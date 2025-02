25 nejlepších hororů všech dob. Psycho, Blair Witch, Vetřelec… Víme, jestli a kde je najdete online

Průlet filmovým děsem od dvacátých let minulého století do současnosti. Nejstrašidelnější horory, které prověřil čas, i tituly, které se snaží tento žánr se všemi jeho odnožemi posouvat dál.



1 / 25



Osvícení Neúspěšný spisovatel Jack Torrance (Jack Nicholson) přijme práci správce v horském hotelu Overlook, který je přes zimu zcela odříznutý od světa. Pro muže je to vítaná příležitost najít klid na práci. Jenže od první chvíle, kdy Jack s manželkou Wendy a synkem Dannym do hotelu dorazí, se zdá být něco v nepořádku. Jack začíná být na své nejbližší neurvalý, nemůže se soustředit a objevují se u něj děsivé sny. Je to právě „osvícený“ Danny, kdo díky své zvláštní schopnosti pochopí, že v hotelu Overlook žijí duchové a ti jeho otce začínají ovládat. Ostatně chlapec je v dlouhých hotelových chodbách sám potkává. Nebo vás místo klasiky zajímají spíš moderní horory? Tady jsou ty nejlepší Režisér Stanley Kubrick v adaptaci románu Stephena Kinga vytvořil nejen klasické dílo moderního filmového hororu, ale také mistrovskou studii postupného psychického rozpadu lidské osobnosti. Některé výjevy, jako zjevení nahé mrtvé ženy v koupelně, hektolitry krve, valící se z výtahové kabiny či finální sekvence v parkovém bludišti patří mezi ty nejděsivější okamžiky, jakých se filmařům podařilo dosáhnout. Tíživou atmosféru dotváří i temná hudba, která ve vypjatých okamžicích negraduje, ale naopak utichá, čímž se celý moment stává ještě děsivějším a pro diváka překvapivějším. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Horory

Původní název: The Shining

Režie: Stanley Kubrick

Hrají: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkel, Anne Jackson, Tony Burton, Barry Dennen

Původ a premiéra: Velká Británie, 1980

Délka: 144 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Pokračování 2 / 25 Tiché místo V blízké budoucnosti byla většina lidské populace na Zemi během tří měsíců vyhlazena invazí neznámých stvoření s mimořádně vyvinutým sluchem. Nikdo přesně neví, jak tato stvoření vypadají, ví se jen, že jsou slepá, bez čichu a že se orientují se podle zvuku. Lee a Evelyn Abbottovi v tomto změněném světě vychovávají tři děti. Na rozdíl od ostatních lidí se jim podařilo přežít díky tomu, že si velmi rychle osvojili bezpečnostní opatření, které je prozatím chrání před těmito mimozemskými predátory. Natočit film, kde i obyčejný zvuk představuje tu největší možnou hrozbu, pro režiséra Johna Krasinského představovalo velkou výzvu, jíž se zhostil více než se ctí. Donutí nás totiž velmi rychle naladit se na vnímání rodiny Abbottových. Spolu s nimi najednou začnete i ty nejběžnější zvuky, které si jinak takřka neuvědomujete, posuzovat podle míry jejich nebezpečnosti a odhadovat u nich, které už by monstra mohly slyšet a které ne. První polovina vyprávění v tomto s napětím pracuje mnohem účinněji a rafinovaněji než ta druhá, která je doslovnější, explicitně hororovější. Téma strachu a rodičovské lásky režisér míchá do poetického, emotivního a atmosférického hororového tvaru, v němž čím větší ticho zavládne, tím hlasitější se vám film bude zdát Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Horory

Původní název: A Quiet Place

Režie: John Krasinski

Hrají: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward, Leon Russom, Doris McCarthy, Evangelina Cavoli, Ezekiel Cavoli, Rhoda Pell

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), Voyo (dabing), O2TV (dabing a titulky), Canal Plus (dabing), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 3 / 25 Záhada Blair Witch V říjnu 1994 se tři studenti filmu, jedna dívka a dva mladíci, vydali do lesů poblíž marylandského městečka Burkittsville, dříve Blair. Chtěli tam natočit dokument o tamní legendě, blairské čarodějnici, jež má údajně na svědomí životy několika lidí, převážně dětí. Filmaři se však během natáčení v hlubokých lesích ztratili. O rok později se pod základy staré lesní chaty našly záběry, které stačili pořídit. Z nich byl sestříhán tento film. Takové jsou údajné okolnosti vzniku amerického hororu, který v roce 1999 vzbudil senzaci. Snímek autorské dvojice Daniela Myricka a Eduarda Sáncheze je totiž celý sestaven pouze z „amatérských“ záznamů trojice, která po několik dnů bloudí lesem, nachází různá podivná znamení a v noci je svědkem záhadných strašidelných událostí. Syrový materiál (kombinace černobílého 16mm filmu a videozáznamu) působí nesmírně autenticky, právě tak jako herecké výkony tří hlavních protagonistů. Předností tohoto mystifikačního hororového pseudodokumentu je především tato autenticita. Jejím prostřednictvím je navozován mimo jiné i strach, vyvolaný neznámými a diváky ani hrdiny nespatřenými jevy. Film zaznamenal mimořádný komerční úspěch, když utržil na tržbách 248 milionů dolarů. O rok později se tak dočkal pokračování, v roce 2016 třetího dílu. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Horory

Původní název: The Blair Witch Project

Režie: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez

Hrají: Danny Harf, Rei Hance, Michael C. Williams, Parks Bonifay, Joshua Leonard, Bob Griffin, Jim King, Sandra Sánchez, Sandra Sánchez, Ed Swanson

