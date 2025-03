32 vězeňských filmů, které by vám neměly uniknout. Většinu si můžete pustit online

1 / 32



Brubaker Autobus přiváží do státní věznice novou skupinu trestanců. Mezi nimi je i muž, kterého zajímají otřesné podmínky a poměry v zařízení. Po čase všechny šokuje – představí se jako nový ředitel věznice. Vzdělaný a zásadový Henry Brubaker se rozhodne bojovat proti systému, kde vedoucí pracovníci zneužívají své postavení k osobnímu obohacení a udržují krutý vnitřní řád. Jeho reformy však narazí na odpor těch, kteří dosud těžili z privilegií, i na státní komisi pro vězeňství, ovládanou politikařením. Film vychází ze skutečného příběhu Thomase Murtona, reformátora vězeňského systému v Arkansasu, který v 60. letech odhalil zneužívání vězňů a rozsáhlou korupci. Jeho nekompromisní postoj ho připravil o práci a zmařil jeho snahy o reformu. Dodnes patří film k nejlepším dramatům o bezpráví v amerických věznicích. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Krimi filmy

Režie: Stuart Rosenberg

Hrají: Robert Redford, Yaphet Kotto, Morgan Freeman, Murray Hamilton, Matt Clark, M. Emmet Walsh, Jane Alexander, David Keith, Everett McGill

Původ a premiéra: USA, 1980

Délka: 125 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Vykoupení z věznice Shawshank Příběh bankéře Andyho Dufresna, který je nespravedlivě odsouzen za vraždu manželky a jejího milence k několika doživotním trestům, patří mezi nejlepší filmy všech dob. Dufresne se během dvou desetiletí, které tráví ve věznici Shawshank, spřátelí s vězněm Ellisem „Redem" Reddingem, pomáhá dozorcům při praní špinavých peněz, řeší jejich finanční záležitosti a chystá útěk. Americký film na motivy knihy Stephena Kinga v roce 1994 napsal a režíroval Frank Darabont. I když Vykoupení z věznice Shawshank okupuje první příčky většiny žebříčků, při svém uvedení neměl v kinech velký úspěch. A přestože získal sedm nominací na Oskara, neproměnil ani jednu. Ve stejném roce totiž vyšly i divácky úspěšnější filmy Forest Gump a Pulp Fiction. Hodnocení Kinobox.cz: 94 % Žánr: Drama

Původní název: The Shawshank Redemption

Režie: Frank Darabont

Hrají: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, Clancy Brown, Mark Rolston, James Whitmore, Gil Bellows, William Sadler, Jeffrey DeMunn, Larry Brandenburg

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 142 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), Apple TV+ (titulky)

Zelená míle Nadpřirozený příběh se odehrává v cele smrti v jižanském vězení, kde má jemný obr John Coffey tajemnou moc léčit lidské nemoci. Když Paul Edgecomb, hlavní strážce celového bloku, rozpozná Coffeyho zázračný dar, zoufale se snaží odvrátit popravu odsouzeného. Mysteriózní drama natočil režisér Frank Darabont podle románu Stephena Kinga. Stejný režisér natočil i vynikající Vykoupení z věznice Shawshank a Zelená míle se také velmi často řadí do deseti nejlepších filmů všech dob. Hodnocení Kinobox.cz: 92 % Žánr: Drama

Původní název: The Green Mile

Režie: Frank Darabont

Hrají: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, Bonnie Hunt, James Cromwell, Patricia Clarkson, Michael Jeter, Sam Rockwell, Graham Greene, Doug Hutchison

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 189 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Motýlek Henri Charrière (1906–1973) byl odsouzen na doživotí a deportován do nechvalně proslulé věznice na Ďábelských ostrovech ve Francouzské Guyaně, kde si trest odpykávali ti nejhorší zločinci. Podmínky byly nelidské, režim tvrdý a naděje na útěk téměř nulová. Charrière, přezdívaný podle svého tetování Motýlek, však odmítl rezignovat. Společně s podvodníkem Louisem Degou se snažil přežít a najít cestu na svobodu. Autorovi knižní předlohy Henrimu Charrièreovi bylo pětadvacet let, když byl odsouzen k odsunu do kolonií. Film se natáčel v exotických lokacích, včetně Jamajky a Španělska, a McQueen sám absolvoval náročné scény, včetně skoku do moře. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Drama

