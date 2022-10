Nejlepší filmy o cestování časem, které byste měli vidět. Víme, kde je najdete on-line

Kdo by nechtěl vrátit čas a něco změnit? Vybrali jsme nejlepší komedie, sci-fi, vážnější i zamilované filmy, které mají společné téma cestování v čase.

Na Hromnice o den více Sebestředného televizního moderátora počasí zastihne cestou do pensylvánského městečka Punxsutawney, kam jede natočit reportáž o každoročních oslavách Hromnic, ohromná sněhová kalamita. Od té chvíle se ocitne lapen v časové smyčce, která ho nutí neustále se probouzet do stejného dne. Každý den naráží na stejné lidi, kteří si však neuvědomují, že se Hromnice opakují. Co se z počátku zdá jako skvělá zábava, tak se postupně mění v trest, ze kterého asi není úniku. Romantická a zábavná klasika svým způsobem definovala kategorii „žiju jeden den stále dokola“. Za výborný původní scénář ostatně film získal dvě ocenění. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Komedie

Původní název: Groundhog Day

Režie: Harold Ramis

Hrají: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott, Stephen Tobolowsky, Brian Doyle-Murray, Angela Paton, Rick Ducommun

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky)

Lásky čas Večer po dalším nevydařeném novoročním večírku sdělí otec synovi tajemství –muži v jeho rodině měli vždy schopnost cestovat časem. Tim sice nemůže změnit historii, ale může změnit to, co se děje a dělo v jeho vlastním životě. A tak se rozhodne udělat svůj svět lepším... tím, že si najde přítelkyni. Bohužel se ukáže, že to není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Film natočil Richard Curtis, scenárista a režisér, který má na svém kontě tituly jako Notting Hil, Láska nebeská či Deník Bridget Jonesové. Lásky čas má podobnou atmosféru, ale tvůrci přidávají trochu sci-fi žánru. Paradoxně je však více ze života. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: About Time

Režie: Richard Curtis

Hrají: Rachel McAdams, Bill Nighy, Domhnall Gleeson, Tom Hollander, Margot Robbie, Lindsay Duncan, Lee Asquith-Coe

Původ a premiéra: Velká Británie, 2013

Délka: 123 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky), Amazon Prime Video (titulky)

Zabil jsem Einsteina, pánové… Děj sci-fi komedie se odehrává střídavě v Americe někdy na přelomu druhého a třetího tisíciletí a v Praze roku 1911. Skupinka bojovně naladěných fanatiků si pohrává s nebezpečným vynálezem – takzvanou bombou G, kvůli které ženy obrůstají plnovousem a nerodí děti. Při hledání viníka toho všeho dojde lidstvo k názoru, že všechno má na svědomí zakladatel moderní fyziky. Do minulosti proto odlétá výprava profesora Moora s jediným cílem – zabít mladého Alberta Einsteina. Podle tvrzení autorů filmu je skutečnost, že profesor Einstein mohl přijít v Praze roku 1911 o život, historickým faktem. Na rozdíl od většiny děl tohoto žánru, která míří do daleké budoucnosti, se zde děj naopak vrací pomocí stroje času do minula. Stejný koncept využívá i jiné velmi dobré české sci-fi Zítra vstanu a opařím se čajem (1977). Hodnocení ČSFD: 75 % Žánr: Komedie

Režie: Oldřich Lipský

Hrají: Jana Brejchová, Lubomír Lipský, Petr Čepek, Radoslav Brzobohatý, Jan Libíček, Stella Zázvorková, Josef Hlinomaz

Původ a premiéra: Česko, 1970

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Starmax, Voyo

Interstellar V nepříliš vzdálené budoucnosti se život na planetě Zemi blíží ke svému konci. Vzduch na ní přestává být v důsledku písečných prachových bouří dýchatelný, nemoci ničí jednu zemědělskou plodinu za druhou. Daří se jedině kukuřici, kterou pěstuje i farmář a bývalý letecký pilot a konstruktér raketoplánů. Lidstvu je však třeba najít nový domov. Řešení nabízí objev červí díry a cesta do jiné galaxie. Režisér Christopher Nolan ve filmu po spielbergovsku propojil emotivní rodinný příběh s monumentální vesmírnou podívanou. Někomu se může zdát dlouhá téměř tříhodinová délka filmu. Z pěti nominací na Oscara získal film jednoho za vizuální efekty. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Casey Affleck, Ellen Burstyn, Matt Damon