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 81 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 4 / 25 Vetřelec Ridley Scott se ve svém druhém celovečerním filmu inspiroval knihou Necronomicon švýcarského malíře a biomechanického surrealisty Hanse Ruediho Gigera, jehož poprosil o vytvoření uměleckých návrhů pro zjev monstra. Depresemi stíhaný umělec, závislý na kokainu, do designu monstra promítl hodně ze svých nejděsivějších nočních můr, které v podobě Vetřelce materializoval. Omezený rozpočet 11 milionů dolarů, který přinesl desetinásobný zisk, se ukázal při tvorbě filmu výhodou. Žádná rozmáchlá akce ani speciální efekty, ale poctivé budování tísnivé atmosféry klaustrofobního, hororově laděného psychothrilleru, při jehož sledování slyšíte tlukot vlastního srdce. Efektní průlety skrze dlouhé a úzké chodby lodi Nostromo, v kombinaci s kamerovými hrátkami, přinášejí jedinečnou sondu do hlubin lidského strachu. Nostromo se proměnilo v jakýsi zakletý kosmický hrad, v němž každé zjevení monstra způsobí jeho obyvatelům nečekaný šok. V původním scénáři měla v závěru filmu zemřít i hlavní hrdinka a vetřelec měl následně jejím hlasem odvysílat zprávu na Zemi. K tomuto řešení nakonec na přání studia nedošlo a díky této změně se film dočkal dalších tří pokračování. Těch se ujali režiséři věhlasných jmen. James Cameron, David Fincher a Jean-Pierre Jeunet. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Alien

Režie: Ridley Scott

Hrají: Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Kotto, Bolaji Badejo, Helen Horton, Eddie Powell

Původ a premiéra: USA, 1979

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 5 / 25 Psycho Půvabná úřednice z malé realitní kanceláře Marion (Janet Leigh) jednoho dne podlehne pokušení, ukradne svému šéfovi čtyřicet tisíc dolarů za poslední prodej a odjede z města, aby mohla být se svým milencem Samem. Ubytuje se v zapadlém Batesově motelu, který najde na málo používané vedlejší silnici. Jenže než se Marion stačí vypořádat se svými pocity viny, události naberou zcela nečekaný spád. Majitelem motelu je totiž nesmělý mladík Norman Bates (Anthony Perkins), jenž skrývá veliká tajemství jak v přilehlém rodinném domě, tak především ve své duši. Psycho vzniklo podle knihy Roberta Blocha, avšak jeho příběh je inspirován skutečnými událostmi, spojenými se schizofrenickým vrahem Edem Geinem, jenž páchal své činy ve Wisconsinu v padesátých letech minulého století. Geinovým případem se inspirovali též tvůrci filmů Deranged (1974), Texaský masakr motorovou pilou (1974) nebo Mlčení jehňátek (1991). Hororový thriller mistra napětí Alfreda Hitchcocka proslul scénou v motelové sprše, jež má dodnes svou velkou působivost díky rafinované střihové skladbě a hudebnímu doprovodu Bernarda Herrmanna. Film, natočený s relativně nízkým rozpočtem necelého milionu dolarů, byl nominován na čtyři Oscary. Dočkal se tří filmových a jednoho televizního pokračování, téměř doslovného stejnojmenného remaku (1998) i úspěšného prequelu v podobě televizního seriálu Batesův motel. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Horory

Režie: Alfred Hitchcock

Hrají: Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Janet Leigh, Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland, Frank Albertson, Vaughn Taylor, Lurene Tuttle

Původ a premiéra: USA, 1960

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 6 / 25 Uteč Vše začíná jako obyčejný příběh o dívce, která chce představit svého kluka rodičům. Chodí spolu už pár měsíců a tak ho chce vzít na víkend domů, aby ho také poznali. Ona je bílá, on černý, což rodiče zatím netuší. Její přítel Chris postupně poznává, že na tomto sídle, rodině Rose i společenské sešlosti, která se tu každoročně koná, není něco v pořádku. Jordan Peele v syžetu této hororové satiry chytře pracuje s hororovými klišé a všemožnými lekačkami a béčkovými gore proprietami, ale zároveň se nebojí z této svazující hororové škatulky vystoupit a nabídnout mnohem víc. Rovinu psychologickou, společenskou, rasovou, politickou. Uteč tak v průběhu vyprávění vystřídá hned několik žánrů. Od romantické, vztahové, mezirasové komedie, přes thriller s mysteriózní náladou, sociální drama, černou společenskou komedii, detektivku až po sci-fi hororové finále, v němž plíživá atmosféra stupňované paranoie graduje. Satirický humor, operující s velkou mírou nadsázky a absurdna, se tu potkává s humorem situačním, v němž režisér zužitkovává svou minulost tvůrce různých skečů a scének. Herci ve výrazech tváří dokonale zvládají ony drobné posuny, které naznačují, že sovy nejsou tím, čím se zdají být. Hudba a kamera pak onu paranoidní atmosféru ohrožení podtrhují a umocňují. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Horory

Původní název: Get Out

Režie: Jordan Peele

Hrají: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, LaKeith Stanfield, Erika Alexander, Betty Gabriel, Marcus Henderson, Ashley LeConte Campbell

