunting Proč vidět: Výborný film o životě Psychologické drama, líčící osudy dvacetiletého matematického génia, ale zároveň i hospodského flákače Willa Huntinga. Ten pochází z nuzných poměrů, svůj život strávil převážně v sirotčincích a nyní myje podlahy na univerzitě. Když jednoho dne vyřeší těžkou matematickou úlohu a je přistižen, rozhodne se ho podivínský profesor vytáhnout z chudoby. Aby mladík své problémy dokázal vyřešit, musí nejdříve přiznat, že nějaké má. K filmu si vlastní scénář napsala tehdy prakticky neznámá dvojice mladíků – Matt Damon, Ben Affleck. Vedle nich si zahrál také Robin Williams pro něj nepříliš typickou, velmi vážnou roli psychologa. Doplňuje je výborný Stellan Skarsgård. Dobrý Will Hunting byl nominován na devět Oscarů, nakonec získal dva – zmíněná dvojice za scénář a Robin Williams svůj excelentní výkon. Spousta filmů jen moralizuje, poučuje a radí. Tento jde na to jinak. Ukazuje, že život se nedá vymyslet, ten se musí odžít. A bez ohledu na váš talent, či genialitu se vždy setkáte s problémy, které vás semelou. Pak záleží na vás, jak se s nimi vyrovnáte. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Drama

Původní název: Good Will Hunting

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Monty Python: Život Briana Proč vidět: Nejlepší praštěná komedie Britská skupina Monty Python svým druhým celovečerním filmem parodovala organizovaná náboženství do takové míry, že se v době zveřejnění dočkala obvinění z rouhání od mnoha křesťanských organizací. Některé země včetně například Irska nebo Norska dokonce promítání filmu zakázaly a ve Velké Británii byl přístupný až od 18 let, což účinně bránilo distribuci v kinech. Brian Cohen (Graham Chapman) se narodil ve stáji hned vedle Ježíše. To popletlo tři mudrce, kteří přicházejí s dary pro budoucího krále Židů. Brian jako idealistický mladý muž nesnáší římskou okupaci, spojí se s Lidovou frontou Judeje, posléze se ocitne mezi mystiky a proroky, nechtěně se stane jedním z nich a vše skončí ikonickým ukřižováním. Život Briana patří mezi nejlepší komediální filmy všech dob. Nabídne ostrou kadenci vtipů v bláznivém příběhu, ale díky britskému podání nepůsobí vtipy nijak nuceně a budete se přirozeně smát od začátku až do konce. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Komedie

Původní název: Monty Python's Life of Brian

Režie: Terry Jones

Hrají: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin, Terence Bayler

Původ a premiéra: Velká Británie, 1979

Délka: 94 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Ukradené Vánoce Proč vidět: Nejpůsobivější vánoční pohádka I když u nás nenosí dárky Santa Klaus, nejkouzelnějším animovaným filmem „o duchu vánočním“ jsou Ukradené Vánoce. U nás jsou známé také jako Ukradené Vánoce Tima Burtona, ten ale ve skutečnosti napsal pouze povídku, na základě které tento nádherný film vznikl. Hlavní postavou filmu je Jack „Dýňová hlava“ Skellington. Je nejen symbolem Halloweenu, ale také vládcem stejnojmenného městečka, jehož obyvatelé se každoročně starají o správný průběh tohoto svátku. Jack je však po jeho skončení smutný, ale dostane nápad: postará se také o Vánoce! Postupně ovšem zjišťuje, že nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Animovaný film Ukradené Vánoce vznikl ještě před před plně digitální animací, má tedy loutkovou poezii. Nechybí spousty písní, které nejsou samoúčelné a posouvají děj. Přes spousty děsuplných postav jde o veselý rodinný film, který s nadhledem a půvabem ukáže, jak dlouhá a složitá cesta někdy může být k pochopení druhých, k respektu a akceptování jiného pohledu na svět. A také to, že sebevětší dobré úmysly jsou bez komunikace, naslouchání druhým a respektování jejich potřeb odsouzeny k nezdaru. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Nightmare Before Christmas

Režie: Henry Selick

Hrají: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara, William Hickey, Glenn Shadix, Paul Reubens, Ken Page

