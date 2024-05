1 / 30



30. Wonka Willy Wonka, mladý a chudý muž plný nápadů a odhodlání se s očima plnýma snů a kapsami mincí vydává do centra čokoládového průmyslu. Chce si otevřít vlastní čokoládovnu a stát se konkurencí největším světovým podnikům. Avšak v nelítostném městě čokolády rychle zjišťuje, že jeho skromné úspory nestačí. Skončí téměř v otroctví. Willyho talent a genialita však i přes nepřátelství cukrářského kartelu neztratí naději. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Fantasy filmy

Režie: Paul King

Hrají: Timothée Chalamet, Sally Hawkins, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Hugh Grant, Paterson Joseph, Olivia Colman, Tom Davis, Simon Farnaby, Jim Carter

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Late Night with the Devil V přímém přenosu noční talk show moderátora Jacka Delroye v roce 1977 se odehrává noční můra. Show zažívá pokles sledovanosti a Jack ve snaze oživit ji plánuje speciální halloweenský díl. Aniž by tušil, jaké zlo tím vypustí do obývacích pokojů Ameriky. Co mělo být nezapomenutelným večerem plným zábavy a strašidelných překvapení, se rychle obrací v horor, když se ďábel objev přímo během živého vysílání. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Horory

Režie: Cameron Cairnes, Colin Cairnes

Hrají: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss, Fayssal Bazzi, Ingrid Torelli, Rhys Auteri, Georgina Haig, Josh Quong Tart, Christopher Kirby, Steve Mouzakis

Původ a premiéra: Austrálie, 2024

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Mladá dáma Dcera krále si vezme krásného, mladého prince, aby vzápětí zjistila, že to všechno byla past. Královská rodina ji jen naverbovala jako oběť, aby splatila dávný dluh drakovi. Dějem se táhne důležitost přijetí osudu a odpovědnosti. Jsou zde kladeni do kontrastu dva králové, kteří se ke svým potomkům chovají odlišným způsobem. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Damsel

Režie: Juan Carlos Fresnadillo

Hrají: Millie Bobby Brown, Nick Robinson, Robin Wright, Shohreh Aghdashloo, Angela Bassett, Ray Winstone, Brooke Carter, Rui M Tomas, Ulli Ackermann, Erickson Dos Santos Gomes

Původ a premiéra: USA, 2024 Mladá dáma od Netflixu je překvapivě dobrý archetypální příběh. Hororová feministická agitka se nekoná (recenze) Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Železní bratři Příběh vzestupu a pádu dynastie Von Erichů, rodiny zápasníků, která od 60. let minulého století výrazně ovlivnila svět profesionálního wrestlingu. Je to vyprávění plné tragédie i triumfů. Bratři Von Erichové – Kevin, Kerry, David a Mike – nebojovali jen proti soupeřům v ringu, ale i s rodinným prokletím pod vedením svého despotického otce a trenéra. Stali se nerozlučnými ikonami v nekompromisním světě wrestlingu. Jejich emotivní příběh odhaluje nejen sourozeneckou lásku a oddanost rodině, ale i to, jak tvrdě byli tlačeni k vítězstvím. To nakonec ovlivnilo jak jejich profesionální, tak osobní životy. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Životopisné filmy

Původní název: The Iron Claw

Režie: Sean Durkin

Hrají: Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White, Stanley Simons, Holt McCallany, Lily James, Maura Tierney, Cazzey Louis Cereghino, Kevin Anton, Maxwell Friedman

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Vládcové nebes Letci 100. bombardovací skupiny se během druhé světové války vydávají na nebezpečné mise proti Hitlerovým silám, aby podpořili postup spojeneckých pozemních vojsk v různých částech Evropy. V pěti mílích nad zemí a hluboko za nepřátelskými liniemi čelí deset mužů v bombardéru známém jako Létající pevnost neustávajícím útokům německých stíhaček. Tyto často sebevražedné mise mezi nimi utvářejí bratrstvo založené na odvaze, ztrátách a triumfech. Příběh těchto mužů je svědectvím o hrdinství a nezlomné vůli čelit v boji za svobodu zdánlivě nepřekonatelným překážkám. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Válečné seriály

Původní název: Masters of the Air

Hrají: Anthony Boyle, Nate Mann, Raff Law, Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan, Kieron Moore, Buck Braithwaite, Ncuti Gatwa

