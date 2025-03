Amazon Prime a 30 nejoblíbenějších filmů a seriálů. Na co se Češi v březnu 2025 nejvíc dívají

1 / 30



30. Gen V Spin-off seriálu Banda nás zavádí na jedinou americkou vysokou školu pro superhrdiny. Mladí, talentovaní studenti si uvědomují, že jejich schopnosti jim nebyly dány od Boha, ale jsou důsledkem látky V, která byla vpravena do jejich těl. V soutěživém prostředí zkoumají své morální i fyzické hranice. Když se začnou odhalovat temná tajemství školy, mladí hrdinové čelí složitým morálním dilematům a otázkám o tom, co opravdu znamená být hrdinou. Musí se rozhodnout, zda se stanou strážci dobra v tradičním slova smyslu. Anebo zda objeví nový způsob, jak definovat hrdinství v komplikovaném světě, kde hranice mezi dobrem a zlem nejsou tak jasné, jak se dříve zdálo. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 39 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 4 / 30 27. Pán prstenů: Společenstvo Prstenu Lidé, elfové, trpaslíci a hobiti se musí spojit, aby společně zničili mocný prsten, pomocí kterého chce zlý čaroděj zotročit celou Středozemi. Hlavním hrdinou je hobit Frodo Pytlík, který se ve své vlastní domovině zvané Středozemě dostal do samotného centra bitvy mytických proporcí. Bude muset během svého putování prokázat, že moc přátelství a individuální odvahy dokáže úspěšně čelit i těm nejničivějším silám temnoty. Frodo od příbuzného Bilba získá magický prsten, který ho postaví do souboje se silami zla reprezentovanými krutovládcem Sauronem. Ten touží prsten za každou cenu získat, protože je pro něj zdrojem neomezené moci. Hodnocení Kinobox.cz: 91 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Režie: Peter Jackson

Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Bean, Christopher Lee, Billy Boyd, Dominic Monaghan

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 178 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), Apple TV+ (titulky), Rakuten (titulky)

Pokračování 5 / 30 26. Kalendářový vrah Julius má noční směnu na bezpečnostní telefonní lince. Očekává poklidný večer, jenže přijme hovor od Klary, zoufalé mladé matky, která tvrdí, že dnes zemře. Nechvalně známý Kalendářní vrah jí dal volbu - buď zabije svého manžela, nebo ji samotnou stihne smrt. Klara se ocitá v děsivém časovém presu a Julius se stává její poslední nadějí na přežití. Hodnocení Kinobox.cz: 56 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Calendar Killer

Režie: Adolfo Kolmerer

Hrají: Luise Heyer, Sabin Tambrea, Friedrich Mücke, Rainer Bock, Andreas Döhler, Dennenesch Zoudé, Isabel Thierauch, Kristin Suckow, Romy Miesner, Shadi Eck

Původ a premiéra: Německo, 2025

Délka: 94 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 6 / 30 25. Ropná plošina Posádka ropné plošiny Kinloch Bravo, kotvící ve vodách Severního moře, se chystá vrátit na pevninu, když ji náhle obklopí tajemná a všepronikající mlha. Najednou jsou zcela odříznuti od jakékoli komunikace s vnějším světem. Situace se dramaticky zhoršuje, když plošinou začnou otřásat mohutné záchvěvy a posádka se snaží odhalit jejich příčinu. Vážná nehoda k tomu zpochybní vzájemnou důvěru mezi členy týmu. Vědec na palubě po prozkoumání spor nalezených v mlze vysloví děsivou teorii… Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Rig

Hrají: Emily Hampshire, Iain Glen, Martin Compston, Mark Bonnar, Molly Vevers, Stuart McQuarrie, Abraham Popoola, Emun Elliott, Calvin Demba, Richard Pepple

Původ a premiéra: Velká Británie, 2023

Délka: 48 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 7 / 30 24. Shrek Shrek, zelený obr s tykadly mimozemšťanů, žije sice docela sám ale šťastně ve svém domku na samotě u lesa až do chvíle, kdy je doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových postaviček. Byly vyhoštěny z království nevzhledného a zakyslého Lorda Farquaada. Ve snaze zjednat pořádek a hlavně vrátit klid do svého příbytku Shrek Farquaadovi slíbí, že vysvobodí ze zajetí obávaného draka krásnou princeznu Fionu a přivede mu ji, aby se stala jeho ženou. S pomocí mazaného oslíka, ochotného pro Shreka udělat cokoli, jen ne aspoň na okamžik zmlknout, obr svůj slib splní. Jenže pak se to nějak podivně zamotá, zaplete a zkomplikuje. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Animované filmy

