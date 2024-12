1 / 30



Silo Lidé ve zničené a toxické budoucnosti přebývají v obrovském podzemním silu se stovkami podlaží. Muži a ženy tam žijí ve společnosti plné nařízení, o nichž věří, že je mají za úkol chránit. Sci-fi seriál se točí dle velmi úspěšné knižní série. První knihu si Hugh Howey vydal sám a stal se hvězdou Amazon Kindle Direct Publishing. Původně se měl točit rovnou film a k režii byl přizván dokonce slavný Ridley Scott (Vetřelci, Gladiátor), nicméně po dlouhém odkládání nakonec vznikl tento seriál. Nejde o žádný opulentní sci-fi epos, ale možná právě proto funguje daleko lépe a nabízí atmosféru, která by se dala krájet. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Rashida Jones, David Oyelowo, Chinaza Uche, Avi Nash, Rick Gomez, Tim Robbins, Shane McRae

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 55 minut Nebo vás místo seriálů zajímají raději nejlepší sci-fi filmy? Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 2 / 30 Mandalorian Děj se odehrává šest let po pádu Impéria a před vznikem Prvního řádu. Sledujeme osudy osamělého pistolníka ve vzdálených končinách galaxie, daleko od autority Nové republiky. Sci-fi seriál Mandalorian nabízí výběr toho nejlepšího ze světa Star Wars. Funguje ale také samostatně, jako výborný sci-fi western. Takže i kdybyste o fenoménu Hvězdných válek nic nevěděli, zde máte šťavnatou a vydatnou ochutnávku plnou výborných hereckých výkonů. Někteří fanoušci Hvězdných válek mají raději staré Lucasovy filmy z doby, kdy z tohoto kultu ještě nebyl dokonalý stroj na peníze. My v redakci bychom klidně doporučovali začít tady. Pokud vás Mandalorian zaujme, pokračujte se Star Wars dál. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The Mandalorian

Režie: Taika Waititi, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa

Hrají: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi, Nick Nolte

Původ a premiéra: USA, 2019 Nejlepší postapokalyptické filmy. Krvavý konec lidstva vážně i nevážně na 30 způsobů Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 3 / 30 Fallout Dvě stě let po jaderné válce, která zničila povrch Země, se poslední skupinky přeživších vydávají na misi v naději najít lepší místo k životu. Ve světě, kde téměř nic nezbylo, se obyvatelé luxusních protiatomových krytů musí vrátit do zamořené pustiny, kterou jejich předci opustili. S překvapením zjišťují, že je tam čeká neuvěřitelně složitý, bizarní a násilný svět. Seriál vznikl na základě herní řady Fallout. Svým jménem ho zaštítil Jonathan Nolan, bratr slavnějšího Christophera, který ale má na svém kontě nemálo skvělých seriálů. Televizní Fallout je věrný herní předloze a současně pečlivě ctí pravidla poctivého filmařského a seriálového řemesla. Je drsný a násilný, jak se od postapokalyptického sci-fi seriálu očekává, ale zároveň vše vyvažuje stylem a potrhlým smyslem pro humor. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Walton Goggins, Xelia Mendes-Jones

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 63 minut Seriál Fallout to dokázal. Skvěle převádí herní svět, a přitom je originální. Nadšení budou hráči i diváci (recenze) Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 4 / 30 Battlestar Galactica Po útoku nepřátelských Cylonů a vyhlazení dvanácti kolonií se loď Galactica snaží zachránit zbytky lidstva, zatímco pluje vesmírem směrem ke kolonii číslo 13 – k planetě Země. Dokážeme válku proti Cylonům ještě zvrátit? Seriál ze vzdálené, ale nepříliš optimistické budoucnosti zaujme především fanoušky hard sci-fi a space opery, vesmírných bojů a dramatických příběhů. Excelentní herecké obsazení, výborný scénář a kvalitní triky dělají z Galaktiky asi nejvyrovnanější sci-fi seriál, který můžete vidět. V některých sci-fi žebříčcích se řadí na samotný vrchol. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Jamie Bamber, Katee Sackhoff, James Callis, Tricia Helfer, Tahmoh Penikett, Grace Park, Michael Hogan, Kandyse McClure