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 169 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Návrat do budoucnosti Teenager Marty McFly se omylem ocitne zpět v čase, v roce 1955. Bohužel nechtěně naruší první setkání svých rodičů a jeho budoucí matka se do něj zakouká. Marty musí napravit škody v historii tím, že obnoví milostný vztah svých rodičů a s pomocí svého excentrického přítele vynálezce Doca Browna se vrátí do roku 1985. Výborná nestárnoucí klasika se dočkala dvou pokračování. Ta trochu pokulhávají za jedničkou, ale celek tvoří výbornou trilogii. Ve spoustě jiných filmů můžete slyšet narážky na tento film, často se přímo cituje. Stal se také vzorem, jak ve filmech pracovat s časovými smyčkami. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Back to the Future

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Claudia Wells, Marc McClure

Původ a premiéra: USA, 1985

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Amazon Prime Video (titulky), Rakuten (dabing)

Planeta opic Někde ve vesmíru přece musí být něco, co je lepší než člověk. Když se Charlton Heston a další dva astronauti proberou z hluboké hibernace, přistanou na planetě, na které žijí inteligentní opice. A lidé, kteří neumí mluvit, jsou hloupí, chovají se jak zvířata a jsou loveni. Je možné, že ve vesmíru je planeta, kde jsou role opic a lidí zkrátka obráceny, nebo je v tom jiný háček? Legendární sci-fi dostalo Oskara za masky a patří mezi nejlepší filmy, které se snaží položit otázku – co nás dělá lidmi? Vzhled, inteligence, schopnost spolupracovat, jazyk? Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Planet of the Apes

Režie: Franklin J. Schaffner

Hrají: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans, James Daly, Linda Harrison, Robert Gunner

Původ a premiéra: USA, 1968

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (dabing), iTunes (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

To byl zítra flám Čtyři kamarádi ze studentských let, zklamaní svým současným životem, se rozhodnou připomenout si bezstarostné dny a oživit ideály z mládí. Netuší ovšem, že se jim jejich přání splní, a že dostanou šanci svou budoucnost ovlivnit. Po bouřlivém večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich „současný“ život začíná podruhé. Originální komedie neotřelým způsobem nahlíží na zklamání a opětovné naděje zpackaného života. Film dostal pokračování, to však bylo o třídu horší. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Komedie

Původní název: Hot Tub Time Machine

Režie: Steve Pink

Hrají: John Cusack, Lizzy Caplan, Rob Corddry, Craig Robinson, Clark Duke, Chevy Chase, Sebastian Stan

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Filmbox+ (dabing a titulky)

Star Trek IV: Cesta domů Je 23. století a záhadná cizí mocnost ohrožuje Zemi prostřednictvím ničení atmosféry a vypařování vody z oceánů. Kirk a posádka jeho vesmírné lodi musí cestovat zpět do San Franciska do roku 1986, kde musí najít podstatu tohoto ničení. Brzy však zjistí, že současný svět je jim cizí víc než cokoli, s čím se setkali v dalekých končinách galaxie. Výborné sci-fi režíroval představitel Spocka, herec Leonard Nimoy. Ze série Star Trek je spolu s filmem Star Trek VIII: První kontakt považován za nejlepší. Paradoxně oba filmy jsou postaveny na zápletce s cestováním časem. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Star Trek IV: The Voyage Home

Režie: Leonard Nimoy

Hrají: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan, George Takei, Walter Koenig, Nichelle Nichols

Původ a premiéra: USA, 1986

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Harry Potter a vězeň z Azkabanu Z Azkabanu uprchl nebezpečný vězeň Sirius Black, jenž údajně pomohl Voldemortovi zabít Harryho rodiče. To donutí Pottera vrátit se zpět a pátrat po minulosti. Harry za pomoci svých přátel a vyučujících vyráží vstříc dalšímu velkému bradavickému dobrodružství. Nejtemnější a pravděpodobně i nejlepší díl z celé Potterovské série jako jediný zároveň pracuje s cestováním časem, byť jen v řádu hodin. Je ale s podivem, že ani v knížkách tuto možnost už nikdo nikdy nevyužil. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Režie: Alfonso Cuarón

Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Alan Rickman, Michael Gambon, Robbie Coltrane

