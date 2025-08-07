Živě Premium
Nejlevnější OLED TV široko daleko. Tato LG má 48", 120 Hz a stojí jen 15 990 Kč | Zdroj: LG

Zdroj: LG

Nejlevnější OLED TV široko daleko. Tato LG má 48", 120 Hz a stojí jen 15 990 Kč

Lukáš Václavík
7. srpna 2025
  • Loňské LG OLED48B46 se nyní prodává v akci za 15 990 Kč.
  • Má 48" OLED s rozlišením 4K, HDR a 120 Hz, takže se hodí na filmy i hry.
  • Běží na webOS, takže si můžete stáhnout všechny myslitelné streamovací aplikace.

Loňský televizor LG OLED48B46 se teď objevil v pěkných výprodejích. Planeo jej prodává za 15 990 Kč se slevovým kódem elektrodny20. Stejně stojí také v LG Storu nebo Exasoftu. Při uvedení byl o sedm tisíc dražší. A momentálně neseženete žádný jiný OLED výhodněji.

Jde o základní béčkovou řadu, ale ta se v průběhu let u LG hodně zlepšila. TV obsahuje 48" OLED panel s rozlišením 3840 × 2160 px a frekvencí 120 Hz, takže uspokojí filmové diváky i hráče. Jas v SDR dosahuje ža 400 nitů, v HDR pak 700 nitů. Zde právě vyšší řady nebo novější modely dosahují vyšších hodnot, ale při sledování večer vás ani LG B4 nebude výrazně limitovat.

Televizor podporuje HDR v Dolby Vision, HDR10+ a HLG. Samozřejmě běží na Smart TV platformě webOS, takže má k dispozici všechny hlavní streamovací služby, k tomu nabízí i Apple AirPlay 2. Také obsahuje všechny důležité televizní přijímače. Integrované stereo reproduktory s výkonem 2 × 10 W umí vykouzlit i prostorový zvuk, avšak u základní řady nečekejte ten nejlepší možný poslech.

Potěší široké možnosti připojení. LG nasadilo čtyři plnohodnotné konektory HDMI 2.1 s podporou VRR, ALLM a HDMI-CEC. Na jednom je rovněž eARC. K síti se připojí pomocí Ethernetu nebo Wi-Fi 5, na palubě je také Bluetooth 5.1. Zvuk lze kromě HDMI vyvést ještě prostřednictvím optického výstupu S/PDIF. Vzadu najdeme též dvojici USB.

Pokud nepotřebujete nebo si nemůžete dovolit větší úhlopříčku, tak za 16 tisíc není co řešit. Konkurenční televizory v dané cenové hladině nabídnou nanejvýš QLED s miniLED podsvícením. Budou jasnější, ale jejich černá nebude tak hluboká. A protože jde o LCD, tak hráče čeká horší odezva.

