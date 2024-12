Do výběru nejlepších sci-fi filmů jsme zvolil tituly, které představují základ žánru a které by měl vidět asi každý. Nevyhýbali jsme se ale ani novým filmům. Vybrali jsme to nejlepší z každé podkategorie, kterých je ve sci-fi více než dost.



Duna Uvnitř galaktického Impéria probíhá boj o ovládnutí planety Arrakis, zdroje vzácného koření, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti umožňující cestování vesmírem. Imperátor svěří správu nad Arrakisem vévodovi rodu Atreidů, ten je ale kvůli spiknutí zabit, podaří se vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce. Uprchnou do pouště a jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Nebo je naopak Paul Atreides jedinou nadějí fremenů? Dvoudílný film vznikl dle kultovní knihy Franka Herberta a jen první část byla nominována na deset Oscarů, z čehož šest získala. A druhá část má mezi diváky i kritiky ještě lepší ohlas. Hudbu složil osvědčený Hans Zimmer, ve filmu se dokonce mihne jako dudák. Oba filmy jen v kinech přinesly tržby více než 1,1 miliardy dolarů. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Dune

Režie: Denis Villeneuve

Hrají: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Stephen McKinley Henderson, Josh Brolin, Javier Bardem, Sharon Duncan-Brewster

Původ a premiéra: USA, 2021

Distributor: Warner Bros. Pictures

Délka: 155 minut Recenze filmu Duna. Kultovní sci-fi, na které určitě běžte do kina. Televizní obrazovka ho nenahradí Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 3 / 33 Star Trek VIII: První kontakt Borgové, neúprosná rasa kyborgů, míří přímo k Zemi. Kapitán Picard a posádka nově vyslané USS Enterprise E poruší rozkaz neúčastnit se bitvy a pronásledují Borgy zpět v čase, aby zabránili útočníkům změnit historii Federace a asimilovat lidstvo. Seriál Star Trek je obrovský kult a má mraky fanoušků. Od roku 1966 vzniklo hodně seriálů a filmů z tohoto „vesmíru“ a každý má jiný charakter. Původní seriál ze šedesátých let vám možná přijde už zastaralý, Next Generation asi příliš idealistický, Star Trek: Hluboký vesmír devět možná ze začátku příliš rodinný. Předposlední Star Trek: Discovery z roku 2017 fanoušci zase označují za příliš akční. Každý má ale své neopakovatelné kouzlo. Jestli nevíte, kde a jestli vůbec se Star Trekem začít, podívejte se na tento film. Je to esence všeho podstatného. Když se se vám zalíbí, vrhněte se na zbytek. Budete mít před sebou desítky a desítky hodin kvalitní zábavy, ale také poučení a mravních lekcí. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Star Trek: First Contact

Režie: Jonathan Frakes

Hrají: James Cromwell, Brent Spiner, LeVar Burton, Michael Dorn, Gates McFadden, Marina Sirtis, Jonathan Frakes, Dwight Schultz, Alfre Woodard, Alice Krige

Původ a premiéra: USA, 1996

Distributor: Paramount Pictures

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 4 / 33 Vetřelci Záchranná posádka najde po více než padesáti letech Ellen Ripleyovou v hibernaci v únikovém modulu. Jako jediná přežila. Vyšetřovací komise nevěří jejímu vysvětlení důvodů zničení lodě Nostromo. Už proto, že na planetě, kde se objevili Vetřelci, už dlouho žijí lidé. Když společnost vyšle rodinu kolonistů, aby její příběh prošetřili, veškerý kontakt s planetou i kolonisty se ztratí. Požádají Ripleyovou a koloniální mariňáky, aby se vrátili a hledali odpovědi. Jednička, film Vetřelec (1979), je vynikající sci-fi horor, ale dvojka má blíže ke klasické akční hard sci-fi. Výborné obsazení i herecké výkony a Cameronova režie tvoří dohromady mistrovské dílo, které prakticky nemá konkurenci. Jestli Vetřelce neznáte, tohle musíte vidět. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Aliens

Režie: James Cameron

Hrají: Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn, Lance Henriksen, Paul Reiser, Bill Paxton, William Hope, Jenette Goldstein, Al Matthews, Mark Rolston

Původ a premiéra: USA, 1986

Distributor: 20th Century

Délka: 137 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (dabing a titulky)

Pokračování 5 / 33 Návrat do budoucnosti Teenager Marty McFly se omylem ocitne zpět v čase, v roce roku 1955. Bohužel nechtěně naruší první setkání svých rodičů a jeho budoucí matka se do něj zakouká. Marty musí napravit škody v historii tím, že obnoví milostný vztah svých rodičů a s pomocí svého excentrického přítele vynálezce Doca Browna se vrátí do roku 1985. Výborná nestárnoucí klasika se dočkala dvou pokračování. Ta trochu pokulhávají za jedničkou, ale celek tvoří výbornou trilogii. Ve spoustě jiných filmů můžete slyšet narážky na tento film, často se přímo cituje. Pro Michaela J. Foxe a Christophera Lloyda šlo o životní role. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Back to the Future

