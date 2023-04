Někdy si chcete jen odpočinout, na chvíli vypnout a nemáte náladu na nic dlouhého. V takových situacích se hodí seriály s krátkými epizodami. Když chcete, můžete sjet i několik dílů za sebou.

Kancl Každodenní pracovní život zaměstnanců kanceláře ve fiktivní pobočce papírenské společnosti Dunder Mifflin ve Scrantonu v Pennsylvanii se neobejde bez pořádné porce humoru a idiota na místě šéfa sdíleného prostoru. Stejně jako jeho britský protějšek byl i americký seriál natáčen na jednu kameru bez studiového publika či umělého smíchu, aby simuloval vzhled skutečného dokumentu. Kancl měl úspěch u diváků i televizních kritiků, protože postavy, obsah, struktura a tón seriálu se značně lišily od britské verze. Seriál získal několik ocenění, například Peabody Award v roce 2006, dvě Screen Actors Guild Awards, Zlatý glóbus a čtyři ceny Primetime Emmy. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Office

Hrají: Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Rashida Jones, Ed Helms, Angela Kinsey

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), HBO Max (titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), Amazon Prime Video (titulky)

Ajťáci Hlavními postavami The IT Crowd jsou Roy a Moss, jejichž technické schopnosti daleko přesahují úkoly, které musí každodenně řešit. Na většinu problémů totiž stačí starý dobrý restart. Když se k dvojici ajťáků, kteří mají svoji práci pořádně na salámu, přidá ženská kolegyně, která absolutně netuší, co dělá, může z toho v britském podání vzniknout pouze geniální situační komedie. Seriál se v průběhu sezón postupně odchyloval od tematiky IT a stal se z něj spíš vztahový sitcom podobným Přátelům. I tak jsou Ajťáci jednoznačná klasika! Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The IT Crowd

Hrají: Chris O'Dowd, Richard Ayoade, Katherine Parkinson, Matt Berry, Graham Linehan, Matt Berry

Původ a premiéra: Velká Británie, 2006

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), iVysílání (bez dabingu a titulků)

Scrubs: Doktůrci Mladý doktor John „JD“ Dorian si hned v první pracovní den ve fakultní nemocnici Sacred Heart uvědomí, že ho ani dlouhá léta na lékařské fakultě nepřipravila na střet s realitou. Tváří tvář svérázným pacientům se cítí bezradný, ostatní lékaři ho urážejí a znepříjemnit život se mu snaží i zlomyslný údržbář. Zato jeho nejlepší kamarád a spolubydlící – chirurgický praktikant Chris Turk – je přesný opak a mezi elitářské kolegy snadno zapadne. A pak je tu ještě krásná mladinká doktorka Elliot Reidová, která Johnovi padne do oka. Hrdinové zažívají lásky i problémy, v nemocnici plné nevypočitatelných existencí není nouze o zábavu, i když se občas mísí s tragickými situacemi, které k životu zkrátka patří. Tento sitcom patří na špičku svého žánru, někdo ho řadí dokonce nad Přátele. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Scrubs

Hrají: Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Ken Jenkins, John C. McGinley, Eliza Coupe, Kerry Bishé

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Ted Lasso Ted Lasso je trenér amerického fotbalu. Přestěhuje se do Anglie poté, co je mu nabídnutá pozice trenéra místního týmu, ačkoli nemá s evropským fotbalem žádné předchozí zkušenosti. Dokáže svůj tým vytáhnout na vrchol, když skepsí překypují nejen hráči, ale i samotné město? Půjde to jako když Lassem mrská, i když jsou hráči cyničtí a město nepřátelské? Příjemný a pohodový seriál z fotbalového prostředí potěší optimismem, dobrou náladou a vtipem. To vše doplňuje skvělý soundtrack. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Odbor městské zeleně Příběhy Leslie a jejích kolegů z úřadu pro Správu parků, kteří jsou výstavními byrokraty v malém americkém městečku Pawnee, původně vznikly jako samosprávní obdoba The Office. Ostatně tvůrce seriálu Michael Shur produkoval a psal i americký The Office. První (naštěstí krátká) sezóna je proto ještě trochu divná ve stylu The Office, ale v dalších sezónách našel seriál svou tvář a kultovní postavy celého ansáblu hláškují jednu perlu za druhou. První sezónu s šesti díly proto klidně přeskočte a podívejte se na ně, až vás seriál chytne. Díly jsou krátké, takže to rychle odsýpá. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Parks and Recreation

