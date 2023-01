Nejlepší postapokalyptické filmy. Krvavý konec lidstva vážně i nevážně na 30 způsobů

Nejen houbičky a smrtící infekce dokážou rychle vyhubit lidstvo. Vybrali jsme nejlepší a nejznámější filmy, které ukazují, jak si lidé poradí (nebo taky neporadí) se zhroucením společnosti a různými katastrofami. Některé jsou smrtelně vážné, některé akční a některé... velmi odlehčené.

Já, legenda Robert Nevill (Will Smith) je jeden z posledních žijících lidí na Zemi. Naneštěstí pro něj většinu obyvatel naší planety proměnil zmutovaný virus v krvežíznivé bestie. V noci Robert bojuje se svými nemocnými spoluobčany a přes den, věrný svému původnímu vědeckému povolání, se snaží ze své krve vyvinout protilátku, která by mohla zachránit zbytky lidstva. Záběry vylidněného Manhattanu, ve které se prohání divoká zvěř, jsou úchvatné. Film má také výborný prostorový zvuk, který dodává tu správnou atmosféru. Je to mírně nadprůměrné dílo, které určitě stojí za vidění. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: I Am Legend

Režie: Francis Lawrence

Hrají: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield, Willow Smith, Joanna Numata, Darrell Foster

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Kniha přežití V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné válce, prochází pustinami kontinentu, který býval Amerikou, osamělý muž. Všude kolem něj se nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země – pomníky nedávné katastrofy. Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty patří gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, kvůli hltu vody... nebo prostě jen tak. Ale na tohoto poutníka nestačí. Denzel Washington je zde vynikající, a i když logika děje místy pokulhává, tak i kvůli povedené atmosféře by vám tento film neměl ujít. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Book of Eli

Režie: Albert Hughes

Hrají: Denzel Washington, Gary Oldman, Michael Gambon, Mila Kunis, Jennifer Beals, Ray Stevenson, Frances de la Tour

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 118 minut Kniha přežití: recenze filmu V křesťansky laděné moralitě režiséra Gary Whitta míří osamělý poutník Denzel Washington na západní pobřeží skrze zpustošený svět. Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Cesta Otec a syn putují spálenou Amerikou a nemají nic než pistoli s několika náboji, která je chrání před útoky bandy kanibalů. Je zima, že praskají kameny, a když napadne sníh, je šedivý. Obloha je temná. Jejich cílem je teplejší jih, i když nevědí, co je tam čeká, pokud vůbec něco. Dokážou přežít v nehostinné krajině s těžko nalezenými potravinami v nákupním vozíku? Pomalý a citlivě vyprávěný film poctivě vykresluje zoufalství a bezútěšnost konce civilizace. Hodnocení IMDb: 56 % Žánr: Drama

Původní název: The Road

Režie: John Hillcoat

Hrají: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, Robert Duvall, Guy Pearce, Molly Parker, Michael Kenneth Williams

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Potomci lidí Píše se rok 2027. V chaotickém světě, kde se lidem už devatenáct let nerodí děti, jsou občanská práva velmi okleštěna a občasné pokusy o odpor brutálně potlačovány. Londýnskému byrokratovi, který už jen pasivně čeká na svůj konec, je to úplně jedno. Ovšem pouze do chvíle, kdy stane tváří v tvář své bývalé lásce Julian. Ta má pro něj speciální úkol – zajistit pro jednu z jejích spolubojovnic tranzitní víza a dostat ji bezpečně ze země. Zjišťuje, že jeho chráněnka není obyčejná uprchlice. Je totiž v osmém měsíci těhotenství a představuje kýžený zázrak, na který lidstvo už devatenáct let čeká. Režisér Alfonso Cuarón se inspiroval slavnou stejnojmennou sci-fi novelou. Film staví na příběhu, atmosféře a kvalitních hereckých výkonech, nikoliv na tricích. Tento katastrofický film se zařadí mezi nejlepší díla svého žánru. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Children of Men

Režie: Alfonso Cuarón

Hrají: Clive Owen, Julianne Moore, Charlie Hunnam, Chiwetel Ejiofor, Clare-Hope Ashitey, Danny Huston, Juan Gabriel Yacuzzi

