Šestidílná minisérie popisuje vyšetřování klíčových případů první poloviny devadesátých let. Na několika dobových případech ukazuje atmosféru doby, kdy kriminalita vyskočila do nečekaných výšin a kdy se rozhodovalo o tom, jestli policie najde a ustojí svoji roli.

Seriál odkrývá pozadí organizovaného zločinu v porevolučním Československu v okamžiku rozdělení republiky na dva samostatné státy. V roce 1992 teprve nedávno padl komunistický režim a sovětská okupační armáda se ve spěchu po železnici stahuje zpět do východní Evropy. Vagony odjíždějící ze země jsou napěchovány zbraněmi, náhradními díly, municí a dalšími cennými věcmi. Dva mladí studenti, kteří testují nový železniční kontrolní systém, zjistí, že některé sovětské vagony cestou domů zmizí. Snaží se zjistit důvod, ale jeden z nich je posléze nalezen mrtvý a druhý je pravděpodobně na útěku.

Detektiv Kuneš má problém. Zmlátil přítele své bývalé ženy a hrozí mu odchod od policie. Vysoce postavená nadřízená má pro něj ale řešení – uklidí ho na stáž do zapadlého pohraničí. Jeho skutečným posláním je ale objasnit dva roky starou vraždu policistky Wágnerové, jejíž vyšetřování uvázlo na mrtvém bodě. Kriminalita v pohraničí je však jedna z nejvyšších v republice a Kuneš musí řešit jeden obtížný případ za druhým. K tomu, proč do kraje přišel, se dostává až po čase a vlastně náhodou.

Satirická komedie s nemilosrdnou nadsázkou popisuje příběh fiktivního českého letu na Měsíc. Situace nekompetentních astronautů vypadá v kosmu dost beznadějně a dole na Zemi už tuší, že ani s plněním sponzorské smlouvy není všechno tak, jak má být. Seriál vypráví příběh velkého projektu malého národa. Nelítostně se věnuje českým mindrákům, nezůstává však uzavřeno v místní kotlině, ale vtahuje do své ironické hry i Američany, Rusy, Číňany, Poláky a Slováky.

Mladá Marie Terezie vidí svůj život jasně před sebou: provdá se za Františka Štěpána Lotrinského a založí s ním početnou rodinu. František Štěpán si ale svým štěstím není zcela jistý a otec Marie Terezie, císař Karel VI., s mocným rádcem princem Evženem Savojským s nimi kují zcela jiné plány. Docela to vypadá, že mladá arcivévodkyně musí obětovat své štěstí ve prospěch státu. Historický seriál byl natočen v koprodukci Česka, Rakouska, Maďarska a Slovenska.

Třídílný mysteriózní film se věnuje záhadě unikátního středověkého díla, Voynichova rukopisu. Vyšetřovatelé v dramatickém souboji s neznámým vrahem odhalují nezvyklé souvislosti. Usilovně pátrají po tajemném pachateli, aby zastavili zlo, sami se přitom dostávají do ohrožení. Vyšetřování je plné zvratů a nečekaných komplikací. Kulisy televiznímu filmu poskytnou staré části Prahy, dostaneme se i do spletité sítě chodeb v pražském podzemí, kde se děje cosi nevysvětlitelného. Znepokojivé stopy na místech činu zavedou religionistu k Zednářské lóži, ale také na tajemné místo, kde se setká s podivnou bytostí.

Kriminální seriál je inspirovaný skutečnými případy, které policisté oddělení vražd na území Prahy řešili po roce 1989. Spoluautorem scénáře je šéf skutečného oddělení vražd Josef Mareš. Seriál se tak opírá o mimořádnou míru autenticity a přesnosti v popisu policejního prostředí, žargonu i vyšetřovacích postupů. Je pro ně typické, že policisté většinou relativně brzy vědí, kdo je pachatelem. Mnohem těžší je ale dopadnout ho a zločin mu dokázat. Způsob pátrání a usvědčení zůstal u všech případů do velké míry zachován.

Nález těla krajského politika Karase, kterého vrah zabil v duchu středověkých mučících praktik a tělo pečlivě naaranžoval v podivné scéně, rozpoutá policejní honbu za sadistickým pachatelem. Ten staví vyšetřovacímu týmu do cesty složitou sérii vražd, které svojí krutou obřadností otřásají místním regionem i samotnými kriminalisty.

Aleš Pelán je oblíbeným učitelem na střední škole. Šikana kolegyně ho donutí uvědomit si, že každý někdy potřebuje zastání. Coby školský ombudsman bude vyšetřovat řadu případů: Učitelka, které se utopí žák na výletě. Rodiče dětí tyranizovaných nezvladatelným spolužákem. Dívka, co nikdy nechodila do školy. Základka, na které se porvou romské děti s bílými. Vychovatelky diagnostického ústavu, jimž chovanec zavraždí kolegyni…

Sága mapuje atmosféru Československa od roku 1918 do 1945. V centru dění jsou pestré osudy rozvětvené rodiny Valentových, která zbohatla na válečných zakázkách a stěhuje se z venkova do Prahy-Podolí. Jsou zde zatím jen louky, pár starých továrních komínů a poválečná chudoba. Podnikaví Valentovi však Podolí změní. Ovšem ne sami a ne lehce. V jejich rodině panuje rivalita mezi bratry. Je zde tajemství, které s sebou nese pátrání po staré předválečné vraždě, a postavy prožívají také své osudové lásky.

Nadějný kriminalista věří ve spravedlnost a čest, nechce zůstat lhostejný ke korupci svých nadřízených. Za to je ale následně potrestán a z vyšetřovatele se tak stává vyšetřovaný. Dramatická série vychází z atraktivního prostředí policie, s několika liniemi a překvapivými zvraty, které umožňují poznat způsob fungování této organizace ve všech jejích složkách, jejich propojení i soupeření. Hlavní je ale psychologicky pojatý příběh muže, který se rozhodl být dobrým policistou. A narazil.

Sukničkář a psycholog Bukowsky je hlavním podezřelým z vraždy své studentky. Přišel o práci, manželku, domov, jde po něm policie. Kriminalista Kuneš, který Nestora podezírá, má ale také problém. Musí nastoupit protialkoholní léčbu, jinak ho vyhodí z práce. Na rozdíl od nadřízených je přesvědčen, že Edita byla opravdu zavražděna. Místo nástupu na léčení se pouští do pátrání na vlastní pěst. Přes antipatie Bukowského a Kuneše je jasné, že jen jejich spojenectví může případ objasnit.

Modré stíny

Vyšetřovatelé se dostanou k případu zastřeleného docenta. Toho jednoho rána nalezne uklízečka mrtvého přímo v jeho vlastní pracovně. Není jasné, jestli vražda nesouvisí s dlouhodobou snahou oběti o odvolání univerzitního kvestora kvůli podivným machinacím při rekonstrukci historické univerzitní budovy. A ani to, co dohnalo vraha k tak velkému riziku, aby svou oběť zneškodnil přímo na půdě univerzity. Pátrání po tom, kdo všechno měl důvod přát si smrt svérázného, ale čestného docenta, zavede hrdiny mnohem dál, než by sami čekali.

Hodnocení ČSFD: 61 %

Žánr: Krimi seriály

Režie: Viktor Tauš

Hrají: Miroslav Krobot, Stanislav Majer, Tereza Ramba, Klára Melíšková, Martin Pechlát, David Novotný, Martin Huba

Původ a premiéra: Česko, 2016

Délka: 4 díly po ~70 minutách