Hrají: Amy Poehler, Adam Scott, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Aziz Ansari, Retta, Jim O'Heir

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (titulky), SkyShowtime (dabing a titulky)

Homecoming Heidi Bergman dříve pracovala v centru pro válečné veterány, které pomáhá vojákům s přechodem do civilního života. ​Po letech začala nový život, žije s matkou a pracuje jako servírka. Když ji předvolá vyšetřovací komise, začíná se před ní objevovat neradostný obrázek věcí, které se v centru děly. Jde o jednu z mála vážných věcí na našem seznamu. Psychologický, paranoidní thriller od tvůrce Mr. Robota táhne především velmi dobré herecké obsazení. Jestli vám sitcomy lezou krkem, zkuste tohle. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Julia Roberts, Bobby Cannavale, Stephan James, Shea Whigham, Alex Karpovsky

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: kolem 30 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Studio 30 Rock Děj se odehrává v zákulisí fiktivního živého komediálního seriálu, který je zobrazen jako vysílání na stanici NBC. Volně vychází ze zkušeností Tiny Feyové, která pracovala jako hlavní scenáristka pořadu Saturday Night Live. Název se odkazuje na Rockefeller Plaza 30 v New Yorku, což je adresa budovy GE Building, v níž sídlí studia NBC. Tvůrkyně seriálu Tina Fey zároveň hraje hlavní roli, sekunduje jí výborný Alec Baldwin, ale i ostatní herci jsou skvělí. Alec Baldwin podepsal nejdříve smlouvu pouze na pilotní epizodu, teprve po přijetí seriálu televizní stanicí souhlasil se smlouvou na celou sérii. Následovně šest let po sobě získal cenu Screen Actors Guild Award pro nejlepšího herce v komediálním seriálu, třikrát získal i Zlatý Glóbus. V roce 2008 obdržel seriál 17 nominací na cenu Emmy, o rok později pak rovnou 22. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: 30 Rock

Hrají: Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jack McBrayer, Scott Adsit, Judah Friedlander, Jane Krakowski

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Jak jsem poznal vaši matku Padesátiletý Ted Mosby si v roce 2030 sedne se svými dětmi a vypráví jim příběh o tom, jak se seznámil s jejich matkou. Popisuje, jak hledal dlouho pravou lásku. Společně s pěticí přátel – Marshallem, Lily, Robin a Barneym – prožívá různé strasti i radosti. Děj sitcomu je zasazen do prostředí New Yorku a bývá někdy popisován jako „Přátelé 21. století“. Řadí se mezi nejoblíbenější a nejlepší komediální seriály vůbec. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: How I Met Your Mother

Hrají: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan, Cristin Milioti, Lyndsy Fonseca

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Potvora Je jí něco přes dvacet, žije sama v malém bytě v Londýně, snaží se nastartovat kariéru a najít si kluka. Když se vrhá po hlavě do moderního života, spí s každým, kdo se odváží stát příliš blízko, ždímá peníze, kde se dá, odmítá každého, kdo se jí snaží pomoci, a po celou dobu si zachovává svou odvahu. Potvora je autorským projektem herečky, stand-up komičky a scenáristky Phoebe Waller-Bridgeové. Televizní podobě předcházela stejnojmenná, úspěšná divadelní hra. Za seriál a hlavní roli získala dva Zlaté glóby, ale i ocenění BAFTA v kategorii nejlepší ženský herecký výkon. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Fleabag

Režie: Harry Bradbeer

Hrají: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman, Bill Paterson, Jenny Rainsford, Brett Gelman, Hugh Skinner

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Teorie velkého třesku Leonard a Sheldon jsou v laboratoři naprosto geniální, ale v obyčejném světě zůstávají totálně ztracení. Naštěstí mají po ruce krásnou a svobodomyslnou sousedku Penny, která se je snaží naučit pár věcí o reálném životě. Ústřední dvojice má navíc další dva kolegy a přátele, kteří jsou také velmi inteligentní a vzdělaní, ale běžný společenský život je pro ně nerozluštitelnou záhadou. První řady jsou vynikající, v posledních sezónách jde kvalita lehce dolů a vtipy se opakují. TBBT ale rozhodně patří mezi nejoblíbenější sitcomy, které byly v posledních dvaceti letech natočeny. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Big Bang Theory

