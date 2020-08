Romantické snímky patří k nejvyhledávanějším titulům; a to nejen ženským publikem. Připravili jsme přehled ikonických klasik tohoto žánru i filmů, jež mají náběh se jimi stát.

Prázdniny v Římě Proč vidět: Romantická komedie, již proslavil dívčí půvab Audrey Hepburn. Půvabná mladá princezna Anna (Audrey Hepburn) přijíždí na státní návštěvu do Říma. Unavena povinným ceremoniálem, rozhodne se uniknout aspoň na jediný den a inkognito se vmísit mezi obyčejné lidi. Nepočítá přitom ovšem s novináři. Cynický a ziskuchtivý reportér Joe Bradley (Gregory Peck) ji při nočním útěku zpozoruje a přilepí se jí na paty. Vydává se za Američana, který se jí nabídne jako průvodce městem. Doufá, že z tohoto dobrodružství vytěží šťavnatou story. Všechno dopadne však docela jinak, Joe se do Anny zamiluje. Režisér William Wyler vtiskl komedii nenápadnou dokonalost a lehkost. Dojímavé sekvence prostřídává s úsměvnými ironickými pasážemi. Křehkou, v cizím prostředí poněkud bezradnou princeznu Annu, neodolatelným způsobem ztvárnila Audrey Hepburn, která také za svůj výkon obdržela Oscara. Její dívčí půvab se stane ideálem krásy následujících let a ona vyhledávanou představitelkou romantických hrdinek. 25 filmů, které musíte vidět, dokud jste ještě na světě. Víme, kde si je můžete pustit online Vybrali jsme 25 jedinečných filmů napříč žánry a historií. Nabídnou to nejzajímavější ze světové i české filmové tvorby. Je to základní výběr, který byste podle nás měli vidět, pokud chcete mít přehled o kinematografii. Dalšího Oscara získal scenárista Ian McLellan Hunter za původní scénář, který svým jménem kryl skutečného autora Daltona Trumba, jenž byl na černé listině kvůli podezření z neamerické činnosti. Trumbova manželka převzala „opraveného“ Oscara až v roce 1993, sedmnáct let po spisovatelově smrti. Originální název: Roman Holiday (1953)

Roman Holiday (1953) Hodnocení: IMDb 8,0 • ČSFD 88 % • Rotten Tomatoes 98 %

IMDb 8,0 • ČSFD 88 % • Rotten Tomatoes 98 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes Pro informace o dostupnosti filmů ve vybraných v online službách jsme využili skvělý český web Filmtoro.

Samotář v Seattlu Proč vidět: Jsou-li si dva lidé souzeni, najdou se navzdory prostoru a času. Nebo pomůže chytré dítě Příběh téměř pohádkový o kouzlu a moci lásky, i tak bychom mohli nazvat romantickou komedii scenáristky a režisérky Nory Ephron. Architekt Sam (Tom Hanks) se po smrti své milované ženy přestěhuje s osmiletým synkem Jonahem z Chicaga do Seattlu. Sam nechtěně získá popularitu, když musí kvůli synovi mluvit v rozhlasovém pořadu, věnovaném různým lidským problémům. O „Samotáře v Seattlu“, jak ho nazve autorka pořadu, se od té doby začne zajímat řada žen, přesvědčených, že právě ony nahradí jeho zemřelou manželku. Samovo vyprávění zaujme i emancipovanou baltimorskou novinářku Annie (Meg Ryan), připravující právě svoji svatbu s usedlým Walterem. Žena se rozhodne zkusit štěstí a napíše Samovi dopis. Navzdory velké vzdálenosti a díky Jonahovi se Sam a Annie jednoho dne potkávají, příznačně na vrcholu Empire State Building v New Yorku. Sam pochopí, že kouzlo lásky se může opakovat. Scénář je chytře postaven na divákově očekáváni ze setkání dvojice a z dalšího rozvíjení jejího vztahu. Důležitou roli při hře s žánrovými pravidly romantických komedií hraje snímek Nezapomenutelná láska (1957) a odkazy na další filmová díla. Na diváckém úspěchu snímku má vedle civilních výkonů ústředních protagonistů a vtipných dialogů podíl i citlivá hudba Marca Shaimana a kamera Svena Nykvista. Originální název: Sleepless in Seattle (1993)

Sleepless in Seattle (1993) Hodnocení: IMDb 6,8 • ČSFD 72 % • Rotten Tomatoes 74 %

IMDb 6,8 • ČSFD 72 % • Rotten Tomatoes 74 % Kde si film můžete pustit: HBO, Google Play, iTunes, Rakuten

Láska nebeská Proč vidět: Stálice vánočních obrazovek. Režijní debut úspěšného britského scenáristy Richarda Curtise navazuje na témata i motivy z hitů, jimiž se prosadil (Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill). Zručně proplétá osudy mnoha protagonistů, jež spojuje jediný cit: láska. Ta je sice jak známo všudypřítomná, ale mívá mnoho podob. Novopečený britský premiér se zakouká do své sekretářky Natalie. Jeho sestra Karen zase musí řešit manželskou krizi. Nesmělá Sarah z Harryho kanceláře má trable se zamilovaností do kolegy, novomanželka Juliet zjistí, že ji miluje nejlepší kamarád jejího muže, oklamaný spisovatel Jamie najde na francouzském venkově lásku u portugalské hospodyně Aurelie. Ovdovělý Daniel musí pomoci zamilovanému jedenáctiletému synkovi Samovi. Láskou k sobě vzplanou i John a Judy, kteří dělají dubly při natáčení pornofilmu. Děj se odehrává během pěti týdnů okolo Vánoc, s epilogem o měsíc později. A skládá se z mnoha nádherných milostných historek – někdy romantických, někdy smutných, jindy pošetilých. Curtisovými silnými stránkami jsou dobře vystižené charaktery, slibně postavené a rozvíjené zápletky, vtipné dialogy, rovnováha veselých i smutných situací, jemný humor a dovedně ukrývaný sklon k sentimentu. Originální název: Love Actually (2003)