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Claudia Wells, Marc McClure, Wendie Jo Sperber, George DiCenzo, Frances Lee McCain

Původ a premiéra: USA, 1985

Distributor: Universal Pictures

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Amazon Prime Video (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (dabing)

Pokračování 6 / 33 Terminátor Stroje v budoucnosti zaútočí proti lidstvu. Aby zajistily, že se nikdy nenarodí vůdce lidského odporu, vyšlou do současnosti robota, aby zabil jeho matku. Nízkorozpočtovka (6,4 milionu dolarů), která proslavila Arnolda Schwarzeneggera v jeho nejznámější roli, se ve své době stala překvapivým hitem s tržbami 78 miliónů dolarů. Nejlepší filmy s Arnoldem Schwarzeneggerem: Od Conana a Terminátora až k Postradatelným V přehledech nejlepších filmů se často objevuje spíše na svou dobu trikově revoluční Terminátor 2 – Den zúčtování z roku 1991. Ale jednička, která vše odstartovala, má tu správnou atmosféru osmdesátek a je prostě lepší – stále nová a nová pokračovaní na ni ani zdaleka nemají. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Terminator

Režie: James Cameron

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Bess Motta, Rick Rossovich, Bill Paxton, Brian Thompson, Franco Columbu

Původ a premiéra: USA, 1984

Distributor: Orion Pictures

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Canal Plus (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 7 / 33 Osudový dotek Při snaze získat přístup ke svým vzpomínkám z mládí objeví mladý muž způsob, jak cestovat do minulosti a žít svůj život znovu. Dokonce dokáže změnit minulost. Brzy však zjistí, že každá změna, kterou provede, má nečekané následky. Jeden z nejlepších sci-fi filmů o cestování v čase je překvapivě osobní. Na příběhu o několika lidských osudech pokládá otázku „Nežijeme náhodou v té nejlepší možné budoucnosti?“ Ashton Kutcher v hlavní roli je překvapivě dobrý, scénář nemá téměř žádnou slabinu. Toto sci-fi není u nás moc známé, což je velká škoda. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Butterfly Effect

Režie: Eric Bress, J. Mackye Gruber

Hrají: Ashton Kutcher, Melora Walters, Ethan Suplee, Eric Stoltz, William Lee Scott, Elden Henson, Logan Lerman, John Patrick Amedori, Irina Gorovaia, Kevin G. Schmidt

Původ a premiéra: USA, 2004

Distributor: New Line Cinema

Délka: 113 minut Nejlepší filmy o cestování časem, které byste měli vidět. Našli jsme, jestli si je můžete pustit on-line Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 8 / 33 Predátor Špičková vojenská jednotka je najata CIA, aby ve středoamerické džungli zachránila sestřelené letce před partyzány. Mise dopadne poměrně dobře, ale něco je pronásleduje. Je to téměř neviditelné, splývá to s pralesem a z těl svých obětí si bere trofeje. Je to mimozemský lovec, který loví pro sport a zabíjí jednoho vojáka po druhém. Výborná atmosféra, skvělá hudba, Arnold je zde ve výborné fyzické formě, skvěle je obsazený i zbytek týmu. To vše tvoří naprostou klasiku, které se žádné pokračování už nedokázalo vyrovnat. Režisér John McTiernan se tímto filmem proslavil a zapsal do historie. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Predator

Režie: John McTiernan

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, Richard Chaves, R.G. Armstrong, Shane Black, Kevin Peter Hall

Původ a premiéra: USA, 1987

Distributor: 20th Century

Délka: 107 minut Recenze filmu Predátor: Kořist. Předem ho neodepisujte, po legendární jedničce je zatím nejlepší Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 9 / 33 Moon Do konce jeho tříleté smlouvy zbývají pouhé tři týdny a Sam Bell se už nemůže dočkat, až se konečně vrátí na Zemi. Jako jediný obyvatel omšelé lunární stanice Sarang dohlíží na odvrácené straně Měsíce na takřka plně automatizovanou těžbu Helia 3 a následný převoz suroviny na naši planetu. Dlouhá doba samoty vede k tomu, že si většinou povídá sám se sebou nebo se svými rostlinami. Když se mu stane nehoda, zjišťuje, že jeho svět možná zdaleka není takovým, jak se zdál být. Toto sci-fi je skvělá, inteligentní variace na povídkovou tvorbu Stanislawa Lema, Isaaca Asimova nebo jiných žánrových klasiků. Duncan Jones za film obdržel britskou cenu BAFTA pro nejlepšího debutujícího režiséra. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Duncan Jones

Hrají: Sam Rockwell, Dominique McElligott, Kaya Scodelario, Matt Berry, Robin Chalk, Kevin Spacey, Rosie Shaw, Adrienne Shaw, Benedict Wong, Malcolm Stewart

