Našli jsme nejlepší vánoční filmy. A víme, kde si je můžete pustit online

Co si pustit během vánočních svátku, aby to mělo tu správnou atmosféru? Našli jsme nejlepší vánoční filmy a u všem víme, kde je najdete online.

Sám doma Když McCallisterovi odjíždějí na Vánoce do Paříže, nechají doma jen jedinou věc – Kevina, svého osmiletého syna. A když se dva lupiči pokoušeji dostat do domu, Kevin musí úplně sám bránit svůj domov. Musí přelstít lupiče ve válce, kterou vede jediným způsobem, který zná. Díky spoustě nástrah se roztomile rošťácký Kevin ubrání, zatímco se jeho zběsilá matka snaží dostat domů ještě před Štědrým dnem. Výborný, kultovní a často citovaný první film dostal ještě několik pokračování. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Komedie

Původní název: Home Alone

Režie: Chris Columbus

Hrají: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O'Hara, Roberts Blossom, Devin Ratray

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

S tebou mě baví svět Každoroční pánská jízda tří otců se vlivem razantního zásahu manželek stává něčím jako mateřskou školou v zimní přírodě. Ukáže se, že v jistých situacích jsou otcové lepšími mámami nežli mámy samé; což platí hlavně tehdy, když mámy nejsou v dohledu. Výchovné metody tatínků jsou velmi svérázné a vyvolávají plno zmatků a úsměvných situací. Tato komedie je vrchol tvorby režisérky Marie Poledňákové. Hned po premiéře vidělo film v kinech 2,5 miliónů diváků. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Komedie

Režie: Marie Poledňáková

Hrají: Július Satinský, Jana Šulcová, Eliška Balzerová, Zdena Studenková, Marta Buchtíková, Václav Korda, Cyril Křupala

Původ a premiéra: Česko, 1982

Délka: 82 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, O2TV, Prima Plus, Vodafone TV

Láska nebeská Děj nás zavede do předvánočního Londýna, kde se odehrává příběh skládající se z mnoha nádherných milostných historek – někdy romantických, někdy smutných, někdy pošetilých. Žádná však nepostrádá osobitý humor. Sledujeme osudy vdovce se synem, ministerského předsedy, dlouholetého manželského páru, osamělého spisovatele, mladého manželského páru či nesmělého kluka, který vyrazí hledat štěstí do světa. Láska nebeská ukazuje, že lidské vztahy jsou komplikované. Je o lásce ve více podobách a formách, o sobeckosti i hlouposti, o toleranci a odpuštění. Ve filmu se vzájemně prolíná několik různých lidských osudů, přitom pro diváka zůstává vše velmi čitelné. Režisér namíchal drama, komedii a romantiku a vznikl nejpůvabnější film na téma láska. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Love Actually

Režie: Richard Curtis

Hrají: Bill Nighy, Gregor Fisher, Colin Firth, Sienna Guillory, Liam Neeson, Martin Freeman, Chiwetel Ejiofor

Původ a premiéra: Velká Británie, 2003

Délka: 135 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Terapie láskou Bývalý učitel Pat se po osmi měsících strávených v psychiatrické léčebně stěhuje zpět k rodičům a snaží se usmířit se svou bývalou ženou. Jednoho dne ovšem Pat na večeři u přátel potká Tiffany, nevyzpytatelnou a záhadnou dívku v depresi s kupou vlastních problémů. Od této chvíle se mu život začne komplikovat ještě více. Tiffany nabídne Patovi dohodu: pomůže mu sblížit se znovu s manželkou a on ji na oplátku pomůže s něčím pro ni velice důležitým – shání totiž partnera do taneční soutěže. Netradiční romantickou komedii některé žebříčky řadí k naprosto nejlepším filmů svého žánru. Film byl nominován na osm Oscarů, nakonec ho získala jen Jennifer Lawrence za roli Tiffany. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Silver Linings Playbook

Režie: David O. Russell

Hrají: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker, Anupam Kher, John Ortiz

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 122 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Voyo (dabing)