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Opičí muž Když byl Chlapec ještě malý, vyprávěla mu jeho matka o mýtickém opičím králi Hanumanovi, ochránci bezmocných a utlačovaných. Po její tragické smrti se chlapec musel vyrovnat s hořkým poznáním, že žádný Hanuman neexistuje. Dospěl v muže, který v masce opičáka pravidelně navštěvuje nelegální zápasy, kde ho do krve tlučou populárnější zápasníci. Snaží se proniknout mezi zkorumpovanou elitu a pomstít svou matku. Příběh plný legend a temných uliček postupně odkrývá sílu a odvahu skrytou v srdci zdánlivě obyčejného muže. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Monkey Man

Režie: Dev Patel

Hrají: Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash, Vipin Sharma, Sikandar Kher, Sobhita Dhulipala, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte, Makrand Deshpande, Brahim Achabbakhe

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

X-Men '97 V pokračování slavného animovaného seriálu z devadesátých let se skupina mutantů známých jako X-Men snaží ochránit svět, který je nenávidí a bojí se jich. Po smrti Charlese Xaviera se vedení školy pro nadanou mládež ujímá Magneto, což vyvolává podezření a obavy. X-Men jsou postaveni před nečekanou a nebezpečnou budoucnost, ve které musí čelit novým výzvám a hrozbám. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Ray Chase, Jennifer Hale, Alison Sealy-Smith, Cal Dodd, JP Karliak, Lenore Zann, George Buza, A.J. LoCascio, Holly Chou, Isaac Robinson-Smith

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 33 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Stopař Osamělý vlk a lovec odměn se ve svém staromódním karavanu toulá Spojenými státy. Využívá své odborné stopařské schopnosti k řešení záhad a pomáhá soukromým osobám i orgánům nalézat pohřešované osoby a řešit zločiny. Přitom se musí vyrovnávat s vlastní rozvrácenou rodinou, což jeho úkoly často komplikuje. Jeho nejnovější případ však změní vše, co doposud znal. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Tracker

Režie: Ken Olin

Hrají: Justin Hartley, Mary McDonnell, Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise, Fiona Rene

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 39 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Fargo Temné zločiny a poklesky z různých dob a s různými postavami, které spojuje jediné – nehostinná atmosféra státu Minnesota. Co sezóna, to jeden příběh. Pokud patříte mezi fanoušky seriálu a bratří Coenů, určitě nevynechte ani nejnovější pátou řadu. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Ewan McGregor, Chris Rock, Patrick Wilson, Michael Stuhlbarg, Ted Danson, Jessie Buckley, Carrie Coon, Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Mary Elizabeth Winstead

Původ a premiéra: USA, 2014–2024

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Kung Fu Panda 4 Po se má stát novým duchovním vůdcem Údolí klidu a zároveň musí najít nástupce na pozici Dračího bojovníka. I když se nejdříve zdá, že o duchovním vedení skoro nic neví, pokusí se vyškolit nového kung fu praktikanta. Jeho úkol ale komplikuje mocná čarodějnice, která plánuje oživit všechny hlavní zloduchy, jež Po v minulosti porazil. S pomocí svých schopností se mění v různé postavy a snaží se získat bojové dovednosti poražených nepřátel. Po tak čelí nejen výzvě najít nástupce, ale i zastavit novou hrozbu, která ohrožuje jeho Údolí klidu. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Akční filmy

Režie: Mike Mitchell, Stephanie Stine

Hrají: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Bryan Cranston, Ke Huy Quan, Dustin Hoffman, Ian McShane, James Hong, Angelina Jolie, Jackie Chan

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Larry, kroť se Larry David, známý ze sitcomu Seinfeld, se představuje v komediální sérii, kde hraje přehnanou verzi sebe sama. V paralelním vesmíru, kde Larry nedokáže udělat nic správně, se zdánlivě banální detaily každodenního života mění v řetězové reakce vedoucí k katastrofálním důsledkům. Přestože je obklopen milující manželkou, dobrými přáteli, úspěšnou kariérou a skvělým domovem, jeho neustálé sociální faux pas a hledání osobního štěstí ho neustále přivádějí do trapných a často ničivých situací. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Curb Your Enthusiasm

Hrají: Larry David, Jeff Garlin, Susie Essman, Dustin Hoffman, Cheryl Hines, J.B. Smoove

