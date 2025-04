Nejlepší filmy s odstřelovači. Příběhy, kde o osudu rozhoduje jediný výstřel snipera

1 / 19



Americký sniper Chris Kyle snil o tom, že se stane kovbojem, ale po třicítce zjistil, že jeho život možná potřebuje něco jiného. Rozhodl se pomoci Americe v boji proti terorismu. Vstoupil do jednotek SEAL, aby se stal odstřelovačem. Dostane se do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti bezpočet životů, ale další, zcela odlišnou bitvu ale musí vybojovat na domácí frontě. Film získal šest nominací na Oscara a jednu proměnil. S tržbami přes 500 milionů dolarů se stal nejvýdělečnějším válečným filmem všech dob. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: American Sniper

Režie: Clint Eastwood

Hrají: Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman, Luke Grimes, Navid Negahban, Max Charles, Brian Hallisay, Sam Jaeger, E.R. Ruiz, Eric Close

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 134 minut 29 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, jestli a kde je můžete najít online Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 3 / 19 Mariňák Anthony Swofford se po vzoru svých prapředků rozhodl přidat k námořnictvu a pokračovat v rodinné vojenské tradici. Nicméně ideály, které ho k tomuto rozhodnutí vedly, brzy vezmou za své. Po náročném výcviku je se svou odstřelovačskou jednotkou vyslán do Perského zálivu, ale v rámci operace Pouštní bouře se má držet stranou akce. Nesmí střílet, nesmí utéct; nesmí nic dělat, jen čekat. Zoufale touží někoho zabít a konečně zúročit svůj výcvik. Film natočil oscarový režisér Sam Mendes podle autobiografické knihy skutečného Anthonyho Swofforda, který během války v Perském zálivu sloužil u americké námořní pěchoty. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Jarhead

Režie: Sam Mendes

Hrají: Jamie Foxx, Jake Gyllenhaal, Scott MacDonald, Lucas Black, Chris Cooper, Damion Poitier, Jocko Sims, Ming Lo, Kevin Foster, Riad Galayini

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 125 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (titulky), Google Play (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 4 / 19 Odstřelovač Bývalý špičkový armádní průzkumník a odstřelovač Bob Lee Swagger pověsil kariéru na hřebík. Přesto ho na jeho samotě vysoko v horách překvapí penzionovaný plukovník Johnson a požádá ho o pomoc. Ve hře je život amerického prezidenta a údajně jen Bobovy mimořádné schopnosti a jeho přesná muška mohou tuto hrozbu eliminovat. S velkou nechutí se do akce zapojí a příliš pozdě zjistí, že se stal obětí podrazu. Hrdina, na němž závisel osud celého národa, se stává hlavní postavou novinových titulků. Je v nich označován za osamělého zabijáka, který chtěl zastřelit hlavu státu. V závodu s časem má Bob jedinou naději – zjistit, kdo a proč ho do tohoto komplotu zatáhl. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Thrillery

Původní název: Shooter

Režie: Antoine Fuqua

Hrají: Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Jonathan Walker, Louis Ferreira, Tate Donovan, Rade Šerbedžija

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), SkyShowtime (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Google Play (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 5 / 19 Zachraňte vojína Ryana Film o vylodění v Normandii 6. června 1944 se zapsal do srdcí filmových fanoušků úvodní, skoro půl hodiny trvající naturalistickou scénou bitvy na pláži Omaha. Příběh vypráví vojenský veterán James Francis Ryana, který nad hrobem kapitána Johna G. Millera vzpomíná na tuto bitvu i operaci, vedoucí k jeho záchraně. Kapitán Miller dostal po dobytí omažské pláže za úkol najít vojína, jehož tři bratři již padli v jiných bitvách, a dovézt ho zpět jeho matce. Ve filmu, který získal pět Oscarů, je několik ikonických scén s odstřelovači. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Saving Private Ryan

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Tom Hanks, Tom Sizemore, Dennis Farina, Max Martini, Harve Presnell, Matt Damon, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Adam Goldberg

