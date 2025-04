Nejlepší filmy o pilotech a létání. Vzdušné souboje, hrdinství i boje o přežití. A každá mise může být poslední

1 / 28



Vládcové nebes Pět mil nad zemí a daleko za nepřátelskou linií riskuje jedenáct mužů v letadlech Boeing B-17 Flying Fortress své životy. V těchto „Létajících pevnostech“ čelí hejnům nepřátelských německých letounů. Ze spolupráce Stevena Spielberga, Toma Hankse a producenta Garyho Goetzmana s Apple TV+ vznikl výpravný historický seriál z dob druhé světové války. Vládcové nebes vyprávějí o letcích sté bombardovací skupiny – bratrstvu ukutém odvahou, hrozbou smrti a vírou ve vítězství. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Válečné seriály

Hrají: Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Raff Law, Nate Mann, Stephen Campbell Moore, Barry Keoghan, Kieron Moore, Buck Braithwaite, Ncuti Gatwa

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 82 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Původní název: Memphis Belle

Režie: Michael Caton-Jones

Hrají: Matthew Modine, Eric Stoltz, Tate Donovan, D.B. Sweeney, Billy Zane, Sean Astin, Harry Connick Jr., Bradley Lavelle, Reed Diamond, Courtney Gains

Původ a premiéra: Velká Británie, 1990

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), Apple TV (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Původní název: Twelve O'Clock High

Režie: Henry King

Hrají: Gregory Peck, Hugh Marlowe, Gary Merrill, Millard Mitchell, Dean Jagger, Robert Arthur, Paul Stewart, John Kellogg, Robert Patten, Lee MacGregor

Původ a premiéra: USA, 1949

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků), YouTube

Původní název: The Red Baron

Režie: Nikolai Müllerschön

Hrají: Matthias Schweighöfer, Til Schweiger, Lena Headey, Joseph Fiennes, Volker Bruch, Maxim Mehmet, Steffen Schroeder, Hanno Koffler, Tino Mewes, Ralph Misske

Původ a premiéra: Německo, 2008

Délka: 120 minut 29 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, jestli a kde je můžete najít online Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Battle of Britain

Režie: Guy Hamilton

Hrají: Harry Andrews, Michael Caine, Trevor Howard, Curd Jürgens, Ian McShane, Laurence Olivier, Christopher Plummer, Kenneth More, Nigel Patrick, Michael Redgrave

Původ a premiéra: Velká Británie, 1969

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Midway

Režie: Jack Smight

Hrají: Charlton Heston, James Coburn, Glenn Ford, Toshirō Mifune, Cliff Robertson, Robert Wagner, James Shigeta, Pat Morita, John Fujioka, Ed Nelson

Původ a premiéra: USA, 1976

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků)

Režie: Michael Bay

Hrají: Ben Affleck, Josh Hartnett, Jon Voight, Alec Baldwin, Catherine Kellner, Jennifer Garner, Colm Feore, Graham Beckel, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr.

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 183 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Původní název: Flyboys

Režie: Tony Bill

Hrají: James Franco, Scott Hazell, Mac McDonald, Philip Winchester, Todd Boyce, Karen Ford, Abdul Salis, Tim Pigott-Smith, Tyler Labine, Augustin Legrand

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 140 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: The Dam Busters

Režie: Michael Anderson

Hrají: Richard Todd, Michael Redgrave, Robert Shaw, Nigel Stock, Basil Sydney, George Baker

Původ a premiéra: Velká Británie, 1955

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků)

Režie: Jindřich Polák

Hrají: Jiří Bednář, Jiří Hrzán, Svatopluk Matyáš, Jana Nováková, Joan Seton, Charles Cameron, Winston Chrislock, Geoffrey Russell-Jones, Vojtěch Holý, Josef Váša

Původ a premiéra: Česko, 1968

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay

Původní název: Hurricane

Režie: David Blair

Hrají: Iwan Rheon, Milo Gibson, Stefanie Martini, Marcin Dorociński, Kryštof Hádek, Nicholas Farrell, Teresa Mahoney, Sam Hoare, Phil McKee, Robert Portal