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

Pokračování 5 / 30 Hvězdná brána Vědecká expedice objevila poblíž pyramid zvláštní kruhový objekt pokrytý neznámými symboly. Uběhla dlouhá řada desetiletí, než se našel člověk, který nápis rozluštil. Egyptolog Daniel Jackson zjistil, že znaky představují souřadnice pro cesty vesmírem. Padlo rozhodnutí vyslat tam průzkumnou jednotku... Na počátku byl film Rolanda Emmericha z roku 1994, který využil pyramidy a egyptská božstva pro definování způsobu cestování galaxií mezi planetami rychleji než vesmírnými loděmi. Seriál v roce 1997 vše využil a dále rozvinul myšlenku, že díky nalezené hvězdné bráně začne lidstvo objevovat další obyvatelné planety a civilizace. Šlo sice o nízkorozpočtový seriál, ale nakonec měl deset sezón, spin-off SG: Atlantida pět sezón a SG: Hluboký vesmír sezóny dvě. K tomu přičtěte několik televizních filmů. Je to další naprostá klasika seriálového sci-fi. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Stargate SG-1

Hrají: Ben Browder, Amanda Tapping, Christopher Judge, Michael Shanks, Claudia Black, Beau Bridges, Richard Dean Anderson, Teryl Rothery, Cliff Simon, Tony Amendola

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 6 / 30 The Expanse Děj seriálu se odehrává ve dvě stě let vzdálené budoucnosti, kdy lidstvo už dávno kolonizovalo Sluneční soustavu. Dochází však k vzájemným politickým i vojenským sporům mezi obyvateli Země, Marsu a lidmi z pásu asteroidů, kde se těží nerostné suroviny. Jde o jeden nejrealističtějších sci-fi seriálů, které kdy byly natočeny. Hlavní podíl má na tom především kvalitní knižní předloha i výborný scénář. Děj či problém, který by jiným seriálům vystačil na celou sezónu, zde tvůrci spláchnou klidně během jednoho dílu. Jde zkrátka o hard sci-fi, nekompromisní dílo, které v drtivé většině i přes přítomnost vědeckofantastických prvků v maximální možné míře dodržuje platná pravidla a fyzikální zákony. Doporučujeme také skvělé knižní předlohy. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The Expanse

Hrají: Steven Strait, Cas Anvar, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Thomas Jane, Frankie Adams, Florence Faivre, Cara Gee, Nadine Nicole

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 7 / 30 For All Mankind Co by se stalo, kdyby jako první na Měsíci byli Sověti a nikoli USA? Američané by se nevzdali a vesmírný závod by pokračoval. Jak je známo, tak nejrychlejší technický pokrok proběhl během první a druhé světové války, a také během soupeření USA a SSSR během války studené. První sezona seriálu se věnuje reálnému programu Apolla, nicméně vzhledem k alternativnímu úspěchu SSSR vše pokračuje dále. Dochází k daleko dřívějšímu vybudování vesmírné stanice a také stanice přímo na Měsíci. Ve druhé sezoně můžeme sledovat události více než o dekádu později, kdy je alternativní vesmírný program obou velmocí dále, než aktuálně ten reálný. Tvůrci seriálu přitom dokáží používat skutečné a obecně známé historické události, jejich interpretaci však samozřejmě posunují. Vizuální stránka seriálu je výborná, tvůrci navíc dokážou velmi dobře vyvážit „historické“ události a přitom nezapomínají na osudy jednotlivých postav. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Shantel VanSanten, Toby Kebbell, Sarah Jones, Jodi Balfour, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 81 minut Proč si předplatit Apple TV+? Třeba kvůli těmto filmům a seriálům Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 8 / 30 Stranger Things Osmdesátá léta, městečko Hawkings kdesi v USA. Za podivných okolností se ztratí malý kluk. V hororovém sci-fi musí skupina teenagerů čelit nebezpečným monstrům z paralelní dimenze. Dokáže je všechny zachránit dívka s nevysvětlitelnými, ale o to víc úžasnými schopnostmi? V dalších sériích se hrdinové snaží vyrovnat se zkušenostmi získanými ve světě „Upside down“, objevují se také nové nástrahy a noví hrdinové. Unikátní sci-fi seriál Netflixu má zatím čtyři řady, páté se dočkáme v roce 2025. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Thriller seriály

