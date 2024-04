Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Úzkostlivá Syd se snaží překonat nástrahy střední školy, trable v rodině i zamilování do svojí nejlepší kamarádky. A ještě musí udržet na uzdě svoje nadpřirozené schopnosti, jež se v ní začínají probouzet. Když se její emoce vymknou kontrole, je to špatné i pro její okolí.

Provokativní a současný seriál otevřeně řeší témata sexuality, rasismu, příslušnosti k menšinám, mentálního zdraví nebo tělesného obrazu optikou dnešních teenagerů. Nezastírá citlivé otázky jako sexuální napadení nebo domácí násilí. Dává nahlédnout do nepřikrášleného světa mladých se vším, co k němu patří.

Animovaný fantasy komediální seriál vypráví o sebevědomé dospívající dívce Luz. Náhodou narazí na portál do kouzelného světa, kde se spřátelí s rebelující čarodějnicí Edou a rozkošně malým bojovníkem Kingem. Přestože nemá magické schopnosti, Luz si plní svůj sen stát se čarodějkou tím, že slouží jako učednice v Sovím domě. A nakonec najde novou rodinu v prostředí, kde to nečekala.

Dnes už slavný hudební seriál byl ve své době naprostým fenoménem. Neváhal otevřít často kontroverzní témata, paradoxně jsou zde věci, které by v dnešní hyperkorektní době už tvůrcům neprošly. Jestli máte rádi hudbu, směle do toho.

Taneční muzikál zkoumá střet několika segmentů života a společnosti v New Yorku 80. let: světa plesové kultury, vzestupu luxusního Trumpova světa a společenské a literární scény v centru města. Autentický seriál se vyznačuje obsazením skutečných transgender hereček, tvůrci na seriálu pracovali i s dalšími členy komunity LGBT+.

Výstřední společnost

Mary Ann se vrací do současného San Francisca a znovu se setkává se svou dcerou a bývalým manželem dvacet let poté, co je opustila kvůli své kariéře. Mary Ann, prchající před krizí středního věku, kterou jí způsobil její „dokonalý“ život v Connecticutu, je vtažena zpět do života svých přátel a jejich rodin, nové generace mladých queer obyvatel žijících na Barbary Lane 28.

Seriál řeší aktuální společenská témata, ale také oslavuje city, toleranci a různorodost lidských osudů.

Hodnocení Kinobox.cz: 73 %

Žánr: Drama seriály

Původní název: Tales of the City

Hrají: Laura Linney, Olympia Dukakis, Elliot Page, Zosia Mamet, Paul Gross, Clea Alsip

Původ a premiéra: USA, 2019

Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)