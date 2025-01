Nejúspěšnější filmy v českých kinech v roce 2024. Většinu si hned můžete pustit online

1 / 20



19. Matka v trapu 187 484 diváků | tržby 30,4 milionů korun Hlavní hrdinka komedie Matka v trapu Sylvie má dobré místo v reklamní agentuře, pracovní úspěchy, krásné, vzorné děti a její manžel je známý malíř. Na první pohled štěstí. Jenže… je to pravda? Šéf reklamky Karel na Sylvii právě nahrnul několik nesplnitelných úkolů, do toho volali ze střední školy, aby vyřešila další z prohřešků svého syna a Sylviin manžel Tomáš je jako obvykle nedostupný. A všichni si zvykli, že Sylvie všechno vyřeší, zařídí, zaplatí. V Sylvii se najednou něco zlomí. To je přesně ta chvíle, kdy se vám chce od všeho utéct. Hodnocení Kinobox.cz: 45 % Žánr: Komedie

Režie: Hana Hendrychová

Hrají: Petra Hřebíčková, Lenka Vlasáková, Bohumil Klepl, Jaroslav Plesl, Jana Švandová, Marek Němec, Anastázie Chocholatá

Původ a premiéra: Česko, 2024 Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Google Play, Kuki

18. Ptáci stěhováci 190 785 diváků | tržby 31,8 milionů korun Když nevystrčíte paty z domu, nic se vám nestane. Taková je v kostce životní filozofie kačeřího táty Macka, který manželku Pam a své dvě děti neustále přesvědčuje o přednostech domovského rybníčku, za jehož hranicemi se skrývá jen divočina a nebezpečí. Ovšem Pam už mírná zatuchlost domácího krbu leze na nervy a když si u nich jednoho dne dá přestávku ptačí parta směřující přečkat zimu do teplých krajin, je rozhodnuto. Tátovým protestům navzdory celá rodinka vyráží z idylického amerického venkova na exotickou Jamajku! Křídla je ale zanesou do džungle města – New Yorku. Rodinná animovaná komedie táhla diváky nejen v ČR. Celosvětově si animák připsal tržby přes 300 miliónů dolarů. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Migration

Režie: Benjamin Renner

Hrají: Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Caspar Jennings, Tresi Gazal, Awkwafina, Carol Kane, Keegan-Michael Key, Danny DeVito, David Mitchell, Isabela Merced

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

17. Gump – jsme dvojka 199 762 diváků | tržby 27,5 milionů​ korun Nová Gumpova cesta začne přesně tam, kde ta předchozí skončila. Se svým milovaným Béďou Kozím Bobkem projde hlavní zvířecí hrdina příběhem, který už jim dávno předtím napsaly hvězdy. A zatímco Gumpův první příběh byl smutnější, v jeho volném pokračování hrají tvůrci na vtipnější notu. Vedle hlavního hrdiny se nově objeví také psí slečna Jenny, která si zahraje Gumpovu sestru Kytičku. Hodnocení Kinobox.cz: 50 % Žánr: Komedie

Režie: F. A. Brabec

Hrají: Ivan Trojan, Richard Krajčo, Bolek Polívka, Vica Kerekes, Štěpán Kozub, Zbigniew Czendlik, Zuzanka Švábková, Karel Roden, Josef Vojtek, Michaela Andělová

Původ a premiéra: Česko, 2024 Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes

16. Pyšná princezna 208 509 diváků | tržby 30,5 milionů korun Příběh krále Miroslava, který se zamiluje do obrazu krásné, ale pyšné princezny Krasomily. Aby získal její srdce, vydá se do Půlnočního království v převleku za prostého zahradníka. Následně objeví neobyčejnou zpívající květinu, která okouzlí i samotnou princeznu. Krasomila si díky ní i Miroslavovi uvědomí, že byla po celou dobu manipulována proradnými rádci, a společně před nebezpečím utečou z hradu. Začíná tak dobrodružná cesta plná nástrah, napínavých honiček i soubojů. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Animované filmy

