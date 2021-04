20 nejlepších filmů o dobývání vesmíru. Víme, kde si je můžete pustit online

Vybrali jsme nejlepší filmy a seriály s tematikou cest lidí do vesmíru. Takové, jejichž hlavní hrdinové jsou astronauti, nebo se jinak věnují průzkumu vesmíru. Snažili jsme se vyhnout nerealistickému sci-fi, některé snímky na pomezí této kategorie jsme ale nakonec do výběru zařadili.

Apollo 13 Film přibližuje zrušenou misi kosmické lodě Apollo 13, která měla v roce 1970 za cíl přistát na Měsíci. Raketa Saturn V sice odstartovala, ale posádka Měsíc nakonec jen obletěla a cíl mise se změnil v záchranu jejich života. Při zapnutí promíchávání nádrže s kapalným kyslíkem totiž došlo k elektrickému zkratu, který způsobil explozi a poškození lodi. Posádka musela vyřešit, jak se s omezenou zásobou kyslíku a energie vrátit zpátky domů. Z této mise také pochází slavná hláška „Houstone, máme problém," i když ve skutečnosti zazněla jinak. Režisér Ron Howard spolupracoval s NASA, aby byl film technicky správný. I když se nevyhnul různým zjednodušením a dramatickým úpravám, je výsledek velmi realistický. Velitele mise Jima Lowella hraje Tom Hanks. Film Apollo 13 získal v roce 1996 dva Oskary: za nejlepší střih a zvuk. Nominovaný byl v devíti kategoriích. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Drama

Režie: Ron Howard

Hrají: Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed Harris, Kathleen Quinlan, Mary Kate Schellhardt

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 140 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Amazon Prime (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Marťan Režisér Ridley Scott natočil v roce 2015 jeden z nejlepších filmů o problémech při dobývání vesmíru. Posádka výzkumné stanice během prašné bouře rychle opustí Mars, na planetě přitom zůstane jeden člen posádky, kterého považují za mrtvého. Osamocený astronaut má na Marsu k dispozici jen poničené technické zařízení a minimum zásob. Především nikdo neví, že na planetě zůstal. Jak dát vědět, že žije? Jak nezemřít hlady? To jsou pouze jedny z desítek problémů, které musí postupně vyřešit, aby byla šance na návrat na planetu Zemi. Hlavní roli osamoceného astronauta skvěle vystihl Matt Damon, ostatně za tuto roli získal Zlatý glóbus. Film byl nominovaný na sedm Oscarů. Doporučujeme také skvělou knižní předlohu Marťan od Andyho Weira. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Martian

Režie: Ridley Scott

Hrají: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Jeff Daniels, Chiwetel Ejiofor, Michael Pena, Aksel Hennie

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 130 minut Marťan: recenze filmu Vesmírná robinsonáda Ridleyho Scotta s Mattem Damonem v hlavní roli, která nabízí odlehčeně pojatou příručku pro přežití ve zdánlivě beznadějné situaci na Marsu. Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Gravitace Vizuálně fascinující film nadchne nejen fanoušky vesmírných příběhů. Nabízí vtahující smyslový zážitek, u něhož během prvních minut zapomenete, že sedíte v kině. Ponoříte se do hlubin vesmírného prostoru a začnete si hlídat hladinu kyslíku. Skupina kosmonautů je vyslána do vesmíru na rutinní misi, ale během výstupu do volného prostoru se stane nečekaná katastrofa. Přežijí ji pouze pouze dva lidé. Pro lékařku a vědkyni, ale nepříliš zkušenou astronautku Ryan Stonevou (Sandra Bullock) jde o první vesmírnou misi. Velitel výpravy a naopak zkušený veterán Matt Kowalski (George Clooney) má nalétáno asi dvacet let. Spojení se Zemí nefunguje, kyslík pomalu dochází a oni zoufale a z posledních sil bojují o svou záchranu. Gravitace představuje vrchol současné filmařiny, kombinuje promyšlený a vypiplaný vizuál se zvukovou a trikovou stránkou a brilantními hereckými výkony. Film proměnil sedm z deseti nominací na Oscara, včetně ocenění za Nejlepší film a získal mimo jiné i tři Zlaté glóby. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Gravity