Love Actually (2003) Hodnocení: IMDb 7,6 • ČSFD 86 % • Rotten Tomatoes 64 %

IMDb 7,6 • ČSFD 86 % • Rotten Tomatoes 64 % Kde si film můžete pustit: O2TV, iTunes, Amazon Prime, Rakuten

Casablanca Proč vidět: Válečná romance, která se pravidelně objevuje na čelních příčkách žebříčků nejlepších filmů všech dob. Děj romanticko-dobrodružného filmu se odehrává za druhé světové války ve stejnojmenném městě. Američan Rick Blaine tu úspěšně provozuje noční klub, kam chodí každý, kdo potřebuje na chvíli zapomenout na složitou dobu. Jednoho dne do Rickova podniku tajně přichází také vůdce protifašistického odboje Victor Laszlo společně se svou ženou Ilsou. Je pronásledován Němci a chce sehnat vízum, aby mohl před gestapem co nejdříve uprchnout do USA. Rick ale v Laszlově ženě poznává svou bývalou přítelkyni, k níž je poután osudovou láskou. Ve filmu dochází k dokonalému prolnutí válečného žánru s jeho burcujícím občanským vlastenectvím i patosem, s žánrem romantickým. Tím, že byl uveden do kin v roce 1942, jde o spojení velmi autentické, protože hrdinové svou lásku prožívají nejen na pozadí válečného konfliktu, ale přímo v jeho nitru. Neví, jak válka dopadne, ale snaží ve svých morálních volbách obstát sami před sebou, byť to tak na začátku jako v případě Ricka nevypadá. 15 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, kde je najdete online Vybrali jsme 15 jedinečných filmů, které se věnují válkám ve 20. století. Vybrané snímky mají společné to, že válku neoslavují nebo nevzývají. Naopak kriticky a bolestně obnažují její zrůdnost a nesmyslnost. Jsou to válečné filmy, kterým můžete věřit. Režisér Michael Curtiz stvořil nadčasové dílo, které je odrazem doby, v níž vzniklo a současně díky své melodramatické povaze i její sentimentální reflexí. Bylo nominováno na osm Oscarů a tři získalo (za nejlepší film, režii a adaptovaný scénář). Patří k jedněm z nejcitovanějších děl filmové historie, které inspirovalo plejádu dalších režisérů a tvůrců k množství variací, poct nebo parodií. Originální název: Casablanca (1942)

Casablanca (1942) Hodnocení: IMDb 8,5 • ČSFD 84 % • Rotten Tomatoes 99 %

IMDb 8,5 • ČSFD 84 % • Rotten Tomatoes 99 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes, Rakuten

Čtyři svatby a jeden pohřeb Proč vidět: Komedie o osmi přátelích, pěti duchovních a dvou lidech, kteří k sobě možná patří. Zatvrzelý starý mládenec s pověstí sukničkáře Charles (Hugh Grant) se na jedné z četných svateb, kterých se s takovou oblibou zúčastňuje, seznámí s mladou Američankou Carrie (Andie MacDowell). Dívka jej okouzlí na první pohled a ani on jí není zcela lhostejný. Bylo by to tak prosté, kdyby spolu začali chodit a jedna z příštích svateb byla ta jejich. Jenže život nebývá tak přímočarý. Název britské romantické komedie vskutku nelže, protože se odehrává takřka výhradně na těchto pěti obřadech. Mladík Charles a jeho přátelé z lepších středních vrstev jsou nezbytnou součástí mnoha svateb, aniž sami aspirují na manželství. Tráví na nich čas nezávaznými hovory, ale zároveň si uvědomují, jak jim život plyne pod rukama. Autoři rafinovaně prodlužují průběh romantického vztahu hlavních protagonistů a nakonec ještě přidají fotografie, jež dokládají, jak to vlastně se všemi dopadlo. Jemný humor, odpozorované situace a důraz na detaily v popisu prostředí i jednotlivých postav charakterizují tuto komedii, jež byla nominována na dva Oscary, a Hugh Grant za ni získal Zlatý glóbus. Originální název: Four Weddings and a Funeral (1994)

Four Weddings and a Funeral (1994) Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 72 % • Rotten Tomatoes 96 %

IMDb 7,0 • ČSFD 72 % • Rotten Tomatoes 96 % Kde si film můžete pustit: HBO, Google Play, iTunes

Takoví jsme byli Proč vidět: Levicový idealismus a konzervativní oportunismus v nostalgické romanci. Vůdčí motto této nostalgické romance zní Všechno se zdálo být důležitější nežli láska. Milostný vztah ambiciózního mladého spisovatele a emancipované židovské dívky prochází četnými peripetiemi zásluhou paličatosti a rozdílného přesvědčení milenců, ale i okolnostmi, jež s sebou přináší doba. Krize 30. let, válka, poválečný hon na čarodějnice, to vše se podepsalo na jedné velké lásce. Autor scénáře Arthur Laurents vycházel z vlastních životních zážitků, když byl jako student na konci 30. let vystaven levicovému politickému aktivismu, který v příběhu reprezentuje Katie Morosky (Barbra Streisand). Postavu jejího protipólu Hubbella Gardinera (Robert Redford), pro něhož „všechno přichází příliš snadno“, dal dohromady z několika skutečných postav spolužáků, jež znal. Původní scénář, kladoucí stejný důraz na složitou dobu, v níž se odehrává, se poněkud vytratil v přemíře nostalgie po starých dobrých časech. Snímek byl nominován na šest Oscarů a nakonec získal dva – za nejlepší hudbu (Marvin Hamlisch) a nejlepší píseň (The Way We Were), již nazpívala právě Barbra Streisand. Originální název: The Way We Were (1973)