Hrají: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 143 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 9 / 30 Westworld Představte si, že přijedete na romantický Divoký západ a můžete si dělat co chcete. Hrát karty, pít, ale také beztrestně zastřelit či probodnout kolemjdoucího, znásilnit dceru farmáře. Takto vypadá zábavní park Westworld, ve kterém roboti, kteří jsou k nerozeznání od člověka, poskytují jakýkoliv zdroj zábavy. Seriál vznikl podle slavného stejnojmenného filmu z roku 1973, ve které hraje i Yul Brynner (Sedm statečných). Nový seriál není pokračováním filmu (byť všímavý divák odkaz na slavného pistolníka v černém uvidí), spíše jeho motiv velmi dobře převypráví a rozvíjí. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Aaron Paul, James Marsden, Angela Sarafyan, Ed Harris, Luke Hemsworth

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 10 / 30 Ztraceni Skupina lidí se po havárii letadla ocitne na opuštěném ostrově. Na místě však zjišťují, že jejich cílem nebude jen obyčejné přežití a že možná celá nehoda nebyla tak úplně náhoda. A tajemství se záhadami přibývají a přibývají. První a druhá sezóna byly velkým překvapením a ve své době naprostým trhákem. Seriál míchá sci-fi, mysteriózní témata a přidává propletený příběh. Do toho se tvůrci zapletli příliš a s přibývajícími sezónami kvalita tohoto dnes už kultovního seriálu klesla. Nicméně i když zde nikdo nelétá vesmírem a nejde o tradiční sci-fi, Ztraceni si místo v našem seznamu zaslouží. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Thriller seriály

Původní název: Lost

Hrají: Naveen Andrews, Nestor Carbonell, Henry Ian Cusick, Emilie de Ravin, Michael Emerson, Jeff Fahey, Matthew Fox, Jorge Garcia, Josh Holloway, Daniel Dae Kim

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 11 / 30 Červený trpaslík „Toto je volání o pomoc těžařské lodi Červený trpaslík. Posádka je mrtvá, zahynula v důsledku ozáření. Jediní, kdo přežili jsou Dave Lister, který byl v době nehody na lodi ve stavu nevědomí a jeho březí kočka, bezpečně uzavřená ve skladišti. Po probuzení za tři miliony let je Lister pouze ve společnosti tvora, jenž se vyvinul z jeho kočky, a Arnolda Rimmera, holografické simulace jednoho mrtvého člena posádky. Já jsem Holly, lodní počítač s IQ 6000. Což je stejně jako má šest tisíc učitelů tělocviku.“ Kultovní komediální sci-fi seriál známý z českého televizního vysílání bodoval také výborným dabingem. Potěší nevyčerpatelná zásoba suchého britského humoru, skvělé nápady a herecké výkony. S menšími, či většími přestávkami vzniklo během 22 let celkem dvanáct sérií, třináctá je jeden celovečerní film. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Red Dwarf

Hrají: Craig Charles, Charles Grant Craig, Danny John-Jules, Robert Llewellyn, Hattie Hayridge, Chris Barrie

Původ a premiéra: Velká Británie, 1988

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: SledovaniTV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 12 / 30 Problém tří těles Osudové rozhodnutí, které padlo v šedesátých letech 20. století v Číně, rezonuje v časoprostoru a ohrožuje celé lidstvo. Podaří se skupině vědců tohle nebezpečí odvrátit? Problém tří těles je prvním dílem sci-fi trilogie Vzpomínka na Zemi čínského autora Liou Cch'-sina. Události této knižní ságy pokrývají několik staletí lidské existence, nastolují problémy na pomezí fyziky a filozofie a především se řadí k nejvýznačnějším dílům sci-fi literatury posledních let. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: 3 Body Problem

Režie: Derek Tsang

Hrají: Jovan Adepo, Tsai Chin, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, John Bradley, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 57 minut Recenze seriálu Problém tří těles. Netflix dobře přiblížil nezfilmovatelnou knihu těm, kteří ji nečetli Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 13 / 30 Hranice nemožného Agentka FBI se spojí s bývalým vědcem, který prováděl experimenty na okraji skutečné vědy, a jeho synem. Společně mají vyšetřit podivné zločiny, které jsou zřejmě součástí většího vzorce a mohly by být spojeny s globální společností Massive Dynamic. Milovníci záhad a sci-fi tento skvěle obsazený seriál určitě znají. Stojí za ním slavný J. J. Abrams a kombinuje sci-fi i mysteriózní prvky, přičemž kromě tradičních seriálového epizodického děje nechybí ani pojicí linka. Start je trochu možná trochu pomalejší, ale první tři sezóny jsou výborné. Poté jde kvalita dolů. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Thriller seriály