Režie: Alfonso Cuarón

Hrají: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Amy Warren, Orto Ignatiussen, Paul Sharma, Basher Savage

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 91 minut Gravitace: recenze filmu Vesmírná odyssea nalezla svého důstojného nástupce. Alfonso Cuarón nabízí vtahující smyslový zážitek, umocněný velikostí plátna. Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), HBO (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Interstellar V nepříliš vzdálené budoucnosti se život na planetě Zemi blíží ke svému konci. Vzduch na ní přestává být v důsledku písečných prachových bouří dýchatelný, nemoci ničí jednu zemědělskou plodinu za druhou. Daří se jedině kukuřici, kterou pěstuje i farmář a bývalý letecký pilot a konstruktér raketoplánů Cooper (Matthew McConaughey). Lidstvu je třeba najít nový domov. Řešení nabízí objev červí díry a cesta do jiné galaxie. Režisér Christopher Nolan ve filmu po spielbergovsku propojil emotivní rodinný příběh s monumentální vesmírnou podívanou. Netají se svou inspirací Kubrickovou Vesmírnou odysseou, která je tu znát v motivech, variacích obdobných scén, formě i přesahu, o který se film snaží. Někomu se může však zdát dlouhá téměř tříhodinová délka filmu. Z pěti nominací na Oscara získal film jednoho za vizuální efekty. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Casey Affleck, Ellen Burstyn, Matt Damon

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 169 minut Interstellar: recenze filmu Tvůrce netopýří trilogie přichází s opojným vesmírným dobrodružstvím, které se inspiruje u Stanleyho Kubricka i Stevena Spielberga. Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

2001: Vesmírná odysea Režisér Stanley Kubrick se inspiroval povídkou Hlídka od A. C. Clarka. Spisovatel ji rozšířil na román 2001: Vesmírná odyssea a posléze se podílel i na přípravě scénáře stejnojmenného kultovního filmu. Přestože byl film natočen ještě před prvním přistáním na Měsíci, dokázal velmi realisticky ukázat, jak vypadá cestování vesmírem. Velký podíl na tom měl A. C. Clark, který ve svých sci-fi románech používal technologie, které se ve vesmíru nyní skutečně využívají, nebo dle vědců mohou využívat. Vesmírná odysea začíná v dávné minulosti. Ukazuje černý obelisk, který ovlivňuje myšlení blízké lidské tlupy. Naučí ji používat nástroje a zbraně, díky tomu zvítězí v boji s jinou tlupou. Děj se přesune do roku 2001, kdy lidé na Měsíci najdou tajemný obelisk. Vyšle signál směrem k Jupiteru a vesmírná loď se v rámci tajné mise vydává zjistit, kdo tento signál přijal. Z filmů na našem seznamu je Vesmírná odysea divácky sice nejnáročnější, ale zpracování je i po tolika letech stále vynikající a zápletka skvěle promyšlená. Zejména slavný závěr však klade na diváka vyšší nároky ohledně pochopení filozofie příběhu (a také udržení pozornosti). Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: 2001: A Space Odyssey

Režie: Stanley Kubrick

Hrají: Keir Dullea, Douglas Rain, Gary Lockwood, William Sylvester, Leonard Rossiter, Margaret Tyzack, Robert Beatty

