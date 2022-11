30 nejlepších filmů o druhé světové válce. Pianista, Stalingrad, Ponorka i Hanebný pancharti

Nejdelší den, Tucet špinavců, Generál Patton, Sophiina volba, Jdi a dívej se, Zachraňte vojína Ryana nebo Černá kniha. Nejlepší filmy s tématikou druhé světové války.

Odtud až na věčnost Jeden z nejslavnějších filmů všech dob, strhující drama odehrávající se na havajské vojenské základně během roku 1941. Milostné a jiné osudy několika jedinců, žijících v americkém vojenském přístavu, se fatálně protnou v předvečer japonského útoku na Pearl Harbor. Ve své době byl film vzýván za realistické přiblížení poměrů v americké armádě a ukázání jeho odvrácených stránek (šikana). Film získal osm Oscarů z třinácti nominací včetně těch úplně nejdůležitějších za nejlepší film, režii a scénář. A dva Zlaté glóby k tomu navrch. Silné válečné drama bylo natočené podle stejnojmenného románu Jamese Jonese. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: From Here to Eternity

Režie: Fred Zinnemann

Hrají: Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra, Ernest Borgnine, Philip Ober

Původ a premiéra: USA, 1953

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing)

Most přes řeku Kwai Příběh nás zavádí do japonského zajateckého tábora, kam v roce 1943 přibývá další várka anglických zajatců pod vedením plukovníka Nicholse. Velitel japonského tábora, plukovník Saito se zajatce rozhodne využít pro stavbu železnice, která vede z Bangkoku do Rangúnu. Tábor se nachází v úseku, kde se má vybudovat most přes řeku Kwai. V tom, jak má vypadat skutečný velkofilm, nám britský režisér David Lean dává dodnes platné lekce. Lean v něm neklade důraz na válečné nebo akční scény, které zde takřka absentují, ale na postavy. Rozehrává psychologický souboj mezi japonským a britským plukovníkem, v němž se zračí různé pojetí vojenské cti i obou kultur. Film získal po právu sedm Oscarů a dnes se řadí ke klasice, která nestárne. Zásluhu na tom má jak ústřední herecký trojlístek, ohromují pečlivá výprava, sytá barevnost technicolorového obrazu, tak již zmíněná ústřední melodie. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: The Bridge on the River Kwai

Režie: David Lean

Hrají: William Holden, Alec Guinness, Sessue Hayakawa, Geoffrey Horne, Ann Sears, Jack Hawkins, James Donald

Původ a premiéra: Velká Británie, 1957

Délka: 161 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing a titulky)

Nejdelší den Spielbergovo Zachraňte vojína Ryana v Normandii vyloděním jen začíná. Nejdelší den se mu věnuje po celou svou tříhodinovou délku. Námět vychází z historické knihy Cornelia Ryana z roku 1959, který se vedle dalších podílel i na scénáři. Na realizaci výpravného natáčení o „Dni D“, tedy 6. červnu 1944, se vystřídala hned pětice režisérů, z nichž každý měl na starost něco jiného. Na autenticitu bitevních scén dohlíželo množství vojenských poradců ze všech tehdy válčících stran. Šlo o vysoké hodnostáře, generály německé a americké armády, velitele štábů, operačních jednotek, speciálních brigád i piloty, kteří se sami na vylodění v Normandii podíleli. Výčet jmen herců připomíná Best of Hollywood přelomu padesátých a šedesátých let: Richard Burton, Robert Mitchum, Sean Connery, Henry Fonda, Peter Lawford, John Wayne, Curd Jürgens, Mel Ferrer nebo Robert Wagner. S rozpočtem 10 milionů dolarů šlo až do roku 1993 o nejdražší černobílý film. Byl oceněn dvěma Oscary (kamera, speciální efekty) z celkových pěti nominací. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: The Longest Day

Režie: Ken Annakin

Hrají: John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Sean Connery, Richard Burton, Red Buttons, Curd Jürgens

Původ a premiéra: USA, 1962

Délka: 178 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Tucet špinavců Název odkazuje ke skupině dvanácti vězňů, odsouzených k smrti nebo jiným vysokým trestům, kterým je nabídnuta možnost prominutí výkonu trestu. Je jim dána druhá šance za podmínky, že se zúčastní vojenské mise, během které bude jejich úkolem zaútočit na zámek poblíž Rennes ve Francii. Tam se scházejí nejvyšší němečtí oficíři, takže jejich ochromení nebo eliminace by mohla vážně narušit systém německého velení a pomoci plánu spojenecké invaze v Evropě. Spojenecké vedení si je však vědomo toho, že jde v podstatě o sebevražednou misi. Ze čtyř oscarových nominací získal film Roberta Aldriche jen toho za zvukové efekty. Nemuselo ho to ale až tak mrzet, protože titul se stal komerčně nejúspěšnějším filmem studia MGM za rok 1967. Dočkal se tří pokračování, které však jsou o třídu horší. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: The Dirty Dozen

