Vybrali jsme nejlepší LGBT filmy. Víme, kde si je můžete pustit online

Vybrali jsme nejlepší filmy, které za zabývají problematikou sexuálních menšin. LGBT+ zahrnuje lesby, gaye, bisexuály a transgender, ale i queer, intersexuální, asexuální a další osoby. V našem výběru najdete výborné komedie, dramata, ale také skvělé dokumenty.

Dobrodružství Priscilly, královny pouště Hrdiny svérázného road movie jsou dva transvestité a jeden transsexuál, kteří se ze Sydney vypraví v rozhrkaném autobuse s ženským jménem Priscilla přes poušť do australského vnitrozemí, aby v městečku Alice Springs účinkovali se svou show. Muži v ní tančí v excentrických ženských kostýmech na populární hity ze 70. let. Cestou se trojice setkává s nejrůznějšími lidmi; jen někteří jsou však ochotni jejich odlišnost akceptovat. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Drama

Původní název: The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert

Režie: Stephan Elliott

Hrají: Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce, Bill Hunter

Původ a premiéra: Austrálie, 1994

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Ptačí klec Homosexuální pár chce udělal radost svému synovi, který si chce vzít dceru konzervativního senátora. Musí předstírat, že žijí jako spořádaní diplomaté – a jako muž a žena. Výborný scénář, skvělé herecké výkony – je to film z kategorie „musíte vidět“. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Komedie

Původní název: The Birdcage

Režie: Mike Nichols

Hrají: Robin Williams, Gene Hackman, Nathan Lane, Hank Azaria, Dan Futterman, Christine Baranski, Tom McGowan

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Zkrocená hora Příběh lásky a přátelství od oscarového režiséra Anga Leeho. Milostný příběh dvou mladých kovbojů (Heath Ledger a Jake Gyllenhaal), kteří se poznali v létě roku 1963, když pracovali na hoře Brokeback. Slavný film z osmi nominací na Oscara proměnil tři. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Brokeback Mountain

Režie: Ang Lee

Hrají: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Randy Quaid, Michelle Williams, Anne Hathaway, Larry Reese, Valerie Planche

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 134 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Kluci nepláčou Teena Brandonová utíká z malého městečka před spravedlností po krádeži auta a při té příležitosti změní své jméno na chlapecké Brandon Teena. O kompletní změně osobnosti přemýšlí již dlouho. V obrovských zmatcích, které provázejí přeměnu, se seznamuje s dívkou jménem Lana, která fatálně vstoupí do jejího života. Film vznikl na základě skutečných událostí a neskutečně věrohodný herecký výkon vynesl představitelce hlavní role Oscara. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Boys Don't Cry

Režie: Kimberly Peirce

Hrají: Michal Dymek, Hilary Swank, Chloë Sevigny, Petr Voříšek, Petr Starý, Magdalena Reifová, Alicia Goranson

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Dear Ex Sanlian se po smrti bývalého manžela dozví, že pojistku původně psanou na společného syna převedl na neznámého člověka, ke kterému se syn navíc záhadně nastěhuje. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Komedie

Režie: Mag Hsu

Hrají: Qiu Ze, Joseph Huang, Spark Chen, Ai-Lun Kao, Chou Min-Fu, Fang Wang, Hsieh Ying Shiuan

Původ a premiéra: Tchajwan, 2018

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

The Untold Tales of Armistead Maupin Dokumentární film zkoumá život a dílo jednoho z nejoblíbenějších amerických spisovatelů. Sleduje jeho vývoj z konzervativního syna „starého Jihu“ na průkopníka v oblasti práv homosexuálů, jehož romány inspirovaly miliony lidí. S pomocí přátel nabízí Maupin upřímný pohled na cestu, která ho zavedla z vietnamských džunglí do první linie americké kulturní války. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Dokumenty

Režie: Jennifer M. Kroot

Hrají: Armistead Maupin, Laura Linney, Jonathan Groff, Kate Bornstein, Margaret Cho, Amanda Palmer, Olympia Dukakis

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Head On Devatenáctiletý Ari je konfrontován s vlastní sexualitou i svou řeckou rodinu, která se přistěhovala do Austrálie. Ari bojuje nejen se svojí homosexulitou, ale také se svými tradičními řeckými rodiči, kteří o jeho sexuálních aktivitách vůbec nevědí. Je lepší se držet tradic, nebo dát přednost promiskuitnímu sexu a drogám? Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Drama

Režie: Ana Kokkinos

Hrají: Alex Dimitriades, Paul Capsis, Julian Garner, Elena Mandalis, Tony Nikolakopoulos, Damien Fotiou, Eugenia Fragos

