Našli jsme nejlepší současné horory. Víme, jestli a kde si je pustíte online

Nosferatu Děj se odehrává v roce 1838 a sleduje mladého realitního agenta, jenž je vyslán do Transylvánie, aby uzavřel obchod s tajemným hrabětem Orlokem). Po příjezdu zjišťuje, že Orlok je upír posedlý jeho manželkou Ellen. Ta, sužovaná temnými vizemi, se stává středem Orlokovy posedlosti, což vede k sérii děsivých událostí, které ohrožují nejen její život, ale i celé město Wisborg. Nosferatu se může směle zařadit mezi nejlepší draculovské adaptace vůbec, a to především díky stylové atmosféře zkázy a rozkladu. Patří k snímkům, které se vám zaryjí pod kůži, a je jedním z mála filmů, u něhož se budete v té všudypřítomné depresi a hrůze utápět s rozkoší. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Horory

Režie: Robert Eggers

Hrají: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Paul Maynard, Adéla Hesová

Původ a premiéra: USA, 2024

ArticleBox ORIGINÁL Recenze filmu Nosferatu. Perfektní pocta originálu i děsivá knižní adaptace. Hrůza vás absolutně pohltí : 11553] Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Google TV (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Světová válka Z Život bývalého vyšetřovatele OSN Gerryho Lanea a jeho rodiny se zdá být spokojený. Náhle však svět zachvátí záhadná infekce, která mění celé lidské populace v běsnící nemyslící zombie. Poté, co jen stěží unikne chaosu, se Lane vydá na misi, jejímž cílem je tuto nemoc vyšetřit. Následuje nebezpečná cesta kolem světa, na níž musí čelit nebezpečím a překážkám, aby našel odpovědi dříve, než lidská civilizace padne. Hvězdně obsazený film rozhodně není běžné „zombie" dílo plné vyčpělých klišé. Snaží se poměrně realisticky popsat průběh podobné apokalypsy a řešení problému. Pomáhá velmi kvalitní předloha. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Horory

Původní název: World War Z

Režie: Marc Forster

Hrají: Brad Pitt, Mireille Enos, Abigail Hargrove, Sterling Jerins, James Badge Dale, Elyes Gabel, David Andrews, Daniella Kertesz, Ludi Boeken, Fana Mokoena

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Oneplay (bez dabingu a titulků), Apple TV (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků), Google TV (titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Hříšníci Dvojčata Smoke a Stack Mooreovi, veteráni první světové války a bývalí členové chicagského podsvětí, vracejí domů s cílem otevřít hudební klub pro místní černošskou komunitu. Jejich plány však naruší příchod irského upíra Remmicka, který sebou přináší nadpřirozené zlo. Výborný a také komerčně velmi úspěšný horor. Michael B. Jordan zde ztvárnil obě hlavní postavy pomocí vizuálních efektů. Hudbu složil Ludwig Göransson, který využil dobový rezofonický kytarový nástroj z roku 1932, na soundtracku se ale podílel i Lars Ulrich, bubeník slavné skupiny Metallica. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Horory

Původní název: Sinners

Režie: Ryan Coogler

Hrají: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Delroy Lindo, Li Jun Li, Lola Kirke, yao

Původ a premiéra: USA, 2025 Recenze filmu Hříšníci. Hororový nářez s artovou tváří nabízí uhrančivý a krvelačný zážitek Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Děsivé dědictví Poté co zemře babička, musí rodina Grahamových rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější tajemství svých předků. S přibývajícími odhaleními se čím dál více snaží překonat svůj neblahý osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod a pomalu ničí vše, co znají. Film se řadí mezi ty vůbec nejděsivější. Neúprosné rodinné drama, které často i v reálu následuje po takových nepříjemných tragédiích, se zde prolíná s příběhem o posedlosti démonem. Výborně pracuje s atmosférou a pocity, podvedený je také soundtrack. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Horory

Původní název: Hereditary

Režie: Ari Aster

Hrají: Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Gabriel Byrne, Ann Dowd, Mallory Bechtel, Brock McKinney, Jake Brown, Morgan Lund, Zachary Arthur