The Way We Were (1973) Hodnocení: IMDb 7,1 • ČSFD 78 % • Rotten Tomatoes 63 %

IMDb 7,1 • ČSFD 78 % • Rotten Tomatoes 63 % Kde si film můžete pustit: HBO, iTunes

Deník Bridget Jonesové Proč vidět: Hrdinka hledá opravdový vztah v roce, kdy se to na stránkách jejího deníku hemží samými katastrofami. Dvaatřicetiletá svobodná Bridget Jones pracuje v londýnském nakladatelství. Má zájem o svého pohledného šéfa Daniela Cleavera, jehož se stane milenkou. Muž je však přelétavý a ona zjistí, že ji podvádí. Její matka se jí snaží dát dohromady s úspěšným, avšak na první pohled arogantním a snobským právníkem Markem Darcym, kterého zná od dětství, ale až nyní si jí při různých společenských příležitostech začne všímat. Bridget má totiž talent na trapasy. Dokumentaristka Sharon Maguire natočila svůj celovečerní hraný debut podle bestselleru své přítelkyně Helen Fielding. Ta v něm dovedně pracuje s motivy z klasického románu Jane Austenové Pýcha a předsudek. Scénář si vzal na starosti osvědčený scenárista snímků Čtyři svatby a jeden pohřeb či Notting Hill Richard Curtis, který z nedostatků hlavní hrdinky učinil přednost tohoto komediálního vyprávění a něco, s čím se můžou diváci ztotožnit. Ačkoliv se romantická komedie odehrává v Británii a těží z britských reálií, obsadila režisérka do titulní role Američanku Renée Zellweger, která kvůli postavě přibrala přes deset kilogramů a opět v ní potvrdila svou schopnost přizpůsobit se charakteru. Jejími partnery jsou Hugh Grant a Colin Firth. Originální název: Bridget Jones's Diary! (2001)

Bridget Jones's Diary! (2001) Hodnocení: IMDb 6,7 • ČSFD 77 % • Rotten Tomatoes 80 %

IMDb 6,7 • ČSFD 77 % • Rotten Tomatoes 80 % Kde si film můžete pustit: Google Play, Rakuten

Anglický pacient Proč vidět: Příběh lásky a zrady, oceněný devíti Oscary. Kanadská ošetřovatelka Hana (Juliette Binoche) se v posledních dnech II. světové války ve zpustlém klášteře kdesi v Toskánsku stará o umírajícího zohaveného pacienta. Těžce postiženému muži se v útržcích vracejí vzpomínky na minulost, v nichž odhaluje vlastní totožnost. Je maďarským hrabětem Almásym (Ralph Fiennes), který působil před válkou v mezinárodní vědecké expedici v egyptské části Sahary. Tady prožil osudový vztah s manželkou svého kolegy Katharinou (Kristin Scott Thomas). Jen z lásky k ní se dopustil zrady, kterou chce pomstít špion Caravaggio. Ošetřovatelka Hana, trýzněná pocitem, že svým blízkým přináší neštěstí, prožije na opuštěném místě milostný románek s indickým pyrotechnikem Kipem. Scenárista a režisér Anthony Minghella zachoval v adaptaci románu Michaela Ondaatjeho mnoho vrstevnatost a rafinovanost předlohy i tajuplnost jejích hlavních hrdinů. Příběh velké lásky a zrady, zasazený do konce 30. let a do doby 2. světové války, je vyprávěn v několika časových rovinách a v poměrně složité flashbackové struktuře. Producent Saul Zaentz se pak postaral o velkorysou výpravnost, kterou dokázal kameraman John Seale patřičným způsobem prodat. Výsledkem se stalo podmanivé epické drama, které získalo dva Zlaté glóby a devět Oscarů v kategoriích nejlepší film, režie, ženský herecký výkon ve vedlejší roli (Juliette Binoche), kamera nebo výprava. Originální název: The English Patient (1996)

The English Patient (1996) Hodnocení: IMDb 7,4 • ČSFD 80 % • Rotten Tomatoes 85 %

IMDb 7,4 • ČSFD 80 % • Rotten Tomatoes 85 % Kde si film můžete pustit: HBO, iTunes

Pretty Woman Proč vidět: Pygmalionské téma ve filmu, který z Julie Roberts udělal hvězdu první velikosti. Vivian šlape hollywoodský chodník a sní o princi na bílém koni. Jednoho večera se náhodnou seznámí s krásným, osamělým a trochu tajemným milionářem Edwardem Lewisem, který ji odvede do přepychového hotelového apartmá, kde jí ráno udělá překvapivou nabídku. Chce, aby mu Vivian dělala po celý týden na veřejnosti doprovod. Pozvolna tak začíná proměna prostitutky ve velkou dámu. A vzniká i vztah, v němž vzájemná náklonnost a posléze láska překonávají původní ryze obchodně-sexuální poměr. Divácky vděčný příběh o tom, jak chudá dívka z ulice ke štěstí a krásnému princi přišla, natočil zkušený specialista na romantické filmy, režisér Garry Marshall. Ten ve vyprávění spojuje tradiční pygmalionské téma s motivy z pohádky o Popelce. Zasazuje děj do exkluzivního prostředí Los Angeles (respektive Hollywoodu a Beverly Hills) a zároveň vyhrocuje sociální postavení protagonistů. Snímek měl velký komerční úspěch a znamenal rozhodující krok v kariéře Julie Roberts, která za něj získala Zlatý Glóbus v žánru komedie a stala se díky němu jednou z nejoblíbenějších hvězd první velikosti. A producenti určitě nelitovali, že ji oslovili místo původně zvažované Meg Ryan. Originální název: Pretty Woman (1990)