Původ a premiéra: USA, 2000–2024

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Anatomie pádu Úspěšná spisovatelka Sandra žije se svým manželem Samuelem a jedenáctiletým nevidomým synem Danielem v odlehlé chatě ve francouzských Alpách. Jednoho dne je však Samuel nalezen mrtvý venku ve sněhu. Byla to sebevražda, nešťastná náhoda, nebo má Samuelovu smrt na svědomí samotná Sandra, jejíž svéhlavá povaha z ní dělá hlavní podezřelou? Veřejné vyšetřování odhaluje nejen okolnosti Samuelovy smrti, ale i intimní a znepokojivé detaily jejich bouřlivého vztahu. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Anatomy of a Fall

Režie: Justine Triet

Hrají: Sandra Hüller, Milo Machado-Graner, Swann Arlaud, Saadia Bentaieb, Jehnny Beth, Samuel Theis, Antoine Reinartz, Camille Rutherford, Anne Rotger, Sophie Fillieres

Původ a premiéra: Francie, 2023

Délka: 151 minut Kde si film můžete pustit: KVIFF TV (titulky)

Občanská válka V nedaleké budoucnosti se skupina válečných zpravodajů snaží přežít cestu napříč USA, které stojí na pokraji občanské války. Dystopický thriller sleduje tým novinářů cestujících z New Yorku do Washingtonu během nepokojů, které zuří po celé zemi mezi autoritářskou federální vládou a několika regionálními frakcemi. Adrenalinová jízda po rozvrácené Americe balancuje na ostří nože. Novináři musí závodit s časem, aby dorazili do Washingtonu dříve, než povstalci zaútočí na Bílý dům. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Thrillery

Původní název: Civil War

Režie: Alex Garland

Hrají: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Jesse Plemons, Stephen McKinley Henderson, Nick Offerman, Karl Glusman, Sonoya Mizuno, Jefferson White, Jared Shaw

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Krotitelé duchů: Říše ledu Rodina Spenglerových se vrací do legendární hasičské stanice v New Yorku, kde její členové obnovují spolupráci s původními Krotiteli duchů. Ti mezitím vytvořili tajnou výzkumnou laboratoř, aby posunuli chytání duchů na novou úroveň. Objevení starobylého artefaktu uvolní zlé síly, které ohrožují svět novou dobou ledovou. Noví i staří krotitelé duchů musí spojit své síly a ochránit svět před nadcházející katastrofou. Hodnocení Kinobox.cz: 59 % Žánr: Komedie

Původní název: Ghostbusters: Frozen Empire

Režie: Gil Kenan

Hrají: Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Dan Aykroyd, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim, Emily Alyn Lind

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

The Beekeeper Adam Clay, na první pohled obyčejný včelař, se pouští do nemilosrdného tažení za pomstou. To, co arogantní podvodníci neznají, je Adamova skutečná totožnost – je to bývalý člen tajné a vlivné organizace známé jako Včelaři. Jeho zkušenosti z něj dělají neobyčejně nebezpečného muže a jeho snaha o odplatu za způsobenou nespravedlnost se mění v konflikt s národními důsledky. Adamovo hledání spravedlnosti se proměňuje nejen v osobní vendetu proti viníkům, ale i v odhalování skrytých machinací temných sil, přičemž každý jeho krok odhaluje pravdu skrývající se v temných koutech, kam se zlo uchýlilo. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Akční filmy

Režie: David Ayer

Hrají: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Taylor James, Phylicia Rashad, Jemma Redgrave, Minnie Driver, Sophia Feliciano

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Madam Web Madam Web, známá také jako Cassandra Webb, je bývalá záchranářka z Manhattanu a jedna nejzáhadnějších hrdinek Marvelu, která po nehodě získá neobvyklou schopnost předpovídat budoucnost. Napínavý thriller se soustředí na její cestu k odhalení vlastních tajemství a minulosti. Ocitá se ve světě nebezpečí a zjišťuje, že její nově objevená schopnost ji staví do čela ochrany tří mladých žen. Ty jsou předurčeny k velkým věcem, avšak jejich cesta k osudu je ohrožena smrtonosným nepřítelem. Hodnocení Kinobox.cz: 34 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Madame Web

Režie: S.J. Clarkson

Hrají: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts, Adam Scott, Zosia Mamet, José María Yázpik