Původ a premiéra: Velká Británie, 2006

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Číslo 9 Když 9 poprvé ožije, ocitne se v postapokalyptickém světě. Všichni lidé jsou pryč; kdy a jak k tomu došlo neví. Jen náhodou objeví malou komunitu jemu podobných, kteří se ukrývají před děsivými vražednými stroji, jež se potulují po zemi s úmyslem je vyhladit. Když se potká se skupinou podobných figurek utíkajících, rozhodne se postavit na odpor. Přestože je Devítka ve skupině nováčkem, přesvědčí ostatní, že skrývání jim nepřinese nic dobrého. Je potřeba začít se stroji bojovat. Přestože jde o animák, je to velmi temný příběh pro dospělé. Rozhodně ho nepouštějte menším dětem. A doporučujeme originální zvuk, postavy namluvily takové hvězdy, jako Elijah Wood, Christopher Plummer, či Martin Landau. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Animované filmy

Původní název: 9

Režie: Shane Acker

Hrají: Elijah Wood, John C. Reilly, Jennifer Connelly, Christopher Plummer, Crispin Glover, Martin Landau, Fred Tatasciore

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 79 minut Kde si film můžete pustit: Filmbox+ (dabing a titulky), Vodafone TV (bez dabingu a titulků)

Zombieland Ve světě zombie apokalypsy se mladý Columbus spojí s protřelým drsňákem Tallahasseem, aby přežil, protože nebezpečí číhá doslova na každém kroku. Když se setká se dvěma dívkami, budou muset zjistit, co je horší – spoléhat se jeden na druhého nebo se nechat sežrat zombies. Hororová komedie ukazuje, že když je nejhůře, je třeba nebrat nic úplně vážně a hlavně dodržovat několik základních pravidel, která zajistí přežití. Velmi povedený film dostal i pokračování Zombieland: Rána jistoty, které je skoro stejně dobré jako jednička. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Komedie

Režie: Ruben Fleischer

Hrají: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Derek Graf, Justin Price, Abigail Breslin, Bill Murray

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 88 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

The Omega Man Lékař Robert Neville je díky experimentální vakcíně jediným přeživším apokalyptické války vedené biologickými zbraněmi. Nákaza způsobená válkou zabila všechny jedince kromě několika stovek znetvořených nočních lidí, kteří si říkají Rodina. Nákaza způsobila, že se stali citlivými na světlo a vražedně psychotickými. Neville se snaží najít lék, aby mohl vrátit vše do normálu, ale Rodina je mu stále v patách. Jestli se mu lék povede vytvořit, budou o něj lidé ještě vůbec stát? Průměrný snímek se stal klasikou žánru. S odstupem času a vývojem triků působí místy možná směšně, přesto Omega Man má v tomto seznamu pevné místo. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Boris Sagal

Hrají: Jessica Lange, Charlton Heston, Anthony Zerbe, Armin Mueller-Stahl, Donald Moffat, Rosalind Cash, Paul Koslo

Původ a premiéra: USA, 1971

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing)

Šílený Max 2 – Bojovník silnic Svět zpustošila válka. Nastal boj o zbytky nejcennějšího zdroje energie – nafty. Max Rockatansky se vrací v roli hrdinného samotáře, který brázdí prašné cesty postapokalyptického australského vnitrozemí a nekonečně pátrá po benzínu. Proti němu a dalším zchátralým obráncům tábora, kde se skladuje palivo, stojí bizarní bojovníci. Velí jim charismatický Lord Humungus, násilnický vůdce, jehož skrupule jsou stejně pusté jako okolní krajina. Snímek navazuje na kultovní film Mad Max z roku 1979, který ale trpěl nízkým rozpočtem. Avšak díky jeho úspěchu, nápadité režii George Millera i charizmatu Mela Gibsona se z filmu stala kultovní klasika. Námi doporučovaná dvojka je ještě lepší. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Mad Max 2: The Road Warrior

Režie: George Miller

Hrají: Mel Gibson, Bruce Spence, Michael Preston, Max Phipps, Vernon Wells, Kjell Nilsson, Emil Minty

Původ a premiéra: Austrálie, 1981

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing), Rakuten (dabing)

Ledová archa Zemí, kterou zachvátila druhá doba ledová, už sedmnáct let projíždí vlak, v němž se tísní několik tisíc přeživších. Na chvostu nikdy nestavícího sněhoborce pomalu dochází trpělivost utlačované lůze, které ve svobodném pohybu brání po zuby ozbrojená malá armáda. Dystopický spektákl natočil jako svůj první anglicky mluvený film korejský mistr artových žánrovek Bong Joon-ho podle francouzského komiksu z roku 1982. Film byl natočen v barrandovských studiích a coby autor výpravy se na něm velkou měrou podílel český výtvarník a scénograf Ondřej Nekvasil. Rozličnému, leč stoprocentně přesvědčivému hereckému obsazení z různých částí vlaku vévodí především Chris Evans. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Snowpiercer