Ukradené Vánoce Jack Skeleton, strašidelný král halloweenského města, se už nudí a tak se rozhodne zabavit tím, že unese Santu a udělá Vánoce podle sebe. U nás je film známý také jako Ukradené Vánoce Tima Burtona, ten ale ve skutečnosti napsal pouze povídku, na základě které tento nádherný film vznikl. Přes spousty děsuplných postav jde o veselý rodinný film, který s nadhledem a půvabem ukáže, jak dlouhá a složitá cesta někdy může být k pochopení druhých, k respektu a akceptování jiného pohledu na svět. A také to, že sebevětší dobré úmysly jsou bez komunikace, naslouchání druhým a respektování jejich potřeb odsouzeny k nezdaru. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Nightmare Before Christmas

Režie: Henry Selick

Hrají: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara, William Hickey, Glenn Shadix, Paul Reubens, Ken Page

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 76 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Vánoční prázdniny Rodina si jede pro vánoční stromeček. Maminka s tatínkem zpívají, dvě dospívající děti jsou otrávené. Táta Clark chce zažít Vánoce, po kterých už dlouho touží – pokácet si vlastní stromeček, celá rodina u stolu… Ostatní z toho nejsou moc nadšení, ale pomáhají. Pokácejí asi pětimetrový strom, který jim následně zlikviduje část domu. Dorazili i prarodiče a všichni se usilovně snaží vytvořit šťastnou vánoční atmosféru. Nic se ale nedaří tak, jak si Clark představuje, malér stíhá malér. Skvělou vánoční komedii bohužel kazí odstrašující český dabing. To ale nijak nesnižuje celkové kvality filmu. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Komedie

Původní název: National Lampoon's Christmas Vacation

Režie: Jeremiah S. Chechik

Hrají: Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Juliette Lewis, Johnny Galecki, John Randolph, E.G. Marshall, Doris Roberts

Původ a premiéra: USA, 1989

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (titulky)

Anděl Páně Je časně ráno, v předvečer Štědrého dne se všichni chystají na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Panna Maria se svatou Veronikou pečou vánoční cukroví, andělské sbory nacvičují Gloria a Ježíšek zlobí úplně stejně jako ostatní malí kluci. Anděl Petronel je paličatý nešika a přetrhdílo; na co sáhne, to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svoji chybu. Když Petronel začne příchozí soudit přísněji než samotný Pán Bůh, trest na sebe nenechá dlouho čekat! Je poslán dolů mezi lidi, aby se poučil. Průvodcem je mu poťouchlý čert Uriáš. Oblíbená pohádka režiséra Jiřího Stracha je přímo stvořená pro vánoční čas, v roce 2016 dostala důstojné pokračování. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Pohádky

Režie: Jiří Strach

Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Zuzana Kajnarová, David Švehlík, Oldřich Navrátil, Jiří Bartoška, Josef Somr

Původ a premiéra: Česko, 2005

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, HBO Max, Voyo, O2TV, Google Play, iTunes, Prima Plus, Vodafone TV

Klaus Jesper je rozmazlený a líný syn generálního ředitele královské pošty. Poté, co se stane nejhorším studentem poštovní akademie, je odeslán na zamrzlý ostrov Smeerensburg někde za polárním kruhem. Jesper má za úkol během jediného roku doručit šest tisíc dopisů, jinak ho otec vydědí. Jak to ale udělat, když se ocitne na místě, kde si znesváření místní obyvatelé stěží vyměňují slova, natož dopisy? Už to chce vzdát, když najde nečekaného spojence v místní učitelce a seznámí se s Klausem – tajemným tesařem, který žije sám v chatě plné ručně vyrobených hraček. Přátelství vracejí do Smeerensburgu smích, sbližují sousedy a dávají vzniknout kouzelné tradici a punčochám, které pečlivě visí u komína. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Animované filmy

Režie: Sergio Pablos

Hrají: Rashida Jones, J.K. Simmons, Joan Cusack, Jason Schwartzman, Tucker Meek, Teddy Blum, Sydney Brower

Původ a premiéra: Španělsko, 2019

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Polární expres Je Štědrý večer, čeká tě skvělá cesta, která se kroutí nahoru a dolů horami. Klouže po ledových pláních a šplhá přes závratně vysoké mosty a navíc dostaneš horkou čokoládu od rozverných zpívajících číšníků. Vítej na palubě Polárního expresu. Tom Hanks v hlavní roli a Robert Zemeckis coby režisér společně vytvořili opravdovou vánoční klasiku. Zavedou vás do světa kouzelné, byť dnes už obstarožně působící animace. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Polar Express