Pretty Woman (1990) Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 78 % • Rotten Tomatoes 63 %

IMDb 7,0 • ČSFD 78 % • Rotten Tomatoes 63 % Kde si film můžete pustit: O2TV, iTunes

Osobní strážce Proč vidět: Romantický thriller, těžící z atraktivního prostředí hudebního a filmového průmyslu. Frank Farmer (Kevin Costner) má rád věci pod kontrolou. Jako bývalý agent tajné služby chránil dva prezidenty a mnoho dalších významných osob. Své úkoly plní přesně a bez problému až do chvíle, kdy se setkává s Rachel (Whitney Houston), která je superhvězdou populární hudby a její kariéra neustále stoupá. S popularitou se však množí i anonymní dopisy s nebezpečným podtónem. Frank je najat na její ochranu a seznamuje se s neobvyklým prostředím hudebního průmyslu, s nímž dosud neměl žádné zkušenosti. A přes své profesionální zásady se zaplete do milostného vztahu se svůdnou zpěvačkou. V té chvíli stojí před otázkou, zda ji dokáže účinně ochránit před útočníkem, který není obyčejným psychopatem, ale chladně uvažujícím profesionálem. Režisér Mick Jackson natočil svůj snímek jako směsici thrilleru a romantické love story, v níž scenárista Lawrence Kasdan vytěžil atraktivní prostředí hudebního a filmového průmyslu, jak ukazuje závěrečná scéna při předávání Oscarů. Atraktivní je i herecké obsazení, v němž zpěvačka Whitney Houston tímto filmem herecky debutovala a nazpívala k němu slavnou ústřední píseň I Will Always Love You. Originální název: The Bodyguard (1992)

The Bodyguard (1992) Hodnocení: IMDb 6,3 • ČSFD 75 % • Rotten Tomatoes 33 %

IMDb 6,3 • ČSFD 75 % • Rotten Tomatoes 33 % Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Google Play, iTunes

Podnikavá dívka Proč vidět: Kterak ambiciózní dívka s obchodním duchem ke štěstí přišla. Tess McGill pracuje u jedné z velkých firem jako řadová sekretářka. Na rozdíl od svých kolegyň je ambiciózní a touží po vyšším postavení na společenském žebříčku. Přestože všechny pokusy zatím selhaly, nevzdává se, a když si její šéfka, elegantní Katherine, zlomí nohu na dovolené v Alpách, pochopí Tess, že to je ta pravá příležitost, a náležitě jí využije. Převezme obchod, ukáže se jako schopná manažerka a pustí s Katherine do boje nejen o její výnosné místečko, ale také o Jacka Trainera, elegantního a hlavně vysoce postaveného muže. Podtitul americké filmové komedie by klidně mohl znít: „Kterak chudá sekretářka ke štěstí přišla“. Případná podobnost s nenáročnou ženskou literaturou však tímto končí. Titulní hrdinka Tess zdaleka není pasivní dívkou, čekající na svého prince z pohádky, ale velmi cílevědomou ženou, která se chopí nabídnuté příležitosti a dokáže, že má na víc, než se od ní všeobecně očekávalo. Režisér Mike Nichols se zde opírá o kvalitní scénář bývalého herce Kevina Wadea a zejména o herecké kreace tří hlavních protagonistů, Melanie Grtffith v titulní úloze, Sigourney Weaver v roli její podrazácké šéfové a Harrisona Forda v nezvyklé komediální roli muže mezi dvěma ženami. Podnikavá dívka byla nominována celkem na šest Oscarů, ale získala jediného - za nejlepší píseň Let the River Run. Vynahradila si to alespoň čtyřmi Zlatými glóby, včetně toho pro nejlepší film a herečku v komediální kategorii. Originální název: Working Girl (1988)

Working Girl (1988) Hodnocení: IMDb 6,8 • ČSFD 71 % • Rotten Tomatoes 83 %

IMDb 6,8 • ČSFD 71 % • Rotten Tomatoes 83 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Zamilovaný Shakespeare Proč vidět: Romantická fikce, kombinující známá fakta s interpretací slepých míst v dramatikově životopise. Will Shakespeare, celkem úspěšný londýnský dramatik, má napsat novou hru, jenže potřebuje inspiraci. Tu nečekaně nachází, když se setká s obdivovatelkou divadla, půvabnou Violou, která se vydává za muže, aby mohla hrát (v té době se ženy nesměly objevovat na scéně). Z lásky na první pohled tak vznikne hra Romeo a Julie. Kostýmní romantická komedie není životopisem nejslavnějšího dramatika všech dob, nýbrž vtipnou parafrází, volně směšující historická fakta, autorovu tvorbu a scenáristickou fikci. Scenáristé Marc Norman a Tom Stoppard velmi poučeně rekonstruují konkrétní dobu a zasazují do ní řadu skutečných historických postav ve vztazích, které jsou doloženy. Se znalostí Mistrova díla i dobových reálií přitom rozehrávají důmyslný příběh, v němž text právě vznikající hry Romeo a Julie do značné míry vychází z dialogů milenců Willa a Violy a v němž jsou odkazy i na další Shakespearova díla (zvláště na Večer tříkrálový). Dokonale rozehraný a vtipný příběh, těžící ze Shakespearových her, získal sedm Oscarů, včetně těch pro nejlepší film, původní scénář, výpravu, kostýmy a herečku v hlavní (Gwyneth Paltrow) a vedlejší (Judi Dench) roli. Originální název: Shakespeare in Love (1998)

