Našli jsme 31 nejlepších westernů. Kolty jsou proklatě nízko a většinu filmů si můžete pustit online

Nespoutaný Django Lovec odměn Schultz vyhledá v roce 1858 na Divokém západě otroka jménem Django, protože potřebuje pomoc s nalezením jistého muže. Django už pátrá po své ženě, kterou jeho bývalý majitel prodal zvlášť za to, že se pokusila o útěk. Bývalý otrok a německý lovec se rozhodnou spojit. Skvělý western sice poněkud přepisuje dějiny Divokého západu, ale výborné dialogy a herecké výkony vše s naprostým přehledem utáhnou. Quentin Tarantino dostal Oscara za nejlepší scénář, Christoph Waltz si zde vysloužil za svůj herecký koncert druhou sošku. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Westerny

Původní název: Django Unchained

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Walton Goggins, James Remar, Don Johnson, Michael Parks, M.C. Gainey, David Steen

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 165 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), DaFilms (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Kuki (bez dabingu a titulků), KVIFF TV (titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Tombstone Každé město má svou historii, ale Tombstone se stalo legendou. A to díky souboji, kdy plány úspěšného strážce zákona na anonymní důchod v arizonském městečku naruší zločinci, jejichž likvidací se proslavil. Western se může pochlubit hvězdným hereckým obsazením a solidním scénářem, který se vcelku drží prokázaných historických faktů. Nechybí ani skvělá hudba. Příběh jedné z nejznámějších přestřelek Divokého západu tak dostal velmi kvalitní filmovou podobu, kterou si užijí nejen fanoušci žánru. Tombstone dlouhou dobu nebyl dostupný online. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Westerny

Režie: George P. Cosmatos

Hrají: Kurt Russell, Val Kilmer, Sam Elliott, Bill Paxton, Stephen Lang, Michael Biehn, Charlton Heston, Dana Delany, Thomas Haden Church, Dana Wheeler-Nicholson

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 130 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Hodný, zlý a ošklivý Trojice pistolníků se utká během války Severu proti Jihu o obrovský zlatý poklad. Každý z nich zná jen část tajemství, a tak musí proti vlastní vůli spolupracovat. „Hodný" pistolník Blondie, „Zlý" nemilosrdný nájemný vrah Angel Eyes a „Ošklivý" prohnaný bandita Tuco se postupně střetávají v nemilosrdném souboji plném zrady, přestřelek a nečekaných spojenectví. Jejich cesta je provázena válečnými hrůzami, podvody i napětím, které vrcholí v legendární finální konfrontaci na hřbitově. Je to jeden z nejlepších westernů všech dob – současně proslavil žánr spaghetti westernů. Hudbu složil Ennio Morricone, přičemž ikonický motiv je dodnes jedním z nejznámějších filmových soundtracků. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Westerny

Původní název: The Good, the Bad and the Ugly

Režie: Sergio Leone

Hrají: Eli Wallach, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Aldo Giuffrè, Luigi Pistilli, Rada Rassimov, John Bartha, Livio Lorenzon, Antonio Casale, Angelo Novi

Původ a premiéra: Itálie, 1966

Délka: 161 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (titulky)

Revenant Zmrtvýchvstání Zkušený lovec a trapper Hugh Glass se svým synem a dalšími lovci uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům indiánů. Glassovi se stává osudným střet s rozzuřenou samicí medvěda grizzlyho. Medvědí útok sice přežije, ale je těžce zraněný. Když ho chce jeden z lovců dorazit, zabije jeho protestujícího syna. Ještě živý Glass končí zahrabaný v hrobě i s mrtvým synem. Jenže má hodně tuhý kořínek. Při životě jej drží především nenávist a touha po odplatě. Drsný survival thriller z doby divokého amerického Západu byl nominovaný celkem na dvanáct Oscarů. Jeden ze tří proměněných dostal za svůj výkon Leonardo DiCaprio. Výborný Tom Hardy zůstal u nominace. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Drama

Původní název: The Revenant

Režie: Alejandro González Iñárritu

Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Brad Carter, Kristoffer Joner, Lukas Haas, Brendan Fletcher, Joshua Burge, Robert Moloney

