Nejlepší filmy o přežití. Divoká příroda a extrémní testy lidské vůle. Boj o život, dech i naději

Posádka výzkumné stanice během prašné bouře rychle opustí Mars. Na planetě přitom zůstane jeden člen posádky, kterého ostatní považují za mrtvého. Osamocený astronaut má na Marsu k dispozici jen poničené technické zařízení a minimum zásob. Především nikdo neví, že na planetě zůstal. Jak dát vědět, že žije? Jak nezemřít hlady? To jsou pouze jedny z desítek problémů, které musí postupně vyřešit, aby byla šance na návrat na planetu Zemi.

Kde si film můžete pustit: Canal Plus (bez dabingu a titulků), DaFilms (bez dabingu a titulků)

Režisér John Boorman vytvořil syrové drama, které se stalo klasikou survival žánru. V hlavních rolích excelují Jon Voight a Burt Reynolds, přičemž slavná scéna s banjem a motiv „Dueling Banjos“ vešla do popkultury. Snímek byl nominován na tři Oscary, včetně nejlepšího filmu. Natáčelo se v reálném terénu a herci často podstupovali nebezpečné kaskadérské výkony bez dublérů.

Americký pilot Dieter Dengler je během tajné mise nad Laosem sestřelen a zajat místními ozbrojenci. Ocitá se v brutálním zajateckém táboře, kde čelí hladu, nemocem a psychickému teroru. Od samého začátku ale plánuje útěk do neprostupné džungle, přestože šance na přežití jsou minimální. Film sleduje jeho nezdolnou vůli, odvahu a zoufalý boj o svobodu uprostřed vietnamské války.

Režie se ujal Danny Boyle, který do žánru zombie hororu vnesl svěží tempo, napětí a sociální přesah. Film se stal kultovním hitem, mimo jiné díky kameře s digitálním vzhledem, která dodala snímku dokumentární syrovost. Hudba Johna Murphyho a melancholická atmosféra vytvořily silný audiovizuální zážitek. Film pomohl oživit zombie žánr a inspiroval celou vlnu postapokalyptických děl, včetně seriálů jako Živí mrtví.

Skupinka aktivistů, která bojuje za práva zvířat, vtrhne do laboratoře, kde vědci zkoumají opice infikované vzteklinou. Rozjetí ochránci opice pustí z klecí ven a ty je okamžitě pokoušou a nakazí. Hlavní hrdina Jim se po 28 dnech probouzí z kómatu v prázdné nemocnici a zjišťuje, že civilizace prakticky zanikla. Spolu s několika přeživšími se snaží uniknout nakaženým i armádě, která má vlastní temné plány. Film sleduje rozpad lidské společnosti a boj o přežití v novém světě bez pravidel.

Pokračování 9 / 30

Apollo 13

Výborná rekonstrukce neúspěšné mise NASA z roku 1970 sleduje astronauty Jima Lovella, Freda Haise a Jacka Swigerta na cestě k Měsíci. Po výbuchu na palubě modulu jsou nuceni bojovat o přežití. Mise, která měla být rutinní, se během několika hodin změní v zoufalý boj s časem, technickými problémy a omezenými zdroji. Zatímco posádka bojuje ve vesmíru, tým NASA na Zemi horečně hledá řešení, jak astronauty bezpečně dostat domů.

Režisérem filmu je Ron Howard, který dbal na technickou přesnost a úzkou spolupráci s NASA. Tom Hanks, Kevin Bacon a Bill Paxton ztvárnili hlavní role, přičemž film získal vysoké uznání za realistické zpracování. Apollo 13 obdrželo devět nominací na Oscara a vyhrálo dvě – za střih a zvuk. Kultovní hláška „Houston, we have a problem“ se dostala do běžného slovníku, přestože byla ve skutečnosti lehce upravena.

Hodnocení Kinobox.cz: 82 %

Žánr: Drama

Režie: Ron Howard

Hrají: Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed Harris, Kathleen Quinlan, Mary Kate Schellhardt, Emily Ann Lloyd, Miko Hughes, Max Elliott Slade

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 140 minut

Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Apple TV (bez dabingu a titulků), Google TV (titulky), Rakuten (dabing a titulky)