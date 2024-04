Nejzajímavější filmy a seriály podle počítačových her. Sice to často nevyšlo, mnohé se ale povedly

Filmy a seriály natočené podle počítačových her to měly vždy těžké. Jen málo z nich se dočkalo kritického nebo diváckého úspěchu. Některé ale přesto vyčnívaly. Vybrali jsme ty nejlepší, nejzajímavější a nejznámější.



1 / 22



Pokémon: Detektiv Pikachu Pokémoni jsou fenomén – nejen herní a seriálový, ale již i filmový. Poměrně dobře se je na plátna kin povedlo převést režisérovi Robu Lettermanovi. Chlupaté žluté potvůrce propůjčil svůj hlas oblíbený Ryan Reynolds, kterému zdatně sekunduje jeho lidský parťák v podání Justice Smithe. Naši hrdinové zde musí spojit síly a vypátrat Justicova otce, jenž je zároveň i renomovaným detektivem. Kdo stojí za jeho zmizením? Co se mu stalo? A podaří se ho nesourodé dvojici najít? Film byl poměrně úspěšný, ač kritiky nenadchl. Diváky ale okouzlil nejen roztomilými Pokémony, ale též sázkou na humor a na propracovaný vizuál, jež je věrný předloze. Příběh ale už tak chytlavý nebyl a nedokázal plně využít pokémoního potenciálu. I tak se stále počítá i s druhým dílem. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Pokémon Detective Pikachu

Režie: Rob Letterman

Hrají: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, Ken Watanabe, Chris Geere, Suki Waterhouse, Josette Simon, Alejandro De Mesa, Rita Ora

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 2 / 22 Gran Turismo Slavná závodní videoherní série si našla cestu i do kin. Příběh je částečně postaven na skutečných událostech, kdy ostřílený hráč Gran Turisma Jann Mardenborough uspěl díky svým schopnostem i mezi opravdovými automobilovými závodníky. Za filmem stojí i zajímavý tvůrčí tým v čele s režisérem Neilem Blomkampem, kterého známe hlavně díky povedené sci-fi District 9. Mezi herci najdeme i Davida Harboura (Stranger Things) či Orlanda Blooma (Legolas z Pána prstenů). Film opět kritiku nepřesvědčil, zato diváci byli spokojenější. Přesto se o komerčním úspěchu hovořit nedá a novou automobilovou sérii, která by konkurovala hitům jako Rychle a zběsile, se nastartovat nepodařilo. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Akční filmy

Režie: Neill Blomkamp

Hrají: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Geri Halliwell, Djimon Hounsou, Daniel Puig, Josha Stradowski, Thomas Kretschmann, Maeve Courtier-Lilley

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 135 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Kuki (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky), Starmax (dabing)

Pokračování 3 / 22 Ježek Sonic Filmová adaptace populární série videoher o Ježkovi Sonicovi se dočkala už dvou dílů. Hrdina s bodlinami se zde utkává s tak trochu šíleným vědcem Dr. Robotnikem v podání skvělého Jima Carreyho. Ježek Sonic nejenže prchá před padouchy, ale též hledá i trochu lidského tepla ve formě přátelství s dobráckým šerifem Tomem. Oba díly byly poměrně úspěšné a v kinech vydělaly i slušné peníze. Proto se chystá třetí díl třetí, který by do kin měl vtrhnout v prosinci 2024. Kritici byli k oběma dosavadním dílům spíše chladní, což ale platí o většině adaptací v tomto seznamu. Hlavním měřítkem úspěchu jsou spokojení diváci, a těch ježek vygeneroval dostatečné množství. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Sonic the Hedgehog

Režie: Jeff Fowler

Hrají: Ben Schwartz, James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter, Lee Majdoub, Frank C. Turner, Adam Pally, Natasha Rothwell, Neal McDonough, Debs Howard