Režie: Robert Aldrich

Hrají: Lee Marvin, Charles Bronson, Donald Sutherland, Telly Savalas, Clint Walker, George Kennedy, Robert Ryan

Původ a premiéra: USA, 1967

Délka: 150 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky)

Generál Patton Režisér Franklin J. Schaffner, jenž má na svém kontě slavné tituly jako Planeta opic, Motýlek nebo Hoši z Brazílie, přišel v roce 1970 s biografickým portrétem generála George S. Pattona. Tento velitel tankové divize byl respektován jak Spojenci, tak i svými nepřáteli. Ač je to film o asi nejslavnějším americkém vojevůdci v období druhé světové války, rozhodně nejde o černobílou oslavu válečného hrdiny. Nevyhýbá se generálovým chybám a ukazuje problematické rysy jeho osobnosti, které ale je možno zároveň pro pozici generála chápat jako ty kladné. Herec George C. Scott zde vytvořil svou životní roli. Byl za ni oceněn Oscarem, pro kterého si ale odmítl přijít, protože mu dle jeho vyjádření přišlo soupeření s kolegy o tuto sošku nedůstojné. Z celkových deseti oscarových nominací získal film sedm sošek, včetně těch pro nejlepší film, režii, scénář a herce v hlavní roli. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Patton

Režie: Franklin J. Schaffner

Hrají: George C. Scott, Stephen Young, Michael Strong, Carey Loftin, Frank Latimore, Morgan Paull, Bill Hickman

Původ a premiéra: USA, 1970

Délka: 172 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky)

Příliš vzdálený most Drama popisující neúspěšnou akci Spojenců o rychlejší ukončení války. Zoufale se snažili dobýt tři mosty přes řeku Rýn, umožňující vstup do Německa. Kombinace špatných zpravodajských informací spojenců a přítomnosti dvou německých tankových divizí znamenala, že závěrečná část této operace byla odsouzena k nezdaru. Málokterý film se věnuje nepovedeným akcím, tento je ale přesně takový – rozhodně neoslavuje hrdinné vítězství. Výčet hereckých hvězd, které si zde zahrály, se hned tak nevidí – Dirk Bogarde, James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Ryan O'Neal, Robert Redford, Maximilian Schell. Film má sice téměř tři hodiny, ale nudit se rozhodně nebudete. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: A Bridge Too Far

Režie: Richard Attenborough

Hrají: Dirk Bogarde, Sean Connery, Edward Fox, Elliott Gould, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Hardy Krüger

Původ a premiéra: Velká Británie, 1977

Délka: 175 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Pianista Polsko je v srpnu 1939 bez jakéhokoliv varování napadeno německými vojsky. Život mladého, mimořádně talentovaného a úspěšného pianisty židovského původu Wladyslawa Szpilmana se tak změní k nepoznání. Jeho rodina je donucena po obsazení Varšavy Němci postupně přijímat tvrdé a ponižující restrikce zaměřené proti židovské komunitě. Nejprve rozprodávají majetek, který rodina dlouhá léta shromažďovala, včetně pianistova drahocenného klavíru. Pak odcházejí do Varšavského ghetta, s postupujícím časem začínají transporty do koncentračních táborů... Ze sedmi nominací na Oscara získal film tři ocenění – za režii, za nejlepší adaptovaný scénář a především vynikající Adrien Brody za hlavní roli. Za zmínku stojí, že tvůrci nic nepřehání a obešli se bez patosu, či citového vydírání. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Životopisné filmy

Původní název: The Pianist

Režie: Roman Polanski

Hrají: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay, Maureen Lipman, Emilia Fox, Jessica Kate Meyer, Michal Zebrowski

Původ a premiéra: Francie, 2002

Délka: 150 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online Některé filmy z tohoto seznamu najdete na YouTube, často i s českými titulky nebo dabingem. Nedokážeme ale vždy ověřit, jestli jsou tam umístěny legálně, odkazy proto v takovém případě raději nenabízíme.