Původní název: Papillon

Režie: Franklin J. Schaffner

Hrají: Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory, Don Gordon, Anthony Zerbe, Robert Deman, Woodrow Parfrey, Bill Mumy, George Coulouris, Ratna Assan

Původ a premiéra: Francie, 1973

Délka: 151 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Útěk z Alcatrazu Frank Morris už utekl z několika vězení, teď ho ale odvážejí do toho nejobávanějšího – Alcatrazu. Pevnost na skalnatém ostrově, obklopená mořem, je považovaná za nedobytnou. Frank se postupně seznamuje s ostatními vězni a začne plánovat svůj největší útěk. Film, inspirovaný skutečnou událostí, se natáčel přímo v Alcatrazu, který byl v té době už několik let uzavřen. Samotný útěk ale zůstává jednou z největších záhad kriminalistiky – těla vězňů se nikdy nenašla. FBI případ uzavřela s tím, že pravděpodobně utonuli, ale jejich osud zůstává nejasný. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Escape from Alcatraz

Režie: Don Siegel

Hrají: Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Fred Ward, David Cryer, Blair Burrows, Roberts Blossom, Bob Balhatchet, Bruce M. Fischer, Matthew Locricchio, Jason Ronard

Původ a premiéra: USA, 1979

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Plán útěku Ray Breslin je útěkář na objednávku. Hledá skuliny v zabezpečovacích systémech, které jsou pak následně na základě jeho analýz – a efektních útěků – odstraňovány. Dostane se však do vězení, které je celé postavené dle jeho dosavadních poznatků a připomínek. Rayovým parťákem se v novém domově stává místní vězeňský boss Emil Rottmayer, který si zde odpykává trest za kyberterorismus. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Escape Plan

Režie: Mikael Håfström

Hrají: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, 50 Cent, Sam Neill, Vinnie Jones, Faran Tahir, Vincent D'Onofrio, Amy Ryan, Graham Beckel

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Canal Plus (bez dabingu a titulků), Oneplay (bez dabingu a titulků), SledovaniTV (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků), Vodafone TV (dabing a titulky)

Mrtvý muž přichází Jeptiška se ujímá odsouzence, který čeká na trest smrti za dvojnásobnou brutální vraždu. Myslela si, že už ji nic nemůže překvapit, ale příběh tohoto vězně je jiný než cokoli, s čím se dosud setkala. Datum popravy se přes zoufalou snahu odsouzeného získat milost nezadržitelně blíží. S postupem času se na povrch dostávají silné emoce empatie s odsouzeným, ale zároveň i s oběťmi jeho brutálních zločinů. Sean Penn kvůli roli strávil čas s odsouzenými vězni, Susan Sarandon získala za svůj výkon Oscara pro nejlepší herečku a film byl také nominován na několik dalších cen. Skutečná sestra Helen Prejeanová, na jejímž životním příběhu je film založen, se osobně podílela na jeho vzniku a dodnes bojuje proti trestu smrti. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Drama

Původní název: Dead Man Walking

Režie: Tim Robbins

Hrají: Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J. Barry, R. Lee Ermey, Celia Weston, Lois Smith, Scott Wilson, Roberta Maxwell, Margo Martindale

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 122 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Kriminál Frank Leone si odpykává svůj trest za ublížení na zdraví, kterého se dopustil při obraně kamaráda před partou násilníků. Do vypršení trestu mu zůstává už jen šest měsíců. Jednoho dne ho však z relativně volné vazby v norwoodském vězení převezou do věznice Getaway. Tam ho na příkaz sadistického ředitele Drumgoolea, který s ním má nevyřízené účty, týrají jak dozorci, tak i vězni. Frank všechno příkoří statečně snáší do chvíle, kdy se v ohrožení ocitne i jeho přítelkyně Melissa. A to je moment, kdy se Frank rozhodne z vězení utéct. Netuší, že přesně toho chtěl ředitel dosáhnout. Kriminál je překvapivě kvalitní film s dobrým hodnocením od kritiky i diváků. Stallone hraje poctivě, potěší slavný Donald Sutherland v roli hlavního padoucha. Bohužel ve své době v kinech u diváků neměl moc úspěch. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Lock Up