Režie: Mark Cendrowski

Hrají: Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

Smrt nás spojí Temný komediální seriál sleduje osudy dvou žen, které se setkávají v podpůrné skupině pro pozůstalé. Jen je nedávno ovdovělá matka, která se snaží vyrovnat s náhlou smrtí svého manžela, zatímco Judy je svobodomyslná žena, která má svá vlastní tajemství a problémy. V průběhu seriálu se obě ženy spřátelí a snaží se jedna druhé pomáhat. Jejich přátelství je však podrobeno zkoušce, když Jen zjistí, že jí Judy lhala o své minulosti. Neobvyklý seriál se zabývá tématy zármutku, ztráty, přátelství a důsledky udržování tajemství. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Dead to Me

Hrají: Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden, Max Jenkins, Luke Roessler, Sam McCarthy, Ed Asner

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Dobré místo Komedie je velmi těžké natočit, natož zakončit. The Good Place je ale krásnou ukázkou, že to jde. Celý seriál sleduje osud Eleanor, která umřela a dostane se do nebe. Jenže nebyla zrovna dvakrát dobrým člověkem. V nebi nemá co dělat, ale sestup do pekla nepřipadá v úvahu, a tak je její jedinou možností se zlepšit a zasloužit si své místo. Celý seriál neuvěřitelně lehce odsýpá a nabízí spoustu možností k zasmání se. Zároveň ale probírá neuvěřitelně vážná a těžká témata týkající se smrti, následků našeho jednání a toho, jak by měl vypadat posmrtný život. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Good Place

Hrají: Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Jameela Jamil, Manny Jacinto, D'Arcy Carden

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Taková moderní rodinka Pohled do každodenního života rozvětvené rodiny. Smích, dojetí, ale i trapné situace či smutné okamžiky jsou zachyceny jako dokumentární seriál. Rodiče Phil a Claire touží po upřímném vztahu se svými třemi dětmi, které mají ale na společné soužití výrazně jiný názor. Claiřin otec Jay a jeho latinskoamerická manželka Glorie spolu vychovávají dva syny. Jayův homosexuální syn Mitchell a jeho partnerka Cameron adoptovali malou asijskou holčičku. Všichni tvoří šťastnou heterosexuální, homosexuální, tradiční a multikulturní rodinu. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Modern Family

Hrají: Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Sarah Hyland

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Disney Plus (dabing a titulky)

Brooklyn 99 Seriál se odehrává na fiktivním 99. newyorském policejním okrsku v Brooklynu a sleduje práci a osobní životy detektivů. Samberg je dobrý polda, který se nikdy nepředřel ani nedodržoval pravidla. Protože je mezi kolegy rekordmanem v počtu zadržených, je jeho kariéra přímo hvězdná. Alespoň do doby, než na okrsek přijde nový velitel, kapitán Braugher, který místnímu střelci připomene, že musí dodržovat předpisy. Brooklyn 99 v roce 2014 získal Zlatý Glóbus v kategorii nejlepší komediální seriál, ve stejné roce dostal za svůj herecký výkon Zlatý Glóbus taky Andy Samberg. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Brooklyn Nine-Nine

Hrají: Andy Samberg, Andre Braugher, Terry Crews, Melissa Fumero, Chelsea Peretti, Stephanie Beatriz, Joe Lo Truglio

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 21 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Jen vraždy v budově Tři obyvatelé luxusního činžáku na Manhattanu jsou posedlí skutečnými zločiny a náhle se do jednoho z nich zapletou. Když v jejich domě dojde k děsivému úmrtí, trojice je přesvědčená, že jde o vraždu a využije své znalosti zločinů k vypátrání pravdy. Při nahrávání vlastního podcastu, který má případ zdokumentovat, odhalují tajemství budovy, která přetrvávají celá léta. Ohrožená trojice si uvědomí, že mezi nimi možná žije vrah, a závodí, aby rozluštili přibývající stopy dřív, než bude pozdě. Populární herec Steve Martin hraje nejen hlavní roli, ale je také tvůrcem tohoto komediálního detektivního seriálu. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Only Murders in the Building

Hrají: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Aaron Dominguez, Amy Ryan