Původ a premiéra: USA, 2017 Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), SkyShowtime (bez dabingu a titulků), O2TV (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Pokračování 7 / 25 Moucha Seth Brundle (Jeff Goldblum) je mladý ambiciózní vědec, který se zabývá teleportováním lidí na dálku. Jeho samotářský život dostane nový smysl, když se zamiluje do přitažlivé novinářky Veronicy (Geena Davis), která ho povzbudí k úplnému dokončení objevu, který vyzkouší nejprve sám na sobě. Nevšimne si přitom, že se k němu nachomýtne moucha a při procesu teleportování dojde ke smíchání DNA obou účastníků pokusu. A tak začíná pomalý proces Sethovy proměny v mutovanou životní formu. Seth je nejprve pyšný na nové fyzické schopnosti, jimiž je obdařen, ale když začne převažovat jeho hmyzí polovina, vzrušení se brzy změní v děsivou noční můru. Hrůzostrašná přeměna vědce, nabývající díky práci maskérů morbidní věrohodnosti, se dokonává v laboratoři za nedobrovolné přítomnosti Veronicy, v jejím těle nezadržitelně klíčí nový život. Kanadský režisér David Cronenberg se ve své tvorbě zaměřuje se na temné stránky lidské psýchy, jež zobrazuje s pozoruhodnou přesvědčivostí a nebývalou výtvarnou odpudivostí. Zvláštních efektů a působivých maskérských efektů, za něž film získal Oscara, využívá i v adaptaci povídky George Langelaana, kterou režisér proměnil v žánrovou směsici hororu, romance, dramatu a efektního thrilleru. Velký komerční úspěch tohoto filmu vedl k natočení méně podařeného pokračování z roku 1989. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Fly

Režie: David Cronenberg

Hrají: Jeff Goldblum, John Getz, Leslie Carlson, George Chuvalo, Michael Copeman, Carol Lazare, Geena Davis, Joy Boushel, David Cronenberg, Shawn Hewitt

Původ a premiéra: USA, 1986

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 8 / 25 Lesní duch Pětice vysokoškolských studentů jede strávit víkend na lesní samotu. V domě najdou podivnou Knihu mrtvých a magnetofon se záznamem zaklínadel. Spuštěním pásky probudí zlo, ukryté v lese. Zlo, vtělené do okolní přírody postupně během noci likviduje jednotlivé postavy, které se také mění ve vražedná monstra. Příběh o nálezu knihy, vázané v lidské kůži a napsané lidskou krví, budil v době svého vzniku nadšení i pohoršení. Režisér Sam Raimi v tomto svém debutu kombinuje černý humor, skrytý v drobných detailech, s nadpřirozenou hrůzou. V době natáčení mu bylo dvacet let a film natočil s několika přáteli amatérsky přes prázdniny za zhruba milion dolarů. Estetika krve se zde geniálně spojuje se subžánrem gore. Poučený divák neočekává nic jiného než vyhřezlé vnitřnosti, litry krve a nechutné scény. Pro zasvěcené je film ódou na mytologii jednoho z největších hororových spisovatelů H. P. Lovecrafta, která je tu propojena s poměrně banálními scénami posedlosti. Přes svou kontroverznost byl film komerčně úspěšný a Raimi natočil jeho další dvě pokračování Smrtelné zlo 2 (1987) a Armáda temnot (1992), které se ale více posouvaly od hororu ke komedii. Reboot Lesní duch (2013) si vzal na starosti režisér Fede Alvarez, v roce 2015 pak na filmovou trilogii navázal televizní seriál Ash vs Evil Dead, za nímž stál Sam Raimi jako producent i režisér. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Horory

Původní název: The Evil Dead

Režie: Sam Raimi

Hrají: Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Richard DeManincor, Betsy Baker, Theresa Tilly, Sam Raimi, Philip A. Gillis, Dorothy Tapert, Cheryl Guttridge, Barbara Carey

Původ a premiéra: USA, 1981

Délka: 85 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing a titulky)

Pokračování 9 / 25 Noční můra v Elm Street Mladá dívka Nancy zažívá děsivé noční můry. Její spolužáci, které pronásledují podobné představy, jsou zatím masakrováni odporným zjizveným netvorem, jenž se jim zjevuje ve snech. Postupem času vyplouvá napovrch, že vrahem je Freddy Krueger (Robert Englund), který se dívce zjevuje prostřednictvím snů. Nancy zjistí, že v minulosti zabil 20 dětí a zoufalí rodiče se mu sami pomstili tím, že ho upálili, když se u soudu nedočkali spravedlnosti. Nancy se rozhodne s přízrakem bojovat v jeho vlastním světě. První film z hororové série, napsaný a režírovaný mistrem moderního hororu Wesem Cravenem. Děj se odehrává ve fiktivním ohijském městě Springwood, kde bydlí Freddy Krueger, upálený vrah dětí s černým smyslem pro humor, který vraždí ve snech, přičemž tito zabití zůstávají mrtví i ve skutečném světě. Film je dodnes ceněn pro prolomení hranice mezi skutečností a snem i šokující zvláštní efekty. Snímek, jímž na plátně debutoval Johnny Depp, se stal i divácky úspěšný, když z původního rozpočtu 1,8 milionů dolarů jich dokázal celosvětově vydělat 57. Stal se také důležitým východiskem pro oblíbený žánr slasher filmu v 80. a 90. letech minulého století. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Noční můra v Elm Street

Původní název: A Nightmare on Elm Street

Režie: Wes Craven

Hrají: Robert Englund, Heather Langenkamp, Johnny Depp, Ronee Blakley, John Saxon, Amanda Wyss, Jsu Garcia, Charles Fleischer, Joseph Whipp, Lin Shaye, Joe Unger

Původ a premiéra: USA, 1984

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky)