Režie: John Flynn

Hrají: Sylvester Stallone, Donald Sutherland, John Amos, Sonny Landham, Tom Sizemore, Frank McRae, Darlanne Fluegel, William Allen Young, Jordan Lund, Larry Romano

Původ a premiéra: USA, 1989

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (bez dabingu a titulků)

Pokračování 9 / 32 Nejtěžší yard Paul Wrecking Crewe je bývalá hvězda amerického fotbalu uvězněná za jízdu pod vlivem alkoholu. Crewe se dostane do allenvillské věznice, jedné z nejhorších v zemi. Ředitel věznice ho přinutí sestavit tým vězňů, který má sehrát exhibiční zápas proti sadistickým dozorcům. Postupně Crew získává respekt spoluvězňů a zápas se mění ve víc než jen hru. Stává se bojem o důstojnost a spravedlnost ve světě, kde pravidla určují mocní. Burt Reynolds v hlavní roli byl sám bývalým univerzitním hráčem amerického fotbalu, což dodalo jeho výkonu na autenticitě. Film byl tak populární, že se dočkal několika remaků, včetně verze z roku 2005 s Adamem Sandlerem. Inspiroval i další filmy a seriály s podobným motivem outsiderů bojujících proti systému. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Původní název: The Longest Yard

Režie: Robert Aldrich

Hrají: Burt Reynolds, Eddie Albert, Ed Lauter, Michael Conrad, Bernadette Peters, Priscilla Barnes

Původ a premiéra: USA, 1974

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Poslední pevnost Do vězení přivezou nového trestance, bývalého tříhvězdičkového generála Eugena Irwina. Má si tu odkroutit deset let za vědomé neusposlechnutí rozkazu při bojové misi. Postupně ale při svém pobytu zjišťuje, že velitel věznice plukovník Winter vládne železnou rukou a nevadí mu ani tvrdší zacházení s odsouzenými. Generál se rozhodne sjednotit spoluvězně a vzbouřit se proti nespravedlivému systému. Věznice se tak mění v bitevní pole, kde se střetává čest a disciplína s krutostí a despotismem. Robert Redford konzultoval svou roli s veterány, aby co nejvěrněji ztvárnil autoritu respektovaného velitele. Film se natáčel ve skutečné věznici v Tennessee. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Drama

Původní název: The Last Castle

Hrají: Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Delroy Lindo, Paul Calderon, Sam Ball, Clifton Collins Jr.

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Experiment Tým vědců provádí dvoutýdenní psychologický experiment, kterého se účastní čtyřiadvacet dobrovolníků. Pravidla jsou jednoduchá: některým ze zúčastněných bude přidělena role dozorců a ostatní budou vězni. Ačkoli jsou bachaři jasně poučeni, že musejí udržet pořádek mezi vězni bez použití násilí, po vypuknutí vzpoury mezi trestanci jdou jakákoli pravidla stranou. Čím více se muži vžívají do svých rolí, tím více se o slovo hlásí moc, strach a celý experiment se dostává absolutně mimo kontrolu. V šokujícím psychologickém thrilleru natočeném na základě reálného, nechvalně známého Stanfordova vězeňského experimentu z roku 1971, si zahráli oscaroví herci Adrien Brody a Forest Whitaker. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Experiment

Režie: Paul T. Scheuring

Hrají: Forest Whitaker, Cam Gigandet, Adrien Brody, Maggie Grace, Clifton Collins Jr., Ethan Cohn, Fisher Stevens, Travis Fimmel, David Banner, Jason Lewis

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Stream (bez dabingu a titulků)

Blok 99 Když bývalý boxer přijde o zaměstnání a stojí před rozpadem manželství, rozhodne se přijmout práci drogového kurýra v naději, že se štěstí obrátí na jeho stranu a on konečně zabezpečí svou ženu. Právě ve chvíli, kdy se mu začíná dařit, končí za mřížemi. Bude muset učinit řadu děsivých a zoufalých rozhodnutí, aby ochránil své nejbližší. Zatlačen do kouta má jedinou šanci: probít se vězením jako nelítostným bojištěm nejnebezpečnějšího bloku ze všech – Bloku 99. Vince Vaughn, obvykle známý pro komediální role, se v tomto snímku rozhodl pro vážnou postavu a jeho výkon byl vysoce oceněn. Kvůli roli přibral sedm kilo svalů a absolvoval několikaměsíční boxerský trénink. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Thrillery

