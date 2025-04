Tohle jsou nejoblíbenější nové filmy a seriály. Bez vykopávek, které jste už dávno viděli

1 / 30



30. Daredevil: Znovuzrození Slepý právník Matt Murdock, obdařený mimořádně zostřenými smysly, bojuje za spravedlnost. Během dne prostřednictvím své právnické kanceláře, v noci se mění v neohrožený maskovaný symbol pomsty. Bývalý šéf mafie Wilson Fisk mezitím rozvíjí své politické ambice v New Yorku a snaží se rozšířit svůj vliv nad městem. Když se začnou objevovat jejich skryté identity a minulost, oba muži se ocitají na nevyhnutelné kolizní dráze. Seriál svým dějem i herci plynule navazuje na původní verzi Netflixu. Nemění se temný styl, který si fanoušci oblíbili; naopak dřívější nedostatky dané původně nízkým rozpočtem pomohl Disney vyřešit či mnohem lépe zamaskovat. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: Daredevil: Born Again

Hrají: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Nikki M. James, Zabryna Guevara, Genneya Walton, Arty Froushan, Lou Taylor Pucci

Původ a premiéra: USA, 2025 Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 2 / 30 29. Nultý den Bývalý americký prezident George Mullen vede komisi Zero Day. Jeho úkolem je vypátrat původce devastujícího kybernetického útoku, který způsobil chaos v celé zemi a vyžádal si tisíce obětí. Během vyšetřování této katastrofální sabotáže, která by se mohla opakovat, Mullen odhaluje rozsáhlou síť lží a spiknutí. První sezóna tohoto politického thrilleru vyšla v únoru 2025. Zkoumá, jak lze najít pravdu ve světě, který se zdá být ničen nekontrolovatelnými silami, a sleduje dramatické důsledky této krize národní bezpečnosti. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Zero Day

Hrají: Robert De Niro, Angela Bassett, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Edi Gathegi, Joan Allen, Matthew Modine, Bill Camp, Dan Stevens

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 3 / 30 28. The Agency Tajný agent CIA Martian žije roky v utajení, dokud nedostane rozkaz vrátit se na centrálu v Londýně. Jeho pečlivě budovaná fasáda se začne hroutit ve chvíli, kdy se z minulosti vynoří žena, kterou kdysi miloval a opustil. Jejich znovu aktivovaný vztah ale neznamená jen romantiku – nutí ho postavit proti sobě vlastní srdce, identitu i profesní loajalitu. V nesmlouvavém světě špionáže, kde každý tah může znamenat smrt, se jejich osobní citová krize promění v součást nebezpečné globální hry, kde se o budoucnost bojuje lží, manipulací a špinavými triky. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Richard Gere, Katherine Waterston, Harriet Sansom Harris, John Magaro, Saura Lightfoot Leon, Andrew Brooke, India Fowler

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

Pokračování 4 / 30 27. Flight Risk Nad drsnou aljašskou divočinou se odehrává thriller, ve kterém nikdo na palubě malého letadla nikomu nemůže věřit. Americká maršálka Madolyn Harris doprovází účetního Winstona, důležitého informátora proti mocné zločinecké rodině, na cestě k soudu. Letí s pilotem Darylem Boothem, jehož úkolem však není jen dopravit je na místo… V uzavřeném prostoru letadla, vysoko nad nehostinnou krajinou, se naplno rozjede hra plná přetvářky, zvratů a bojů o přežití, kde se loajalita mění stejně rychle jako směr větru. Hodnocení Kinobox.cz: 52 % Žánr: Thrillery

Režie: Mel Gibson

Hrají: Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace, Monib Abhat, Savanah Joeckel, Atanas Srebrev, Paul Ben-Victor

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 5 / 30 26. Roklina Dva elitní agenti, americký ostřelovač Levi a litevská snajperka Drasa, dostanou za úkol střežit záhadnou roklinu – každý ze své strany. Kontakt mezi nimi je zakázán, ale osamělost a neustálé napětí je přimějí porušit pravidla a sblížit se na dálku. Když se z rokliny začnou vynořovat děsivé bytosti, pochopí, že jejich mise je nebezpečnější, než jim řekli. Společně odhalují tajemství opuštěné laboratoře, kde se kdysi experimentovalo s biologickými zbraněmi, a zjišťují, že zlo, které střeží, není mýtus, ale smrtelná hrozba. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Horory

