Našli jsme nejlepší filmové muzikály. Vlasy, Největší showman, Hamilton i West Side Story… Většinu si můžete pustit online

Poslední dny před svým odjezdem do války ve Vietnamu stráví mladý Claude v New Yorku, kde poznává bezstarostný a bláznivý život hippies.

Je to nejslavnější muzikál všech dob, oceněný deseti Oscary, s hudbou Leonarda Bernsteina. Autoři scénáře čerpali svůj námět ze Shakespearova dramatu Romeo a Julie a vytvořili parafrázi na nejznámější milostný příběh světa. Montekové a Kapuleti zde byli nahrazeni bělošskými a portorikánskými partami, žijícími v New Yorku.

Průměrná sborová tanečnice Roxie Hartová se pro slávu rozhodne vraždit. Když to udělá, skončí za mřížemi společně s kabaretní hvězdou Velmou Kellyovou, která s pomocí prohnaného právníka Billyho Flynna rozpoutá kolem svého zločinu mediální šílenství. Poté, co Flynn vezme Roxiein případ, udělá z ní nejžhavější bulvární senzaci, čímž připraví půdu pro pěvecký a taneční souboj mezi oběma přehnaně horlivými rivalkami.

Nestárnoucí muzikál s Genem Kellym je unikátní i díky svému ikonickému sedmnáctiminutovém závěru, který baletem popisuje pocity hlavního hrdiny poté, co se zdá, že jeho láska je navždy ztracena. Je to jedno z nejlepších využití tance a příběhu v dějinách kinematografie. Nechybí samozřejmě slavné Gershwinovy písně.

Modelka Dala se kuriózním způsobem seznámí s tanečníkem z povolání, Jerrym Traversem. Jerry má apartmá pod Daliným a ruší ji neustálým stepem, při kterém si notuje píseň No Strings. Dala nemůže spát a navštíví rušitele nočního klidu. Ten je uchvácen jejím půvabem. Malý noční incident je ale pouze začátkem dalších patálií. Chaotický milostný spletenec ve filmu vrcholí strhujícím, slavným číslem „Cheek to Cheek“.

Pokračování 10 / 36

Mamma Mia!

Děj se odehrává na idylickém řeckém ostrově a slouží jako pozadí pro spoustu hitů skupiny ABBA. Nezávislá svobodná matka Donna, která na ostrově vlastní malý hotel, se chystá pustit svoji temperamentní dcerku Sophii. Ta však tajně pozvala tři bývalé milence své matky v naději, že se jí podaří najít otce.

Film se stal mezinárodním hitem a jedním z nejvýdělečnějších muzikálů všech dob. Úspěch vedl v roce 2018 ke vzniku pokračování Mamma Mia! Here We Go Again. Meryl Streep byla za svůj výkon nominována na Zlatý glóbus.

Hodnocení Kinobox.cz: 66 %

Žánr: Hudební filmy

Režie: Phyllida Lloyd

Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgård, Colin Firth, Julie Walters, Christine Baranski, Nancy Baldwin, Enzo Squillino Jr., Rachel McDowall

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 108 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Google TV (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)