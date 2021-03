15 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, kde je najdete online

14. Lovec jelenů

Proč vidět: Nejlepší film o dopadech války na psychiku vojáků

Lovec jelenů je silná výpověď o křehkosti lidské duše a psychologickém dopadu hrůz války na její účastníky. Je to vynikající film, který byl nominovaný na devět Oscarů a pět jich získal: za nejlepší film, režii, mužský herecký výkon ve vedlejší roli (Christopher Walken), střih a zvuk.

Michael (Robert De Niro), Steven (John Savage) a Nick (Christopher Walken) jsou mladí ruskoameričtí dělníci pracující v ocelárně v Pensylvánii. Poté, co narukují do války ve Vietnamu padnou do rukou Vietkongu. Dostanou se do tábora rukojmích, kde jsou kamarádi donuceni hrát ruskou ruletu.

Je to tíživé a depresivní drama o tom, jak lze obstát v podmínkách nelidského zacházení a psychického tlaku, který zlomí i ty nejsilnější. Je zároveň i výpovědí o síle přátelství, obětavosti a nepatetického hrdinství.

Kromě skvělé režie má na celkové kvalitě filmu velký podíl vynikající herecké obsazení. Nejde o typický válečný film o hrdinství, ale o tom, jaká válka skutečně je a jaké jsou její následky.

Hodnocení IMDb: 82 %

Původní název: The Deer Hunter

Režie: Michael Cimino

Hrají: Robert De Niro, John Cazale, John Savage, Christopher Walken, Meryl Streep, George Dzundza, Chuck Aspegren

Původ a premiéra: USA, 1978

Délka: 182 minut

Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online