Pokračování 10 / 25 Kabinet doktora Caligariho V době pouťových atrakcí přijíždí do městečka Holstenwallu doktor Caligari se svým vystoupením. Předvádí v něm věštecké schopnosti náměsíčníka Cesara, kterého ovládá pomocí hypnózy. Jeden z přítomných přihlížejících se Cesara zeptá, jak dlouho bude ještě žít a Cesare odpoví, že do svítání. Druhý den je dotyčný mladík nalezen mrtvý a stopy vedou k Cesarovi. První a nejvlivnější dílo německé expresionistické kinematografie. Jeho kouzlo spočívá především v nevídaném řešení výtvarné scény, kterou obstarala skupina mladých avantgardních umělců Der Sturm. Dokonale vytvořili fantaskní dekorace pokřivených zdeformovaných ploch a celkový dojem nereálného světa, který spolu s vypjatými hereckými výkony, výrazným líčením herců a bizarní kombinací světel a stínu dodává snímku potřebnou působivost. Klasický němý fantastický horor režiséra Roberta Wieneho o šíleném řediteli ústavu pro choromyslné, který v průběhu svého zvráceného psychiatrického experimentu nutí k hrůzostrašným mordům zhypnotizovaného somnambula, byl podnícen bestiální sexuální vraždou poblíž městečka Holstenwall u Hamburku. Caligari by se dal chápat i jako metafora pro poválečné Německo, plné obav a znepokojení z nastalé situace a strachu z budoucnosti. Caligari má představovat tehdejší systém, státní autoritu a Cesare je jen loutkou v jeho rukou, která plní rozkazy a v zájmu věci i umírá. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Cabinet of Dr. Caligari

Režie: Robert Wiene

Hrají: Werner Krauß, Conrad Veidt, Friedrich Fehér, Lil Dagover, Hans Heinrich von Twardowski, Rudolf Klein-Rogge, Hans Lanser-Rudolf, Henri Peters-Arnolds, Ludwig Rex, Elsa Wagner

Původ a premiéra: Německo, 1920

Délka: 78 minut Kde si film můžete pustit: DaFilms (bez dabingu a titulků), Edison (bez dabingu a titulků), Magenta TV (titulky)

Pokračování 11 / 25 Texaský masakr motorovou pilou Skupinka vysokoškolských studentů z texaského Austinu si vyrazí na výlet do Mexika. Cestou narazí na zkrvavenou dívku, která před jejich očima spáchá sebevraždu. Vyděšení kamarádi se obrátí na místního šerifa, a když se u něj nedovolají pomoci, rozhodnou se zjistit, co se děje. Netuší, že se tak vystavují smrtelnému nebezpečí. V texaském okrese Travis řádí psychopatický Thomas Hewitt, který své oběti likviduje motorovou pilou. Je jedním ze členů šílené rodiny s kanibalskými sklony, která ve starém domě provozuje své sadistické hrátky. Ačkoli byl snímek prezentován jako příběh vycházející ze skutečné události, jeho zápletka je zcela fiktivní, pouze postava Leatherface a několik detailů vycházelo ze skutečných vražd masového vraha Eda Geina. Režisér Tobe Hooper jej natočil za méně než 300 000 dolarů a použil relativně neznámé herce z centrálního Texasu, kde se film i natáčel. Snímek byl vysoce výdělečný, v USA vykázal zisk 30 milionů dolarů. Britské noviny The Times jej zařadily do seznamu 50 nejkontroverznějších filmů všech dob. Stal se zároveň jedním z nejvlivnějších filmů v hororovém žánru, kdy do něj implementoval některé nové elementy, které se posléze staly běžnými v podžánru zvaném slasher, např. použití elektrického nářadí jako vražedné zbraně či charakteristická hřmotná postava vraha se zakrytou tváří. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Horory

Původní název: The Texas Chain Saw Massacre

Režie: Tobe Hooper

Hrají: Allen Danziger, Paul A. Partain, William Vail, Teri McMinn, Edwin Neal, Jim Siedow, Gunnar Hansen, Marilyn Burns, John Dugan, Robert Courtin

Původ a premiéra: USA, 1974

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 12 / 25 Upír Nosferatu Vedle Kabinetu doktora Caligariho asi nejznámější snímek německého expresionismu. Režisér Friedrich Wilhelm Murnau zde prostřednictvím hry světel a stínů a nezvyklých kamerových úhlů (žabí perspektiva) buduje strašidelnou i poetickou atmosféru zároveň. Murnau natočil tento film i přesto, že se mu nepodařilo koupit práva na Draculu od Stokerových dědiců. Proto pozměnil v této nepřiznané adaptaci románu jména osob (Orlok = Dracula) a částečně i děj. Ten se odehrává ve fiktivním německém městečku Wisborg, jež odkazuje na Wismar. Hororový zjev Orloka s dlouhými pazoury, lesklou holou lebkou a tmavou siluetou, vynořující se z mlhy, se stal ikonickým, stejně jako démonické ztvárnění této postavy hercem Maxem Schreckem. Rovněž častý motiv upírských historek, že se upíři bojí světla, pochází z tohoto filmu, v jeho předloze se nevyskytoval. Výrazná podobnost filmu se Stokerovým dílem přesto vedla k soudnímu procesu, jehož výsledkem bylo nařízení zničit negativ filmu. To se však nepodařilo, protože po celém světě bylo distribuováno velké množství jeho kopií. Ty se nadále šířily a film si tak získal velkou popularitu. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Horory

Původní název: Nosferatu

Režie: F. W. Murnau

Hrají: Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schröder, Alexander Granach, Georg H. Schnell, Ruth Landshoff, John Gottowt, Gustav Botz, Max Nemetz, Wolfgang Heinz