Původ a premiéra: Velká Británie, 2009

Distributor: Sony Pictures

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 10 / 33 Na hraně zítřka Mimozemšťané zaútočili na Zemi. Lidstvo se úspěšné brání, ale netuší že proti nim stojí nepřítel ovládající čas. Major Cage je naprostý nýmand, který se dostane do bitvy a během několika minut je zabit. Ale probudí se zpět na začátku téhož dne a je nucen bojovat a zemřít znovu, znovu a znovu. Parádní sci-fi se skvělou atmosférou budou milovat všichni, kdo nesnášejí Toma Cruise. Zemře mnoha způsoby a tolikrát, že se budete divit. Někteří filmu vyčítají trochu nelogický závěr, neodpovídající japonské předloze, to nic ale nemění na tom, že se toto sci-fi právem řadí mezi elitu. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Edge of Tomorrow

Režie: Doug Liman

Hrají: Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson, Bill Paxton, Jonas Armstrong, Kick Gurry, Franz Drameh, Charlotte Riley, Masayoshi Haneda, Terence Maynard

Původ a premiéra: USA, 2014

Distributor: Warner Bros. Pictures

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Max (bez dabingu a titulků), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 11 / 33 Věc Když skupina vědců z výzkumné stanice na Antarktidě přihlíží tomu, jak se jejich norští kolegové snaží zastřelit psa, netuší, co se za celou akcí skrývá. Brzy zjistí, že zvíře je přenašečem mimozemského organismu, který dokáže ovládnout a napodobit rozličné živé formy. Atmosféra mezi výzkumníky houstne. Kteří z nich se stali hostiteli? A dá se v takové situaci vůbec někomu věřit? Slavný hororový snímek je podle mnohých žánrový milník. Dobové ohlasy filmu vytýkaly, že je pomalý, ponurý či depresivní. Dnes je však považován za jeden z nejlepších sci-fi hororů všech dob. Svůj podíl na tom má přesvědčivé vyobrazení zvolna sílící nedůvěry mezi výzkumníky, houstnoucí napětí ve stísněných prostorách polární stanice i krvavé surové scény ukazující, jak invazivní organismus se svými hostiteli nakládá. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Thing

Režie: John Carpenter

Hrají: Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter, David Clennon, Keith David, Richard Dysart, Charles Hallahan, Peter Maloney, Richard Masur, Donald Moffat

Původ a premiéra: USA, 1982

Distributor: Universal Pictures

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 12 / 33 Planeta opic Někde ve vesmíru přece musí být něco, co je lepší než člověk. Když se Charlton Heston a další dva astronauti proberou z hluboké hibernace, přistanou na planetě, na které žijí inteligentní opice. A lidé, kteří neumí mluvit, jsou hloupí, chovají se jak zvířata a jsou loveni. Také Heston je odchycen a uvězněn, nakonec ale přesvědčí pár opic, aby mu pomohly uniknout... Legendární sci-fi dostalo Oskara za masky a patří mezi nejlepší filmy, které se snaží položit otázku „Co nás dělá lidmi?“ Vzhled, inteligence, schopnost spolupracovat, jazyk? Na problémech společnosti inteligentních opic se překvapivě dobře podařilo ukázat lidské problémy, ale i velmi časté pokrytectví a manipulace vůdců s fakty. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Planet of the Apes

Režie: Franklin J. Schaffner

Hrají: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans, James Daly, Linda Harrison, Robert Gunner, Lou Wagner, Woodrow Parfrey, Jeff Burton

Původ a premiéra: USA, 1968

Distributor: 20th Century

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 13 / 33 Donnie Darko Někdo by si mohl myslet, že Donnie Darko je běžný puberťák. Jenže Donnie je zklamaný kluk, trpící vizemi o obrovském králíkovi, který se ho snaží dostat pod svůj zničující vliv. To ho přivede až na psychoterapii. Přežije nesnáze středoškolského života i lásky a unikne bizarní smrti, která mu hrozí při pádu motoru z letadla. Donnie bojuje se svými démony, v přeneseném i skutečném slova smyslu, a prožívá příběhy, související s putováním v čase, s fundamentalistickými guru, osudem i machinacemi s vesmírem. Mysteriózní sci-fi s výborným obsazením patří mezi méně známá díla. Neprávem, protože mimo jiné i svojí atmosférou válcuje daleko známější filmy. Mladý Jake Gyllenhaal exceluje vedle řady známých herců. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Thrillery

Režie: Richard Kelly

Hrají: Jake Gyllenhaal, Patrick Swayze, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal, Holmes Osborne, Daveigh Chase, Mary McDonnell, James Duval, Arthur Taxier, Mark Hoffman