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 76 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Prázdniny v Římě Proč vidět: Nejlepší romantická komedie Po zhlédnutí Prázdnin v Římě pochopíte, proč se takové filmy už nedají natočit. Dílo z roku 1953 se odehrává v Římě, kde novinář náhodou potká mladičkou, naivní princeznu, které se poprvé v životě podaří utéct ze zlaté klece, v níž vyrůstá. Hlavní roli zde má mladičká, křehká Audrey Hepburn, která za svoji roli získala Oscara i Zlatý glóbus. Roli staršího, zkušeného, cynického a protřelého novináře si zahrál vynikající Gregory Peck. Obě postavy se v průběhu děje vyvíjejí, jak jedna poznává druhou. Jejich rozdílnost a nezkušenost princezny samozřejmě přináší spousty úsměvných momentů. Prázdniny v Římě nejsou však jen půvabný romantický film a pokud očekáváte nekonfliktní a jednorozměrnou pohádku s happyendem, tak vás film zklame. Desítky let stará nádherná romance strčí do kapsy většinu současných filmů. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Roman Holiday

Hrají: Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Hartley Power, Harcourt Williams, Margaret Rawlings, Tullio Carminati

Původ a premiéra: USA, 1953

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Mlčení jehňátek Proč vidět: Vynikající thriller, který se stal klasikou žánru Tento film někdo řadí mezi horory, jiní mezi drsné kriminálky, v každém případě jde ale jde o famózní filmové dílo s velmi silnou atmosférou. Adaptace slavného románu Thomase Harrise získala hned pět Oscarů, ocenění si odnesla hlavní herecká dvojice Jodie Fosterová a Anthony Hopkins, k tomu přidejte ocenění pro nejlepší film, režii a scénář. Hlavní postavou filmu je čerstvá absolventka akademie FBI Clarice Starlingová, která je pověřena, aby pracovala na případu seriálového vraha s přezdívkou Buffalo Bill. Ten stahuje své oběti z kůže a potom je hází do řeky. Clarice má za úkol vypracovat psychologický portrét pachatele a jediný, kdo může pomoci, je Dr. Hannibal Lecter. Bývalý špičkový psychiatr, ale také nebezpečný sériový vrah a kanibal, je uvězněn ve věznici s maximálním zabezpečením. Zprvu rozporuplně přijímaný film se stal naprostou ikonou žánru, vzorem a inspirací pro mnoho dalších temných kriminálních filmů a seriálů. Pokud hledáte působivé a napínavé dílo, které odhaluje temnější aspekty lidské psychiky, tady je. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Horory

Původní název: The Silence of the Lambs

Režie: Jonathan Demme

Hrají: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Brooke Smith, Diane Baker, Kasi Lemmons

Původ a premiéra: USA, 1991

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Obecná škola Proč vidět: Nejlepší film od Zdeňka a Jana Svěrákových Scénář Zdeňka Svěráka a režie jeho syna Jana je kombinace, která dala vzniknout hned několika kvalitním českým filmům. Obecná škola je z nich nejúspěšnější. Film byl natočen v roce 1991 a získal nominaci na Oskara. Děj filmu se odehrává krátce po druhé světové válce a hlavní roli v něm hraje žák obecné školy Eda Souček. Učitelka Maxová na jeho třídu nestačila, a tak přichází učitel Igor Hnízdo, který si dokáže získat respekt. Příběh dokáže přiblížit poválečné reálie, ale zůstává přitom především komedií s nezaměnitelným svěrákovským rukopisem. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Komedie

Původní název: The Elementary School

Režie: Jan Svěrák

Hrají: Jan Tříska, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Václav Jakoubek, Radoslav Budáč

Původ a premiéra: Česko, 1991

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: iVysílání, Voyo, O2TV, České kino, DaFilms, iTunes, Prima Plus, Starmax, Vodafone TV

Zachraňte vojína Ryana Proč vidět: Nejlepší válečný film z druhé světové války Druhá světová válka se stala motivem mnoha knih a filmů, snímek Zachraňte vojína Ryana ji ale vykreslil v nebývale surové podobě. Kapitán americké armády John Miller (Tom Hanks), se vydává se svou jednotkou hledat na evropské bojiště vojína Ryana – amerického vojáka, jehož tři bratři už ve válce padli. Miller má za úkol Ryana dostat zpět k matce do USA. Nosná část příběhu začíná při vylodění spojenců v Normandii 6. června 1944. Režisér Steven Spielberg tuto scénu natočil s do té doby nevídanou autentičností. Při sledování diváky mrazí a kamera je vtáhne přímo do válečné zóny na pláži Omaha. A napětí nepolevuje ani poté. Film trvá přes dvě a půl hodiny, ale čas při jeho sledování přestanete vnímat. Stále budete mít strach, aby odněkud nepřiletěla kulka. Film se silným příběhem, mistrným zpracováním a skvělými hereckými výkony ukazuje, co druhá světová válka obnášela z hlediska přímých bojových konfrontací a jak se odrážela v životech spojeneckých vojáků. Ačkoli je samotný příběh smyšlený, válečné kulisy jsou vykresleny až hrozivě realisticky a některé scény se zaryjí hluboko do paměti. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Saving Private Ryan