Původní název: Brawl in Cell Block 99

Režie: S. Craig Zahler

Hrají: Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Don Johnson, Udo Kier, Geno Segers, Marc Blucas, Tom Guiry, Fred Melamed, Clark Johnson

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Frajer Luke Příběh Luka Jacksona, bývalého vojáka, který je odsouzen na dva roky za vandalismus. Ve vězení se odmítá podřídit tvrdému režimu a stává se symbolem vzdoru proti autoritám. Díky své nezdolné vůli a charismatu si získává respekt ostatních vězňů. Navzdory brutálním trestům a pokusům o zlomení jeho ducha Luke stále utíká, čímž se stává mezi spoluvězni legendou. Film se stal jedním z největších hitů své doby. Paul Newman za svou roli získal nominaci na Oscara, George Kennedy za svůj výkon Oscara získal. Film je dodnes považován za jeden z nejlepších vězeňských snímků. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Cool Hand Luke

Režie: Stuart Rosenberg

Hrají: Paul Newman, George Kennedy, Luke Askew, Morgan Woodward, Harry Dean Stanton, Dennis Hopper, Lou Antonio, Robert Drivas, Strother Martin, Jo Van Fleet

Původ a premiéra: USA, 1967

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Ptáčník z Alcatrazu Odsouzený vrah Robert Stroud se během svého pobytu ve vězení stal uznávaným odborníkem na chov a léčbu ptáků. Stroud, původně odsouzený na smrt, si trest odpykává v izolaci a nachází smysl života ve studiu kanárů, které začne léčit a později o nich píše odborné knihy. Jeho fascinace těmito tvory mu pomáhá překonat těžké podmínky vězeňského života a najít klid v izolaci. Proces transformace a jeho vztah k ptákům se stávají metaforou pro jeho snahu o svobodu, i když je fyzicky stále vázán na mříže. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama

Původní název: Birdman of Alcatraz

Režie: John Frankenheimer

Hrají: Burt Lancaster, Karl Malden, Thelma Ritter, Neville Brand, Betty Field, Telly Savalas, Edmond O'Brien, Hugh Marlowe, Whit Bissell, Crahan Denton

Původ a premiéra: USA, 1962

Délka: 143 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Moje letní prázdniny Ten den pro Portera nebyl jedním z nejlepších. Nejdřív se mu podaří ukrást slušný balík peněz, který by mu stačil na báječné doživotní prázdniny strávené na pláži s dostatkem vína, žen a zpěvu. Ale pak už se mu situace poněkud vymyká z rukou. Dostává se do šílené honičky s pohraniční stráží, na jejímž konci končí jeho auto na kapotě těsně za mexickými hranicemi. Pak už je zadržen mexickými úřady a po peprné výměně názorů skončí v drsném mexickém vězení El Pueblito. To rozhodně není pětihvězdičkový hotel, kam se chystal na svou zaslouženou dovolenou. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Get the Gringo

Režie: Adrian Grünberg

Hrají: Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris, Bob Gunton, Kevin Hernandez, Daniel Giménez Cacho, Jesús Ochoa, Dolores Heredia, Peter Gerety, Roberto Sosa

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Ctihodný občan Ctihodný občan je dramatický thriller o muži, který se bez slitování rozhodne pomstít, poté, co justice selže a vrah jeho rodiny vyvázne s mírným trestem. Rozhodne se vzít věci do vlastních rukou a zahájí sofistikovanou vendetu nejen proti vrahům, ale i proti celému systému. Jeho protivníkem se stává státní zástupce, který se snaží zastavit sérii brutálních atentátů. Film se zaměřuje na otázku morálky, spravedlnosti a toho, jak daleko může člověk zajít ve jménu pomsty. Mnoho scén bylo inspirováno skutečnými právními případy, což přispělo k realistickému vykreslení právního systému. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Law Abiding Citizen