Původ a premiéra: USA, 2001

Distributor: Pandora Cinema

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 14 / 33 Strážci Galaxie Tajemný předmět se dostane do rukou padoucha Ronana. Zdá se, že jedinou nadějí galaxie je pětice ztracených existencí ze všech koutů vesmíru. Do jejich čela se postaví Peter Quill ze Země, 26 let poté, co byl unesen mimozemšťany. Na rozdíl od všech ostatních marvelovek má tento film blíže k sci-fi než superhrdinským eposům. Navíc se dá vidět, i když o Avengerech a Marvelu nemáte vůbec žádné ponětí a nic vám to neříká. Film má výbornou atmosféru, spád, herecké výkony si užijete, to vše propojují dnes už kultovní skladby. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Guardians of the Galaxy

Režie: James Gunn

Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Karen Gillan, Michael Rooker, Benicio del Toro, Djimon Hounsou

Původ a premiéra: USA, 2014

Distributor: Marvel Studios

Délka: 121 minut Strážci Galaxie: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (dabing)

Pokračování 15 / 33 Příchozí Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, tým v čele s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou chce zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Ve velmi omezeném čase se snaží najít odpovědi. Bansková bude muset přistoupit k činům, které mohou ohrozit nejen její vlastní život, ale dost možná osud celého lidstva. Film má výbornou atmosféru, umí pohltit emocemi a zaujmout sofistikovaným scénářem, vtáhne a pohltí svou vizuální stránkou. Není to sci-fi, které staví na efektech, ale na herectví, atmosféře, kvalitním scénáři a výborné, citlivé režii. Soundtrack navíc dokonale prověří kvalitu ozvučení domácího kina. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Arrival

Režie: Denis Villeneuve

Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien, Russell Yuen, Nathaly Thibault, Joe Cobden, Julian Casey

Původ a premiéra: USA, 2016

Distributor: Warner Bros. Pictures

Délka: 116 minut Příchozí: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing), Sweet.TV (dabing a titulky)

Pokračování 16 / 33 2001: Vesmírná odysea Na Měsíci je nalezen tajemný obelisk, který vyšle signál směrem k Jupiteru. Vesmírná loď se vydává zjistit, kdo signál přijal. Je to filosofická filmová opera. Řeší evoluci a smysl existence lidstva v několika epochách, během kterých je člověk konfrontován se zlověstným a mlčícím symbolem mimozemského života. Je to film science-fiction, po kterém už filmové sci-fi nikdy nebylo jako dříve, a souběžně napsaný stejnojmenný science-fiction román, po němž se sci-fi literatura navždycky změnila. Jde o jeden z největších mýtů filmové historie a společné mistrovské dílo dvou osobností svých oborů – režiséra Stanleyho Kubricka a spisovatele Arthura C. Clarka. Vesmírná odysea je velmi často citována v jiných filmech. Tohle patří do základního vzdělání každého fanouška sci-fi. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: 2001: A Space Odyssey

Režie: Stanley Kubrick

Hrají: Keir Dullea, Douglas Rain, Gary Lockwood, William Sylvester, Leonard Rossiter, Margaret Tyzack, Robert Beatty, Ed Bishop, Alan Gifford, Ann Gillis

Původ a premiéra: USA, 1968

Distributor: MGM

Délka: 149 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 17 / 33 Ikarie XB 1 Dobrodružnou cestu vesmírem si můžete užít v jednom z nejslavnějších českých sci-fi filmů. V retrospektivě budete sledovat start kosmické lodi Ikarie XB 1, která se v červnu 2163 vydala se čtyřicetičlennou posádkou do vesmíru, k planetám Alfa Centauri. Čtyři měsíce, během nichž loď urazila polovinu vzdálenosti, proběhly v klidu. Navazovala se přátelství, vznikaly lásky, řešily se běžné pracovní úkoly a mladá astronautka Štefa čeká dítě. Časem se však začala projevovat únava a omrzelost, vznikaly spory a hádky. A pak se v dráze Ikarie objeví cizí vesmírné plavidlo. Výborný film podle knihy Stanisława Lema měl ve své době na české poměry opravdu vysoký rozpočet šest miliónů korun. I tak byl film nakonec natočený černobíle, protože na barevný filmový materiál už nezbyly peníze. Přesto téměř šedesát let stará Ikarie XB 1 svojí kvalitou překonává hromadu novějších zahraničních sci-fi. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Jindřich Polák

Hrají: Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Dana Medřická, Irena Kačírková, Radovan Lukavský, Otto Lackovič, Miroslav Macháček, Jiří Vršťala, Rudolf Deyl, Jaroslav Mareš

Původ a premiéra: Česko, 1963

Distributor: Filmové Studio Barrandov

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: iVysílání, Voyo, O2TV, Canal Plus, iTunes, KVIFF TV

