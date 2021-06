Nejlepší seriály se superhrdiny na Netflixu. Daredevil, Punisher, Lucifer… Ale také třeba Gotham

Téma a zpracování je zajímavé, herci šikovní a bojové scény vypadají dobře. Problém je spíše kombinace mystična a nepříliš věrohodné zápletky. Seriál působí poměrně naivně a dávná mytologie vyvolených bojovníků zase poněkud nevěrohodně. Vynahrazují to velmi dobré bojové scény. Celkově je to solidní seriálové béčko, které stojí za shlédnutí zejména kvůli akci.

Dívka Kara se podobně jako její bratranec Kal-El dostala na Zemi z planety Krypton. Stejně jako on se nejdříve musí naučit svým schopnostem, aby se poté stala neochvějnou bojovnicí za spravedlnost.

Je to asi nejslabší Marvelovka na Netflixu. Seriál je poněkud nevyvážený, zejména milovníci bojových umění budou mít výhrady k schopnostem a věrohodnosti hlavního představitele. Vynahrazuje to ale Jessica Henwick ve vedlejší roli, která předvádí daleko lepší výkony. Scénář patří těm průměrným. Podívejte se na první díl, dva – když vás seriál chytne, bude se vám líbit i dál. Ale, jestli začátek nezaujme, neztrácejte s ním čas.

Danny Rand je mistr bojových umění a navíc má nadpřirozené superschopnosti. A bude je potřebovat, čeká na něj totiž mocný nepřítel. Po letech, kdy všichni předpokládali, že je mrtev, se vrací jako Iron Fist. Bývalý milionář se hlásí ke svému majetku, což se nelíbí lidem, který jej patnáct let spravovali a už jej považují za svůj.

Před pár lety by seriál patřil mezi nadprůměrné, ale nyní se snaží ždímat už lépe zpracované téma. Za nás jde o dobře koukatelný průměr s nevyužitým potenciálem.

První generace superhrdinů se skoro sto let starala o to, aby byl svět v bezpečí. Své schopnosti získali v 30. letech minulého století. Nyní mají odkaz a péči o bezpečí světa převzít jejich děti. Seriál se odehrává ve dvou časových rovinách. První v přítomnosti, kdy sledujeme trable supermanských rodičů se svými supermanskými dětmi, druhá linie se odehrává v minulosti na začátku hospodářské krize v USA, kde se divák dozví, kterak ke svým schopnostem naši hrdinové došli.

Je to asi nejhravější současný seriál. Nikdo nic nebere tak úplně vážně, ani spousty známých herců, kteří občas cíleně přehrávají. Komiksová týmovka těží ze spousty kladných postav i polepšených padouchů. Cestování do různých období známé a méně známé historie pobaví i poučí.

Když hrdinové nestačí, přicházejí legendy. Partička různorodých postav se rekrutuje do týmu, jehož úkolem je cestovat v čase a zabránit tak apokalypse, která nastane v budoucnosti.

Postavy jsou dobře napsané, sympatický stárnoucí hlavní hrdina sice řeší rasovou problematiku, ale dává také velmi dobře nahlédnout do problémů komunity. Jde sice o seriál pro mládež, ale velkým pozitivem je, že se netváří tak sterilně, bezproblémově a černobíle.

Devět let poté, co se supehrdina Jefferson Pierce rozhodl kvůli rodině odejít na odpočinek a stal se učitelem, se znovu vrací jako maskovaný hrdina Black Lightning. Jako otec dvou dcer a ředitel střední školy, která zároveň slouží jako bezpečné útočiště pro mladé lidi v neworleanské čtvrti zmítané násilím gangů, je pro svou komunitu hrdinou.

Před desítkami let opustil tento svět v míru hrdina z hvězd. Nyní musí syn Ultramana povstat, aby ochránil Zemi před novou mimozemskou hrozbou. Japonský seriál se téma monster a boje s nimi snaží zpřístupnit běžnému divákovi.

Seriál nabízí vzhled do prostředí Harlemu, zpracování je velmi svižné a má atmosféru. Tato komiksová gangsterka těží mimo jiné z vynikajícího soundtracku a zajímavých vedlejších postav. Některé momenty jsou lehce naivní a rozporuplné, ale celkově jde o nadprůměrný a velmi milý seriál. A pokud máte rádi dobrý jazz, tak se na Luka Cage rozhodně podívejte.

