Tohle jsou nejoblíbenější nové filmy a seriály. Bez vykopávek, které jste už dávno viděli

28. Special Ops: Lioness Mladá mariňačka Cruz má drsnou povahu, ale pro svou práci žije naplno. CIA ji proto naverbuje do tajného programu Lioness, v němž pod vedením zkušené agentky Joe pracuje v utajení mezi mocnými představiteli světového terorismu. Jejich cílem je navázat kontakt s dcerou vůdce teroristické skupiny a rozložit organizaci zevnitř. Seriálový thriller Taylora Sheridana pokračuje druhou řadou. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Lioness

Hrají: Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur, Thad Luckinbill

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 58 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

27. Subservience Otec dvou dětí Nick pracuje jako stavbyvedoucí a žije s manželkou Maggie, která trpí srdeční chorobou. Když Maggie skončí v nemocnici, Nick si pořídí androidku Alici, která má v domácnosti pomáhat s péčí o děti. Umělá inteligence si ale brzy začne uvědomovat sama sebe a zatouží po všem, co její nová rodina nabízí. Její posedlost Nickem přeroste ve smrtící obsesi a pro získání jeho náklonnosti neváhá zabíjet. Hodnocení Kinobox.cz: 56 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: SK Dale

Hrají: Megan Fox, Michele Morrone, Madeline Zima, Matilda Firth, Andrew Whipp, Jude Greenstein, Atanas Srebrev, Kate Nichols, Trevor Van Uden, Euan Macnaughton

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

26. Silo Lidé ve zničené a toxické budoucnosti přebývají v obrovském podzemním silu se stovkami podlaží. Muži a ženy tam žijí ve společnosti plné nařízení, o nichž věří, že je mají za úkol chránit. Sci-fi seriál se točí dle velmi úspěšné knižní série. První knihu si Hugh Howey vydal sám a se stal hvězdou Amazon Kindle Direct Publishing. Původně se měl točit rovnou film a k režii byl přizván dokonce slavný Ridley Scott (Vetřelci, Gladiátor), nicméně po dlouhém odkládání nakonec vznikl tento seriál. Nejde o žádný opulentní sci-fi epos, ale možná právě proto funguje daleko lépe a nabízí atmosféru, která by se dala krájet. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Rashida Jones, David Oyelowo, Chinaza Uche, Avi Nash, Rick Gomez, Tim Robbins, Shane McRae

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 55 minut Nejlepší sci-fi seriály, které prostě musíte vidět. Víme, jestli a kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

25. Monstra: Příběh Lylea a Erika Menendezových Příběh bratrů Menendezových otřásl v roce 1989 americkou společností. Mladíci z luxusní čtvrti Beverly Hills zastřelili své rodiče, za což je soud v roce 1996 poslal do vězení na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Zatímco obžaloba tvrdila, že bratři toužili po rodinném majetku, obhajoba postavila případ na letech fyzického, psychického a sexuálního týrání. Lyle a Erik Menendezovi dodnes trvají na tom, že vraždili ze strachu před rodiči. Jejich případ odstartoval v USA masovou fascinaci zločinem a dodnes vyvolává otázku, kdo byla skuteční monstra tohoto příběhu. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Monsters

Hrají: Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez, Nathan Lane, Ari Graynor

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 55 minut Nejlepší seriály na Netflixu v roce 2024. Všechny mají český dabing nebo titulky Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

24. Heretik Dvě mladé mormonské misionářky šíří boží slovo a v dešti zaklepou na dveře dalšího domu. Pan Reed je okouzlující muž, který jim nabídne borůvkový koláč. Jakmile se za nimi zavřou dveře, začíná smrtící hra na kočku a myš. Dívky čeká nejtěžší zkouška jejich víry - tváří v tvář ďábelsky rafinovanému muži, jehož zvrácené úmysly překročí jejich nejhorší představy. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Horory

Původní název: Heretic

Režie: Bryan Woods, Scott Beck

Hrají: Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East, Topher Grace, Elle Young, Julie Lynn-Mortensen, Haylie Hansen, Elle McKinnon, Hanna Huffman, Anesha Bailey