Sophiina volba Příběh polské katolíčky Sofie, kterou v době druhé světové války nacističtí vojaci chytili s masem, jež vezla pro svou nemocnou matku. Sofie je za svůj přestupek poslaná do koncentračního tábora, kde přichází o obě děti. I přesto, že válku přežije a odstěhuje se do New Yorku, je navždy poznamenaná. Novou chuť do života nachází až díky Nathanovi, americkému Židovi, který je posedlý vším, co se týká holocaustu. Spolu se nastěhují do obytného domu, kde se seznámí s dospívajícím Stingem. Ten sní o tom, že se stane spisovatelem a příběh Sophie a Nathana mu učaruje. A retrospektivně ho vypráví. Z pěti oscarových nominací získala jediný Meryl Streep – zcela zaslouženě pro herečku v hlavní roli. Už předtím za roli Sophie získala Zlatý glóbus. Její herecký výkon je zrodu těch nezapomenutelných. Právě díky jejímu výkonu je tato analýza zhoubného vlivu fašismu na lidské vědomí dodnes tak silným mementem. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Drama

Původní název: Sophie's Choice

Režie: Alan J. Pakula

Hrají: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol, Rita Karin, Stephen D. Newman, Josh Mostel, Marcell Rosenblatt

Původ a premiéra: Velká Británie, 1982

Délka: 151 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Jdi a dívej se Jdi a dívej se kritici někdy označují za nejlepší protiválečný film všech dob a dostal nálepku „ruská Apokalypsa“. Režisér Klimov vytvořil drsnou a syrovou obžalobu války, v níž se nezaměřuje na velkolepé bitvy, ale na svědky osobních malých dramat. Film vznikl na motivy knihy Chatyňský příběh běloruského spisovatele Alese Adamoviče a režisér ho připravoval už od sedmdesátých let. Projekt se ale podařilo prosadit až s nástupem Gorbačova. Děj se odehrává na pozadí skutečných událostí, kdy německá vojska v Bělorusku roku 1943 uskutečňovala svůj válečný plán „spálené země“. Dospívající mladík Fljor se účastní válečné pouti a divák sleduje proměnu veselého chlapce, plného ideálů, ve strhanou a prázdnou lidskou trosku bez emocí, otupělou násilím. Režisér Elem Klimov se v roce 1987 stal prvním sovětským tvůrcem, který získal členství v Americké filmové akademii. Po zvolení Michaila Gorbačova se zasadil se o uvedení stovek zakázaných filmů do distribuce a o rehabilitaci perzekuovaných režisérů a herců. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Válečný film

Původní název: Come and See

Režie: Elem Klimov

Hrají: Aleksei Kravchenko, Olga Mironova, Liubomiras Laucevicius, Vladas Bagdonas, Jüri Lumiste, Viktors Lorencs, Kazimir Rabetsky

Původ a premiéra: Rusko, 1985

Délka: 142 minut Kde si film můžete pustit: YouTube (bez dabingu a titulků)

Schindlerův seznam Skutečný příběh o tom, jak podnikatel Oskar Schindler zachránil více než tisíc židovských životů před nacisty. Židé během druhé světové války pracovali jako otroci v jeho továrně, čímž je zachránil před jistou smrtí v Osvětimi. Vše vrcholí v den kapitulace Německa, kdy Schindler jako člen NSDAP prchá, aby nebyl souzen jako válečný zločinec. Režisér titulní postavu Oskara Schindlera pro potřeby vyprávění poněkud zidealizoval a historici vůči filmu vznášeli námitky kvůli překrucování historických faktů. To ovšem nikterak nesnižuje uměleckou kvalitu a výsledný intenzivní dojem z díla. Film získal sedm Oscarů, včetně těch pro nejlepší film, režii a scénář. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Drama

Původní název: Schindler's List

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Embeth Davidtz, Malgorzata Gebel

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 195 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Zachraňte vojína Ryana Příběh o vylodění v Normandii 6. června 1944 se zapsal do srdcí filmových fanoušků úvodní, skoro půl hodiny trvající naturalistickou scénou bitvy na pláži Omaha. Je vyprávěn z pohledu vojenského veterána Jamese Francise Ryana, který nad hrobem kapitána Johna G. Millera vzpomíná na tuto bitvu i operaci, vedoucí k jeho záchraně. Kapitán Miller dostane po dobytí omažské pláže za úkol najít vojína, jehož tři bratři již padli v jiných bitvách, a dovézt ho zpět jeho matce. Film získal pět Oscarů v technických kategoriích a za režii. Film se silným příběhem, mistrným zpracováním a skvělými hereckými výkony ukazuje, co druhá světová válka obnášela z hlediska přímých bojových konfrontací a jak se odrážela v životech spojeneckých vojáků. Ačkoli je samotný příběh smyšlený, válečné kulisy jsou vykresleny až hrozivě realisticky a některé scény se zaryjí hluboko do paměti. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Saving Private Ryan

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Tom Hanks, Tom Sizemore, Dennis Farina, Max Martini, Harve Presnell, Matt Damon, Edward Burns

