31 nejlepších špionážních filmů. Bourne, Šakal, Bond… Víme, jestli a kde je najdete online

Most špiónů je nejen napínavý thriller, ale i studie morálky a diplomacie. Vyniká precizní režií Stevena Spielberg a výbornými hereckými výkony. Mark Rylance získal za roli Oscara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli.

Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Film s odehrává v několika zemích. Akční, kaskadérské i bojové scény ve své době předefinovaly žánr a ovlivnily akční tvorbu na dalších deset let. Bourne dostal několik dalších, neméně dobrých filmů.

V roce 1984 zbývá do pádu obávaného režimu ve východním Německu necelých šest let. Vládnoucí Jednotná socialistická strana upevňuje svou pozici pomocí nemilosrdného systému monitorování a manipulace s potenciálně nebezpečnými lidmi, k čemuž využívá tajnou policii Stasi. Kapitán Gerd Wiesler dostane za úkol sledovat dramatika Georga Dreymana a jeho partnerku. Postupně se však nechává pohltit jejich životy a začíná zpochybňovat vlastní loajalitu k režimu.

Studená válka je možná u svého konce. Nové pořádky ale dávají vzniknout skupinám nájemných profesionálů, kteří z toho či kterého důvodu opustili svoje místa v té nebo oné tajné službě. Skupinka těchto lidí, známých jako roninové (podle samurajů, kteří přišli o svého pána), se setkává ve Francii. Pro tajemného klienta mají odvést zdánlivě rutinní práci – ukrást kufřík s neznámým obsahem. A jak už to tak bývá, nejsou jedinými zájemci o tajemnou zásilku. Roninové musí ve svém vlastním zájmu spolupracovat. Mohou si ale navzájem důvěřovat?

Kde si film můžete pustit: iVysílání (bez dabingu a titulků), Canal Plus (titulky)

V oddělení CIA, krytém jako historická literární společnost, pracuje mladý literární vědec Joe Turner. On a jeho spolupracovníci se zaobírají čtením brakové literatury, aby odhalili, zda se někde neobjevují náznaky úniku informací ze CIA. Hledají nové informace a nápady. Joe jednoho dne po návratu z oběda najde všechny své spolupracovníky zavražděné. Pod svým krycím jménem Kondor informuje o události centrálu, ale potom mu přijde na rozum, že v ohrožení života může být i on.

Byl to nejtragičtější den v olympijských dějinách. Masakr izraelských sportovců v roce 1972 v Mnichově, který měla na svědomí palestinská teroristická organizace Černé září, se nesmazatelně vepsal do historie dvacátého století. Jako pomstu se rozhodne izraelská tajná služba Mossad tajně spáchat atentát na několik vysokých palestinských představitelů.

Špionážní organizace Kingsman je elitní britská agentura operující v přísném utajení a vymyká se tradičním vládním službám. Mladíka Eggsyho organizace naverbuje do svého výcvikového programu a pod vedením zkušeného agenta Harryho Harta se učí dovednostem špiona. Zatím svět ohrožuje geniální, ale šílený miliardář Valentine, který chce vyhladit většinu lidstva.

Nová sovětská jaderná raketová ponorka Rudý říjen se vydává na svou první plavbu. Sleduje ji americká ponorka třídy Los Angeles. Když se Sovětský kapitán Ramius s Rudým říjnem octne poblíž amerických břehů, náhle se odmlčí a zmizí. To podnítí vládu jednat. Analytik CIA Jack Ryan vyráží do akce a snaží se zjistit skutečné Ramiovy záměry.

Agent CIA v temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Zaplete se do pátrání po tajemné organizaci, která si zahrává s tokem času a hodlá zničit celý svět. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe.

Příběh, který je příliš šílený na to, aby nebyl pravdivý, režíroval držitel Oscara Mike Nichols. Před kamerou se mus sešla výjimečná herecká sestava v čele s Tomem Hanksem, Julií Roberts a Philipem Seymourem Hoffmanem.

Píše se rok 1991 a veterán CIA Nathan Muir je poslední den ve službě. Zbývá jen zabalit, rozloučit se a odejít do penze. Jenže telefonát z Hong Kongu, který ho probudí, zásadně změní chod nejbližších čtyřiadvaceti hodin. Nathan se dozví, že jeho někdejší chráněnec, žák a spolupracovník Tom Bishop, se dostal do vážných problémů. Ocitl se v čínském vězení, je obviněn ze špionáže a hrozí mu smrt. CIA od něj dává ruce pryč. Přestože jejich přátelství poznamenala zlá krev a zášť, Muir se ujme nejnebezpečnější mise své kariéry.

Rozhovor

Záhadné drama Francise Forda Coppoly zkoumá morální hodnoty soukromí. V hlavní roli se představí Gene Hackman jako Harry Caul, expert na bezpečnost a dohled. Jeho každodenní práce, odposlech, se změní v noční můru, ve které Harry stále slyší něco, co jej ruší v nahrávání mladého páru v parku. Začíná se obávat toho, že by nahrávka mohla být zneužita. Postupně se zaplétá do labyrintu tajemství a vražd.

Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online