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

23. Nosferatu Novomanželka Ellen Hutterová trpí děsivými nočními můrami. Když její manžel Thomas odjede do východní Evropy uzavřít obchod s hrabětem Orlokem, její sny se propojí s realitou. Setkání s tajemným šlechticem přinese Thomasovi neskutečné utrpení, ale ani jeho návrat domů neznamená vítězství. Ellen propadá šílenství a temnota se smrtí se šíří všude kolem. V boji proti mocnému upírovi Nosferatu stojí na straně manželů jen svérázný profesor Eberhart von Franz. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Horory

Režie: Robert Eggers

Hrají: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Paul Maynard, Adéla Hesová

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

22. Agatha: Za vším schovaná Nová vlna tragédií zasáhne město Westview a nechvalně známá čarodějka Agatha Harkness se ocitne bez svých schopností. Z prokletí ji vysvobodí podezřelý mladík, který ji požádá o společnou cestu legendární Čarodějnickou stezkou. Tato magická zkouška slibuje těm, kdo ji přežijí, naplnění jejich největší touhy. Společně s dalšími čarodějkami se vydávají na nebezpečnou pouť plnou nástrah, během níž Agatha doufá v obnovení své moci a odhalení mladíkových skutečných motivů. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: Agatha All Along

Hrají: Kathryn Hahn, Emma Caulfield Ford, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Patti LuPone, Aubrey Plaza, Maria Dizzia

Původ a premiéra: USA, 2024 Novinka Disney+ Agatha za vším schovaná nemá s MCU téměř nic společného. Je to dobře Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

21. Megalopolis V alternativní moderní Americe se odehrává souboj o budoucnost města Nový Řím. Geniální architekt Cesar Catilina prosazuje odvážnou vizi utopické společnosti, zatímco starosta Franklyn Cicero brání současný stav plný chamtivosti a politikaření. Mezi nimi stojí starostova dcera Julia, která miluje Cesara. Její city ji nutí pochybovat o otcových úmyslech a přemýšlet nad tím, jaký svět si lidstvo opravdu zaslouží. Hodnocení Kinobox.cz: 42 % Žánr: Drama

Režie: Francis Ford Coppola

Hrají: Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 138 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky)

20. Konkláve Kardinál Lawrence stane v čele jedné z nejstarších a nejtajnějších ceremonií světa - volby nového papeže. Úkol přijímá po nečekaném úmrtí současné hlavy katolické církve. Jakmile se nejmocnější duchovní z celého světa uzavřou ve vatikánských chodbách, Lawrence odhalí pravdu o tajemstvích, která zemřelý papež ukrýval. Ta ale mohou otřást samotnými základy církve. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Drama

Původní název: Conclave

Režie: Edward Berger

Hrají: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Lucian Msamati, Carlos Diehz, Sergio Castellitto, Brían F. O'Byrne, Merab Ninidze, Jacek Koman

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

19. Terapie pravdou Terapeut Jimmy se nemůže vyrovnat se smrtí své ženy, i když se dál snaží plnit roli táty i přítele pro své blízké. V jedinečném pokusu, jak se dostat ze smutku, začne ignorovat svůj výcvik i profesní etiku a všem kolem sebe říká naprosto nemilosrdnou pravdu do očí. Jeho radikální upřímnost zasahuje do života ostatních a pozvolna mění i jeho samotného. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Shrinking

Hrají: Jason Segel, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell, Christa Miller, Harrison Ford

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 33 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

18. Red One Tajná mezinárodní organizace MORA chrání mírovou dohodu mezi lidmi a mytologickými bytostmi. Velitel ochranky severního pólu Callum Drift chce po posledním vánočním kole odejít do důchodu – znechucený stále delším seznamem zlobivých dětí. Na Štědrý večer však černá jednotka unese Santu, kterého identifikují pod krycím jménem Red One. Ředitelka Zoe Harlowová spolu s Driftem odhalí hackerský útok Jacka O'Malleyho. Nyní musí spojit síly, aby společně procestovali svět a zachránili Vánoce. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Dobrodružné filmy