Původ a premiéra: USA, 1968

Délka: 149 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Zpráva o Europě Mezinárodní posádka astronautů se v soukromě financované misi zavazuje k hledání života na Jupiterově čtvrtém největším měsíci, Europě. Kde jinde hledat život než tam, kde je voda... Právě mise Europa 1 má být prvním pokusem o vyslání člověka do hlubin vesmíru. Šestičlennou posádku složenou z odborníků z celého světa sledují při jejich cestě k šestému měsíci planety Jupiter miliardy lidí. Všichni do nich vkládají své naděje, že na ledové Europě, která je od dob prvních zkoumání vesmíru lákadlem pro všechny autory science fiction a snílky, objeví konečně důkaz, že ve vesmíru lidstvo není samo. Film zvolí přitom netradiční formu vyprávění, kdy uvidíme reportáž poskládanou ze záběrů kamer na lodi, skafandrech, z televizních záběrů. Přitom lidstvo nepředstavuje jako supermany, ale jako velmi zranitelné a slabé bytosti. Dynamický střih a střídání jednotlivých časových linií hned v prvních minutách filmu prozrazují, že žádná mise do vzdáleného kosmu nemůže proběhnout bez komplikací. Polodokumentární styl sci-fi funguje, herecké výkony jsou velmi dobré – pokud máte rádi vesmírné thrillery, tento se vám bude líbit. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Sci-Fi

Původní název: Europa Report

Režie: Sebastián Cordero

Hrají: Sharlto Copley, Daniel Wu, Michael Nyqvist, Christian Camargo, Karolina Wydra, Anamaria Marinca, Embeth Davidtz

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Správná posádka Režisér a scenárista Philip Kaufman se inspiroval stejnojmenným knižním bestsellerem Toma Wolfa a ve filmu Správná posádka mapuje historii amerického vesmírného programu. Zmiňuje nezdary, postupné malé úspěchy a dojde až k prvním letům do vesmíru. Film začíná na konci 40. let minulého století, kde ukazuje život testovacích armádních pilotů, kteří i různými improvizovanými způsoby překonávají rychlostní rekordy. Původně tajné testy se kvůli financování stávají veřejnými. Když Sovětský svaz v roce 1957 vypustí na oběžnou dráhu kolem Země družici Sputnik, Amerika zjistí, že také potřebuje zamířit do vesmíru. Piloti jsou jasnou volbou pro výběr účastníku programu Mercury a jeho šest pilotovaných letů. Hrdina filmu Gordon Cooper je posledním, kdo v lodi Mercury-Atlas 9 v roce 1963 letí do vesmíru. Správná posádka získala osm nominací na Oskara a čtyři z nich proměnila: za nejlepší střih, hudbu, zvuk a zvukové efekty. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Drama

Původní název: The Right Stuff

Režie: Philip Kaufman

Hrají: Fred Ward, Dennis Quaid, Ed Harris, Scott Glenn, Sam Shepard, Barbara Hershey, Lance Henriksen

Původ a premiéra: USA, 1983

Délka: 193 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky)

Vesmírní kovbojové Před desítkami let se měli čtyři špičkoví testovací piloti stát první posádkou, která uvidí Zemi z vesmíru. Shodou okolností a kvůli nepřejícnosti nadřízeného je ale předběhla opice a oni málem zapadli v zapomnění. Snad osud, možná náhoda, ale hlavně hrdina Frank Corvin (Clint Eastwood) tomu chtěli jinak. Něco se totiž léty změnilo... Na orbitě nyní krouží starý ruský porouchaný satelit, u kterého hrozí nekontrolovatelný pád do zemské atmosféry na obydlené území. Je jasné, že satelit měl původně i jiné, přísně tajné poslání. Součástí naváděcího systému této družice je starý americký systém, kdysi navrhovaný Frankem. A protože jde o starou technologii, může katastrofě zabránit jen tým obstarožních pamětníků. Čtveřice bývalých kosmonautů musí za méně než třicet dní absolvovat přípravu a fyzické testy, aby byla vypuštěna na oběžnou dráhu s úkolem opravit satelit a zabránit nejhoršímu. Je však v zájmu některých vlivných kruhů celou misi zhatit… Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Space Cowboys

Režie: Clint Eastwood

Hrají: Clint Eastwood, Donald Sutherland, James Cromwell, Marcia Gay Harden, William Devane, Loren Dean, Barbara Babcock