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Tom Hanks, Tom Sizemore, Dennis Farina, Max Martini, Harve Presnell, Matt Damon, Edward Burns

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 169 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Princezna Mononoke Proč vidět: Nejlepší japonská fantasy pohádka Japonská filmová tvorba je poměrně unikátní, ale stojí za to ji zkusit, obzvlášť tu animovanou. A jestli máte rádi pohádky pro malé i velké, tak Princezna Mononoke se řadí vrchol tohoto žánru. Dle mnoha žebříčků patří k nejlepším filmům všech dob. Na rozdíl od nádherné, ale temnější Cesty do fantazie stejného japonského režiséra Hayao Miyazakiho, z ní děti nebudou mít noční můry. Jako mnoho pohádek je film postavený na putování, našich hodnotách, má více rozměrů, každý si v ní může najít to své. Na rozdíl od typické pohádkové produkce zde nechybí pečlivě propracované postavy s charakterem, příběh má hloubku i myšlenku. Nechybí nutný a nelehký vývoj hlavních postav. Sledujeme souboj člověka a přírody, přitom na první pohled nelze říct, kde je dobro a kde zlo. Mnoho diváků také uchvátí nádherná a pečlivá japonská animace, o které si u počítačových hollywoodských pohádek můžeme nechat jen zdát. Nechybí ani úchvatná hudba. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Princess Mononoke

Režie: Hayao Miyazaki

Hrají: Yoji Matsuda, Yuriko Ishida, Yuko Tanaka, Kaoru Kobayashi, Masahiko Nishimura, Tsunehiko Kamijô, Sumi Shimamoto

Původ a premiéra: Japonsko, 1997

Délka: 134 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Matrix Proč vidět: Nejslavnější sci-fi, které z cyberpunku udělalo módu Moderní technologie přelomu milénia prostoupily jak do scénáře, tak do zpracování tohoto kultovního sci-fi. Veledílo bratrů – teď již sester, oba jsou transženy – Wachowských, kteří film režírovali podle svého scénáře, nastavilo otázku, zda svět kolem nás není jen simulace virtuální reality zvaná Matrix. Námět, stupňující se děj, působivé akční scény a zejména originální vizuální efekty vzbudily ve své době nadšení fanoušků sci-fi a rozpoutaly módu cyberpunku. Tématika boje lidí proti nadvládě strojů se poté promítala do řady dalších, nejen filmových děl a také působivé vizuální triky z Matrixu byly inspirací některým následným tvůrcům. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Matrix

Režie: Lilly Wachowski

Hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano, Marcus Chong, Anthony Ray Parker, Matt Doran, Gloria Foster, Belinda McClory, Paul Goddard

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Mulholland Drive Proč vidět: Nejlepší mysteriózní drama Dokonalým zástupcem mysteriózních příběhů je nejen známý seriál Městečko Twin Peaks, ale především film Mulholland Drive. Oboje napsal a režíroval David Lynch. Film začíná jednoduše – v noci na losangeleské ulici Mulholland Drive se schyluje k vraždě. Do luxusního cadillacu však narazí vůz řízený opilými mladíky dřív, než muž stačí zastřelit elegantní ženu. Mladíci v autě zemřou, otřesená žena ztratí paměť a bloudí nočními ulicemi. Najde ji plavovláska Betty, která se rozhodne, že neznámé pomůže pátrat po minulosti plné temných stínů. Zároveň se pokouší splnit si svůj sen a stát se herečkou. V příběhu vystavěném na principech snu si režisér pohrává s tím, co si obvykle představujeme pod logikou vyprávění, tradiční chronologií, totožností filmových postav i neměnnou podobou předmětů ve filmovém příběhu. Divák si teprve postupně skládá skutečný příběh filmu, který se výrazně liší od vnějšího příběhu, který sleduje. Nejde o jednoduchý a zábavný film, ale o výpověď o lidské duši, její zranitelnosti, našich snech a tužbách, o strachu a nenávisti světa. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Thrillery