Režie: Bong Joon-ho

Hrají: Chris Evans, Song Kang-ho, Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer

Původ a premiéra: Jižní Korea, 2013

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: KVIFF TV (titulky), Starmax (bez dabingu a titulků), Vodafone TV (bez dabingu a titulků), Voyo (bez dabingu a titulků)

28 dní poté Skupinka aktivistů, která bojuje za práva zvířat, vtrhne do laboratoře, kde vědci zkoumají opice infikované vzteklinou. Rozjetí ochránci opice pustí z klecí ven, jenže ty je okamžitě pokoušou a nakazí. O 28 dní později se pracovník kurýrní služby Jim probudí v nemocnici z kómatu a zjistí, že budova zeje prázdnotou. Zděšený a osamělý mladý muž opustí nemocnici, aby objevil celou hrůzu. Londýn se naprosto vylidnil. Někde jsou vidět umírající. Virus zlikvidoval téměř celé město. Kvalitní horor natočil slavný režisér Danny Boyle. Potěší zejména tím, že se soustředí na chování lidí v krizové situaci a na prostředí, ve kterém padají všechny morální zábrany. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Horory

Původní název: 28 Days Later

Režie: Danny Boyle

Hrají: Cillian Murphy, Naomie Harris, Noah Huntley, Christopher Dunne, Christopher Eccleston, Emma Hitching, Alexander Delamere

Původ a premiéra: Velká Británie, 2002

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků)

Noc oživlých mrtvol Skupina lidí se snaží přežít útok krvežíznivých zombíků, kteří jsou uvězněni na venkovské farmě v Pensylvánii. Přestože Noc oživlých mrtvol není prvním zombie filmem, je praotcem současného hororu o zombie apokalypse a výrazně ovlivnil moderní popkulturní zombie archetyp. Autorský celovečerní debut George A. Romera zůstává nezpochybnitelným milníkem v dějinách hororového žánru. Tento nezávislý nízkorozpočtový film stál na počátku tzv. nového amerického hororu, reprezentovaného jmény jako John Carpenter, Wes Craven, Tobe Hooper nebo David Cronenberg. Zajímavostí je, že přestože Noc oživlých mrtvol obohatila rejstřík filmových monster o zcela novou krvežíznivou entitu, slovo zombie ve filmu ani jednou nepadne. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Horory

Původní název: Night of the Living Dead

Režie: George A. Romero

Hrají: Duane Jones, Judith O'Dea, Karl Hardman, Marilyn Eastman, Keith Wayne, Judith Ridley, Kyra Schon

Původ a premiéra: USA, 1968

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: KoukeYTe (bez dabingu a titulků)

Interstellar V nepříliš vzdálené budoucnosti se život na planetě Zemi blíží ke svému konci. Vzduch na ní přestává být v důsledku písečných prachových bouří dýchatelný, nemoci ničí jednu zemědělskou plodinu za druhou. Daří se jedině kukuřici, kterou pěstuje i farmář a bývalý letecký pilot a konstruktér raketoplánů Cooper (Matthew McConaughey). Lidstvu je třeba najít nový domov. Řešení nabízí objev červí díry a cesta do jiné galaxie. Ne, tohle není film o zombie příšerách, ale o jiném konci naší civilizace. Také zde si za to ale můžeme úplně sami. Režisér Christopher Nolan ve filmu po spielbergovsku propojil emotivní rodinný příběh s monumentální vesmírnou podívanou. Z pěti nominací na Oscara získal film jednoho za vizuální efekty. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Casey Affleck, Ellen Burstyn, Matt Damon

