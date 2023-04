Amazon Prime a 25 nejoblíbenějších filmů a seriálů v dubnu 2023. Pán prstenů, Star Trek, Clarkson…

Jsou hluční a roztrhaní, jsou to ztroskotanci, kteří se stali nájemnými žoldáky. Vox Machina se více zajímá o snadné peníze a levné pivo než o skutečnou ochranu říše. Když však království ohrožuje zlo, tato hlučná parta si uvědomí, že jsou jediní, kdo je schopen obnovit spravedlnost. To, co začalo jako obyčejná výplata, je nyní příběhem o původu nejnovějších hrdinů Exandrie.

V osobě autora předlohy, scenáristy, režiséra i hlavního hereckého představitele se tu sešla jména, která vzbuzovala velké naděje, co se týče výsledku a o to větší zklamání z něj panuje.

Film natočený podle bestselleru New York Times sleduje příběh kultovní kapely ze 70. let, v jejímž čele stáli dva znepřátelení, ale charismatičtí zpěváci Daisy Jones a Billy Dunne. Jejich komplikované hudební partnerství, které spojovala osobní a umělecká chemie, katapultovalo kapelu z bezvýznamnosti k neuvěřitelné slávě. Po vyprodaném koncertu na chicagském Soldier Field však náhle ukončili svou činnost. Nyní, po desetiletích, se členové kapely dohodli, že odhalí pravdu.

Co kdyby nejznámější superhrdinové byli jen bandou zkorumpovaných násilníků? Kdo by je zastavil? Jedině parta všehoschopných chlápků, Banda je skupina lidí, kteří na namyšlené arogantní superhrdiny dohlíží a kterým vadí, že jejich zločiny jsou v rámci marketingového mediální obrazu zametány pod koberec.

6. Clarksonova farma

Jeremyho Clarksona (ano, toho z The Grand Tour) sledujete při jeho nejnovějším dobrodružství, kterým je farmaření. Muž, který několikrát prohlásil, že je alergický na manuální práci, se pustí do té nejnáročnější činnosti, jaká existuje. Co by se mohlo pokazit?

Připojte se k Jeremymu a jeho partě zemědělských spolupracovníků, kteří čelí nepřízni počasí, neposlušným zvířatům, nereagujícím plodinám a nečekané pandemii. Toto je Jeremy Clarkson, jak jste ho ještě neviděli.

Hodnocení IMDb: 93 %

Žánr: Dokumenty

Původní název: Clarkson's Farm

Režie: Gavin Whitehead

Hrají: Jeremy Clarkson

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 48 minut

Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)