Režie: David Lynch

Hrají: Naomi Watts, Laura Harring, Ann Miller, Dan Hedaya, Justin Theroux, Brent Briscoe, Robert Forster

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 147 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Million Dollar Baby Proč vidět: Nejlepší sportovní drama Filmů o boxerech je mnoho, o boxerkách už méně. Toto sportovní drama natočil Clint Eastwood v roce 2004 a ze sedmi nominací na Oscara rovnou čtyři proměnil – za nejlepší film, režii, hlavní herečku a herce ve vedlejší roli. Stárnoucí Frankie (Clint Eastwood) trénuje mladé a nadějné boxery. Nedaří se mu je ale dostat k mistrovskému zápasu. Zatímco Frankieho poslední talent zahne k jinému managerovi, v tělocvičně se objeví Maggie (Hilary Swank). Chce boxovat, ale nikdo nechce trénovat holku. Odstrkovaná a naštvaná Maggie prahne po tom, aby jí někdo konečně věřil a svou houževnatostí si postupně Frankieho získá. Během tréninku se pak oba naučí něco o smutné minulosti toho druhého. Million Dollar Baby není obyčejný film o boxu, ale příběh o lidské touze, odvaze a zejména právu naložit s životem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sportovní filmy

Režie: Clint Eastwood

Hrají: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter, Margo Martindale, Riki Lindhome

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky)

12 rozhněvaných mužů Proč vidět: Nejlepší psycho-sociologické drama Film natočil režisér Sidney Lumet v roce 1957 a prakticky celý se odehrává v jedné místnosti. V uzavřené soudní síni má dvanáct porotců jednomyslně rozhodnout o vině či nevině mladého muže, který je obviněn z vraždy svého otce. Porotci jsou průměrní lidé s obyčejnými zájmy a zaměstnáním. Ve skutečnosti nejde o to, zda je obžalovaný vinen. Film se zaměřuje na právo a možnost hájit své názory; upozorňuje na pochybnosti a odpovědnost za vlastní výroky. Přes své stáří daleko přesahuje rámec vlastní zápletky a stává se zobecněným obrazem uspěchané civilizace. K vysoké a trvalé hodnotě tohoto filmu přispěl vynikající scénář, výborné herecké obsazení a perfektní herecké výkony jednotlivých postav. Za zmínku stojí, že porotce si vedle slavného Henryho Fondy zahrál také Jiří Voskovec. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Drama

Původní název: 12 Angry Men

Režie: Sidney Lumet

Hrají: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Ed Begley, E.G. Marshall, Jack Warden, Martin Balsam, John Fiedler

Původ a premiéra: USA, 1957

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Láska nebeská Proč vidět: Nejromantičtější film o lásce Film Láska nebeská ukazuje, že lidské vztahy jsou komplikované. Je o lásce ve více podobách a formách, o sobeckosti i hlouposti, o toleranci a odpuštění. Ve filmu se vzájemně prolíná několik různých lidských osudů, přitom pro diváka vše zůstává vše velmi čitelné. Režisér namíchal drama, komedii a romantiku a vznikl nejpůvabnější film na téma láska. Děj nás zavede do předvánočního Londýna, kde se odehrává příběh skládající se z mnoha nádherných milostných historek – někdy romantických, někdy smutných, někdy pošetilých. Žádná však nepostrádá osobitý humor. Sledujeme osudy vdovce se synem, ministerského předsedy, dlouholetého manželského páru, osamělého spisovatele, mladého manželského páru či nesmělého kluka, který vyrazí hledat štěstí do světa. Kromě vynikající režie a skvělého scénáře – oboje od Richarda Curtise – oceníte hvězdné obsazení i suchý anglický humor. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Love Actually

Režie: Richard Curtis

Hrají: Bill Nighy, Gregor Fisher, Colin Firth, Sienna Guillory, Liam Neeson, Martin Freeman, Chiwetel Ejiofor