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 156 minut Revenant Zmrtvýchvstání: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing), O2TV (dabing), Canal Plus (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Tenkrát na Západě Aby získal půdu, po které má vést hlavní tah, najme si chromý železniční baron Morton zabijáky v čele se sadistickým Frankem. Ti zavraždí majitele pozemku Bretta McBaina i jeho děti. Netuší ale, že půdu dědí McBainova novomanželka, jejíž příjezd rodina teprve očekává. Desperát i tajemný psanec Harmonika se rozhodnou ženu ochránit a zmařit Frankovy plány na získání jejího dědictví. Ale Harmonika hledá Franka z jiného důvodu… Z příběhu pomsty se stává epické rozjímání o minulosti Divokého západu. Mistrovské dílo natočil režisér Sergio Leone a kultovní hudbu složil slavný Ennio Morricone. Herecké obsazení je excelentní, Charles Bronson zde má životní roli, zabijáka hraje Henry Fonda, který původně tuto zápornou roli odmítl. Po přečtení scénáře názor změnil, stejně mu ale režisér nejdříve musel udělat soukromou projekci svých filmů. Western Tenkrát na Západě se často řadí mezi dvacet nejlepších filmů všech dob. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Westerny

Původní název: Once Upon a Time in the West

Režie: Sergio Leone

Hrají: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff

Původ a premiéra: Itálie, 1968

Délka: 175 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (bez dabingu a titulků), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Tanec s vlky Poručíka Johna Dunbara během americké občanské války přeloží na vzdálenou vojenskou stanici u hranice s indiánským územím. Osamocený v divočině postupně navazuje vztah s místním kmenem Siouxů. Během toho se zamiluje do bělošky vychované mezi indiány. Když však armáda zjistí jeho přátelství s domorodci, považuje ho za zrádce a Dunbar se ocitá v nebezpečí. Film je dojemným vyprávěním o ztraceném světě indiánských kmenů a střetu dvou civilizací. Získal sedm Oscarů, včetně ceny za nejlepší film a nejlepší režii pro Kevina Costnera, který zde jako režisér debutoval. Původně se předpokládalo, že půjde o finanční propadák, ale stal se jedním z nejvýdělečnějších westernů vůbec. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Westerny

Původní název: Dances with Wolves

Režie: Kevin Costner

Hrají: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd 'Red Crow' Westerman, Robert Pastorelli, Charles Rocket, Maury Chaykin, Jimmy Herman, Nathan Lee Chasing His Horse

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 181 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Sedm statečných Příběh sleduje skupinu sedmi pistolníků, kteří se rozhodnou ochránit malou mexickou vesnici před bandou krutého bandity Calvery. Vedení skupiny se ujímá zkušený střelec Chris, který shromáždí rozmanitou partu mužů. Přestože jejich motivy nejsou vždy čisté, v rozhodující chvíli se postaví na stranu utlačovaných a připraví se na osudovou bitvu proti přesile. Klasický western Johna Sturgese je remakem japonského filmu Sedm samurajů od Akiry Kurosawy. Stal se jedním z nejikoničtějších westernů všech dob, a to nejen díky hvězdnému obsazení, ale i legendární hudbě Elmera Bernsteina. Zajímavostí je, že Kurosawa byl s remakem natolik spokojený, že Sturgesovi osobně poděkoval a daroval mu katanu jako projev uznání. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Westerny

Původní název: The Magnificent Seven

Režie: John Sturges

Hrají: Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, Brad Dexter, James Coburn, Horst Buchholz, Natividad Vacío, Rico Alaniz, Jorge Martínez de Hoyos, Vladimir Sokoloff

Původ a premiéra: USA, 1960

Délka: 128 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (titulky)

Nesmiřitelní Stárnoucí pistolník a lupič William Munny se po letech usadí jako farmář a snaží se nevracet ke svému násilnému životu. Když však přijde nabídka odměny za zabití dvou mužů, kteří zmrzačili prostitutku, Munny se nechá přesvědčit a společně se svým starým přítelem vydává na poslední výpravu. Jejich cesta vede do města, kde vládne nemilosrdný šerif Little Bill Daggett , který se snaží udržet tvrdou rukou pořádek. Nesmiřitelní získali čtyři Oscary, včetně ceny za nejlepší film a režii pro Clinta Eastwooda. Film je často označován za dekonstrukci westernového žánru, protože ukazuje násilí v realistické, brutální podobě místo idealizovaných pistolnických soubojů. Zajímavostí je, že scénář Davida Webba Peoplese vznikl už v 70. letech, ale čekal na realizaci, dokud nebyl Eastwood dostatečně starý na to, aby ztvárnil hlavní roli. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Westerny

Původní název: Unforgiven

Režie: Clint Eastwood

Hrají: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Jaimz Woolvett, Anna Thomson, Saul Rubinek, Frances Fisher, David Mucci, Rob Campbell