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (bez dabingu a titulků), Apple TV (titulky), DaFilms (bez dabingu a titulků), KVIFF TV (titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků), SledovaniTV (bez dabingu a titulků)

Ať vejde ten pravý Děj se odehrává v roce 1982 na stockholmském sídlišti. Dvanáctiletý Oskar je osamělý outsider, kterého spolužáci ve škole šikanují; doma sní o pomstě trojici tyranů. Setká se stejně starou dívkou Eli, která se právě přistěhovala. Záhadná Eli ho svým podivným chováním přitahuje a obě samotářské děti se sblíží. Dívka ví, že musí město po určité době opustit, a snaží se naučit slabého a šikanovaného Oskara bránit se. Později se vrací, aby ho zachránila před krutou pomstou spolužáků. Horor postihuje i krutost dospívání a křehkost prvního hlubokého vztahu. Byť zde nechybí upíři a romantická linka, tento komorní horor má do Stmívání daleko. A herecké výkony dětí jsou perfektní. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Horory

Původní název: Let the Right One In

Režie: Tomas Alfredson

Hrají: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl, Karin Bergquist, Peter Carlberg, Ika Nord, Mikael Rahm, Karl-Robert Lindgren, Anders T. Peedu

Původ a premiéra: Švédsko, 2008

Délka: 115 minut Ať vejde ten pravý: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

28 dní poté Skupinka aktivistů, která bojuje za práva zvířat, vtrhne do laboratoře, kde vědci zkoumají opice infikované vzteklinou. Rozjetí ochránci opice pustí z klecí ven, jenže ty je okamžitě pokoušou a nakazí. O 28 dní později se pracovník kurýrní služby Jim probudí v nemocnici z kómatu a zjistí, že budova zeje prázdnotou. Zděšený a osamělý mladý muž opustí nemocnici, aby objevil celou hrůzu. Londýn se naprosto vylidnil. Někde jsou vidět umírající. Virus zlikvidoval téměř celé město. Kvalitní horor natočil režisér Danny Boyle. Potěší zejména tím, že se soustředí na chování lidí v krizové situaci a na prostředí, ve kterém padají všechny morální zábrany. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Horory

Původní název: 28 Days Later

Režie: Danny Boyle

Hrají: Cillian Murphy, Naomie Harris, Noah Huntley, Christopher Eccleston, Christopher Dunne, Emma Hitching, Alexander Delamere, Brendan Gleeson, Megan Burns, Justin Hackney

Původ a premiéra: Velká Británie, 2002

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (titulky), Google TV (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Stáhni mě do pekla Mladá bankovní úřednice Christine se pokouší staré cikánce pomoct s nesplácenou hypotékou. Nadřízený však její snahu stopne, aniž by věděl, jaké následky to pro Christine bude mít – smrtící kletbu! Od této chvíle začíná zběsilá snaha mladé dívky o záchranu své duše, po které se sápou pekelné spáry staré čarodějnice. Svižný horor natočil Sam Raimi, který má na svědomí legendární Smrtelné zlo. V tomto případě jde o přiznané hraní si s hororovým žánrem, přičemž je vidět, že si režisér film točil jednoduše pro radost. Mimochodem, pokud si film pustíte v původním znění, tak v jedné scéně místo romštiny uslyšíte češtinu. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Horory

Původní název: Drag Me to Hell

Režie: Sam Raimi

Hrají: Alison Lohman, Justin Long, Lorna Raver, Dileep Rao, David Paymer, Adriana Barraza, Chelcie Ross, Reggie Lee, Molly Cheek, Bojana Novaković