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 4 / 22 Super Mario Bros. ve filmu Asi nejznámější instalatér na světě se ve filmu ukázal již v roce 1993. Byl z toho průšvih obřích rozměrů a jedna z nejhorších adaptací videoher, co spatřila světlo světa. O úspěšný reparát se pokusili režiséři Aaron Horvath a Michael Jelenic. V jejich verzi bratři Mario a Luigi propadnou ikonickou zelenou trubkou do bizarního světa, který ohrožuje zlotřilý ještěr Bowser. Zdejší Houbové království mají zachránit právě Mariovi s Luigim. A jestli při tom Mario získá i srdce krásné princezny Peach, tím lépe! Super Mario Bros. ve filmu se v loni stal jedním z nejúspěšnějších titulů roku a utržil neuvěřitelných 1,3 miliardy dolarů. Není proto divu, že se již pracuje na druhém díle, který by se do kin měl dostat v dubnu 2026 a to i s původním osazenstvem v čele s Chrisem Prattem, Anyou Taylor-Joy a Jackem Blackem. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Super Mario Bros. Movie

Režie: Fabien Polack, Aaron Horvath, Michael Jelenic

Hrají: Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Khary Payton, Sebastian Maniscalco, Charles Martinet

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 5 / 22 Mortal Kombat Návratu se dočkala i legendární bojovka Mortal Kombat. První zpracování spatřilo světlo světa v roce 1995 a slavilo docela slušný úspěch. Druhý díl byl ale již totální propadák, a tak se filmový Mortal Kombat vrátil až v roce 2021. V této nové verzi se bojovník Cole Young musí utkat s arcipadouchem Shao Kahnem, který chce ovládnout svět. Ve filmu se objeví řada hrdinů z předlohy, například Sonya Blade, Kano, Liu Kang, Raiden či Sub-Zero a Scorpion. Film se dočkal rozporuplných reakcí. Jedni chválí bojové scény a nekompromisní brutalitu, jiní ale kritizují tupost příběhu a horší vizuální efekty. Fandové předlohy by ale měli být spokojeni, jelikož nový Mortal Kombat je svému předobrazu věrný. I když film nebyl příliš komerčně úspěšný (i kvůli koronaviru), už je dotočena dvojka. Hodnocení Kinobox.cz: 59 % Žánr: Akční filmy

Režie: Simon McQuoid

Hrají: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Max Huang

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 6 / 22 The Last of Us Geniální herní předlohu se tvůrcům Neilu Druckmannovi a Craigu Mazinimu takřka stejně geniálně povedlo převést na malé obrazovky. Známkou kvality je i to, že stejní tvůrci stáli i za skvělou minisérií Černobyl. Srdceryvnou cestu Joela a jeho chráněnkyně Elie skrze postapokalyptickou pustinu bývalých Spojených států tak můžeme sledovat i v televizi. Tvůrci se poměrně věrně drží předlohy, ale zároveň k látce přistupují po svém. Akce je zde daleko méně, některé příběhové linky jsou vypuštěny, některé více rozvedeny, ale tížívá atmosféra a parádně vykreslené postavy zůstávají. Seriál se tak po zásluze stal v době uvedení velkým hitem. Druhá série nás nemine a měla by na naše obrazovky dorazit někdy během roku 2025. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Brendan Fletcher, Nick Offerman, Brad Leland

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 81 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

Pokračování 7 / 22 Tomb Raider Nové filmové verze se po herním restartu dočkal i Tomb Raider. Děj snímku kopíruje první díl z nové trilogie. Hlavní hrdinka se ocitne na tajuplném ostrově, kde se nalézá ještě záhadnější hrobka, jejíž obsah může změnit celý svět. Kromě Lary Croft ale po hrobce pasou i zlouni z organizace Trinity. Začíná tak nelítostný boj o přežití, kdy Lara čelí nejen kruté přírodě a nepřízni počasí, ale i po zuby ozbrojeným a nemilosrdným žoldákům. Vnadnou Angelinu Jolie vystřídala křehčí Alicia Vikander, ale ohledně kvality se toho zase tolik nezměnilo. Film rozhodně zůstal za očekáváním a byl chladně přijat jak kritiky, tak diváky. Přesto vydělal celkem slušné peníze a dlouhou dobu se mluvilo i pokračování. To ale zřejmě vzalo za své a druhého dílu se s největší pravděpodobností nedočkáme. Přesto značka žije dál a kolují zvěsti, že ji hodlá oživit bohatý Amazon. V plánu by měl být seriál a také nové hry. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Dobrodružné filmy