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 130 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Ad Astra Umělá inteligence je ve 22. století integrována do všech průmyslových odvětví. Měsíc a Mars jsou kolonizovány, lidmi osídlené satelity obíhají kolem Neptunu, nejvzdálenější planety sluneční soustavy. Na Zemi se staví nová babylónská věž. Je to anténa, jejíž konec dosahuje až do vesmírného prostoru a která má sloužit k vyhledávání inteligentního mimozemského života. Tým budující tuto obří stavbu vede Roy McBride (Brad Pitt). Země je však postižena řadou nečekaných katastrof, které zasáhnou i obří anténi. Americké zpravodajské služby se domnívají, že ohrožení Země má původ v explozích, ke kterým dochází u planety Neptun a souvisí s projektem Lima. A tak se Roy vydává napříč Sluneční soustavou, aby našel svého otce, který zmizel před dvaceti lety při hledání mimozemské civilizace, a odhalil tajemství záhadných explozí, které ohrožují Zemi. Royův otec hledání zasvětil svůj život a jeho syn se nyní vydává po jeho stopách, aby i on zjistil pravdu o lidské existenci. Prostřednictvím postavy astronauta Roye se režisér tak ptá jak na velké otázky typu, zda jsme ve vesmíru sami, tak na ty ryze osobní, vztahové. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: James Gray

Hrají: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Jamie Kennedy, Liv Tyler, Donald Sutherland

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 123 minut Ad Astra: Brad Pitt ve sci-fi o cestě k vnějšímu okraji sluneční soustavy [recenze filmu] Inteligentní sci-fi o vzdálenostech mezi planetami i lidmi, v níž režisér James Gray umně propojuje osobní, psychologickou linii vyprávění s tou žánrovou, epickou. Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

První člověk Všichni známe ikonický moment, kdy 21. července 1969 Neil Armstrong vstoupil jako první člověk na povrch Měsíce a pronesl slavnou větu: „Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo“. U televizních obrazovek ho sledovalo na šest set milionů lidí. Neméně fascinující je ale i sedmiletá éra, která tomuto letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal možnost udělat na Měsíci první krok. Film ukazuje rodinný a pracovní život Neila Armstronga (Ryan Gosling), který začíná v roce 1961, kdy prezident John F. Kennedy stanovil cíl přistát na Měsíci a bezpečně se vrátit zpět. Armstronga představuje nejen jako astronauta, ale i jako manžela a otce. Vesmírné scény nejsou natočeny tradičně z pohledu řídicího střediska, ale realisticky z pohledu posádky, která z majestátního vesmíru vidí jen výsek malým okýnkem. Uvnitř rakety to děsivě vrže, skřípe, přístroje jsou nedokonalé a zdá se, že stroj drží pohromadě jen silou vůle. Pokud chcete realisticky vidět, jak začátky dobývání vesmíru vypadaly, tento film vám je ukáže. Film si ze čtyř nominací na Oscara odnesl jednoho za vizuální efekty. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Životopisné filmy

Původní název: First Man

Režie: Damien Chazelle

Hrají: Ryan Gosling, Claire Foy, Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Shea Whigham, Christopher Abbott

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 138 minut První člověk: recenze filmu Vesmírný let Apolla 11 na Měsíc jako způsob, jak se vyrovnat s pozemským rodinným traumatem. Režisér Damien Chazelle si komorním podáním velkolepé události znovu říká o Oscara. Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Moon Jaký dopad na lidskou psychiku může mít vesmírná samota, ukazuje velmi sugestivně film Moon. Je to komorní, minimalistická sci-fi pro jednoho herce, která upozorňuje na cestu, kterou by se mohl tento žánr do budoucnosti ubírat. Nabízí návrat k psychologickému, filozofickému, vědeckému, společenskému, politickému a sociálnímu přesahu sci-fi filmů. Sam Bell (Sam Rockwell) je zaměstnanec těžební společnosti. Jako jediný obyvatel omšelé lunární stanice Sarang dohlíží na odvrácené straně Měsíce na takřka plně automatizovanou těžbu Helia 3 a následný převoz suroviny na naši planetu. Samův tříletý kontrakt se společností Lunar Industries má za dva týdny vypršet, ale po poklidných letech, vyplněných vykonáváním setrvačných návyků, najednou začne Sam vidět a slyšet podivné věci. Film je skvělá, inteligentní variace na povídkovou tvorbu Stanislawa Lema, Isaaca Asimova nebo jiných žánrových klasiků. Duncan Jones za film obdržel britskou cenu BAFTA pro nejlepšího debutujícího režiséra. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Duncan Jones