Původ a premiéra: Austrálie, 1998

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

I Am Michael Kontroverzní, skutečný příběh o homosexuálním aktivistovi, redaktorovi LGBT časopisu, který pomáhá ostatním mladým lidem akceptovat jejich sexuální orientaci. Vážné zdravotní problémy však řeší obrácením se na boha, návratem ke konzervativním hodnotám a odmítnutím homosexuality. Hodnocení IMDb: 57 % Žánr: Drama

Hrají: James Franco, Zachary Quinto, Emma Roberts, Daryl Hannah, Avan Jogia, Lesley Ann Warren, Leven Rambin

Původ a premiéra: USA, 2015 Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga Hlavní hrdinka se potýká s velkým přáním své rodiny – aby se vdala. Jak se ale tradiční a konzervativní indická rodina vyrovná s její lesbickou láskou? Hodnocení IMDb: 50 % Žánr: Romantické filmy

Režie: Shelly Chopra Dhar

Hrají: Sonam Kapoor, Anil Kapoor, Juhi Chawla, Rajkummar Rao, Abdul Quadir Amin, Regina Cassandra, Sara Arjun

Původ a premiéra: Indie, 2019

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Dokonalost Byla skvělou hudebníci a všichni ji předpovídali, že nikdo nebude hrát na cello lépe než ona. Ale zdá se, že hraje. A ona udělá cokoliv, aby právě ona byla tou nejlepší. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Perfection

Režie: Richard Shepard

Hrají: Allison Williams, Logan Browning, Steven Weber, Alaina Huffman, Glynis Davies, Molly Grace, Milah Thompson

Původ a premiéra: Kanada, 2018

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Otřes mozku Abby se po ráně do hlavy rozhodne, že se stane někým jiným a začne nový život. Už nechce být pouze ženou v domácnosti a starat se o děti. Přes den začne tajně pracovat jako prostitutka se specializací na bohaté zákaznice. Hodnocení IMDb: 57 % Žánr: Drama

Původní název: Concussion

Režie: Stacie Passon

Hrají: Robin Weigert, Maggie Siff, Johnathan Tchaikovsky, Julie Fain Lawrence, Laila Robins, Ben Shenkman, Janel Moloney

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Alex Strangelove Alex Truelove je právě v posledním ročníku střední školy a vedle plánu dostat se na vysněnou univerzitu by rád co nejdříve přišel o panictví se svou přítelkyní Claire. Vše se poněkud zkomplikuje, když Alex na jednom večírku potkává o rok staršího Elliota, který je otevřený gay. Toto zpočátku nevinné setkání odstartuje kolotoč událostí, kvůli kterým Alex začíná zpochybňovat jak svůj vztah ke Claire, tak svoji sexualitu. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Komedie

Režie: Craig Johnson

Hrají: Daniel Doheny, Madeline Weinstein, Antonio Marziale, Daniel Zolghadri, Nik Dodani, Annie Q., Kathryn Erbe

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

V mužském objetí Kronika velké lásky Tima a Johna, kteří se do sebe zamilovali už na střední škole. John byl kapitánem fotbalového týmu, Tim hercem ve školním souboru. Jejich vztah vydržel patnáct let a přečkal všechny nástrahy – odmítání okolím, odloučení, diskriminaci, pokušení, žárlivost i nevěru. Osudnou se stává až epidemie AIDS, která propuká v 80. letech... Milostné drama bylo natočené podle životopisného bestselleru australského spisovatele, herce a aktivisty Timothyho Conigravea. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Drama

Původní název: Holding the Man

Režie: Neil Armfield

Hrají: Ryan Corr, Craig Stott, Guy Pearce, Sarah Snook, Anthony LaPaglia, Geoffrey Rush, Camilla Ah Kin

Původ a premiéra: Austrálie, 2015

Délka: 128 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Sněží, sněží Vypukne ohromná sněhová bouře, která malé městečko Gracetown odřízne od světa. Ale i tak zůstane čas na přátelství či nové romantické vztahy ve skupině středoškoláků. Hodnocení IMDb: 58 % Žánr: Komedie

Původní název: Let It Snow

Režie: Luke Snellin

Hrají: Shameik Moore, Kiernan Shipka, Isabela Moner, Odeya Rush, Joan Cusack, Jacob Batalon, Miles Robbins

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokušitel Ned je intelektuální zrzek, který má rád indie hudbu a nenávidí sport. Všichni na jeho internátní škole jsou přitom posedlí rugby a baví se šikanou outsiderů. A jako by toho nebylo dost, Nedův nový spolubydlící je rugby hvězda Connor a jeho nový učitel angličtiny mu nedá jedničku za obšlehnutí hudebních textů do eseje. S lehkostí a skvělým soundtrackem podaný příběh dospívaní tří mladých mužů. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Drama

Původní název: Handsome Devil

Režie: John Butler

Hrají: Andrew Scott, Michael McElhatton, Hugh O'Conor, Amy Huberman, Norma Sheahan, Stephen Hogan

