Nejlepší filmy Quentina Tarantina. Pulp Fiction, Kill Bill, Django i pancharti… Ale i ty, které asi neznáte

Říká se mu různě: maniak z videopůjčovny, mistr dialogu, či básník násilí. Tarantino je scenárista a režisér, který netočí běžné filmy, ale divoké jízdy plné krve, soundtracků, co zůstanou v hlavě, a postav, které byste nechtěli potkat v baru po půlnoci. Míchá žánry, přepisuje pravidla a servíruje kultovní scény, o kterých se mluví ještě roky po závěrečných titulcích. V tomhle článku se ponoříme do jeho filmografie, kde každá kulka má pointu a každé slovo váhu. A podíváme se i na méně známá díla.



Gauneři Šestice kriminálníků, kteří se navzájem ani neznají, má provést rutinní loupež diamantů. Jenže se to celé brutálně podělá. Někdo musel prásknout. Zavření ve skladu, zranění a paranoidní začínají řešit: kdo z nich je fízl? A komu rupnou nervy dřív? Tímto syrovým a nekompromisním debutem Quentin Tarantino rozkopl dveře do Hollywoodu. S nízkým rozpočtem (cca 1,2 milionu dolarů), ale v maximálním stylu: ikonické černé obleky, přezdívky podle barev a parádní dialogy. Harvey Keitel pomohl film finančně i herecky zachránit a díky němu se z Tarantina – tehdy pouze filmového fanatika – stal respektovaný autor. Snímek v kinech moc nezářil, měl tržby jen kolem 2,8 milionu, ale na festivalech a videu se z něj stal kult. Nelineární děj, parádní soundtrack, uříznutý ucho a dlouhé konverzace o dýškách – tohle nebyla klasická gangsterka, ale bomba, která odpálila devadesátky. Po Gaunerech bylo jasný, že Tarantino změnil pravidla hry. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Reservoir Dogs

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Quentin Tarantino, Randy Brooks, Kirk Baltz, Steven Wright

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Pokračování 2 / 17 Pulp Fiction: Historky z podsvětí Dva nájemní zabijáci s filozofickými sklony, boxer, co uteče ze smrti, zfetovaná manželka gangstera a zlodějský pár v restauraci. Pulp Fiction je jízda napříč podsvětím L. A., kde je každé slovo cool, každá scéna ikonická a každá chyba může stát krk. Děj nelineární, styl maximální. Pulp Fiction (1994) je Tarantinův mistrovský kus, který obrátil filmový svět naruby. S rozpočtem kolem 8 milionů natočil něco, co vypadalo jako pokec v kavárně, ale mělo sílu granátu. Film spojil parádní dialogy, brutální momenty, úžasný soundtrack a styl. Travolta vstal z mrtvých (kariérně), Jackson hláškuje jak kazatel před apokalypsou a Uma Thurman tančí v kultovní scéně. Film vyhrál Zlatou palmu v Cannes, dostal Oscara za scénář a vydělal přes 213 milionů dolarů. Po Pulp Fiction chtěl každý točit jako Tarantino, ale málokdo na to měl koule; a uši pro dialogy. Tenhle film je stav mysli – ovlivnil celou generaci filmařů a redefinoval možnosti nezávislého filmu. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Pulp Fiction