Původní název: The Gorge

Režie: Scott Derrickson

Hrají: Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Sigourney Weaver, Sope Dirisu, William Houston, Samantha Coughlan, Alessandro Garcia, Greta Hansen, Adam Scott-Rowley, Julianna Kurokawa

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 6 / 30 25. 1923 Seriál sleduje další generaci rodiny Duttonových, kteří se na počátku dvacátého století snaží udržet své místo na drsném horském západě. Jejich každodenní boj komplikuje silné sucho, vlna zločinu, prohibice, epidemie i krádeže dobytka. Do toho přichází ekonomický kolaps, který Montanu zasáhne dřív než zbytek země. Duttonovi čelí neúprosným podmínkám s houževnatostí, která je drží pohromadě i uprostřed jedné z nejtemnějších kapitol americké historie. Od února běží nová sezóna tohoto spin-offu známého seriálu Yellowstone. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Westernové seriály

Hrají: Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer, Jerome Flynn, James Badge Dale, Darren Mann, Isabel May, Marley Shelton, Brian Geraghty

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 68 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

Pokračování 7 / 30 24. Opice Dvojčata Hal a Bill najdou na půdě starou opičí hračku, která kdysi patřila jejich otci. Netuší, že tím uvolnila sílu, která začne kolem nich rozpoutávat smršť děsivých a bizarních úmrtí. Hrůzy je nakonec rozdělí – bratři se rozejdou a snaží se na minulost zapomenout. Jenže po letech se smrticí hračka vrací a znovu spouští svou zlověstnou melodii. Hal a Bill tak musejí čelit démonům svého dětství a kletbě, která nikdy nepřestala platit. Hodnocení Kinobox.cz: 54 % Žánr: Horory

Původní název: The Monkey

Režie: Osgood Perkins

Hrají: Theo James, Elijah Wood, Tatiana Maslany, Rohan Campbell, Christian Convery, Sarah Levy, Colin O'Brien, Zia Newton, Kingston Chan, Osgood Perkins

Původ a premiéra: USA, 2025 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 8 / 30 23. Mickey 17 Mickey Barnes je členem posádky, která má kolonizovat ledovou planetu Niflheim. Patří mezi tzv. expendables, tedy zaměstnance určené pro ty nejnebezpečnější úkoly, kteří mohou znovu a znovu umírat, protože po každé smrti se jejich tělo regeneruje a obnoví většina vzpomínek. Mickey tohle místo přijal, aby unikl problémům na Zemi. Jenže když přijde na řadu jeho sedmnáctá verze, něco se pokazí. Klonování už neprobíhá podle plánu a Mickey 17 začíná pochybovat o sobě, ale i o celé misi a jejím smyslu. V nehostinném prostředí cizí planety se rozjíždí zápas o identitu, důvěru i holé přežití. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Bong Joon-ho

Hrají: Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Naomi Ackie, Toni Collette, Steven Yeun, Patsy Ferran, Steve Park, Thomas Turgoose, Anamaria Vartolomei, Tim Key

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 137 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 9 / 30 22. Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti Seriál sleduje práci elitní jednotky newyorské policie, která se specializuje na vyšetřování sexuálně motivovaných trestných činů. Detektivové tohoto týmu čelí nejtemnějším stránkám lidského chování. Zatímco se snaží dopadnout pachatele a pomoci obětem, bojují i s vlastními traumaty a hledají rovnováhu mezi prací a osobním životem. Těžké případy, silné postavy a důraz na spravedlnost dělají z tohoto seriálu napínavé a často emotivní drama, které zdaleka nekončí u policejního výslechu. Právě běží už 26. sezóna. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Law & Order: Special Victims Unit

Hrají: Mariska Hargitay, Ice-T, Dann Florek, Richard Belzer, Kelli Giddish, Peter Scanavino, Philip Winchester

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků)

Pokračování 10 / 30 21. Kočičí odysea Svět, jak ho známe, je pryč. Zůstaly jen trosky lidské civilizace a nekonečné vody, které pohltily pevninu. Osamělá kočka, zvyklá spoléhat jen sama na sebe, přišla během obrovské povodně o svůj domov. Zoufale hledá úkryt a nakonec se dostane na tajemnou loď, kde se shromáždila různorodá skupina zvířat. Přestože je samotář od přírody, musí se naučit spolupracovat s těmi, kteří jsou tak odlišní. Společně se plaví záhadnou zaplavenou krajinou, čelí nebezpečím a hledají naději uprostřed nekonečné vody. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Flow