Původ a premiéra: Velká Británie, 2004

Délka: 141 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Na hraně zítřka Mimozemšťané zaútočili na Zemi. Lidstvo se úspěšné brání, ale netuší že proti nim stojí nepřítel ovládající čas. Major Cage je naprostý nýmand, který se dostane do bitvy a během několika minut je zabit. Ale probudí se zpět na začátku téhož dne a je nucen bojovat a zemřít znovu, znovu a znovu. Parádní sci-fi se skvělou atmosférou budou milovat všichni, kdo nesnášejí Toma Cruise. Zemře mnoha způsoby a tolikrát, že se budete divit. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Edge of Tomorrow

Režie: Doug Liman

Hrají: Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson, Bill Paxton, Jonas Armstrong, Tony Way, Kick Gurry

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Looper Lidstvo už zná cestování časem, tato aktivita je ale nelegální a dostupná pouze na černém trhu. Když se mafie bude chtít někoho zbavit, pošle svůj cíl třicet let do minulosti, kde na něj čeká nájemný zabiják Joe, aby s ním zametl. Joe bohatne a život je skvělý... až se jednoho dne organizace rozhodne uzavřít smyčku a pošle na popravu zpět Joeovo budoucí já. Poměrně originální sci-fi bylo nominováno v roce 2013 rovnou na čtyři ocenění The Saturn Awards a za nejlepší původní scénář dostalo cenu kritiků. Jde o překvapivě kvalitní film s nižším rozpočtem. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Rian Johnson

Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Paul Dano, Piper Perabo, Tracie Thoms, Garret Dillahunt, Nick Gomez, Erwin Biswanger

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky), Starmax (bez dabingu a titulků)

Příchozí Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, tým v čele s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou chce zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Ve velmi omezeném čase se snaží najít odpovědi. Bansková bude muset přistoupit k činům, které mohou ohrozit nejen její vlastní život, ale dost možná osud celého lidstva. Tohle není klasické sci-fi, které staví na efektech a tricích, ale na herectví, atmosféře, velmi kvalitním scénáři a výborné, citlivé režii. Soundtrack filmu navíc dokonale prověří kvalitu ozvučení domácího kina. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Arrival

Režie: Denis Villeneuve

Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien, Russell Yuen

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Prima Videopůjčovna (dabing), Rakuten (dabing), Starmax (bez dabingu a titulků)

O dívce, která proskočila časem Jednoho všedního dne se dívce Makoto stane ve školní laboratoři fyziky velmi zvláštní příhoda. Zjišťuje, že umí cestovat zpátky v čase. Schopnost vrátit se do minulosti s sebou nese velké výhody a radosti, ale jak si Makoto později uvědomuje, bohužel i starosti. Ovlivnění minulosti totiž neovlivní jen její život, ale i životy ostatních lidí a zejména přátel, na kterých jí záleží. Film získal cenu Gertie v kategorii Nejlepší animovaný celovečerní film na 39. ročníku Sitges International Film Festival of Catalonia, a také vyhrál ceny Hotchi Film Awards a Mainichi Film Concours. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Girl Who Leapt Through Time

Režie: Mamoru Hosoda

Hrají: Riisa Naka, Takuya Ishida, Mitsutaka Itakura, Fumihiko Tachiki, Ayami Kakiuchi, Yuki Sekido, Ward Crane

Původ a premiéra: Japonsko, 2006

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Přes noc třicítkou Po totálním ponížení na oslavě svých třináctých narozenin si Jenna přeje být dospělá – zkrátka chce mít třicet. Jennino přání bylo po pomoci kouzelného prášku vyslyšeno. S úchvatným tělem, vysněným bytem, báječným šatníkem, přítelem sportovcem, vysněnou prací a přáteli superhvězdami to nemůže být lepší život. Bohužel si Jenna uvědomuje, že tohle není to, co chtěla. Jediný, koho potřebuje, je její nejlepší kamarád z dětství Matt, kluk, o kterém si myslela, že zničil její večírek. Když ho ale najde, zjistí, že je dospělý a že už to není ten člověk, kterého znala. Komedie s dobrým hereckým obsazením (Jennifer Garner a Mark Ruffalo) nepatří mezi kritiky oceňované skvosty, jde ale o milý film, který je modernější, ženskou variantou starší komedie Velký (1988) s mladičkým Tomem Hanksem. Hodnocení IMDb: 62 % Žánr: Komedie

Původní název: 13 Going On 30

Režie: Gary Winick

Hrají: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Christa B. Allen, Sean Marquette, Ashley Benson, Susan Egan, Lynn Collins