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 169 minut Interstellar: recenze filmu Tvůrce netopýří trilogie přichází s opojným vesmírným dobrodružstvím, které se inspiruje u Stanleyho Kubricka i Stevena Spielberga. Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Akira Je rok 2019. Od propuknutí Třetí světové války uplynulo třicet jedna let. V Neo-Tokiu probíhá nikdy nekončící boj proti silám podsvětí, které ovládají prakticky celé zničené město. Tetsuo, člen motorkářského gangu, je během jedné z nočních jízd zajat armádou pro tajné experimenty. Vůdce party Kaneda se rozhodne přítele zachránit. Tetsuo získá nadpřirozené ničivé schopnosti, jeho mysl je ale pokřivena a zatemněna. Katsuhiro Ôtomo natočil tento snímek podle své stejnojmenné mangy. Vytvořil kultovní film, který odstartoval novou vlnu popularity japonského anime v západním světě. Příčinou úspěchu byla mimo jiné na svou dobu nevídaně vysoká kvalita animace. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Katsuhiro Otomo

Hrají: Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama, Tesshou Genda, Hiroshi Ohtake, Koichi Kitamura, Yuriko Fuchizaki

Původ a premiéra: Japonsko, 1988

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

V pasti V blízké budoucnosti bude naše Země zničena a ovládána silou, která zabije každého, kdo ji spatří. Většina společnosti spáchá sebevraždu. Matka a její dvě děti se s páskami na očích vydávají na cestu. Film s velmi tísnivou atmosférou je velmi povedený. Přestože vznikl přímo pro Netflix, nechybí nic, co pro kvalitní dílo je potřeba. Kvalitní režii doplňují výborné herecké výkony, námět je velmi uvěřitelný, rozhodně jde o nápadité zpracování postapokalyptického žánru. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Horory

Původní název: Bird Box

Režie: Alexander Witt

Hrají: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Danielle Macdonald, Lil Rel Howery, Tom Hollander

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Den poté Globální oteplování narušilo tradiční koloběh a mocná příroda vrací úder. Vypukne globální superbouře v podobě katastrofických hurikánů, tornád, přílivových vln, povodní; a co je nejzlověstnější, začne další doba ledová. Paleoklimatolog Jack Hall se snaží zachránit svět a zároveň odvést do bezpečí svého syna Sama, který byl v New Yorku, když město zachvátil počátek nového velkého mrazu. Klasický katastrofický film režiséra Rolanda Emmericha zaujme zejména excelentními triky. To, že fyzikální zákony dostávají v tomto katastrofickém filmu poměrně dost na zadnici, bude většině divákům asi jedno. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Day After Tomorrow

Režie: Roland Emmerich

Hrají: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Sela Ward, Austin Nichols, Arjay Smith, Tamlyn Tomita

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Dredd Děj se odehrává v budoucnosti, kdy je Amerika jen sežehnutá prázdná planina. Na jejím východním pobřeží se táhne od Bostonu až po Washington DC obrovské město „Mega City One“. Je to rozsáhlá, násilnická metropole, kde kriminálníci vládnou chaosu na ulicích. Na pořádek města dohlížejí policisté zvaní „Soudci“, kteří mají oprávnění jednat jako soudce, porota i popravčí. Známý a po celém městě obávaný nejvyšší soudce Dredd je přivolán k vypořádání se s ničivou pohromou v podobě nové drogy „Slo-Mo“. Uživatelům umožní prožívat realitu za zlomek jejího skutečného času. Jde o výborné zpracování klasické komiksu, hlavní hrdina v dodání skvělého Karla Urbana nesundá přilbu z hlavy, přesně jako v předloze. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Pete Travis

Hrají: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey, Jason Cope, Domhnall Gleeson, Rakie Ayola, Langley Kirkwood

Původ a premiéra: Velká Británie, 2012

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Starmax (bez dabingu a titulků), Voyo (dabing)

Stalker Nejslavnější dílo geniálního ruského režiséra bylo natočené podle románu Bratrů Strugackých. Nebezpečná cesta Zónou vede k vysněné místnosti, kde moudří konečně najdou pravdu. Inspirace předlohou je velmi volná, z románového příběhu vlastně zůstal pouze základní motiv – Zóna. Je jakýmsi tajemným, pečlivě střeženým prostorem na několika kilometrech čtverečních země, vzniklým snad za pradávné návštěvy mimozemských civilizací. Prostorem, skrývajícím jiné časoprostorové dimenze, kam je životu nebezpečno vstoupit. Přesto, anebo snad právě proto je Zóna místem, které přitahuje. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Andrei Tarkovsky

Hrají: Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn, Nikolay Grinko, Alisa Freyndlikh, Natasha Abramova, Federico Castelluccio, Edie Falco