Shakespeare in Love (1998) Hodnocení: IMDb 7,1 • ČSFD 78 % • Rotten Tomatoes 92 %

IMDb 7,1 • ČSFD 78 % • Rotten Tomatoes 92 % Kde si film můžete pustit: iTunes, Rakuten

Love Story Proč vidět: Ikonický milostný příběh s nezapomenutelnou melodií Francise Laie. Ali MacGraw a Ryan O’Neal hrají ve slavném milostném příběhu dvou mladých lidí z rozdílných společenských vrstev. Oliver studuje práva na Harvardu, stejně jako jeho úctyhodní předkové z rodu Barrettů a Jenny zase hudbu na sousední Radcliffe College. Milenci procházejí těžkým obdobím, neboť vztah mladíka z prestižní rodiny a prosté italoamerické dívky se nesetkává s pochopením Oliverova přísného otce. Zvlášť poté, co se rozhodnou vzít. Oliverův otec s tím zásadně nesouhlasí a přestane syna finančně podporovat. Mladí lidé se přesto vezmou, ale musí začínat od nuly. Ani po několika letech se vztahy mezi synem a otcem nelepší. Poté, co Oliver dostuduje a sežene práci, začíná dvojice přemýšlet o dětech. Bohužel, přijde se na to, že Jenny je vážně nemocná. Podle původního scénáře Ericha Segala, knižně vydaného až po jeho zfilmování, film natočil režisér Arthur Hiller. Za hudbu, která obletěla celý svět, obdržel Francis Lai Oscara, dalších šest oscarových nominací film, na rozdíl od těch při předávání Zlatých glóbů, neproměnil. O osm let později bylo natočeno volné pokračování filmu s názvem Oliverův příběh. Originální název: Love Story (1970)

Love Story (1970) Hodnocení: IMDb 6,9 • ČSFD 82 %

IMDb 6,9 • ČSFD 82 % Kde si film můžete pustit: HBO, Google Play, iTunes

Hříšný tanec Proč vidět: Iniciační příběh, jenž zračí proměnu „ošklivého káčátka" v sebevědomou mladou ženu. Píše se rok 1963, Beatles ještě nejsou v USA známí, tancují se latinskoamerické tance a nanejvýš twist. Sedmnáctiletá Frances, přezdívaná Baby (Jennifer Grey), tráví s rodiči letní prázdniny v hotelu pro movitější hosty. Tady se dosud poslušná dcera seznámí nejen s divokým rytmem tance, který je konzervativními hosty považován za hříšný, ale také s tanečním instruktorem Johnnym Castlem (Patrick Swayze). Když Johnnyho taneční partnerka Penny zjistí, že je v jiném stavu, a nemůže se zúčastnit vystoupení v sousedním hotelu, souhlasí Johnny, že místo ní zatančí s Baby. Začnou intenzivně trénovat a společné hodiny tance je natolik sblíží, že jejich vztah přeroste v lásku. Opravdovost citů však musí projít řadou těžkých zkoušek nejen na parketu. Podle původního scénáře Eleanor Bergstein natočil americký specialista na taneční filmy Emile Ardolino snímek, navazující na úspěchy Horečky sobotní noci, Pomády a retro-filmů, vracejících se do šedesátých let. Baby přitom v průběhu filmu projde několika překážkami a iniciačními scénami, jež mají reálný i symbolický charakter. Relativně nízkorozpočtový film se stal obrovským hitem. V roce 1988 vyhrál Oscara a Zlatý glóbus za nejlepší původní píseň (I 've Had) The Time of My Life. Originální název: Dirty Dancing (1987)

Dirty Dancing (1987) Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 76 % • Rotten Tomatoes 69 %

IMDb 7,0 • ČSFD 76 % • Rotten Tomatoes 69 % Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes, O2TV, Kuki, Starmax

Jih proti Severu Proč vidět: Historická romance. Válečná epika. Rodinná sága. Hvězdné herectví, sálající charismatem a vášní. Dramatický milostný příběh se odehrává v letech americké občanské války a následující rekonstrukce poraženého Jihu. Po vypuknutí války prožívá Scarlett O'Harová, svéhlavá dcera majitele bavlníkové plantáže, úpadek starých pořádků života na americkém Jihu. Musí se nejen naučit zvládat nové poměry, ale také rozhodnout, koho bude milovat. Zda rytířského, vzdělaného, ale neduživého Ashleyho Wilkese, nebo atraktivního cynického dobrodruha Rhetta Butlera. Epická adaptace románového bestselleru Margaret Mitchell vznikla s tehdy nebývalým rozpočtem 3,9 milionu dolarů a stala se událostí roku. Při udílení cen Akademie si odnesla osm Oscarů, mimo jiné za nejlepší film, režii, adaptovaný scénář, výpravu, kameru a ženský herecký výkon v hlavní roli (Vivien Leigh). Hattie McDaniel se za roli chůvy stala nejen první barevnou držitelkou Oscara mezi herci, ale i první nominovanou černoškou v některé z hereckých kategorií. Jako režisér je pod filmem podepsán Victor Fleming, ale na režisérské stoličce se vystřídalo víc tvůrců. Ani scenárista Sidney Howard nebyl jediným, kdo se na adaptaci tisícistránkové knihy podílel. Konečné slovo ve všech aspektech filmu měl však producent David O. Selznick, který byl skutečným hnacím motorem díla i jeho hlavním tvůrcem. Originální název: Gone with the Wind (1939)