Režie: Roar Uthaug

Hrají: Alicia Vikander, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Dominic West, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Nick Frost

Původ a premiéra: USA, 2018 Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky)

Pokračování 8 / 22 Rampage: Ničitelé Film je volně inspirován stejnojmennou herní sérií. Ve snímku se samotářský vědec v podání Dwayna Johnsona utká se zmutovanými zvířaty, jež ve svém nekontrolovatelném šílenství plení celou Severní Ameriku. A je na našem hrdinovi, aby tomuto řádění učinil přítrž. Právě Rampage Ničitelé spolu se snímkem Mrakodrap započali kariérní sešup kdysi tolik obdivovaného Dwayna Johnsona. Kromě poměrně zábavné destrukce totiž film nenabídl takřka nic a ani tržby nebyly kdovíjak vysoké. Přesto se čas od času objeví zmínky o případném pokračování. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Rampage

Režie: Brad Peyton

Hrají: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Jeffrey Dean Morgan, Jake Lacy, Joe Manganiello, Marley Shelton, P.J. Byrne, Demetrius Grosse, Jack Quaid

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (titulky)

Pokračování 9 / 22 Angry Birds ve filmu Důkazem nedostatku kvalitních původních scénářů v Hollywoodu jsou i Angry Birds ve filmu. Jinak by totiž nebylo možné, aby na základě jednoduché mobilní hříčky vznikl film, jež se dočkal i pokračování. Souboj nesourodé partičky ptačích kamarádů s dotěrnými zelenými vepříky se stal na poli mobilních her malým fenoménem, čehož se chopil i Hollywood se svou touhou ze značky taky něco vytřískat. První díl navíc utržil slušných více jak 350 milionů dolarů a stal se z něho hit. Pokračování ale již nebylo tak úspěšné a není tak vůbec jisté, zda se dočkáme třetího dílu. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Angry Birds Movie

Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly

Hrají: Peter Dinklage, Jason Sudeikis, Maya Rudolph, Josh Gad, Danny McBride, Kate McKinnon, Bill Hader, Jillian Bell, Ike Barinholtz, Keegan-Michael Key

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Kuki (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 10 / 22 Final Fantasy: Esence života Tento film je zajímavým úkazem mezi adaptacemi herních předloh. Vypráví o nepříliš vzdálené budoucnosti, kde jsou zbytky lidstva masakrovány podivnými bytostmi, které se na naši planetu dostaly při pádu meteoritu. Posledními ohnisky odporu jsou opevněná města s po zuby ozbrojenými vojáky. Jedinou nadějí na záchranu je výzkum doktorky Aki Ross. Film byl ve své době přelomový tím, že je celý vytvořen pomocí fotorealistické počítačové animace. Stal se tak ukázkou toho, co počítače dovedou. Dnes již animace působí trochu zastarale a některé pohyby postav vypadají lehce prkenně, ale i tak se jedná o zajímavý počin. Bohužel byl film kasovní propadák a přímého pokračování se nikdy nedočkal. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Final Fantasy: The Spirits Within

Režie: Hironobu Sakaguchi, Motonori Sakakibara

Hrají: Ming-Na Wen, Alec Baldwin, Ving Rhames, Steve Buscemi, Peri Gilpin, Donald Sutherland, James Woods, Keith David, Jean Simmons, Matt McKenzie

Původ a premiéra: Japonsko, 2001

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing a titulky)

Pokračování 11 / 22 Monster Hunter Obdobný tým, který stojí za filmovou sérií Resident Evil, natočil v roce 2020 i Monster Huntera. O režii se tak postaral Paul W. S. Anderson a hlavní role se ujala Milla Jovovich. Hlavní hrdinka se zde se svou jednotkou přenese do jiné dimenze, ve které musí čelit hrozivým monstrům. V boji jim pomůže i tajemný lovec v podání legendárního Tonyho Jaa. Film někteří chválí za přehnanou a až absurdní akci, kterou je snímek přeplněný k prasknutí. Zároveň ale panuje shoda na tom, že příběh by už nemohl být jednodušší. Nepotěší ani dost fádní herecké výkony. Není proto divu, že film pohořel. Ačkoli obsahuje poměrně otevřený konec, druhý díl zatím není v plánu. Hodnocení Kinobox.cz: 49 % Žánr: Sci-fi filmy