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Zatracená krvavá láska Konec osmdesátých let na americkém zapadákově. Samotářská provozní posilovny Lou se zamiluje do Jackie, ambiciózní kulturistky, která je na cestě do Las Vegas, aby tam zvítězila v soutěži. Jejich vášnivý vztah však nečekaně vyvolá násilí, když se oba zapletou do zločinecké rodiny Lou. Společně se vydají na nebezpečnou cestu, aby vyrovnali staré účty. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Krimi filmy

Režie: Rose Glass

Hrají: Kristen Stewart, Katy O'Brian, Ed Harris, Dave Franco, Jena Malone, Anna Baryshnikov, Orion Carrington, Catherine Haun, Jerry G. Angelo, Tait Fletcher

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Problém tří těles Problém tří těles je prvním dílem sci-fi trilogie Vzpomínka na Zemi čínského autora Liou Cch'-sina. Události této knižní ságy pokrývají několik staletí lidské existence, nastolují problémy na pomezí fyziky a filozofie a především se řadí k nejvýznačnějším dílům sci-fi literatury posledních let. Osudové rozhodnutí, které padlo v šedesátých letech 20. století v Číně, rezonuje v časoprostoru a ohrožuje celé lidstvo. Podaří se skupině vědců tohle nebezpečí odvrátit? Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: 3 Body Problem

Režie: Derek Tsang Kwok-Cheung

Hrají: Jess Hong, Tsai Chin, Eiza González, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley, Benedict Wong, Saamer Usmani, Sea Shimooka, Zine Tseng

Původ a premiéra: USA, 2024 Recenze seriálu Problém tří těles. Netflix dobře přiblížil nezfilmovatelnou knihu těm, kteří ji nečetli Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Hrozba smrti Bývalý zápasník Dalton se rozhodne pro změnu a přijme pozici vyhazovače v motorestu na Floridských ostrovech. Doufá, že nyní začne klidnější etapa jeho života. Ale brzy zjišťuje, že idylická fasáda tohoto místa skrývá temné tajemství. Místo klidu a odpočinku se dostává do centra špinavého podsvětí. S využitím svých bojových dovedností se Dalton musí postavit nejen fyzickým soupeřům, ale i proti morálním dilematům, které tento svět přináší. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Road House

Režie: Doug Liman, Nick Cassavetes

Hrají: Ronda Rousey, Jake Gyllenhaal, Billy Magnussen, Daniela Melchior, Conor McGregor, Travis Van Winkle, Arturo Castro, Lukas Gage, Beau Knapp, B.K. Cannon

Původ a premiéra: USA, 2024 Gyllenhaal mlátí Conora McGregora. Nová Hrozba smrti připomíná akční béčka z videokazet (recenze) Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Zóna zájmu Rudolf Höss, velitel koncentračního tábora Osvětim, a jeho žena Hedwiga se snaží vytvořit idylický život v domě s krásnou zahradou vedle koncentračního tábora v

Původní název: The Zone of Interest

Režie: Jonathan Glazer

Hrají: Christian Friedel, Sandra Hüller, Medusa Knopf, Daniel Holzberg, Ralph Herforth, Maximilian Beck, Sascha Maaz, Wolfgang Lampl, Johann Karthaus, Freya Kreutzkam

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: KVIFF TV (titulky)

Pokračování 22 / 30 9. Gentlemani Mladík Eddie nečekaně zdědil po svém otci nemalé jmění, i když se mělo za to, že dědicem bude jeho starší bratr Freddie. Dalším překvapením je, že součástí dědictví je drogové impérium. O část majetku má navíc zájem konkurenční drogový baron. Gentlemani jsou spin-offem stejnojmenného filmu, na kterém se opět podílí režisér Guy Ritchie. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Gentlemen

Hrají: Theo James, Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito, Vinnie Jones, Daniel Ings, Joely Richardson, Peter Serafinowicz

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky

Pokračování 23 / 30 8. Argylle: Tajný agent Introvertní spisovatelka špionážních románů se nečekaně ocitá ve víru skutečné špionáže, když se zápletky jejích knih začnou nebezpečně podobat operacím tajného zločineckého syndikátu. V knize vypráví o boji s organizací plánující ovládnutí světa, aniž by tušila, že se její fiktivní příběhy proplétají s realitou. A potom se u ní objeví špion s alergií na kočky… Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Argylle