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 169 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 6 / 19 Telefonní budka Telefonní budka na rušné ulici v New Yorku. Právě z ní den co den ve stejnou dobu telefonuje arogantní mediální manažer Stuart Shepard. Poslední den před tím, než mají budku odstranit, v ní automaticky zvedne zvonící telefon a zjistí, že na druhém konci je neznámý odstřelovač. Varuje ho, že pokud zavěsí, zemře. Stu se ocitá v pasti, pod tlakem zvenčí i zevnitř, když se musí přiznat ke svým chybám a tajemstvím, zatímco kolem něj roste napětí a policie nerozumí, co se vlastně děje. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Thrillery

Původní název: Phone Booth

Režie: Joel Schumacher

Hrají: Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forest Whitaker, Domenick Lombardozzi, Radha Mitchell, Katie Holmes, Paula Jai Parker

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 81 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 7 / 19 Zeď Během války v Iráku dva američtí vojáci, odstřelovač a jeho pozorovatel, vyšetřují místo, kde někdo postřílel konstruktéry, kteří tam stavěli potrubí. Dostanou pod palbu skrytého iráckého odstřelovače, jeden je zraněn a druhý se ukryje za rozpadající se zeď. Následuje napínavá hra nervů a boj o přežití. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: The Wall

Režie: Doug Liman

Hrají: Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 9 / 19 Sejmi eso Varietním umělci Buddy Israeli k jeho skvělé kariéře výrazně dopomohla mafie. Teď jí hodlá poděkovat tím, že bude u soudu svědčit proti jejím špičkám. Za záchrannou brzdu se rozhodne zatáhnout mafiánský boss Primo Sparazza, který nabídne miliónovou odměnu tomu, kdo Buddyho sprovodí ze světa. Proslulí nájemní vrazi se v tu chvíli vydávají po jeho stopě, aby si vylepšili rozpočet. Na Buddyho život by si v tu chvíli vsadili asi jen dva agenti FBI, kteří ho navzdory přesile nájemných odstřelovačů, agresivních magorů a rafinovaných zločinců v rukavičkách hodlají živého a zdravého dopravit do rukou spravedlnosti. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Smokin' Aces

Režie: Joe Carnahan

Hrají: Ryan Reynolds, Ray Liotta, Joseph Ruskin, Alex Rocco, Wayne Newton, Jeremy Piven, Ben Affleck, Martin Henderson, Common, Andy García

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (dabing a titulky)

Pokračování 10 / 19 Smrt čeká všude Tito vojáci v Iráku nebojují v první linii, ale i tak je jejich práce extrémně nebezpečná – likvidují nastražené bomby a miny. Válečné mise postupně přestávají být splněním vlastenecké nebo profesní povinností, ale mění se na jediné prostředí, kterému rozumí a v němž je jim dobře. Právě takovou osobou je i seržant William James. Stává se z něj hazardní hráč, pro něhož práce pyrotechnika představuje jakousi odnož nebezpečím zavánějícího sportu. Film byl nominovaný na devět Oscarů a šest jich získal, včetně ocenění pro nejlepší film, režii a původní scénář. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: The Hurt Locker

Režie: Kathryn Bigelow

Hrají: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph Fiennes, David Morse, Evangeline Lilly, Christopher Sayegh, Christian Camargo, Suhail Dabbach

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 11 / 19 Bitva o Sevastopol Co způsobilo, že Ljudmila Pavličenková, krásná mladá dívka, vzala do ruky zbraň a stala se jednou z nejúspěšnějších sniperek druhé světové války? Je hrdinkou, nebo chladnokrevnou vražedkyní, která má na svědomí 309 obětí? Dokázala si zachovat ženskost i během vojenských operací? Strhující a napínavý snímek vás provede jednou z nejdůležitějších bitev druhé světové války. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Battle for Sevastopol

Režie: Sergey Mokritsky

Hrají: Yulia Peresild, Yevgeni Tsyganov, Nikita Tarasov, Anatoly Kot, Sergey Puskepalis, Joan Blackham, Sebastyan Anton, Vitali Linetsky

