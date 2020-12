14 tipů na nejlepší TV soundbary, mikrosystémy a další audio pro ozvučení domácnosti

Do tenkého televizoru velké reproduktory neměstnáte. Potřebují prostor. Soundbar LG SN5Y těží z dostatečného objemu pro měniče a ze samostatného subwooferu. Co se kvality ozvučení týče, LG zde těží ze spolupráce s britskou firmou Meridian, která vkládá své zkušenosti se pracováním zvuku.

Pokud spíše posloucháte hudbu, přidáváme ještě tipy na mikrosystémy. U většiny výrobci předpokládají připojení televizoru, takže je můžete využít i k tomuto účelu. Zaměřili jsme se na dostupnou kategorii, zkrátka dobré Hi-Fi, které neudělá díru do domácího rozpočtu a přístroje mají výborný poměr cena/výkon. Na závěr nechybí ani aktivní reproduktory.

Plný 5.1 zvuk Dolby Digital a 400 W k tomu. Bluetooth pro komunikaci (hlavně) s mobilními zařízeními, USB port k přehrávání obsahu z vložené flešky. Bude to stačit?

Opravdový prostorový zvuk nabídne překvapivě velmi dostupný soundbar Sony HT-S20R. Zde se nemusíte spoléhat na virtuální dopočty a simulace, kolem vás bude pět měničů, kterým basový základ dodává samostatný subwoofer. V čem je háček? Jde o drátové řešení. Pokud vám to ale nevadí, lepší prostorový zvuk v této ceně nenajdete.

Yamaha vyrábí výborné soundbary a i v případě modelu YAS-207 nabízí asi to nejlepší, co v dané třídě můžete mít.

Japonská Yamaha přišla před lety se soundbarem jako první, nyní zabodoval model Yamaha YAS-207 . Je to první soundbar se zvukem DTS Virtual:X, který simuluje prostorový zvuk 7.1.4. Je navržen tak, aby na virtuální prostorový zvuk převáděl i starší formáty DTS či DD.

Vyvážený, dobrý a přesný zvuk nabízí sounbar Samsung HW-T650 . Jde už o 3.1kanálový systém, výhodou tedy bude samostatný centrální kanál, který zde má svůj vlastní měnič. Díky tomu dialogy uslyšíte skutečně uprostřed, a to i když budete sedět stranou, nikoliv přímo před televizorem, navíc jsou celkově srozumitelnější.

Beam má zvuk v konfiguraci 2.1, je bez externího subwooferu, dá se ale dále rozšířit o bezdrátový subwoofer a zadní reproduktory až na kompletní sestavu domácího kina 5.1. Co se osazení týče, Beam má čtyři širokopásmové měniče, tři pasivní zářiče a jeden centrální výškový měnič. O zvuk se stará pět zesilovačů třídy D.

Sonos je specialistou na hudební multiroom systémy. A tak Sonos Beam není typickým soundbarem, ale spíše síťovým hudebním systémem, který má navíc vzhled a funkce soundbaru. To vše s výborným zvukem.

Při rozumných rozměrech poskytuje Sonos Beam výborný zvuk, který patří na špičku toho, co soundbary v této třídě dokážou nabídnout. Budí rozhodně dojem, že ve skutečnosti posloucháte daleko větší bedny. Beam je malý, relativně dostupný soundbar se vstupem HDMI a podporou AirPlay a hlasových asistentů (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri).

Co se týče podpory formátů, tak zde není Dolby Atmos a DTS:X. Jde tedy o kvalitní systém pro ty, kteří chtějí jen kvalitní zvuk při sledování filmů a poslechu hudby. Nechybí Wi-Fi, Multiroom, streamování on-line služeb Spotify, Deezer.

Chcete se s námi podívat, kam zvuk v malém těle bude schopen zajít? V testu máme Bose Soundbar 700. Ano Bose, o kterém se tvrdí, jak je schopen nadupat plnohodnotný kvalitní zvuk do malých bedýnek. Uvidíme.

Přestože Bose poskytuje „velký zvuk“, překvapí poměrně malými rozměry a zejména plochou konstrukcí s výškou jen 5,7 cm. Soundbar využívá technologii Adaptiq, díky které se dokáže přizpůsobit místnosti, do které ho umístíte a automaticky při kalibraci zvolí ideální nastavení pro daný prostor.

Jestli hledáte High-End mezi soundbary, tak cenou i kvalitou to plní Sennheiser Ambeo Soundbar . Za pomoci třinácti samostatných měničů dokáže vytvořit 5.1.4kanálový zvuk. Šest 4" basových měničů se stará o hloubky, které i bez samostatného subwooferu sahají k 30 Hz.

Kdyby byl plochý Panasonic moc avantgardní, mohl by se zalíbit jeho sourozenec, velmi levný klasický mikrosystém Panasonic SC-PM250EC. Cena je stejná ( 2 490 Kč až 2 990 Kč ), výbava a výkon taktéž, včetně Bluetooth.

Mikrosystém samozřejmě přehraje CD a MP3, nový model z USB vstupu přehrává i bezztrátové formáty a Hi-Res audio: AIFF, ALAC, FLAC/WAV (až 192kHz/24 bitů) či DSD 2,8 MHz. Přes USB připojíte i PC. Nechybí Bluetooth a NFC pro bezdrátové připojení smartphonu. Mikrosystém má také linkový vstup pro další zdroj zvuku, který automaticky mikrosystém zapne – tak snadno můžete připojit televizor. Tradiční zápor: displej by mohl být větší.

Asociace EISA letos v kategorii kompaktní audiosystém titulem ocenil "nejlepší" populární mikrosystém Marantz Melody X. Možná to není zařízení pro náročného audiofila, ale při běžném poslechu vám radost z hudby určitě neodepře.

Acoustique Quality M24/AQ M24 Bluetooth: výborné aktivní Hi-Fi reprobedny nejen k počítači

Cena: 4 990 Kč

Pro poslech hudby, sledování filmů, hraní her jsou sázkou na naprostou jistotu bedýnky AQ M24. Fantastické malé aktivní Hi-Fi reproduktory od českého výrobce doporučujeme už několik let. Po zvukové stránce patří k tomu nejlepšímu, co můžete v dané cenové kategorii koupit. Uspokojí milovníky náročné hudby (jazz, klasika) a vzhledem k čistému a rychlému podání basů je ocení i vyznavači taneční muziky. Výhodou je, že mají poctivé dřevěné ozvučnice z MDF desek a kvalitní měniče.

O vysoké tóny stará 0,5" kalota chlazená ferrofluidem. Výrobce slibuje přirozenější podání vysokých tónů, než měla předchozí generace, což můžeme potvrdit. Proti předchůdcům má M24 přesvědčivější basy, kterých výrobce docílil optimalizací nastavení ručně pájené výhybky a vestavěného digitálního zesilovače o výkonu 2 x 30 W. Čelní ovládací panel je menší než dřív a vystupuje z průzvučné tkaniny. Kontrolka informuje o zvoleném vstupu, otočný volič nově umožní nejen ovládání napájení a hlasitosti, ale také přepínání mezi jednotlivými zdroji.

Základní verzi bez dálkového ovládání pořídíte za cenu 5 000 Kč, verze AQ M24D s dálkovým ovládáním stojí 5 500 Kč, za nejvybavenější verzi AQ M24DAC s integrovaným D/A převodníkem zaplatíte 7 500 Kč, stejnou částku dáte za verzi AQ M24 Bluetooth.