Režie: F. Gary Gray

Hrají: Jamie Foxx, Gerard Butler, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Gregory Itzin, Regina Hall, Emerald-Angel Young, Christian Stolte, Annie Corley

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Canal Plus (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (dabing), Oneplay (bez dabingu a titulků), Vodafone TV (dabing)

Neporazitelný: Vykoupení Koloběh nelegálních vězeňských zápasů se roztáčí na plné obrátky. Nejlepší bojovníci z celého světa se scházejí ke konečnému souboji, který rozhodne o tom, kdo z nich získ

Původní název: Undisputed III: Redemption

Režie: Isaac Florentine

Hrají: Scott Adkins, Mykel Shannon Jenkins, Mark Ivanir, Hristo Shopov, Marko Zaror, Michael Baral, Ilram Choi, Robert Costanzo, Lateef Crowder, Esteban Cueto

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Kuki (bez dabingu a titulků)

Pokračování 18 / 32 Rallye smrti Rallye smrti jsou nejbrutálnější automobilové závody v historii. Jejich aktéry jsou obyvatelé jedné z nejtěžších amerických věznic. Pravidla jsou jednoduchá – rychle, zběsile a co nejbezohledněji dojet do cíle jako první. Stačí pětkrát vyhrát a místo medaile vám dají svobodu. Prohrát ovšem většinou znamená zemřít – v hořícím vraku auta, pod koly silnějšího soupeře nebo s kulkou v hlavě. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Death Race

Režie: Paul W. S. Anderson

Hrají: Jason Statham, Joan Allen, Ian McShane, Tyrese Gibson, Natalie Martinez, Max Ryan, Jacob Vargas, Jason Clarke, Frederick Koehler, Justin Mader

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (bez dabingu a titulků), Canal Plus (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Pokračování 19 / 32 Zločinec Do domu mladé rodiny jednoho večera vtrhne zločin zosobněný násilníkem a zlodějem v jedné osobě. Manžel na zlosyna při obraně svých blízkých sám zaútočí a zabije ho. Je obviněn a usvědčen z neúmyslného zabití a odsouzen ke třem rokům ve vězení s maximální ostrahou. Růžovou budoucnost nadějného mladého muže tak najednou vystřídá prostředí mezi zločinci nejhrubšího zrna, kde přestává platit standardní morálka a pro přežití se musí začít řídit zákony džungle, ve které se ocitl. Film byl inspirován skutečnými událostmi souvisejícími s násilím ve věznicích v Kalifornii. Režisér Ric Roman Waugh prováděl rozsáhlý výzkum, aby co nejvěrněji zachytil realitu života za mřížemi a Val Kilmer kvůli roli trávil čas s opravdovými vězni, aby lépe pochopil jejich mentalitu. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Drama

Původní název: Felon

Hrají: Stephen Dorff, Val Kilmer, Marisol Nichols, Anne Archer, Larnell Stovall, Sam Shepard, Harold Perrineau, Shawn Prince, Chris Browning, Nick Chinlund

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 32 Cela 211 – Vězeňské peklo Mladý vězeňský dozorce Juan Oliver chce v nové práci udělat dobrý dojem, do věznice se tedy dostaví o den dříve. Během prohlídky nejpřísněji střeženého oddělení se však nešťastnou náhodou zraní a ocitne na momentálně nepoužívané cele 211, zatímco kolegové jdou shánět pomoc. Když se dezorientovaný Juan probere, všechno je jinak. Ve věznici zuří vzpoura a chovanci lační po krvi. Juan má jedinou naději: vězni ho zatím neznají. Musí tedy splynout s prostředím a předstírat, že je jedním z nich. Je ale jen otázkou času, kdy jeho lest vyjde najevo. Film získal široké uznání za svou intenzitu a realistické zobrazení vězeňských podmínek, Byl nominován na šestnáct cen Goya a osm z nich získal, včetně ceny za nejlepší film. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Thrillery

Původní název: Cell 211

Režie: Daniel Monzón

Hrají: Luis Tosar, Alberto Ammann, Antonio Resines, Carlos Bardem, Félix Cubero, Luis Zahera, Vicente Romero Sánchez, Patxi Bisquert, Manolo Solo, Anartz Zuazua