Původ a premiéra: Německo, 1922

Délka: 82 minut Kde si film můžete pustit: DaFilms (bez dabingu a titulků), Edison (bez dabingu a titulků), Magenta TV (dabing a titulky)

Pokračování 13 / 25 Rosemary má děťátko Novomanželé Woodhouseovi se nastěhují do starého newyorského činžáku, i když je přítel Hutch varuje před temnou historií domu. Působili zde okultisté a došlo tu k několika tragickým úmrtím. Woodhouseovi se seznámí se starými sousedy Castevetovými, kteří u nich začnou být častými hosty. Když Rosemary otěhotní, doporučují jí Castevetovi svého známého gynekologa. Od té doby však Rosemary začne trpět nevysvětlitelnými bolestmi a strachem. Od Castevetových jsou slyšet zvuky jako při duchařských seancích, někteří lidé včetně ostražitého Hutche záhadně onemocní nebo přímo umírají. Jsou to jen náhody, představy psychicky labilní rodičky anebo se proti Rosemary chystá nefalšované satanské spiknutí? Mrazivý psycho horor režiséra Romana Polanského vznikl jako adaptace stejnojmenné knížky Iry Levina. Polanski záměrně nechává až do samého konce diváka na pochybách, zda jde o realitu nebo o halucinace psychicky narušené bytosti. Film patří k nejpůsobivějším hororům své doby, přičemž se prakticky obešel bez trikových efektů. Jeho hlavní devízou je tajuplná atmosféra se stále se stupňujícím napětím a také vynikající herecký výkon Mii Farrow v titulní roli. Snímek nicméně získal Oscara za ženský herecký výkon ve vedlejší roli (Ruth Gordon), nominován byl ještě za scénář podle předlohy. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Horory

Původní název: Rosemary's Baby

Režie: Roman Polanski

Hrají: Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Maurice Evans, Ralph Bellamy, Victoria Vetri, Patsy Kelly, Elisha Cook Jr., Emmaline Henry

Původ a premiéra: USA, 1968

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Pokračování 14 / 25 Frankenstein Slavný román Mary Shelley Frankenstein je klasickým dílem tzv. gotického hororu. Jeho popularita lety rostla a od počátku 20. století se stal jedním z nejčastěji filmovaných literárních děl. Nejproslulejší je první zvuková verze z roku 1931, jež vznikla ve studiu Universal podle londýnské divadelní adaptace Peggy Webling. Tato adaptace, pod níž je podepsán režisér James Whale, se svým důrazem na vertikálně rozvrženou scénu a na expresionistické stíny inspirovala u svých německých předchůdců v podobě filmů Kabinet doktora Caligariho a Golem. Snímek byl ve své době divácky velmi úspěšný, i když vzbudil řadu kontroverzních reakcí a dokonce se při svých obnovených premiérách dočkal cenzurních zásahů (scéna monstra s děvčátkem u jezera). Navíc k němu byl připsán varovný prolog pro diváky se slabšími nervy a přilepen nepatřičný happy end, oslabující tragické vyústění. Představitel monstra, toužícího nalézt svou vlastní identitu, anglický herec Boris Karloff, se díky této roli stal mezinárodní hvězdou a jeho maska, vytvořená Jackem Piercem z bavlny a kolodia, mu pomohla k procítěnému výkonu, k němuž se v ní doslova protrpěl. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Horory

Režie: James Whale

Hrají: Colin Clive, Mae Clarke, John Boles, Boris Karloff, Dwight Frye, Ted Billings

Původ a premiéra: USA, 1931

Délka: 71 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 15 / 25 Noc oživlých mrtvol Autorský celovečerní debut George A. Romera zůstává nezpochybnitelným milníkem v dějinách hororového žánru. Tento nezávislý nízkorozpočtový film stál na počátku tzv. nového amerického hororu, reprezentovaného jmény jako John Carpenter, Wes Craven, Tobe Hooper nebo David Cronenberg. Černobílý snímek, natočený s neznámými herci, sleduje skupinu lidí, kteří naleznou útočiště před oživlými mrtvými na opuštěné farmě. S příchodem noci počet dotírajících útočníků roste a situace je čím dál tím zoufalejší. Nakonec začnou přeživší hrdinové bojovat sami mezi sebou. Snímek, který vznikal v poloamatérských podmínkách (Romero se kromě režie podílel na scénáři a zhostil se i kamery a střihu), přinesl do té doby nevídanou míru syrovosti a naléhavé bezprostřednosti. Specifický dojem autentičnosti představených událostí zdůrazňuje amatérský vzhled obrazu, snímaného pomalými nevzrušivými jízdami kamery, i přesvědčivé neherecké výkony jednotlivých aktérů. Téma společnosti, která podlehne iracionálním silám, zase odráží obrovský společenský kvas v Americe na konci 60. let. Zajímavostí je, že přestože Noc oživlých mrtvol obohatila rejstřík filmových monster o zcela novou krvežíznivou entitu - zombie, tak toto slovo ve filmu ani jednou nepadne. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Horory

Původní název: Night of the Living Dead

Režie: George A. Romero

Hrají: Duane Jones, Judith O'Dea, Karl Hardman, Marilyn Eastman, Keith Wayne, Judith Ridley, Kyra Schon, Charles Craig, S. William Hinzman, Bill Cardille

Původ a premiéra: USA, 1968

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Stream (bez dabingu a titulků)