Režie: Andrew Adamson, Vicky Jenson

Hrají: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow, Vincent Cassel, Peter Dennis, Clive Pearse, Jim Cummings, Bobby Block, Chris Miller

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), Netflix (dabing a titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), Apple TV+ (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 8 / 30 23. Ve službě Krimi seriál nás zavede přímo do policejního vozu v ulicích kalifornského Long Beach. Sleduje školitelku Traci a nováčka Alexe při řešení každodenních nouzových situací. Dvojice policistů reaguje na incidenty, snaží se být co nejlepšími strážci zákona, a zároveň se vyrovnává s tragickou ztrátou kolegy. Seriál přináší napínavý pohled do života policistů, zkoumá psychologické dopady této stresující profese. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: On Call

Hrají: Troian Bellisario, Brandon Larracuente, Lori Loughlin, Eriq La Salle, Mathew Trent Hunnicutt, Rich Ting, Rich Ceraulo Ko, Mac Brandt, Rafael Cabrera

Původ a premiéra: USA, 2025 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 9 / 30 22. Pět rande Fotografka Pia na tom není finančně nejlépe, ve svém londýnském portrétním studiu sotva zvládá platit účty. Na zásnubní oslavě její sestry jí duchovní guru předpoví, že svou životní lásku potká mezi příštími pěti schůzkami. S blížící se sestřinou svatbou a rodinou, která horlivě dohazuje potenciální partnery, se Pia vydává na cestu za láskou plnou komických i dojemných setkání. Situace se zkomplikuje, když se znovu objeví její bývalý přítel. Hodnocení Kinobox.cz: 55 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Picture This

Režie: Prarthana Mohan

Hrají: Simone Ashley, Hero Fiennes Tiffin, Phil Dunster, Nikesh Patel, Anoushka Chadha, Sindhu Vee, Eben Figueiredo, Sophia LaPorta, Cordelia Bugeja, Adil Ray

Původ a premiéra: Velká Británie, 2025

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 10 / 30 21. Léto, kdy jsem zkrásněla Belly s rodinou jezdí každý rok na letní byt na ostrově Cousins. Každé léto je stejné, o jejích šestnáctinách se ale všechno změní. Vznikne milostný trojúhelník mezi jednou dívkou a dvěma bratry. Příběh o první lásce, prvním zlomeném srdci a kouzlu jednoho dokonalého léta. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Romantické seriály

Původní název: The Summer I Turned Pretty

Hrají: Lola Tung, Christopher Briney, Jackie Chung, Gavin Casalegno, Rachel Blanchard, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 59 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 11 / 30 20. Kolo času V moderním filmovém ztvárnění světa plného magie, ke které ale mají přístup jen vyvolení, se setkáme s mocnou čarodějkou Moiraine. Tato členka vlivné organizace Aes Sedai má před sebou nelehký úkol. Spolu s pěti mladými muži a ženami vyráží na napínavou cestu světem, aby našla mystickou postavu Draka Znovuzrozeného, reinkarnaci mocného jedince z proroctví. Má sílu buď zachránit, nebo zničit celé lidstvo. Film je natočen na motivy knižní série Roberta Jordana. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: The Wheel of Time

Hrají: Rosamund Pike, Barney Harris, Josha Stradowski, Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Madden, Michael McElhatton, Marcus Rutherford, Dónal Finn, Ceara Coveney

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 70 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 12 / 30 19. Dům Davidův Seriál zasazený do Izraele kolem roku 1000 před naším letopočtem sleduje příběh biblické postavy Davida, který se z obyčejného pastýře stává nejoslavovanějším králem Izraele. Davidova cesta ke koruně je plná výzev spojených s jeho vírou a vztahy, včetně ikonických momentů, jako je souboj se lvem. Vše vrcholí dramatickým střetem s filištínským obrem Goliášem, zatímco David balancuje mezi láskou, násilím a dvorskými intrikami v blízkosti muže, jehož má jednoho dne nahradit. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Drama seriály

Původní název: House of David

Hrají: Michael Iskander, Ali Suliman, Ayelet Zurer, Alexander Uloom, Stephen Lang, Martyn Ford