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 169 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Tenká červená linie Bitva o malý tichomořský ostrov Guadalcanal v roce 1942 trvala sedm měsíců. Během bojů zemřelo na obou stranách téměř 40 tisíc mužů. Režisér filmu se zaměřil na pocity nejistoty, zračící se ve tvářích vojáků, na neúprosné a stravující klaustrofobní čekání na úder zvenčí. Nešlo mu o nějaké spektakulární válečné scény, ale o sugestivní ponor do duší několika pěšáků války. Původní verze tohoto válečného eposu trvala skoro šest hodin. Studio Fox proto přimělo režiséra, aby ji osekal na poloviční stopáž a dal jí tvar, přibližující se alespoň vzdáleně klasickým válečným dramatům. Nádhernou kameru doplňuje minimalistická hudba Hanse Zimmera. Zajímavostí je, že ve filmu s obrovskou koncentrací zvučných hereckých jmen chybí tradiční hrdina, s nímž by se publikum mohlo identifikovat. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: The Thin Red Line

Režie: Terrence Malick

Hrají: Sean Penn, Adrien Brody, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Elias Koteas, John C. Reilly

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 170 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Dopisy z Iwo Jimy V roce 2006 natočil režisér Clint Eastwood dvojici filmů o bitvě o ostrov Iwo Jima, každý z pohledu jedné strany. Americký pohled se jmenoval Vlajky našich otců (Flags of Our Fathers) a nebyl nijak výjimečný. To ale neplatí o druhém filmu z japonského pohledu. Generál Tadamichi Kuribayashi je pověřen velením japonských sil na ostrově Iwo Jima a připravuje se na hrozící útok Američanů. Generál Kuribayashi však nesouhlasí s přísným tradičním přístupem. Obyčejné vojáky zastupuje mladý voják Saigo, v civilním životě chudý pekař, který snaží svými přáteli přežít krutý režim samotné japonské armády. Oba přitom vědí, že se blíží těžká bitva. Když americká invaze začne, Kuribayashi a Saigo najdou sílu, čest, odvahu a prožijí hrůzy nad rámec jejich představivosti. Dopisy z Ivo Jimy si odnesly Zlatý glóbus, film byl nominován na čtyři Oscary a jednoho získal. Clint Eastwood ukazuje japonské vojáky jako lidi s rodinami, nikoli jako válečné stroje s touhou po hrdinské smrti. Ukazuje hromadné sebevraždy, střílení zajatců, nesmyslné příkazy nadřízených, ale také obyčejné lidi plné strachu, emocí, vzdoru a hrdosti. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Letters from Iwo Jima

Režie: Clint Eastwood

Hrají: Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara, Ryo Kase, Shidou Nakamura, Hiroshi Watanabe, Eijiro Ozaki

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 141 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (titulky)

Černá kniha Děj filmu je zasazený do let 1944–1945 a vypráví příběh židovské dívky Rachel, jež se ukrývá v okupovaném Holandsku. Potom, co je svědkem masakru celé své rodiny, se připojí k domácímu hnutí odboje. Dostane za úkol napojit se na velitelství gestapa tím, že svede šarmantního německého kapitána. Ač bylo Holandsko neutrální stát, přesto neváhalo poskytnout nacistům seznamy obyvatel, které vedly k vyvražďování židovské populace. Skutečná Černá kniha pak obsahovala nacisty vedený seznam kolaborantů, který se ale po válce ztratil. Právě na tomto dějinném půdorysu vytváří Paul Verhoeven skutečnými událostmi inspirovaný příběh plný napětí, vášní, nečekaných zvratů, hrdinství a zrady. V něm do poslední chvíle nevíme, kdo je ve skutečnosti zlotřilý padouch a kdo statečný a čestný hrdina. V záplavě patetických, sentimentálních a naturalistických interpretací různých událostí druhé světové války působí režisérův cynický nadhled s občasným pomrknutím (neberte vše tak vážně) poměrně svěže a neokoukaně. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama

Původní název: Black Book

Režie: Paul Verhoeven

Hrají: Carice van Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman, Halina Reijn, Matthias Schoenaerts, Derek de Lint, Christian Berkel

Původ a premiéra: Nizozemí, 2006

Délka: 145 minut Kde si film můžete pustit: Filmbox+ (dabing a titulky), Vodafone TV (bez dabingu a titulků)