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Vlak do Pusanu Rozvedený Seok Woo je workoholikem tělem i duší. Své malé dcery si tak příliš neužije. Nyní má dcerka narozeniny a za každou cenu si přeje navštívit maminku. Společně se tak vydávají rychlovlakem ze Soulu do Busanu. V Koreji je náhle vyhlášen výjimečný stav kvůli záhadné virové epidemii. Vlak je téměř připraven k odjezdu, jenže na poslední chvíli do něho naskočí nezdravě vypadající dívka. Stačí jedno kousnutí a začíná holý boj o přežití. Vlak do Pusanu je moderní zombie film se vším, co má mít. V Jižní Koreji se stal také nejvýdělečnějším filmem roku 2016. V roce 2020 režisér natočil pokračování, které už ale spadlo do průměru. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Horory

Původní název: Train to Busan

Hrají: Gong Yoo, Ma Dong-seok, Jung Yu-mi, Choi Woo-shik, Kim Su-an, Kim Eui-sung, Jeong Seok-yong, Shim Eun-kyung, Park Myung-shin

Původ a premiéra: Jižní Korea, 2016

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Uteč Co na tom, že Rose je bílá jako stěna a Chris černý jako noc? Žijeme přece v jednadvacátém století, kdy je boj proti rasové nesnášenlivosti přece už dávno dobojovaný. Minimálně Roseini rodiče jsou na Chrise od prvního momentu nesmírně milí. Vadí jim snad jen to, že si přítel jejich dcery tu a tam zapálí, ale to s barvou kůže přece nesouvisí. Psycholožka Missy dokonce Chrisovi nabídne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocí hypnózy. Všímá si ale, že dva zdejší černošští zaměstnanci se chovají podivně. Náznaků, že všechno není v úplném pořádku, postupně přibývá, a Chris se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co následuje, překoná jeho nejčernější noční můry a všem připraví naprosto nečekaný a nezapomenutelný zážitek. Jde o nejlepší horor roku 2018. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Horory

Původní název: Get Out

Režie: Jordan Peele

Hrají: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, LaKeith Stanfield, Erika Alexander, Betty Gabriel, Marcus Henderson, Ashley LeConte Campbell

Původ a premiéra: USA, 2017 Uteč: Hororová satira na rasové předsudky, recenze filmu Kde si film můžete pustit: Apple TV (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Ti druzí Je konec druhé světové války a Grace se dvěma dětmi čeká na manželův návrat z bojů. Děti trpí alergií na sluneční světlo – jejich rozlehlý dům je proto celý potemnělý a v jeho zšeřelých zákoutí se kromě Grace, dětí a služebnictva skrývá cosi dalšího. Rodina začne mít podezření, že v domě straší. Grace bojuje tváří v tvář podivným událostem a chrání své děti za každou cenu. Mysteriózní horor s výbornou Nicol Kidman v hlavní roli patří k tomu nejlepšímu, co natočila. Film pracuje především s atmosférou a dějem, potěší ty, kdo nemají rádi potoky krve. Pokud máte doma plnohodnotný prostorový zvuk 5.1, tak film oceníte ještě více, neboť tvůrci skvěle využívají i zvukovou stopu. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Horory

Původní název: The Others

Režie: Alejandro Amenábar

Hrají: Nicole Kidman, Christopher Eccleston, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Renée Asherson, Michelle Fairley, Alexander Vince, Gordon Reid, Ricardo López

Původ a premiéra: Španělsko, 2001

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků), Canal Plus (dabing)

Saw: Hra o přežití Šílený sadistický sériový vrah, který je posedlý touhou naučit své oběti hodnotě života, unáší morálně nevyrovnané lidi. Jakmile jsou zajati, musí čelit nemožným volbám v děsivé hře o přežití. Oběti musí bojovat, aby získaly svůj život zpět, nebo při pokusu záchranu zemřít. Mysteriózní horor nabídne velmi hutnou atmosféru, milovníkům žánru není ale třeba tuhle dnes už kultovní sérii představovat. Saw přišel s dobrým nápadem i zpracováním a obojí se ukázalo tak nosné, že tuhle výbornou jedničku následovalo už devět dalších pokračování. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Horory

Původní název: Saw

Režie: James Wan

Hrají: Cary Elwes, Danny Glover, Monica Potter, Michael Emerson, Ken Leung, Tobin Bell, Leigh Whannell, Dina Meyer, Mike Butters, Paul Gutrecht