Režie: Gints Zilbalodis

Původ a premiéra: Lotyšsko, 2024

Délka: 84 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 11 / 30 20. Velký potenciál Morgan Gillory pracuje jako uklízečka na policejním oddělení v Los Angeles. I když její pracovní pozice je skromná, výjimečný intelekt s IQ 160 ji umožňuje objevovat a analyzovat důkazy, které ostatní přehlédnou. Během jedné noční směny se náhodou dostane k důkazům, které vedou k vyřešení případu vraždy. Detektivové na ni zpočátku pohlíží s nedůvěrou, Morgan se ale nakonec stává konzultantkou v oddělení závažných zločinů LAPD, kde pomáhá řešit složité případy. Vedle své kariéry se ale musí vyrovnat i s chaotickým osobním životem, včetně dlouholetého pátrání po svém zmizelém prvním manželovi. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: High Potential

Režie: Alethea Jones

Hrají: Kaitlin Olson, Daniel Sunjata, Javicia Leslie, Deniz Akdeniz, Amirah J, Matthew Lamb, Judy Reyes

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Pokračování 12 / 30 19. Ráj V komunitě zvané Ráj, kde se izolovaná elita skrývá před chaosem okolního světa, zavládne panika. Byl zavražděn bývalý americký prezident. Agent Xavier Collins, jeho nejbližší ochránce, se ocitá uprostřed vyšetřování, které zpochybňuje nejen jeho loajalitu, ale i samotný smysl existence Ráje. S každým novým odhalením vyplouvají na povrch skryté ambice, staré křivdy a nebezpečné aliance. Ráj se mění v klec, ze které nevede přímá cesta ven. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Paradise

Hrají: Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Pokračování 13 / 30 18. Noční agent Ostražitý agent FBI je nasazený na nouzovou linku v Bílém domě. Když přijme hovor, který odhalí spiknutí přímo v sídle prezidenta, převrátí se mu život vzhůru nohama. Noční agent je akční thriller, který se nezastaví ani před Oválnou pracovnou. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Akční seriály

Původní název: The Night Agent

Hrají: Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins, Eve Harlow, Phoenix Raei, Enrique Murciano, D.B. Woodside, Hong Chau, Arienne Mandi

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 14 / 30 17. Yellowjackets V roce 1996 se Dearborn High Yellowjackets staly prvním dívčím týmem v historii státu, který se kvalifikoval do Girls' U.S. Soccer Championship Series. Jenomže nikdy nenastoupily do soutěže. Během letu jejich letadlo havarovalo v odlehlých severních divočinách Kanady, kde se z přeživších postupně stává několik kanibalských klanů. Seril je směsicí survival eposu, psychologického hororu a příběhu dospívání, sleduje, jak se z talentovaného a soudržného týmu stávají skupiny bez soucitu. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Steven Krueger, Warren Kole, Courtney Eaton

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), SkyShowtime (dabing a titulky)

Pokračování 15 / 30 16. Neporazitelný Mark Grayson je na první pohled obyčejný teenager, jen s jedním neobyčejným rozdílem – jeho otec je Omni-Man, nejsilnější superhrdina na Zemi. Krátce po Markových sedmnáctých narozeninách se u něj začnou projevovat vlastní superschopnosti, a tak nastupuje do učení u svého otce, aby se stal dalším z hrdinů. To, co se zdálo jako splněný sen, se však brzy změní v něco mnohem komplexnějšího a nebezpečnějšího, když šokující událost obrátí Markův svět naruby. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Invincible

Hrají: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 54 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 16 / 30 15. Chirurgové Meredith Greyová, dcera slavné lékařky, se dostává do prestižního programu. Cílem tohoto programu je vychovat nejlepší operatéry. Meredith si brzo najde mezi konkurenty přátele – ambiciózní Christinu, roztržitého George a Izzie a sebestředného Alexe. Nečekaně se také zamiluje do místního doktora, čímž na sebe přivolá řadu problémů. V programu obstojí jen ti nejlepší a je na Meredith, aby dokázala, že mezi ně patří. Populární seriál, který existuje od roku 2005 a v březnu začala už jeho 22. sezóna, těží z nejen z obliby lékařského prostředí, ale také kvalitního scénáře a dobrých hereckých výkonů. Romanticky dramatický seriál staví také na reálném a uvěřitelném vykreslení hlavních hrdinů. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Grey's Anatomy

Hrají: Ellen Pompeo, Justin Chambers, James Pickens Jr., Chandra Wilson, Vanessa Bell Calloway

