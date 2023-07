HomePod za dosud nejnižší cenu. Druhá generace chytrého reproduktoru stojí 7990 Kč

Apple u nás HomePody kvůli chybějící české Siri ani neprodává, e-shopy se ale spoléhají na vlastní distribuci. Kvůli ní jsou však ceny trochu vyšší, než by se slušelo, a zároveň nebývají moc často ve slevách.

Na Smarty.cz ale dnes srazili o tisícovku cenu letos uvedeného HomePodu druhé generace. Stojí 7990 Kč. Levněji zatím nebyl, byť předchozí generace už okolo sedmi tisíc stála také.

Ta druhá má trochu přepracovaný design, jiné reproduktory (a je jich méně), ale zní pořád stejně. Uvnitř ale najdeme novější čip S7 známý z Watch Series 7 a s ním i nové funkce. Předně jde o UWB pro lokalizací iPhonů. AirPodů a AirTagů. HomePod si také rozumí s IoT sítí Thread a protokolem Matter. Sám navíc do chytré domácnosti přispěje i tím, že obsahuje teploměr a vlhkoměr. Do toho umí také rozpoznávat sirény z hlásičů CO a detektorů kouře.