Režie: Jake Kasdan

Hrají: Dwayne Johnson, Chris Evans, J.K. Simmons, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel, Mary Elizabeth Ellis

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 124 minut Nejlepší filmy a seriály na Amazon Prime v roce 2024. Všechny mají český dabing nebo titulky Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků)

17. Pán prstenů: Prsteny moci Seriál z produkce Amazonu zasazený tisíce let před událostmi Hobita a Pána prstenů nás zavádí do Druhého věku Středozemě. V době zdánlivého klidu sledujeme osudy známých i nových postav, které musí čelit návratu temnoty. Příběh se odvíjí od tajemných hlubin Mlžných hor přes vznešené lesy elfského Lindonu až po bájné ostrovní království Númenor. Zatímco mocnosti vznikají a zanikají, hrdinové procházejí zkouškami a naděje visí na vlásku, největší Tolkienův padouch hrozí pohltit celý svět temnotou. Seriál zachycuje klíčové momenty, které formovaly Středozemi – od pádu Númenoru po ukování Prstenů moci – a vytváří dědictví, jež přetrvá věky. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: The Lord of the Rings: The Rings of Power

Hrají: Morfydd Clark, Joseph Mawle, Charlie Vickers, Robert Aramayo, Ian Blackburn, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Charles Edwards

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 67 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

16. Nepřivolávej nic zlého Londýnská rodina Daltonových tráví dovolenou v Itálii, kde se seznámí s lékařem Paddym, jeho ženou a synem. Okouzlí je natolik, že přijmou pozvání na jeho venkovský statek daleko od civilizace. Manželé Daltonovi, kteří právě řeší krizi ve vztahu, věří, že víkendové dobrodružství by mohlo jejich manželství prospět. Od prvních okamžiků ale nic nejde podle plánu – statek zdaleka není idylickým místem a z původně šarmantního hostitele se postupně vyklube znepokojivý podivín. Daltonovi se proto rozhodnou odjet dřív, než plánovali. Paddy jim ale dá jasně najevo, že to bude on, kdo určí, kdy a jestli vůbec je pustí domů. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Thrillery

Původní název: Speak No Evil

Režie: James Watkins

Hrají: James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy, Alix West Lefler, Aisling Franciosi, Dan Hough, Kris Hitchen, Motaz Malhees

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

15. Jen vraždy v budově Tři obyvatelé luxusního činžáku na Manhattanu jsou posedlí skutečnými zločiny a náhle se do jednoho z nich zapletou. Když v jejich domě dojde k děsivému úmrtí, trojice je přesvědčená, že jde o vraždu a využije své znalosti zločinů k vypátrání pravdy. Při nahrávání vlastního podcastu, který má případ zdokumentovat, odhalují tajemství budovy, která přetrvávají celá léta. Ohrožená trojice si uvědomí, že mezi nimi možná žije vrah, a závodí, aby rozluštili přibývající stopy dřív, než bude pozdě. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Only Murders in the Building

Hrají: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Aaron Domínguez, Amy Ryan, Michael Cyril Creighton, Evyn George

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 39 minut Nejlepší filmy a seriály na Disney+ v roce 2024. Všechny mají český dabing nebo titulky Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

14. Úsměv 2 Popová hvězda Skye Riley stojí na vrcholu kariéry a chystá se vyrazit na světové turné. Do života jí ale vstupují stále děsivější a nepochopitelné události. Skye už si v minulosti prošla temnými časy a věří, že zvládne i novou hrozbu. Jenže záhadné síly, které poznává podle zlověstného úsměvu, se nedají žádným způsobem porazit. Když to zpěvačka konečně pochopí, může už být příliš pozdě. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Horory

Původní název: Smile 2

Režie: Parker Finn

Hrají: Naomi Scott, Rosemarie DeWitt, Dylan Gelula, Lukas Gage, Peter Jacobson, Miles Gutiérrez-Riley, Raúl Castillo, Ray Nicholson, Jon Rua, Kyle Gallner