Původ a premiéra: Španělsko, 2009

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 21 / 32 Con Air Cameron Poe odseděl osm let za neúmyslné zabití. Bránil svoji těhotnou manželku před skupinkou násilníků a nedokázal udržet na uzdě své bojové instinkty průzkumníka armády Spojených států. Dnes bude Cameron společně se svým nemocným přítelem konečně propuštěn. Čeká ho setkání s věrnou manželkou a osmiletou dcerkou, která se narodila tři měsíce po jeho odsouzení. Ještě pár hodin za mřížemi ve speciálním transportním letadle pro trestance. Jenže nic nejde podle plánu... Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Akční filmy

Režie: Simon West

Hrají: Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Mykelti Williamson, Ving Rhames, Dave Chappelle, Colm Meaney, Monica Potter, Landry Allbright, Rachel Ticotin

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 22 / 32 Bronson Píše se rok 1974 a devatenáctiletý mladík, rváč a nepřizpůsobivý živel Michael Peterson vykrade poštu. Je okamžitě zatčen a odsouzen k sedmi letům žaláře. Jiní by to považovali za trest, ne tak Michael. Vždy chtěl být totiž slavný, jelikož však nic neuměl, uvědomil si, že právě až za mřížemi se může stát hvězdou. Jednoduše tím, že bude pokračovat v tom, co dělal na svobodě. A tak přijal jméno Charles Bronson a začal mlátit každého, kdo se mu dostal pod ruku. Nakonec si odseděl 34 let, z toho 30 let na samotce (tato čísla platila v době vzniku filmu). O datu jeho možného propuštění nebylo dosud rozhodnuto. Tom Hardy, který si Bronsona zahrál, nabral kvůli roli skoro 20 kg svalové hmoty. Dělal 2500 kliků denně po dobu pěti týdnů. Pravý Charles Bronson řekl: „Jsem na tento film pyšný, protože i kdybych dnes zemřel, díky němu budu žít dál". Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Drama

Režie: Nicolas Winding Refn

Hrají: Tom Hardy, Mark Powley, Matt King, James Lance, Kelly Adams, Katy Barker, Amanda Burton, Andrew Forbes, Andrew Forbes, Jon House

Původ a premiéra: Velká Británie, 2008

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 23 / 32 Útěk z Pretorie Jihoafrická republika, 1978. Tim Jenkin a Stephen Lee, dva bílí političtí aktivisté Afrického národního kongresu věznění režimem apartheidu, připravují útěk z nechvalně proslulé věznice v Pretorii. Spolu vytvořili plán, jak se dostat ven pomocí improvizovaných klíčů, které si vyrobili ze dřeva. Film je založen na skutečném příběhu. Reálný Tim Jenkin si dláto použité při skutečném útěku nechal jako upomínku. O mnoho let později jej poskytl produkci pro natáčení. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Escape From Pretoria

Režie: Francis Annan

Hrají: Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Mark Leonard Winter, Nathan Page, Grant Piro, Len Firth, Lliam Amor, Adam Tuominen, PJ Oaten

Původ a premiéra: Velká Británie, 2020

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Kuki (bez dabingu a titulků), Oneplay (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 32 Velký útěk Několik stovek spojeneckých zajatců se rozhodne k odvážnému plánu – během vrcholící války podniknout odvážný útěk z německého tábora. V čele plánu stojí poručík Hilts, který je známý svou houževnatostí a schopností se dostat z každé situace. Vězni, včetně odborníků na tunely, inženýrů a dalších zručných mužů, pracují na vybudování několika tunelů, aby se dostali na svobodu. Velký útěk je považován za jeden z nejlepších válečných filmů všech dob a stal se kultovní klasikou. Režisér John Sturges použil skutečné lokace a většinu filmových scén vytvořil ve spolupráci s veterány, bývalými vězni. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: The Great Escape

Režie: John Sturges

Hrají: Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Hannes Messemer, David McCallum, Gordon Jackson, John Leyton, Angus Lennie, Nigel Stock, Robert Graf

