Tohle jsou nejoblíbenější nové filmy a seriály. Bez vykopávek, které jste už dávno viděli

30. Ransom Canyon V texaském městečku Ransom Canyon zuří mezi třemi rančerskými rody tichá, ale vytrvalá válka. Klany bojují o půdu, rodinné dědictví i lidi, které milují. V srdci příběhu stojí neústupný rančer Staten Kirkland, který se po osobní tragédii snaží udržet svůj ranč pohromadě. Jeho osud se proplétá s Quinn O’Grady, majitelkou místního tanečního sálu. Zatímco se mezi postavami rozvíjejí romantická pouta a probouzejí dávná tajemství, do hry vstupují i vnější hrozby – od nenasytných korporací až po záhadného kovboje s vlastními úmysly. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Westernové seriály

Hrají: Josh Duhamel, Minka Kelly, James Brolin, Eoin Macken, Lizzy Greene, Marianly Tejada, Jack Schumacher, Garrett Wareing, Andrew Liner

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 49 minut Našli jsme 31 nejlepších westernů. Kolty jsou proklatě nízko a většinu filmů si můžete pustit online Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Původní název: Nonnas

Režie: Stephen Chbosky

Hrají: Vince Vaughn, Lorraine Bracco, Talia Shire, Susan Sarandon, Linda Cardellini, Brenda Vaccaro, Drea de Matteo, Joe Manganiello, Michael Rispoli, Campbell Scott

Původ a premiéra: USA, 2025

Pokračování 3 / 30 28. Fénické spiknutí V absurdní komedii sledujeme osud excentrického zbrojaře a průmyslníka Zsa-zsy Kordy. Po neúspěšném atentátu zažije v kómatu náboženské prozření a rozhodne se konečně postavit minulosti čelem. Vyhledá svou odcizenou dceru Liesl, katolickou novicku, a nabídne jí nejen celý svůj majetek, ale i účast v megalomanském plánu na obnovu infrastruktury fiktivní Fénicie – sice za pomocí otrocké práce, ale to se během cesty ještě vyvine. Spolu se zvláštním norským asistentem Bjørnem se vydávají na cestu plnou intrik, sabotáží, náboženských krizí, rodinných odhalení a neustálých pokusů o vraždu. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Drama

Původní název: The Phoenician Scheme

Režie: Wes Anderson

Hrají: Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Havoc

Režie: Gareth Evans

Hrají: Tom Hardy, Forest Whitaker, Timothy Olyphant, Justin Cornwell, Jessie Mei Li, Yeo Yann Yann, Luis Guzmán, Sunny Pang, Michelle Waterson-Gomez, Quelin Sepulveda

Pokračování 5 / 30 26. Zabitý večer Ovdovělá matka Violet se po letech odhodlá a vyrazí na rande. V luxusní restauraci ji příjemně překvapí šarmantní a pohledný Henry. Večer má zpočátku nečekaně příjemný spád, jenže pak dorazí první anonymní zpráva – a další rychle následují. Někdo sleduje každý její krok a tvrdí, že pokud neuposlechne příkazy, její syn i sestra zemřou. Je nucena jednat podle pokynů – má získat jed a Henryho zabít. Přitom nesmí nikomu nic prozradit. Když pozná identitu svého trýznitele, rozjede se brutální souboj o přežití. Hodnocení Kinobox.cz: 57 % Žánr: Horory

Původní název: Drop

Režie: Christopher Landon

Hrají: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Jacob Robinson, Jeffery Self, Gabrielle Ryan, Ed Weeks, Fiona Browne, Tara Mae, Seroosh Max Salimi

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 85 minut Našli jsme nejlepší současné horory. Víme, jestli a kde si je pustíte online Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (dabing a titulky)

Původní název: Hacks

Hrají: Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins

Původ a premiéra: USA, 2021

Pokračování 7 / 30 24. Rick a Morty Rick a Morty je bláznivý, nekorektní a poměrně kontroverzní seriál. Hlavní hrdina Rick je bláznivý génius, který je ale zároveň alkoholikem s problematickým postojem k ženám a dalším skupinám. Společně se svým vnukem cestuje vesmírem a zažívá různá bláznivá dobrodružství. Jednotlivými sériemi se lehce prolíná ústředí motiv či příběh, Rick a Morty je ale spíše epizodický seriál stavějící na popkulturních narážkách a parodiích jiných filmů. Letos běží už desátá sezóna. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Rick and Morty

Hrají: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke, Kari Wahlgren, Tom Kenny

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Netflix (titulky)

Původní název: Ballerina

Režie: Len Wiseman

Hrají: Ana de Armas, Anjelica Huston, Keanu Reeves, Norman Reedus, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Ian McShane, Gabriel Byrne, Sharon Duncan-Brewster, Robert Maaser

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 125 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Poker Face

Hrají: Natasha Lyonne

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 57 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing)

Původní název: Murderbot

Hrají: Alexander Skarsgård, Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tamara Podemski, Tattiawna Jones

Původ a premiéra: USA, 2025 Nejlepší sci-fi seriály, které prostě musíte vidět. Víme, jestli a kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Režie: David F. Sandberg