Původní název: Fringe

Hrají: Anna Torv, John Noble, Joshua Jackson, Lance Reddick, Jasika Nicole, Mark Valley, Kirk Acevedo, Seth Gabel, Leonard Nimoy, Michael Kopsa

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 14 / 30 Akta X Agent Mulder a agentka Scullyová jsou agenti FBI, kteří vyšetřují případy, se kterými si nikdo nevěděl rady. Úředníci je nakonec zavřeli do složky Akt X – nevyřešitelných případů. Mulder věří v existenci mimozemšťanů a paranormálních jevů, zatímco skeptická Scullyová je pověřena vědeckými analýzami Mulderových objevů. Jestli máte rádi záhady, tohle je seriál pro vás. Prvních devět sezón bylo natočeno v letech 1993 až 2001, poslední dvě pak v letech 2016 a 2018. Do této kultovní série a patří i několik celovečerních filmů. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The X-Files

Režie: Glen Kasper

Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Annabeth Gish, William B. Davis, Robert Patrick, Cary Elwes, James Pickens Jr., Tom Braidwood, Bruce Harwood, Dean Haglund

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 15 / 30 Futurama Co se stane, když se do budoucnosti dostane člověk, jehož první, druhé a třetí jméno je Zkrachovalec, Nicka a Smolař? Poslíček, který na konci 20. století v New Yorku rozváží pizzu, byl nevědomky na tisíc let kryogenicky zmrazen. Najde práci v Planet Express, meziplanetární doručovací společnosti v retrofuturistickém 31. století. Futurama je kultovní televizní seriál od tvůrců neméně legendárních Simpsonových. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Billy West, Katey Sagal, John DiMaggio, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr, David Herman, Frank Welker

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky)

Pokračování 16 / 30 Firefly Píše se rok 2157 a rozpínavá Galaktická aliance rozprášila jednotky Nezávislých. Důstojníci ze druhé jmenované frakce, Mal a Zoe, si proto pořizují loď Serenity a s hrstkou psanců coby posádkou se potulují vesmírem. Excelentní seriál, za kterým stál Joss Whedon, patří k nejlepším dílům tohoto žánru. Kombinuje western a sci-fi, kromě dobrého scénáře ho táhne výborné herecké obsazení. Jako jeden z mála se drží i reality – ve vzduchoprázdnu se nemůže šířit zvuk, a tak hlasité a efektní výbuchy známé ze Star Wars se nekonají. K nelibosti mnoha fanoušků byl seriál po první sezóně překvapivě zrušen, pro velký zájem ale na něj navázal film Serenity. Ten děj uzavírá. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam Baldwin, Jewel Staite, Jewel Staite, Summer Glau, Sean Maher, Ron Glass

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 17 / 30 Babylon 5 Babylon 5 je pět mil dlouhá vesmírná stanice nacházející se v neutrálním prostoru, postavená Zemskou aliancí v 50. letech 23. století. Jejím hlavním cílem je udržet mír mezi různými mimozemskými rasami tím, že poskytuje útočiště pro jednání a řešení konfliktů prostřednictvím velvyslanců. Kromě své diplomatické funkce slouží Babylon 5 i jako vojenská základna Země a přístav pro cestovatele, obchodníky, podnikatele, zločince i Rangers – elitní strážce míru. Zde se osudy jednotlivců i civilizací protínají. Sci-fi seriál byl od počátku zaměřený na dospělé publikum. Ras je zde spousty, vztahy komplikované, stejně jako temnější děj seriálu. Už na začátku měli tvůrci naplánován příběh na pět let dopředu, nejde tak o epizodickou odpočinkovou záležitost. Přestože byl rozpočet seriálu poměrně nízký, jde o jeden z prvních, který má vesmírné objekty plně digitální. Po skončení následovalo ještě několik navazujících filmů. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Claudia Christian, Bruce Boxleitner, Jerry Doyle, Mira Furlan, Richard Biggs, Andrea Thompson, Andreas Katsulas, Peter Jurasik, Stephen Furst, Bill Mumy