Pokračování 18 / 33 Potomci lidí Píše se rok 2027. V chaotickém světě, kde se lidem už devatenáct let nerodí děti, jsou občanská práva velmi okleštěna a občasné pokusy o odpor brutálně potlačovány. Londýnskému byrokratovi, který už jen pasivně čeká na svůj konec, je to úplně jedno. Ovšem pouze do chvíle, kdy stane tváří v tvář své bývalé lásce Julian. Ta má pro něj speciální úkol – zajistit pro jednu z jejích spolubojovnic tranzitní víza a dostat ji bezpečně ze země. Zjišťuje, že jeho chráněnka není obyčejná uprchlice, je totiž v osmém měsíci těhotenství a představuje kýžený zázrak, na který lidstvo už devatenáct let čeká. Režisér Alfonso Cuarón se inspiroval slavnou stejnojmennou sci-fi novelou. Film staví na příběhu, atmosféře a kvalitních hereckých výkonech, nikoliv na tricích. V podstatě jde o katastrofický film se sci-fi námětem, který se okamžitě zařadil mezi nejlepší díla tohoto žánru. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Children of Men

Režie: Alfonso Cuarón

Hrají: Clive Owen, Chiwetel Ejiofor, Julianne Moore, Charlie Hunnam, Clare-Hope Ashitey, Danny Huston, Juan Gabriel Yacuzzi, Rob Curling, Maria McErlane, Michael Haughey

Původ a premiéra: Velká Británie, 2006

Distributor: Universal Pictures

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), iTunes (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 19 / 33 District 9 Před více než 20 lety přiletěli na Zemi mimozemšťané. Lidé očekávali děsivou bitvu nebo významný technologický pokrok. Nedošlo ani k jednomu. Mimozemšťané byli uprchlíky z vlastní planety. Od té doby žijí v míru v karanténě, oblasti zvané District 9. Dohled nad ní má MNU, soukromá organizace. Té však nejde o blaho mimozemšťanů, chce jen ovládnout a zprovoznit jejich zbraně. Když se agent společnosti nakazí záhadným virem měnící jeho DNA, existuje jediné místo, kde se může ukrýt – District 9. Film s nízkým rozpočtem 30 miliónů USD celosvětově utržil překvapivých 210 miliónů. Neobvyklé sci-fi se stalo překvapením roku a bylo nominováno na čtyři Oscary. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Neill Blomkamp

Hrají: Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie Boltt, Sylvaine Strike, Elizabeth Mkandawie, John Sumner, William Allen Young, Nick Blake, Greg Melvill-Smith, Robert Hobbs

Původ a premiéra: USA, 2009

Distributor: Sony Pictures

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 33 Den, kdy se zastavila Země Snímek vypráví příběh mimozemšťana Klaatua, který jednoho dne přistane na Zemi. Hlásá příchod v míru a vyžaduje si setkání s představiteli všech států světa, před kterými hodlá přednést své poselství. Když se však dozví, že to je zhola neuskutečnitelná věc, opustí své dosavadní obydlí a vydá se do světa na vlastní pěst. Film vznikl v době rozpuku studené války a strachu z hrozby rozpoutání atomového konfliktu. Autoři snímku se v něm jasně vymezují proti dalšímu vývoji této nesmírně ničivé zbraně. Z filmu je tak cítit kritika postoje tehdejších politiků, kteří namísto mírové dohody zvolili zbrojení a udržování paranoidní atmosféry strachu před podlým nepřítelem. I přes své stáří je film stále působivý a bohužel i aktuální. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Day the Earth Stood Still

Režie: Robert Wise

Hrají: Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam Jaffe, Billy Gray, Frances Bavier, Lock Martin, Elmer Davis, H.V. Kaltenborn, Drew Pearson

Původ a premiéra: USA, 1951

Distributor: 20th Century Fox

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 21 / 33 Ona Los Angeles, blízká budoucnost. Theodore pracuje jako pisatel dojemných dopisů pro jiné, jeho vztah ale zrovna skončil. V depresích z nešťastné lásky si koupí nově vyvinutý operační systém, který je navržen tak, aby vyhovoval všem potřebám uživatelů. K Theordorovu překvapení se mezi ním a jeho operačním systémem rozvine romantický vztah. V netradičním milostném příběhu se mísí sci-fi a romantika. Film zkoumá povahu lásky a způsoby, jakými nás všechny technologie izolují a spojují. Ukazuje, že bez ohledu na pokročilost techniky se problémy stejně skrývají v nás samotných. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Her

Režie: Spike Jonze

Hrají: Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Amy Adams, Chris Pratt, Sam Jaeger, Katherine Boecher, Bill Hader, Kristen Wiig, Scarlett Johansson, Olivia Wilde

Původ a premiéra: USA, 2013

Distributor: Warner Bros. Pictures

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky)