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Zdrojový kód Vyznamenaný voják kapitán se probudí v těle neznámého muže a zjistí, že se účastní mise, jejímž cílem je najít atentátníka z chicagského příměstského vlaku. Dozvídá se, že je součástí tajného experimentálního programu, který mu umožňuje prožít posledních osm minut života jiného člověka. Colter znovu a znovu prožívá incident ve vlaku a pokaždé shromažďuje další stopy. Dokáže však odhalit, kdo je za útok zodpovědný, dříve než dojde k dalšímu? Kvalitní film se zajímavou zápletkou i scénářem táhne výborný Jake Gyllenhaal a svým svižným zpracováním potěší i ty, kdo sci-fi zrovna nemusí. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Source Code

Režie: Duncan Jones

Hrají: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Russell Peters, Joe Cobden, Michael Arden, Jeffrey Wright

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Filmbox+ (dabing a titulky), Vodafone TV (bez dabingu a titulků)

X-Men: Budoucí minulost Zmutovaným hrdinům X-Men hrozí definitivní zánik. Jejich rasa byla vždy na pokraji vyhynutí, ale teď je ta hrozba ještě reálnější než kdy jindy. Jediná cesta ke spasení vede přes minulost, na samý začátek řetězce událostí, které stávající nebezpečí vyvolaly. Pouze Wolverine zůstává stále stejný díky schopnosti nestárnout a bleskurychle se uzdravovat a právě on proto dostane zdánlivě šílený úkol. Musí se vrátit v čase a zabránit tomu, aby se z bývalých přátel stali soupeři na život a na smrt. Jeden z nejlepších filmů této série spojuje obě generace X-Menů. Šlo o velmi povedený návrat režiséra Bryana Singera, který X-Many v roce 2000 odstartoval. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: X-Men: Days of Future Past

Režie: Bryan Singer

Hrají: Hugh Jackman, James McAvoy, Patrick Stewart, Michael Fassbender, Ian McKellen, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (titulky)

Donnie Darko Někdo by si mohl myslet, že Donnie Darko je běžný puberťák. Jenže Donnie je zklamaný kluk trpící vizemi o obrovském králíkovi, který se ho snaží dostat pod svůj zničující vliv. To ho přivede až na psychoterapii. Bojuje se svými démony, v přeneseném i skutečném slova smyslu, a prožívá příběhy, související s putováním v čase, s fundamentalistickými guru, osudem i machinacemi s vesmírem. Mysteriózní sci-fi s výborným obsazením není moc známé, přitom svou atmosférou válcuje daleko známější filmy. Mladý Jake Gyllenhaal exceluje vedle řady známých herců. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Thrillery

Režie: Richard Kelly

Hrají: Jake Gyllenhaal, Patrick Swayze, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal, Holmes Osborne, Daveigh Chase, Mary McDonnell

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Predestination Film vypráví příběh tajného agenta, kterého čeká složitá série cest napříč časem s cílem zajistit pokračování své kariéry vymahače práva. Při svém posledním úkolu musí agent zastavit jediného zločince, který mu po celou dobu unikal, a zabránit ničivému útoku, při němž přijdou o život tisíce lidí. Filmu se skvělou atmosférou vznikl na motivy sci-fi povídky „Všechny tvé stíny“ od Roberta A. Heinleina. Pokud máte rádi časové smyčky a paradoxy, tady si užijte do sytosti. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Michael Spierig

Hrají: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor, Christopher Kirby, Madeleine West, Jim Knobeloch, Freya Stafford

Původ a premiéra: Austrálie, 2014

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky)

Skvělé dobrodružství Billa a Teda Bláznivý výlet dvou rockerů časoprostorem. Bill a Ted jsou nerozluční přátelé. Je jim sedmnáct a místo studií se zajímají víc o vlastní rockovou kapelu. Jenže jestliže Ted neuspěje u zkoušky z historie, půjde na vojnu a všechny jejich plány se zhatí. Na pomoc přichází záhadný podivín, který jim nabídne výlet časoprostorem. Setkání s významnými osobnostmi jednotlivých století jim při zastávce v dvacátém století umožní zvládnout zkoušku na výbornou. Sympatická a dnes už kultovní blbina z roku 1989, ve které si zahrál mladičký a tehdy nepříliš známý Keanu Reeves, dostala ještě dvě další pokračování – první v roce 1991 a druhé až v roce 2020. V obou se samozřejmě opět cestuje časem. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Komedie

Původní název: Bill & Ted's Excellent Adventure

Režie: Stephen Herek

Hrají: Keanu Reeves, Dan Shor, Amy Stock-Poynton, Terry Camilleri, Tony Steedman, Bernie Casey, Robert V. Barron