(1939) Hodnocení: IMDb 8,1 • ČSFD 84 % • Rotten Tomatoes 91 %

IMDb 8,1 • ČSFD 84 % • Rotten Tomatoes 91 % Kde si film můžete pustit: Rakuten, iTunes

Notting Hill Proč vidět: Moderní pohádka, těžící ze setkání dvou lidí ze zcela odlišných prostředí. William Thacker (Hugh Grant) prodává knihy v obchodě ve čtvrti Notting Hill v západním Londýně a bydlí s excentrickým Velšanem jménem Spike (Rhys Ifans). Jednoho dne do jeho knihkupectví vstoupí Anna Scott (Julia Roberts), rozkošná a světoznámá herečka ze Spojených států, jež momentálně natáčí v Londýně. Koupí si od Williama knihu, je k němu velmi zdvořilá a milá, přesně tak, jak by se slavná herečka chovala k bezvýznamnému prodavači. Tím by jejich vztah pravděpodobně skončil, pokud by si ovšem o pár minut později nešel William koupit džus. Na cestě zpět do Anny vrazí na ulici a polije jí halenku. Protože žije nedaleko, zdvořile jí nabídne, že si Anna může u něj doma halenku vyčistit. Anna souhlasí a poděkuje mu polibkem, přičemž se zdá, že je svým činem překvapená víc než on. Postupně se ti dva sblíží, jenže být partnerem světově proslulé superstar není zrovna jednoduché, ani ve společnosti nejbližších přátel, ani tváří v tvář senzacechtivému tisku. Scenárista Richard Curtis s režisérem Rogerem Michellem se očividně snaží navázat na úspěch komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb. Jednoduchý příběh je konstruován jako moderní pohádka pro dospělé a těží ze starosvětské britské atmosféry a setkání dvou lidí ze zcela odlišných prostředí. Julia Roberts i Hugh Grant byli za své výkony nominováni, stejně jako tento film, na Zlatý glóbus. Originální název: Notting Hill (1999)

Notting Hill (1999) Hodnocení: IMDb 7,1 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 83 %

IMDb 7,1 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 83 % Kde si film můžete pustit: O2TV, Google Play, iTunes, Rakuten

Titanic Proč vidět: Dokonalé skloubení katastrofického a romantického žánru. Titanic, luxusní hotel na vodě s ohromnou kapacitou, vyplul do vod Atlantiku v dubnu roku 1912, aby přinesl smrt 1500 lidem, kteří bezmezně věřili v jeho bezpečnost. Napínavé vypravování začíná u vraku legendární lodi, kde najdou potápěči obrázek krásné dívky. Je zrestaurován a reportáž o celé akci je odvysílána televizí. Přihlásí se stará žena, která je dívkou na obrázku. Od jejího vyprávění se začne odvíjet veliký příběh o vášnivé lásce mezi sedmnáctiletou Rose (Kate Winslet), která má na lodi i svého snoubence, a Jackem (Leonardo DiCaprio), z hlediska společenského postavení pro ni naprosto nepřijatelným mladíkem. Snímek producenta, scenáristy a režiséra Jamese Camerona se už stačil zapsat do dějin filmu nejen jako první titul, jehož rozpočet dosáhl dvou set milionů dolarů, ale i jako první film, jehož tržby přesáhly miliardu dolarů. Pozici nejvýdělečnějšího filmového díla všech dob si dokázal hájit neuvěřitelných dvanáct let. Titanic také získal jedenáct Oscarů, což se v historii zatím podařilo jen třem titulům (Ben Hur a Pán prstenů: Návrat krále). V příběhu zakázané lásky elegantní dívky z první třídy a mladého dobrodruha z podpalubí dochází k dokonalému skloubení katastrofického a romantického žánru. Je to právě komorní vyprávění o lásce a naději, kterého jako by se uplynulý čas od natočení vůbec nedotkl. Originální název: Titanic (1997)

Titanic (1997) Hodnocení: IMDb 7,8 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes 89 %

IMDb 7,8 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes 89 % Kde si film můžete pustit: Rakuten

Když Harry potkal Sally… Proč vidět: Mezi přátelstvím a láskou muže a ženy existuje jen tenká čára. Sally (Meg Ryan), která právě dokončila univerzitu, a Harry (Billy Crystal), novopečený právník, se poprvé setkávají a nejsou tím dvakrát nadšeni. Může sex zničit jinak dokonalý vztah mezi mužem a ženou? To je debata, do které se pouštějí při cestě autem z Chicaga do New Yorku, ale odpovědi se ne a ne dobrat. O pět let později se náhodně potkávají znovu, na letišti, a jejich antipatie, zdá se, přetrvávají. Náhoda je svede dohromady ještě jednou, téměř jedenáct let po prvním setkání, a stane se nemožné. Harry a Sally se stávají přáteli, ovšem odpověď na zmíněnou otázku stále bezvýsledně hledají. Dokážou si tihle dva konečně přiznat, že byli stvořeni jeden pro druhého, nebo budou dále přehlížet vzájemnou přitažlivost, která je více než patrná od chvíle, kdy se potkali? Všechno změní jedna silvestrovská párty, kdy jí dají konečně průchod. S vtipem, nadsázkou, lehkým nádechem hořkosti a dobře odpozorovaných životních situaci namíchaný příběh, vybavený jiskřivými dialogy, které jako by vypadly z filmů Woodyho Allena. Velký podíl na jeho úspěchu má původní scénář Nory Ephron, která za něj byla nominována na Oscara. K tomu si připočtěte hereckou chemii ústřední dvojice, která přispívá k přirozenosti a nepřeslazenosti této nestárnoucí romantické komedie. Originální název: When Harry Met Sally... (1989)

