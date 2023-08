Nejlepší filmy, ve kterých hrají hlavní roli auta, formule a rychlost. Akce, zábava i oskarová dramata

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Výborné herecké výkony hlavní dvojice, dobová atmosféra a parádní záběry z automobilových závodů dělají z tohoto filmu dílo, který by si žádný filmový fanoušek neměl nechat ujít. A to navzdory tomu, že realita byla o chloupek jiná.

Automobilový designér Carroll Shelby a závodník Ken Miles pracují na závodním autě pro Ford Motor Company. Ve slavném 24hodinovém závodě Le Mans se snaží sundat z piedestálu zdánlivě nepřekonatelné vozy Enza Ferrariho. Proti nim stojí neporazitelné Ferrari, fyzikální zákony i jejich vlastní osobní démoni. Navzdory překážkám a omezením, které jim do cesty hází i samotný Ford, musí vyvinout revoluční vozidlo, které převálcuje každého.

Americký profesionální závodník Michael Delaney se vrací na závodiště ve Francii, kde byl před rokem během závodní čtyřiadvacetihodinovky těžce zraněn. Při prohlídce místa si uvědomuje silné sympatie k Lise, vdově po jezdci, který při stejné nehodě tragicky zemřel. Přestože se Delaney dlouho vzpamatovával z řady těžkých zranění, znovu usedá do svého oblíbeného vozu Porsche. V tomto závodě Le Mans přitom jde hlavně o souboj a prestiž dvou největších automobilových stájí: Porsche proti Ferrari.

Hvězdné obsazení filmu zahrnuje Burta Reynoldse, Jackieho Chana, Farrah Fawcettovou, Sammyho Davise Jr. a dokonce i Rogera Moora, který si přímo uprostřed své kariéry dělal legraci z Jamese Bonda. V roce 1984 bylo natočeno pokračování, to je však o třídu horší.

Silniční závod přes celou zemi je založen na skutečné události Cannonball Baker Sea to Shining Sea Memorial Trophy Dash, kterou uspořádal Brock Yates na protest proti omezení rychlosti na 55 mil za hodinu. Cannonball byl pojmenován po Erwinu G. Cannonball Bakerovi, který ve 20. letech minulého století projel celou zemi na motocyklu. Mnoho postav používá fígly, které vyváděli skuteční závodníci Cannonballu.

Charlieho Crokera právě propouštějí z vězení, kde si odseděl dva roky. Že je to ale ten správný londýnský frajer, ihned plánuje nějakou větší prácičku, tentokrát v zahraničí. Volba padne na italský Turín, kde se nabízí ukrást čtyři miliony dolarů ve zlatě, převážených v obrněném konvoji z letiště do automobilky Fiat. Povede se troufalý a velmi propracovaný plán?

Rychle a zběsile

Dom Toretto a jeho famílie zlodějíčků začne ležet v žaludku policii. Ta povolá do akce tajného policistu Briana O'Connera, aby se do Torettova gangu infiltroval. Brian však brzy zjišťuje, že mu strana bezpráví možná imponuje víc, než by měla.

Film, který odstartoval miliardovou franšízu velkorozpočtových trháků, vznikl za relativně skromných 38 milionů dolarů. Proto v prvním díle ještě nenajdete slavné supersporty, ale většinou jen dostupnější, ale patřičně vytuněná japonská auta. První film je o pouličních závodech a spokojil se v podstatě jen s tím, že oslavuje auta a automobilovou kulturu. Na fyziku popírající akční trháky se série změnila až později.

Hodnocení Kinobox.cz: 75 %

Žánr: Akční filmy

Původní název: The Fast and the Furious

Režie: Rob Cohen

Hrají: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune, Chad Lindberg, Johnny Strong

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 106 minut

Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)