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 18 / 30 Pán času Tajemný Doktor z planety Gallifrey se ve slavném britském sci-fi seriálu vydává na nové dobrodružství časem a prostorem. Cestuje ve své lodi Tardis, která navenek připomíná starou britskou policejní budku, a po boku lidských společníků zachraňuje planety a napravuje škody. Stojí proti svým klasickým nepřátelům, jako jsou Dalekové, Kyberlidé, Sontarani a jeho odvěký rival Vládce. Jeden z nejdelších sci-fi seriálů vůbec navazuje na původní sérii z roku 1963. Pro někoho je to nepřekonatelný kult a legenda, pro jiné zábavná blbina, na kterou se nemá moc cenu dívat. V průběhu let se měnili tvůrci i herci a především představitelé Doktora, kvalita dílů je tak poměrně kolísavá. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Doctor Who

Hrají: Peter Capaldi, Jodie Whittaker, Mandip Gill, John Bishop, Jenna Coleman, Pearl Mackie, Bradley Walsh, Tosin Cole

Původ a premiéra: Velká Británie, 2005

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 19 / 30 Star Trek: Podivné nové světy Kapitán Pike, vědecký důstojník Spock a Jednička prozkoumávají na palubě USS Enterprise nové světy v celé galaxii. Nový seriál dějově patří ještě před legendární první Star Trek z let 1966 až 1969, přičemž si však zachovává původní epizodický charakter – zpracování a dynamika je moderní. Jestli o tomto kultu prakticky nic nevíte, tak doporučujeme začít právě zde, neztratíte se. Celkem do tohoto sci-fi světa náleží devět hraných a tři animované seriály, ale také třináct filmů. Pokud chcete dohnat mezery ve vzdělání, máte spoustu zábavy na několik měsíců. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Star Trek seriály

Původní název: Star Trek: Strange New Worlds

Hrají: Anson Mount, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun, Rebecca Romijn, Bruce Horak

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 63 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

Pokračování 20 / 30 Odloučení Mark vede tým pracovníků, kteří si nechali dobrovolně rozdělit své vzpomínky. Jejich práce a soukromý život jsou nyní naprosto oddělené, ve firmě jde o úplně jiné bytosti než v soukromí. Jenže když do jeho života vstoupí záhadný kolega, začne Mark odhalovat pravdu o své práci. Vynikající mysteriózní sci-fi nabízí mrazivý pohled na pracovní kulturu a otázku identity. Příběh se odehrává v dystopickém světě, kde korporace zavádí proceduru zvanou „odloučení“ – chirurgické oddělení vzpomínek mezi pracovním a soukromým životem. Seriál exceluje minimalistickým vizuálním stylem, napětím a psychologickými zvraty. Zatím je k dispozici první řada, v lednu 2025 má premiéru druhá. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Severance

Hrají: Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 21 / 30 Černé zrcadlo Britský a americký antologický seriál Black Mirror se odehrává ve světě jen pár minut od toho našeho. Mrazivě černohumorná série se prostřednictvím technologicko-paranoidního podobenství zamýšlí nad nečekanými a často nezamýšlenými důsledky prudkého rozvoje technologií. Odhaluje, jak se moderní technologie mohou obrátit proti svým tvůrcům. Každá epizoda se odehrává v trochu jiné realitě a různé postavy bojují proti různým typům technologií. Co díl, to jiný kontroverzní příběh. Od roku 2011 vzniklo šest sezón. Původně šlo o projekt britské stanice Channel 4, od třetí série se přesunul na Netflix. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Black Mirror

Původ a premiéra: Velká Británie, 2011

Délka: 75 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 22 / 30 Love, Death & Robots Animovaná antalogie pro dospělé z produkce Davida Finchera vypráví samostatné příběhy o lásce, smrti... a robotech. Každou epizodu připravilo jiné animační studio, jednotlivé díly se proto vizuálně velmi liší. Není zde nouze o děsivá stvoření, ďábelská překvapení a černý humor. Krátké povídky různých tvůrců potěší každého fanouška sci-fi žánru. Zatím jsou k dispozici tři série, některé díly jsou vynikající a geniální, jiné nadprůměrné, jiné spadají už k průměru. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Love, Death & Robots