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 33 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Zpátky do školy Sledujte životy skupiny atypických studentů na pravděpodobně nejhorší komunitní univerzitě všech dob. Na první pohled vám to tak nepřipadne, ale jde o nejlepší dekonstrukci všech filmových a seriálových žánrů plnou kultovních scén a hlášek. Na tomto seriálu se proslavili Russoovi bratři, kteří později režírovali několik filmů Marvelu včetně epické Endgame. Jejich rukopis, cit pro akci a schopnost přehledně pracovat s ansámblem postav v prostředí Community funguje výtečně. Hlavní tvůrce seriálu Dan Harmon se proslavil animákem Rick a Morty. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Community

Hrají: Alison Brie, Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Paget Brewster, Ken Jeong

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Futurama Futurama je kultovní televizní seriál od tvůrců neméně legendárních Simpsonových. Co se stane, když se do budoucnosti dostane člověk, jehož první, druhé a třetí jméno je Zkrachovalec, Nicka a Smolař? Philip J. Fry se omylem nechá na tisíc let zmrazit a po probuzení začne pracovat pro svého vynalézavého potomka v transportní společnosti s tlupou prapodivných existencí jako posádkou dopravní lodi. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Billy West, John DiMaggio, Katey Sagal, Phil LaMarr, Lauren Tom, Tress MacNeille, David Herman

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

BoJack Horseman Ve světě, kde vedle sebe žijí lidé a inteligentní mluvící zvířata, se dávná hvězda seriálů, kůň BoJack, chce vrátit zpátky na výsluní slávy. BoJack Horseman je dokonalou ukázkou toho, že animované seriály nejsou jen pro děti a mohou přinést hloubku a vhled, který hraný seriál nedokáže. Kromě koně jsou tu sovy, psi, kočky, ryby, spousta zvířat. A ty žijí a mluví jako lidé, přesto si ale zachovávají své zvířecí vlastnosti. Díky této nevšední kombinaci mohou scenáristé naplno prozkoumávat lidskou psychiku, naše povahové rysy a to, jak se chováme v některých situacích. BoJack Horseman perfektně ukazuje, jak se chová člověk sužovaný depresemi, alkoholem a drogami. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Will Arnett, Aaron Paul, Alison Brie, Amy Sedaris, Paul F. Tompkins, Minae Noji, Aparna Nancherla

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Přátelé První sezóna tohoto televizního komediálního seriálu vyšla už v roce 1994. Vypráví o šesti přátelích, kteří spolu na Manhattanu prožívají všechny možné životní zkušenosti: lásku, manželství, rozvod, děti, zlomené srdce, hádky, novou práci, ztrátu zaměstnání a nejrůznější dramata. Jeden z nejlepších a nejpopulárnějších sitcomů si ve své době získal českého diváka také díky mimořádně povedenému dabingu. Jde o jeden ze seriálů, který se dá vidět opakovaně. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Friends

Hrají: Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

Městečko záhad Dvojčata Dipper a Mabel Pinesovi zažijí nečekané dobrodružství, když v létě pomáhají svému strýci Stanovi provozovat turistickou past v tajemném městečku Gravity Falls v Oregonu. Postupně zjišťují, že ne všechny podivnosti jsou zde vymyšlené a umělé. Animák a hororová komedie pro malé i velké boduje tajemnou atmosférou. Někteří ho označují za jeden z nejlepších seriálů posledních let od Disneyho, některým nesedne. Pokud máte rádi tajemství a konspiraci, bude se vám líbit. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Gravity Falls

Hrají: Jason Ritter, Kristen Schaal, Alex Hirsch, Linda Cardellini, T.J. Miller, Jessica DiCicco, Jackie Buscarino

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

It's Always Sunny in Philadelphia Tento komediální seriál je někdy popisován jako Seinfeld na cracku. Něco na tom bude, máme tu čtyři hlavní postavy – Charlieho, Dennise, Maca a Dee. Tato čtveřice se potýká s problémy, které obnáší provozování baru. Jednou se zkusí vydat cestou gay-baru, jindy jakousi pokřivenou logikou usoudí, že bude rozumnější nalévat nezletilým a mít je tak pod kontrolou, než je nechat potulovat po ulici a experimentovat s drogami. Čtyři egocentričtí přátelé, kteří provozují irskou hospodu ve Filadelfii, se snaží najít cestu do světa dospělých, práce a vztahů. Bohužel jejich pokřivené názory a nejisté úsudky je často přivedou do problémů a vytvoří nesčetné množství nepříjemných situací, které se obvykle jen zhorší. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Charlie Day, Glenn Howerton, Rob McElhenney, Kaitlin Olson, Danny DeVito