Pokračování 16 / 25 Neviditelný muž Vědeckofantastický román H. G. Wellse Neviditelný (1897) byl poprvé natočen klasikem filmového hororu Jamesem Whalem jako jeden z řady klasických hororů studia Universal. Příběh vědce, který objeví sérum, jež ho činí neviditelným, patřil v době svého vzniku k populárním filmovým atrakcím. Zaujal rovněž odborníky, a nejen na svou dobu pozoruhodnými speciálními efekty, jejichž autorem byl pozdější držitel dvou Oscarů John P. Fulton. Režisér Whale dokázal příběh člověka, jemuž se splní odvěký lidský sen, ale platí za to šílenstvím, odlehčit černým humorem a podařilo se mu geniálně obsadit titulní roli. Ztvárnil ji anglický herec Claude Rains, který jí v Hollywoodu debutoval. Na plátně ho ale téměř nespatříme. Herec v roli neviditelného muže dr. Jacka Griffina strávil před kamerou většinu času v obvazech, pouze na konci filmu je ukázán ve své podobě. Filmovou "nesmrtelnost" Rainsovi přinesla postava kapitána Renaulta v Casablance. Jeho snoubenku Floru v Neviditelném muži ztělesnila Gloria Stuart, která by možná byla dnes zcela zapomenuta, kdyby se nepřipomněla rolí staré Rose v Cameronově diváckém hitu Titanic, jež jí přinesla oscarovou nominaci. Neviditelný muž se v průběhu let dočkal jednak několika pokračování a také nespočetně remaků, z nichž poslední natočil Paul Verhoeven pod názvem Muž bez stínu (2000). Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Horory

Původní název: The Invisible Man

Režie: James Whale

Hrají: Claude Rains, Gloria Stuart, William Harrigan, Henry Travers, Una O'Connor, Forrester Harvey, Holmes Herbert, E. E. Clive, Harry Stubbs, Walter Brennan

Původ a premiéra: USA, 1933

Délka: 71 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 17 / 25 Ptáci Mladá, krásná blondýnka Melanie (Tippi Hedren) přijíždí do malého města Bodega Bay za právníkem Mitchem, s nímž se náhodně seznámila. Na malém výletě na lodi je nečekaně napadena rackem. Rozhodne se proto zůstat na místě a pronajme si pokoj u učitelky Annie. V průběhu několika hodin je město a jeho okolí doslova obleženo nejrůznějšími druhy ptáků. Místní obyvatelé se stanou terčem jejich šílených útoků, které promění životy všech v hrůzné peklo. Alfred Hitchcock si jako předobraz pro svůj film o smrtících opeřencích vybral stejnojmennou povídku Daphne du Maurier, jejíž romány mu posloužily jako předlohy už pro jeho předchozí tituly Jamaica Inn a Rebecca. Scenárista Ptáků Evan Hunter, známější pod svým pseudonymem Ed McBain, děj povídky přesadil z Anglie do Kalifornie a konverzační komedii žánrově posunul do hororové roviny. Vznikl film s mistrně budovaným napětím, kde dlouhá expozice ústí do eskalace ptačí hrozby. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Horory

Původní název: The Birds

Režie: Alfred Hitchcock

Hrají: Rod Taylor, Suzanne Pleshette, Veronica Cartwright, Ethel Griffies, Charles McGraw, Jessica Tandy, Doreen Lang, Ruth McDevitt, Joe Mantell, Richard Deacon

Původ a premiéra: USA, 1963

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 18 / 25 Carrie Carrie White (Sissy Spacek) se pro svou nesmělost a zakomplexovanost stává terčem posměchu svých spolužáků na střední škole, jejich rodičů i některých učitelů. Její matka, náboženská fanatička, děvče vychovává ponižováním a tresty, v nevědomosti o sexu i o normálních lidských vztazích. Jednoho dne v sobě Carrie objeví nadpřirozené telekinetické schopnosti. Její pohled může získat ničivou sílu, tryskající bez ohledu na možnost ji vůlí zastavit. Neustálé ponižování a pohrdání, jimiž je obklopena, stejně jako tlak způsobený osamělostí, vedou k tragédii, jež vyvrcholí, když je dívka zcela nečekaně pozvána nejhezčím chlapcem ze třídy na velký školní ples. Tam spolužáky krutě raněna ve své snaze vymanit se z role "ošklivého káčátka" rozpoutá vražedné peklo. Americký hororový snímek režiséra Briana De Palmy a je považován za jednu z nejlepších filmových adaptací románů Stephena Kinga. S použitím výmluvných metaforických obrazů odsuzuje úzkoprsou maloměstskou společnost a náboženský fanatismus, jež jsou příčinami dívčiny děsivé, marné a zároveň sebezničující vzpoury. Sissy Spacek a Piper Laurie za něj byly nominovány na Oscara a dočkal se jak televizního remaku v roce 2002, tak toho filmového v roce 2013, stejně jako pokračování s podtitulem Zuřivost. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Horory

Režie: Brian De Palma

Hrají: Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, William Katt, Betty Buckley, Nancy Allen, John Travolta, P.J. Soles, Priscilla Pointer, Sydney Lassick