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Michael Jeter, Eddie Deezen, Nona Gaye, Peter Scolari, Charles Fleischer, Steven Tyler, Judy Greer

Původ a premiéra: USA, 2004

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing), Google Play (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing)

Grinch Grinch z národa Kdovíků musel své lidi opustit, protože se mu posmívali kvůli jeho vousům a zelené kůži. Kvůli tomu zanevřel na Vánoce a žil na samotě daleko od ostatních. Když se zimní svátky znovu blíží, rozhodne se jedna dívka Grinche pozvat na vánoční oslavy. Povede se jí chronického odpůrce Vánoc přesvědčit k účasti na štědrovečerním zpívání a rozbalování dárků? Jde o pěkné zpracování u nás nepříliš známého vánočního příběhu o Grinchovi. V hraném filmu z roku 2000 exceluje v hlavní roli Jim Carrey. V roce 2018 byla natočena animovaná verze, která je trochu méně „ujetá“ a jde vstříc i nejmenším divákům. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: How the Grinch Stole Christmas

Režie: Ron Howard

Hrají: Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Bill Irwin, Molly Shannon, Clint Howard

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing), Amazon Prime Video (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Když Harry potkal Sally Harry a Sally si jsou při prvním setkání protivní. Sally rozčilují Harryho úvahy o sexu. Setkávají se náhodně po letech a postupem času se z nich stanou přátelé. Když se Sally rozejde se svým přítelem, musí ji Harry utěšovat, až se z nich stanou milenci proti jejich vůli. Příběh s lehkostí, vtipem a nadsázkou, lehkým nádechem hořkosti a dobře odpozorovanými životními situacemi natočil režisér Rob Reiner. Za výborný scénář byl film nominován na Oscara i Zlatý glóbus. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Komedie

Původní název: When Harry Met Sally...

Režie: Rob Reiner

Hrají: Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro

Původ a premiéra: USA, 1989

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Mrazík Bylo nebylo, žil kdysi stařeček, který měl hodnou a pracovitou dceru Nastěnku. Jenže si vzal zlou ženu, která je oba týrala stejně jako její rozmazlená dcera Marfuša. A protože Marfuša příliš krásy nepobrala, macecha přemýšlela, jak se půvabné Nastěnky zbavit. Nakonec ji vyhnala do kruté zimy. V lese naštěstí Nastěnce pomohl kouzelný Mrazík. Ve stejný čas se vydal do světa pohledný silák Ivan. Přemohl loupežníky, s ježibabou si poradil, ale dědečka hříbečka urazil, takže se stal medvědem a musel konat dobré skutky, aby znovu získal svou lidskou tvář. A jak to bylo dál asi dobře znáte... Nutno podotknout, že velký podíl na oblibě této kultovní pohádky má vskutku famózní dabing. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Pohádky

Režie: Aleksandr Rou

Hrají: Aleksandr Khvylya, Natalya Sedykh, Eduard Izotov, Inna Churikova, Georgi Millyar, Vera Altayskaya, Pavel Pavlenko

Původ a premiéra: Rusko, 1964

Délka: 79 minut Kde si film můžete pustit: Voyo (dabing)

Zázrak v New Yorku Po newyorské ulici jde stařík s dlouhým bílým vousem. Aranžéra ve výkladu upozorní na špatné pořadí sobů ve vánočním spřežení. V průvodu potká opilého Santa Clause a znepokojen jeho stavem převezme s velkým úspěchem jeho místo. Tak se Kriss Kringle z domova pro přestárlé stane reklamní atrakcí obchodu s hračkami. Jeho ztvárnění Santa Clause je tak dokonalé, že mnozí začnou věřit, že je skutečný, zatímco jiní zpochybňují jeho příčetnost. Neurotický psycholog jej chce nechat zavřít do ústavu a nakonec se vším začne zabývat soud. Krissi Kringlovi však jde hlavně o to, aby uvěřila malá Susan a její maminka – ta se zklamaná životem vzdala fantazie a víry v možnost splnění přání. U nás tato málo známá klasika má nádhernou atmosféru. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama

Původní název: Miracle on 34th Street

Režie: George Seaton

Hrají: John Payne, Edmund Gwenn, Gene Lockhart, Natalie Wood, Thelma Ritter, Porter Hall, Theresa Harris