Nepodařený experiment dal nespravedlivě obviněnému muži naději na útěk z vězení a také superschopnosti, které využije v boji proti zločinu. Doslova a do písmene neprůstřelný černoch dokáže vracet všechny rány, které dostává.

Produkce je kvalitní, herci uvěřitelní a scénář velmi zajímavý. Rozhodně je to nejen v rámci evropské produkce velmi dobrý seriál.

Seriál natočili Norové a Dánové, ti v seriálu oživují dávné severské bohy méně komiksově, než to udělal Marvel. Pro nás může být Ragnarök zajímavý tím, že jde o evropskou produkci. Norsko je nám reáliemi, či způsobem chování a myšlení lidí přece jen bližší než prostředí amerických seriálů.

Matt Murdock (Daredevil), Jessica Jones, Luke Cage a Danny Rand (Iron Fist). Čtyři hrdinové z New Yorku se spojují, aby společně bojovali proti zločinu. Jejich protivníkem bude mocná Alexandra, zástupkyně dávné a tajemné organizace.

Seriál si udržel dobrou kvalitu po celou dobu a nakonec to dotáhl na osm sérií.

Se záhadným posláním a nebývalou schopností zabíjet vyhlašuje válku zločinu. Jako lučištník v tmavé zbojnické kápi je odhodlaný napravovat křivdy, které napáchal jeho otec, a bránit město proti všem, kdo by mu chtěli škodit. Jeho tažení ale komplikují temná rodinná tajemství, netušené spojení nejlepšího přítele se zlem a žena, již miluje, ale kterou už kdysi zradil.

V adaptaci komiksové předlohy z dílny DC Comics před divákem znovu ožívá další kultovní kontroverzní hrdina. Miliardář a floutek Oliver Queen se po pěti letech trosečnického života na opuštěném ostrově vrací domů do Starling City jako jiný muž.

Barry Allen je nejrychlejším člověkem na světě, ale nebude trvat dlouho a svět se dozví, čím se stal. Flashem, který zasvětí svůj život ochraně nevinných. Díky nehodě, při které do něj udeřil blesk, získal neuvěřitelnou rychlost. Ačkoli je Barry zpočátku svými nově nabytými schopnostmi nadšený, zjistí, že není jediným meta-člověkem, který byl stvořen po výbuchu urychlovače – a ne všichni využívají své nové schopnosti k dobrým účelům.

Je to velmi dobře vyvážená kombinace hororu, kriminálky a sci-fi. Hlavní hrdinka je sympatická, seriál funguje velmi dobře. Cílovým divákem sice jsou dospívající, celkově však aspiruje výše. Jde o velmi dobrou oddychovku. Za zmínku stojí také skvělé masky.

Olive Liv Morre je studentka medicíny, která se po jedné vysokoškolské pařbě probudí jako zombík. Aby zůstala alespoň částečně lidsky při smyslech, musí pravidelně svačit mozky mrtvol. Jako každodenní asistentka koronera o ně na pitevně nouzi nemá, ale s každým snědeným mozkem, se jí do hlavy dostanou vzpomínky mrtvého. Díky této nově nabyté superschopnosti Liv začne spolupracovat při vyšetřování kriminálních zločinů.

8. Gotham

Co bylo před Batmanem? Přece Gotham. Jméno komisaře Gordona zde zná každý, je to muž, jehož pověst je synonymem zákona a pořádku, jeden z největších nepřátel světa zločinu. Jak se však ze začínajícího detektiva stal slavný policejní komisař? Co všechno musel udělat, aby se dokázal orientovat v mnohovrstevnaté korupci, která ovládá Gotham City, rodiště nejznámějších padouchů světa? A jaké okolnosti stvořil Catwoman, Tučňáka, Hádankáře a Jokera? Jaký byl Bruce jako dospívající chlapec?

Série má trochu pomalejší rozjezd, ale celkově nabízí vyrovnanou kvalitu. Oceníte mimo jiné výborný casting, skvělé herecké výkony a celkově velmi dobře budovanou atmosféru.

Hodnocení IMDb: 80 %

Žánr: Comicsové seriály

Hrají: Ben McKenzie, Michael Bowen, Lori Petty, Donal Logue, David Mazouz, Zabryna Guevara, Sean Pertwee

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 43 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)