Původ a premiéra: USA, 1976

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 19 / 25 Vymítač ďábla Dvanáctiletá Regan je postižena podivnou chorobou, která ji začne měnit. Děvčátko protáčí hlavu o 360 stupňů, levituje ve vzduchu, chrlí odpornou kašovitou hmotu a kleje těmi nejsprostšími výrazy. Když selžou veškeré léčebné postupy, požádá zoufalá matka o pomoc kněze Karrase, který je zároveň psychiatrem. Brzy se ovšem ukáže, že k osvobození duše bude zapotřebí větší duchovní síly a proto si otec Karras přivolá na pomoc kolegu Merrina, který má s exorcismem zkušenosti. Začíná souboj víry s temnotou, souboj o to nejcennější, po čem kdy ďábel toužil. Souboj o nevinnou duši. Psychologický horor režiséra Williama Friedkina byl nominovaný na deset Oscarů, z nichž dva obdržel. Za adaptovaný scénář a mix zvuku. Ve své době byla tato adaptace románu stejnojmenného románu W. P. Blattyho hodnocena v kinech kategorií R a to zejména kvůli zobrazení erotických scén a velké vulgárnosti. Vlna pohoršení se týkala i tématu filmu, podaného s až naturalistickou přesvědčivostí. Dvanáctiletou holčičku, posedlou ďáblem, v něm ztvárnila čtrnáctiletá Linda Blair, přičemž obscénní výrazy jejími ústy vykřikovala jiná herečka. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Horory

Původní název: The Exorcist

Režie: William Friedkin

Hrají: Linda Blair, Max von Sydow, Ellen Burstyn, Lee J. Cobb, Kitty Winn, William O'Malley, Jack MacGowran, Barton Heyman, Peter Masterson, Rudolf Schündler

Původ a premiéra: USA, 1973

Délka: 122 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 25 Halloween V roce 1963 o halloweenské noci ubodal šestiletý Michael Myers svou patnáctiletou sestru Judith. Po patnácti letech v ústavech se mu podaří právě v předvečer všech svatých utéct. Nikdo neví a nikdo ani nechce vědět, co se stane 31. října 1978, kromě doktora Loomise, Michaelova psychiatra. Ten si je jistý, že se Michael vrací zpátky do svého rodného města Haddonfield, aby dokonal své dílo zkázy. Režisér John Carpenter využívá svébytné atmosféry večera, tradičně slaveného v anglofonních zemích strašidelnými maškarami. Mezi maskami se pohybuje nepozorovaně jedna, šířící skutečnou hrůzu. Načasování a výtečné inscenace jednotlivých sekvencí pomáhají celkovému nepříjemně plíživému pocitu strachu. Ikonickou se stala zejména úvodní vražedná sekvence, natočená očima vraha., která položila základ hororového subžánru slasherů. Z tradiční kolekce postav v příběhu, kde iracionální zlo terorizuje město, se vyděluje středoškolačka Laurie v podání Jamie Lee Curtis a vědoucí psychiatr, kteří čelí tomuto démonickému zlu. Film se dočkal celkem sedmi dalších pokračování, z nichž děj hned následujícího filmu Halloween 2 navazuje přesně na konec tohoto filmu. V roce 2007 natočil Rob Zombie stejnojmenný remake filmu, který je zároveň jeho sequelem. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Horory

Režie: John Carpenter

Hrají: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, P.J. Soles, Nancy Kyes, Nick Castle, Tony Moran, Charles Cyphers, Kyle Richards, Brian Andrews, John Michael Graham

Původ a premiéra: USA, 1978

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 21 / 25 Přichází Satan! Americký diplomat Thorn (Gregory Peck) adoptuje za velice zvláštních okolností malého chlapce. Má jméno Damien a dějí se kolem něj záhadné věci. Při jedné jeho návštěvě zoologické zahrady propadnou zvířata nevysvětlitelnému záchvatu agresivity a množí se i smrtelné nehody v blízkosti rodiny Thornových. Obětmi jsou, jak se ukáže, lidé, odhalující pravou tvář dítěte. Thorn si to začíná uvědomovat a v zoufalství vyhledá kněze, který mu objasní příčinu. Jeho adoptivní syn je vtělením samotného Satana. Americko-britský film režiséra Richarda Donnera podle scénáře Davida Seltzera patří ke komerčně nejúspěšnějším hororům s okultistickou tematikou, které prožívaly v sedmdesátých letech svůj rozmach ve Spojených státech. Cestu jim vydláždil Roman Polanski se snímkem Rosemary má děťátko. Film, který dostal Oscara za původní hudbu Jerryho Goldsmithe, se díky svému úspěchu dočkal tří pokračování s názvy Damien (1978), Poslední střetnutí (1981) a Procitnutí (1991). Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Horory

Původní název: The Omen

Režie: Richard Donner

Hrají: Gregory Peck, Lee Remick, David Warner, Billie Whitelaw, Harvey Stephens, Patrick Troughton, Martin Benson, Tommy Duggan, Holly Palance, Anthony Nicholls

Původ a premiéra: USA, 1976

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 22 / 25 Suspiria Suzy Bannion (Jessica Harper), mladá a talentovaná Američanka, přijíždí studovat na prestižní německou baletní akademii ve Freiburgu. Většinou to bývají prosluněná a klidná místa, ale tato škola skrývá děsivé tajemství. Jedna studentka zde byla zavražděna šílencem a každou noc se pak zjevuje za prostěradlem v ložnici. Učitelky na škole jsou skryté čarodějnice a chtějí, aby Suzy zemřela. Dráždivá hudba italského uskupení Goblin, ostrá kamera, pracující s křiklavými barvami a poetickými kontrasty, operní výprava, halucinace a snové podobenství. To jsou metody, kterými dosahuje „básník filmového sadismu“ Darip Argento výlučné atmosféry tohoto děsivého hororu. Suspiria je první díl z kultovní trilogie „Tři Matky“ o temných silách, které se na Zemi snaží nastolit nelítostnou zkázu. Každý z filmů se zaobírá jednou z triumvirátu „Matek“, čarodějek nesmírné moci. Následovaly tituly Inferno a Armáda démonů: Matka slz. S remakem Suspirie v roce 2018 přišel italský režisér Luca Guadagnino, který do hlavní role obsadil Dakotu Johnson, známou z erotické trilogie o Padesáti odstínech šedi, temnoty a svobody. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Horory