Valkýra Na říšského vůdce bylo spácháno celkem patnáct neúspěšných atentátů. Okolnostmi toho posledního, nejznámějšího a nejnadějnějšího v červenci roku 1944 se zabývá válečný thriller režiséra Bryana Singera (Obvyklí podezřelí, X- Men, Superman se vrací) a producenta a ústředního hereckého představitele Toma Cruise. Ten zde ztvárňuje hraběte von Stauffenberga, oddaného a hrdého vojáka, ale i kritika nacistického způsobu vedení války. Z leteckého útoku spojeneckých sil na bojiště v severní Africe vyvázne plukovník Claus von Stauffenberg s vážnými zraněními. Daň za jeho nepřizpůsobivost je velmi krutá. Přichází o oko, pravou ruku nad zápěstím a dva prsty na levé ruce. Rozhodně ale ne o vůli zbavit se německého kancléře jako hlavního viníka neutěšeného stavu nejen své země, ale celé Evropy. Tom Cruise, jenž je své předloze i relativně fyzicky podobný, ztvárňuje aristokrata, řídícího se vlastní etikou cti. Režisér Bryan Singer zde pokračuje v módním trendu nestranného pohledu na dějiny a přispívá k němu nesentimentální poctou několika málo zásadovým pohlavárům německé říše, kteří se pokusili otočit kolem dějin ve snaze vzít osud země do svých rukou. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Valkyrie

Režie: Bryan Singer

Hrají: Tom Cruise, Carice van Houten, Kenneth Branagh, Eddie Izzard, Bill Nighy, Tom Wilkinson, David Bamber

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Pád Třetí říše V dubnu 1945 stojí Německo na pokraji porážky, Rudá armáda se blíží z východu a Spojenci útočí ze západu. V Berlíně, hlavním městě Třetí říše, Adolf Hitler prohlašuje, že Německo přesto dosáhne vítězství, a nařizuje svým generálům a poradcům bojovat do posledního muže. Když konečně přijde konec a Hitler leží mrtev vlastní rukou, musí zbytky jeho armády najít způsob, jak ukončit zabíjení, kterým je bitva o Berlín, a složit zbraně a vzdát se. Velmi dobrý německý film, který se snaží ukázat reálnou tvář Adolfa Hitlera a raké byly jeho poslední dny. Co všechno se odehrálo v jeho podzemním úkrytu a jak vnímal před sebevraždou svojí drtivou porážku? Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Drama

Původní název: Der Untergang

Režie: Oliver Hirschbiegel

Hrají: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Heino Ferch, Thomas Kretschmann

Původ a premiéra: Německo, 2004

Délka: 156 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Tora! Tora! Tora! Rekonstrukce jedné ze zlomových událostí druhé světové války, útoku Japonců na americký přístav Pearl Harbor na Havajských ostrovech. Útočníkům se v něm podařilo jediným úderem a téměř beze ztrát potopit nebo alespoň těžce poškodit velkou část naprosto nepřipravené americké tichomořské flotily. K útoku došlo ještě před oficiálním vyhlášením války a otřásl Amerikou, která se do té doby snažila zůstat stranou od konfliktu na evropském kontinentu. Reakcí na útok byl vstup Ameriky do válečného dění, které pak vyvrcholilo zničením Hirošimy a Nagasaki. Kvalitní a věrné dílo bez příkras a patosu ukazuje reálně jeden z největších amerických válečných průšvihů. Vyhýbá se dnes už obvyklé „milostné romantice na pozadí dramatických událostí“ a působí spíše jako historický dokument. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Válečné filmy

Režie: Richard Fleischer

Hrají: Martin Balsam, Sô Yamamura, Joseph Cotten, Tatsuya Mihashi, E.G. Marshall, James Whitmore, Takahiro Tamura

Původ a premiéra: Japonsko, 1970

Délka: 144 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky)

Nejtemnější hodina Inspirující skutečný příběh začíná v předvečer druhé světové války, kdy Winston Churchill musí během několika dní po svém nástupu do funkce premiéra Velké Británie čelit jedné ze svých nejbouřlivějších a rozhodujících zkoušek. Rozhodnout se, zda zkoumat vyjednanou mírovou smlouvu s nacistickým Německem, nebo pevně bojovat za ideály, svobodu a volnost národa. Ve chvíli, kdy se západní Evropou valí nezadržitelná nacistická vojska a hrozí invaze, kdy proti němu intrikuje nepřipravená veřejnost, skeptický král a jeho vlastní strana, musí Churchill ustát svou nejtemnější hodinu, sjednotit národ a pokusit se změnit běh světových dějin. Po těžké porážce u Dunkerku byla Anglie vystavena neustále hrozbě nacistického bombardování. Někteří historici říkají, že právě pevný postoj Anglie a Hitlerovo rozhodnutí počkat s německou invazí na ostrovy změnil do té doby jednoznačný vývoj druhé světové války v Evropě. Za věrné ztvárnění Winstona Churchilla dostal herec Gary Oldman nejen Oscara, ale i cenu BATFA, či Zlatý glóbus. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Životopisné filmy