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 13 / 30 18. Tiché znamení Mladá servírka Frida z Los Angeles se na charitativním večírku seznámí s technologickým miliardářem Slaterem Kingem. Přeskočí mezi nimi jiskra a Slater ji pozve na vysněnou dovolenou na svůj soukromý ostrov. Spolu s jeho přáteli si užívají ráj na zemi a nikdo nechce, aby tohle dobrodružství skončilo. Idylka však nemá dlouhého trvání. Frida si začne všímat podivných věcí, na tomto místě není něco v pořádku. Pokud chce z téhle nebezpečné party vyváznout živá, musí odhalit znepokojivou pravdu skrývající se za zdánlivě dokonalou fasádou ostrova. Hodnocení Kinobox.cz: 62 % Žánr: Thrillery

Původní název: Blink Twice

Režie: Zoë Kravitz

Hrají: Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat, Christian Slater, Simon Rex, Adria Arjona, Haley Joel Osment, Liz Caribel Sierra, Levon Thurman-Hawke, Trew Mullen

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 14 / 30 17. Banda Co kdyby nejznámější superhrdinové byli jen bandou zkorumpovaných násilníků? Kdo by je zastavil? Jedině parta všehoschopných chlápků, Banda je skupina lidí, kteří na namyšlené arogantní superhrdiny dohlíží a kterým vadí, že jejich zločiny jsou v rámci marketingového mediální obrazu zametány pod koberec. The Boys (Banda) je syrový, brutální komiks, který je více než silně inspirován superhrdiny z DC světa. Za seriálem stojí Eric Kripke, Evan Goldberg a Seth Rogen, kteří se postarali, že brutální a krvavá komiksová předloha nebude uhlazována, či zpřístupněna dětem. Téma superhrdinů zde není černobílé, každý zde má svůj příběh i motivaci a vyloženě kladného hrdinu byste pohledali. Hodnocení Kinobox.cz: 92 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: The Boys

Hrají: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 15 / 30 16. Operace Poštmistr Britská armáda během 2. světové války naverbuje skupinu vycvičených vojáků k provedení mise proti nacistickým silám za nepřátelskými liniemi. Příběh o tajné britské organizaci Special Operations Executive, založené Winstonem Churchillem, ukazuje, jak jejich nekonvenční válečné metody pomohly změnit průběh války a daly vzniknout moderním černým operacím. Díky odvaze a dovednostem těchto speciálních jednotek se podařilo oslabit nacistický válečný stroj a podpořit spojenecké vítězství. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Režie: Guy Ritchie

Hrají: Henry Cavill, Alan Ritchson, Henry Golding, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Eiza González, Babs Olusanmokun, Til Schweiger, Henry Zaga, Danny Sapani

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), Google Play (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 16 / 30 15. Představa o tobě Čtyřicetiletá svobodná matka Solene se zaplete s čtyřiadvacetiletým Hayesem Campbellem, zpěvákem nejpopulárnější chlapecké kapely na světě. Jak se jejich bouřlivý románek rozvíjí, Hayesův status superhvězdy brzy přináší do jejich vztahu nečekané výzvy. Solene zjistí, že život v záři reflektorů může být náročnější, než si představovala. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Komedie

Původní název: The Idea of You

Režie: Michael Showalter

Hrají: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Meg Millidge, Cheech Manohar

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), Google Play (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 17 / 30 14. Vražda hrou Nájemný vrah zjistí, že má smrtelnou nemoc a rozhodne se vzít osud do vlastních rukou. Objedná si svoji vlastní vraždu. Situace se však dramaticky zkomplikuje, když zjistí, že diagnóza byla chybná a najatí zabijáci se navíc zaměřili i na jeho bývalou přítelkyni. Nyní musit čelit celé armádě bývalých kolegů, kteří ho chtějí zabít, a zároveň získat zpět lásku svého života, než bude pozdě. Hodnocení Kinobox.cz: 57 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Killer's Game

Režie: J.J. Perry

Hrají: Dave Bautista, Sofia Boutella, Terry Crews, Pom Klementieff, Ben Kingsley, Scott Adkins, Andrew Galloway, Shaina West, Lucy Cork, Daniel Bernhardt

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 18 / 30 13. Srdečně Vás zveme Když jsou dvě svatby omylem naplánovány na stejný den a stejné místo v malém rezortu na ostrově u pobřeží Georgie, musí svatebčané řešit nečekanou komplikaci. Rozhodnou se sdílet omezené prostory, což vede k chaotické bitvě, při kterém neberou ohledy na nic, kromě touhy zajistit svým blízkým dokonalý svatební den. Hodnocení Kinobox.cz: 51 % Žánr: Komedie

Původní název: You're Cordially Invited

Režie: Nicholas Stoller

Hrají: Reese Witherspoon, Will Ferrell, Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Celia Weston, Jimmy Tatro, Keyla Monterroso Mejia, Leanne Morgan, Krishna Sistla Ward, Stony Blyden