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Harvey Keitel, Eric Stoltz, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 154 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV (dabing a titulky), Google TV (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 3 / 17 Čtyři pokoje Je silvestrovská noc, hotelový poslíček Ted má první směnu a čtyři zatraceně divné hosty. V každém pokoji ho čeká jiný úlet – čarodějky vaří lektvar z mužských částí těla, v jiném je mrtvola pod matrací, další host chce hlídat děti, které mu mezitím rozmlátí pokoj… a pak přijde Tarantino s pořádně ostrým finále. Tohle je koktejl míchaný čtyřmi barmany – Anders, Rockwell, Rodriguez a Tarantino, každý s vlastním stylem. Všechno drží pohromadě Tim Roth jako poslíček, který vypadá, že se každou chvíli zblázní. Film vznikl jako nezávislý projekt a měl být stylovou zábavou. Ne vše ale vyšlo. Kritici film po premiéře pěkně rozcupovali, hlavně kvůli nevyrovnanosti, ale třeba Rodriguezova část s dětmi a Tarantinovo finále se staly kultem. I když snímek v kinech skoro propadl (tržby lehce přes 4 miliony dolarů při rozpočtu 4,5 milionu), časem svoje fanoušky našel – hlavně mezi těmi, co mají rádi nečekané zvraty a filmy, kde si Tarantino sám napsal monolog a pak ho s gustem odříká. Prostě silvestrovská noc, jakou nechceš, ale budeš si ji pamatovat. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Four Rooms

Režie: Allison Anders, Alexandre Rockwell, Quentin Tarantino

Hrají: Tim Roth, Jennifer Beals, Antonio Banderas, Valeria Golino, Marisa Tomei, David Proval, Bruce Willis, Sammi Davis, Amanda de Cadenet, Quentin Tarantino

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 4 / 17 Jackie Brownová Jackie Brownová je letuška, která bokem pašuje prachy pro zbraňového dealera. Když ji chytí fízlové, nabídnou jí dohodu. Jenže Jackie není žádná naivka – rozjede vlastní hru, kde vodí za nos jak policajty, tak gangstery. A že z toho vytříská něco i pro sebe? Tohle je Tarantinova pocta sedmdesátkám, přesněji blaxploitation filmům, které hltal jako kluk v televizi. V hlavní roli září královna akčních béček Pam Grier a Robert Forster si vysloužil oscarovou nominaci. Dál tu máme De Nira jako tichého zfetovanýho gangstera, Samuel L. Jacksona s culíkem a hodně sprostým slovníkem a Bridget Fondu jako plážovou vyžírku. Film sází na styl, dialogy ostrý jak žiletky a pomalý tempo. Rozpočet byl kolem 12 miliónů dolarů, utržil přes 70. A i když je Jackie v hodně velkém stínu Pulp Fiction, spousta fanoušků ji označuje za Tarantinovu nejzralejší a nejchytřejší věc. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Jackie Brown

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, Robert De Niro, Michael Bowen, Chris Tucker, LisaGay Hamilton, Tommy Lister Jr.

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 154 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 5 / 17 Kill Bill Nevěsta, členka elitního vražedného komanda, je brutálně zrazená a nechána na pokraji smrti v den své svatby. Po čtyřech letech v kómatu se probouzí s jediným cílem: pomstít se všem, kdo ji zradili – jeden po druhém. První Kill Bill je Tarantinova pocta béčkovým kung-fu filmům, samurajským klasikám a spaghetti westernům. Film je napumpovaný adrenalinem, stylizovaným násilím a souboji, které kombinují západní a východní filmové tradice. Uma Thurman v roli Nevěsty je ikonou pomsty, jejíž bojová jízda přes tokijské podsvětí a legendární souboj s Crazy 88 se staly kultovní. Tarantino nezapomíná ani na vizuální styl – černobílé flashbacky, animované sekvence nebo pestrou paletu barev. Film stál kolem 30 milionů dolarů a celosvětově vydělal přes 180 milionů. Potvrdil nejen Tarantinův talent pro akční příběhy, ale i jeho schopnost skloubit žánry do unikátního uměleckého díla. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Kill Bill: Vol. 1

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah, David Carradine, Chiaki Kuriyama, Julie Dreyfus, Michael Madsen, Sonny Chiba, Gordon Liu Chia-hui