Pokračování 22 / 33 Serenity Kapitán Malcolm Reynolds, ostřílený veterán z galaktické občanské války, živoří na palubě své lodi Serenity. Vede malou vybranou posádku, ale když přibere na palubu dva nové pasažéry – mladého doktora a jeho sestru s telepatickými schopnostmi – získává mnohem víc, než na co je připraven. Oba jsou uprchlíci ze seskupení, které vládne vesmíru, a tak se Serenity rázem ocitá lapená v pasti mezi nezastavitelnou vojenskou silou Aliance a brutální zuřivostí zdivočelých Reavers. A další nebezpečí se skrývá i v samém srdci lodi. Výborné sci-fi navazuje na seriál Firefly, ale na rozdíl od něj scénář nabízí větší přesah a celkově vyšší kvalitu. Abyste si film užili, seriál nepotřebujete vidět. Ovšem většina lidí se po shlédnutí filmu se na dnes už kultovní „westernovovou“ sci-fi sérii i tak velmi ráda podívá. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Joss Whedon

Hrají: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Sean Maher, Summer Glau, Ron Glass, Chiwetel Ejiofor

Původ a premiéra: USA, 2005

Distributor: Universal Pictures

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Pokračování 23 / 33 Sunshine Za padesát let bude Slunce umírat a život na Zemi bude ohrožen arktickými teplotami. Lidstvo dá dohromady všechny své zdroje a vyšle vesmírnou loď s obrovskou bombou, která má umírající Slunce znovu zapálit. Děj britského sci-fi thrilleru se odehrává v roce 2057 na palubě kosmické lodi Icarus 2, jejíž osmičlenná posádka má za úkol svrhnout na vyhasínající Slunce obří nukleární nálož a tím je znovu probudit k činnosti. Po šestnácti měsících strastiplné cesty dojde k poškození lodi, ztrátě spojení se Zemí a k nečekanému kontaktu s vrakem lodi Icarus 1, která byla před sedmi lety vyslána na stejnou misi. Tohle sci-fi nemají moc rádi vědci, protože popisované věci nejsou příliš realistické. Výjimečně dobře ale kombinuje atmosféru, dechberoucí vizuální stránku a vynikající soundtrack. Právě tato kombinace, v kombinaci se sugestivní režií Danny Boyla, s přehledem válcuje veškeré vědecké nesmysly. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Danny Boyle

Hrají: Cillian Murphy, Rose Byrne, Chris Evans, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Hiroyuki Sanada, Troy Garity, Benedict Wong, Mark Strong, Chipo Chung

Původ a premiéra: Velká Británie, 2007

Distributor: Universal Pictures

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 33 Den nezávislosti Dne 2. července vstoupí na oběžnou dráhu kolem Země obří mimozemská mateřská loď a k planetě vyšle několik desítek kosmických lodí. Lidstvo se pokouší komunikovat, ale marně – mimozemšťané rychle pustoší velká města po celé planetě. O den později Spojené státy provedou koordinovaný protiútok, který však selže. Dne 4. července je však vypracován plán, jak zvítězit. Velkolepé sci-fi s výborným hereckým obsazením šlape jako kvalitní švýcarské hodinky, exploze jsou monumentální, efekty i po letech přesvědčivé. Jen je třeba, abyste rozdýchali pro Emmericha typickou notnou dávku amerického patriotismu. Zvuková stopa i po letech dokonale prověří kvalitu vašeho domácího kina, leckterý subwoofer to vzdává už v prvních pěti minutách. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Independence Day

Režie: Roland Emmerich

Hrají: Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Mary McDonnell, Judd Hirsch, Robert Loggia, Randy Quaid, Margaret Colin, Vivica A. Fox, James Rebhorn

Původ a premiéra: USA, 1996

Distributor: 20th Century

Délka: 145 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (dabing)

Pokračování 25 / 33 12 opic V roce 2035 se odsouzenec James Cole neochotně přihlásí k vyslání zpět v čase. Má zjistit původ smrtícího viru, který vyhubil téměř veškerou populaci Země a přeživší donutil k pobytu v podzemních komunitách. Když je však Cole omylem poslán do roku 1990 místo do roku 1996, je zatčen a zavřen do psychiatrické léčebny. Tam se setkává s psychiatričkou Kathryn Raillyovou a pacientem Jeffreym Goinesem, synem slavného odborníka na viry, který možná drží klíč k tajemné zběsilé skupině Armáda dvanácti opic, jež je považována za zodpovědnou za vypuštění vražedné nemoci. Drsné a poměrně depresivní sci-fi o cestování časem natočil legendární Terry Gilliam. Herecké obsazení je famózní, nechybí Brad Pitt a Bruce Willis byl v té době ještě hvězdou první třídy. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Twelve Monkeys

Režie: Terry Gilliam

Hrají: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, David Morse, Jon Seda, Frank Gorshin, Joseph Melito, Aaron Michael Lacey, Christopher Meloni

Původ a premiéra: USA, 1995

Distributor: Universal Pictures

Délka: 129 minut Bruce Willis a jeho nezapomenutelné filmy. Smrtonosné pasti, Pátý element, Pulp Fiction a mnoho dalších Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), iTunes (titulky)