Původ a premiéra: USA, 2005

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 17 / 30 14. Solo Leveling Před deseti lety se otevřely záhadných brány do jiné dimenze a se svět změnil. Někteří lidé získali nadpřirozené schopnosti. Stali se z nich lovci, kteří pronikají do nebezpečných dungeonů a bojují s monstry, aby ochránili lidstvo – a vydělali si na živobytí. Mezi nimi je i Sung Jin-Woo, nejslabší lovec, kterého ostatní považují spíš za přítěž. Když ale při jedné výpravě narazí na skrytý dungeon, vše se obrátí. Téměř mrtvý dostane šanci, kterou nikdo jiný nemá – přístup k tajemnému systému, jenž mu umožňuje zvyšovat úroveň jako postava ve hře. Co začíná jako boj o přežití, se promění v cestu za neuvěřitelnou silou a odhalením pravdy, která může změnit celý svět. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Animované seriály

Režie: Shunsuke Nakashige, Yoshihiro Kanno

Hrají: Taito Ban, Genta Nakamura, Haruna Mikawa, Reina Ueda, Daisuke Hirakawa, Hiroki Touchi, Banjo Ginga, Makoto Furukawa

Původ a premiéra: Japonsko, 2024

Délka: 24 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 18 / 30 13. Navždy s vámi Na počátku sedmdesátých let žije rodina Paivových bezstarostný život v domě u pláže v Rio de Janeiru. Rubens, bývalý poslanec a hlasitý kritik vojenského režimu, tráví dny se svou manželkou Eunice a pěti dětmi obklopen přáteli a radostí – útočištěm před temnou realitou sílící diktatury. Jenže jednoho dne si pro Rubense přijde armáda. Má pouze podat výpověď, ale už se nikdy nevrátí. Eunice zůstává sama, zlomená, ale odhodlaná ochránit své děti a znovu postavit rodinu na nohy. Silný a dojemný příběh byl natočen podle skutečných událostí. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama

Původní název: I’m Still Here

Režie: Walter Salles

Hrají: Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Valentina Herszage, Luiza Kozovski, Bárbara Luz, Guilherme Silveira, Cora Ramalho, Dan Stulbach, Maeve Jinkings

Původ a premiéra: Brazílie, 2024

Délka: 137 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 19 / 30 12. Dexter: Original Sin V Miami roku 1991 se mladý Dexter Morgan ocitá na životní křižovatce. Z čerstvého absolventa se stává forenzní stážista u místní policie, ale zároveň v sobě nedokáže dál dusit narůstající potřebu zabíjet. Pod vedením adoptivního otce Harryho se proto učí ovládnout svou temnotu – a nasměrovat ji správným směrem. Vzniká tzv. Kodex, podle kterého může Dexter zabíjet, aniž by po sobě zanechal stopu a zároveň si zachoval pocit spravedlnosti. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Patrick Gibson, Christian Slater, Molly Brown, Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, Patrick Dempsey, Michael C. Hall

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

Pokračování 20 / 30 11. Kdysi dávno v Americe V roce 1857 se americký Západ stává dějištěm nelítostného boje o přežití, svobodu a moc. Uprostřed krvavého konfliktu mezi osadníky, armádou Spojených států a církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů se ocitá matka se synem, kteří prchají před vlastní minulostí a hledají nový začátek. Jenže země, která slibuje svobodu, je zároveň divokým územím plným bezpráví, nenávisti a násilí. Utažská válka vrhá do střetu odlišné kultury i náboženství, zatímco nevinnost a klid se ztrácejí pod náporem brutality a strachu. Když napětí vyvrcholí v masakru u Mountain Meadows, osudy mnoha lidí se navždy změní. V nehostinných končinách se nehraje o nic menšího než o holé přežití. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Westernové seriály

Původní název: American Primeval

Hrají: Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Dane DeHaan, Saura Lightfoot Leon, Derek Hinkey, Joe Tippett, Jai Courtney, Shawnee Pourier, Shea Whigham

Původ a premiéra: USA, 2025 Recenze seriálu Kdysi dávno v Americe: Netflix a jeho krvavá cesta za přežitím v době osidlování Západu Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 21 / 30 10. Jack Reacher Jacka Reachera zatknou za zločin, který nespáchal. Tím se však připlete do komplotu místní policie a politiků. Reacher je bývalý vojenský policista, který si dobrovolně vybral život nemajetného cestovatele po USA. Protože celý dosavadní život prožil na různých místech v zahraničí jako dítě vojáka, či později sám jako voják, tak po propuštění z armády se rozhodl procestovat a poznat svou vlast. První sezóna seriálu poměrně věrně zpracovává první knihu Jatka z roku 1997. Druhá sezóna vychází z knihy Volný pád (2008), příběh letošní třetí sezóny popsala kniha Zásah (2003). Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Reacher