Původ a premiéra: USA, 1947

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Malé ženy Příběh sester Marchových je nadčasový a velice aktuální. Každá ze čtyř mladých žen je odhodlaná prožít život podle svého. Film režisérky Grety Gerwig je už osmou adaptací klasického románu Louisy May Alcott a do kin se dostal na Štědrý den roku 2019. Nutno dodat, že se šesti nominacemi na Oscara je to také nejúspěšnější zpracování tohoto proslulého románu. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama

Původní název: Little Women

Režie: Greta Gerwig

Hrají: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Meryl Streep, Timothée Chalamet

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 135 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Kuki (bez dabingu a titulků)

Poslední prázdniny Život ostýchavé neworleanské kuchařky Georgie Byrdové se obrátí vzhůru nohama v momentě, kdy zjistí, že má před sebou pouhý měsíc života. Rozhodne se, že opustí všední zaměstnání, změní vizáž a vydá se na dovolenou snů do proslulých lázní v Karlových Varech. Hlavní roli si zahrála Queen Latifah, partnerem v této svěží komedii je jí Gérard Depardieu a film se natáčel převážně v České republice. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Last Holiday

Režie: Wayne Wang

Hrají: Queen Latifah, LL Cool J, Timothy Hutton, Giancarlo Esposito, Alicia Witt, Gérard Depardieu, Jane Adams

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Deník Bridget Jonesové Bridget je lehce baculatější třicátnice, která má ve svém životě zdánlivě jednoduchá a splnitelná přání – shodit nějaké to kilo a najít opravdový vztah. Jenže právě v roce, do něhož vstoupila s bezpočtem předsevzetí a rozhodnutím vést si deník, se to na jeho stránkách hemží pohromami. Romantická milostná britská komedie byla natočena dle stejnojmenného bestselleru Helen Fieldingové. Výbornou Renée Zellweger v hlavní roli doplňuje skvělá dvojice Colin Firth a Hugh Grant. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Bridget Jones's Diary

Režie: Sharon Maguire

Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, James Callis, Sally Phillips

Původ a premiéra: Velká Británie, 2001

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Canal Plus (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků)

Zatímco jsi spal Nenápadná Lucy pracuje na stanici metra. Má byt, kočku, tajnou životní lásku a nulovou šanci, že ji někdy osloví. Až jednoho dne je Peter, muž jejích snů, sražen při náhodném incidentu na koleje. Lucy nezaváhá, zachrání mu život a v nemocničním zmatku je na základě náhodné poznámky označena za Petrovu snoubenku. Zatím co zachráněný snoubenec je v kómatu, zvyká si Lucy na život v nové rodině, která ji přijala jako budoucí nevěstu. Situace se zkomplikuje, když se zamiluje do Petrova bratra. Ten si ale není zcela jistý, zda je Lucy tím, za koho se vydává. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Komedie

Původní název: While You Were Sleeping

Režie: Jon Turteltaub

Hrají: Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher, Peter Boyle, Jack Warden, Glynis Johns, Micole Mercurio

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Samotář v Seattlu Architekt Sam truchlí nad smrtí své ženy. Jeho malý syn chce, aby si táta někoho našel, a tak zavolá do oblíbeného nočního rozhlasového pořadu a přinutí tátu, aby promluvil do éteru. V autě ho uslyší mezi desetitisíci jiných také Annie, které Sam docela učaruje. On je přesvědčen o čarovné moci lásky a je tak trochu idealista, ona ryze praktická novinářka, která má o všem svoje pochybnosti. Odlétá ale do Seattlu, aby o chlapci a jeho otci napsala reportáž. Annie nakonec v této oblíbené romantické komedii získá víc než jen příběh. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Sleepless in Seattle

Režie: Nora Ephron

Hrají: Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman, Ross Malinger, Rosie O'Donnell, Gaby Hoffmann, Victor Garber

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Princezna se zlatou hvězdou Klasická a velmi oblíbená filmová pohádka nepostrádá nic z toho, co má každá správná pohádka mít. Je tu krásná princezna Lada, její otec, hodný, ale poněkud povolný vladař, zlý král Kazisvět, který vtrhne do království a žádá ruku princezny, moudrá chůva a spravedlivý princ Radovan. Ale také myší kožíšek, který skryje princezninu krásu při útěku z království. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Pohádky