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

13. Klaunovy Vánoce Uplynulo pět let od chvíle, kdy Sienna a Jonathan unikli halloweenskému masakru klauna Arta. Stále se snaží vypořádat s traumatickými zážitky a touží znovu najít klid v životě. S příchodem Vánoc doufají, že kon

Původní název: Terrifier 3

Režie: Damien Leone

Hrají: Lauren LaVera, Elliott Fullam, David Howard Thornton, Samantha Scaffidi, Margaret Anne Florence, Bryce Johnson, Alexa Blair Robertson, Antonella Rose, Mason Mecartea, Krsy Fox

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 125 minut Našli jsme nejlepší současné horory. Víme, jestli a kde si je pustíte online Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 19 / 30 12. Rozzum v divočině Robot Rozzum ztroskotá na pustém ostrově. Musí se rychle přizpůsobit drsné přírodě a naučit se v ní přežít. Postupně si buduje vztahy s místními zvířaty a jeho život nabere nečekaný směr, když se stane náhradním rodičem malého osiřelého housátka. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Wild Robot

Režie: Chris Sanders

Hrají: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Hsu, Matt Berry, Ving Rhames, Mark Hamill, Catherine O'Hara, Boone Storm

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 30 11. Anora Mladá sexuální pracovnice Anora žije v Brooklynu a nepřestává snít o lásce. Její život nabere nový směr, když si ji objedná Ivan, divoký syn ruských oligarchů. Po týdnu plném sexu, alkoholu a kokainu v luxusním domě se oba rozhodnou rychle se vzít v Las Vegas. Ivanovi rodiče zuří – synka totiž uklidili do Ameriky kvůli problémům, které v Rusku způsobil. Sňatek s americkou prostitutkou ale považují za jeho největší prohřešek, proto míří do New Yorku s jediným cílem: svatbu za každou cenu zrušit. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Komedie

Režie: Sean Baker

Hrají: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Karren Karagulian, Yuriy Borisov, Vache Tovmasyan, Ivy Wolk, Luna Sofía Miranda, Ross Brodar, Lindsey Normington, Darya Ekamasova

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 139 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 21 / 30 10. Venom: Poslední tanec Novinář Eddie Brock a jeho mimozemský společník Venom se ocitají na útěku. Z obou světů je někdo pronásleduje a kruh kolem nich se stahuje. Ve třetím příběhu se oba snaží víceméně dodržovat zákony a dělat správné věci, ale okolnosti je donutí k radikálnímu kroku. Dlouholeté soužití dvou bytostí v jednom těle se blíží ke konci – dvojice musí učinit zdrcující rozhodnutí, které navždy změní jejich společný osud. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Venom: The Last Dance

Režie: Kelly Marcel

Hrají: Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Clark Backo, Rhys Ifans, Stephen Graham, Peggy Lu, Alanna Ubach, Hala Finley, Dash McCloud

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 23 / 30 8. Mimo systém Skupina agentů britské tajné služby MI5 skončí po různých profesních přešlapech v Slough House. Toto oddělení slouží jako odkladiště pro ty, kteří nechali tajné dokumenty ve vlaku, pokazili sledování nebo se kvůli alkoholu stali nespolehlivými. Pod vedením sarkastického a protivného šéfa Jacksona Lamba tráví většinu času přepisováním odposlechů. Jednoho dne se ale celá jednotka zapojí do případu únosu mladého muže. Agent River Cartwright v tom vidí šanci na očištění svého jména. Brzy však vyjde najevo, že oběť není tím, za koho se vydává. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Slow Horses

Hrají: Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cooke

Původ a premiéra: Velká Británie, 2022

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 30 7. Král Tulsy Newyorský mafián Dwight Manfredi vyjde po pětadvaceti letech z vězení. Jeho šéf ho bez okolků vyšle do Tulsy v Oklahomě. Dwight si uvědomuje, že mafiánské rodině asi nejde o jeho nejlepší zájmy, tak si pomalu buduje nové zločinecké impérium na místě, které pro něj může být klidně jinou planetou. Sylvester Stallone v hlavní roli úspěšného seriálu hraje to, co mu sedne. Drsňáka, který možná už není nejmladší, ale zato má spousty zkušeností. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Tulsa King