Původ a premiéra: Irsko, 2017

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

My ostatní Devětadvacetiletý scenárista David se vrací z New Yorku do rodného Sacramenta, aby se postaral o matku Joanne, která umírá na rakovinu. Přijíždí poražen. V New Yorku právě nepustili do výroby pilot pořadu, který napsal, a navíc se s ním rozešel přítel. Řadu nešťastných příhod uzavírá nejen terminální stádium matčiny nemoci, ale i nábožensky založený otec, který odmítá přijmout Davidovu sexualitu. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Drama

Původní název: Other People

Režie: Chris Kelly

Hrají: Jesse Plemons, Molly Shannon, Bradley Whitford, Madisen Beaty, Maude Apatow, John Early, Zach Woods

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), DaFilms (bez dabingu a titulků)

Single Man Profesor George Falconer nemůže po smrti svého dlouholetého partnera přijít životu na chuť. Nezvedá telefony, zůstává v kontaktu pouze s jedinou kamarádkou a svět se pro něj stal jen nepříjemnou rutinou. Každý den začíná s jedním cílem: nějak jej protrpět do dalšího. Jeden den ale přinese změnu. Single Man je příběh o lásce a osamění, zdánlivě bezejmenných okamžicích a záblescích smyslu života. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: A Single Man

Režie: Tom Ford

Hrají: Colin Firth, Julianne Moore, Ryan Simpkins, Teddy Sears, Paul Butler, Aaron Sanders, Keri Lynn Pratt

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Vodafone TV (dabing a titulky)

Hledám Amy Dva nejlepší přátelé Holden a Banky jsou snaživí newyorští kreslíři. Když se citlivý Holden zamiluje do atraktivní Alyssy, vystaví to jejich přátelství těžké zkoušce, protože Alyssa je lesbička a Banky není zrovna přítelem homosexuálů. Pikantními detaily z Alyssiny minulosti se proto snaží Holdenovu lásku v zárodku uhasit. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Komedie

Původní název: Chasing Amy

Režie: Kevin Smith

Hrají: Ben Affleck, Joey Lauren Adams, Dwight Ewell, Scott Mosier, Kevin Smith, Ethan Suplee, Casey Affleck

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Život Adèle Cenami z evropských filmových festivalů ověnčený příběh jedné lásky dvou mladých žen a jejich cesty k sebepoznání. Film se silným tématem o milostném vztahu mezi dvěma mladými ženami, které tápají a hledají svoji identitu. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama

Původní název: Blue Is the Warmest Color

Režie: Abdellatif Kechiche

Hrají: Léa Seydoux, Adele Exarchopoulos, Jeremie Laheurte, Aurélien Recoing, Salim Kechiouche, Sandor Funtek, Mona Walravens

Původ a premiéra: Francie, 2013

Délka: 179 minut Život Adèle: recenze filmu Vítězný film z Cannes přináší kromě explicitně pojatých sexuálních scén intenzivní emocionální zážitek z realisticky vykresleného vztahu, který budete chtít znovu a znovu zažívat na vlastní kůži. Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků), Edison (bez dabingu a titulků)

Smrt a život Marshy P. Johnson V roce 1992 bylo v řece nalezeno tělo Marshy P. Johnson – legendy, jež se podle dobového slangu hrdě identifikovala jako drag queen a založila první organizaci zabývající se právy transexuálních osob. Policie za příčinu smrti označila sebevraždu a navzdory protestům odmítala případ vyšetřit. Vzala si však život sama, zvláště když byla angažovaná ve Stonewallských nepokojích i v činnosti ACT UP? Dráždila někoho natolik, aby se dopustil vraždy? Victorie Cruz vyšetřuje mysteriózní smrt a hledá pravdu. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Dokumenty

Původní název: The Death and Life of Marsha P. Johnson

Režie: David France

Hrají: Vito Russo

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Carol Mladá prodavačka z newyorského obchodního domu se zamiluje do starší vdané ženy Carol, která její city opětuje. Jenže Carol je vdaná, má rodinu a píšou se konzervativní 50. léta. Vztah dvou žen je společensky nepřijatelný a postavený mimo zákon. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Drama

Režie: Todd Haynes

Hrají: Rooney Mara, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Kyle Chandler, Carrie Brownstein, Cory Michael Smith, John Magaro

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Aerovod (bez dabingu a titulků), Starmax (titulky)

Šprtky to chtěj taky Dvě superchytré holky, které celou střední školu strávily nad učebnicemi, si uvědomí, že dospívání je také o zábavě. Rozhodnou se proto vměstnat čtyři roky pařeb do jednoho večera. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Komedie

Původní název: Booksmart

Režie: Olivia Wilde

Hrají: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Mason Gooding, Skyler Gisondo, Victoria Ruesga, Billie Lourd, Molly Gordon