Původní název: Darkest Hour

Režie: Joe Wright

Hrají: Gary Oldman, Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Richard Lumsden, Samuel West

Původ a premiéra: Velká Británie, 2017

Délka: 114 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky)

Stalingrad Příběh obyčejných lidí, poznamenaných nejkrvavější bitvou v historii druhé světové války. V roce 1942 do města napochodovalo 450 tisíc německých vojáků – vrátilo se jen 10 tisíc. Hitlerovy příkazy zněly neustupovat a nevzdávat se. V kruté zimě tak zahynuly nakonec více než dva miliony mužů. Boj o Stalingrad se stal přelomem ve vývoji války a Německo se z této zničující porážky už nevzpamatovalo. Brutální realitu můžete vidět očima německého důstojníka Hanse von Witzlanda a jeho čety. Sledujte příběhy obyčejných německých vojáků, kteří poznávají pravou povahu režimu. Nadšení z budování Třetí říše u nich pomalu přechází v rozčarování a v touhu dostat se za každou cenu domů. Film ukazuje události nikoliv z vítězné Sovětské strany, ale naopak z té německé. Zobrazuje realitu bez snahy zbytečně heroizovat činy a lidi. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Válečné filmy

Režie: Joseph Vilsmaier

Hrají: Dominique Horwitz, Thomas Kretschmann, Jochen Nickel, Sebastian Rudolph, Dana Vávrová, Martin Benrath, Sylvester Groth

Původ a premiéra: Německo, 1993

Délka: 134 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Nepřítel před branami Dne 17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev druhé světové války - bitva o Stalingrad. V jejím prostředí se odehrává napínavý souboj ruského ostřelovače Vasilije Zajceva s německým majorem Konigem. Ten dostal za úkol zlikvidovat vojáka z Uralu, který má pro sovětskou válečnou propagandu nesmírnou cenu. Německá strana věří a doufá, že smrt Vasilije by alespoň na čas ochromila bojeschopnost rudoarmějců u Stalingradu. Strhující film s výbornými hereckými výkony patří mezi nejlépe hodnocená díla. Většina postav je založena na reálných osobnostech, pouze postava majora Koniga byl výmysl sovětské propagandy. Vynikající sniper Vasilij Grigorjevič Zajcev byl nakonec vyznamenán Leninovým řádem, Řádem Vlastenecké války 1. stupně, dvakrát Řádem rudého praporu a byl jmenován také Hrdinou Sovětského svazu. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Enemy at the Gates

Režie: Jean-Jacques Annaud

Hrají: Dominique Horwitz, Jude Law, Thomas Kretschmann, Jochen Nickel, Ed Harris, Joseph Fiennes, Sebastian Rudolph

Původ a premiéra: Německo, 2001

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Bitva o Británii Letecká bitva o Británii byla jedna z největších bojových akcí druhé světové války. Odehrává se v době od května do září roku 1940, kdy se nacistické Německo pokusilo o invazi do Británie a jeho letectvo svedlo pod vedením maršála Göringa leteckou bitvu proti početně mnohem slabšímu anglickému RAF. Statečný boj vyčerpaných anglických pilotů proti početně mnohem silnějšímu nepříteli patří k nejslavnějším kapitolám druhé světové války. Film kombinuje skvěle natočené letecké souboje a kvalitní herecké výkony, vše podtrhuje výborná hudba. Konzultanty při natáčení byla opravdová letecká esa, která se účastnila skutečné Bitvy o Británii. Za britskou stranu to byl podplukovník Robert Stanford Tuck, který měl na kontě 28 potvrzených sestřelů, a za německou to byl generál Adolf Galland, bývalý velitel stíhacích sil Luftwaffe a eso s potvrzenými 104 sestřely. Ve filmu viděné stíhačky Supermarine Spitfire a Hawker Hurricane byly původní válečné stroje. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Válečné drama

Původní název: Battle of Britain

Režie: Guy Hamilton

Hrají: Harry Andrews, Michael Caine, Trevor Howard, Curd Jürgens, Ian McShane, Laurence Olivier, Christopher Plummer

Původ a premiéra: Velká Británie, 1969

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Umírání za dlouhého dne John, Cliff a Tom. Tři muži, tři angličtí výsadkáři. Všichni skvěle vyškoleni pro záškodnickou činnost. Všichni umějí správně zabíjet, klást miny, vyhazovat mosty, střílet samopalem i pistolí. Ale v tuto chvíli jim nic z toho není moc platné. Jsou odříznuti od své jednotky, uvízli v jakémsi podivném bezčasí, v neznámé krajině, bez spojení, bez velení. Už čtrnáct hodin čekají v polorozbořeném, opuštěném statku na svého seržanta, který odešel na průzkum, a je čím dál jasnější, že se dříve nebo později budou muset sami rozhodnout, co dál. Každý z nich má k výkonu vojenské povinnosti jiný přístup. Teď se ale musí shodnout na tom, jak budou postupovat, aby se vrátili domů živí a zdraví. Film patří svojí strhující atmosférou a reálným, naturalistickým vykreslením války mezi absolutní špičku svého žánru. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: The Long Day's Dying