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 18 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 23 / 30 Andor Seriál vypráví o dobrodružství povstaleckého špióna Cassiana Andora. Snaží se bojovat proti Impériu pomocí záškodnických akcí, které mají vrátit naději do Předaleké galaxie. Je to příběh o vznikající vzpouře proti Impériu a o tom, jak se do ní zapojili lidé a planety. I když patříte mezi jedince, kterým se pohádkový svět Star Wars ve sci-fi kulisách spíše zajídá, tak tohle si nenechte ujít. Nikdo si tu nehraje na prince a princezny a děj neurčují nadpřirození rytíři ovládající magickou sílu. Zde sledujete osudy obyčejných lidí, jichž činy definují, jaký směrem se budou ubírat dějiny. Navzdory televiznímu seriálovému formátu jde o poctivé sci-fi dílo, které nové filmy Star Wars strčí s přehledem do kapsy. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Star Wars: Andor

Hrají: Diego Luna, Alan Tudyk, Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Adria Arjona, Fiona Shaw, Joplin Sibtain, James McArdle, Alex Ferns, Rupert Vansittart

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 40 minut Seriál Andor na Disney Plus: pomalý rozjezd ukrývá zajímavý počin ze světa Star Wars Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky)

Pokračování 24 / 30 Star Trek: Hluboký vesmír devět Na rozdíl od všech ostatních seriálů Star Treku se tento odehrává na vesmírné stanici místo na hvězdné lodi. To umožnilo nabídnout divákovi složité a originální zápletky, které se vinou několika sériemi, ale také komplexněji propracovat s více postavami a jejich osudy. Seriál závisel na temnějších tématech, méně fyzickém zkoumání vesmíru a důrazu na mnoho aspektů války. Měl premiéru v roce 1993 a běžel sedm sezón. Byl sice zakořeněn v idealistickém vesmíru původního tvůrce Star Treku Gena Roddenberryho, ale současně byl prvním trekovským spin-offem vytvořeným bez jeho přímé účasti. Díky tomu tvůrci kombinují solidní základ s temnějšími dilematy a morálními problémy, které nejsou černobílé. Na rozdíl od mnoha seriálů s přibývajícím sezónami kvalita jednoznačně roste. Hodnocení Kinobox.cz: 63 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Star Trek: Deep Space Nine

Hrají: Avery Brooks, Nana Visitor, Colm Meaney, Terry Farrell, Michael Dorn, Cirroc Lofton, Alexander Siddig, Armin Shimerman, René Auberjonois, Nicole de Boer

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Pokračování 25 / 30 Muž z Vysokého zámku Alternativní historický sci-fi thriller se odehrává v paralelní realitě, kde Německo a Japonsko vyhrály druhou světovou válku. Východní část USA ovládá nacistické Německo a západní část Japonské císařství. Hlavní hrdinka se dostává do kontaktu s tajemnými filmovými pásy, které ukazují alternativní historickou realitu, kde vyhráli válku spojenci. Tyto pásy vyvolávají existenční otázky a postupně odhalují složitosti světa rozděleného mezi dvě totalitní mocnosti. Seriál natočený podle slavného románu Philipa K. Dicka nabízí fascinující pohled na svět, kde by dějiny mohly vypadat zcela jinak, a nutí přemýšlet o dějinných alternativách a důsledcích válečných konfliktů. Děj je mimořádně propracovaný, nechybí detailní alternativní historická vize. Počítejte ale s pomalejším tempem vyprávění. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The Man in the High Castle

Hrají: Rufus Sewell, Luke Kleintank, Alexa Davalos, Rupert Evans, DJ Qualls, Cary-Hiroyuki Tagawa, Cara Mitsuko, Joel de la Fuente, Callum Keith Rennie, Bella Heathcote

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 26 / 30 Příběh služebnice Většinu území Spojených států ovládla náboženská autokracie Gileád. Ženy jsou v této totalitní společnosti občany druhé kategorie a jsou nuceny k sexuálnímu otroctví v rámci posledního zoufalého pokusu znovu zalidnit svět. Každý, kdo se pokusí o útěk, je potrestán. Jednou z takových osob je June, která je při pokusu o útěk s manželem a dítětem zajata a odsouzena k tomu, aby se stala služebnicí a rodila děti bezdětným vládním úředníkům. Předlohou je úspěšný sci-fi román spisovatelky Margaret Atwood. Tématem jsou společenská témata jako reprodukční práva, náboženský fundamentalismus a mocenské struktury. V seriálu odvádí mimořádný herecký výkon Elisabeth Moss v hlavní roli; přesvědčivě zobrazuje všechny odstíny psychologického nátlaku a odhodlání přežít. Zatím bylo natočeno pět řad, chystá se šestá. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Handmaid's Tale