Hrají: Sam Rockwell, Dominique McElligott, Kaya Scodelario, Matt Berry, Robin Chalk, Kevin Spacey, Rosie Shaw

Původ a premiéra: Velká Británie, 2009

Délka: 97 minut Moon: recenze filmu Na odvrácené straně Měsíce se krátí čas vypršení mise astronauta s těžebním posláním. Sam Bell ale začíná náhle ztrácet svou identitu. Podaří se mu vrátit zpátky na Zem? Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Saljut-7 V zástupu amerických snímků působí ruský snímek Saljut-7 jako zjevení, ale nenechte se původem odradit. Technicky se jedná o moderní film s realistickým ztvárněním dění na oběžné dráze, který snese srovnání se slavnější Gravitací. Na rozdíl od amerického snímku vychází ten ruský z reálné předlohy, a tak má obsahem blíže spíše ke staršímu filmu Apollo 13. Saljut-7 byla orbitální stanice Sovětského svazu, která létala kolem Země v letech 1982 až 1991. Podobně jako dnešní Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) sloužil Saljut pro výzkum a vystřídalo se na něm 21 kosmonautů. V roce 1985 byla stanice nějakou dobu bez posádky a na orbitu létala v bezpilotním režimu. Náhle však přestala komunikovat a Sověti stáli před rozhodnutím, zda světu přiznat selhání a chloubu jejich vesmírného programu nechat shořet v atmosféře, nebo se jí pokusit zachránit. A právě tady začíná hlavní příběh. Protože se jedná o zachycení reálné historické události, neprozradíme z děje filmu nic překvapujícího, když řekneme, že se Sověti rozhodli narychlo do vesmíru poslat dvojici nejzkušenějších kosmonautů, aby se pokusili Saljut-7 zachránit. Byla z toho akce, která je dodnes hodnocena jako nejnáročnější vesmírná mise z hlediska navigace a manipulace. Technické náležitosti a hlavní příběh se ruským filmařům povedlo zachytit chytlavě a věrně, ale některé vedlejší dějové linky odbočují z reality a zbytečně přidávají patosu. Celkově se však rozhodně jedná o film, který stojí za zhlédnutí. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Drama

Původní název: Salyut-7

Původ a premiéra: Rusko, 2017 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Proxima Astronautka Sarah (Eva Green) se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Jako jediná žena ve vesmírné misi Proxima podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Tvůrci filmu dostali možnost natáčet v autentických výcvikových zařízeních Evropské kosmické agentury. Na začátku se podíváme do Evropského střediska kosmonautů (EAC) v Kolíně nad Rýnem, navštívíme i Hvězdné městečko ležící 40 kilometrů severovýchodně od Moskvy. Nechybí ani pohled do útrob kazašského kosmodromu Bajkonur, odkud má raketa vzlétnout. Film působí velmi reálně, zapomeňte na supermoderní výcviková střediska ze sci-fi filmů. Přípravy na let vypadají až dokumentárně. Film je nejen o astronautce, ale také ho natočila režisérka a scénáristka Alice Winocour. Vycházela z reálných osudů astronautek a zároveň matek. V poněkud melodramaticky laděném filmu se snaží vyprávět příběh astronautky o hledání cesty, jak zvládnout roli matky, přitom uskutečnit svůj sen a cestovat ke hvězdám. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Drama

Režie: Alice Winocour

Hrají: Eva Green, Matt Dillon, Zélie Boulant-Lemesle, Lars Eidinger, Sandra Hüller, Alexey Fateev, Nancy Tate