Režie: Peter Collinson

Hrají: David Hemmings, Tony Beckley, Tom Bell, Alan Dobie

Původ a premiéra: Velká Británie, 1968

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Železný kříž Seržant Steiner je vynikající a mnohokrát vyznamenaný voják, ale nenávidí válku. Příchod nového velícího důstojníka, kapitána Stranskyho s jeho prušáckým nadšením, ho v tom jenom utvrdí. Steinerovi muži svého velitele slepě poslouchají a jeho nadřízení plukovník Brandt a kapitán Kiesel, otupení vlekoucí se válkou, jeho svérázné jednání tiše tolerují. Film je posledním velkým dílem režiséra Sama Peckinpaha, jde o působivou výpověď proti válce, která kosí nevinné a neštítí se ani zneužívat děti. Na filmu naštěstí nejsou vidět finanční problémy, které produkci provázely, sám režisér dal z vlastní kapsy 90 tisíc dolarů na plat technikům. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Cross of Iron

Režie: Sam Peckinpah

Hrají: James Coburn, Maximilian Schell, James Mason, David Warner, Klaus Löwitsch, Senta Berger, Arthur Brauss

Původ a premiéra: Velká Británie, 1977

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Ponorka Děj se odehrává v roce 1941 a očima poručíka Wernera vypráví příběh ponorky U96. Mladí nezkušení muži, svedeni nacistickou propagandou a zlákáni zázrakem techniky, deklarují svou ochotu na moři sloužit své vlasti. Realita je ale zaskočí. Na moři musí čelit krutým silám přírody a bojovat s neviditelným nepřítelem. ​Ze 40 tisíc mužů, kteří v Německu sloužili u ponorkového námořnictva, se jich 30 tisíc nikdy nevrátilo domů. Ve filmu hraje velkou roli sugestivita stísněného uzavřeného prostředí, podepisujícího se na psychice a vztazích uvnitř posádky. Zvuk se stává jedním z hlavních nositelů dramatičnosti, neboť ohlašuje nebezpečí i plížící se smrt v hlubinách. Ponorka byla ve své době nejdražším a nejúspěšnějším německým filmovým projektem. Tvůrci se snažili vyhnout jeho možným ideologickým implikacím a natočili klasický válečný snímek o posádce ponorky, která vyvázne z mnoha nebezpečenství, ale nakonec je zlikvidována náletem Spojenců. Film posbíral pět oscarových nominací: režie, adaptovaný scénář, kamera, střih, střih zvukových efektů. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Das Boot

Režie: Wolfgang Petersen

Hrají: Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer, Klaus Wennemann, Hubertus Bengsch, Martin Semmelrogge, Bernd Tauber, Erwin Leder

Původ a premiéra: Německo, 1981

Délka: 149 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Dunkerk Na přelomu května a června roku 1940 je Němci obklíčeno velké množství obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků. Ti se snaží se na poslední chvíli evakuovat přes moře do Británie z severofrancouzského přístavního města Dunkerku a okolních pláží. Stihnou to ale dříve, než je nacisté zničí? Britský režisér Christopher Nolan poprvé natočil příběh podle skutečných událostí. Šílenství války ukazuje jakoby v přímém přenosu. V chaosu bitevní vřavy plyne čas pro její aktéry trochu jinak než ve skutečnosti. Tomu uzpůsobuje práci s časem, strukturou vyprávění i zvukovým podkresem. Dochází k prolínání tří dějových linií, které se vztahují k místu, kde se odehrávají. Jde o zemi, vodu a vzduch. Intenzita, frontální atak na divákovy smysly, je v tomto málomluvném snímku Nolanovou hlavní zbraní. Pracuje s obrazem a jeho měřítkem, ale i nervním zvukem. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Dunkirk

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance, Tom Hardy, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard

Původ a premiéra: Velká Británie, 2017

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Vyšší princip Slavný film o zradě, kolaboraci a především o morální odpovědnosti jednotlivce se odehrává na malém městě v době začínající heydrichiády. Sledujeme osud tří nevinných maturantů, kteří se stanou obětí msty, jež v dané době nemůže mít jiné, než tragické vyústění. Vyšší princip byl natočen dle povídky Jana Drdy a jiným způsobem popisuje skutečnou událost. V době heydrichiády, v červnu 1942, byl na příbramském gymnáziu zatčen šestnáctiletý student. Jeho spolužák jej tehdy udal za to, že z časopisu vytrhl fotografii Hitlera a hodil ji do koše. Pár dnů nato byl zastřelen spolu se svým otcem a ředitelem gymnázia. Jde o nejlepší český film, který zpracovává téma okupace naší země během druhé světové války. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Drama

Režie: Jiří Krejčík

Hrají: František Smolík, Jana Brejchová, Ivan Mistrík, Jan Šmíd, Alexandr Postler st., Petr Kostka, Radovan Lukavský

Původ a premiéra: Česko, 1960 Kde si film můžete pustit: Voyo

Jeřábi táhnou Slavný sovětský umělecký film námětově čerpá z let Velké vlastenecké války. Na osobní tragédii mladé moskevské dívky ukazuje, jak krutě zasáhla válka do života sovětských lidí. Veronika a Boris, dva mladí krásní lidé, se měli rádi první vroucí láskou. Borja odjíždí jako dobrovolník na frontu, aniž by se stihli rozloučit. Oba milence dělí stovky kilometrů, válečná vřava se však rozléhá na bojišti i nad hlavním městem. Zatímco Borja bojuje mezi zákopy o život zraněného vojáka, Veronika přijde při jednom z prvních náletů na Moskvu o rodinu. Toto dílo pochází z doby, kdy po smrti Stalina padl mýtus o dokonalém sovětském člověku, který se bez váhání a s radostí obětuje za vlast. Film je překvapivě minimálně ideologicky zabarvený. Z války ukazuje minimum, zaměřuje se ale na reálné dopady na lidské osudy. Mimochodem to byl první poválečný sovětský film, který byl oficiálně distribuován i na západě. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: The Cranes Are Flying

Hrají: Aleksey Batalovyo

Původ a premiéra: Rusko, 1957

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: YouTube (bez dabingu a titulků)

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny Zdravotník americké armády z druhé světové války Desmond T. Doss, který sloužil během bitvy o Okinawu, odmítal zabíjet lidi. Stal se prvním odpůrcem svědomí v americké historii, který získal nejvyšší vojenské vyznamenání – Medaili cti, udělované jménem Kongresu prezidentem Spojených států amerických. Dokonale a sugestivně brutální válečný film natočil podle skutečných událostí Mel Gibson. Jako jeden z mála dokázal vykreslit skutečné hrůzy války, ale přitom nepřekročit snesitelnou hranici. Na konci filmu pak divák uslyší a uvidí skutečné vojáky z bitvy o Okinawu. Nechybí ani reálný Desmond T. Doss. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Hacksaw Ridge

Režie: Mel Gibson

Hrají: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer, Sam Worthington, Rachel Griffiths, Matthew Nable, Luke Bracey

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Google Play (dabing), iTunes (dabing a titulky), KVIFF TV (titulky), Vodafone TV (bez dabingu a titulků), Voyo (dabing)

Hrob světlušek V posledních měsících druhé světové války osiří čtrnáctiletý Seita a jeho sestra Setsuko. Jejich matka zahyne během náletu v japonském Kóbe. Po hádce s tetou se přestěhují do opuštěného protiatomového krytu. Seita a Setsuko nemají žádné příbuzné a jejich nouzové příděly jsou vyčerpány, a tak se snaží přežít. Hrob světlušek je založen na stejnojmenném románu podle skutečných událostí Akiyuki Nosaky. Byť jde o kreslený film, bývá považován za jeden z nejpůsobivějších protiválečných snímků. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Grave of the Fireflies

Režie: Isao Takahata

Hrají: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshiko Shinohara, Akemi Yamaguchi

Původ a premiéra: Japonsko, 1988

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Hanebný pancharti A na závěr něco na odlehčení vážného tématu. V nacisty okupované Francii za druhé světové války je skupina židovsko-amerických vojáků vybrána speciálně k tomu, aby skalpováním a brutálním zabíjením nacistů šířila strach po celé Třetí říši. Parchanti pod vedením poručíka Alda Raina se setkají s francouzsko-židovskou dospívající dívkou, která chce pomstu za své rodiče. Film napsal a natočil Quentin Tarantino. Nečekejte věrohodný historický film, ale alternativní historii, jak mohla druhá světová válka probíhat. Jde o výborně obsazenou veselou válečnou řež, v níž skupina drsných chlápků přepíše druhou světovou. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Inglourious Basterds

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Brad Pitt, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Daniel Brühl, Til Schweiger, Gedeon Burkhard

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 153 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Amazon Prime Video (titulky), Rakuten (titulky)