Původní název: The Princess with the Golden Star

Režie: Martin Frič

Hrají: Marie Kyselková, Josef Zíma, František Smolík, Martin Růžek, Jarmila Kurandová, Stanislav Neumann, Eduard Kohout

Původ a premiéra: Česko, 1959 Kde si film můžete pustit: Voyo, O2TV, Prima Plus

Střihoruký Edward V malém městečku vypukne šílenství, když ho navštíví podivný mladík, který má místo rukou nůžky. Edward je výsledek nedokončeného vědeckého experimentu a ze všeho nejvíce touží poznat, jaké to je být člověkem. Když většina režisérů natáčí film inspirovaný svým dětstvím, dalo by se očekávat, že půjde o typický příběh o dospívání s lidským hrdinou. Režisér Tim Burton na to šel jinak a vznikl tak jeden z nejlepších fantasy filmů. Johnny Depp k filmu řekl: „Když jsem dočetl scénář, brečel jsem. A věděl jsem, že Edward jsem já.“ Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Edward Scissorhands

Režie: Tim Burton

Hrají: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Alan Arkin, Anthony Michael Hall, Vincent Price, Kathy Baker

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Sněží, sněží Když udeří obrovská sněhová bouře, která nejeví známky toho, že by měla ustat, je město Gracetown zcela zasypáno sněhem. Ale i tak je čas na nové romantické i běžné vztahy. Skupina studentů zjistí, že jejich přátelství a milostné životy se zde střetávají. A objeví, že Vánoce jsou kouzelné, i když jde o lásku. Hodnocení Kinobox.cz: 57 % Žánr: Komedie

Původní název: Let It Snow

Režie: Luke Snellin

Hrají: Shameik Moore, Kiernan Shipka, Isabela Moner, Odeya Rush, Joan Cusack, Jacob Batalon, Miles Robbins

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Šílená noc Přiopilý Santa Claus má před sebou jasný cíl – rozdat dětem během Vánoc všechny dárky. Když se ale přimotá do útoku teroristů na velmi bohatou rodinu, je donucen v sobě probudit temnou minulost válečníka. Krvavý vánoční nářez natočil finský režisér Tommy Wirkola, roli Santa Clause si s chutí střihl známý a oblíbený David Harbour. Pokud vám lezou krkem romantické filmy, tak Šílená noc je veselou a hravou variací na Smrtonosnou past. Jen místo Johna McClanea se o spravedlnost tentokrát postará skutečný Santa Claus. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Violent Night

Režie: Tommy Wirkola

Hrají: David Harbour, John Leguizamo, Beverly D'Angelo, Alex Hassell, Alexis Louder, Edi Patterson, Cam Gigandet, Leah Brady, André Eriksen, Brendan Fletcher, Mike Dopud

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Vánoční skřítek Když malý Buddy spadne na Štědrý den do Santova pytle s dárky, dostane se zpět na Severní pól a Santovi pomocníci ho vychovají jako skřítka vyrábějícího hračky. Ale Buddy časem zjistí, že je jiný než ostatní skřítci. Aby našel místo, kam vlastně patří, vydá se do New Yorkuhledat svého pravého otce. Zjistí, že má nejen desetiletého nevlastního bratra, který vůbec na Santa Clause nevěří. Ale také objeví, že celá rodina úplně zapomněla na smysl vánočních svátků. Buddy se snaží svému otci a celému světu navrátit vánočního ducha a pohodu. Je na něm, aby vše napravil, zachránil Vánoce a našel své místo ve světě lidí. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Elf

Režie: Jon Favreau

Hrají: Will Ferrell, Zooey Deschanel, Daniel Tay, James Caan, Bob Newhart, Ed Asner, Amy Sedaris

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Legendární parta Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů, aby se ho pokusila zastavit. Její členové jsou skutečně legendární. Provázejí každého z nás od dětství, ale nikoho asi ještě nenapadlo, že by ti, kdo rozdávají dětem radost, taky uměli rozdávat rány. Legendární parta vznikla ve studiu, které stvořilo Shreka a Madagaskar. Pokud chcete vidět originální vánoční film, tady ho máte. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Rise of the Guardians

Režie: Peter Ramsey

Hrají: Chris Pine, Alec Baldwin, Jude Law, Isla Fisher, Hugh Jackman, Dakota Goyo, Khamani Griffin