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Poslední Mohykán Film sleduje příběh lovce a adoptivního Mohykána Sokola během sedmileté války mezi Brity a Francouzi v Severní Americe. Sokol spolu se svým otcem a bratrem zachraňuje dcery britského plukovníka před zajetím Huronů. V nebezpečném světě plném bitev, zrady a vášně se Sokol do jedné z dcer zamiluje a bojuje nejen o její život, ale i o osud posledních Mohykánů. Výborný film Michaela Manna byl inspirovaný slavným románem Jamese Fenimora Coopera. Daniel Day-Lewis se na hlavní roli připravoval několik měsíců – naučil se lovit, stahovat kůže a přežívat v divočině jen s dobovými nástroji. Natáčelo se převážně v horách Severní Karolíny, kde štáb čelil extrémním podmínkám. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Dobrodružné filmy

Původní název: The Last of the Mohicans

Režie: Michael Mann

Hrají: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means, Eric Schweig, Jodhi May, Steven Waddington, Wes Studi, Maurice Roëves, Patrice Chéreau, Edward Blatchford

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Ohnivá sedla Nejslavnější parodie na westerny baví převracením westernových schémat. Náčelník Siouxů mluví jidiš, rasisticky naladěnému městečku šerifuje černoch, který musí sebe sama proto vzít za rukojmí. Nechybí ani hudební čísla, při nichž do jedné ze scén vběhne baletní soubor homosexuálních tanečníků. Jeho kmenová herečka Madeline Kahn tu pak paroduje slavné kabaretní výstupy Marlene Dietrich. Dozvíme se, jakou větrnou symfonii umí rozpoutat nejtradičnější strava kovbojů v podobě fazolí. Slavný režisér Mel Brooks přišel s filmem Ohnivá sedla v roce 1974 a zaznamenal ohromný divácký úspěch. Byl nominován na tři Oscary a jen v USA vydělal 120 milionů dolarů, přitom stál pouze 2,6 milionu. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Westerny

Původní název: Blazing Saddles

Režie: Mel Brooks

Hrají: Gene Wilder, Mel Brooks, Cleavon Little, Madeline Kahn, Slim Pickens, Harvey Korman, Burton Gilliam, Alex Karras, David Huddleston, John Hillerman

Původ a premiéra: USA, 1974

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Rio Bravo Obyvatelé městečka Rio Bravo si již delší čas nemohou stěžovat na nedostatek vzrušení. To vyvolávají hlavně bratři Burdetové. Starší Nathan patří k největším rančerům v kraji a drží ochrannou ruku nad mladším bratrem Joem. Když Joe zastřelí neozbrojeného člověka, šerif John T. Chance ho zatkne a uvězní. Prokáže tím neobyčejnou odvahu, protože proti Burdetovým lidem stojí ve městě téměř sám. Po boku mu stojí jeho dva pomocníci, věčně opilý Dude a napůl chromý starý Stumpy. Společně musí vzdorovat přesile a udržet vězně za mřížemi, než dorazí federální pomoc. Jeden z nejlepších westernů všech dob se stal inspirací pro mnoho dalších filmů. Howard Hawks jej přitom natočil jako odpověď na film „V pravé poledne", protože nesouhlasil s představou osamělého hrdiny žádajícího o pomoc. Zpěvák Dean Martin podal výjimečný herecký výkon jako zkrachovalý alkoholik, zvládnout dramatické scény mu během natáčení pomáhal slavný John Wayne. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Westerny

Režie: Howard Hawks

Hrají: John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Walter Brennan, Angie Dickinson, John Russell, Pedro Gonzalez Gonzalez, Estelita Rodriguez, Claude Akins, Walter Barnes

Původ a premiéra: USA, 1959

Délka: 141 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (titulky)

Velká země Bývalý námořní kapitán James McKay přijede na Západ se svou snoubenkou Patricií Terrillovou. Mladá žena je dcerou nejmocnějšího muže v kraji, majitele obrovského ranče Henryho Terrilla. McKay zjistí, že se ocitl uprostřed konfliktu mezi dvěma mocnými rodinami, které soupeří o zdroj vody pro dobytek. Nenávist mezi oběma rody vrcholí a schyluje se k válce. James neví, jak to na Divokém západě chodí, přesto však stále odmítá změnit své zásady. Ukazuje, že skutečná síla není v hrubé síle, ale v charakteru a odvaze. Klasický film Williama Wylera vznikl v roce 1958 a zabodoval nejen silným příběhem, ale i nádhernými kamerovými záběry, které zachycují rozlehlost a majestátnost amerického Západu – natáčel se v Kalifornii a Arizoně. Je ukázkou toho, že i western lze vytvořit bez zbytečné surovosti, s důrazem na hloubku charakterů, a přitom divácky přitažlivě. Své samozřejmě sehrálo vynikající herecké obsazení v čele s Gregorym Peckem. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Westerny