Původ a premiéra: USA, 1989

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

The Time Machine George je vědec. Podaří se mu postavit stoj času, ale přátelé mu nevěří a považují to za pouhý žert. Tak se vydá na cestu do vzdálené budoucnosti. Najde tam dvě různé rasy, jednu milou a jemnou a druhou kanibalistickou žijící v podzemí. Podzemní lidé mu stroj času ukradou a on se musí dostat zpět domů. Filmový přepis klasiky H. G. Wellse je sice lehce idealizovaný, ale jinak překvapivě věrný. Zejména kostýmy bude dnešní mládež považovat za směšné, ale celkově film překonal svou dobu – zejména stylizací a výtvarnou stránkou. Nechybí skvělé nápady vizualizace běhu času při samotném cestování časem. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: George Pal

Hrají: Rod Taylor, Yvette Mimieux, Sebastian Cabot, Tom Helmore, Whit Bissell, Doris Lloyd, Alan Young

Původ a premiéra: USA, 1960

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Osudový dotek Při snaze získat přístup ke svým vzpomínkám z mládí objeví mladý muž způsob, jak cestovat do minulosti a žít svůj život znovu. Dokonce dokáže změnit minulost. Brzy však zjistí, že každá změna, kterou provede, má nečekané následky. Jeden z nejlepších sci-fi filmů o cestování v čase je překvapivě osobní. Na příběhu o několika lidských osudech pokládá otázku „Nežijeme náhodou v té nejlepší možné budoucnosti?“ Ashton Kutcher v hlavní roli je překvapivě dobrý, scénář nemá téměř žádnou slabinu. Toto sci-fi není u nás moc známé, což je velká škoda. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Butterfly Effect

Režie: Eric Bress

Hrají: Ashton Kutcher, Amy Smart, William Lee Scott, Elden Henson, Melora Walters, Eric Stoltz, Logan Lerman

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Frekvence Jednoho poklidného večera roku 1999 najde John Sullian starou vysílačku, která patřila jeho otci. Zkusí ji zapojit a podaří se mu navázat kontakt. Muž na druhé straně je hasič, jmenuje se Frank Sullivan a právě se hodlá dívat na závěrečný zápas basebellové ligy roku 1969. John ke svému úžasu zjišťuje, že díky atmosférické poruše hovoří se svým otcem těsně před tragickým neštěstím. Nyní ho může varovat, takže otec nezemře, ale následky, které tento zásah do historie způsobí, budou mnohem závažnější, než si myslel. Nepříliš známý, ale překvapivě dobrý film získal v roce 2001 ocenění Saturn Awards v kategorii nejlepší fantasy. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Frequency

Režie: Gregory Hoblit

Hrají: Dennis Quaid, Jim Caviezel, Shawn Doyle, Elizabeth Mitchell, Andre Braugher, Noah Emmerich, Michael Cera

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Všechno nejhorší Jak by se vám líbilo, byste dokola prožívali ten samý den? A zrovna své narozeniny? A jak by se vám líbilo, kdyby vás na jeho konci pokaždé někdo zabil? Přitom, když se vysokoškolačka Tree probudila, bylo všechno normální. Ačkoli otevřít oči v posteli cizího kluka, který na vás vyděšeně zírá, a vůbec nic si nepamatovat, to úplně běžné není. Jenže Tree je tak trochu zlobivá holka, která se s ničím a nikým nepáře. S dalším probuzením už Tree začíná být jasné, že se ocitla v noční můře, která neskončí, dokud neodhalí identitu vraha. A tak se stává vyšetřovatelkou vlastní vraždy. Poměrně mysteriózní horor si hezky hraje s motivem časové smyčky, ale využívá ho originálním a občas překvapivě veselým způsobem. Po úspěchu tvůrci natočili ještě „dvojku“, která i přes pozměněný koncept už postrádá originalitu. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Horory

Původní název: Happy Death Day

Režie: Christopher Landon

Hrají: Jessica Rothe, Israel Broussard, Donna DuPlantier, GiGi Erneta

Původ a premiéra: USA, 2017 Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (titulky), Amazon Prime Video (titulky), Rakuten (titulky)