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 19 / 30 12. Řád Na severozápadě USA se šíří vlna násilných bankovních loupeží, přepadení obrněných vozů a bombových útoků. Zatímco policie tápe, agent FBI Terry Husk začíná tušit, že za útoky nestojí obyčejní zločinci. Vůdcem skupiny domácích teroristů je charismatický radikál, který chce financovat ozbrojené povstání proti americké vládě. Jak se napětí stupňuje a kriminalisté se snaží rozplést síť extremistických buněk, Husk se pouští do nebezpečné hry na kočku a myš s protivníkem, který je odhodlaný změnit běh dějin. Film, inspirovaný skutečnými událostmi, odkrývá temnou kapitolu americké historie, kde se ideologie a násilí spojily v jeden smrtící plán. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Order

Režie: Justin Kurzel

Hrají: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alison Oliver, Jurnee Smollett, Marc Maron, Odessa Young, Gordon Rix, Huxley Fisher, Jason Long

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 20 / 30 11. Maxton Hall: Svět mezi námi Ruby, bystrá stipendistka na soukromé škole Maxton Hall, se stane nechtěným svědkem tajemství. Arogantní dědic milionářského impéria, James Beaufort, se ji rozhodne umlčet, ale jejich ostré střety nečekaně zažehnou jiskru. Co začíná jako konflikt, se rychle promění v něco hlubšího a vášnivějšího. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Maxton Hall - The World Between Us

Hrají: Damian Hardung, Harriet Herbig-Matten, Sonja Weißer, Fedja van Huêt, Ben Felipe, Runa Greiner, Hyun Wanner, Martin Neuhaus, Andrea Guo, Justus Riesner

Původ a premiéra: Německo, 2024

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 21 / 30 10. Moje vina: Londýn Ella se zamiluje do bohatého britského podnikatele Williama a spolu s dcerou Noah se přestěhují z USA do Londýna. V novém domově se Noah seznámí s Williamovým synem Nickem, problémovým mladíkem, k němuž okamžitě pocítí silnou přitažlivost. Netuší však, že její odcizený otec byl propuštěn z vězení a začíná sledovat každý její krok. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: My Fault: London

Režie: Dani Girdwood, Charlotte Fassler

Hrají: Asha Banks, Matthew Broome, Eve Macklin, Ray Fearon, Enva Lewis, Jason Flemyng, Kerim Hassan, Sam Buchanan, Amelia Kenworthy, Harry Gilby

Původ a premiéra: Velká Británie, 2025

Délka: 121 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 22 / 30 9. Neporazitelný Mark Grayson je na první pohled obyčejný teenager, jen s jedním neobyčejným rozdílem – jeho otec je Omni-Man, nejsilnější superhrdina na Zemi. Krátce po Markových sedmnáctých narozeninách se u něj začnou projevovat vlastní superschopnosti, a tak nastupuje do učení u svého otce, aby se stal dalším z hrdinů. To, co se zdálo jako splněný sen, se však brzy změní v něco mnohem komplexnějšího a nebezpečnějšího, když šokující událost obrátí Markův svět naruby. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Animované seriály

Původní název: INVINCIBLE

Hrají: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 54 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 23 / 30 8. Red One Když unesou Santa Clause, známého pod kódovým označením Red One, Vánoce jsou v ohrožení. Šéf ochranky Severního pólu proto nemá na výběr – musí spojit síly s nechvalně proslulým lovcem odměn a vydat se na divokou honičku napříč světem. Co začíná jako akční mise na záchranu svátků, se mění v nečekanou buddy komedii plnou humoru, napětí a vánoční magie. Cestou oba hrdinové odhalují nejen tajemství za Santovým zmizením, ale i pravou podstatu svátečního ducha, který nespočívá v dárcích, ale v lidské soudržnosti, víře a naději. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Dobrodružné filmy

Režie: Jake Kasdan

Hrají: Dwayne Johnson, Chris Evans, J.K. Simmons, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel, Mary Elizabeth Ellis

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 124 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), Google Play (dabing a titulky), Apple TV+ (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 24 / 30 7. Tajný level Antologie animovaných příběhů přináší patnáct samostatných krátkých filmů zasazených do světů ikonických videoher. Odemyká vzrušující světy jak z milovaných herních klasik, tak z očekávaných nových titulů. Každá epizoda představuje unikátní pohled na populární herní univerza a slouží jako pocta hrám i jejich hráčům. Seriál popisuje známé tituly jako například Dungeons & Dragons, Sifu, Warhammer, Pac-Man nebo Spelunky. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Secret Level