Původ a premiéra: Rusko, 2015

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 12 / 19 15 Minutes of War Somálští teroristi v roce 1976 unesli v Džibutsku autobus s třiceti francouzskými dětmi i jejich učitelem. Výměnou za rukojmí požadovali svobodu Džibutska, které v té době bylo pod francouzskou nadvládou. Autobus zůstal stát na pomezí hranice se Somálskem, kterou střežily jednotky cizinecké legie a do oblasti byla spěšně vyslána i speciální protiteroristická jednotka GIGN. Film inspirovaný skutečnou událostí se snaží mapovat události, které následovaly. Dívá se na politická vyjednávání francouzské vlády, která nechtěla eskalovat napětí v bouřlivé oblasti, i na samotný zásah. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Akční filmy

Režie: Fred Grivois

Hrají: Olga Kurylenko, Alban Lenoir, Sébastien Lalanne, Michaël Abiteboul, Vincent Perez, Josiane Balasko, Guillaume Labbé, David Murgia, Ben Cura

Původ a premiéra: Francie, 2019

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 13 / 19 Odstřelovač Film sleduje seržanta Thomase Becketta, zkušeného odstřelovače americké námořní pěchoty, a jeho nového partnera Richarda Millera, civilního střelce bez zkušeností. Jejich úkolem je zlikvidovat v Panamě vůdce rebelů Miguela Alvareze a drogového bosse Raoula Ochoa. Během mise se potýkají se vzájemným napětím, nebezpečím džungle a nepřátelskými snipery. Miller musí překonat své pochybnosti a dokázat svou schopnost uspět v boji. Béčkový, nízkorozpočtový film z devadesátých let minulého století byl překvapivě divácky úspěšný. Postupně bylo natočeno sedm pokračování podprůměrné kvality. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Sniper

Režie: Luis Llosa

Hrají: Tom Berenger, Billy Zane, Reynaldo Arenas, Vanessa Steele, Carlos Álvarez, Tyler Coppin, Aden Young, J.T. Walsh, Kenneth Radley, Gary Swanson

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 14 / 19 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází Teroristická bojůvka na severu Afriky se rozhodla „oslavit” výročí útoku na newyorská Dvojčata přepadem americké ambasády v libyjském Benghází. Pracovníci ambasády se ocitli tváří v tvář obrovské přesile a neměli by sebemenší šanci, kdyby v oblasti nepůsobila skupinka „bezpečnostních analytiků", bývalých elitních mariňáků. Mariňáci hodí za hlavu všechny psané i nepsané postupy, především nařízení, aby se do ničeho nevměšovali. Rozhodnou se bránit ambasádu do poslední kapky krve. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Režie: Michael Bay

Hrají: Pablo Schreiber, John Krasinski, David Denman, Toby Stephens, Max Martini, James Badge Dale, David Costabile, Elektra Anastasi, Alexia Barlier, Liisa Evastina

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 144 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Canal Plus (dabing), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 15 / 19 DC Sniper – 23 dní strachu Náčelník policejního okrsku v Marylandu Charles Moose začíná onoho říjnového rána vyšetřovat vraždu zahradníka, jež byl při sekání trávy zastřelen sniperskou puškou. Vražda je až nápadně podobná té, které se zabýval předešlého večera. Washington D. C. je paralyzován strachem, protože neznámý sniper může udeřit kdekoli a kdykoli. Film byl natočen na základě známých událostí, které otřásaly Spojenými státy po dobu 23 dnů v roce 2002. Během jednoho dne bylo v okrese Maryland odstřelovačem zabito šest lidí. Hodnocení Kinobox.cz: 55 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: D.C. Sniper: 23 Days of Fear

Režie: Tom McLoughlin

Hrají: Charles S. Dutton, Jay O. Sanders, Bobby Hosea, Helen Shaver, Tom O'Brien, Charlayne Woodard, Garwin Sanford, Trent Cameron, Doug Abrahams, David Neale