Režie: Dario Argento

Hrají: Jessica Harper, Stefania Casini, Miguel Bosé, Eva Axén, Rudolf Schündler, Joan Bennett, Renato Scarpa, Christian Berkel, Benno Fürmann, Flavio Bucci

Původ a premiéra: Itálie, 1977

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Edison (bez dabingu a titulků), Magenta TV (titulky)

Pokračování 23 / 25 Mlha V pobřežním městečku Antonio Bay se připravují oslavy 100. výročí jeho založení. Málokdo tuší, že tento den se stane i dnem odplaty za dávný zločin spáchaný na lodi Elizabeth Dane. Místní kněz se před sto lety podílel na jejím ztroskotání a děsivých událostech, které se na lodi odehrály. Řádky v nalezeném deníku potvrzují, že přízraky zavražděných obětí se přijdou pomstít, zahaleny do smrtící mlhy. Americký režisér John Carpenter se proslavil především jako autor řady dnes již klasických hororů a sci-fi. Průlomovým snímkem jeho rané kariéry se stal horor Halloween. V Mlze režisér nezapře svou inspiraci v hororových snímcích z padesátých let, jež se vyznačovaly malými finančními náklady, silným cítěním poetiky žánru i účinnou prací s budováním napětí. Film přivádí na scénu postavy jako je kněz Malone, zvídavý chlapeček Andy, jeho matka Stevie, která je hlasatelkou místní rozhlasové stanice, sympatický Nick a jeho přítelkyně Elizabeth a obejde se téměř bez zvláštních efektů, tvořících obvykle základ hororových filmů. Plně se spoléhá na režisérovu schopnost pozvolného, precizního navození atmosféry hrůzy, v němž hraje významnou roli také kontrastní zvuková stopa (Carpenter je i autorem hudby). Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Horory

Původní název: The Fog

Režie: John Carpenter

Hrají: Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, John Houseman, Tom Atkins, James Canning, Charles Cyphers, Nancy Kyes, Ty Mitchell, Hal Holbrook

Původ a premiéra: USA, 1980

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 24 / 25 Věc Po hororech Halloween a Mlha a sci-fi Útěk z New Yorku se John Carpenter pustil do adaptace povídky Johna W. Campbella s názvem Kdo je tam?, již scenáristicky připravil syn herce Burta Lancestera Bill. Sci-fi horor s mysteriózní atmosférou se odehrává na polární základně v Antarktidě, kde jsou její členové nuceni čelit mimozemské životní formě, která je schopna asimilovat do jiných organismů a imitovat je. Ačkoli dobové ohlasy filmu vytýkaly, že je pomalý, ponurý či depresivní a v kinech nebyl příliš ziskový, svůj kultovní status si získal díky uvedení na videokazetách. Dnes je pak dokonce považován za jeden z nejlepších hororů všech dob. Svůj podíl na tom má přesvědčivé vyobrazení zvolna sílící nedůvěry mezi výzkumníky, houstnoucí napětí ve stísněných prostorách polární stanice i krvavé surové scény, ukazující, jak invazivní organismus se svými hostiteli nakládá. Carpenter pak snímek považuje za první díl své „apokalyptické trilogie“, jenž předchází dalším filmům Vládce temnot (1987) a Šílenství (1994). Ačkoli na sebe nenavazují, mají společné téma zkázy. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Thing

Režie: John Carpenter

Hrají: Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter, David Clennon, Keith David, Richard Dysart, Charles Hallahan, Peter Maloney, Richard Masur, Donald Moffat

Původ a premiéra: USA, 1982

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 25 / 25 Drákula Mladý právník Jonathan Harker jede z Londýna do Rumunska vyřizovat s hrabětem Draculou koupi nemovitostí v Anglii. Je okázale přijat v jeho zámku, ale brzy zjistí, že je tam uvězněn. Zdají se mu podivné sny a hrabě o něj jeví zvláštní zájem, protože u něj objevil podobiznu jeho snoubenky Míny. Tu mezitím v Londýně navštíví záhadný princ Vlad, což není nikdo jiný než Dracula. Chce ji získat, protože mu připomíná jeho ženu, která spáchala sebevraždu poté, co dostala zprávu, že zahynul v bitvě s pohany. Režisér Francis Ford Coppola se v této adaptaci poměrně věrně drží předlohy Brama Stokera, již zarámoval do historických souvislostí a vytvořil žánrovou směs, která je víc psychologizujícím historickým snímkem a romancí s motivem „šílené lásky“ než klasickým hororem. Hrabě Dracula je v jeho podání milující muž, který tragicky přišel o svou celoživotní lásku a v žalu proklel Boha za jeho krutost a stal se upírem. Po staletích neklidného bloudění se dostává do Anglie, aby zde hledal odraz své dávné lásky. Konečná bitva o duši krásné Miny proběhne v transylvánských horách, kde se Dracula se svojí vyvolenou chce ukrýt. Nebo vás místo klasiky zajímají spíš moderní horory? Tady jsou ty nejlepší Svou osobitou vizi draculovského mýtu stvořil režisér v ateliéru ve výrazně stylizovaných studiových dekoracích. Jeho film získal tři Oscary, za kostýmy japonské výtvarnice Eiko Ishioka a dále za masky a střih zvukových efektů. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Horory

Původní název: Dracula

Režie: Francis Ford Coppola

Hrají: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Richard E. Grant, Sadie Frost, Cary Elwes, Billy Campbell, Tom Waits, Jay Robinson

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 128 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se



1 / 25