Hrají: Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Maria Sten, Chris Webster, Bruce McGill, Serinda Swan, Shaun Sipos, Hugh Thompson, Ferdinand Kingsley

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 22 / 30 9. Hra na oliheň Lidé, kterým se v životě z různých důvodů nedaří, náhle dostanou záhadnou pozvánku k účasti v tajemné hře. Mohou v ní získat pohádkovou výhru. Nebo zemřít. Jednotlivé úkoly mají základ ve starých dětských hrách oblíbených v Koreji. Druhá sezóna se vrátila na sklonku loňského roku a hlavní hrdina se v ní vrací s cílem pomstít se. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Squid Game

Režie: Hwang Dong-hyuk

Hrají: Lee Jung-jae, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Hoyeon, Oh Young-soo, Park Gyu-young, Lee Jin-wook, Heo Sung-tae

Původ a premiéra: Jižní Korea, 2021

Délka: 61 minut Druhá Hra na oliheň přišla o moment překvapení. Sází na rozvleklost, navázala ale se ctí (recenze) Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 23 / 30 8. Captain America: Nový svět Sam Wilson, který převzal odkaz Kapitána Ameriky, se po setkání s nově zvoleným americkým prezidentem „Thunderboltem“ Rossem ocitá uprostřed mezinárodního incidentu. Prezident chce během prvních sta dní v úřadě prosadit smlouvu s dalšími světovými mocnostmi o sdílení vzácného zdroje adamantia. Kapitán Amerika je vyslán na misi do Japonska, kde má získat ukradený předmět od teroristické skupiny. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Captain America: Brave New World

Režie: Julius Onah

Hrají: Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Shira Haas, Tim Blake Nelson, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Xosha Roquemore, Jóhannes Haukur Jóhannesson

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 119 minut Recenze filmu Captain America: Nový svět. Svému předchůdci ostudu nedělá, Marvel sází na poctivý politický thriller Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 24 / 30 7. Urgent Seriál sleduje hektický život na přeplněné a finančně podvyživené pohotovosti v Pittsburghu. Hlavním hrdinou je Dr. Michael „Robby“ Robinavitch, zkušený lékař, který se den co den potýká s krizovými situacemi, morálními dilematy i vlastní vyčerpaností. Každá z patnácti epizod odpovídá jedné hodině jeho směny a diváky vtahuje do autentického, někdy až nemilosrdného světa urgentní medicíny. Tvůrci kladou důraz na realismus a přesné medicínské detaily. Seriál si získal uznání za syrové zobrazení zdravotnické profese a jedinečný způsob vyprávění. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Pitt

Hrají: Noah Wyle, Tracy Ifeachor, Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Katherine LaNasa

Původ a premiéra: USA, 2025 Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 25 / 30 6. Společník Co začíná jako víkendový únik do luxusního sídla u jezera, se pro mladou Iris a její přátele rychle mění v noční můru plnou zvratů, násilí a existenciálních otázek. Po pokusu o znásilnění, který skončí smrtí miliardáře Sergeje, se Iris snaží přátelům vysvětlit, co se stalo. Místo podpory se ale dozvídá šokující pravdu: není člověk, ale android – naprogramovaný partner ovládaný mobilní aplikací. Když Iris převezme kontrolu nad vlastním tělem i osudem, nezůstane po ní jen vypálený dům, ale i mrazivé vědomí, že v tom rozhodně není sama. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Horory

Původní název: Companion

Režie: Drew Hancock

Hrají: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén, Rupert Friend, Jaboukie Young-White, Marc Menchaca, Woody Fu

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 26 / 30 5. Silo Lidé ve zničené a toxické budoucnosti přebývají v obrovském podzemním silu se stovkami podlaží. Muži a ženy tam žijí ve společnosti plné nařízení, o nichž věří, že je mají za úkol chránit. Sci-fi seriál se točí dle velmi úspěšné knižní série. První knihu si Hugh Howey vydal sám a se stal hvězdou Amazon Kindle Direct Publishing. Původně se měl točit rovnou film a k režii byl přizván dokonce slavný Ridley Scott (Vetřelci, Gladiátor), nicméně po dlouhém odkládání nakonec vznikl tento seriál, který v lednu 2025 dostal druhou sezónu. Nejde o žádný opulentní sci-fi epos, ale možná právě proto funguje daleko lépe a nabízí atmosféru, která by se dala krájet. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Rashida Jones, David Oyelowo, Chinaza Uche, Avi Nash, Rick Gomez, Tim Robbins, Shane McRae