Původ a premiéra: Francie, 2019

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky), O2TV (dabing), Aerovod (bez dabingu a titulků)

The Expanse Děj seriálu se odehrává ve dvě stě let vzdálené budoucnosti, kdy lidstvo už dávno kolonizovalo sluneční soustavu. Dochází však k vzájemným politickým i vojenským sporům mezi obyvateli Země, Marsu a lidmi z pásu asteroidů, kde se těží nerostné suroviny. Jde o jeden nejrealističtějších sci-fi seriálů, které kdy byly natočeny. Hlavní podíl má na tom především kvalitní knižní předloha i výborný scénář. Děj či problém, který by jiným seriálům vystačil na celou sezónu, zde spláchnou tvůrci během jednoho dílu. Jde zkrátka o hard sci-fi, nekompromisní dílo, které v drtivé většině i přes přítomnost vědeckofantastických prvků v maximální možné míře dodržuje platná pravidla a fyzikální zákony. Zatím jsou natočeno pět sérií, šestá se chystá. Seriál mimo jiné v roce 2017 získal prestižní ocenění Hugo a za své technické zpracování byl nominován na řadu cen. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Steven Strait, Cas Anvar, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Thomas Jane, Florence Faivre

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), Amazon Prime (bez dabingu a titulků)

Skrytá čísla Skrytá čísla jsou trochu jiný film než ostatní v tomto přehledu. Toto životopisné drama, které upozorňuje na rasovou segregaci v USA, se ale odehrává v době, kdy Amerika bojovala se Sovětským svazem o vesmírná vítězství. Hrdinkami filmu jsou tři afroameričanky: matematička, inženýrka a inspektorka, které pracují ve výzkumném programu ve Virginii. Kvůli předsudkům se jejich kariéra nemůže vyvíjet stejně jako u bílých kolegů. Ale díky výpočtům, které provedou, mohla Amerika vyslat astronauta Johna Glenna na oběžnou dráhu. A nakonec vypočítaly i trajektorie pro let Apolla 11. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Drama

Původní název: Hidden Figures

Režie: Theodore Melfi

Hrají: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Aldis Hodge, Kirsten Dunst, Glen Powell

Původ a premiéra: USA, 2016 Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

For All Mankind Co by se stalo, kdyby jako první na Měsíci byli Sověti a nikoli USA? Ano, závod by neskončil přistáním na Měsíci. Američané by se nevzdali a vesmírný závod by pokračoval. Jak je známo, tak nejrychlejší technický pokrok proběhl během první a druhé světové války, a také během soupeření USA a SSSR během války studené. První sezona seriálu se věnuje reálnému programu Apolla, nicméně vzhledem k alternativnímu úspěchu SSSR vše pokračuje dále, dochází k daleko dřívějšímu vybudování vesmírné stanice a samozřejmě také stanice přímo na Měsíci. V druhé sezoně můžeme sledovat události více než o dekádu později, kdy „alternativní“ vesmírný program obou velmocí je dále, než aktuálně ten reálný. Tvůrci seriálu přitom dokáží používat reálné a obecně známé historické události, jejich interpretaci však samozřejmě posunují. Vizuální stránka seriálu je výborná, tvůrci navíc dokáží velmi dobře vyvážit „historické“ události a přitom nezapomínají na osudy jednotlivých postav. Herecké obsazení nemá chybu. Tyto alternativní dějiny kosmonautiky se zkrátka povedly. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Jodi Balfour

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Challenger: Poslední let Dokumentární seriál se věnuje přípravám startu raketoplánu Challenger a tomu, co následovalo po jeho explozi 28. ledna 1986. Byl natočen v produkci Netflixu, má celkem tři hodiny a inženýři, úředníci a příbuzní členů posádky zde nabízí svůj pohled na tragický výbuch raketoplánu. Havárie Challengeru byla zpracována už vícekrát, tento seriál však kombinuje technický aspekt katastrofy za pomoci odborníků, nevyhýbá se ale ani emocionálnímu rozměru, který dokumentu dávají výpovědi rodinných příslušníků. Tvůrce je třeba pochválit, že kromě kritiky a hledání viníků ukazují událost i v širších souvislostech, dokument je tedy zároveň i hlubokou poctou. Je to dokument z kategorie „musíte vidět“. Netflixu se velmi povedl a doporučíme jej nejen fanouškům a zájemcům o kosmonautiku, ale také laikům, kteří o události pouze slyšeli a moc o ní neví, případně je žánr „rakety a vesmír“ úplně míjí. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Challenger: The Final Flight