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 111 minut Nejlepší filmy o kung-fu a asijských bojových uměních. Létající kopance, údery jako blesk a nezapomenutelné legendy Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), Oneplay (dabing), Apple TV (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Pokračování 6 / 17 Kill Bill 2 Cesta Nevěsty za pomstou pokračuje a seznam jejich bývalých parťáků se krátí. Než však dojde na samotného Billa, je potřeba vydat se do minulosti a zjistit, jak se z Nevěsty stal chladný stroj na zabíjení. A možná na nás čeká nejedno překvapení. „Dvojka“ přináší pomalejší tempo, větší důraz na postavy a jejich motivace, ale pořád s typickou Tarantinovou jiskrou. Uma Thurman tu ukazuje i zranitelnější stránku Nevěsty, zatímco scénář odhaluje hlubší příběhové vrstvy a vztahy, zejména s Billovou postavou (hraje ji legendární David „Kung-Fu“ Carradine, nechybí ani flétna). Film je víc western než kung-fu mlátička, přidejte legendární monology a emocionální vrcholy. Náklady se pohybovaly kolem 30 milionů dolarů, celosvětově snímek vydělal přes 150 milionů. Kill Bill 2 završuje epickou pomstu a potvrzuje Tarantinovu schopnost kombinovat styl, humor i hloubku do jednoho balíčku. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Kill Bill: Vol. 2

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Gordon Liu Chia-hui, Michael Parks, Perla Haney-Jardine, Larry Bishop, Vivica A. Fox, Julie Dreyfus, Christopher Allen Nelson

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), Oneplay (dabing), Apple TV (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Pokračování 7 / 17 Sin City – město hříchu John Hartigan, jeden z mála nezkorumpovaných policistů ve městě, se poslední noc své služby snaží zachránit Nancy Callahanovou z rukou Juniora. To je pedofilní sadista a sériový vrah, k tomu ovšem také nedotknutelný synáček senátora Roarka. Hartigan uspěje, zachrání Nancy a zbaví Juniora obou jeho zbraní. Sám ale málem nevyvázne. Jeho parťák Bob, další jméno na výplatní listině vládce města Roarka, do něj vyprázdní zásobník. V tomhle městě hříchu přežije jen ten nejtvrdší. Když Frank Miller a Robert Rodriguez spojili síly, vytvořili svůj černej a krvavej svět. Tarantino si tu střihl parádní cameo a zároveň se postaral o režii celé scény. Film vizuálně vychází přímo z komiksu – je černobílý, špetka barvy tam, kde to bolí nejvíc. Atmosféra hustá jako kouř z cigára, Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba hrají postavy, které nejsou z cukru. Rozpočet okolo 40 mega, tržby přes 150 – nejen komiksová adaptace, ale taky film, co posunul hranice stylu a ukázal, že i na mainstreamu můžeš být totálně drsnej a zároveň cool. Pro fanoušky drsnejch příběhů a vizuálních orgií jasná volba. Rodriguez natočil ještě pokračování (už bez Tarantina), to je o poznání slabší. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Sin City

Režie: Robert Rodriguez, Quentin Tarantino

Hrají: Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke, Clive Owen, Jaime King, Benicio del Toro, Rosario Dawson, Josh Hartnett, Rutger Hauer, Elijah Wood

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 8 / 17 Grindhouse: Auto zabiják Kurt Russell jako vraždící maniak za volantem nezná slitování. Jungle Julia, nejlepší DJ ve městě, se to dnes chystá se dvěma kamarádkami pořádně roztočit. Sexy trojka vyráží na tah a přitahuje pohledy kolemjdoucích jako magnet. Mezi chlápky, co na ně mlsně civí, je i kaskadér Mike. Vyšumělý rebel pokrytý jizvami sleduje dámskou jízdu zpoza volantu svého bouráku. Zatímco se holky usazují v baru, Mike žhaví svou zbraň – nadupané kaskadérské auto – do životu nebezpečných otáček... Přes poměrně pozitivní reakce fanoušků se tohle moc nepovedlo. Film je moc dlouhý, utahaný, občas chybí pointa a spíše se sází na styl. Sám Tarantino k tomu řekl „Auto zabiják je určitě nejhorší snímek, jaký jsem kdy natočil nebo natočím. A přitom to na béčkový film není tak špatné, ne? Takže jestli je tohle nejhorší, co kdy udělám, jsem v pohodě“. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Death Proof