Původní název: The Big Country

Hrají: Gregory Peck, Carroll Baker, Charlton Heston, Buff Brady, Jim Burk, Chuck Roberson, Jean Simmons, Burl Ives, Charles Bickford, Alfonso Bedoya

Původ a premiéra: USA, 1958

Délka: 165 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků)

Poklad na Stříbrném jezeře U Stříbrného jezera, kdesi vysoko v horách, je prý ukryto pohádkové bohatství, které střeží duchové starých Indiánů. Není to ale pouze legenda? Bandité vedení Cornelem Brinkleyem věří, že poklad skutečně existuje. A neštítí se ani vraždy, když se rozhodnou získat plán cesty k němu. Tajná indiánská mapa má však dvě části. Druhou chtějí bandité násilím získat na Buttlerově farmě, do cesty se jim ale postaví rudý náčelník Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Poklad na Stříbrném jezeře byl prvním filmem natočeným podle knih Karla Maye a odstartoval vlnu populárních mayovek. Natáčení probíhalo v nádherné krajině Jugoslávie, kde filmaři využili impozantní scenérie Plitvických jezer. Pierre Brice se díky roli Vinnetoua stal ikonou

Původní název: Der Schatz im Silbersee

Režie: Harald Reinl

Hrají: Lex Barker, Pierre Brice, Götz George, Karin Dor, Herbert Lom, Ralf Wolter, Eddi Arent

Původ a premiéra: Německo, 1962

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (dabing)

Pokračování 14 / 31 Malý velký muž Jacku Crabbovi je právě 121 let, když začíná jistému reportérovi vyprávět příběh svého života. Jako malý kluk byl po přepadení skupiny osídlenců Západu vychován kmenem Čejenů. Poté se vrátil zpátky mezi bílé a stal se pistolníkem a obchodníkem. Později se oženil s Indiánkou. Když byl kmen, mezi jehož členy žil, vyvražděn, nechal se najmout jako stopař armády, kterou vedl úhlavní nepřítel Indiánů – generál George Armstrong Custer. Malý velký muž patří mezi první westerny, které zobrazily domorodé Američany jako plnohodnotné postavy, nikoli jen jako nepřátele. Ukazuje jak absurditu války, tak i kontrast mezi domorodou kulturou a rozpínavostí bělošské civilizace. Natáčení probíhalo v Montaně a Jižní Dakotě, přičemž scéna bitvy u Little Bighornu byla jednou z nejrealističtějších, jaké kdy byly natočeny. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Westerny

Původní název: Little Big Man

Režie: Arthur Penn

Hrají: Dustin Hoffman, Martin Balsam, Richard Mulligan, Jeff Corey, Aimée Eccles, William Hickey, M. Emmet Walsh, Faye Dunaway, Chief Dan George, Jesse Vint

Původ a premiéra: USA, 1970

Délka: 139 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 15 / 31 Jeremiah Johnson Samotář Jeremiah opouští bělošskou civilizaci a jeho jediným přáním je žít naprosto nezávisle. Proto se vydává do divočiny, o jejíž čistotě nikdy nepochyboval. Nezkušený nováček však musí nalézt vztah k přírodě, k Indiánům i k sobě samému. První zima v opuštěných, krásných i drsných Skalistých horách ho málem zabije. Jeho odchod do lesů přitom nemusí nutně znamenat nalezení vlastního klidu... Děj baladicky laděného westernového příběhu se odehrává kolem roku 1844 a je považován za jeden z nejlepších westernů, které ukazují tvrdou realitu života na hranici civilizace. Hlavní roli nezapomenutelným způsobem ztvárnil Robert Redford. V drsném příběhu zaujmou také působivé záběry nespoutané a ještě nezničené přírody v Utahu. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Westerny

Režie: Sydney Pollack

Hrají: Robert Redford, Will Geer, Delle Bolton, Josh Albee, Allyn Ann McLerie, Richard Angarola, Charles Tyner, Matt Clark, Joaquín Martínez, Stefan Gierasch