Režie: Radek Beran, David Lisý

Hrají: Marek Lambora, Anna Fialová, Aleš Procházka, Martin Zahálka, Zbyšek Pantůček, Jana Svobodová-Mařasová, Michal Holán, Petr Pospíchal, Nela Boudová, Vasil Fridrich

Původ a premiéra: Česko, 2024

Délka: 80 minut Kde si film můžete pustit: Google Play

14. Sladký život 220 167 diváků | tržby 36,5 milionů korun Hokejista Rosťa Beran je borec každým coulem. Ale nic netrvá věčně... Nečekaný kolaps v posteli s krásnou blondýnou udělá za Rosťovou bohorovnou pohodou tlustou EKG čáru. Dluhy z rozmařilého života ho navíc připraví o poslední korunu a jediné, co mu ze slavného života zbude, je medaile mistra světa. Rosťa tedy musí v sobě najít novou životní energii, optimismus a odvahu začít znovu od nuly. Česká komedie v roce 2024 zaznamenala u diváků úspěch, přestože získala pouze průměrné hodnocení. Hodnocení Kinobox.cz: 58 % Žánr: Komedie

Režie: Tomáš Hoffman

Hrají: Vladimír Polívka, Petra Hřebíčková, Jan Cina, Alžběta Dolečková, Olivie Sulženková, Vojtěch Kotek, Hynek Čermák, Miroslav Táborský, Jenovéfa Boková, Zlata Adamovská

Původ a premiéra: Česko, 2024 Kde si film můžete pustit: Voyo

13. Garfield ve filmu 222 767 diváků | tržby 39 milionů korun Světoznámý kocour Garfield, který nesnáší pondělky, miluje lasagne a nejraději by prospal život uvnitř v pohodlí, se vydá ven do nepohody na velké dobrodružství! Po nečekaném návratu jeho dlouho pohřešovaného otce Vica se Garfield a jeho psí kamarád Odie musí zříci spokojeného života v suchu a pomoci Vicovi provést jednu velice riskantní loupež. Oblíbený kocour celosvětově sice zabodoval, ale nijak závratně, utržil 257 miliónů USD. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Garfield Movie

Režie: Mark Dindal

Hrají: Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein, Bowen Yang, Snoop Dogg

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), DaFilms (bez dabingu a titulků), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), KVIFF TV (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

12. Jedeme na teambuilding 223 840 diváků | tržby 52 milionů korun Ambiciózní korporátní zaměstnanec Aleš je svým narcistickým šéfem místo povýšení přeložen do nejhoršího firemního oddělení - do call centra. Tam velice rychle musí přijít na to, jak spolu s potrhlou sebrankou kolegů vytvořit sehranou partu. Blíží se teambuilding a to je ideální místo na pomstu. Přestože tato komedie sázela na lacinou zábavu a byla kritiky i diváky hodnocena podprůměrně, překvapivě se nakonec v žebříčku umístila poměrně vysoko. Hodnocení Kinobox.cz: 50 % Žánr: Komedie

Režie: Zuzana Marianková

Hrají: Jakub Prachař, Anna Polívková, Vojtěch Kotek, Petra Polnišová, Robin Ferro, Erika Stárková, Bořivoj Čermák, Justýna Zedníková, Alexander Bárta, Eva Kramerová

Původ a premiéra: Česko, 2023

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, iTunes

11. Gladiátor II 235 897 diváků | tržby 46,4 milionů korun Lucius, vnuk císaře Marka Aurelia a syn „prvního" gladiátora Maxima, žije v utajení v jednom z posledních svobodných měst na severu Afriky. Rozpínavá Římská říše ho však nenechá na pokoji. Stačí jeden masívní útok loďstva a prosperující město se změní v ruiny a svobodný Lucius v bezejmenného otroka. Urostlého zajatce si všimne organizátor gladiátorských zápasů Macrinus, který z něj chce mít hvězdu Římského kolosea. Gladiátorské hry však nejsou tou hlavní hrou, kterou Marcinus hraje... Druhý Gladiátor se snažil navázat na dnes už kultovní jedničku, celosvětové tržby sice dosáhly 458 miliónů USD, ale náklady na film byly údajně 310 miliónů USD. Pro srovnání – první Gladiátor s rozpočtem 103 miliónů utržil 465 miliónů USD. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Historické filmy