Režie: Matthew Vaughn

Hrají: Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 135 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Pokračování 24 / 30 7. Godzilla x Kong: Nové impérium Nové dobrodružství ze světa Monsterverse navazuje na explozivní souboj Godzilla vs. Kong. Nyní se oba titáni musí spojit proti neznámé hrozbě ukryté v našem světě, která ohrožuje nejen jejich existenci, ale i tu naši. Tento díl se hlouběji zabývá historií Godzilly a Konga, jejich původem a tajemstvími Ostrova lebek i dalších míst. Odhaluje bitvu, která pomohla zformovat tyto výjimečné bytosti a navždy je spojila s lidstvem. Film se ponoří do tajemství Duté Země a prozkoumá prastarý střet titánů, který navždy změnil vztah mezi lidmi a monstry. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Godzilla x Kong: The New Empire

Režie: Adam Wingard

Hrají: Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns, Fala Chen, Rachel House, Mercy Cornwall

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 25 / 30 6. Malý Sheldon Seriál dějově předchází Teorii velkého třesku. Sleduje jedenáctiletého – a v dalších sezónách čím dál staršího – Sheldona Coopera, který navštěvuje střední školu a snaží se zapadnout do okolního světa, zatímco se jeho rodina a přátelé snaží vyrovnat s jeho unikátními intelektuálními schopnostmi. Aktuální sedmá sezóna je už poslední. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Young Sheldon

Hrají: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Raegan Revord, Jim Parsons, Montana Jordan, Annie Potts, Rex Linn, Wallace Shawn, Melissa Tang

Původ a premiéra: USA, 2017–2024

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Max (dabing a titulky)

Pokračování 27 / 30 4. S tebou nikdy Bea a Ben vypadají na první pohled jako perfektní pár. Po úžasné první schůzce se však něco stane a to, co vypadalo jako žhavá přitažlivost, spadne na bod mrazu. Osud je však opět svede dohromady při cestě na svatbu v Austrálii, kde se rozhodnou pro neortodoxní řešení – předstírat, že stále patří k sobě. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Anyone But You

Režie: Will Gluck

Hrají: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Michelle Hurd, Bryan Brown, Darren Barnet, Hadley Robinson, Dermot Mulroney, Rachel Griffiths, GaTa

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 28 / 30 3. Šógun Seriál vypráví příběh anglického námořníka Johna Blackthorna, jehož loď ztroskotá na březích Japonska. Stane se poradcem místního vládce Toranagy, člena rady regentů, kteří dočasně vládnou Japonsku a jejichž vzájemná nevraživost hrozí překlopením v otevřenou občanskou válku. Mnoho postav z románu se opírá o reálné osobnosti a události Japonska kolem roku 1600. Dílo původně amerického autora přijali Japonci za své vlastní a přistupují k němu s úctou, jako by šlo o jejich původní historický román. Úžasná výprava a propracované kostýmy vyrážejí dech, intriky a zvraty si v ničem nezadají s Hrou o trůny. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Shogun

Hrají: Cosmo Jarvis, Hiroyuki Sanada, Anna Sawai

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 60 minut Recenze seriálu Šógun. Nové zpracování kultovní klasiky na Disney+ se řadí mezi absolutní špičku Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Pokračování 29 / 30 2. Chudáčci Příběh o Belle Baxter, mladé ženě, která dostane druhou šanci na život díky geniálnímu a nekonvenčnímu vědci Dr. Godwinovi Baxterovi. Bella, která touží po poznání a zážitcích se spojí s Duncanem Wedderburnem, mazaným a zhýralým právníkem. Společně se vydají na dobrodružství napříč kontinenty, kde Bella nejen odhalí svou vlastní sílu, ale i pevně se postaví za rovnost a svobodu. V příběhu plném nečekaných zvratů Bella prožívá fascinující transformaci omezené existence pod Baxterovými křídly v odvážnou a nezávislou ženu, která překonává předsudky své doby. Film získal 2024 čtyři Oskary: Nejlepší výkon herečky v hlavní roli (Emma Stone), Nejlepší výprava, Nejlepší kostýmy a Nejlepší masky. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Poor Things

Režie: Yorgos Lanthimos

Hrají: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Suzy Bemba, Kathryn Hunter, Damien Bonnard, Vicki Pepperdine

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 141 minut Recenze filmu Chudáčci. Frankensteinovská variace, která provokuje otevřenou sexualitou i výsměchem patriarchátu Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), O2TV (titulky), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