Původ a premiéra: USA, 1972

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 16 / 31 Hombre Film vypráví příběh Johna R. Russella – muže, který byl vychován mezi indiány, ale vrací se zpět do bílého světa, kde se stává outsiderem. Po smrti svého adoptivního otce je nucen doprovodit skupinu lidí přes divokou krajinu. Ti se ocitají v nebezpečí kvůli banditům, kteří je pronásledují. Jak se situace zhoršuje, Russell musí využít své dovednosti a postavit se nebezpečí, přičemž čelí nejen vnějším hrozbám, ale i vlastní minulosti. Často podceňovaný western se zaměřuje na otázky rasy, morálky a identity. Vyznačuje se realistickým pohledem na život na Západě, kde není vždy prostor pro hrdinské gesto, ale spíše pro pragmatismus a přežití. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Westerny

Režie: Martin Ritt

Hrají: Paul Newman, Fredric March, Richard Boone, Diane Cilento, Cameron Mitchell, Barbara Rush, Peter Lazer, Margaret Blye, Martin Balsam, Skip Ward

Původ a premiéra: USA, 1967

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 17 / 31 V pravé poledne Will Kane se právě oženil a chystá se opustit městečko, kde dosud vykonával funkci šerifa. Jenže se k němu donese zneklidňující zpráva – na zastávce čekají tři nechvalně známí muži. Poledním vlakem má totiž do města přijet vrah, kterého Will kdysi pomohl dostat do vězení, aby se Willowi i městečku pomstil. Je to jeden z nejlepších westernů všech dob. Nejenže redefinoval žánr, ale také se stal silným morálním vyprávěním o odvaze a zodpovědnosti. Gary Cooper získal Oscara za nejlepšího herce, přičemž jeho ztvárnění osamělého hrdiny, který čelí nejen vnějším, ale i vnitřním konfliktům, je dnes považováno za legendární. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Westerny

Původní název: High Noon

Režie: Fred Zinnemann

Hrají: Gary Cooper, Lloyd Bridges, Katy Jurado, Otto Kruger, Lon Chaney Jr., Harry Morgan, Ian MacDonald, Eve McVeagh, Morgan Farley, Harry Shannon

Původ a premiéra: USA, 1952

Délka: 85 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (titulky)

Pokračování 18 / 31 Divoká banda Legendární western režiséra Sama Peckinpaha popisuje konec éry Divokého Západu na působivém příběhu bandy desperátů, kteří jsou k sobě vázáni kódem cti. Divoký Západ se rychle mění a jejich snaha o přizpůsobení je marná. Kultovní film se jako jeden z prvních westernů odklonil od tradičního idealizovaného obrazu kovbojů a ukazuje zločince jako složité postavy s vlastními dilematy. Film je známý pro své dynamické akční scény, či výbornou přestřelku – ta je považována za jeden z největších okamžiků v dějinách westernu. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Westerny

Původní název: The Wild Bunch

Režie: Sam Peckinpah

Hrají: Ernest Borgnine, William Holden, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates, Jaime Sánchez, Ben Johnson, Emilio Fernández, Strother Martin, L.Q. Jones

Původ a premiéra: USA, 1969

Délka: 145 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 19 / 31 Butch Cassidy a Sundance Kid Rok 1900, Divoký západ a bandité Butch a Sundance se rozhodnou přepadnout slavný Union Pacific Express. Hned dvakrát za sebou… Poprvé jde všechno jako na drátkách, ale při druhém pokusu je překvapí strážci zákona. Od té doby jsou na útěku a všemožně se snaží zahladit stopy. Podaří se jim to? Jeden z nejlepších westernů a nadčasový klenot v historii kinematografie patří i do stovky nejlepších filmů všech dob. Ve své době získal obrovskou popularitu, také díky skvělému hereckému výkonu obou hlavních protagonistů. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Westerny

Původní název: Butch Cassidy and the Sundance Kid

Režie: George Roy Hill

Hrají: Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, Strother Martin, Henry Jones, Jeff Corey, George Furth, Cloris Leachman, Ted Cassidy, Kenneth Mars