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Vánoční koleda Ebenezer je lakomý, starý lichvář, který nenávidí všechny a všechno – včetně Vánoc nebo svého synovce Freda. O sedm let později se mu zjeví duch jeho zemřelého partnera, který ho varuje, aby se zřekl života lakomce a začal dělat pokání, jinak ho čeká v posmrtném životě tvrdý trest. Také mu řekne, že ho navštíví tři duchové. Stařec je vyděšený, ale nakonec tomu všemu moc nevěří. Jenže v noci se mu zjeví Duch minulých Vánoc, který ho bere na cestu zpátky v čase, do jeho mládí, kdy dal přednost penězům před láskou. Přichází i Duch současných Vánoc, který mu ukazuje radosti a spokojenost všech, kteří milují Vánoce. A nakonec lichváře navštíví i Temný stín, Duch Vánoc budoucích. Ten bere Ebenezera do budoucnosti a ukazuje mu, co se bude dít po jeho smrti. Duchové Vánoc mu otevřeli oči a odkryli pravdy, kterým nikdy nechtěl uvěřit. Dřív než bude příliš pozdě, musí otevřít své srdce a odčinit všechno špatné, co v životě udělal. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Animované filmy

Původní název: A Christmas Carol

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Gary Oldman, Jim Carrey, Steve Valentine, Daryl Sabara, Sage Ryan, Amber Gainey Meade, Ryan Ochoa

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), iTunes (dabing a titulky)

Vánoční filmy podle jednotlivých služeb Asi nikdo nemá předplacené všechny videoslužby. V následujícím přehledu se můžete podívat, které filmy z našeho výběru najdete konkrétně na Netflixu, HBO Max, Voyo a dalších internetových službách. Amazon Prime Video: Grinch, Prázdniny Canal Plus: Deník Bridget Jonesové DaFilms: Tři oříšky pro Popelku Disney Plus: Smrtonosná past, Střihoruký Edward, Sám doma, Ukradené Vánoce, Vánoční koleda, Zatímco jsi spal, Zázrak v New Yorku Filmy česky: Pelíšky Google Play: Anděl Páně, Grinch, Legendární parta, Malé ženy, Polární expres, Samotář v Seattlu, Smrtonosná past, Střihoruký Edward, Sám doma, Vánoční prázdniny, Vánoční skřítek, Zázrak v New Yorku, Šílená noc HBO Max: Anděl Páně, Pelíšky, Terapie láskou KVIFF TV: Tři oříšky pro Popelku Kuki: Malé ženy Netflix: Anděl Páně, Deník Bridget Jonesové, Grinch, Klaus, Láska nebeská, Pelíšky, Prázdniny, S tebou mě baví svět, Sněží, sněží, Život Briana O2TV: Anděl Páně, Grinch, Legendární parta, Malé ženy, Pelíšky, Polární expres, Princezna se zlatou hvězdou, Prázdniny, S tebou mě baví svět, Sám doma, Tři oříšky pro Popelku, Vánoční koleda, Vánoční prázdniny Prima Plus: Anděl Páně, Pelíšky, Poslední prázdniny, Princezna se zlatou hvězdou, S tebou mě baví svět, Tři oříšky pro Popelku Rakuten: Grinch, Legendární parta, Polární expres, Prázdniny, Samotář v Seattlu, Smrtonosná past, Střihoruký Edward, Sám doma, Vánoční prázdniny, Vánoční skřítek, Zázrak v New Yorku, Šílená noc SkyShowtime: Grinch, Legendární parta, Prázdniny, Šílená noc Starmax: Prázdniny Vodafone TV: Anděl Páně, Pelíšky, S tebou mě baví svět, Tři oříšky pro Popelku Voyo: Anděl Páně, Mrazík, Pelíšky, Princezna se zlatou hvězdou, S tebou mě baví svět, Terapie láskou, Tři oříšky pro Popelku iTunes: Anděl Páně, Deník Bridget Jonesové, Grinch, Když Harry potkal Sally, Legendární parta, Láska nebeská, Malé ženy, Pelíšky, Polární expres, Prázdniny, Samotář v Seattlu, Smrtonosná past, Střihoruký Edward, Sám doma, Tři oříšky pro Popelku, Ukradené Vánoce, Vánoční koleda, Vánoční prázdniny, Vánoční skřítek, Zatímco jsi spal, Zázrak v New Yorku, Šílená noc, Život Briana České kino: Pelíšky