Hrají: Milla Jovovich, Tony Jaa, T. I., Ron Perlman, Diego Boneta, Meagan Good, Josh Helman, Jin Au-Yeung, Jannik Schümann, Hirona Yamazaki

Původ a premiéra: Německo, 2020

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Pokračování 12 / 22 Halo Svou seriálovou podobu získala i akční herní série. Vypráví o hrdinném vojákovi Master Chiefovi, který brání lidstvo před šmejdy z vesmíru, jmenovitě aliancí Covenant. Master Chief je speciálně vytvořen k tomu, aby bez otázek plnil i ty nejtěžší bojové úkoly. Jenže jak to tak bývá, věci naberou často trochu jiný směr, než jak je generálové od stolu naplánují. Halo si pod svá křídla vzala streamovací platforma Paramount+ a na rozpočtu se nešetřilo. Seriál tak nabízí velkolepou akci i několik známých herců, jako jsou Pablo Schreiber či Natascha McElhone. Jenže co je to platné, když nejsou spokojeni fanoušci? Po nepříliš povedené první sérii se tvůrci dušovali, že ta druhá půjde hráčům více na ruku. Jenže se to tak úplně nestalo. Novináři sice dávají opatrně palec nahoru, diváci jsou ale opět kritičtí. Je tak otázkou, zda vůbec vznikne třetí řada. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Pablo Schreiber, Natascha McElhone, Jen Taylor, Yerin Ha, Charlie Murphy, Shabana Azmi, Danny Sapani, Olive Gray, Kate Kennedy, Natasha Culzac

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

Pokračování 13 / 22 Uncharted Legendární herní série se z Playstationu vydala na plátna kin v roce 2022. Film vypráví o přerodu mladého Nathana Draka z nezkušeného jinocha v neohroženého dobrodruha. Jeho prvním úkolem je nalézt sošku ze Zlatého města v El Doradu. Jak to tak bývá, po pokladu netouží pouze on, ale též banda proradných konkurentů. K ruce hlavnímu hrdinovi je jeho mentor Victor „Sully' Sullivan v podání Marka Wahlberga. Úhlavním nepřítelem je legendární Antonio Banderas. Výroba filmu byla komplikovaná a jeho uvedení se zdrželo i kvůli pandemii, přesto se stal Uncharted úspěšným i finančně. Kvalit parádní herní předlohy sice ani náhodou nedosahuje, ale v rámci dobrodružných snímků se neztratí. I proto se čím dál tím více mluví i o druhém dílu. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Dobrodružné filmy

Režie: Ruben Fleischer

Hrají: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden, Steven Waddington, Pingi Moli, Tiernan Jones, Rubén Doblas Gundersen

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Kuki (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky), Starmax (dabing)

Pokračování 14 / 22 Princ z Persie: Písky času Princ z Persie je videoherní legendou, která se dočkala mnoha pokračování a rebootů. Naposledy se princ na našich obrazovkách proháněl letos, v roce 2010 to zkoušel i v kinech. Zde princ, v podání Jaka Gyllenhaala, spojí síly s tajuplnou princeznou, aby se mocná dýka, jež dokáže ovládat čas, nedostala do spárů temných sil. Film je plný akčních scén a parkurových kousků, které své předloze dělají čest. Jinak jde ale o veskrze průměrnou pohádku, která neudělala velkou díru do světa. Proto se ani nikdy neobjevilo pokračování. Fanoušky předlohy ale film rozhodně neurazí. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: Prince of Persia: The Sands of Time

Režie: Mike Newell

Hrají: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Alfred Molina, Steve Toussaint, Toby Kebbell, Richard Coyle, Ronald Pickup, Reece Ritchie, Claudio Pacifico, Jun Fukuyama

