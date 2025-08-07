Nejlevnější OLED TV široko daleko. Tato LG má 48", 120 Hz a stojí jen 15 990 Kč

Loňský televizor LG OLED48B46 se teď objevil v pěkných výprodejích. Planeo jej prodává za 15 990 Kč se slevovým kódem elektrodny20. Stejně stojí také v LG Storu nebo Exasoftu. Při uvedení byl o sedm tisíc dražší. A momentálně neseženete žádný jiný OLED výhodněji.
Jde o základní béčkovou řadu, ale ta se v průběhu let u LG hodně zlepšila. TV obsahuje 48" OLED panel s rozlišením 3840 × 2160 px a frekvencí 120 Hz, takže uspokojí filmové diváky i hráče. Jas v SDR dosahuje ža 400 nitů, v HDR pak 700 nitů. Zde právě vyšší řady nebo novější modely dosahují vyšších hodnot, ale při sledování večer vás ani LG B4 nebude výrazně limitovat.
Televizor podporuje HDR v Dolby Vision, HDR10+ a HLG. Samozřejmě běží na Smart TV platformě webOS, takže má k dispozici všechny hlavní streamovací služby, k tomu nabízí i Apple AirPlay 2. Také obsahuje všechny důležité televizní přijímače. Integrované stereo reproduktory s výkonem 2 × 10 W umí vykouzlit i prostorový zvuk, avšak u základní řady nečekejte ten nejlepší možný poslech.
Potěší široké možnosti připojení. LG nasadilo čtyři plnohodnotné konektory HDMI 2.1 s podporou VRR, ALLM a HDMI-CEC. Na jednom je rovněž eARC. K síti se připojí pomocí Ethernetu nebo Wi-Fi 5, na palubě je také Bluetooth 5.1. Zvuk lze kromě HDMI vyvést ještě prostřednictvím optického výstupu S/PDIF. Vzadu najdeme též dvojici USB.
Pokud nepotřebujete nebo si nemůžete dovolit větší úhlopříčku, tak za 16 tisíc není co řešit. Konkurenční televizory v dané cenové hladině nabídnou nanejvýš QLED s miniLED podsvícením. Budou jasnější, ale jejich černá nebude tak hluboká. A protože jde o LCD, tak hráče čeká horší odezva.
Přes WhatsApp vás upozorníme na novou slevu
Slevové akce někdy netrvají dlouho nebo obchody mohou mít jen malé množství zlevněných produktů. Než se k článku dostanete, může být pozdě.
Hlídač slev má ale svůj kanál v komunikátoru WhatsApp. Klikněte na odkaz, otevře se v aplikaci. Jakmile vydáme článek o slevě, hned na WhatsApp pošleme zprávu. O akci se tak dozvíte v době, kdy je ještě stoprocentně platná.
WhatsApp má ale u kanálů vypnuté upozornění na nové zprávy. Musíte to změnit sami přes ikonu zvonku v pravém horním rohu aplikace.
Nezapomeňte si u kanálu nastavit upozornění, viz žluté šipky
Našli jste sami zajímavou slevu? Napište nám o ní.
Za nákup, který uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.
Nový televizor vybírejte pečlivě. Kolik do něj chcete investovat, na jaké ceně začínají kvalitní modely? Jaká bude nejvhodnější úhlopříčka, rozlišení a jaký typ zobrazovacího panelu? Určitě si přečtěte návod Jak dobře koupit televizor.
Doporučujeme také redakční výběry televizorů: