Výborný 55" televizor LG OLED C4 pořídíte už pod 27 tisíc. Hráči ocení čtyři HDMI 2.1 a 144 Hz

OLED televizory od LG řady C patří už roky mezi modely s nejlepším poměrem cena/výkon, pokud se týče výbavy i celkové kvality obrazu. Aktuální řada C4 není výjimkou. Pokud chcete to nejlepší, tak se ale zaměřte na úhlopříčky od 55" výše, které na rozdíl od menších velikostí s technologií EVO jsou osazeny jasnějšími panely řady EX. Aktuálně se právě televizor LG OLED55C44 dá pořídit nejvýhodněji za několik měsíců, v několika obchodech díky slevě cena klesla už pod 27 tisíc korun (například na Alza.cz s účtem AlzaPlus+).

LG OLED55 řady C se podle testu na Rtings pyšní skvělým obrazem, rychlou odezvou i nízkým input lagem (4,6 ms při 4K/144 Hz) – kvůli těmto svým vlastnostem jde o excelentní herní televizor. Ale samozřejmě je doporučován i na sledování filmů a seriálů. Celou bílou plochu rozsvítí téměř na 200 nitů, ve špičkách v HDR na 10 % plochy jas přesáhne 900 nitů. Za zmínku stojí mimořádně přesné tovární nastavení filmového režimu, kdy po vybalení máte i bez dodatečné kalibrace dE pod 2. Potěší i velmi kvalitní antireflexní povrchová úprava.

Maximální frekvence panelu je 144 Hz, podporuje 10bitové barvy i HDR (Dolby Vision, HDR10 Pro, HLG). OLED panel s úhlopříčkou 55" a rozlišením 3840 × 2160 px si můžete představit jako matici čtyř Full HD monitorů. Potěší fakt, že všechny čtyři dostupné HDMI 2.1 zvládnou funkce VRR i ALLM, také podporují HDR10 u her. Ta první znamená variabilní snímkovou frekvenci 40–144 Hz, což se bude hodit u her a filmů, aby se necukaly nebo se u nich netrhal obraz, když nebude stačit výkon. A druhá zase zajistí krátkou odezvu, což je klíčové pro hraní a práci. Televizoru nechybí certifikace AMD FreeSync ani Nvidia G-Sync Compatible, je plně kompatibilní s herními konzolemi PS5 a Xbox Series X/S.

Výborný televizor LG OLED42C4 má samozřejmě všechny potřebné tunery, docela použitelné reproduktory, rychlý a přehledný systém webOS s hromadou aplikací a praktický dálkový ovladač. Společnost LG navíc loni změnila strategii a zaručuje průběžné aktualizace systému následujících 7 let.