Pokračování 26 / 33 Vall-I Poslední robot zůstal na Zemi, jež byla zaplavena odpadky a všichni lidé uprchli do vesmíru. Už 700 let se snaží uklidit nepořádek, ale vyvinuly se u něj poměrně zajímavé lidské vlastnosti. Když přiletí loď s novým elegantním typem robota jménem EVA. Vall-I si myslí, že konečně našel přítelkyni, a když loď odlétá, schová se na ní. Půvabné animované a velmi lidské vyprávění pro malé i velké se právem řadí do našeho výběru. Někomu film přijde možná příliš ekologický, jinému mravokárný. Pravdou je, že přes téměř pohádkový způsob vyprávění jde o vynikající sci-fi, které se shodou okolností řadí také mezi nejlepší animáky všech dob. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Animované filmy

Původní název: WALL-E

Režie: Andrew Stanton

Hrají: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin, Fred Willard, John Ratzenberger, Sigourney Weaver

Původ a premiéra: USA, 2008

Distributor: Pixar

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (titulky)

Pokračování 27 / 33 Blade Runner Počátkem 21. století dosáhla společnost Tyrell úspěchu ve výzkumu robotů/replikantů fáze Nexus. Její výrobky byly téměř identické s lidmi, nelišily se ani inteligencí. Lidé používali replikanty při nebezpečných výpravách nebo jako otroky při kolonizaci jiných planet. Po krvavé vzpouře replikantů v jedné z mimozemských kolonií byl robotům pod trestem smrti zakázán pobyt na Zemi a mají cíleně omezenou životnost. Na plnění tohoto nařízení dohlížely speciální jednotky Blade Runner a právě jeden z nich je povolán, aby zlikvidoval čtveřici replikantů, kteří uprchli na Zemi a hledají u svého stvořitele způsob, jak si prodloužit krátký život. Film ve své době nebyl moc úspěšný, ale čas prokázal jeho kvality. Mladý Harrison Ford prakticky nesleze z plátna a Rutger Hauer zde podává životní výkon. Vangelisova hudba z filmu dělá jeden dlouhý videoklip a patří k nejlepším soundrackům vůbec. Ridley Scott původně upravil film podle přání producentů. Později ho změnil a vzniklo několik lehce odlišných verzí. Existuje i Final Cut, který opravuje několik chyb původního filmu. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Ridley Scott

Hrají: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah, William Sanderson, Brion James, Joe Turkel, Joanna Cassidy

Původ a premiéra: USA, 1982

Distributor: Warner Bros. Pictures

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Pokračování 28 / 33 Gattaca Sci-fi drama o společnosti v budoucnosti, kdy kvalita genů lidem určuje životní dráhu. Vincent je jeden z posledních lidí, který se narodil z lásky svých rodičů, a tudíž mimo dohled genetických inženýrů. Nedokonalý Vincent je „odsouzen“ k práci uklízeče ve velkém centru pro pěstování dokonalých lidí Gattaca, ačkoliv sám tolik touží stát se kosmickým navigátorem. Nízkorozpočtový, komorní film staví spíše na atmosféře a kvalitním scénáři, než na efektech a futuristických technologiích. Pokud máte rádi sci-fi s příběhem a překvapivě realistickým zpracováním, tento se vám bude líbit. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Andrew Niccol

Hrají: Ethan Hawke, Jude Law, Gore Vidal, Uma Thurman, Alan Arkin, Dick Bernstein, Jayne Brook, Loren Dean, Tony Shalhoub, Una Damon

Původ a premiéra: USA, 1997

Distributor: Sony Pictures

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (dabing a titulky)

Pokračování 29 / 33 Solaris Slavná a stále působivá filosofická sci-fi Andreje Tarkovského se odehrává v blíže neurčené budoucnosti. Líčí příběh kosmonautů kroužících na vesmírné stanici kolem záhadné planety Solaris. Ta představuje dosud neznámou formu vědomí – je totiž schopna zhmotňovat lidská přání, představy i vzpomínky. Kosmonauty tyto přeludy natolik stresují, že se ocitají na pokraji psychického selhání. Ušetřen není ani psycholog, jenž byl vyslán celý podivný případ vyšetřit. Tarkovského ve filmu nezajímají vizuální efekty či nenadálé zvraty, jde spíše o podobenství a zkoumání hranic lidského poznání. Film byl natočen na motivy stejnojmenného románu Stanislawa Lema, získal Zvláštní cenu kritiky na MFF v Cannes 1972 a Cenu ekumenické poroty. V roce 2002 slavný režisér Steven Soderbergh natočil novou verzi, na Tarkovského mistrovské dílo však zdaleka nemá. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Andrei Tarkovsky

Hrají: Donatas Banionis, Natalya Bondarchuk, Anatoliy Solonitsyn, Georgiy Teykh, Sos Sargsyan, Olga Barnet, Tamara Ogorodnikova, Tamara Ogorodnikova, Jüri Järvet, Nikolay Grinko