Původní název: Gladiator II

Režie: Ridley Scott

Hrají: Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Derek Jacobi, May Calamawy, Lior Raz, Peter Mensah

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 148 minut Recenze filmu Gladiátor II. Nezná míru, zkouší divákovu trpělivost, ale jedničce ostudu neudělá Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

10. Kung Fu Panda 4 259 213 diváků | tržby 45,8 milionů korun Po se má stát duchovním vůdcem svého Údolí míru, ale zároveň potřebuje někoho, kdo by převzal jeho místo Dračího bojovníka. Úvahy o novém ochránci Údolí klidu naneštěstí přeruší mocná čarodějnice, která je sice původem chameleón, jenže je to vlastně jedno, protože se dokáže proměnit prakticky v kohokoliv. Po tedy musí ještě na čas odložit duchovno k ledu, vyhrnout si rukávy a pustit se do poctivé kung fu práce. Čtvrtý je sice dle názoru kritik i diváků nejslabší díl animované ságy, celosvětově ale i tak to stačilo na tržby 547 miliónů dolarů, rozpočet byl 85 milionů USD. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Akční filmy

Režie: Mike Mitchell, Stephanie Stine

Hrají: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Bryan Cranston, Ke Huy Quan, Dustin Hoffman, Ian McShane, James Hong, Angelina Jolie, Jackie Chan

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (bez dabingu a titulků), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

8. Odvážná Vaiana 2 304 599 diváků | tržby 53,4 milionů korun Vaiana, která zcela neočekávané obdrží žádost o pomoc od svých odvážných předků, se společně s Mauim a zcela novou posádkou vydává na pouť po mořských dálavách Oceánie do nebezpečných a dávno zapomenutých vod, kde na ni čeká dobrodružství plné nástrah, s jakými se dosud nikdy nesetkala. Tato disneyovka patřila loni k nejúspěšnějším animákům vůbec, celosvětově utržila více než miliardu dolarů. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Moana 2

Režie: David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller

Hrají: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Hualālai Chung, Rose Matafeo, David Fane, Awhimai Fraser, Khaleesi Lambert-Tsuda, Temuera Morrison, Nicole Scherzinger, Rachel House

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

7. Aristokratka ve varu 305 232 diváků | tržby 47,4 milionů korun Hrabě Frank Kostka, jeho žena Vivien a jejich dcera žijí na svém rodovém zámku Kostka. Udržovat zámek v chodu jim pomáhá hospodyně, údržbář a kastelán. Původní zájem návštěvníků zámku o kletbu komtesy Marie už netáhne jako dřív, což Marii vůbec nevadí – alespoň má dostatek času na svého Maxe, šlechtice z vedlejšího zámku Hvězda. Frank je ovšem v koncích, není dost peněz ani na výplaty, ani na potřebné opravy. A právě v tu chvíli se objeví dcera právníka Bendy Deniska, která rozvíří poklidné vody rodového sídla… Hodnocení Kinobox.cz: 58 % Žánr: Komedie

Režie: Jiří Vejdělek

Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Yvona Stolařová, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Pavel Liška, Zdeněk Piškula, Vojtěch Kotek, Simona Lewandowská, Petra Nesvačilová

Původ a premiéra: Česko, 2024 Kde si film můžete pustit: Voyo, O2TV, Google Play, iTunes, KVIFF TV