When Harry Met Sally... (1989) Hodnocení: IMDb 7,6 • ČSFD 81 % • Rotten Tomatoes 90 %

IMDb 7,6 • ČSFD 81 % • Rotten Tomatoes 90 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Vzpomínky na Afriku Proč vidět: Autobiografické vyprávění, zasazené do nitra africké přírody. Poutavý příběh Karen Blixen (Meryl Streep), ženy obdivuhodně pevné vůle, která se svým nevěrným manželem (Klaus Maria Brandauer) řídí kolem roku 1914 kávovou plantáž v Keni. Ke svému překvapení začne Karen brzy zcela propadat kráse této exotické země, místních lidí a tajemného bílého lovce (Robert Redford). Když později musí prodat plantáž s domem a její milenec zahyne při pádu letadla, opouští natrvalo svůj druhý domov. Vrací se do Dánska. Scénář vznikl podle autobiografického románu Karen Blixen, který popisuje její život v Africe mezi lety 1913–1931. Snímek sám je pak na jedné straně holdem emancipované ženě, která v desátých a dvacátých letech našeho století působila v Keni, kde prožila svou osudovou lásku, chvíle štěstí i trpkého zklamání. Na druhé straně je barvitým obrázkem Afriky, kontinentu, jemuž se v díle Blixen dostalo tolika obdivu a zaníceného nadšení. Romantický příběh hluboké lásky a bolestivé ztráty byl natáčen nedaleko míst, kde autorka žila. Opírá se především o zachycení dobového koloritu a krásy africké přírody. Vyprávění se odehrává jako retrospektiva s komentářem hlavní postavy. Film získal sedm Oscarů, mimo jiné za nejlepší film, režii, adaptovaný scénář, kameru a výpravu. Originální název: Out of Africa (1985)

Out of Africa (1985) Hodnocení: IMDb 7,2 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes 58 %

IMDb 7,2 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes 58 % Kde si film můžete pustit: Netflix, Google Play, iTunes, Rakuten

Po čem ženy touží Proč vidět: Jsou muži schopni proniknout do ženské mysli? Nick je milovník a miláček žen, který si dovede užívat života. Je zároveň rozvedeným otcem patnáctileté dcery. Pracuje na čelném místě v zavedené reklamní agentuře, kde samozřejmě počítá s postupem na místo šéfa kreativců. Jaké však je jeho překvapení, když místo nedostane on, nýbrž energická a úspěšná Darcy, přicházející od konkurence. Na první schůzce předá všem zúčastněným balíčky s různými výrobky pro ženy a žádá od nich, aby se vcítili do duše spotřebitelek a vhodně tak výrobek prezentovali na trhu. Nick se v koupelně snaží plnit „domácí úkol“, ale při tanci s fénem v ní uklouzne, dostane elektrickou ránu a v jeho hlavě se něco zásadního změní. Komedie scenáristky a režisérky Nancy Meyers vychází z oblíbeného tématu střetu mužského a ženského pohledu na svět a s jistou nadsázkou řeší, zda jsou vůbec muži schopni proniknout do ženské mysli. Ačkoliv se příběh odehrává v současném Chicagu, má zčásti pohádkový ráz, daný nejen ústředním motivem. Tvůrci těží ze zručně rozvedené zápletky a zároveň využívají atraktivní prostředí reklamní firmy i atmosféru životního stylu protagonistů. Velmi úspěšný snímek poskytl vděčnou příležitost Melu Gibsonovi, který byl za tuto roli nominován na Zlatý glóbus i jeho herecké partnerce Helen Hunt. Originální název: What Women Want (2000)

What Women Want (2000) Hodnocení: IMDb 6,4 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 54 %

IMDb 6,4 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 54 % Kde si film můžete pustit: Momentálně není dostupný online

Madisonské mosty Proč vidět: Milostné vzplanutí dvou stárnoucích lidí, které trvalo jen čtyři dny, ale znamenalo pro ně vrchol jejich života. Románový bestseller Roberta J. Wallera Madisonské mosty se celé měsíce držel v žebříčku nejprodávanějších knih, i když byl literární kritikou vesměs zavržen jako nepříliš dobře napsaný příspěvek do žánru červené knihovny. O to větší bylo překvapení, když práva na zfilmování zakoupil Clint Eastwood. Jak se ukázalo, Eastwood velmi dobře věděl, co dělá. Jeho prvním chytrým tahem bylo angažování scenáristy Richarda LaGraveneseho, který ve své adaptaci provedl některé zásadní změny. Milostnou romanci farmářské manželky Francescy a světoběžnického fotografa Roberta posunul do minulosti a zarámoval příběhem Francesciných dětí, které se teprve po její smrti dovídají o celé aféře. Tím romantický nádech nenaplněné vášně získal na intenzitě. A na rozdíl od předlohy učinil středem příběhu Francescu. Dalším klíčovým bodem bylo obsazení Meryl Streep, která se dokonale vžila do postavy Italky Francescy. Clint Eastwood jako její partner jí nechává vyniknout a zdánlivě nenápadná je i jeho režie tohoto vyprávění s dobře vybranou dobovou hudbu a atmosféru poklidné přírody, v němž se odehrává. Originální název: The Bridges of Madison County (1995)