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 27 / 30 4. Zelenáč John Nolan opouští po životním zvratu svůj pohodlný život v malém městě a vydává se do Los Angeles. Chce si splnit sen stát se policejním důstojníkem u Los Angeles Police Department. Jako nejstarší nováček se setkává s pochybnostmi a skepticismem ze strany nadřízených, kteří v něm vidí spíše procházející krizi středního věku než vážného kandidáta. Přes všechny tyto výzvy je Nolan odhodlaný dokázat, že i ve svých čtyřiceti letech může být efektivním policistou. Musí udržet krok s mladšími kolegy a zločinci, čímž riskuje nejen svůj život, ale i životy ostatních. Jeho cesta je ukazuje, že začínat znovu není nikdy jednoduché, ale s odhodláním a touhou splnit si svůj sen je možné překonat i ty největší překážky. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Rookie

Hrají: Nathan Fillion, Melissa O'Neil, Titus Makin Jr., Eric Winter, Alyssa Diaz, Richard T. Jones

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing)

Pokračování 28 / 30 3. Bílý lotos V luxusním letovisku se schází různorodá skupina bohatých hostů, jejichž dovolená se začne rychle komplikovat. Za zdánlivě dokonalou fasádou usměvavých zaměstnanců a idylického prostředí postupně vyplouvají na povrch temná tajemství, skryté dysfunkce a mezilidské konflikty. S každým dalším dnem pobytu se odkrývá temnější stránka jak u zdánlivě bezproblémových cestovatelů, tak u personálu resortu. Čerství novomanželé, komplikovaná rodina s dospívajícími dětmi i osamělá žena ve středním věku – všichni přijíždějí s představou dokonalé dovolené, ale jejich pobyt postupně narušuje napětí, osobní nejistoty a nečekané katastrofy. To, co začíná jako příjemná relaxace v ráji, se mění v napjatou situaci, která obnažuje hlubší problémy skrývající se za nablýskaným povrchem luxusního světa. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The White Lotus

Hrají: Leslie Bibb, F. Murray Abraham, Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Carrie Coon, Walton Goggins, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Alexandra Daddario

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 61 minut Kde si film můžete pustit: Max (titulky)

Pokračování 29 / 30 2. Brutalista László Tóth, talentovaný maďarský architekt a přeživší holokaustu, se po válce ocitá v Americe, kde se snaží začít znovu. Po nuceném odloučení během války se znovu setkává se svou ženou Erzsébet a společně se pokoušejí vybudovat nový život. László nachází uplatnění v Pensylvánii, kde si jeho jedinečný talent všimne bohatý průmyslník Harrison Lee Van Buren. Ten mu nabídne možnost realizovat své vize v duchu brutalistní architektury, která odhaluje syrovou krásu konstrukčních materiálů. Jenže s mocí a odkazem přichází i nečekaná cena. László postupně zjišťuje, že jeho snaha o nesmrtelnost ve světě architektury se může stát jeho zkázou. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama

Původní název: The Brutalist

Režie: Brady Corbet

Hrají: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Stacy Martin, Raffey Cassidy, Alessandro Nivola, Emma Laird, Isaach De Bankolé, Jonathan Hyde

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 215 minut Recenze filmu Brutalista. Epický příběh muže, který stavěl své sny z betonu, a kandidát na deset Oscarů Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 30 / 30 1. Odloučení Mark vede tým pracovníků, kteří si nechali dobrovolně rozdělit své vzpomínky. Jejich práce a soukromý život jsou nyní naprosto oddělené, ve firmě jde o úplně jiné bytosti než v soukromí. Jenže když do jeho života vstoupí záhadný kolega, začne Mark odhalovat pravdu o své práci. Výborné herecké obsazení, skvělý scénář a přitom komorní režie vytvářejí vynikající thriller, drama, místy až horor. Jsou zaměstnanci korporátu svobodní lidé, nebo pouze moderní otroci a laboratorní myši nějakého experimentu? Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Severance

Hrají: Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