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Kurt Russell, Zoë Bell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito, Sydney Tamiia Poitier, Tracie Thoms, Rose McGowan, Jordan Ladd, Mary Elizabeth Winstead, Quentin Tarantino

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 9 / 17 Hanebný pancharti V okupované Francii během druhé světové války operuje židovsko-americký oddíl, který vyvolává mezi nacisty strach. Pět rozdílných cizinců spojí síly, aby zlikvidovali brutálního nacistického plukovníka. Ve světě plném zrady, krve a humoru to není žádná procházka růžovým sadem. Tarantinova krvavá pocta spaghetti westernům a válečným filmům míchá cynický humor s brutálním násilím a výbušným napětím. Quentin si s sebou přivezl hvězdnou sestavu – Brad Pitt, Christoph Waltz, Michael Fassbender, Diane Kruger a další – a hlavně tvůrčí svobodu, kterou využil naplno. Waltz za roli bezcitného nacisty získal Oscara a film bodoval nejen u kritiků – na tržbách vydělal přes 321 milionů dolarů při rozpočtu kolem 70 milionů. Tarantino ve svém válečném thrilleru sice přepisuje dějiny, ale výsledkem je mix, který nenechá diváka vydechnout – zábavný, napínavý a pořádně brutální. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Inglourious Basterds

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Brad Pitt, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Daniel Brühl, Til Schweiger, Gedeon Burkhard, B.J. Novak, Omar Doom, August Diehl

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 153 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Apple TV (dabing a titulky), Google TV (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 10 / 17 Nespoutaný Django Django, bývalý otrok s pořádnou dávkou kuráže, a německý lovec odměn se rozhodnou spojit a společně dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Do cesty se jim však postaví i brutální jižanský majitel otrokářských plantáží. Prostě typický Divoký západ plný střelby, zrady a krvavé pomsty. Tohle je pořádný westernový výprask s pořádnou dávkou humoru, krve a sociální satiry. Jamie Foxx jako Django ukazuje, že otrok nemusí být oběť – může být taky bleskurychlý pistolník s velkou chutí na spravedlnost. Christoph Waltz tu opět boduje jako chytrý i zvrácený lovec odměn, zatímco Leonardo DiCaprio a Samuel L. Jackson představují ty nejdrsnější plantážníky. Film měl rozpočet zhruba 100 miliónů, ale tržby překročily 425 milionů dolarů, což z něj dělá jeden z Tarantinových největších komerčních hitů. S mixem spaghetti westernu, blaxploitation a klasického Tarantinova dialogu je to pořádná divočina, která chytne za srdce i za nervy. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Westerny

Původní název: Django Unchained

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Walton Goggins, James Remar, Don Johnson, Michael Parks, M.C. Gainey, David Steen

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 165 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Apple TV (bez dabingu a titulků), DaFilms (titulky), Kuki (bez dabingu a titulků), KVIFF TV (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (dabing a titulky)

Pokračování 11 / 17 Osm hrozných Zasněžený Wyoming, poválečná Amerika. Osm cizinců uvízne během vánice v horské chatě – lovec odměn, vězenkyně, voják, šerif, Mexičan, kat, kovboj a podivnej starej chlap. Každej má zbraně, každej má tajemství – a nikdo nemá čistý svědomí. Je to Tarantino v nejčistší podobě – dialogy napnutý jak drát, násilí a atmosféra hustá jak krev na dřevěný podlaze. Film je poctou klasickým westernům. Tarantino točil na klasický 70mm film – takže je určený pro široké plátno, nechybí epická hudba Ennia Morriconeho (který za ni dostal Oscara) a herecký ansámbl snů: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh a další. Rozpočet kolem 44 milionů, tržby byly 161 milionů. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Westerny

Původní název: The Hateful Eight

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, James Parks, Dana Gourrier

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 188 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Oneplay (dabing)