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (titulky)

Pokračování 16 / 19 Jack Reacher: Poslední výstřel V nevinném městě v srdci země je pět lidí zastřeleno zkušeným odstřelovačem. Policie rychle identifikuje a zatkne pachatele a vytvoří jasný případ. Obviněný muž však tvrdí, že je nevinný, a říká, že mají sehnat bývalého vojenského policistu Jacka Reachera. Reacher, sám také elitní střelec, se pustí do případu, kdy předpokládá, že důkazy potvrdí naprostou jistotu mužovy viny. Narazí však na víc, než čekal. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Jack Reacher

Režie: Christopher McQuarrie

Hrají: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, David Oyelowo, Werner Herzog, Jai Courtney, Vladimir Sizov, Joseph Sikora, Michael Raymond-James, Alexia Fast

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 130 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Canal Plus (dabing), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 17 / 19 Olověná vesta Válečné téma posloužilo režisérovi Stanleymu Kubrickovi k mnohem obecnější výpovědi o tom, do jakého stavu se může dostat i humanitně založený člověk, ocitne-li se v nelidských podmínkách armádního drilu. Ukazuje proces, který mění citlivé lidi ve cvičené zabijáky. První část filmu se odehrává ve výcvikovém středisku námořní pěchoty v Jižní Karolíně, kde zfanatizovaný sadistický instruktor Hartman psychicky i fyzicky týrá svěřené nováčky. Ve druhé části se přesouváme do pekla vietnamské apokalypsy. Zde se ocitá hlavní hrdina vyprávění J. T. Davis, zvaný Joker, který má jako válečný reportér podat zprávu o bojové akci americké jednotky. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Full Metal Jacket

Režie: Stanley Kubrick

Hrají: Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio, R. Lee Ermey, Dorian Harewood, Arliss Howard, Kevyn Major Howard, Ed O'Ross, John Terry, Bruce Boa

Původ a premiéra: Velká Británie, 1987

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Google Play (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 18 / 19 Odstřelovač Do hlavní dějové linie jsou zasazeni tři profesionální odstřelovači. Hartman z policejní jednotky. Ching – bývalý policista uvězněný za nešťastné zabití rukojmí při akci. A poslední je nováček u policejních sborů OJ. Ching dává Hartmanovi za vinu, že se dostal do vězení. Jakmile ho propustí, pokouší se Hartmanovu práci sabotovat a aby získal jeho pozornost, vezme jeho dceru jako rukojmí. Do toho se přidává OJ, jehož vzorem je právě Hartman, a tak se všichni tři pouštějí do strhujícího souboje odstřelovačů v hongkongských ulicích. Hodnocení Kinobox.cz: 57 % Žánr: Akční

Původní název: Shen qiang shou

Režie: Dante Lam

Hrají: Edison Chen, Richie Jen, Xiaoming Huang, Lawrence Lau, Calvin Poon, Michelle Ye, Dick Liu, Wilfred Lau, Jack Kao

Původ a premiéra: Hongkong, 2009

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 19 / 19 Odstřelovač: Bílý havran V roce 2014 v neoznačené bojové technice a neoznačených uniformách vstupují Rusové na Ukrajinu. Jejich cílem je Krym a Donbas. Učiteli fyziky Mykolovi okupanti zastřelí těhotnou manželku a zapálí dům. Ve zprvu pacifisticky založeném Mykolovi se vznítí nenávist k okupantům a přihlásí se do armádního kurzu pro snipery. Ukrajinské velení má mezitím velký problém s ruským elitním odstřelovačem, kterému den co den padají za oběť ukrajinští vojáci. Právě vycvičení absolventi kurzu jsou vysláni do bojové oblasti k likvidaci škodné. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Sniper. The White Raven

Režie: Marjan Bušan

Hrají: Maryna Koškina, Andrij Mostrenko, Roman Semysal, Oleh Drač, Roman Jasinovskij, Oleg Šulga

Původ a premiéra: Ukrajina, 2022

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky)

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se



1 / 19