4. Zápisník alkoholičky 551 512 diváků | tržby 94,6 milionů korun Příběh mladé ženy bojující se závislostí na alkoholu. Hlavní hrdinkou je mladá maminka, která se rozhodla nevzdat, nastoupit léčbu a bojovat se svým démonem i o svou rodinu. Jak těžké je si problém s pitím přiznat? Proč není překážkou závislosti ani malé dítě? Kde vzát sílu se léčit a co následuje poté? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá autentická a upřímná filmová zpověď abstinující alkoholičky. Drama bylo natočeno dle knihy a blogu Michaely Duffkové, kde vypráví příběh o své závislosti na alkoholu a složité léčbě. Filmové verzi sice byla vyčítána zkratkovitost, ale vážné téma české diváky přitáhlo. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Drama

Režie: Dan Svátek

Hrají: Miloslav König, Barbara Lukešová, Miroslav Hanuš, Martin Finger, Oskar Hes, Jan Janča, Jan Plouhar, Gabriela Štefanová, Vojtěch Vondráček, Michal Pazderka

Původ a premiéra: Česko, 2024

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Netflix

3. Já, padouch 4 645 576 diváků | tržby 113,7 milionů korun Čtvrtý návrat do světa padoucha Gru a jeho věrných žlutých Mimoňů. Gru a Lucy a jejich děvčata – Margo, Edith a Agnes – přivítají nového člena rodiny Gru, Grua juniora, který tátu permanentně vytáčí. O něco hlubší vrásky však Gruovi způsobuje darebák jménem Maxime Le Mal, který ho šikanoval už na základce. Právě utekl z vězení, kam se dostal s Gruovým velkým přispěním, a ze všeho nejvíc se touží pomstít. Když se člověk podívá na tržby sequelů, tak se nemůže divit, že filmová studia sází na jistotu a ždímají úspěšné série. Celosvětově se tržby „čtverky" opět pohybovaly kolem jedné miliardy dolarů, stejně jako u druhého a třetího filmu. Díky relativně nízkému rozpočtu 100 miliónů USD se tak nakonec čtvrtý „Padouch" se stal i čtvrtým nejvýdělečnějším filmem roku 2024. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Despicable Me 4

Režie: Chris Renaud, Patrick Delage

Hrají: Steve Carell, Kristen Wiig, Joey King, Will Ferrell, Sofía Vergara, Miranda Cosgrove, Nev Scharrel, Dana Gaier, Jason Segel, Madison Polan

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

2. V hlavě 2 883 152 diváků | tržby 156,4 milionů korun V hlavě čerstvé teenagerky Riley se dějí velké věci – ve velícím centru probíhají neočekávané stavební práce, aby se sem vešli překvapiví noví hosté: zbrusu nové emoce! Radost, Smutek, Vztek,

Původní název: Inside Out 2

Režie: Kelsey Mann

Hrají: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos, Lilimar

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 20 1. Vlny 885 767 diváků | tržby 144,5 milionů korun Na konci 60. let, kdy zněl z československých rádiových vln rokenrol a studentské revolty měnily svět, nastoupí starší z bratrů do prestižní redakce rozhlasu. Záhy se ocitne v nebezpečném souboji redaktorů a tajných služeb. Ve víru událostí půjde brzy všem o život a hlavní hrdina stojí před drsnou volbou: ochránit bratra, nebo pravdu a kolegy? Divácky nejúspěšnějším a současně kritikou nejvýše hodnoceným filmem našeho seznamu se stalo vážné drama mapující události roku 1968. Kromě ČR se film promítal i na Slovensku, tam už masivní zájem nezaznamenal, tržby dosáhly 31 miliónů Kč. Pro zajímavost – rozpočet filmu byl 79,8 miliónů korun. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Thrillery

Režie: Jiří Mádl

Hrají: Vojtěch Vodochodský, Tatiana Pauhofová, Vojtěch Kotek, Marika Šoposká, Matyáš Řezníček, Petr Lněnička, Stanislav Majer, Daniel Tůma, Tomáš Weber, Hedvika Čermáková

Původ a premiéra: Česko, 2024

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online Další statistiky o návštěvnosti kin Podrobná čísla o tržbách a návštěvnosti českých kin najdete na webu Kinomaniak.cz. Z jeho dat jsme vycházeli při přípravě tohoto článku.