Hrají: Sylvester Stallone, Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, A.C. Peterson, Neal McDonough, Frank Grillo

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 43 minut Proč si předplatit SkyShowtime? Třeba kvůli těmto seriálům. Star Trek, Battlestar Galactica, Yellowstone, Tulsa King… Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (bez dabingu a titulků)

Pokračování 26 / 30 5. Gladiátor II Lucius, vnuk císaře Marka Aurelia a syn legendárního gladiátora Maxima, žije v utajení v severoafrickém městě. Život svobodného muže skončí, když římský generál Acacius na město zaútočí svým loďstvem. Lucius padne do otroctví a organizátor gladiátorských her Macrinus v něm vidí budoucí hvězdu Kolosea. Macrinus ale tím sleduje vlastní cíle, slabé impérium pod vládou šílených císařů Caracally a Gety potřebuje změnu. Řím se chystá na krvavý střet, kde nepůjde jen o souboje v aréně. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Historické filmy

Původní název: Gladiator II

Režie: Ridley Scott

Hrají: Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Derek Jacobi, May Calamawy, Lior Raz, Peter Mensah

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 148 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 27 / 30 4. Yellowstone Yellowstone sleduje osudy rodiny Duttonových, která ovládá největší ranč ve Spojených státech. Je neustále ve sporu se svými sousedy, developery, indiánskou rezervací i americkým národním parkem. Jejich násilný svět je daleko od pozornosti médií. Zábory půdy vydělávají developerům miliardy, místní politiky si kupují světové ropné a dřevařské korporace. Je to to nejlepší i nejhorší z Ameriky viděné očima rodiny, která představuje obojí. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Kevin Costner, Kelly Reilly, Luke Grimes, Wes Bentley, Kelsey Asbille, Danny Huston, Brecken Merrill, Cole Hauser, Gil Birmingham, Jefferson White

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), Voyo (dabing)

Pokračování 29 / 30 2. Tučňák Seriál sleduje vzestup Oswalda Cobblepota, známého jako Tučňák, v podsvětí Gotham City. Děj se odehrává po událostech filmu The Batman z roku 2022, kdy Batman dopadl vraždícího Hádankáře. Tučňák využívá vzniklého mocenského vakua a snaží se chopit otěží zločineckého světa. Příběh se odvíjí jako neonoirová kriminálka plná prolhaných a vykutálených postav, které se navzájem snaží převézt. Seriál překvapivě funguje i bez přítomnosti Batmana a nabízí napínavou žánrovou podívanou. Hodnocení Kinobox.cz: 91 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: The Penguin

Hrají: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Deirdre O'Connell, Shohreh Aghdashloo, Clancy Brown, Carmen Ejogo, Michael Zegen, Berto Colon, James Madio

Původ a premiéra: USA, 2024 Tučňák ukazuje, že nepotřebuje Batmana. Nový seriál je překvapivě dobrá žánrová podívaná se skvělými herci Kde si film můžete pustit: Max (titulky)

Pokračování 30 / 30 1. Substance Stárnoucí televizní hvězda Elisabeth Sparkle objeví na černém trhu záhadnou látku, která dokáže z jejích buněk vytvořit mladší a krásnější verzi. Nová identita jménem Sue přinese jeden zádrhel – obě ženy si musí spravedlivě rozdělit čas. Každá má nárok na jeden týden života, pak se musí vystřídat. Elisabeth věří, že dodržování tohoto jednoduchého pravidla nemůže nic ohrozit. Jenže brzy zjistí, jak moc se mýlila. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Drama

Původní název: The Substance

Režie: Coralie Fargeat

Hrají: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Edward Hamilton-Clark, Gore Abrams, Olivier Raynal, Oscar Lesage, Tiffany Hofstetter, Christian Erickson, Robin Greer

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 141 minut Kde si film můžete pustit: KVIFF TV (titulky)