Původ a premiéra: USA, 1969

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 31 Limonádový Joe aneb Koňská opera V geniální česká hudební parodii na americké kovbojky přijíždí do města na Divokém západě obávaný pistolník s kolty proklatě nízko. Zatímco padouši se třesou, dámy mu padají k nohám. Ale on ze všeho nejvíce miluje kolalokovou limonádu. Film viděl i americký herec Henry Fonda a smál se při tom také spoustě gagů, které pro českého diváka nejsou hned viditelné. Například nápisu v angličtině „Tvrdá práce přináší úspěch“ nad postelí Arizonské pěnice Tornádo Lou. Limonádový Joe kombinuje skvělé herecké obsazení plné největších českých hereckých hvězd, výbornou režii a pověstnou práci českých kaskadérů. Ve skutečnosti to byli sportovci, kteří neznali napodobování a filmový bar při natáčení hospodské rvačky naprosto zničili. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Komedie

Režie: Oldřich Lipský

Hrají: Karel Fiala, Rudolf Deyl, Miloš Kopecký, Květa Fialová, Olga Schoberová, Bohuš Záhorský, Josef Hlinomaz, Waldemar Matuška, Karel Effa

Původ a premiéra: Česko, 1964

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo), O2TV, Prima Plus

Pokračování 21 / 31 3:10 Vlak do Yumy Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben Wade se svou bandou zločinců a vrahů přepadnou poštovní dostavník. Bez milosti postřílejí všechny členy doprovodu a uloupí velkou sumu peněz. Jenže každý jednou udělá chybu a obávaný vůdce bandy Wade je zatčen. Rančer a veterán z občanské války Dan Evans má dluh, který není schopen splatit, proto se přidává k eskortě dobrovolníků, která Wadea musí živého dopravit k soudu v Yumě. S Wadeovými zkušenostmi a bandou nelítostných zabijáků v zádech se transport stává drsným a téměř nesplnitelným úkolem. Film ukazuje, že dobro a zlo nejsou vždy černobílé. Obě postavy procházejí osobními zkouškami, které testují jejich hodnoty. Zaměřuje se na hodnoty jako čest, odvaha a obětavost, přičemž se nevyhýbá ani zobrazení brutality divokého Západu. Jde o moderní, svižnější remake slavného westernu z roku 1957, který byl pomalejší a více se soustředil na psychologii a morální dilemata. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Westerny

Původní název: 3:10 to Yuma

Režie: James Mangold

Hrají: Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lerman, Dallas Roberts, Peter Fonda, Gretchen Mol, Ben Foster, Alan Tudyk, Vinessa Shaw, Lennie Loftin

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 122 minut 3:10 Vlak do Yumy: recenze filmu Kde si film můžete pustit: iVysílání (titulky), O2TV (dabing), KoukeYTe (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků), SledovaniTV (bez dabingu a titulků), Stream (bez dabingu a titulků)

Pokračování 22 / 31 Pat Garrett a Billy Kid Legendární western zachycuje příběh dvou slavných pistolníků Divokého západu, Patricka Floyda Garretta (1850–1908) a Henryho McCartyho (1859–1881), který mj. vystupoval i pod jménem Billy Kid. Dřívější komplicové ve zločinu teď proti sobě stojí na opačných stranách zákona: Pat Garrett působí jako šerif a má za úkol dopadnout Billyho a jeho bandu. V těžké zkoušce vzájemného vztahu jsou oba muži neústupní. Film se ve své době stal kontroverzním kvůli své brutalitě a realistickému zobrazení násilí. Dnes je ale považován za kultovní western, který redefinoval žánr a zanechal silný dojem svou filozofií a psychologickými podtóny. Silnou atmosféru a hluboký emocionální náboj dodává hudba Boba Dylana, který pro film složil některé skladby. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Westerny

Původní název: Pat Garrett & Billy the Kid

Režie: Sam Peckinpah

Hrají: James Coburn, Kris Kristofferson, Richard Jaeckel, Katy Jurado, Chill Wills, Barry Sullivan, Jason Robards, Bob Dylan, R.G. Armstrong, Luke Askew

Původ a premiéra: USA, 1973

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (dabing)

Pokračování 23 / 31 Pravá a levá ruka ďábla Joea Trinityho přezdívají pro umění zacházet s revolverem Pravá ruka ďábla. Přichází do městečka, kde je jeho bratr Bambino – Levá ruka ďábla – šerifem. Pravda, šerifem falešným, protože toho pravého postřelil, a tak ho zastupuje, než přijdou jeho komplici, aby připravili loupež. Místo toho se však bratři musí postavit na stranu zákona a chránit osadníky před nenasytným vlastníkem půdy a stáda koní Harrimanem. V jednom z nejlepších odlehčených spaghetti westernů hraje oblíbená dvojice Terence Hill a Bud Spencer. Díky originální atmosféře se zařadil mezi kultovní a odstartoval éru westernových komedií. Hudbu z tohoto filmu použil později Tarantino ve svém westernu Nespoutaný Django. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Westerny

Původní název: Lo chiamavano Trinita...