Původ a premiéra: Velká Británie, 2003

Délka: 135 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Pulp Fiction: Historky z podsvětí Proč vidět: Nejlepší a nejslavnější film Quentina Tarantina Režisérovi Quentinu Tarantinovi se občas říká „génius z videopůjčovny“ a jeho čtvrtý film přesně ukazuje důvod. Je to nejkultovnější z kultovních filmů 90. let. Tarantino zde definoval základní prvky své režisérské poetiky a vytvořil dílo, které nadchlo náročné kritiky na festivalu v Cannes, uchvátilo levicové i pravicové intelektuály a uhranulo dělníky dopřávající si po těžké šichtě trochu oddychu. Pulp Fiction je multižánrový opus, který přetéká fetišistickými detaily a popkulturními odkazy. Zároveň ale funguje jako napínavý film, který zaujme nejen neobvyklou vyprávěcí strukturou, ale také specifickou poetikou. Přidejte k tomu výbornou sestav slavných herců a hereček (Bruce Willis, John Travolta, Uma Thurman) a máte namíchaný úžasný filmový koktejl skvělých nápadů, dialogů a hudby, který musíte vidět. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Pulp Fiction

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Harvey Keitel, Eric Stoltz

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 154 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Forrest Gump Proč vidět: Nejlepší vyprávěčský film Forrest Gump je americký film, který v roce 1994 natočil Robert Zemeckis na motivy románu Winstona Grooma (1986). Příběh líčí několik desetiletí života Forresta Gumpa – méně bystrého, ale laskavého muže z Alabamy, který v druhé polovině 20. století nevědomky ovlivní řadu historických událostí v USA. Film začíná ikonickou scénou, kdy Forrest Gump (Tom Hanks) v roce 1981 sedí na lavičce ve městě Savannah a vykládá ostatním svůj příběh. Začíná v 50. letech, kdy Forrest naučí Elvise Presleyho jeho typické taneční pohyby a seznámí se se svou láskou Jenny Curran. I přes své tělesné postižení se stane špičkovým běžcem, setká se s J. F. Kennedym, zúčastní se vietnamské války, soutěží v ping-pongu, náhodou odhalí skandál Watergate, začne chovat krevety a investuje do ovocnářské firmy Apple. Forrest Gump měl velký úspěch v kinech po celém světě. Získal šest Oskarů, mimo jiné i za nejlepší film a režii, a tři Zlaté glóby. Úspěšný byl také soundtrack ze skladeb Alana Silvestriho. Hodnocení Kinobox.cz: 92 % Žánr: Drama

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Michael Conner Humphreys, Hanna Hall

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 142 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Tenkrát na Západě Proč vidět: Nejlepší western Aby získal půdu, na níž má vést hlavní tah, najme si chromý železniční baron Morton zabijáky v čele se sadistickým Frankem. Ten nechá zavraždit majitele pozemku Bretta McBaina i jeho děti. Netuší ale, že půdu dědí McBainova novomanželka, jejíž příjezd rodina teprve očekává. Desperát i tajemný psanec Harmonika se rozhodnou ženu ochránit a zmařit tak Frankovy plány na získání jejího dědictví. Ale Harmonika hledá Franka z jiného důvodu… Z příběhu pomsty se stává epické rozjímání o minulosti Divokého západu. Mistrovské dílo natočil režisér Sergio Leone, přičemž dnes už kultovní hudbu napsal slavný Ennio Morricone. Herecké obsazení je excelentní, Charles Bronson zde má životní roli, zabijáka hraje slavný Henry Fonda, který původně roli záporáka odmítl. Po přečtení scénáře názor změnil, stejně mu ale režisér nejdříve musel udělat soukromou projekci svých filmů. Western Tenkrát na Západě se často řadí mezi dvacet nejlepších filmů všech dob. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Westerny

Původní název: Once Upon a Time in the West

Režie: Sergio Leone

Hrají: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody Strode

Původ a premiéra: Itálie, 1968

Délka: 175 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Vyšší princip Proč vidět: Nejsilnější československé válečné drama Film diváka vrátí do období druhé světové války, kdy bylo území Protektorátu Čechy a Morava pod silným tlakem německých okupantů. Do zdánlivě bezstarostného života středoškolských studentů zasáhne nemilosrdná atmosféra doby a odhalí, jak se v charakterech postav projeví všudypřítomný strach. Stupňující se drama vyniká jak hereckými výkony, tak kvalitou režie Jiřího Krejčíka. Depresivní atmosféra je vykreslena působivě a věrohodně, podpořena je také hudbou Zdeňka Lišky. Film dokáže i po 60 letech na diváka zapůsobit velmi silně; ať už neustálým strachem z hrozící popravy nevinných studentů nebo hrdinným postojem středoškolského profesora latiny. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Drama