Hrají: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Ann Dowd, Madeline Brewer, Max Minghella, Alexis Bledel, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Amanda Brugel

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 27 / 30 Kovboj Bebop: Lovec odměn V roce 2071, zhruba padesát let poté, co nehoda hyperprostorové brány učinila Zemi téměř neobyvatelnou, lidstvo kolonizovalo většinu kamenných planet a měsíců Sluneční soustavy. V souvislosti s rostoucí kriminalitou zavedla Policie mezisluneční soustavy legalizovaný smluvní systém, v němž registrovaní lovci odměn, označovaní také jako Kovbojové, pronásledují zločince. Bývalý nájemný vrah, bývalý polda, podvodnice, hacker a datový pes vytvoří nesourodou partu lovců, která pročesává vesmír a má věčně hluboko do kapsy. Kultovní anime kombinuje sci-fi, western, earstern, gangsterky a noir. Propracovaný svět a jeho postavy si získal mnoho fanoušků, Netflix tak v roce 2021 natočil hranou verzi. Té však chybí kvalita i šmrnc, odlišný je také děj. Podívejte se raději na původní animovaný seriál. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Cowboy Bebop

Režie: Shinichiro Watanabe

Hrají: Koichi Yamadera, Unsho Ishizuka, Megumi Hayashibara, Aoi Tada, Norio Wakamoto, Gara Takashima

Původ a premiéra: Japonsko, 1998

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pokračování 28 / 30 Půjčovna masa V budoucnosti bude možné duši i mysl stáhnout na disk a překopírovat do nového těla. To se stává pouze „pouzdrem”, které lze vyměnit. Tento převratný objev lidstvu sice přinese zdánlivou nesmrtelnost, ale také prohloubí společenské nerovnosti. Bohatí si mohou dovolit neustále obnovovat svá těla, zatímco chudí často žijí v tělech, která jim byla přidělena. Hlavním hrdinou je Takeshi Kovacs, bývalý elitní voják, jehož vědomí je po staletích znovu oživeno v novém těle. Kovacs je najat excentrickým miliardářem Laurensem Bancroftem, aby vyšetřil jeho vlastní vraždu – zločin, který je v této technologicky pokročilé společnosti na první pohled téměř nemožný. Pokud máte rádi temný cyberpunk, tohle bude seriál pro vás. První řada je výborná, druhá je už slabší, v roce 2020 přidal Netflix i animovaný film. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Altered Carbon

Hrají: Joel Kinnaman, Martha Higareda, Chris Conner, Ato Essandoh, James Purefoy, Dichen Lachman, Leonardo Nam, Trieu Tran, Kristin Lehman, Renée Elise Goldsberry

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Pokračování 29 / 30 The Last of Us Seriál je adaptací stejnojmenné videohry z roku 2013. Sleduje Joela, pašeráka, který má za úkol doprovodit dospívající Ellie napříč postapokalyptickými Spojenými státy. Ellie je imunní vůči nákaze, která způsobila globální pandemii a zabila miliony lidé. Oba dva musí dorazit za lékaři, aby vyvinuli vakcínu na smrtící nákazu. Adaptace počítačových her se často snaží vyplnit chybějící interaktivitu nějakým vlastním příběhem. O tento seriál se ale postaral tvůrce původní hry Neil Druckman a je to vidět. Nebojí se přímo citovat skvělé záběry z počítačové hry, které se ale produkčně dostaly na mnohem vyšší úroveň a současně dokážou vyšponovat napětí. Tohle je jeden z nejlepších sci-fi seriálů. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: The Last of Us

Hrají: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Brendan Fletcher, Nick Offerman, Noah Crawford, Nico Parker

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 46 minut The Last of Us sahá po titulu nejlepší seriál roku 2023. Adaptace počítačové hry od HBO Max vám spraví chuť Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