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

V zajetí démonů Manželé Perronovi se se svými pěti dcerami přestěhují do zchátralého domu na statku v Harrisville. Už během první noci se ale začínají dít paranormální události, ozývají se zvláštní zvuky a všichni mají pocit, že v místnosti s nimi někdo je. Na statek přijíždějí vyšetřovatelé paranormálních jevů Ed a Lorraine Warrenovi. To, co se Warrenovým jeví jako banalita, se brzy stává nejtěžším a nejhrůznějším případem jejich kariéry. Film byl natočen dle skutečných událostí, reální manželé Warrenovi vyšetřovali paranormální jevy v domě Perronových v letech 1973 a 1974. Výborný horor kombinuje kvalitní herecké

Původní název: The Conjuring

Režie: James Wan

Hrají: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Lili Taylor, Ron Livingston, Hayley McFarland, Mackenzie Foy, Joey King, Shanley Caswell, Shannon Kook, Kyla Deaver

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Apple TV (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 13 / 22 Kruh Údajně existuje videonahrávka plná nočních můr, která vede k telefonátu předpovídajícímu divákovu smrt přesně za sedm dní. Jako novinářka je Rachel Kellerová k této historce přirozeně skeptická, dokud čtyři teenageři nezemřou záhadnou smrtí přesně týden po zhlédnutí takové kazety. Rachel se nechá unést svou investigativní zvědavostí, video vypátrá... a shlédne. Nyní má pouhých sedm dní na to, aby rozluštila záhadu Kruhu. Proti japonskému originálu je tato verze z roku 2002 výrazně lepší, čerpá i ze slavné knižní předlohy. Přestože zde netečou potoky krve, tak tento horor používá některé velmi nepříjemné postupy – rozhodně není pro slabší povahy. Existuje i několik volných pokračování. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Horory

Původní název: The Ring

Režie: Gore Verbinski

Hrají: Naomi Watts, Martin Henderson, David Dorfman, Shannon Cochran, Daveigh Chase, Rachael Bella, Jane Alexander, Lindsay Frost, Amber Tamblyn, Sandra Thigpen

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Oneplay (bez dabingu a titulků), Apple TV (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 14 / 22 Viděl jsem ďábla Nebezpečný psychopat zabíjí pro potěšení a páchá sériové vraždy ďábelským způsobem, který si člověk ani nedokáže představit. Jeho oběti jsou různé, od mladých žen až po děti. Policie ho dlouho pronásleduje, ale nedaří se jí ho dopadnout. Jednoho dne se jeho kořistí stane Joo-yeon, dcera vysloužilého policejního šéfa, která je nalezena mrtvá v hrůzném stavu. Její snoubenec Soo-hyun, špičkový tajný agent, si slíbí, že udělá vše, co je v jeho silách, aby se vrahovi krvavě pomstil. I kdyby to mělo znamenat, že se sám musí stát podobnou bestií. Výborný krimi-horor natočil úspěšný korejský režisér Kim Ji-woon volně dle událostí, které provázely vraždy sériového vraha a kanibala Yoo Young-Chula. Ten vraždil v letech 2003 až 2004. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Akční filmy

Původní název: I Saw the Devil

Hrají: Lee Byung-hun, Choi Min-sik, Jeon Kuk-hwan, Cheon Ho-jin, Oh San-ha, Kim Yoon-seo, Nam Bo-ra, Lee Jun-hyuk