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 15 / 22 Silent Hill Takřka kultovní Silent Hill patří mezi nejlepší filmové adaptace v našem výběru. V tomto městečku se ocitne Rose, která zde hledá svou ztracenou dceru. To, co zde nalezne, ale bude mnohem děsivější. Navíc se zdá, že neexistuje cesta zpět z tohoto hrozivého místa. Film stejně jako hra sází na hutnou atmosféru beznaděje a na strach z jakéhosi neurčitého plíživého zla. V hlavních rolích se objeví například známý herec Sean Bean nebo Radha Mitchell. Film měl opět poměrně zdrcující kritiky, přesto si fanoušky našel. Mnozí ho považují za snad nejlepší titul, který na motivy her vznikl. Snímek měl poměrně nízký rozpočet, proto ani jeho finanční výsledky nebyly zlé. Vzniklo i pokračování, které ale neudrželo nastavenou laťku kvality a po všech stránkách propadlo. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Horory

Režie: Christophe Gans

Hrají: Radha Mitchell, Sean Bean, Laurie Holden, Deborah Kara Unger, Kim Coates, Tanya Allen, Alice Krige, Jodelle Ferland, Colleen Williams, Ron Gabriel

Původ a premiéra: Kanada, 2006

Délka: 125 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 16 / 22 Resident Evil Tvůrčí duo Paul W. S. Anderson a Milla Jovovich zmiňujeme podruhé. Tentokrát u herní série, která definovala žánr akčních hororových her. Resident Evil po právu milují fanoušci hororů po celém světě, a tak bylo jen otázkou času, kdy se námětu chopí i Hollywood. Do laboratoře v Racon City, kde vznikl virus měnící obyčejné lidi v krvelačná monstra, jsme se v kinech poprvé podívali v roce 2002. A byla to slušná béčková hororová jízda. Jenže to tvůrcům nestačilo, a tak nám v průběhu let naservírovali dalších pět (!) pokračování více méně nevalné kvality. Často jde jen o akční slátaniny, které nemají hlavu ani patu a o hororových prvcích je lepší pomlčet. O další restarty se pokoušel i další film s názvem Resident Evil: Raccoon City, který ale brutálně pohořel. Ještě hůře na tom byl seriál Netflixu Resident Evil: Lék, který byl hned po úvodní sezóně nemilosrdně zrušen. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Horory

Režie: Paul W. S. Anderson

Hrají: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, Ryan McCluskey, Oscar Pearce, Indra Ové, Anna Bolt, Joseph May, Robert Tannion, Heike Makatsch

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pokračování 17 / 22 Arcane: League of Legends Velice dobrého přijetí se dočkal seriál Arcane, který je zasazen do oblíbeného světa hry League of Legends. Podíváme se v něm na Runeteru (Rune Earth) a kontinent Valoran. Zde jsou navzájem propojená města Piltover a Zaun, jež ale nemohou býti více rozdílná. Piltover je rozvinuté a honosné město plné vědců, umělců a vzdělanců. Zato Zaun nejvíce ze všeho připomíná drsné ghetto plné nemilosrdných rabiátů. Sledujeme příběh dvou sester Violet a Powder, které se snaží ve zdejším nehostinném světě přežít a postupně se stávají legendami. Seriál je prequlem ke hře a okamžitě si ho oblíbili jak hráči, tak i diváci předlohou nepolíbení. Na rozdíl od většiny titulů v tomto přehledu nejde o hraný, ale animovaný seriál. To dává tvůrcům přece jen větší volnost v tom, co chtějí stvořit a předvést. Po tříleté pauze se v listopadu objeví netrpělivě očekávaná druhá řada. Hodnocení Kinobox.cz: 93 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Arcane

Hrají: JB Blanc, Hailee Steinfeld, Toks Olagundoye, Kevin Alejandro, Katie Leung, Ella Purnell, Harry Lloyd, Jason Spisak

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 18 / 22 Werewolves Within Poměrně překvapivě se adaptace dočkala i hra Werewolves Within, která sází na dobře známé herní schéma ze společenské hry Městečko Palermo. Ve hře máte za úkol rozpoznat, kdo z obyvatel městečka je vlkodlak. Se stejným námětem pracuje i film, ze kterého se vyklubala nenápadná, ale celkem slušná hororová komedie. Dle webu Rotten Tomatoes jde dokonce o nejlepší film dle videohry, co byl kdy natočen. Na tomto agregátoru recenzí má film hodnocení 6,9 bodů z deseti s 86 % kladných recenzí. Má tak lepší průměrné hodnocení než samotná hra. Přesto titul tak trochu zapadl a není moc známý. S tím souvisí bídné tržby v kinech. Hodnocení Kinobox.cz: 55 % Žánr: Komedie