Režie: Enzo Barboni

Hrají: Terence Hill, Bud Spencer, Dan Sturkie, Elena Pedemonte, Farley Granger, Ezio Marano, Michele Cimarosa, Thomas Rudy, Luigi Bonos, Luciano Rossi

Původ a premiéra: Itálie, 1970

Délka: 106 minut Kde si film můžete pustit: Prima Plus (bez dabingu a titulků), Vapet (YouTube) (dabing)

Pokračování 24 / 31 Opravdová kuráž Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Mladá dívka Mattie se po smrti svého otce vydává na cestu za pomstou. Otce zabil zločinec Tom Chaney, a Mattie se rozhodne najít vraha. Najme si starého, tvrdého šerifa, známého svou neochvějnou odvahu a nelegálními metodami. Společně s ním a texaským maršálem LaBoeufa se vydává do divoké krajiny na lov Chaneyho. Moderní pojetí klasického westernu nabízí realistické zobrazení divokého západu a zkoumá témata odvahy a morálních dilemat. Byl nominován na deset Oscarů. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Westerny

Původní název: True Grit

Režie: Joel Coen, Ethan Coen

Hrají: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin, Barry Pepper, Domhnall Gleeson, Jarlath Conroy, Bruce Green, Roy Lee Jones, Paul Rae

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 110 minut Opravdová kuráž: recenze filmu Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků), Google Play (titulky), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 25 / 31 Psanec Josey Wales Psanec Josey se ocitá na útěku, pronásledován hrstkou vrahů, když pomstí brutální vraždu své rodiny. Rád by putoval sám, ale připojuje se k němu skupina vyvrženců a Wales nedokáže svou podivnou náhradní rodinu nechat bez ochrany. Fillm se vyznačuje silnou atmosférou a realistickým pohledem na divoký Západ, který není jen plný dobrodružství, ale i morálních dilemat a lidských slabostí. Eastwoodovo ztvárnění Joseyho Walese se stalo jedním z nejikoničtějších v historii westernů. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Westerny

Původní název: The Outlaw Josey Wales

Režie: Clint Eastwood

Hrají: Clint Eastwood, Chief Dan George, Sondra Locke, Bill McKinney, John Vernon, Paula Trueman, Sam Bottoms, Geraldine Keams, Woodrow Parfrey, Joyce Jameson

Původ a premiéra: USA, 1976

Délka: 135 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 26 / 31 Osm hrozných V horské chatě zůstane uvězněných osm pistolníků a jedna hledaná uprchlice. Na její hlavu je vypsaná vysoká odměna. Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm pocestných začíná tušit, že všichni se do města asi nedostanou. Drsný western natočil Quentin Tarantino dle svého scénáře. Jako ve všech jeho filmech se i zde dočkáte výborných dialogů, hereckých výkonů a nečekaných konců jednotlivých postav. Hudbu napsal Ennio Morricone. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Drama

Původní název: The Hateful Eight

Režie: Quentin Tarantino

Hrají: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, James Parks, Dana Gourrier

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 188 minut Osm hrozných: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Oneplay (Voyo) (dabing), O2TV (dabing)

Pokračování 27 / 31 Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem Jesseho Jamese zná v Americe na sklonku 19. století každý. Je to nejznámější zločinec v zemi, kterého pronásleduje zákon v deseti státech. Je také největším hrdinou země, veřejností oslavovaným jako Robin Hood. Ale Robert Ford? Toho nikdo nezná. Zatím ne. Jenže ambiciózní devatenáctiletý mladík to chce změnit. Spřátelí se s Jessem, jezdí s jeho bandou. A pokud to Fordovi nepřinese slávu, najde si jiný způsob. Western se vymyká svým pojetím, když místo akčních přestřelek využívá pomalé, meditativní tempo, zaměřené na psychologii postav. Herecké výkony jsou výjimečné – Brad Pitt ztvárňuje Jesseho Jamese jako charismatického, ale nevyzpytatelného muže, zatímco Casey Affleck z Roberta Forda dělá nejistého, rozpolceného antihrdinu. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Westerny