Pokračování 12 / 17 Tenkrát v Hollywoodu Rok 1969, Los Angeles. Televizní herec a jeho kaskadér se rozhodnou pustit se do podnikání na vlastní triko a to zrovna v době, kdy v Hollywoodu řádí parta vrahů okolo Charlese Mansona. Tarantinova milostná báseň na éru zlatých 60. let je plná detailů, nostalgie a ikonických postav. Leonardo DiCaprio v roli Ricka Daltona a Brad Pitt jako jeho pohodový kaskadér získali ocenění nejen u diváků – DiCaprio byl na Oscara nominován, Brad si za svůj výkon Oscara odnesl. Film je nabitý všemi Tarantinovými ingrediencemi – brilantní dialogy, stylové scény, a soundtrack, co vtáhne do atmosféry doby. Míchá fikci s reálnými událostmi, a i když to není jeho nejdrsnější Tarantinovo dílo, atmosféra a vizuální bohatství drží diváka v napětí. Rozpočet byl kolem 90 milionů dolarů, tržby přes 374 milionů, což potvrzuje, že i stylový retro může být komerčně úspěšný. Tenkrát v Hollywoodu je oslavou jedné éry filmu, ale současně postesknutím nad jejím koncem. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Once Upon a Time… in Hollywood

Režie: Quentin Tarantino, Justin Herman

Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Tim Roth, Timothy Olyphant, Julia Butters, Austin Butler, Michael Madsen

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 162 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Apple TV (dabing a titulky), DaFilms (bez dabingu a titulků), Google TV (bez dabingu a titulků), Kuki (bez dabingu a titulků), KVIFF TV (titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 13 / 17 Pohotovost – díl Mateřství Slavný seriál z lékařského prostředí se odehrává převážně na pohotovostním oddělení fiktivní nemocnice v Cook County v Chicagu. V této epizodě se v nemocničním prostředí prolínají příběhy rodiček a zdravotnického personálu, který čelí nejen komplikacím porodu, ale i osobním dilematům. Seriál Pohotovost (ER) byl v době svého vzniku revoluční díky svému realistickému a rychlému tempu. Získal řadu ocenění a patří k nejvlivnějším lékařským seriálům všech dob. Tato epizoda patří k vrcholům první série a ukazuje, jak náročná a zároveň emotivní může být práce na porodním oddělení. O režii se postaral Quentin Tarantino, který dle herců na place pracoval v kostýmu zdravotní sestřičky. I když si můžete všimnout jeho rukopisu, nečekejte velký odvaz – v té době ještě nebyl tak slavný a producenti mu svázali ruce. Za zmínku stojí, že s nápadem, aby Tarantino režíroval díl tohoto seriálu, přišel George Clooney, se kterým tehdy natáčel i film Od soumraku do úsvitu. A mimochodem – do nemocnice přijde i gangster s uříznutým uchem. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama seriály

Původní název: ER – Motherhood (S01E24)

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Anthony Edwards, George Clooney, Noah Wyle, Sherry Stringfield, Julianna Margulies, Eriq La Salle, Abraham Benrubi, Julie Carme

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 14 / 17 Kriminálka Las Vegas – Oběma nohama v hrobě Příběhy policejního oddělení z Las Vegas, které vyšetřuje komplikované zločiny s pomocí nejnovějších postupů a moderní techniky. Nick je zasypanej v rakvi – fakt, ne v přeneseným smyslu. V týhle děsivý pasti je jediný, co ho drží při životě, jeho rozum a čas, co běží rychleji než hořící zápalky. Zbytek týmu jede naplno, aby ho zachránil, než bude pozdě. Je to Tarantinova chvíle v televizním světě – dvoudílná bomba, kde se míchá klaustrofobie, nervák a přesný forenzní detaily. Quentin to režíroval s jeho typickou energií – napětí jako struna, parádní dialogy, a ta atmosféra? Hustá jak kouř z cigára v baru ve tři ráno. Tenhle díl posunul CSI z klasiky na kultovní záležitost a navrch přilákal rekordní počet diváků, protože když Tarantino něco bere do ruky, víš, že to nebude nuda. Smrt, přežití, a vymetání zločinců nikdy nebylo takhle osobní. Hodnocení: 85 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: CSI: Crime Scene Investigation – Grave Danger: Part 1/2 (S05E24/25)