Režie: Jiří Krejčík

Hrají: František Smolík, Jana Brejchová, Ivan Mistrík, Jan Šmíd, Alexandr Postler st., Petr Kostka, Radovan Lukavský

Původ a premiéra: Česko, 1960 Kde si film můžete pustit: Voyo, Prima Plus

Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder Proč vidět: Nejlepší film nejslavnější pohádkové sci-fi ságy Jestli jste ještě neviděli Hvězdné války, tak právě Impérium vrací úder zosobňuje vše, proč se tato sága stala legendární a proč ji milují statisíce fanoušků. Ve filmu je vše, co má v moderní pohádce být. Epizoda má sice označení 5, George Lucas ji ale natočil jako druhou v pořadí. Povstalci v daleké galaxii bojují proti mocnému Impériu, pro Povstání nastaly temné časy. Přestože Hvězda smrti byla zničena, imperiální jednotky vyhnaly Rebely z jejich tajné základny a pronásledovaly je po celé Galaxii. Aby se skupina svobodných pilotů vedená Lukem Skywalkerem (Mark Hamill) vyhnula střetu s hrůzostrašnou Imperiální flotilou, vybudovala novou tajnou základnu na opuštěné planetě. Imperátorův pobočník, temný Darth Vader, hledá mladého Skywalkera, kterého chce přesvědčit, aby se přidal na stranu Impéria. Film ukazuje boj dobra se zlem, boj člověka sama se sebou, nutnost občas svůj osud přijmout a jindy se mu postavit. Ale také to, že rodiče si člověk nevybírá, ale svoji cestu životem už ano. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back

Režie: Irvin Kershner

Hrají: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, David Prowse, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Peter Mayhew

Původ a premiéra: USA, 1980

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Přelet nad kukaččím hnízdem Proč vidět: Světově nejúspěšnější film českého režiséra Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem je slavný film o svobodě ducha, mysli a duše. Tato vynikající adaptace bestselleru Kena Keseyho získala všech pět hlavních Oscarů za rok 1975: Nejlepší film, herec (Jack Nicholson), herečka (Louise Fletcher), režisér (Miloš Forman) a adaptovaný scénář. Je to nadčasový film s vynikajícím hereckým obsazením, čítajícím mimo jiné Brada Dourifa, Dannyho DeVita a debutujícího Christophera Lloyda. Když svobodomyslný malý podvodníček Randle P. McMurphy (Jack Nicholson) přichází do státní psychiatrické nemocnice, jeho nakažlivý odpor k disciplíně otřese rutinou celého zařízení. On je jednou stranou nastávající války; uhlazená, chladně monstrózní sestra Ratchedová druhou. Kde jsou hranice? Kde začíná a končí svoboda? Musíme přijímat pravidla, které si společnost vynucuje? Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Drama

Původní název: One Flew Over the Cuckoo's Nest

Režie: Miloš Forman

Hrají: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny DeVito, William Redfield, Scatman Crothers, Brad Dourif, Christopher Lloyd

Původ a premiéra: USA, 1975

Délka: 133 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), Rakuten (dabing)

Vykoupení z věznice Shawshank Proč vidět: Dlouhodobě nejlépe hodnocený film napříč webovými službami Tento americký film na motivy knihy Stephena Kinga v roce 1994 napsal a režíroval Frank Darabont. Vypráví příběh bankéře Andyho Dufresna (Tim Robbins), který je nespravedlivě odsouzen za vraždu manželky a jejího milence k několika doživotním trestům. Dufresne se během dvou desetiletí, které tráví ve věznici Shawshank, se spřátelí s vězněm Ellisem „Redem“ Reddingem (Morgan Freeman), pomáhá dozorcům při praní špinavých peněz, řeší jejich finanční záležitosti a chystá útěk. I když Vykoupení z věznice Shawshank okupuje první příčky většiny žebříčků s nejlepšími filmy, při svém uvedení neměl v kinech velký úspěch. A přestože získal sedm nominací na Oskara, neproměnil ani jednu. Ve stejném roce totiž vyšly i divácky úspěšnější filmy Forest Gump a Pulp Fiction. Hodnocení Kinobox.cz: 93 % Žánr: Drama

Původní název: The Shawshank Redemption

Režie: Frank Darabont

Hrají: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, Clancy Brown, Mark Rolston, James Whitmore, Gil Bellows, William Sadler, Jeffrey DeMunn, Larry Brandenburg, Neil Giuntoli

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 142 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), iTunes (titulky)