Původ a premiéra: USA, 1963

Délka: 172 minut 30 nejlepších filmů o druhé světové válce. Pianista, Stalingrad, Ponorka… A Život je krásný Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Pokračování 25 / 32 Vzpoura ve věznici Carandiru Doktor Drauzia Varella byl povolán do největší věznice v Brazílii, aby zahájil prevenci a léčbu postižených virem HIV. Dostal se do prostředí jedné z nejdrsnějších věznic na světě, kde se přímo setkal s absolutně nelidským zacházením s vězni. Stovky vězňů žili v hrozných podmínkách. V roce 1992 ve věznici vypukla série nepokojů, které přerostly do vzpoury, při které přišlo o život 111 vězňů. Film byl natočen ve skutečné věznici Carandiru předtím, než byla v roce 2002 zbourána a přeměněna v park. Děj vychází ze skutečných událostí, které Drauzia Varella popsal ve své knize. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Drama

Původní název: Carandiru

Režie: Héctor Babenco

Hrají: Luiz Carlos Vasconcelos, Milton Gonçalves, Ivan de Almeida, Aílton Graça, Maria Luísa Mendonça, Aida Leiner, Rodrigo Santoro, Gero Camilo, Lázaro Ramos, Caio Blat

Původ a premiéra: Brazílie, 2003

Délka: 148 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 26 / 32 Spáči Příběh začíná v polovině šedesátých let minulého století v newyorské vykřičené čtvrti Clinton, které ale nikdo neřekne jinak než Hell's Kitchen. Zde žila skupinka kluků, kamarádů, kteří se rádi poflakovali po ulicích a vymýšleli lotroviny; sice často kolidující se zákonem, ale v podstatě nevinné a dětské. Jednoho dne se jim však hloupý žertík vymknul z rukou a krádež párkařského vozu skončila nechtěnou smrtí. V tu chvíli pro chlapce začala noční můra. Dostali se totiž do nápravného ústavu pro mladistvé, jemuž vládli tvrdou a sadistickou rukou dozorci vedení nejkrutějším bachařem Nokesem. A ten jim udělal ze života peklo. Peklo, na které se nedá zapomenout. Peklo, jehož doživotní následky jde smazat pouze pomstou. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Drama

Původní název: Sleepers

Režie: Barry Levinson

Hrají: Robert De Niro, Brad Pitt, Kevin Bacon, Jason Patric, Ron Eldard, Billy Crudup, Dustin Hoffman, Minnie Driver, Vittorio Gassman, Joe Perrino

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 147 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Pokračování 27 / 32 I Love You Phillip Morris Steven Russel je šťastně ženatý muž, který se dostane do problémů a odpykává si trest ve vězení. Zde se setká s Phillipem Morrisem, do kterého se bezhlavě zamiluje. Film je inspirovaný skutečnou událostí. Reálný Steven Jay Russel se proslavil mnoha bizarními útěky z vězení, které realizoval vždy v pátek třináctého. Vydával se za soudce, lékaře, údržbáře. Při jednom útěku přepadl banku, a když ho zatkli, předstíral infarkt a v nemocnici tvrdil, že má AIDS. Další útěk se mu zdařil, když si přebarvil vězeňský mundúr na zeleno a vydával se za bachaře. Poslední útěk se mu povedl v roce 1998 a po něm následoval trest 144 let za mřížemi. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Drama

Režie: Glenn Ficarra, John Requa

Hrají: Jim Carrey, Ewan McGregor, Leslie Mann, Rodrigo Santoro, Brennan Brown, Nicholas Alexander, Nicholas Alexander, Tony Bentley, Michael Beasley, Sean Boyd

Původ a premiéra: USA, 2009

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: KVIFF TV (titulky)

Pokračování 28 / 32 King of Devil's Island Děj se odehrává na počátku 20. století v Norsku, na ostrově Bastoy, v nápravném zařízení pro chlapce. Denně se setkávají s hrubým a násilným zacházením ze strany strážců, ale mlčky to snášejí. To se změní, když na ostrov přivezou mladého vězně Erlinga. Ten má plán, jak z ostrova uprchnout. Po tragické události se postaví do čela násilného povstání chlapců. Když se jim podaří ovládnout ostrov, je vysláno 150 vojáků, aby obnovili pořádek. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Akční filmy

Režie: Marius Holst

Hrají: Stellan Skarsgård, Benjamin Helstad, Kristoffer Joner, Trond Nilssen, Morten Løvstad, Daniel Berg, Odin Gineson Brøderud, Magnar Botten, Magnus Langlete, Markus