Hrají: Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A'zion, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Maia Mitchell, Zsófia Temesvári, Peter Stormare, Tibor Szauerwein, Lotta Losten

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (titulky), Rakuten (titulky), Sweet.TV (titulky)

Původní název: How to Train Your Dragon

Režie: Dean DeBlois

Hrají: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd

Původ a premiéra: USA, 2025 Recenze filmu Jak vycvičit draka. Dokonalý remake přes kopírák – ale s duší, citem a silou původního příběhu Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: You

Hrají: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Saffron Burrows, Shay Mitchell, Tati Gabrielle, Zach Cherry, Dylan Arnold, Charlotte Ritchie, Luca Padovan, Shalita Grant

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 54 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Režie: Dean Fleischer Camp

Hrají: Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis, Kaipo Dudoit, Amy Hill

Původ a premiéra: USA, 2025 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Criminal Minds

Hrají: Thomas Gibson, A.J. Cook, Shemar Moore, Joe Mantegna, Adam Rodriguez, Jennifer Love Hewitt, Daniel Henney, Aisha Tyler, Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Původní název: The Amateur

Režie: James Hawes

Hrají: Rami Malek, Michael Stuhlbarg, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Jon Bernthal, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Evan Milton, Takehiro Hira, Marc Rissmann

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 123 minut Recenze filmu Amatér. V povedeném slepenci slavných filmů se počítačový génius vydá po stopách vrahů Kde si film můžete pustit: Apple TV (titulky), Rakuten (titulky), Sweet.TV (titulky)

Původní název: 28 Years Later

Režie: Danny Boyle

Hrají: Alfie Williams, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Edvin Ryding, Christopher Fulford, Erin Kellyman, Stella Gonet, Gordon Alexander, Chi Lewis-Parry

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 115 minut Recenze filmu 28 let poté. Postapokalyptický horor s duší – syrový, stylový a překvapivě osobní Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Původní název: Mission: Impossible – The Final Reckoning

Režie: Christopher McQuarrie

Hrají: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga, Holt McCallany

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 171 minut Recenze filmu Mission: Impossible – Poslední zúčtování. Velkolepé finále pod tíhou ega Toma Cruise ztratilo dech Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků)

Původní název: Your Friends & Neighbors

Hrají: Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt, Donovan Colan

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 57 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Původní název: Final Destination Bloodlines

Režie: Zach Lipovsky, Adam B. Stein

Hrají: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Rya Kihlstedt, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Brec Bassinger, Tony Todd, Andrew Tinpo Lee, Gabrielle Rose

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 110 minut Recenze filmu Nezvratný osud: Pokrevní linie. Hororový restart s krví, nadhledem a slabšími postavami Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Původní název: Warfare

Režie: Ray Mendoza, Alex Garland

Hrají: Will Poulter, Joseph Quinn, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Charles Melton, Kit Connor, Noah Centineo, Cosmo Jarvis, Taylor John Smith, Michael Gandolfini, Finn Bennett

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 92 minut 29 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, jestli a kde je můžete najít online Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Původní název: The Accountant 2

Režie: Gavin O'Connor

Hrají: Ben Affleck, Jon Bernthal, Cynthia Addai-Robinson, J.K. Simmons, Daniella Pineda, Alison Robertson, Robert Morgan, Grant Harvey, Andrew Howard, Matt Linton

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 125 minut Recenze filmu Zúčtování 2. Lahodný žánrový koktejl pro příznivce bromance komedií a pořádné akce Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Režie: Jake Schreier

Hrají: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Julia Louis-Dreyfus, Ayo Edebiri, Geraldine Viswanathan

Původ a premiéra: USA, 2025 Recenze filmu Thunderbolts*. Dospělá týmovka, která sází na trauma místo triků a přepálené akce Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (dabing a titulky)

Původní název: The Handmaid's Tale

Hrají: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Ann Dowd, Madeline Brewer, Max Minghella, Alexis Bledel, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Amanda Brugel

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Max (titulky)

Původní název: Star Wars: Andor

Hrají: Diego Luna, Alan Tudyk, Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Adria Arjona, Fiona Shaw, Joplin Sibtain, James McArdle, Alex Ferns, Rupert Vansittart

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 40 minut Recenze druhé sezóny seriálu Andor. Návrat a rozloučení se Star Wars Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Původní název: Black Mirror

Původ a premiéra: Velká Británie, 2011

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Původní název: A Minecraft Movie

Režie: Jared Hess

Hrají: Jason Momoa, Jack Black, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge, Matt Berry, Rachel House, Allan Henry, Kate McKinnon

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 101 minut Minecraft film je blockbuster pro mimoně. Zradil nerdy ve prospěch dětinské zábavy (recenze) Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Apple TV (dabing a titulky), Google TV (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Původní název: MobLand

Hrají: Tom Hardy, Pierce Brosnan, Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Geoff Bell, Jasmine Jobson, Mandeep Dhillon, Daniel Betts

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 48 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

Hrají: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge, Anna Torv, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Brendan Fletcher, Nick Offerman, Noah Crawford, Nico Parker

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 59 minut Věrná, ale prázdná. Druhá řada The Last of Us nedokáže zopakovat emocionální sílu hry (recenze) Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