Původní název: The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 160 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 28 / 31 Kosti a skalp Městečko Bright Hope vytrhávají z jeho ospalosti pouze občasná loupežná přepadení. Tuto „idylu" ovšem velice rázně utnou příslušníci indiánského kmene, kteří unesou půvabnou Samanthu. Nejedná se totiž o kmen tradiční, nýbrž... kanibalský. A také notně vyhládlý. Čtveřice mužů v čele s šerifem Franklinem Huntem se vydává na záchranou výpravu. Krutost jejich protivníků je však mnohem větší, než si kdo dokázal představit. Drsný a přímočarý hororový western stál jen 1,8 milionů dolarů a byl natočen za 21 dní. Vedle šerifa v podání skvělého Kurta Russella uvidíte další známé herecké tváře. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Westerny

Původní název: Bone Tomahawk

Režie: S. Craig Zahler

Hrají: Kurt Russell, Richard Jenkins, Matthew Fox, Lili Simmons, Sean Young, Patrick Wilson, Geno Segers, David Arquette, Kathryn Morris, Sid Haig

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (Voyo) (bez dabingu a titulků), Canal Plus (dabing), Google Play (titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), KVIFF TV (titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 29 / 31 Pro hrst dolarů Bezejmenný muž přichází do mexické vesnice, rozdělené válkou mezi dvěma znepřátelenými gangy. Chytrý a bezohledný pistolník využívá situace ve svůj prospěch a začne hrát obě strany proti sobě. Jeho motivací jsou nejen peníze, ale také touha po spravedlnosti – snaží se pomoci ženě držené jako rukojmí. Tento film změnil westernový žánr. Leoneho syrová režie, nezapomenutelné dlouhé záběry, nekompromisní brutalita a ikonická hudba Ennia Morriconeho vytvořily jedinečný vizuální i zvukový styl. Clint Eastwood zde představil svou slavnou roli „muže beze jména“, tichého, chladnokrevného hrdiny, který se spoléhá na svůj důvtip. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Westerny

Původní název: A Fistful of Dollars

Režie: Sergio Leone

Hrají: Clint Eastwood, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy, José Calvo, Gian Maria Volonté, Sieghardt Rupp, Antonio Prieto, Margarita Lozano, Bruno Carotenuto, Benito Stefanelli

Původ a premiéra: Itálie, 1964

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků)

Pokračování 30 / 31 Johnny Guitar Silná a nezávislá žena Vienna vlastní salon na Divokém západě a čelí nepřátelství místních obyvatel – ale především nenávisti rančerky Emmy Small, která chce svoji sokyni za každou cenu zlikvidovat. Když se do města vrací Johnny Guitar, bývalý milenec Vienny, zaplete se do jejího boje proti místním rančerům a zástupcům zákona. Johny Guitar je jeden z nejvýraznějších a nejneobvyklejších westernů své doby. Místo tradičního mužského hrdiny se soustředí na silnou ženskou postavu, což bylo v 50. letech velmi netypické. Ačkoliv byl při uvedení přijat rozporuplně, dnes je považován za kultovní klasiku a jeden z nejdůležitějších westernů vůbec. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Westerny

Režie: Nicholas Ray

Hrají: Joan Crawford, Sterling Hayden, Hiroki Narimiya, Akira Emoto, Ernest Borgnine, John Carradine, Scott Brady, Teruyuki Kagawa, Royal Dano, Frank Ferguson

Původ a premiéra: USA, 1954

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků)

Pokračování 31 / 31 Mrtvý muž Bill Blake putuje někdy v druhé polovině 19. století k západním hranicím Ameriky. Po sérii nešťastných událostí se z něj stává psanec na útěku, těžce zraněný a pronásledovaný lovci odměn. Na své cestě se setkává s tajemným indiánem. Společně se vydávají na cestu, která se mění v podivnou spirituální pouť mezi životem a smrtí, realitou a snem. Tento „antiwestern“ záměrně bourá tradiční žánrová pravidla. Místo hrdinských činů a epických soubojů nabízí meditativní tempo, minimalistický příběh a filozofické podtóny. Je jedním z nejvýraznějších filmů 90. let, bývá interpretován jako alegorie na smrt, osamění a kulturní střet mezi původními obyvateli Ameriky a evropskými osadníky. O soundtrack se postaral Neil Young. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Westerny

Původní název: Dead Man

Režie: Jim Jarmusch

Hrají: Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover, Lance Henriksen, Michael Wincott, Eugene Byrd, John Hurt, Robert Mitchum, Iggy Pop, Gabriel Byrne

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: DaFilms (bez dabingu a titulků), KVIFF TV (titulky)