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky)

Kdybys jen tušil Příběh premiantky, která pomáhá místnímu nafrněnci získat nejpopulárnější dívku na škole. Dívka zároveň zjišťuje, že má k této školní favoritce své vlastní city. Hodnocení IMDb: 56 % Žánr: Komedie

Původní název: The Half of It

Režie: Alice Wu

Hrají: Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire, Collin Chou, Wolfgang Novogratz, Catherine Curtin, Billy Thomas Myott

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Circus of Books Skromný pár Karen a Barry Masonovi vedl téměř čtyři desetiletí Circus of Books, obchod s pornografií v Los Angeles, který se stal centrem místní gay komunity. V roce 1976 obchod převzali a o deset let později se stali největšími distributory gay porna v USA. Film se mapuje dvojí život, který Masonovi vedli, a snahu vyvážit roli rodičů v době, kdy v USA nebyla LGBT komunita akceptována. Příběh vypráví jejich vlastní dcera. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Dokumenty

Režie: Rachel Mason

Hrají: Larry Flynt, Rachel Mason, Jeff Stryker, Alaska Thunderfuck

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Cukrář Služební cesty mohou přinést mnohá překvapení a není výjimkou, pokud mezi ně patří setkání, jež přeroste v milenecký vztah. Poměr Thomase, cukráře žijícího v Berlíně, a Orana, ženatého muže původem z Izraele, však po několika měsících utne tragická událost. Oran umírá při dopravní nehodě a Thomas nevidí jiné východisko, než vyhledat vdovu, jež teď sama vychovává Oranova syna. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Drama

Původní název: The Cakemaker

Režie: Ofir Raul Graizer

Hrají: Tim Kalkhof, Sarah Adler, Royal Miller, Zohar Strauss, Sandra Sade, Tamir Ben Yehuda, Stephanie Stremler

Původ a premiéra: Izrael, 2017

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Aerovod (bez dabingu a titulků)

Tajná láska Dvě ženy tajily svoji lásku několik desetiletí. Svět se sice změnil, ale přihlásit se v pozdním věku k homosexualitě není vůbec jednoduché. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Dokumenty

Původní název: A Secret Love

Režie: Chris Bolan

Hrají: Terry Donahue, Pat Henschel

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Portrét dívky v plamenech Talentovaná malířka Marianne dostane v roce 1760 zadání odjet do panského domu na izolovaném francouzské ostrově a namalovat tam svatební portrét Héloise. To je dívka z bohaté rodiny, která na přání své matky právě opustila klášter, aby se provdala do Milána. Héloise domluvenému manželství vzdoruje tím, že se odmítá nechat portrétovat, Marianne proto hraje roli najaté společnice a maluje svůj objekt po večerech zpaměti. Mezi oběma dívkami postupně roste vzájemná přitažlivost umocněná blížícím se koncem svobody. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Drama

Původní název: Portrait of a Lady on Fire

Režie: Céline Sciamma

Hrají: Noémie Merlant, Adele Haenel, Luana Bajrami, Valeria Golino, Christel Baras, Armande Boulanger, Guy Delamarche

Původ a premiéra: Francie, 2019

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: Aerovod (bez dabingu a titulků), DaFilms (titulky)

Moonlight Příběh mladíka, který vyrůstá v drsné černošské čtvrti v Miami a objevuje při tom své místo ve společnosti. A také svoji sexuální orientaci. Moonlight zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální identity ve třech různých životních etapách od dětství až po dospělost. Je zároveň portrétem mladého člověka, současných amerických předměstí i nepostřehnutelných sil, které formují lidské životy. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Drama

Režie: Barry Jenkins

Hrají: Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe, Ashton Sanders, Jharrel Jerome, Naomie Harris, Mahershala Ali

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 110 minut Moonlight: oscarový film roku [recenze] Pozitivní diskriminace nebo oprávněné vítězství v nejprestižnějším filmovém klání? Odpověď hledejte v nadčasovém příběhu o hledání vlastní identity. Kde si film můžete pustit: Aerovod (bez dabingu a titulků)

Byl by to hřích Seriál nahlíží na přátelství a lásku během epidemie AIDS v 80. letech minulého století očima tří mladých gayů, kteří začínají nový život v Londýně. Ve stínu této choroby jsou odhodláni žít a milovat vášnivěji než kdy dřív. HBO přichystalo scenáristicky, režijně i herecky propracovanou seriálovou pecku. Hodnocení IMDb: 91 % Žánr: Komediální seriál

Původní název: It's a Sin

Režie: Peter Hoar

Hrají: Olly Alexander, Callum Scott Howells, Lydia West, Omari Douglas, Nathaniel Curtis, Neil Ashton, Keeley Hawes

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka jednoho dílu: 45 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)