Původ a premiéra: Velká Británie, 2018

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Prima Plus (dabing), Vapet (dabing)

Původní název: The Tuskegee Airmen

Režie: Robert Markowitz

Hrají: Laurence Fishburne, Malcolm-Jamal Warner, Andre Braugher, Christopher McDonald, John Lithgow, Allen Payne, Courtney B. Vance, Cuba Gooding Jr., Mekhi Phifer

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Původní název: Catch 22

Hrají: Christopher Abbott, Kyle Chandler, George Clooney, Hugh Laurie, Giancarlo Giannini, Rafi Gavron, Austin Stowell, Gerran Howell, Pico Alexander, Jay Paulson

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky)

Původní název: The Blue Max

Režie: John Guillermin

Hrají: George Peppard, James Mason, Ursula Andress, Jeremy Kemp, Karl Michael Vogler, Anton Diffring, Harry Townes, Peter Woodthorpe, Derek Newark, Derren Nesbitt

Původ a premiéra: USA, 1966

Délka: 156 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Sky Fighters

Režie: Gérard Pirès

Hrají: Benoît Magimel, Clovis Cornillac, Géraldine Pailhas, Alice Taglioni, Philippe Torreton, Peter Hudson, Fiona Curzon, Frédéric van den Driessche, Pierre Poirot

Původ a premiéra: Francie, 2005

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Stealth

Režie: Rob Cohen

Hrají: Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Foxx, Sam Shepard, Richard Roxburgh, Joe Morton, Ebon Moss-Bachrach, Ian Bliss, Maurice Morgan, Woody Naismith

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), Apple TV (bez dabingu a titulků)

Původní název: 303 Squadron

Režie: Wiesław Saniewski, Denis Delić

Hrají: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Maciej Cymorek, Cara Theobold, Anna Prus, Maciej Marczewski, Jan Wieczorkowski, Antoni Królikowski, Jacek Samojlowicz

Původ a premiéra: Polsko, 2018

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Dunkirk

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance, Tom Hardy, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Barry Keoghan, Michael Caine

Původ a premiéra: Velká Británie, 2017

Délka: 107 minut Dunkerk – recenze filmu Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Google TV (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Původní název: Aces High

Režie: Jack Gold

Hrají: Malcolm McDowell, Christopher Plummer, Simon Ward, Peter Firth, David Wood, John Gielgud, Trevor Howard, Richard Johnson, Ray Milland, Gilles Béhat

Původ a premiéra: Velká Británie, 1976

Délka: 114 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Iron Eagle

Režie: Sidney J. Furie

Hrají: Louis Gossett Jr., Jason Gedrick, Tim Thomerson, Larry B. Scott, Shawnee Smith

Původ a premiéra: USA, 1986

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Story of a Real Man

Režie: Aleksandr Stolper

Hrají: Pavel Kadochnikov, Nikolai Okhlopkov, Aleksei Dikij, Vasili Merkuryev, Lyudmila Tselikovskaya, Lyubov Sokolova, Boris Babochkin, Sergei Bondarchuk, Mikhail Gluzskiy, Tamara Makarova

Původ a premiéra: Rusko, 1948

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Девятаев

Režie: Timur Bekmambetov, Sergej Trofimov

Hrají: Pavel Prilučnyj, Pavel Činarjov, Alexej Filimonov, Nikita Kologrivyj, Oleg Čugunov, Anton Kseněv

Původ a premiéra: Rusko, 2021

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: В бой идут одни старики

Režie: Leonid Bykov

Hrají: Alexej Smirnov, Leonid Bykov, Grygorij Hladij, Jevgenija Simonova, Rustam Sagdullajev, Vladimir Talašk

Původ a premiéra: Sovětský svaz, 1973

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: YouTube

Původní název: The War Lover

Režie: Philip Leacock

Hrají: Steve McQueen, Robert Wagner, Gary Cockrell, Michael Crawford, Al Waxman, Jerry Stovin, Shirley Anne Field

Původ a premiéra: USA, Velká Británie, 1962

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: YouTube

