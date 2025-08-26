Něco jako Sony, ale desetkrát levnější. Chválená alzácká sluchátka s ANC teď stojí pouze 765 Kč

Na první pohled trochu připomínají oblíbená bezdrátová náhlavní sluchátka řady Sony WH-1000XM, avšak stojí pouze zlomek ceny. AlzaPower Mesa ANC teď v bílé barvě stojí jen 765 Kč, v černé jsou za 1043 Kč. V obou případech jde o historicky nejnižší ceny.
Akce platí jen pro členy programu AlzaPlus+ a pro nákup v mobilní aplikaci. I měsíční účet za 59 Kč se však vyplatí, protože vám to pokryje náklady na dopravu do boxu či výdejní místo. A díky slevě můžete na sluchátkách ušetřit několik stovek.
Mesa ANC používají uzavřenou konstrukci a 40mm měniče. Jsou skládací (v balení je i pytlík) a voděodolné se stupněm krytí IPX4, takže snesou menší déšť nebo pot při sportování. Na běhání ale se svými 260 gramy úplně nejsou.
Sluchátka obsahují Bluetooth 5.4 včetně funkce multipoint pro přepínání mezi dvěma spárovanými zařízeními a podporují kodeky SBC a AAC. Připojit se dají ale také 3,5mm jackem k analogovým zvukovým vstupům. Na jedno nabití vydrží hrát až 55 hodin, doplnit energii přes USB-C trvá dvě hodiny.
Jak už je z názvu patrné, Mesa ANC nabídnou také funkci pro aktivní potlačení hluku. Kromě standardního mikrofonu pro volání sluchátka obsahují ještě dva další, které snímají okolí a invertovaný zvuk pustí dovnitř, čímž ruchy z okolí částečně zmizí. Technologie nebude na takové úrovni, jako to předvádí právě Sony, Bose, Sennheiser a další špičky v oboru, ale dle uživatelských recenzí je použitelná. AlzaPower nabízí také transparentní režim, který naopak zvuky zvenčí propustí.
Alza si sluchátka samozřejmě nevyrábí sama, jen rebranduje čínské OEM produkty. Mesa ANC jsou tak hardwarově stejná jako původní QCY H3 ANC, které však na AliExpressu stojí 786 Kč. AlzaPower tak vyjdou o fous výhodněji, máte rychlejší dopravu a dvouletou záruku. Totožná jsou také sluchátka Lamax NoiseComfort2 ANC, která v českých obchodech stojí od 1099 Kč.
Mesa ANC v Alze sbírají pochvalné recenze s průměrnou známkou 4,7/5. Uživatelům se líbí design i zvuk, ale někteří nejsou spokojení se slabším ANC, koženkové náušníky nebo třeba chybějící aplikaci pro ekvalizér.
Za nákup, který uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.