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Čas dobyvatelů V roce 1963, v době studené války a závodů v dobývání kosmu mezi SSSR a USA, plánují Rusové výstup kosmonautů do vesmíru z lodi Voschod. První prototyp bezpilotní družice se má na oběžnou dráhu vydat v roce 1967. Američané však oznámí, že také chystají výstup do vesmíru. Sovětská generalita se proto rozhodne vyslat loď s kosmonauty již v roce 1965, aby si SSSR zajistil světové prvenství. Konstrukční kancelář Sergeje Koroljova urychlí práce a pro let jsou vybráni dva zkušení piloti, Alexej Leonov a Pavel Beljajev. Bezpilotní družice zatím simuluje pokusný výstup, ale na oběžné dráze se rozpadne. Koroljov nechce riskovat životy kosmonautů, ale vedení SSSR trvá na svém. Oba piloti jsou však ochotni letět. Dne 18. března 1965 vesmírná loď s Leonovem a Beljajevem na palubě odstartuje z Bajkonuru. Let je normální a Voschod-2 dosáhne orbity. Leonov upoutaný lanem vstoupí přes vzduchovou komoru do vesmíru a vznáší se opojně ve volném prostoru... Film je velmi dobře natočen a dokáže speciálními efekty i energií konkurovat současné Hollywoodské produkci. Jedná se o vynikající snímek, který jen na plátno přenesl reálné události. Je to skvělá výpověď o kosmonautice v šedesátých let a o tehdejších podmínkách dobývání vesmíru. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Spacewalker

Režie: Dmitry Kiselev

Hrají: Evgeny Mironov, Konstantin Khabenskiy, Vladimir Ilin, Anatoliy Kotenyov, Aleksandra Ursulyak, Elena Panova, Aleksandr Ilin

Původ a premiéra: Rusko, 2017

Délka: 140 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Kuki (dabing), Starmax (bez dabingu a titulků), Voyo (dabing a titulky)

Ze Země na Měsíc Vydejte se s odvážnými astronauty na cestu, která začíná historickým projevem prezidenta Johna F. Kennedyho a pokračuje prvním výstupem člověka do vesmíru až k tomu nejzásadnějšímu momentu, kdy se člověk poprvé octne na Měsíci. Jeden malý krok pro člověka... velký krok pro lidstvo. Prožijte příběhy mužů, žen a dětí, kteří zasvětili část svého života ve prospěch zdárného projektu – jednomu z největších v historii lidstva. Seriál Ze Země na Měsíc je natočený podle knihy Andrewa Chaikina A Man on the Moon: The Voyages of the Apollo Astronauts. Ve filmu v produkci HBO hraje Tom Hanks a spousta dalších skvělých herců, jednotlivé díly točili zkušení a známí režiséři. Seriál má potřebný rozpočet, výpravu a efekty, věrmě přiblíží atmosféru této doby. Pokud jste nadšenci do programu Apollo, budete nadšeni. Čistě technicky orientovaným divákům se ale vzhledem k rozsahu seriálu nemusí líbit pro americkou produkci typické okrajové informace o rodinách astronautů. Hodnocení IMDb: 86 % Původní název: From the Earth to the Moon

From the Earth to the Moon Žánr: Dokumentární seriály

Hrají: Tom Hanks, Nick Searcy, Lane Smith, David Andrews, Daniel Hugh Kelly, Stephen Root, David Clyde Carr

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 12 dílů po 60 minutách Kde si film můžete pustit: HBO (dabing)