Původ a premiéra: Rusko, 1972

Distributor: Mosfilm

Délka: 167 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 30 / 33 Robocop Neúnavný policista Robocop nelítostně zasahuje proti kriminalitě kolem sebe. Vědci a lékaři ho sestavili jako neporazitelného kyborga, který bojuje proti zločinu. Ale navzdory novému drsnému zevnějšku se Robocop uvnitř trápí útržky vzpomínek z dřívějšího života a živě si vybavuje hrůzy své vlastní smrti rukama brutálních zabijáků. A chce spravedlnost. Slavné brutální sci-fi z konce osmdesátek patří ke kultovní klasice sci-fi žánru. Ve své době měli producenti a tvůrci obavy, jestli policistům nebude vadit, jak jsou zobrazeni ve filmu. Výsledek byl opačný – Robocopa milovali. Hlavní roli si zahrál výborný Peter Weller, pro kterého bylo natáčení velmi náročné. Veškeré díly musel mít na sobě, v obleku bylo vedro... dnešní digitální oblékání herců v postprodukci neexistovalo. Film dostal několik pokračování, seriál i remake, nic ale zdaleka nedosahuje kvality výborného Robocopa z roku 1987. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Paul Verhoeven

Hrají: Peter Weller, Nancy Allen, Ronny Cox, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer, Ray Wise, Felton Perry, Paul McCrane, Jesse D. Goins, Robert DoQui

Původ a premiéra: USA, 1987

Distributor: Orion Pictures

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Max (bez dabingu a titulků), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 31 / 33 Kontakt Nadšená radioamatérka Ellie Arrowayová jako malá mluvila s otcem o možnosti spojení s mimozemskými civilizacemi. Po jeho předčasné smrti se nadšení mění v posedlost. Jako dospělé se jí podaří zachytit signály z vesmíru. Po dešifrování signálu z oblasti hvězdy Vega v souhvězdí Lyry se na obrazovkách objeví záznam Hitlerova projevu při zahájení olympijských her v roce 1936. Mimozemšťané zřejmě zachytili experimentální pozemské televizní vysílání. V signálu však vědci rozeznají šifrované informace, výsledkem je podrobný návod na konstrukci zařízení, které má umožnit kontakt s mimozemskou civilizací. Hlavní roli ve filmu si zahrála výborná Jodie Foster, o režii a především o působivou atmosféru se postaral Robert Zemeckis. Kontakt se věnuje jinému rozměru hledání civilizací a také našim limitům – poukazuje také na to, že víra a naděje je často to jediné, co nás posouvá vpřed. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Contact

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Jodie Foster, David Morse, Matthew McConaughey, James Woods, Rob Lowe, William Fichtner, Jake Busey, John Hurt, Tom Skerritt, Angela Bassett

Původ a premiéra: USA, 1997

Distributor: Warner Bros. Pictures

Délka: 150 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Pokračování 32 / 33 Interstellar V nepříliš vzdálené budoucnosti se život na planetě Zemi blíží ke svému konci. Vzduch na ní přestává být v důsledku písečných prachových bouří dýchatelný, nemoci ničí jednu zemědělskou plodinu za druhou. Daří se jedině kukuřici, kterou pěstuje i farmář a bývalý letecký pilot a konstruktér raketoplánů Cooper (Matthew McConaughey). Lidstvu je třeba najít nový domov. Řešení nabízí objev červí díry a cesta do jiné galaxie. Režisér Christopher Nolan ve filmu po spielbergovsku propojil emotivní rodinný příběh s monumentální vesmírnou podívanou. Netají se svou inspirací Kubrickovou Vesmírnou odysseou, která je tu znát v motivech a variacích obdobných scén, formě i přesahu, o který se film snaží. Někomu se může však zdát dlouhá téměř tříhodinová délka filmu. Z pěti nominací na Oscara získal film jednoho za vizuální efekty. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Christopher Nolan

Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Casey Affleck, Ellen Burstyn, Matt Damon, John Lithgow, Timothée Chalamet, Mackenzie Foy

Původ a premiéra: USA, 2014

Distributor: Warner Bros. Pictures

Délka: 169 minut Interstellar: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (titulky)

Pokračování 33 / 33 Vlákna Strhující sci-fi, které zachycuje všechny aspekty jaderné katastrofy – od demonstrací před válkou, přes útok, destrukci, umírání, hladomor, jadernou zimu až po nevzdělanost dětí, které vyrostly po válce. Z pohledu Velké Británie zabírá časový děj od několika týdnů před útokem, až po 12 let po útoku. Má děj a hlavní postavy, ale je zpracován dokumentární formou, provází vás komentátor, občas ve filmu vidíte statistiky. Řadí se k nejvýše hodnoceným sci-fi. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Threads

Režie: Mick Jackson

Hrají: Karen Meagher, Reece Dinsdale, David Brierly, Rita May, Nicholas Lane, Jane Hazlegrove, Henry Moxon, June Broughton, Sylvia Stoker, Harry Beety

Původ a premiéra: Velká Británie, 1984

Distributor: BBC

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