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 14 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 26 / 30 5. Beast Games Ohromující počet soutěžících se pouští do nervydrásajících fyzických, mentálních a sociálních výzev v boji o historicky nejvyšší televizní výhru pěti milionů dolarů. V reality show žijí číslovaní účastníci v těsné blízkosti a každý týden musí prokázat svou sílu, důvtip a strategické myšlení, aby zůstali ve hře. Obří hromada peněz ležící uprostřed místnosti jim neustále připomíná, o co hrají. Kromě hlavní výhry organizátoři rozdávají i soukromý ostrov, luxusní Lamborghini a další miliony dolarů. Ale pouze jediný účastník odejde jako multimilionář. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Reality-show

Hrají: Jimmy Donaldson, Chandler Hallow, Karl Jacobs, Nolan Hansen, Tareq Salameh, Mack Hopkins

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 47 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 27 / 30 4. Jack Reacher Jacka Reachera zatknou za zločin, který nespáchal. Tím se však připlete do komplotu místní policie a politiků. Reacher je bývalý vojenský policista, který si dobrovolně vybral život nemajetného cestovatele po USA. Protože celý dosavadní život prožil na různých místech v zahraničí jako dítě vojáka, či později sám jako voják, tak po propuštění z armády se rozhodl procestovat a poznat svou vlast. První sezóna seriálu poměrně věrně zpracovává první knihu Jatka z roku 1997. Druhá sezóna vychází z knihy Volný pád (2008), příběh třetí sezóny popsala kniha Zásah (2003). Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Reacher

Hrají: Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Maria Sten, Chris Webster, Bruce McGill, Serinda Swan, Shaun Sipos, Hugh Thompson, Ferdinand Kingsley

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 28 / 30 3. Tvoje vina Láska mezi Noah a Nickem přetrvává navzdory nesouhlasu rodičů, kteří se je pokoušeli rozdělit. Nick se snaží dokázat, že už není tím bouřlivákem, kterého dříve zajímaly hlavně rvačky, závody a dívky. Začíná pracovat v právnické firmě svého otce po boku přitažlivé kolegyně Sofíe, zatímco Noah nastupuje na vysokou školu, kde sdílí byt s tajemnou a zábavnou Briar. Jejich životy se otevírají novým vztahům, což otřese základy nejen jejich lásky, ale i celé rodiny Leisterových. Když se tolik lidí snaží jejich vztah zničit, může to vůbec dopadnout dobře? Příběh navazuje na film Moje vina. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Drama

Původní název: Culpa tuya

Režie: Domingo González

Hrají: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Iván Sánchez, Marta Hazas, Eva Ruiz, Víctor Varona, Gabriela Andrada, Alex Bejar, Javier Morgade, Felipe Londoño

Původ a premiéra: Španělsko, 2024 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 29 / 30 2. Pán prstenů: Prsteny moci Seriál z produkce Amazonu zasazený tisíce let před událostmi Hobita a Pána prstenů nás zavádí do Druhého věku Středozemě. V době zdánlivého klidu sledujeme osudy známých i nových postav, které musí čelit návratu temnoty. Příběh se odvíjí od tajemných hlubin Mlžných hor přes vznešené lesy elfského Lindonu až po bájné ostrovní království Númenor. Zatímco mocnosti vznikají a zanikají, hrdinové procházejí zkouškami a naděje visí na vlásku, největší Tolkienův padouch hrozí pohltit celý svět temnotou. Seriál zachycuje klíčové momenty, které formovaly Středozemi – od pádu Númenoru po ukování Prstenů moci – a vytváří dědictví, jež přetrvá věky. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: The Lord of the Rings: The Rings of Power

Hrají: Morfydd Clark, Joseph Mawle, Charlie Vickers, Robert Aramayo, Ian Blackburn, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Charles Edwards

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 67 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 30 / 30 1. Moje vina Noah musí opustit své město, přítele a přátele a přestěhovat se do honosné vily nového manžela své matky. Setká se tam se svým nevlastním bratrem Nickem, se kterým si hned od začátku vůbec nerozumí. Táhne je k sobě ale přitažlivost, která přeroste v zakázaný vztah. Jejich vzpurné a osudem zkoušené povahy obrátí jejich světy vzhůru nohama. Bláznivě se do sebe zamilují. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Culpa Mia

Režie: Domingo González, Domingo González

Hrají: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas, Iván Sánchez, Eva Ruiz, Víctor Varona, Fran Berenguer, Adriana Ubani, Ivan Massagué, Mariano Venancio

Původ a premiéra: Španělsko, 2023

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků)