Režie: Josh Ruben

Hrají: Sam Richardson, Milana Vayntrub, George Basil, Catherine Curtin, Wayne Duvall, Michael Chernus, Michaela Watkins, Cheyenne Jackson, Sarah Burns, Harvey Guillén

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 19 / 22 Doom Kultovní střílečka se v kinech mihla v roce 2005. Démony všeho druhu na Marsu kosil opět Dwayne Johnson. Kromě několika zajímavých akčních scén, kdy například akci sledujeme z pohledu vlastních očí jako ve hře, toho ale film moc nenabízí. Za zmínku ale stojí poměrně slušné herecké obsazení, kdy vedlejší role ztvárnili například Karl Urban či Rosamund Pike. Snímek propadl a vysloužil si velmi špatné kritiky. Hlavně kvůli dost plytkému příběhu. Přesto vznikl i další film dle této hry, Doom: Annihilation. Ten není ani tak pokračováním prvního dílu, spíše novým uchopením stejné látky. Výsledek byl ale ještě daleko horší než u snímku z roku 2005. Snad další tvůrci nechají legendu již v klidu odpočívat v pokoji. Hodnocení Kinobox.cz: 55 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Andrzej Bartkowiak

Hrají: Dwayne Johnson, Karl Urban, Rosamund Pike, Ben Daniels, Deobia Oparei, Razaaq Adoti, Richard Brake, Al Weaver, Dexter Fletcher, Brian Steele

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 22 Assassin’s Creed Populární herní sérii od vydavatelského giganta Ubisoft se pokusil převést na velké plátno režisér Justin Kurzel. Ten dříve točil zajímavé a spíše artové snímky jako Macbeth nebo Snowtown. Dle toho vypadá i jeho pojetí světa v Assassin’s Creed. Uvidíme špinavý středověk plný tajných organizací, skrytých motivů, ale i svižné akce. Přesto režisér neuspěl v tom hlavním – natočit zábavný film. Filmový Assassin’s Creed je tak podivným spletencem moderního světa se středověkem, který nedrží dost dobře pohromadě. Ačkoli tvůrci přilákali zvučné herecké hvězdy jako Michael Fassbender, Marion Cotillard a Jeremy Irons, nepodařilo se jim přitáhnout do kin dostatečný počet diváků. Film tak nebyl příliš úspěšný a i když se poměrně hlasitě mluvilo o pokračování, nikdy jsme se ho nedočkali. Hodnocení Kinobox.cz: 56 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Assassin's Creed

Režie: Justin Kurzel

Hrají: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael Kenneth Williams, Ariane Labed, James Sobol Kelly, Denis Ménochet, Callum Turner

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 21 / 22 Castlevania Neohrožení bojovníci proti upírům ničí své nepřátele v čele s obávaným hrabětem Drákulou. První díl této videohry vyšel v Japonsku již v roce 1986! Následovalo mnoho dalších dílů, kdy poslední vyšel v roce 2014. O tři roky později vznikl animovaný seriál, který si rychle po vydání našel velké množství fanoušků po celém světě. Castlevania se dočkala čtyř sérií a za všemi stojí Netflix. Jelikož si ale tento projekt vydobyl slušné renomé, přišli tvůrci i se spin-offem (nebo chcete-li se sequelem), který se odehrává několik set let po ději originálu, proto se v něm objevují noví hrdinové. Tento seriál nese název Castlevania: Nokturno a snad již brzy se dočkáme druhé řady. Měla by vyjít buď koncem letošního nebo začátkem příštího roku. Televizní Castlevania uspěla u fanoušků herní předlohy i mezi recenzenty, což je poměrně vzácná shoda. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Graham McTavish, Richard Armitage, James Callis, Emily Swallow, Alejandra Reynoso, Adetokumboh M'Cormack, Fred Tatasciore, Jaime Murray, Peter Stormare, Theo James

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 24 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se



1 / 22