Původ a premiéra: Norsko, 2010

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 29 / 32 Bratříčku, kde jsi? Mississippi, třicátá léta. Tři trestanci Everett Ulysses McGill, Pete a Delmar, vzájemně spoutáni, zdrhají z lapáku krajinou v naději na nalezení pokladu o výši 1 200 000 dolarů. Na cestě potkávají bluesmana, který se k nim připojí a společně u místního hudebního vydavatele nahrají písničku, která se stane přes noc hitem jihu. Jenomže získat poklad a ve zdraví přežít extempore s Ku-Klux-Klanem a nesmlouvavé policejní pronásledovatele nebude zrovna hračka... Film byl nominován na dva Oscary a čtyři ceny BAFTA, nakonec George Clooney za hlavní roli získal Zlatý glóbus. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Komedie

Původní název: O Brother, Where Art Thou?

Režie: Joel Coen

Hrají: George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter, Chris Thomas King, Charles Durning, Del Pentecost, Michael Badalucco, J.R. Horne

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 30 / 32 13th Název dokumentu odkazuje na 13. dodatek Ústavy USA, který zrušil otroctví, ale zároveň obsahuje klauzuli, která umožňuje otroctví jako trest za zločiny. DuVernay v dokumentu ukazuje, jak tato klauzule vedla k masovému uvěznění černochů, kteří byli během 20. století často trestáni za drobné delikty, a jak tento systém zůstal v platnosti i po zrušení otroctví. Film se zaměřuje na propojení rasismu, kriminality a masového vězeňského systému ve Spojených státech. Zkoumá, jak politické a právní struktury využívaly rasovou diskriminaci pro udržení kontroly nad černošskou populací. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Dokumenty

Režie: Ava DuVernay

Hrají: Jelani Cobb, Angela Davis, Henry Louis Gates, Jr., Marie Gottschalk, John Hagan, Michael Hough, David Keene, James Kilgore, Bryan Stevenson, Nicholas Turner

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Pokračování 31 / 32 Prorok Malik El Djebena, odsouzený k šesti letům vězení, neumí číst ani psát. Do věznice přichází v devatenácti letech úplně sám a působí mladším a křehčím dojmem než ostatní trestanci. Šéf korsického gangu, který vládne i ve vězení, si ho okamžitě vezme na paškál a pověří ho několika „úkoly“. Malik se při nich nejen zocelí, ale zároveň si začne získávat šéfovu důvěru. Ale Malik je odvážný a učenlivý, a tak si tajně začne spřádat vlastní plány… Film si odnesl vekou cenou poroty z festivalu v Cannes, nominaci na Oscara za nejlepší cizojazyčný film a „Evropskou cenu“ pro nejlepšího herce. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Drama

Původní název: A Prophet

Režie: Jacques Audiard

Hrají: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif, Hichem Yacoubi, Reda Kateb, Jean-Philippe Ricci, Gilles Cohen, Antoine Basler, Pierre Leccia, Foued Nassah

Původ a premiéra: Francie, 2009

Délka: 155 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 32 / 32 Půlnoční expres Dramatický příběh byl natočený podle skutečné události. Vypráví o mladém Američanovi Billy Hayesovi, který je v Turecku odsouzen ke třiceti letům vězení za to, že se u něj našlo malé množství drog. Ve vězení musí snášet každodenní mučení a ponižování. Brzy si uvědomí, že pokud neuteče, zemře. Film vznikl dle autobiografie Billyho Hayese. Tvůrci se setkali s velkou kritikou od turecké vlády a obyvatel za údajně negativní, nepravdivé a urážlivé zobrazení Turecka. Film tam byl ostatně zakázán až do roku 1992. Půlnoční expres získal šest nominací na Oscary, z nichž dvě proměnil ve vítězství. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama

Původní název: Midnight Express

Režie: Alan Parker

Hrají: Brad Davis, Irene Miracle, Bo Hopkins, Paolo Bonacelli, Paul L. Smith, Randy Quaid, Norbert Weisser

Původ a premiéra: Velká Británie, USA, Turecko, 1978

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