Původ a premiéra: Rusko, 1979

Délka: 163 minut Kde si film můžete pustit: Youtube

Útěk z New Yorku Newyorský poloostrov Manhattan se stává obrovským vězením zločinců a nenapravitelných vyvrhelů, světem se svými vlastními zákony odkud není úniku. Zřítí se sem letadlo s prezidentem USA , který pád přežije, a stává se nedobrovolným rukojmím těchto šílenců. Na jeho záchranu se vydává Snake Plisken, který je zkušeným válečným veteránem. Začíná nebezpečná záchranná mise. Kultovní Carpenterův sci-fi snímek patří k základním titulům skupiny filmů, které líčí pochmurnou vizi blízké budoucnosti. Kurt Russell si kultovní postavu Snaka Pliskena v roce 1996 zopakoval ještě v podstatně horším pokračování Útěk z L.A. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Escape from New York

Režie: John Carpenter

Hrají: Kurt Russell, Adrienne Barbeau, Tom Atkins, Frank Doubleday, John Strobel, Season Hubley, Charles Cyphers

Původ a premiéra: USA, 1981

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Vodní svět Ve futuristickém světě, kde roztály polární ledovce a Země se stala tekutou planetou, zachrání krásná barmanka zmutovaného námořníka z vězení na plovoucím ostrově. Spolu s její mladou svěřenkyní Enolou se jim podaří uprchnout a odplout na jeho lodi. Trojice se však brzy stane cílem hrozivého piráta, který touží po mapě do „Suchozemí“, kterou má Enola vytetovanou na zádech. V postapokalyptickém sci-fi „utopil“ ambiciózní Kevin Costner spoustu peněz a ve své době šlo o ztrátový film. Zachránily ho až úspěšné prodeje fyzických nosičů. Svým originálním pojetím i atmosférou nezklame a i s odstupem se jedná o zajímavou podívanou. Hodnocení IMDb: 62 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Waterworld

Režie: Kevin Reynolds

Hrají: Kevin Costner, Dennis Hopper, Jeanne Tripplehorn, R. D. Call, Gerard Murphy, Rick Aviles, Michael Jeter

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 135 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Ulice Cloverfield 10 Jednu chvíli jedete v autě, pak to do vás z boku napálí nějaký idiot. Probudíte se pomlácení, ale živí v podzemní kobce, kde vám neznámý podivín řekne, že jste právě vyhráli hlavní cenu v životní loterii. Onen neznámý podivín se jmenuje Howard a je to zkušený „Prepper" – má pocit, že jednoho nepříliš krásného dne přestane fungovat svět, a tak se na to připravuje. Například Howard si postavil a komfortně vybavil podzemní bunkr. A vy máte štěstí, protože jste v jeho krytu zrovna v době, kdy na Zemi plnou silou udeřila gigantická katastrofa, která zničila veškerý pozemský život. Postupně se objevuje víc a víc důkazů, že má tenhle apokalyptický vizionář pravdu. Stejně jako dokladů toho, že Howard je fakt pořádný magor… Poměrně originální a především civilní mysteriózní hororové sci-fi je postaveno hlavně na hereckých výkonech a příběhu. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Horory

Původní název: 10 Cloverfield Lane

Režie: Dan Trachtenberg

Hrají: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr., Douglas M. Griffin, Cindy Hogan, Bradley Cooper, Suzanne Cryer

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky)

12 opic V roce 2035 se odsouzenec James Cole neochotně přihlásí k vyslání zpět v čase. Má zjistit původ smrtícího viru, který vyhubil téměř veškerou populaci Země a přeživší donutil k pobytu v podzemních komunitách. Když je však Cole omylem poslán do roku 1990 místo do roku 1996, je zatčen a zavřen do psychiatrické léčebny. Tam se setkává s lidmi, kteří možná drží klíč k tajemné zběsilé skupině Armáda dvanácti opic, jež je považována za zodpovědnou za vypuštění vražedné nemoci. Drsné a poměrně depresivní sci-fi o cestování časem natočil legendární Terry Gilliam. Herecké obsazení je famózní, nechybí Brad Pitt a tehdy excelentní Bruce Willis. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Twelve Monkeys

Režie: Terry Gilliam

Hrají: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, David Morse, Jon Seda, Frank Gorshin

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 129 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), iTunes (titulky)