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Jmenuju se Earl Earl Hickey je kriminálním živlem na okraji společnosti, který žije jen z toho, co si nakrade. Jenže jednoho dne se mu svět převrátí vzhůru nohama. Poté, co se na něj usměje štěstěna a koupí si výherní los na sto tisíc dolarů, je sražen autem a ocitá se v nemocnici. Los ale odletěl a jeho bratr Randy ho nedokázal najít. Při sledování televize Earl zaslechne zajímavou myšlenku karmy, kdy si uvědomí, že když začne dělat dobré věci, tak se mu to ve stejné podobě i vrátí. Sepíše si tedy seznam všech špatností, kterých se kdy dopustil, a společně s Randym se vše rozhodne svoji pochybnou karmu napravit. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: My Name Is Earl

Hrají: Jason Lee, Ethan Suplee, Nadine Velázquez, Jaime Pressly, Noah Crawford, Eddie Steeples, Louis T. Moyle

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 21 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Co děláme v temnotách Seriálové zpracování filmového hitu režiséra Taiky Waititiho v dokumentárním a hlavně humorném stylu zkoumá životy tří upírů ze Staten Islandu. Jejich stovky let trvající životy už je značně nudí. Promlouvají do kamery a komentují události podobně jako reální lidé v reálných dokumentech. Skupina si také pořídí otroka, který jim slouží a naivně doufá, že jej jednoho dne jako projev díků promění v upíra. Je to netradiční a velmi vtipný hororový seriál. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: What We Do in the Shadows

Hrají: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (titulky), Disney Plus (titulky)

Barry Černá komedie o deprimovaném nájemném zabijákovi ze Středozápadu, který během své vražedné mise v Los Angeles zcela propadne herectví. Fuches, který zařizuje Barryho zakázky, jej „pronajme“ velmi brutální čečenské mafii z Los Angeles. Barry sleduje svou oběť na lekci herectví. Zde je okamžitě okouzlen skupinkou herců – a především dívkou Sally. Barry chce mezi těmito nadějnými talenty začít nový život, ale jeho zločinecká minulost ho drží ve svých spárech. Dokáže najít mezi oběma světy rovnováhu? Seriál pracuje podobným stylem jako Dexter – přestavuje sympatického zabijáka, který zabíjí vlastně jen ty špatné, ale na rozdíl od Dextera působí reálněji a lidštěji. Bill Hader v hlavní roli je výborný. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Bill Hader, Stephen Root, Henry Winkler, Sarah Goldberg, Glenn Fleshler, Anthony Carrigan

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

Městečko Schitt's Creek Dříve nechutně bohatý magnát z videopůjčovny Johnny Rose, jeho manželka Moira, hvězda seriálů, a jejich dvě děti, über-hipsterský syn David a společenská dcera Alexis, se náhle ocitnou na mizině. Jsou nuceni žít v Schitt's Creek, malém depresivním městečku, které si kdysi koupili jako žert. Představte si, že jste celý život byli v přepychu, vše za vás dělal najatý personál, a najednou čelíte reálnému životu. Jak to asi dopadne? Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Schitt's Creek

Hrají: Eugene Levy, Catherine O'Hara, Daniel Levy, Annie Murphy, Emily Hampshire, Chris Elliott, Jennifer Robertson

Původ a premiéra: Kanada, 2015

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Voyo (dabing)

Arrested Development Michael Bluth je vdovec a má třináctiletého syna George-Michaela. Poté, co je Michaelův otec, který je v čele rodinného konglomerátu, uvězněn za daňové podvody, musí Michael udržet zbytek dysfunkční rodiny pohromadě. Je to však banda rozmazlených snobů, kteří žili z firemních peněz. Nyní jsou bankovní účty zmrazeny a tak si musí zvykat na dosud nepoznanou finanční tíseň. Je to příběh bohaté rodiny, která přišla o všechno, a jediného syna, který neměl jinou možnost, než je udržet pohromadě. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Jason Bateman, Portia de Rossi, Will Arnett, Michael Cera, Alia Shawkat, Tony Hale, David Cross

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online