Původ a premiéra: Jižní Korea, 2010

Délka: 141 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 15 / 22 Nezvratný osud Sedmnáctiletý Alex má po nástupu do letadla děsivou vizi, jak on a jeho přátelé umírají. Propadne panice a způsobí takový rozruch, že jej společně s dalšími šesti spolucestujícími posádka vykáže z letadla. Po startu letadla následuje exploze a nikdo z pasažérů nepřežije. Nikdo nechápe, jak mohl Alex katastrofu předvídat. Také agenti FBI, kteří vše vyšetřují, si jeho vysvětlení vyslechnou s nedůvěrou a spíše si Alexe zařadí mezi podezřelé. Zvláště když po několika týdnech začínají umírat právě ti, kteří díky Alexovi přežili. Nápaditý originální horor slavil velký úspěch, takže následovalo několik dalších pokračování. „Dvojka“ je dobrá, ale s přibývajícím díly roste brutalita a klesá kvalita. První Nezvratný osud patří mezi horory z kategorie „musíte vidět“. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Horory

Původní název: Final Destination

Režie: James Wong

Hrají: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Tony Todd, Kristen Cloke, Amanda Detmer, Roger Guenveur Smith, Lisa Marie Caruk, Fred Keating, Seann William Scott

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Google TV (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 16 / 22 Rozpolcený Několik mladých dívek je uneseno šílencem, který má třiadvacet rozpolcených osobností. Některé z nich chtějí dívkám ublížit, některé jim pomoci. Všichni tito další věznitelé jsou produktem Kevinovy poruchy osobnosti. Pomoci se mu sice snaží psycholožka, ale zdá se, že na jeho mimořádné rozpolcení nestačí ani její letité zkušenosti. Vyznat se v něm pokouší i jedna z vězněných dívek, která chce Kevinova stavu využít k útěku. Jakožto holka s mučivým traumatem z dětství je mimořádně odolná a vynalézavá... Psychologický horor natočil režisér M. Night Shyamalan (Šestý smysl), herecký koncert zde předvádí James McAvoy. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Thrillery

Původní název: Split

Režie: M. Night Shyamalan

Hrají: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson, Jessica Sula, Sterling K. Brown, Brad William Henke, Sebastian Arcelus, Neal Huff, Kim Director

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 17 / 22 Úsvit mrtvých Svět zachvátila nevysvětlitelná epidemie, která likviduje světovou populaci. Avšak mrtví neumírají – stávají se z nich zombie. Zubožená skupina přeživších našla úkryt ve velkém obchodním středisku. Zde se musejí jednak naučit, jak se bránit před stále početnější hordou zombií, ale především musí vyřešit problém vlastního soužití v uzavřeném prostoru. Skupina, která je odříznutá od zbytku světa, využívá všechny dostupné prostředky v boji proti všem, aby zůstala naživu a našla cestu z obklíčení. Jeden z nejlepších filmů svého žánru předefinoval zombie filmy. Změnil ploužící se tvory na rychlé, nemilosrdné dravce, kteří jdou každému živému jednici po krku. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Horory

Původní název: Dawn of the Dead

Režie: Zack Snyder

Hrají: Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer, Ty Burrell, Matt Frewer, Michael Kelly, Kevin Zegers, Lindy Booth, Jayne Eastwood

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV (titulky)

Pokračování 18 / 22 Sinister Autor detektivních románů objeví na půdě svého domu staré filmové pásy. Souvisejí se záhadnými vraždami, jež se tu kdysi staly. Díky nalezeným záběrům spisovatel zjistí, jak a proč byla v jeho novém domě vyvražděna rodina. Jeho objev ale postaví celou domácnost do cesty nadpřirozené bytosti. I když ve velmi povedené hororu hraje známý Ethan Hawke, měl rozpočet pouze tři miliony dolarů. Divákům se ale líbil, v kinech utržil 82 milionů. Mizernou dvojku ignorujte. S jedničkou má společný už jen název, nápady jsou pryč. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Horory

Režie: Scott Derrickson

Hrají: Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Clare Foley, Juliet Rylance, Michael Hall D'Addario, Victoria Leigh, Blake Mizrahi, James Ransone, Fred Thompson, Cameron Ocasio