The Bridges of Madison County (1995) Hodnocení: IMDb 7,6 • ČSFD 81 % • Rotten Tomatoes 90 %

IMDb 7,6 • ČSFD 81 % • Rotten Tomatoes 90 % Kde si film můžete pustit: O2TV, iTunes

Prázdniny Proč vidět: Britsko-americká výměna domovů během vánočních prázdnin. Scenáristka a režisérka Nancy Meyers ve svých předešlých filmech Po čem ženy touží a Lepší pozdě nežli později dokázala, že je bystrou a vtipnou komentátorkou rozdílů v chování a jednání obou pohlaví. Ve vánoční romantické komedii Prázdniny se k tomuto osvědčenému modelu vrací, přičemž větší prostor dostávají tentokrát ženy. Autorka rozvíjí paralelně dva ženské osudy, vzdálené národnostně i místně. Cameron Diaz hraje hlavně svou roztomilou tvářičkou i úsměvem, Kate Winslet pak představuje typ obětavé kamarádky odvedle. Oba mužské protipóly představují v rámci žánru častou figuru smolaře, na kterého se usměje štěstí v podobě nalezené lásky. Jude Law hraje trochu tajemného světáka s ryzím a obětavým srdcem, Jack Black pak svérázného hudebního skladatele, který pohromy přitahuje. Z hlediska romance lépe vychází a větší prostor dostává zasněžená britská epizoda Law-Diaz, kterým to spolu opravdu sluší. Dvojice Winslet-Black je trochu upozaděna a baví hlavně odkazy na hollywoodské reálie. Zdrojem vtipných narážek i dojemným připomenutím zlatého věku továrny na sny je postava zasloužilého scenáristy Artura v podání Eliho Wallacha. Prostřednictvím jeho postavy režisérka vzdává poctu všem dojímavým vánočním podívaným, které mají v Hollywoodu tradici již od třicátých let. Originální název: The Holiday (2006)

The Holiday (2006) Hodnocení: IMDb 6,9 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 49 %

IMDb 6,9 • ČSFD 74 % • Rotten Tomatoes 49 % Kde si film můžete pustit: O2TV, iTunes, Amazon Prime, Rakuten

Annie Hallová Proč vidět: Do intimního deníku hrdiny se promítají autobiografické prvky filmového tvůrce. Asi čtyřicetiletý manhattanský komik a televizní scenárista Alvy Singer zpětně rekapituluje svůj vztah k Annie Hall, jež se touží stát zpěvačkou. Vztahová komedie znamenala v tvorbě Woodyho Allena začátek nové, „autobiografické“ linie jeho děl. Pod maskou židovského komika Alvyho tu Allen poprvé vystupuje jakoby sám za sebe a zároveň s ironií pojmenovává mnohem obecnější jevy, spjaté s moderní civilizací. Film je doslova nabitý nápady a vtipy. Allen používá ve filmu různé zcizovací efekty jako komentáře na kameru, momenty, kdy postavy občas pozorují zvnějšku své jednání v minulosti, půlené plátno, vnitřní monology, animaci apod. Z diváků dělá Allen účastníky svého filmu tím, že mluví do kamery, vypráví nám vtipy a diskutuje s námi o svém názoru. Těží ze situační komiky, zachycuje milovaný New York a konfrontuje ho s „plytkým“ životem v Kalifornii. Allen tu opět vytváří milostnou dvojici se svou bývalou životní partnerkou Diane Keaton. Kvality nestárnoucího filmu potvrzuje zisk čtyř Oscarů za nejlepší film, režii, původní scénář a herečku v hlavní roli. Originální název: Annie Hall (1977)

Annie Hall (1977) Hodnocení: IMDb 8,0 • ČSFD 84 % • Rotten Tomatoes 98 %

IMDb 8,0 • ČSFD 84 % • Rotten Tomatoes 98 % Kde si film můžete pustit: Google Play, iTunes

Život Adèle Proč vidět: Intenzivní emocionální zážitek z realisticky vykresleného vztahu. Zlatou palmou z Cannes oceněná milostná romance dospívající teenagerky Adèle (Adèle Exarchopoulos) a bohémské malířky Emmy (Léa Seydoux). Díky ní Adèle poznává, co je touha, cit a vášeň. Emma jí nenásilně ukazuje ale i cestu, jak objevovat sebe sama, jak se prosadit i jak přistupovat ke své sexuální orientaci. Režisér v dlouhém časovém horizontu sleduje všechny vrcholy a pády, kterými tato dvojice prochází. Nadstandardní tříhodinová délka mu umožňuje komplexně nahlédnout na každou zdánlivě nedůležitou nuanci jejich vztahu. Intimita a realističnost tohoto pojetí se promítá i do formální stránky filmu. Jako bychom ani nesledovali film, ale vnímali přirozený osobní život druhých. Režisér s kameramanem zvolili takový způsob snímání obrazu, při němž se stírá hranice mezi fikčním světem a tím skutečným. Plátno se tak stává průhledem do skutečného světa, v němž sledujeme příběh opojné, vášnivé, trýznivé, sebezničující a ve výsledku osvobozující lásky, jejíž jednotlivé peripetie se vám zadřou pod kůži s takovou intenzitou, jako byste tu milostnou romanci prožili vy sami. Originální název: La Vie d'Adèle (2013)

La Vie d'Adèle (2013) Hodnocení: IMDb 7,7 • ČSFD 80 % • Rotten Tomatoes 89 %

IMDb 7,7 • ČSFD 80 % • Rotten Tomatoes 89 % Kde si film můžete pustit: iTunes