Vše, co jste kdy chtěli vědět o cestování v čase Když do místního baru vstoupí tři úplně obyčejní muži, aby si večer dali pár piv, pokecali spolu a na chvíli zapomněli na svůj zcela průměrný život, nic nenapovídá tomu, že by se mělo přihodit cokoli výjimečného. Ray je pověstný svou posedlostí týkající se cestování v čase, ale když se setká s Cassií, která prohlašuje, že je z budoucnosti, považuje to samozřejmě za žert. Následují události uvedou do pohybu sérii náhodných výletů časem zpět i kupředu, v jejichž průběhu se tři hrdinové snaží najít pravidla pro cestování v čase a odhalit tajemství, kdo se je bude snažit zabít a proč. Pokud máte rádi konverzační komedie nejlépe s suchým anglickým humorem, tak jste u tohoto sci-fi na správné adrese. Znalci žánru se dočkají spousty citací, a ti, kdo netuší, jak cestování v čase funguje, budou mít po shlédnutí tohoto filmu zcela jasno. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Frequently Asked Questions About Time Travel

Hrají: Chris O'Dowd, Anna Faris, Marc Wootton

Původ a premiéra: Velká Británie, 2009

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing)

Vzpomínky Carlin vyšetřuje rozsáhlý bombový útok, po výbuchu nálože na trajektu v New Orleans je přivolán k zajištění důkazů. Setká se přitom s pocitem déja vu, který většina lidí považuje pouze za hříčku vlastní mysli. Poté se stane členem zvláštního týmu FBI a je zasvěcen do nejpřísněji střeženého vládního projektu. Vědcům se podařilo sestrojit prototyp zařízení, které je schopno sledovat události, k nimž došlo před čtyřmi dny a šesti hodinami. Agent Carlin se vydává zpět v čase, aby zabránil teroristickému útoku. Svižné akční sci-fi režiséra Tonyho Scota táhne skvělý Denzel Washington v hlavní roli. Potěší zajímavé nápady a detektivní příběh. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Déja vu

Režie: Tony Scott

Hrají: Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer, Jim Caviezel, Adam Goldberg, Elden Henson, Bruce Greenwood

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Timecop Max Walker je jedním z nejlepších agentů organizace, která hlídá cesty časem. Nekompromisně zasahuje ve chvíli, kdy někdo mění události a tím ohrožuje budoucnost. Ani on sám nesmí daná pravidla porušit, přestože by mohl zabránit nevysvětlitelné násilné smrti milované manželky před deseti lety. Když zjistí, že se politik snaží manipulovat s minulostí, aby se obohatil, rozhodne se tomu zabránit. Jenže netuší, že jeho soupeř je mocnější, než se zdá. Jeden z nejlepších filmů Jean-Claude Van Damma a pravděpodobně také vrchol jeho herecké kariéry. Slušné sci-fi natočil režisér Peter Hyams, který si udělal jméno sci-fi filmy Kozoroh 1, Outland, či 2010: Druhá vesmírná odysea. Hodnocení IMDb: 59 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Peter Hyams

Hrají: Jean-Claude Van Damme, Mia Sara, Ron Silver, Bruce McGill, Gloria Reuben, Scott Bellis, Jason Schombing

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Tenet Agent CIA v temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Zaplete se do pátrání po tajemné organizaci, která si zahrává s tokem času a hodlá zničit celý svět. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe. Zatím nikdo si u sci-fi si netroufl pracovat s časem tak tvůrčím způsobem jako Christopher Nolan. Kombinace dvou toků času pro někoho revoluční, pro jiného zmatená, v každém případě Tenet patří u fanoušků sci-fi do kategorie „musíte vidět“. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Akční filmy

Režie: Christopher Nolan

Hrají: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Himesh Patel, Aaron Taylor-Johnson

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 150 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Cesta do pravěku Nález pravěké zkameněliny je pro čtyři zvídavé kluky výzvou k výpravě do dávné minulosti. Na malé pramičce postupně proplouvají dobou ledovou přes třetihory a druhohory až na samý počátek života na planetě Zemi, přičemž zažijí nejrůznější, mnohdy i nebezpečná dobrodružství. Nestárnoucí klasika Karla Zemana byl ve své době revolučním počinem nejen kvůli fascinujícímu zobrazení pravěku a mistrovské animaci, ale také kvůli překvapivě jednoduchému způsobu, jakým se tvůrci vypořádali s cestování časem. Vše funguje bezchybně a film má kouzlo i několik desítek ket po svém vzniku. Hodnocení ČSFD: 87 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Karel Zeman

Hrají: Vladimír Bejval, Petr Herrmann, Josef Lukáš, Zdeněk Husták, Bedřich Šetena

Původ a premiéra: Česko, 1955

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Starmax, SupremeXP