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 110 minut Sinister: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 19 / 22 Kosti a skalp Městečko Bright Hope, stojící uprostřed ničeho, vytrhávají z jeho ospalosti pouze občasná loupežná přepadení. Tuto „idylu" ovšem velice rázně utnou příslušníci indiánského kmene, kteří unesou půvabnou Samanthu. Nejedná se totiž o kmen tradiční, nýbrž... kanibalský. A také notně vyhládlý. Čtveřice mužů v čele s šerifem Franklinem Huntem se vydává na záchranou výpravu. Krutost jejich protivníků je však mnohem větší, než si kdo dokázal představit. Drsný a přímočarý hororový western stál jen 1,8 milionů dolarů a byl natočen za 21 dní. Vedle šerifa v podání skvělého Kurta Russella uvidíte další známé herecké tváře. Všichni tento poměrně pomalý film s přehledem utáhnou. Kosti a skalp Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Westerny

Původní název: Bone Tomahawk

Režie: S. Craig Zahler

Hrají: Kurt Russell, Richard Jenkins, Matthew Fox, Lili Simmons, Sean Young, Patrick Wilson, Geno Segers, David Arquette, Kathryn Morris, Sid Haig

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (bez dabingu a titulků), Apple TV (dabing a titulky), Canal Plus (dabing), KVIFF TV (titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 22 Mučedníci Mladá žena se chce pomstít lidem, kteří ji v dětství unesli a týrali. Pomáhá jí přítelkyně, která je také obětí zneužívání dětí. Snaha je však zavede na děsivou cestu do pekla zvrácenosti. Mučedníci se stali kultovním filmem. Provází ho řada historek od těch banálních o lidech omdlévajících během projekce až po tvrzení, že známý producent Bob Weinstein se na něj vydržel dívat zhruba dvacet minut. Jde o extrémně brutální horor, který určitě není pro slabší povahy. Hodnocení Kinobox.cz: 63 % Žánr: Horory

Původní název: Martyrs

Režie: Pascal Laugier

Hrají: Mylène Jampanoï, Morjana Alaoui, Patricia Tulasne, Juliette Gosselin, Anie Pascale, Xavier Dolan

Původ a premiéra: Francie, 2008

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Vodafone TV (dabing)

Pokračování 21 / 22 Vyvrženci pekla Volné pokračování hororu Dům tisíce mrtvol. Pár měsíců uběhlo od doby, co rodina masových vrahů Fireflyových poslala na odpočinek několik svých posledních obětí, mezi kterými byl i poručík George Wydell, bratr současného šerifa. Ten na Fireflye uspořádá hon, ale přesila místních policejních jednotek nestačí a dvěma členům rodiny se podaří prostřílet a utéct. Za jejich dopadení je Wydell schopen obětovat snad úplně všechno. Neúspěch ho donutí najmout si Nesvatou dvojici, dva neméně brutální texaské vrahy. Kontroverzní, velmi drsný a krvavý kriminální horor. Někteří ho považují za veselou sadistickou akční jízdu, jiní za mizernou a nudnou vykrádačku Texaského masakru motorovou pilou. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Horory

Původní název: The Devil's Rejects

Původ a premiéra: Německo, 2005

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 22 / 22 Insidious Když se rodina přestěhuje do nového domu, začnou se dít podivné věci. Zjevují se zde děsivé postavy a je slyšet šepot. Situace vygraduje ve chvíli, kdy se jeden ze synů neprobudí. Lékaři příčinu jeho kómatu nedokážou vysvětlit, věci jsou mnohem osobnější, než si mysleli. Insidious je velmi úspěšná moderní nízkorozpočtovka. Při nákladech 1,5 milionu dolarů film v kinech utržil 100 milionů. Pokračování natočil opět režisér James Wan a bylo finančně ještě úspěšnější. Za dalšími filmy ze série Insidious už stojí jiní tvůrci, kvalita postupně klesá. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Horory

Režie: James Wan

Hrají: Patrick Wilson, Rose Byrne, Barbara Hershey, Leigh Whannell, Angus Sampson, Ty Simpkins, Lin Shaye, Andrew Astor, Joseph Bishara

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Canal Plus (dabing), Kuki (bez dabingu a titulků) Podívejte se také na výběr nejlepších klasických hororů. Psycho, Blair Witch, Vetřelec…