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads, Jorja Fox, Eric Szmanda, Robert David Hall

Původ a premiéra: USA, 20004/2025

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

Pokračování 15 / 17 Od soumraku do úsvitu Dva bratři zločinci prchají po krvavém loupežném přepadení a skončí v zapadlém baru na hranici Mexika, kde to ale není jen o tequile. Místo je plné upírů, kteří mají chuť nejen na krev, ale i na pořádná jatka. Film natočil Robert Rodriguez podle Tarantinova scénáře a kombinuje kultovní dialogy i akční režii. Startuje jako klasický kriminální thriller, ale pak se to zvrhne do krvavého hororu s nezapomenutelnými postavami jako Santanico Pandemonium (Salma Hayek) a řádně šílenou jízdou plnou násilí a černého humoru. Tarantinův rukopis je všude cítit – dialogy jsou ostrý, vtipný a plný narážek, který se táhnou jako krev po podlaze. Film má kultovní status, i když na začátku mix žánrů mnohé překvapil – při rozpočtu 19 milionů USD byly celosvětové tržby 59 miliónů. Tohle je jízda, kde se míchá špína, krev a pořádná dávka stylu. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Horory

Původní název: From Dusk Till Dawn

Režie: Robert Rodriguez

Hrají: George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Ernest Liu, Salma Hayek, Cheech Marin, Danny Trejo, Tom Savini, Fred Williamson

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV (dabing), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 16 / 17 Takoví normální zabijáci Mickey a Mallory jsou dva blázni, co zanechávají krvavou stopu přes jih USA, zatímco média z nich dělají rockový hvězdy zločinu. Všechno je to šílený mix násilí, vášně a totálního chaosu, kde neplatí pravidla. Tohle je Tarantinův scénář na steroidech. Povodně ho chtěl natočit sám Quentin, ale nakonec ho prodal za 10 tisíc dolarů a režii vzal do ruky Oliver Stone. Ten chtěl film udělat po svém – drsnější, víc politický, víc „Oliver Stone“. To se Quentinovi nelíbilo, proto se nechal z titulků vyškrtnout. Film je známý svým kontroverzním ztvárněním násilí a kritickým pohledem na mediální kulturu, která zločince proměňuje v kultovní ikony. Woody Harrelson a Juliette Lewis předvádějí výbušné a chaotické výkony, které podtrhují bláznivý mix vášní a bezohlednosti. Ačkoliv si film vysloužil rozporuplné reakce, získal kultovní status a stále se o něm mluví jako o jednom z nejzásadnějších kriminálních snímků 90. let. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Natural Born Killers

Režie: Oliver Stone

Hrají: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, Tom Sizemore, Rodney Dangerfield, Edie McClurg, Russell Means, Maria Pitillo, Sean Stone

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky)

Pokračování 17 / 17 My Best Friend's Birthday Clarence má narozeniny, ale jeho nejlepší kámoš Mickey mu to hodlá pořádně osladit – sehnat holku, večírek, prostě všechno. Jenže jak už to u Tarantina bejvá, nic nejde podle plánu… a když se to začne sypat, sype se to fakt se stylem. Je to úplně první Tarantinova režijní jízda – nehotový, low-budget film za 5 tisíc dolarů plný chyb. Ale taky první nástřel všeho, co ho později proslaví: břitký dialogy, odkazy na popkulturu a hrdinové mluvící jako by vypadli z videopůjčovny. Quentin točil s kamarády na černobílý 16mm, a z původních 70 minut se dochovalo jen 36 – zbytek se ztratil při požáru během postprodukce. Film nikdy nešel oficiálně do kin. Před tímto prakticky neznámým dílem Tarantino natočil spolu s Scottem Magillem v roce 1983 ještě film Love Birds in Bondage, ten však právě spoluautor zničil.