Vlákna Děsivý, nesmírně působivý a strhující film zachycuje pravděpodobné následky celosvětové jaderné války. Film z pohledu Velké Británie zabírá časový děj od několika týdnů před útokem, až po 12 let po útoku. Má děj a hlavní postavy, ale je zpracován dokumentární formou – provází nás komentátor a občas ve filmu vidíme statistiky. Film naturalistickým způsobem zachycuje všechny aspekty jaderné katastrofy – od demonstrací před válkou, přes útok, destrukci, umírání, hladomor, nemoci, jadernou zimu až třeba po nevzdělanost dětí, které vyrostly po válce. Popisuje selhání společnosti a celkový kolaps civilizace. Threads byl po svém prvním uvedení stažen a dlouho se nesměl ve Velké Británii promítat. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Drama

Původní název: Threads

Režie: Mick Jackson

Hrají: Karen Meagher, Reece Dinsdale, David Brierly, Rita May, Nicholas Lane, Jane Hazlegrove, Henry Moxon

Premiéra: 1984

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Atlas Mraků Šest žánrově odlišných příběhů se odehrává v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až po postapokalyptickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek. Vícevrstevné a hvězdně obsazené dílo sester/bratří Wachowských vzniklo dle výborného románu Davida Mitchella. Na rozdíl od jiných postapokalyptických filmů dává naději, že právě lidská duše a snaha stát se lepším je to, co nás může v budoucnosti zachránit. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Drama

Původní název: Cloud Atlas

Režie: Lilly Wachowski

Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Bae Doo-na, Ben Whishaw

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 172 minut Kde si film můžete pustit: DaFilms (bez dabingu a titulků), Kuki (dabing), Starmax (bez dabingu a titulků)

Soumrak mrtvých Vypukla zombie apokalypsa! Nejlepší bude rychle se schovat v oblíbeném baru a počkat, než se to přežene. Shaun je obchodník, kterému nikdo neprojevuje respekt. Hádá se neustále s matkou a své dívky Liz si nevšímá. Se svým nejlepším přítelem Edem nejraději vysedává celé dny v hospodě Winchester. Jednoho dne ráno uvidí na své zahradě neznámou ženu, která vypadá jako opilá. Když do ní strčí, žena se napíchne na kůl, a stále žije! Shaun se dozvídá, že nebezpečný virus přes noc změnil většinu obyvatel města na živé mrtvoly. Výbornou britskou komedii s typicky suchým humorem natočil režisér Edgar Wright, hlavní postavu si zahrál Simon Pegg. A společně si napsali poměrně originální scénář. Pokud vám anglický humor sedne, budete se vám film líbit a budete nadšení; jsou ale jedinci, kteří ho moc nemusí. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Komedie

Původní název: Shaun of the Dead

Režie: Edgar Wright

Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield, Lucy Davis, Dylan Moran, Peter Serafinowicz, Penelope Wilton

Původ a premiéra: Velká Británie, 2004

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Equilibrium Futuristický svět zavádí přísný režim. Jsou zakázány knihy, umění, hudba a city jsou zločinem trestaným smrtí. John Preston je špičkovým vládním agentem zodpovědným za dopadení a likvidaci těch, kteří zákony poruší. Pak ale ztratí krabičku s povinnou drogou, která potlačuje veškeré emoce, a během vyšetřování jednoho případu pocítí dosud neznámé city. Tento starší film s Christianem Balem v hlavní roli není moc známý, ovšem vykreslení postapokalyptického světa, kde emoce jsou považovány za nepřítele lidstva, je poměrně unikátní. Pokud máte rádi akční filmy a zajímavé scény, tak si Equilibrium nenechte ujít. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Kurt Wimmer

Hrají: Christian Bale, Taye Diggs, Emily Watson, Angus Macfadyen, Sean Bean, Dominic Purcell, Sean Pertwee

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků), Filmbox+ (dabing a titulky)

Soylent Green Ve slavném sci-fi snímku zobrazuje oscarový režisér Richard Fleischer nepříliš vzdálenou budoucnost. V roce 2022 přeplněná Země zápasí s nedostatkem potravin. Poslední spásou je syntetická strava Soylent, o jejímž původu jsou jen nejasné zprávy. Charlton Heston jako detektiv Thorn přichází při vyšetřování vraždy jednoho z vrchních představitelů Soylentu na hrůzné tajemství. Téměř 50 let starý snímek je považován za naprostou klasiku tohoto žánru. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Richard Fleischer

Hrají: Charlton Heston, Edward G. Robinson, Leigh Taylor-Young, Chuck Connors, Joseph Cotten, Brock Peters, Paula Kelly

Původ a premiéra: USA, 1973

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)